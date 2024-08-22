Lark срещу Slack: коя чат апликация е по-добра?

С разрастването на дистанционната работа и разширяването на разпределените екипи, изборът на подходящата платформа може да повлияе значително на динамиката в екипа.

Slack отдавна е лидер в бизнес комуникациите, известен с добре проектираните си функции и лесен за използване интерфейс. Lark обаче бързо набира популярност, като предлага уникални възможности, които предизвикват статуквото.

Предвид популярността им, може да е трудно да се направи информиран избор. Ето защо този блог предоставя подробно ръководство за Lack и Slack, за да ви помогне да определите коя чат апликация по-добре отговаря на развиващите се нужди на вашия бизнес.

Какво е Lark?

чрез Lark

Lark, едно от най-популярните нови приложения за комуникация в екип, е цялостен пакет за сътрудничество, създаден да оптимизира бизнес операциите и да повиши производителността в цялата организация. Това е цифров център за всичко – от съобщения и видеоконференции до управление на задачи и автоматизация на работния процес.

Основни характеристики на Lark

Lark има за цел да подобри комуникацията и оперативната ефективност на всички нива във вашата организация. Ето някои от основните функции:

1. Интегрирана система за съобщения

Lark предлага интегрирана система за съобщения, която поддържа безпроблемна комуникация в различни формати – текст, глас и видео.

Тази система позволява на потребителите да създават групови чатове, частни съобщения и дори публични форуми за по-широки дискусии. Функцията за търсене улеснява споделянето на файлове. Освен това улеснява извличането на минали разговори и гарантира, че няма да се загуби важна информация. В допълнение, разполага с възможности за превод, което я прави подходяща за глобални екипи.

2. Разширено управление на задачите

Lark подобрява управлението на задачите, като позволява на потребителите да организират задачи, да определят крайни срокове и да проследяват напредъка в единен интерфейс. Той включва и други инструменти, като календар за планиране и напомняния, което опростява работните процеси и намалява необходимостта от използване на няколко платформи.

Поддържа маркиране, приоритизиране и актуализиране на статуса на задачите, което спомага за по-добра координация на екипа и управление на проектите.

3. Всеобхватни видеоконференции

Инструментът за видеоконферентна връзка на Lark е изключително интуитивен софтуер за споделяне на екран, който предлага висока разделителна способност на видеото и аудиото. Това го прави идеален за подробни презентации и сесии за сътрудничество.

Тя предоставя инструменти за управление на участниците, като например заглушаване или премахване на присъстващи, което я прави подходяща както за малки и големи екипни срещи, така и за големи уебинари или образователни сесии.

Цени на Lark

Стартово ниво: 0 $ (до 50 потребители)

Предимства: 12 долара на месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Какво е Slack?

чрез Slack

Slack е динамична платформа за комуникация, която подобрява екипната работа чрез организирани канали и интегрирани инструменти. Основната й цел е да замести традиционната електронна поща с по-структурирано приложение за бизнес съобщения в реално време, което може да се мащабира от малки екипи до големи предприятия.

Основни характеристики на Slack

Slack предлага множество функции, предназначени да подобрят производителността и сътрудничеството. Ето по-подробен поглед върху някои от най-забележителните му възможности:

1. Канали

С каналите на Slack можете да оптимизирате комуникацията в екипа си, като създадете специални пространства за различни теми или проекти.

Тази настройка ви помага да поддържате организация, гарантира, че разговорите са лесни за проследяване, и прави важната информация лесно достъпна. Освен това можете да изберете да направите каналите публични за по-широка видимост или да ги запазите частни за чувствителни дискусии.

2. Създател на работни процеси

С помощта на инструмента за създаване на работни процеси на Slack екипите могат да автоматизират рутинните процеси директно в платформата. Можете да го използвате, за да проектирате персонализирани работни процеси за дейности като въвеждане на нови членове в екипа или обработка на заявки без кодиране.

Тя опростява процесите ви, намалява ръчните задачи и гарантира, че задачите се изпълняват последователно, като повишава производителността и ефективността на вашия екип. Тази функция прави приложението не само инструмент за комуникация, но и многофункционална платформа, която поддържа основните работни процеси при управлението на проекти.

Прочетете още: Как да използвате Slack за управление на проекти

3. Slack Connect

С Slack Connect можете да разширите комуникациите си извън вашата организация, като сътрудничите си по сигурен начин с външни партньори, клиенти или доставчици.

Тази функция ви позволява да създавате споделени канали между различни работни пространства в Slack. Тя помага да оптимизирате комуникациите си и да гарантирате, че те остават сигурни и в съответствие с политиките на вашата компания.

Цени на Slack

Безплатно: 0 долара

Предимства: 8,75 долара на месец на потребител

Business+: 15 долара на месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Lark срещу Slack: сравнение на функциите

И Lark, и Slack отговарят на променящите се нужди на съвременните компании с ефективни функции за комуникация и сътрудничество. Нека обаче сравним три ключови функции, за да видим подробно сравнение между Lack и Slack.

1. Интегрирани съобщения срещу канали

Lark се отличава с интегрираната си система за съобщения, която поддържа текст, глас и видео. Това е от решаващо значение за глобалните екипи и включва автоматичен превод, за да се минимизират езиковите бариери.

В контраст с това, Slack, известен със своите структурирани канали, се отличава в ефективната организация на разговорите, което е идеално за по-големи екипи, които се нуждаят от ясни комуникационни потоци. Макар и двете платформи да управляват комуникацията умело, каналите на Slack може да са по-подходящи за компании, които дават приоритет на добре организирана и лесно достъпна история на разговорите.

И двете платформи се интегрират безпроблемно с популярни услуги за съхранение в облак, като Google Drive. Това подобрява системите им за управление на файлове и гарантира, че потребителите могат лесно да имат достъп и да споделят документи в чат приложението.

В областта на управлението на задачите Lark предлага цялостно решение в рамките на своята платформа, което позволява безпроблемно възлагане и актуализиране на задачите. Тази интеграция е особено полезна за екипи, които търсят универсален инструмент за съвместно управление на проекти и комуникации.

Макар Slack да улеснява интеграцията с приложения на трети страни, той изисква допълнителни настройки, което може да усложни работния процес за някои екипи. Инструментите за управление на задачите на Lark предлагат по-добро решение за бизнеса, който търси вградена простота и ефективност.

3. Видеоконферентна връзка и външно сътрудничество

И двете платформи предлагат мощни функции за видеоконферентна връзка, но Lark ги интегрира по-добре с други инструменти за продуктивност, като осигурява унифицирано преживяване.

От друга страна, Slack постигна значителен напредък с Slack Connect, подобрявайки възможностите за външно сътрудничество. Функцията Slack Connect може да ви даде леко предимство, ако вашият бизнес работи интензивно с външни заинтересовани страни. Нейната способност да поддържа сигурна и организирана комуникация между различни организации ви дава предимство.

Победител: В последния кръг от сравнението между Lark и Slack победител е Slack. Приложението се отличава в областта на външното сътрудничество с функцията Slack Connect, която осигурява подобрена сигурност и организация. Ето защо то е предпочитан избор за компании, които редовно си сътрудничат с външни партньори.

Lark срещу Slack в Reddit: гледната точка на потребителите

При сравнението между Lark и Slack става ясно, че и двете платформи имат сходни функции, които подпомагат комуникацията и управлението на задачите. Все пак всяка от тях предлага уникални инструменти, които могат да отговорят на различни бизнес нужди.

За да разберем по-добре как се представят Lark и Slack в реалния свят, проучихме дискусиите на потребителите в Reddit. Ето какво открихме от потребители, които имат богат опит с двете платформи:

Един потребител на Reddit хвали Lark като по-добра алтернатива за лична употреба, като подчертава подобренията в производителността благодарение на „броя на вградените функции и интеграции”.

Друг потребител споделя положителния си опит:

Наскоро го открих и съм доста впечатлен. Разговарях с един от представителите им и получих отговори на много от въпросите си. Планирам да премина от Google Workspace. Ще плащам същата цена за много по-добър инструмент.

Наскоро го открих и съм доста впечатлен. Разговарях с един от представителите им и получих отговори на много от въпросите си. Планирам да премина от Google Workspace. Ще плащам същата цена за много по-добър инструмент.

Освен това, дискусиите около създаването на CRM в Lark демонстрират неговата гъвкавост и потенциал да замести няколко отделни инструмента. Потребителите ценят способността на Lark да улеснява вътрешната комуникация в екипа и цялостното управление на задачите без допълнителни интеграции.

Въпреки някои неотдавнашни разочарования от актуализациите, Slack все още се радва на признание за основните си функционалности. Много потребители считат платформата за незаменима за дистанционна работа и ефективна комуникация в технологичните организации.

Например, един потребител спомена:

Лично аз не съм използвал друг продукт, който да е толкова ефективен и лесен за използване при дистанционна работа в технологична организация. Той е с класа над всички останали.

Лично аз не съм използвал друг продукт, който да е толкова ефективен и лесен за използване при дистанционна работа в технологична организация. Той е с класа над всички останали.

Това подчертава силната репутация на Slack за улесняване на гладката комуникация.

Освен това, друг потребител изрази задоволство от производителността и използваемостта на Slack:

Много ми харесва, не мога да се сетя за други алтернативи и работи бързо.

Много ми харесва, не мога да се сетя за други алтернативи и работи бързо.

Такива отзиви подчертават способността на Slack да поддържа надеждна и удобна за ползване среда, която подкрепя динамичните взаимодействия в екипа.

Това показва, че макар първоначално актуализацията да беше смущаваща, много потребители намират начини да се адаптират и продължават да ценят мощните функции на Slack за оптимизирана комуникация и ефективно управление на работната среда.

И Lark, и Slack получават похвали за различни аспекти на своите платформи.

Lark е похвалена за своята функционалност „всичко в едно , която намалява необходимостта от използване на множество инструменти, което я прави идеална за потребители, които предпочитат интегрирани решения.

От друга страна, Slack все още се цени за своите надеждни комуникационни инструменти и адаптивност към напредналите потребители, които желаят да променят настройките, за да ги приспособят към своите работни процеси.

Тези наблюдения показват, че и двете платформи имат своите силни страни и отговарят на различни предпочитания и нужди в областта на инструментите за сътрудничество. Ако не сте сигурни коя платформа да изберете – Lark или Slack, помислете какво е най-важно за вас: интеграция, простота, персонализация или ефективни инструменти за комуникация. Вашите приоритети в тези области ще ви помогнат да изберете между двете платформи.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Lark и Slack

ClickUp се откроява като всеобхватна алтернатива на Lark и Slack, която обещава да оптимизира начина, по който вашият екип сътрудничи, планира и изпълнява проекти. Тя предлага набор от функции, които се конкурират и надминават възможностите на Lark и Slack в много отношения.

ClickUp обединява множество функции в едно приложение, което намалява необходимостта от превключване между различни инструменти и оптимизира процесите.

От управление на задачи до сътрудничество в реално време, ClickUp интегрира цялата ви работа в една платформа, гарантирайки, че нищо няма да бъде пропуснато.

Освен това, персонализираните шаблони за комуникационни планове на ClickUp позволяват на екипите да стандартизират своите комуникационни стратегии, като осигуряват последователност на всички нива на взаимодействие.

1. Предимство на ClickUp № 1: Чат изглед

Интегрирайте безпроблемно дискусиите в реално време с управлението на задачите в Chat View на ClickUp

Chat View на ClickUp предефинира вътрешната комуникация в екипа, като консолидира дискусиите точно там, където се извършва работата. За разлика от Lark и Slack, където чатовете могат да бъдат изолирани или да нямат връзка с реалните задачи, Chat View на ClickUp се интегрира директно с вашите задачи, позволявайки разговори в реално време в контекста на реалната работа.

Тази конфигурация съхранява всички важни дискусии на едно място, което позволява на екипите да преминават безпроблемно от чата към действие. Тя елиминира разминаването между разговорите и управлението на задачите, което често се случва с други приложения, и осигурява ефективна и целенасочена работа в екип.

Чат изгледът на ClickUp ви позволява да:

Започнете дискусии, свързани с конкретни задачи

Преобразувайте чат съобщенията в задачи или напомняния

Проследявайте цялата комуникация, свързана с даден проект, в един изглед

2. Предимство на ClickUp № 2: Клипове

Изяснете сложни идеи с бързи видеосъобщения директно в задачите, като използвате Clips на ClickUp

Clips на ClickUp предлага динамичен начин за комуникация чрез бързи видеосъобщения, което позволява на членовете на екипа да обясняват сложни идеи ясно и кратко.

Това, за разлика от каналите на Slack, които са препълнени с текст, или отделните видео инструменти на Lark, осигурява по-интегриран и интерактивен подход. Клиповете могат да се създават и споделят във всяка задача, чат или документ, като предлагат безпроблемно преживяване, което подобрява сътрудничеството, без да се налага да напускате платформата.

Клиповете подобряват синхронните взаимодействия и служат като отлично средство за асинхронна комуникация, позволяващо гъвкави видео актуализации с разлика във времето.

Clips на ClickUp позволява на потребителите да:

Създавайте и споделяйте кратки видеосъобщения, които изясняват актуалната информация по-ефективно от текста.

Споделяйте файлове и видео актуализации в рамките на проектните теми

Подобрете комуникацията от разстояние с лични видеосъобщения

Превърнете коментарите в изпълними задачи и гарантирайте отчетността с функцията „Assign Comments“ на ClickUp

Функцията „Assign Comments“ (Присвояване на коментари) на ClickUp ви позволява да присвоявате коментари, превръщайки случайни споменавания в задачи, които могат да се проследяват. Тази функция е особено полезна в сравнение с Lark и Slack, където коментарите лесно могат да се изгубят в морето от съобщения.

Като позволява на потребителите да присвояват коментари, ClickUp гарантира, че всяка обратна връзка или предложение се проследява и отчита. Тази функция преодолява пропуските в управлението на задачите и значително подобрява производителността и изпълнението. Функцията „Присвояване на коментари“ на ClickUp ви позволява:

Превърнете коментарите в задачи, които могат да се проследяват

Възлагайте отговорност за последващи действия директно в разговора

Осигурете отчетност и прозрачност за всеки принос на екипа

Други важни характеристики на ClickUp

1. ClickUp – незабавно и живо сътрудничество

Сътрудничество по документи в реално време, като редакциите се виждат незабавно с ClickUp Docs

Функцията за откриване на сътрудничество на ClickUp позволява незабавни и живи взаимодействия в рамките на всяка задача или документ. За разлика от Slack и Lark, които разделят управлението на задачите и сътрудничеството в реално време, ClickUp интегрира тези функционалности безпроблемно.

Тази функция гарантира, че всички членове на екипа са на една и съща страница, без да се налага да превключват между приложенията или да губят контекста. Тя поддържа динамична и синхронизирана работна среда, в която промените и актуализациите се съобщават незабавно в цялата платформа.

Освен това ClickUp подобрява мобилното преживяване с напълно интегрирано приложение, което поддържа всички функции на настолната версия. С този инструмент можете да:

Вижте дейностите на членовете на екипа в реално време, докато пишат или редактират споделен документ или бяла дъска.

Сътрудничество по документи без забавяне, наблюдаване на редакциите в реално време с ClickUp Docs

Получавайте незабавни актуализации за всякакви промени в задачите, за да бъдат всички информирани незабавно.

2. ClickUp Whiteboards

Визуализирайте, сътрудничете си и изпълнявайте проектите си на едно място с Whiteboard на ClickUp

Функцията „Whiteboards“ на ClickUp революционизира сътрудничеството в екипа, като предоставя визуална платформа , където творчеството се среща с изпълнението. Идеална за мозъчна атака, стратегическо планиране и гъвкави работни процеси, тя позволява сътрудничество в реално време, като гарантира, че идеите могат да бъдат реализирани незабавно.

С инструменти за рисуване, водене на бележки и директно създаване на задачи, ClickUp централизира комуникацията и управлението на проекти в един интуитивен интерфейс. Той ви позволява да:

Брейнсторминг и стратегическо планиране в реално време

Превърнете идеите в задачи директно от бялата дъска

Подобрете дискусиите с рисунки, фигури и бележки

Свържете идеите с текущи проекти за безпроблемна интеграция

3. Интеграция на ClickUp Slack

Интеграцията на ClickUp Slack променя начина, по който екипите взаимодействат и управляват проектите си в рамките на комуникационната си платформа.

Превърнете всеки коментар в Slack в задача в работната си среда в ClickUp, като просто го добавите.

Докато използването на Slack или Lark поотделно може да направи управлението на задачите и комуникацията несъгласувани, тази интеграция преодолява тази разлика, като внася подробно управление на задачите директно в Slack.

Това подобрява яснотата, осигурява непрекъснатост на работния процес и значително повишава производителността, като позволява на екипите да управляват задачи, да проследяват напредъка и да комуникират, без да напускат Slack. С помощта на интеграцията със Slack можете:

Създавайте и персонализирайте задачи директно в ClickUp от каналите на Slack

Свържете се и получите достъп до подробни документи, свързани със задачите, директно от Slack.

Получавайте известия от Slack за актуализации на задачи или коментари в ClickUp

Защо ClickUp е по-добрият избор

Както видяхме, ClickUp се очертава като фаворит в сравнение с Lark и Slack, като предлага по-интегрирана и богата на функции платформа от Lark или Slack. С първокласната си система за управление на задачи, функции за сътрудничество в реално време и безпроблемна интеграция със Slack, ClickUp предоставя цялостно решение, което отговаря на разнообразните нужди на съвременните екипи.

Независимо дали става дума за управление на проекти, комуникация в екипи или интегриране с други инструменти, ClickUp опростява и подобрява всеки аспект от производителността на работното място.

За екипи, които искат да работят интелигентно и да бъдат продуктивни, ClickUp е безспорен избор.

Готови ли сте да промените производителността на екипа си и да оптимизирате работните си процеси?

Регистрирайте се в ClickUp още днес и се насладете на ново ниво на организирана ефективност.