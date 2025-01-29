Най-добрите софтуерни инструменти за проучвания в предприятията през 2025 г.

Повечето компании се позовават на финансовите си резултати, за да оценят представянето си като компания. Но не мисля, че това ни дава пълна картина.

Най-добрият начин да разберете как се представя вашата марка е да видите какво мислят за вас клиентите и служителите. А най-добрият начин да измерите това? Анкети за обратна връзка!

Инструментите за проучвания ви помагат да съберете обратна връзка от заинтересованите страни и да вземете решения, основани на данни. Съгласен съм обаче, че това е много по-трудно за изпълнение в големи организации.

Решението се крие в софтуерните инструменти за корпоративни проучвания, които предлагат усъвършенствани аналитични функции, за да превърнат получената информация в практически резултати.

В тази статия ще обсъдим най-добрия софтуер за корпоративни проучвания за извършване на анализ на настроенията и подобряване на лоялността на клиентите.

Ако работите с комплексни йерархии и много точки на контакт, софтуерът за проучвания в предприятията трябва да има следните характеристики:

Персонализиране на бранда: Запазете инструментите, които ви позволяват да персонализирате външния вид на формулярите и URL адресите, за да поддържате последователност на бранда във вашия списък.

Интеграция на данни: Проверете дали инструментът се свързва безпроблемно с вашите съществуващи данни за клиенти и поддържа вашия технологичен стек.

Сигурност на данните: Изберете инструмент, който поддържа сигурността и поверителността на данните, за да отговаря на GDPR, CASL, CCPA и други протоколи за защита на данните.

Автоматизация: Потърсете инструменти, които автоматизират работния ви процес, като свързват отговорите от проучванията с задачи и отговорни лица.

Анализи и табло: Уверете се, че процесът на събиране на данни от проучвания ви позволява да извършвате разширени анализи чрез визуално табло.

Леснота на използване: Уверете се, че Уверете се, че софтуерът за проучвания сред служителите , който сте избрали, е лесен за използване и има опростен потребителски интерфейс за събиране на данни. Това ще ви спести много време в бъдеще.

Въз основа на моите задълбочени проучвания и дългогодишен опит в събирането на обратна връзка, ето най-добрите инструменти, които мога да препоръчам:

1. ClickUp (най-добър за събиране и визуализиране на данни от проучвания)

ClickUp е един от най-добрите софтуерни инструменти за корпоративни проучвания, защото е проектиран за мащабируемост. Големите организации имат прекалено много заинтересовани страни. Затова те предпочитат инструмент, който не добавя допълнително напрежение и поддържа обратната връзка организирана.

Събирайте релевантни данни с помощта на изгледа „Формуляр“ в ClickUp.

ClickUp Forms е напълно персонализируем модул за отчитане и събиране на данни, който оптимизира работните процеси. Ето неговите функции:

Създаване на персонализирани формуляри: Създавайте персонализирани формуляри за различни цели, като проучвания, събиране на обратна връзка или подаване на задачи. Тази персонализация гарантира, че формулярите отговарят на конкретните нужди на организацията.

Интерфейс с функция „плъзгане и пускане“: Добавяйте и подреждайте полета според изискванията на потребителя. Тази простота намалява времето за обучение на новите потребители и подобрява ефективността на проучванията.

Условна логика: Създавайте по-релевантни и ангажиращи проучвания с условна логика, което означава, че определени въпроси могат да се появяват или променят въз основа на предишни отговори.

Разнообразие от типове полета: Събирайте изчерпателни данни за различни сценарии, тъй като изгледът „Формуляр“ поддържа различни типове полета, включително полета за задачи и персонализирани полета.

Опции за публично споделяне: Споделяйте формулярите публично или ги вградете в уебсайтове, за да достигнете по-широка аудитория за проучвания или обратна връзка.

Опции за персонализиране: Персонализирайте външния вид на формулярите, включително цветовете и брандинга, за да ги съобразите с корпоративната идентичност.

Ето какво казва един клиент за ClickUp:

ClickUp е подходящ за срещи, попълване на формуляри, събиране на данни, управление на ежедневни задачи, управление на капацитета на екипа, управление на работата, когато членовете на екипа са извън офиса поради отпуск или болнични, исторически данни, и е полезен, за да видите колко пари и кампании е реализирал екипът ни през годината.

Анализирайте данните от проучванията и вземайте решения въз основа на тях, като използвате таблата за управление на ClickUp.

След като приключите със събирането на обратна връзка, анализирайте я с помощта на ClickUp Dashboards. Ето основните функции:

Персонализирани джаджи: Визуализирайте резултатите от проучванията и показателите с помощта на персонализирани табла с джаджи, които показват данните във формати като диаграми, графики и списъци.

Актуализации на данните в реално време: Достъп до най-актуалните данни от проучвания с актуализации в реално време, за да можете да вземате навременни решения въз основа на обратната връзка.

Интегриране на данни: Обединете данните от проучвания от различни източници в единен табло за цялостен анализ.

Проследяване на ефективността: Проследявайте ключовите показатели за ефективност (KPI), свързани с отговорите в проучванията, като процент на отговорилите и оценки за удовлетвореност, което улеснява по-доброто разбиране на цялостната ефективност.

Инструменти за сътрудничество: Позволете на членовете на екипа да споделят идеи и да обсъждат заключенията си директно в платформата, като по този начин подобрявате екипната работа.

ClickUp предлага още един начин да улесни работата ви: шаблони! Един от най-популярните ни шаблони за обратна връзка е шаблонът за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Събирайте обратна връзка от клиентите с шаблона за проучване на удовлетвореността на клиентите на ClickUp.

Този шаблон помага на компаниите да разберат какво мислят клиентите за техните продукти и услуги. Повечето въпроси са вече готови – просто редактирайте описанията и добавете логически поток, за да ги персонализирате.

Използвайте персонализирани полета, за да редактирате параметрите на проучването, и четири персонализирани изгледа, за да обработвате данните; след това ги визуализирайте в табло, за да предприемете информирани стъпки.

За предприятия, които обслужват различни индустрии и клиентски сегменти, организираният процес на събиране на обратна връзка е най-добрият начин да спестите време и да поддържате точността на данните.

Изтеглете този шаблон Повишете ангажираността на служителите и намалете текучеството, като сегментирате предизвикателствата и обратната връзка на служителите с шаблона за обратна връзка от служители на ClickUp.

Друг ефективен начин да подобрите компанията си е да попитате служителите си за идеи. Шаблонът за обратна връзка от служителите на ClickUp може да създаде култура на прозрачност и отговорност, като същевременно кара служителите да се чувстват ценени и чути.

Събирайте подробна, целенасочена обратна връзка и създавайте задачи в ClickUp от елементите за действие. Организирайте и проследявайте ги, като използвате изгледите на ClickUp Board , за да се уверите, че обратната връзка се взема под внимание.

Можете също да проучите конкретни въпроси с шаблони за анкети. Например, шаблонът за проучване на обратна връзка за продукти на ClickUp е идеален за екипите, работещи с продукти, за да разберат какво мислят потребителите за функциите и бъговете.

Изтеглете този шаблон Използвайте шаблона за проучване на обратна връзка за продукти на ClickUp, за да тествате функциите и да проведете проучване на аудиторията.

Данните, събрани от клиентите, могат да се използват за определяне на продуктови пътни карти и модифициране на стратегиите за развитие. Включете персонализирани полета като честота на използване на продукта, продължителност и обща удовлетвореност, за да квалифицирате потребителите.

Най-добрите функции на ClickUp

Условна логика: Добавете динамични примери за употреба в един формуляр, като включите условна логика за всеки въпрос.

Табла: Филтрирайте данните от проучванията и визуализирайте изводите за по-добро вземане на решения.

Подсказки, задвижвани от изкуствен интелект: Обработвайте данните от таблото за управление чрез Обработвайте данните от таблото за управление чрез ClickUp Brain , за да получите незабавни отговори и да намерите идеи за следващите стъпки.

Свързана екосистема: Използвайте задачи, Kanban табла, документи, календари и други инструменти на ClickUp, без да напускате работното си пространство.

Автоматизация: Изпращайте масови запитвания за обратна връзка и задействайте задачи въз основа на отговорите.

Ограничения на ClickUp

Има много функции и може да отнеме време, докато се запознаете с тях.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 USD/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Jotform (най-подходящ за опростени проучвания)

чрез Jotform

Jotform ме впечатли с лесния за използване и практичен инструмент за създаване на формуляри, който е идеален за компании, които искат да започнат да събират обратна връзка. Можете да преобразувате отговорите в отчети с едно кликване и да изберете да споделите PDF файлове или да ги вградите в уебсайта си, за да получавате актуализации в реално време. Той ви позволява също да събирате отговори офлайн.

Най-добрите функции на Jotform

Преглеждайте отговорите от анкетите в база данни, подобна на електронна таблица, която е сходна с други офис инструменти.

Събирайте обратна връзка на търговски изложения и конференции с патентования режим „киоск“.

Интегрирайте платежни портали директно във формулярите, за да приемате пари чрез проучвания.

Ограничения на Jotform

Липса на персонализирани шаблони за имейли, които могат да се използват по подразбиране

Много от ключовите функции са достъпни само в по-скъпите планове, което пречи на по-малките екипи да се възползват максимално от тях.

Цени на Jotform

Starter: Безплатен завинаги

Бронз: 39 $/месец на потребител

Silver: 49 $/месец на потребител

Gold: 129 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jotform

G2: 4,7/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

3. Qualtrics CoreXM (най-добър за обработка на данни от проучвания с помощта на изкуствен интелект)

чрез Qualtrics CoreXM

Qualtrics CoreXM е инструмент за управление на стратегиите и опита на заинтересованите страни, който използва изкуствен интелект за събиране на данни и опростяване на вътрешните проучвания. Той е изцяло насочен към предприятия, които се нуждаят от мощни инструменти за обратна връзка от служителите, които работят с наличните им технологии.

Подходът „дръпни и пусни“ при проектирането на проучвания и обобщаването на видео обратната връзка чрез генеративна изкуствена интелигентност ще ви спестят ценно работно време.

Най-добрите функции на Qualtrics CoreXM

Позволете видео и аудио отговори в анкетите, за да предоставите на респондентите максимална гъвкавост.

Използвайте инструменти за бизнес анализи за анализ на данни, обобщения на обратна връзка и проектиране на най-добри практики.

Експортирайте данните от проучванията в табла по 30 различни начина.

Ограничения на Qualtrics CoreXM

Може да бъде сложен за използване, освен ако не разполагате с експерт по Qualtrics.

Цени на Qualtrics CoreXM

Стратегическо проучване: Индивидуално ценообразуване

Стратегически UX: Персонализирано ценообразуване

Стратегическа марка: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Qualtrics CoreXM

G2: 4. 4/5 (над 2500 отзива)

Capterra: Няма налични отзиви

4. QuestionPro (най-подходящ за анкетни панели)

чрез QuestionPro

QuestionPro е солиден софтуер за проучвания и анкети за клиенти за предприятия. Той отговаря на предизвикателствата, свързани с мащабируемостта на предприятията, като предлага над 22 милиона участници, готови да споделят обратна връзка за продукти и услуги.

Инструментът гарантира, че участниците в панела са избрани чрез двойно потвърждение и са с различен произход. Автентичните и уникални отговори са идеални за тестване на нови оферти, преди да бъдат предложени на клиентите.

Най-добрите функции на QuestionPro

Провеждайте проучвания в различни региони и демографски групи с помощта на многоезична поддръжка за проучвания.

Активирайте автоматизиране на имейли за напомняния и последващи действия въз основа на отговорите от проучването.

Защитете отговорите и данните на участниците в съответствие с GDPR и CCPA.

Ограничения на QuestionPro

Имейлът е единственият начин за споделяне на анкети, докато повечето други инструменти за анкети предлагат функции за споделяне на линкове.

В зависимост от вашите технически познания, QuestionPro може да изисква дълъг процес на обучение.

Цени на QuestionPro

Essentials: Безплатен завинаги

Разширена версия: 99 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Team Edition: 83 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Research Edition: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за QuestionPro

G2: 4,5/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 400 отзива)

5. Birdeye (най-подходящ за събиране на текстови анкети)

чрез Birdeye

Birdeye е красиво проектиран инструмент за управление на обратната връзка от клиенти, който отговаря на всички изисквания за софтуер за проучвания в предприятията. Той е лесен за използване, предлага визуални подсказки за взаимодействие между таблата и има правила, базирани на отговорите, за последващи въпроси.

Той обаче се отличава с текстовете за разговор. Събирането на обратна връзка на базата на текст подобрява процента на отворени и попълнени анкети, като същевременно създава най-малко напрежение сред респондентите в предприятието.

Най-добрите функции на Birdeye

Използвайте специално създадените NPS проучвания, за да идентифицирате клиентите, които могат да се превърнат в шампиони на марката.

Прегледайте отговорите и препратете отрицателните отзиви към билети – всичко това в единна пощенска кутия.

Разберете демографските данни с помощта на сегментация и анализи на базата на местоположението

Ограничения на Birdeye

Потребителите се оплакват, че новите функции често се въвеждат без подходящо внедряване, което поставя под риск стабилността на данните и системата.

Цени на Birdeye

Стартово ниво: Персонализирано ценообразуване

Растеж: Персонализирани цени

Dominate: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Birdeye

G2: 4,8/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

6. Typeform (най-добър за шаблони за проучвания)

чрез Typeform

Typeform е един от най-популярните инструменти в списъка и трябва да кажа, че славата му е заслужена. Typeform се фокусира върху формуляри и проучвания от самото начало, което му е помогнало да усъвършенства функциите си и да затвърди позицията си в сегмента.

Тази лесна за използване платформа има нарастваща клиентска база благодарение на своите работни процеси за създаване на формуляри и стратегии за корпоративни проучвания.

Особено впечатляваща е огромната гама от шаблони. Готовите шаблони са с красив дизайн, лесни за персонализиране и бързо внедряване.

Най-добрите функции на Typeform

Изберете един от многото подбрани шаблони, като например 360-градусова обратна връзка , проучване на потребителското поведение, формуляр за запитване за продажби, шаблон за проучване на отпадането на клиенти и др.

Опознайте инструментите за създаване на анкети и формуляри, за да създадете канали за обратна връзка, които отговарят на вашите цели.

Интегрирайте с над 300 други инструмента, за да подобрите съществуващия си работен процес.

Ограничения на Typeform

Трябва да отговаряте на въпросите един по един, тъй като респондентите не могат да видят всички въпроси наведнъж.

Цени на Typeform

Основен: 29 $/месец на потребител

Плюс: 59 $/месец на потребител

Бизнес: 99 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за TypeForm

G2: 4,5/5 (над 750 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 850 отзива)

7. SurveyMonkey Enterprise (най-добър за сигурност на корпоративно ниво)

чрез SurveyMonkey Enterprise

SurveyMonkey Enterprise използва основните компетенции на SurveyMonkey и ги допълва с обработка на данни на корпоративно ниво, за да гарантира, че големите компании се чувстват комфортно с данните от проучванията. По същество, той функционира като по-добра алтернатива на оригиналния SurveyMonkey.

AI асистентът на SurveyMonkey предлага предложения и съвети за работния процес, които да ви помогнат при създаването на формуляри. Можете да споделяте тези анкети чрез линкове, имейл и дори чрез вграждане в уебсайтове. Инструментът за анализ на анкетите ви помага да извършвате анализ на настроенията, да създавате облаци от думи и да категоризирате отговорите.

Най-добрите функции на SurveyMonkey Enterprise

Създавайте и изпълнявайте персонализирани известия за попълване на проучвания и предоставяйте незабавни резултати за проучвания с игрови елементи, като например викторини.

Криптирайте данните на респондентите и защитете таблата за проучвания с еднократно влизане (SSO), HIPAA и съответствие с GDPR.

Използвайте вътрешния ИТ екип, за да наблюдавате акаунтите в SurveyMonkey Enterprise, като свържете вашия доставчик на идентичност.

Ограничения на SurveyMonkey Enterprises

Разширените аналитични функции могат да се окажат прекалено сложни за потребители, които не са технически подготвени или не са свикнали с екосистемата на SurveyMonkey.

Цени на SurveyMonkey Enterprises

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и отзиви за SurveyMonkey Enterprises

G2: 4. 4/5 (над 22 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

8. Survicate (Най-добър за многоканални проучвания)

чрез Survicate

Искали ли сте някога да създадете и разпространите анкети за продукти, имейли и приложения наведнъж? Survicate прави нещо подобно с многоканалната си автоматизация, която обхваща всеки етап от пътуването на потребителя.

От измерване на продуктовото преживяване чрез проучвания, задействани от събития, до провеждане на проучвания на уебсайтове чрез конфигуриране на свойствата на посещенията, Survicate е идеален за предприятия, които стартират мащабни кампании за събиране на обратна връзка във всички точки на контакт.

Най-добрите функции на Survicate

Добавете код за проследяване в приложения, уебсайтове и връзки, за да разгърнете и наблюдавате множество проучвания.

Използвайте усъвършенствана логика, за да задавате подходящи въпроси на респондентите въз основа на предишни отговори.

Привлечете потребителите на социални медии към проучвания чрез споделяне на преки линкове и QR кодове.

Ограничения на Survicate

Въпреки че насърчава събирането на анкети по различни канали, таблото не обобщава резултатите от анкетите по канали, което ограничава информацията.

Цени на Survicate

Безплатно завинаги: 25 отговора/месец

Бизнес: От 99 $/месец

Цена: От 299 $/месец

Оценки и рецензии за Survicate

G2: 4,6/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,6/5 (35+ отзива)

9. Qualaroo (най-подходящ за насърчаване на потребителите да дават обратна връзка)

чрез Qualaroo

Qualaroo решава един от основните проблеми при събирането на обратна връзка: контекстуализираните въпроси. Той използва патентована функция „Nudge“ за анализ на съдържанието на екрана и намерението на потребителя. Това позволява на Qualaroo да задава подходящи и уникални въпроси, които подобряват потребителското преживяване и процента на отговори.

За да използвате Qualaroo по най-добрия начин, трябва да вградите кода за настройка в Google Tag Manager, да редактирате въпросите и да събирате информация чрез подсказки.

Най-добрите функции на Qualaroo

Включете в формулярите разширени параметри за таргетиране, като поддомейни, съвпадение с регулярни изрази, идентичности, местоположение на превъртане и намерение за напускане.

Използвайте Qualaroo Nudge в прототипите Figma, Invision и Adobe XD, за да усъвършенствате разработването на продуктите.

Получете анализ на настроенията и информация чрез IBM Watson.

Ограничения на Qualaroo

Шаблоните са организирани по цели, а не по отдели, което затруднява екипите да намерят подходящия шаблон.

Цени на Qualaroo

Безплатно: До 50 отговора

Бизнес: 39,99 $/100 отговора на месец

Оценки и рецензии за Qualaroo

G2: 4. 3/5 (40+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

10. Suzy Insights (Най-добър за напреднали методики за проучвания)

чрез Suzy Insights

Suzy Insights е инструмент за проучвания, базиран на изкуствен интелект, който ви позволява лесно да създавате анкети за удовлетвореността на служителите и да включвате елементи на марката във формулярите. Той превръща отговорите в изводи на изкуствения интелект, така че можете да приложите данните веднага.

Като софтуер за корпоративни проучвания, Suzy Insights се отличава с поддръжка на различни видове проучвания. От монодично тестване до TURF анализ и топлинно картографиране, ако искате да експериментирате с различни методологии, Suzy Insights е вашият инструмент.

Най-добрите функции на Suzy Insights

Превърнете обикновените проучвания в мощен канал за събиране на данни с ретаргетинг, логика на проучването и точки за профилиране.

Автоматизирайте експортирането от PowerPoint и Excel, за да спестите време и да продължите да работите с наличните си ресурси.

Провеждайте проучвания за предварително определени случаи на употреба, като тестване на концепции, анализ на конкурентите и профилиране на потребителите.

Ограничения на Suzy Insights

За разлика от обобщаването на резултатите, данните от кръстосаните таблици трябва да въвеждате ръчно в PowerPoint.

Стръмна крива на обучение за хора, които тепърва започват с проучвания на потребителите

Цени на Suzy Insights

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Suzy Insights

G2: 4,7/5 (над 125 отзива)

Capterra: Няма налични отзиви

11. Sogolytics (Най-добър за унифицирано управление на проучвания и обратна връзка)

чрез Sogolytics

Sogolytics предлага набор от инструменти за проучвания и управление на опита, които работят в тандем, за да ви предоставят цялостно решение за събиране на данни. SogoSurvey и SogoCore са два флагмански продукта, които използвах заедно, за да получа най-добри резултати от проучванията.

SogoSurvey ви помага да създавате и споделяте прости онлайн анкети, а SogoCore подобрява работния процес с многоканално разпространение, отчети, базирани на изкуствен интелект, и управление на данни.

Най-добрите функции на Sogolytics

Създавайте изчерпателни, но отделни доклади от проучвания за всеки екип и демографска група.

Експортирайте данните обратно в Sogolytics, за да ги анализирате по-подробно и да получите полезна информация.

Автоматизирайте продължителността на проучванията, поканите и напомнянията, за да постигнете целите си.

Ограничения на Sogolytics

Може да отнеме известно време, докато свикнете с всички инструменти и функции на Sogo.

Цени на Sogolytics

SogoCore: Индивидуални цени

SogoCX: Персонализирани цени

SogoEX: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sogolytics

G2: 4,6/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 700 отзива)

12. SurveyLegend (най-подходящ за визуално привлекателни проучвания)

чрез SurveyLegend

Докато много други софтуерни инструменти за проучвания в предприятията са обременени с комплексни работни процеси, SurveyLegend използва различен подход.

Той демократизира създаването на анкети, като опростява стъпките и използва визуални подсказки, които ви помагат да проектирате красиви формуляри. Получавате всички основни функции като брандиране, споделяне на връзки, вграждане и първокласни анализи.

Най-добрите функции на SurveyLegend

Създавайте и проследявайте проучвания на различни устройства с безпроблемна поддръжка на различни платформи.

Добавете логически поток и разклонения, за да разделите анкетите на различни пътеки за лесна сегментация.

Създавайте проучвания отдясно наляво с вградена поддръжка за RTL език, дизайн и анализи.

Ограничения на SurveyLegend

Безплатната версия не разполага с опция за експортиране на данни.

Цени на SurveyLegend

За начинаещи: Безплатно

Pro: 19 $/месец

Бизнес: 39 $/месец

Legendary: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за SurveyLegend

G2: 4,4/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 900 отзива)

