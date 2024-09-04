Как да прилагате стратегии за лидерство, ориентирани към хората

Мелани Пъркинс, основателка и главен изпълнителен директор на Canva, казва:

Като лидер смятам, че моята работа е да определя визията и целите на компанията, а след това да работя с всички, за да ги овластя да мечтаят смело и безгранично.

Като лидер смятам, че моята работа е да определя визията и целите на компанията, а след това да работя с всички, за да ги овластя да мечтаят смело и безгранично.

Нейното лидерство, ориентирано към хората, превърна Canva в една от най-успешните стартиращи компании в историята. През 2023 г. Canva беше обявена за най-доброто място за работа за иноватори от FastCompany.

Как се случи това?

Canva е възприела стратегия, която поставя хората на първо място още от самото начало, дори по време на набирането на персонал. Кандидатите, които достигнат определено ниво в процеса на интервюто, получават безплатен 6-месечен абонамент за Canva Pro, дори и да не бъдат избрани за работата.

Alphabet и Etsy следват подобен подход – те се фокусират върху подпомагането на служителите да поддържат добър баланс между работата и личния живот.

Неотдавнашно проучване на Световния икономически форум установи, че 48% от служителите биха напуснали работата си, ако тя им пречи да „се наслаждават на живота“.

Чудите се как и вие можете да направите вашата организация по-ориентирана към хората? Нека започнем с основите.

Какво е лидерство, ориентирано към хората?

Лидерският стил, ориентиран към хората, е проактивен подход за създаване на значими междуличностни връзки с служителите, като същевременно ги наставлявате. Става въпрос за това да поставяте най-добрите интереси на вашите служители на преден план.

Лидерите, които поставят хората на първо място, третират своите служители като основен актив. Те се фокусират върху създаването на топла и приветлива работна среда, в която служителите процъфтяват, текучеството на персонала е ниско, а идеите и иновациите процъфтяват.

Значението на лидерството, ориентирано към хората, в работната среда може да бъде огромно. Докладът на Gallups „Състоянието на глобалното работно място: 2023 г.“ разкри, че незаинтересованите служители струват на американските компании между 450 и 550 милиарда долара годишно.

Така че всички можем да се съгласим, че лидерът, ориентиран към хората, прави чудеса за своя екип, компанията и себе си. Сега нека видим как изглежда лидерството, ориентирано към хората.

Характеристики на ориентираното към хората лидерство

Лидерът, ориентиран към хората, притежава следните КАЧЕСТВА:

Справедливост: Те са справедливи и безпристрастни в отношенията си с всички членове на екипа и не правят разлика между тях. Те също така се отнасят справедливо към въпроси като възнаграждения, отпуски, извънреден труд и повишения, като поставят интересите на служителите на първо място.

Достъпност: Такива лидери дават ясно да се разбере, че всеки от екипа им може да се обърне към тях и да сподели своите притеснения, идеи и обратна връзка. Те отговарят на честната обратна връзка с благодарност и смирение.

Сътрудничество: Когато става въпрос за споделяне на идеи, планове и притеснения с членовете на екипа, те са проактивни.

Емпатия: Те могат да се поставят на мястото на своите служители и да видят нещата от тяхната перспектива.

Емоционална интелигентност : Те редовно оценяват приноса на хората и : Те редовно оценяват приноса на хората и споделят конструктивна обратна връзка с такт.

Нагласа за овластяване : Лидерите виждат своята роля като тази на ментори и : Лидерите виждат своята роля като тази на ментори и овластяват своите служители да се учат, да растат и да поемат отговорност, като продължават да усъвършенстват своите лидерски умения.

Доверие: Те вярват в честността на членовете на екипа си.

Ориентираност към решения: Те идентифицират области за подобрение в процесите си, като се фокусират предимно върху проблемите на своите служители.

Тези АСПЕКТИ са основните предимства на един лидер, ориентиран към хората!

Днес лидерските стилове, ориентирани към хората, често влизат в конфликт с подходите, ориентирани към задачите. За разлика от лидерите, ориентирани към хората, лидерът, ориентиран към задачите, дава приоритет на ефективното изпълнение на задачите, за да постигне бизнес целите. Всеки стил има свои предимства и недостатъци, и двата имат свои поддръжници и критици. Нека сравним двата подхода.

Лидерство, ориентирано към хората, срещу лидерство, ориентирано към задачите

Термините „лидерство, ориентирано към хората“ и „лидерство, ориентирано към задачите“ произлизат от модела на Фред Фидлер за ефективността на лидерството в 60-те години на миналия век. Фидлер предлага, че ефективността на лидерството зависи от взаимодействието между стила на лидера и конкретната ситуация.

Вижте как се различават двата подхода:

Област Лидерство, ориентирано към задачите Лидерство, ориентирано към хората Фокус Ефективно постигане на цели и изпълнение на задачи Изграждане на силни взаимоотношения и подкрепа на членовете на екипа Стил на лидерство Директивни, структурирани и често авторитарни Сътрудничество, емпатия и подкрепа Комуникация Ясни, често еднопосочни; акцентират върху директивите Отворени, двупосочни; насърчават обратната връзка и диалога Вземане на решения Решителни и често едностранни Включващо; отчита мнението на екипа и консенсуса Мотивация Ориентирани към резултатите; може да се използват показатели за ефективност Ориентирани към взаимоотношенията; насърчават положителна работна среда Динамика на екипа Яснота на ролите; може да доведе до механична атмосфера Сплотеност на екипа; насърчава комуникацията, сътрудничеството и креативността. Адаптивност По-малко гъвкави; фокусират се върху установени процеси Висока гъвкавост; отчита нуждите на екипа Възможни недостатъци Може да доведе до изчерпване, ниско морално състояние и микромениджмънт. Може да имате затруднения с отчетността и вземането на решения. Идеални ситуации Среда с високо напрежение, изискваща бързи резултати Среди, изискващи иновации и ангажираност на екипа

Кой стил би бил най-подходящ за вас? Бихте ли вие и вашата организация имали полза от промяна в стила на лидерство? И трябва ли да избирате едното или другото?

Балансиране между ориентиран към хората и ориентиран към задачите стил на лидерство

Бизнесът се управлява от финансовите резултати. Нито един бизнес не може да оцелее, ако целите не бъдат постигнати. Въпреки това, настоящите предизвикателства, пред които са изправени компаниите при наемането и задържането на квалифицирани кадри, в съчетание с променящата се работна среда – между 2020 и 2023 г. броят на пълноправните свободни професионалисти е нараснал с 91% – означават, че никой лидер не може да си позволи да пренебрегне човешкия фактор.

Как да постигнете баланс? Следвайте тези съвети:

Когато планирате нов проект, разпределяйте ресурсите и персонала разумно. Не пестете от това! Помнете закона на Мърфи: „Ако нещо може да се обърка, то ще се обърка. ”

Комуникирайте целите. Определете очакванията от самото начало, предоставете на служителите си инструментите и ресурсите, от които се нуждаят, за да отговорят на тези очаквания, следете редовно напредъка им и се намесвайте, когато имат нужда от помощ.

Не се занимавайте с микромениджмънт! Никой не обича да вижда шефа си да се навърта около него.

Прилагайте и усъвършенствайте практики, съобразени с конкретните нужди на вашия екип. Например, по-младите служители ценят гъвкавостта, възможностите за обучение и корпоративната култура, която съответства на техните ценности, докато по-възрастните обикновено предпочитат конкурентно възнаграждение и социални придобивки, възможности за наставничество и ясни очаквания. (Разбира се, всички искат баланс между работата и личния живот!)

Награждавайте служителите за добра работа. Когато служителите работят извън работно време, проявяват инициатива или полагат допълнителни усилия, добрите лидери – независимо от стила си на управление – се уверяват, че те са признати и наградени.

Силни и слаби страни на ориентираното към хората лидерство

Като стил на управление, лидерството, ориентирано към хората, звучи като подход, от който всички печелят – удовлетворени служители и успешно управление на човешките ресурси. Понякога това е вярно, а понякога – не толкова.

Предимства на лидерството, ориентирано към хората

„Лидерството, ориентирано към хората“ може да звучи като мантра от новото поколение, но то е изпитано и проверено в продължение на години, като корените му се крият в проучвания, публикувани през 60-те и 70-те години на миналия век. Чудите се защо е толкова популярно? Отговорът се крие в следните предимства:

Изграждане на ефективен екип: Чрез насърчаване на отворена комуникация, доверие и взаимна подкрепа, лидерите, ориентирани към хората, помагат за изграждането на силни и сплотени екипи, които могат ефективно да постигат своите цели. Те насърчават служителите да споделят своите идеи, притеснения и гледни точки, създавайки чувство за принадлежност и ангажираност.

Повишаване на мотивацията: Когато служителите се чувстват ценени, признати и подкрепени, те са по-склонни да бъдат мотивирани да дават най-доброто от себе си. Лидерите, ориентирани към хората, активно се стремят да разберат нуждите и стремежите на членовете на екипа си и им предоставят ресурсите и възможностите, от които се нуждаят, за да успеят. Този подход може да доведе до по-голяма удовлетвореност от работата, по-високи нива на ангажираност и подобрена производителност.

Изграждане на психологическа устойчивост в екипите: Чрез създаването на подкрепяща и съпричастна работна среда, ориентираните към хората лидери помагат на служителите да се справят със стреса, неуспехите и предизвикателствата. Те насърчават устойчивостта, като насърчават позитивното мислене, предоставят възможности за растеж и развитие и предлагат емоционална подкрепа, когато е необходимо.

Задържане на служителите: Лидерите, ориентирани към хората, дават приоритет на създаването на положителна работна култура, в която служителите се чувстват ценени, уважавани и овластени. Този подход увеличава лоялността на служителите, намалява текучеството и създава по-стабилна работна сила.

Предвид тези предимства, ефективните лидери възприемат практики за управление на екипи, които поставят хората на първо място, за да изградят силни екипи, които последователно постигат целите си.

Недостатъци на ориентираното към хората лидерство

Подходът, ориентиран към хората, може да не е подходящ за всеки сценарий. Понякога той може да доведе до предизвикателства:

По-бавно вземане на решения: Лидерите, които търсят мнението на всички членове на екипа, трябва да помнят тези мнения, докато вземат решения. Това може да отнеме много време и да бъде неефективно.

Намалена отговорност: Лидерите, които изграждат близки отношения със своите служители, може да им е трудно да предприемат твърд подход, когато е необходимо – например при работа с служител с ниска производителност.

Групово мислене: „Груповото мислене” се отнася до членовете на екипа, които се съгласяват помежду си само за да се приспособят. Тази стадна менталност може да доведе до потискане на критиките и загуба на ценни идеи.

Недоволство на служителите: Служителите, които са свикнали да бъдат изслушвани, могат да се почувстват недоволни, ако техните предложения не бъдат взети под внимание.

Културно несъответствие: В по-големи или по-структурирани организации естеството на работата може да изисква по-фокусиран върху задачите стил В по-големи или по-структурирани организации естеството на работата може да изисква по-фокусиран върху задачите стил на лидерство в екипа , за да се поддържа ефективността и производителността.

Това обаче са най-лошите възможни сценарии. Добре разработените практики и инструменти за управление на екипи могат да намалят риска от възникване на такива ситуации. ClickUp — цялостно решение за управление на HR проекти, което може да ви помогне да приложите практики, ориентирани към хората, във вашата организация — може да е точно това, което търсите.

Как да прилагате лидерство, ориентирано към хората, в организациите

Нека разгледаме някои стъпки, които можете да предприемете, за да интегрирате практики за лидерство, ориентирани към хората, във вашата работна среда:

1. Култивирайте емпатия и разбиране

Изслушвайте искрено гледните точки, нуждите и притесненията на вашите служители. Това показва, че цените тяхното мнение и се стремите да разберете техния опит.

Също така, обмислете обучение по емпатия, за да помогнете на лидерите да развият емоционалната си интелигентност и да установят по-добра връзка с членовете на екипа си. Политиката на отворени врати също може да насърчи отворената комуникация и да улесни служителите да изразяват мислите и чувствата си.

2. Изградете доверие и взаимоотношения

Доверието води до силна и положителна култура на работното място. Прозрачността е ключова; бъдете отворени и честни относно целите, решенията и предизвикателствата на организацията. Това изгражда доверие и помага на служителите да се чувстват информирани и ангажирани.

Честността също е важна; общувайте открито и искрено с членовете на екипа си. Това създава доверие и уважение.

Изградете култура на съпричастност и разбиране във вашата организация с помощта на ClickUp Chat view.

Можете да използвате изгледа „Чат“ в ClickUp, за да комуникирате с екипи и отделни лица – асинхронно и в реално време. Използвайте го, за да ги поздравите за добре свършената работа, да им дадете конструктивна обратна връзка и да споделите важни новини. Това също така дава на вашите служители платформа, на която да изразят своите идеи и да споделят своите притеснения с вас.

3. Дайте приоритет на благосъстоянието на служителите

Лидерът, ориентиран към хората, разбира важността на благосъстоянието на служителите. Можете да насърчавате здравословния баланс между работата и личния живот чрез гъвкави работни условия и политики.

Предлагането на програми за благосъстояние, като семинари за справяне със стреса и прегледи за здраве, демонстрира вашата ангажираност към физическото и психическото здраве на вашите служители. Предоставянето на програми за подпомагане на служителите (EAP) също може да помогне на служителите в нужда да се справят с лични предизвикателства.

4. Дайте правомощия и делегирайте

Доверието в служителите ви, че те поемат отговорност за работата си и вземат решения, показва, че вярвате в техните способности. Делегирайте задачите по подходящ начин, за да дадете възможност на служителите да се развиват, да намалите натоварването им и да насърчите чувството им за отговорност. Давайте редовна обратна връзка и признание, за да мотивирате и насърчите служителите. Позитивното подкрепление може да допринесе значително за повишаване на морала и производителността.

Шаблонът за план за управление на задачите на ClickUp може да ви помогне в това.

Изтеглете този шаблон Поддържайте екипа си организиран и фокусиран върху целите си с шаблона за управление на задачи на ClickUp.

Този шаблон е полезен за изясняване на ролите и отговорностите на членовете на екипа, което води до повишаване на производителността. Той помага на мениджърите и служителите да създават персонализирани отчети за състоянието, изгледи на задачите и категории за проследяване на напредъка.

Това също помага за очертаване и поставяне на цели, които улесняват управлението на задачите и приоритетите. Всички тези отличителни характеристики заедно правят комуникацията с служителите безпроблемна, като определят отговорностите и установяват очакванията за резултати.

Ето какво предлага този шаблон:

Използвайте изгледа „Дневен ред“, за да планирате и организирате екипни срещи .

Организирайте срещи по отдели , така че времето на всички да се използва ефективно с помощта на изгледа „Дневен ред по отдели“.

Следете напредъка и задачите за всеки отдел с изгледа „Статус по отдели“.

Предоставете на членовете на екипа пътна карта за успех с ръководството за начало View

Организирайте задачите в пет различни статуса — Отменени, Завършени, Забавени, Завършени, В процес на изпълнение, за да следите напредъка.

Актуализирайте статуса на задачите по време на изпълнението им , за да информирате заинтересованите страни за напредъка.

Наблюдавайте и анализирайте задачите , за да гарантирате максимална продуктивност.

5. Насърчавайте положителна работна култура

Създайте приобщаваща среда, в която всеки се чувства ценен и уважаван. Празнувайте успехите, както индивидуалните, така и тези на екипа, за да повишите морала и да създадете чувство за постижение. Насърчаването на непрекъснатото учене и развитие демонстрира вашата ангажираност към растежа и професионалното развитие на вашите служители.

6. Водете с личен пример

Като лидер, вашите действия говорят по-силно от думите ви. Затова давайте пример за поведението, което очаквате от екипа си, като емпатия, доверие и уважение. Да бъдете искрени и автентични в общуването си с служителите изгражда доверие и надеждност.

Също така, при разработването на подход, ориентиран към хората, трябва да се има предвид и служещото лидерство. Когато лидерът служи на служителите, това се нарича служещо лидерство. Да бъдете внимателни към графика на служителите и да уважавате техните граници е добро начало. Покажете им как да служат и те ще последват вашия пример.

7. Измервайте и оценявайте

Важно е да измервате и оценявате усилията си, за да прецените ефективността на вашето лидерство, ориентирано към хората. Провеждайте редовни проучвания сред служителите, за да получите ценна обратна връзка за вашия стил на лидерство и работната среда. Следете и ключовите показатели за ефективност (KPI), за да измерите въздействието на вашия подход, ориентиран към хората, върху резултатите на организацията.

Разпределяйте задачи и проследявайте напредъка на вашите лидерски стратегии с платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp.

Платформата за управление на човешките ресурси на ClickUp може да ви улесни в това. Тя предоставя централизирана платформа за проследяване на напредъка на служителите, улесняване на отворената комуникация и съгласуване на екипите – ключови елементи на ориентираното към хората лидерство.

Той предлага няколко функции, които могат да ви помогнат да провеждате редовни проучвания сред служителите и да проследявате ключови показатели за ефективност (KPI), за да подобрите своя стил на лидерство и цялостната работна среда.

Ето някои от основните функции на ClickUp:

Персонализирани анкети: Създавайте персонализирани анкети чрез Създавайте персонализирани анкети чрез ClickUp Forms , които могат да се раздават на служителите. Тази персонализация помага за събирането на конкретна обратна връзка, свързана с лидерските стилове и културата на работното място.

Проследяване на ангажираността: Следете нивата на ангажираност на служителите, които могат да бъдат пряко свързани с резултатите от проучванията. Чрез анализиране на данните за ангажираността можете да идентифицирате области за подобрение във вашия подход към лидерството.

Управление на задачите: Разпределяйте отговорности и проследявайте напредъка на проектите, като се уверявате, че обратната връзка от анкетите се взема предвид с Разпределяйте отговорности и проследявайте напредъка на проектите, като се уверявате, че обратната връзка от анкетите се взема предвид с ClickUp Tasks

Показатели за ефективност: Проследявайте различни показатели за ефективност чрез Проследявайте различни показатели за ефективност чрез таблата за управление на ClickUp . Тази функция позволява наблюдение в реално време на ключови показатели за ефективност (KPI), свързани с удовлетвореността и производителността на служителите.

Поставяне и управление на цели: Подкрепя поставянето на цели както на индивидуално, така и на екипно ниво с Подкрепя поставянето на цели както на индивидуално, така и на екипно ниво с ClickUp Goals . Съгласувайте тези цели с амбициите на служителите и резултатите на организацията и измервайте напредъка чрез редовни проверки и актуализации.

Прочетете също: Как да поставяте SMART цели за мениджърите

Като цяло, ClickUp предоставя цялостен набор от инструменти, които могат да ви помогнат ефективно да събирате обратна връзка от служителите и да измервате влиянието на вашето лидерство върху резултатите на организацията. Тези функции подкрепят ориентираните към хората лидерски умения, като насърчават по-ангажирана и продуктивна работна сила.

Необходимостта от повече лидери, ориентирани към хората

Ако поставите хората пред задачите, те ще поставят компанията на първо място. Когато ежедневно насърчавате и ангажирате своите служители, използвайки подходящи лидерски стратегии, те ще работят по-ефективно.

Усмивка, поздравления, прозрачна и честна комуникация и поставяне на очаквания ви правят по-добър, ориентиран към хората лидер. И ако сте стигнали дотук в статията, бъдете сигурни, че сте на половината път!

Въпреки това, намирането на подходящия софтуер, който да съответства на целите на вашата компания, е от решаващо значение. Ако вече сте започнали търсенето, ви препоръчваме ClickUp, тъй като неговите функции ще ви помогнат да подобрите вашия стил на лидерство.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!