Бъдете пред конкуренцията: примери за бенчмаркинг за растеж на бизнеса

В средата на 20-ти век Toyota беше малък японски производител на автомобили, който се бореше да се конкурира с гиганти в индустрията като Ford и General Motors. За да подобри процесите и продуктите си, Toyota започна да сравнява своите резултати с тези на конкурентите си.

Toyota изпрати инженери да посетят производствените заводи на Ford в САЩ. Те наблюдаваха и документираха процесите на сглобяване и мерките за контрол на качеството на Ford. След това подобриха тези процеси, за да създадат производствената система на Toyota, и станаха лидер в производствения бизнес, като вероятно надминаха компаниите, от които се учеха.

Ето колко е мощен бенчмаркингът. Когато сравнявате усилията си с тези на лидерите в бранша и прилагате техните практики, вие се подготвяте за успех.

В този блог се обсъждат различни примери за бенчмаркинг и как можете да ги приложите във вашата организация. Защото когато се сравнявате с най-добрите, възможностите са безгранични! 🚀

Какво е бенчмаркинг?

Бенчмаркингът сравнява процесите, резултатите, финансовите показатели и практиките на вашата организация с тези на лидерите в бранша или други компании. Целта е да се идентифицират областите, които могат да бъдат подобрени, и да се повишат резултатите.

Анализът на бенчмаркинг е от решаващо значение, защото ви помага да разберете конкурентната си позиция, да възприемете най-добрите практики и да стимулирате непрекъснатото усъвършенстване. Когато се сравнявате с най-големите конкуренти и лидери в бранша, вие ги използвате като отправна точка за оценка на собствените си бизнес операции и резултати.

След като го направите, почти неизбежно ще откриете пропуски в производителността и процесите си. Тогава можете да предприемете конкретни стъпки и да създадете стратегии за запълване на тези пропуски. Чрез постоянен бенчмаркинг изграждате непрекъснат цикъл на подобрение на процесите и цялостната бизнес производителност.

Различни видове бенчмаркинг с примери

Сравнителен анализ на резултатите

Сравнителният анализ на резултатите е най-често използваната техника за сравнителен анализ. Той включва сравняване на показателите за резултатите на вашата компания с тези на вашите колеги и конкуренти в бранша, за да се идентифицират силните и слабите страни, както и възможностите за подобрение.

Той също така ви помага да разберете пазарната си позиция. Анализът на данните на конкурентите може да ви даде представа за успешните стратегии и оперативната ефективност.

Пример: Търговска компания може да сравни ръста на продажбите, оценките за удовлетвореността на клиентите и оборота на запасите с тези на водещите конкуренти, за да идентифицира области за подобрение в дейността си и обслужването на клиентите. По този начин бенчмаркингът на резултатите включва и елемент на финансов бенчмаркинг.

За ефективен бенчмаркинг е необходимо да имате достъп до различни данни за ефективността, като например:

Показатели за финансовите резултати : Приходи, марж на печалбата

Оценки за удовлетвореността на клиентите : Net Promoter Score

Показатели за продажбите: проникване на пазара, годишна стойност на договорите, процент на конверсия, стойност на клиента за целия му жизнен цикъл (CLTV)

За задълбочена оценка на продажбите във вашата организация можете също да проследявате KPI за продажбите, като например продажбени цели, продажби на представител, продължителност на продажбения цикъл, нови потенциални клиенти и възможности.

Бенчмаркинг на процеси

Сравнителният анализ на процесите включва вътрешен или външен преглед на процесите и системите във вашата компания.

Той ще ви помогне да идентифицирате най-добрите практики, които водещите компании използват, за да постигнат отлични резултати. След това можете да подобрите процесите си съответно, за да спечелите конкурентни предимства.

Пример: Производствена компания може да проучи ефективността на производствения си процес, като сравни KPI за управление на продуктите си с водещ конкурент, известен с практиките си за олекотено производство. Компанията анализира циклите, процента на дефектите и производствените разходи, за да идентифицира възможности за оптимизиране на процесите си.

За ефективен бенчмаркинг на процесите ви е необходим достъп до следните управленски данни за вашите процеси:

Подробни вътрешни данни : етапи на работния процес, времетраене на цикъла и показатели за ефективност

Външни данни : Бенчмарки в индустрията или данни за процесите на конкурентите

Източници на информация: отраслови доклади, съвместни проучвания за бенчмаркинг или партньорства с организации за бенчмаркинг.

Стратегически бенчмаркинг

Стратегическият бенчмаркинг включва сравняване на вашата бизнес стратегия с тази на лидерите в бранша, за да идентифицирате пропуските и да се поучите от техния растеж и успех.

Той съгласува вашите стратегически цели с най-добрите практики в бранша, за да ви помогне да останете конкурентоспособни.

Пример: Технологичен стартъп сравнява своите маркетингови KPI и стратегии за разширяване с успешни компании като Apple или Google. Чрез анализ на стратегическите си решения стартъпът идентифицира области, в които да усъвършенства стратегията си, като разработване на продукти, маркетингови подходи и планове за глобално разширяване.

За стратегически бенчмаркинг се нуждаете от достъп до следните данни:

Стратегически планове и документи : бизнес планове, стратегии за растеж и конкурентен анализ

Данни за лидерите в индустрията : Казуси, годишни отчети и стратегически анализи на лидерите в индустрията

Рамки за бенчмаркинг : SWOT анализ, PESTEL анализ

Експертни мнения: Консултантски доклади, отраслови анализи и статии за лидерство в мисленето

Функционален бенчмаркинг

Функционалният бенчмаркинг е сравняване на вътрешни функции и операции с индустриални стандарти, за да се идентифицират области за подобрение.

Това ще ви помогне да подобрите конкретни функции, като идентифицирате неефективностите и възприемете най-добрите практики в бранша. Може да подобри резултатите, да спести разходи и да използва по-добре ресурсите в ключови оперативни области.

Пример: Отделът по човешки ресурси на дадена компания сравнява своя процес на набиране на персонал със стандартите в бранша, като анализира времето за наемане, разходите за наемане и процента на задържане на служителите. Това сравнение помага на компанията да оптимизира процеса си на набиране на персонал и да възприеме най-добрите практики.

За функционален бенчмаркинг се нуждаете от достъп до следните вътрешни функционални данни:

Подробни показатели за текущите процеси: Етапи на работния процес, показатели за ефективността на служителите, време за изпълнение, показатели за прекъсвания и работно време

Индустриални стандарти и бенчмарки: Сравнителни данни от индустриални доклади, професионални асоциации и бази данни за бенчмаркинг.

Аналитични инструменти : Използване на софтуер като : Използване на софтуер като ClickUp за картографиране на процеси, анализ на резултатите и бенчмаркинг проучвания.

Консултации с експерти: Прозрения от експерти в бранша, консултанти и професионални мрежи

Вътрешен бенчмаркинг

При вътрешния бенчмаркинг сравнявате различни групи, екипи и процеси в рамките на собствения си бизнес, за да идентифицирате най-добрите практики и области за подобрение.

Това позволява на организациите да използват по-добре вътрешните си успехи и операции, като насърчават последователността и ефективността.

Пример: Голяма верига магазини сравнява показателите за продажбите и обслужването на клиентите в различните си магазини. Идентифицирането на магазините с най-добри резултати ще помогне на веригата да възпроизведе успешните практики в другите си магазини, за да подобри цялостната си ефективност.

За вътрешен бенчмаркинг се нуждаете от достъп до следните вътрешни функционални данни:

Подробни вътрешни данни : Документация на процесите и работните потоци, обратна връзка от клиенти и оценки за удовлетвореност, оценки на резултатите на служителите

Инструменти и методи за бенчмаркинг : Табла за представяне на резултатите, вътрешни проучвания и инструменти за обратна връзка, софтуер за анализ и картографиране на процесите.

Платформи за комуникация и сътрудничество: Инструменти за споделяне на знания и сътрудничество, междуведомствени срещи и семинари

Външно бенчмаркинг

Външният бенчмаркинг е общ термин, който означава сравняване на показателите за ефективност на вашата компания, като KPI за маркетинг на продукти, приходи от продажби и др., с тези на други организации в подобна ниша или вертикал, за да се идентифицират области за подобрение и най-добри практики.

Той предоставя по-широка перспектива за индустриалните стандарти и ви помага да наблюдавате и прилагате иновативни практики, които вашите преки конкуренти може да следват.

Пример: Доставчик на здравни услуги сравнява оценките за удовлетвореността на пациентите, резултатите от лечението и оперативните разходи с тези на водещите регионални болници. Това сравнение помага да се идентифицират пропуските и да се внедрят най-добрите практики за подобряване на резултатите от грижите за пациентите и оперативната ефективност.

За ефективен външен бенчмаркинг се нуждаете от достъп до следните данни и отчети:

Достъп до сравнителни данни : отраслови доклади и бенчмаркинг проучвания, показатели за ефективността на конкурентите, пазарни анализи и проучвания.

Подробни вътрешни данни : KPI за продуктов маркетинг, финансови показатели за ефективност, документация за процесите и работния поток

Инструменти и ресурси за бенчмаркинг: Аналитични инструменти за сравнение на данни, софтуер за пазарен анализ и проследяване на резултатите, достъп до бази данни за бенчмаркинг в индустрията.

Конкурентен бенчмаркинг

Конкурентното бенчмаркинг включва сравняване на различни групи, екипи и процеси във вашата организация с тези на вашите конкуренти, за да се идентифицират силни и слаби страни, както и възможности за подобрение.

Чрез анализ на стратегиите и резултатите на конкурентите, компаниите могат да възприемат най-добрите практики, да преодолеят разликите в резултатите и да подобрят пазарната си позиция.

Пример: Една компания за електронна търговия сравнява своите KPI за познаваемост на марката, като последователи, споделяния в социалните мрежи и споменавания на марката, с тези на водещ конкурент, за да открие пропуски и разлики. След сравняване на повече такива показатели за маркетингова продуктивност, компанията стартира по-добри кампании за популяризиране, за да достигне до целевата си аудитория.

За ефективен конкурентен бенчмаркинг се нуждаете от достъп до следните данни и отчети:

Достъп до данни за конкурентите: Отраслови доклади от източници като Gartner, Forrester или IBISWorld, финансови отчети и годишни отчети на конкурентите, казуси от отраслови публикации или изследователски фирми.

Събиране на вътрешни данни: Подробни показатели за времето за реакция на обслужването на клиенти, резултати от проучвания за удовлетвореността на клиентите, документация за вътрешни процеси и анализ на работния поток.

Инструменти и софтуер за бенчмаркинг : Инструменти за сравнение на данни и проследяване на резултатите като ClickUp, инструменти за пазарен анализ като SEMrush или SimilarWeb.

Данни за мрежи и сътрудничество: Членство в браншови асоциации (напр. AMA, CMI), участие в консорциуми или групи за бенчмаркинг (напр. APQC)

Най-добър бенчмаркинг в своя клас

Най-добрите в класа си бенчмаркинг, както подсказва името, сравняват различни групи, екипи и процеси във вашата организация с тези, които се считат за „най-добри в класа си“ в определена функция, независимо от тяхната индустрия, за да идентифицират най-добрите практики и стандарти за ефективност.

Можете да се поучите от тези лидери и да поддържате конкурентно предимство.

Пример: Маркетинг екипът сравнява своите KPI, като процент на конверсия, процент на отпадане и процент на допълнителни продажби, с тези на агенция с най-високи резултати, известна с високо иновативните си вирусни маркетингови стратегии. Въз основа на резултатите отделът подобрява ефективността и удовлетвореността на клиентите.

За ефективно бенчмаркинг на най-добрите в класа си, се нуждаете от достъп до следните данни и отчети:

Най-добрите данни в своя клас: Казуси и доклади от най-добре представящите се функции в организациите, награди и признания в бранша (напр. изключителни производствени отдели), публикации или доклади, подчертаващи най-добрите практики.

Събиране на вътрешни данни: обратна връзка от клиенти и резултати от проучвания за удовлетвореността, вътрешни данни за ефективността и анализ на работния процес.

Ключови показатели за ефективност в бенчмаркинга

Ключовите показатели за ефективност (KPI) са конкретни метрики, свързани със стратегическите бизнес цели. Те са по същество данни, които помагат на вашата организация да следи ефективността, да идентифицира тенденции и да взема информирани решения.

Хората често бъркат показателите с KPI, но има ясна разлика между тях. Всички KPI са показатели, но не всички показатели са KPI. Показателите са количествени мерки, използвани за проследяване и оценка на качеството на конкретни бизнес процеси.

Прочетете това: KPI срещу метрики: какво представляват и как да ги проследявате

За бенчмаркинг са ви необходими KPI, за да сравните бизнес резултатите си в рамките на вашата организация или с тези на конкурентите ви.

Ето някои KPI, които трябва да следите:

Ръст на приходите: Измерва увеличението на продажбите на дадена компания за определен период.

Ръст на приходите = (Текущи приходи – Предишни приходи) / Предишни приходи × 100

Печалба: Показва процента от приходите, който надвишава разходите.

Печалба = (Нетна печалба / Приходи) × 100

Net Promoter Score (NPS): Оценява лоялността на клиентите въз основа на вероятността да препоръчат дадена компания.

NPS = % промотори − % критици

Процент на задържане на клиенти: Показва процента на задържаните клиенти за определен период.

Процент на задържане на клиенти = ((Крайни клиенти – Нови клиенти) / Начални клиенти) × 100

Разходи за привличане на клиенти (CAC): Изчислява разходите за привличане на нов клиент.

CAC = Общи разходи за привличане / Брой нови клиенти

Стойност на клиента за целия му живот (CLV): Оценява общия приход, който един клиент генерира през целия си живот.

CLV = Средна стойност на покупката × Честота на покупките × Продължителност на клиентския цикъл

За всеки KPI съществуват специфични формули, но вместо да изчислявате тези показатели ръчно, можете да използвате предварително създадени шаблони.

ClickUp предлага различни шаблони, като например шаблона за проследяване на KPI, за да ви помогне да започнете бързо. Този шаблон включва предварително конфигурирани полета и изгледи, които спестяват време и осигуряват последователност при проследяването на вашите бенчмарки.

Изтеглете този шаблон Проследявайте и визуализирайте ключовите показатели за ефективност с шаблона за KPI на ClickUp.

Този шаблон дава представа за напредъка на вашия екип към постигането на целите му и дава възможност на мениджмънта да взема решения, основани на данни. Можете да използвате този шаблон, за да:

Задайте измерими и постижими цели с ClickUp Goals

Организирайте задачите, следете ги отблизо и споделяйте актуализациите със заинтересованите страни.

Проследявайте показателите във времето с автоматизирани аналитични инструменти

Използвайте изгледа на диаграмата на Гант , за да проследявате резултатите и да коригирате курса, ако е необходимо.

Използвайте ClickUp, за да направите бенчмаркинга лесен и ефективен

ClickUp е надежден инструмент за управление на проекти, който ви помага да организирате, проследявате и управлявате задачите си. За разлика от традиционните инструменти за управление на проекти, които се фокусират само върху управлението на задачите, ClickUp предлага и други всеобхватни функции, като „Цели“, „Задачи“ и „Персонализирани полета“, както и множество начини за преглед на обобщени данни и сътрудничество с екипа ви и заинтересованите страни.

Тези функции ви помагат да планирате и изпълнявате проекти, като сравнявате различни показатели, което прави ClickUp отлично средство за бенчмаркинг.

ClickUp също така се интегрира с данни от различни външни източници, което улеснява сравняването и анализирането на резултатите в различните бизнес отдели. С ClickUp можете да зададете ясни бенчмарки, да съгласувате задачите за постигане на тези цели и да следите напредъка в реално време.

Можете да започнете бенчмаркинг в ClickUp с четири лесни стъпки:

Стъпка 1: Обособете специално място

Това ще ви помогне да организирате вашите бенчмаркинг дейности. Специалното пространство в ClickUp ще бъде централен хъб за всички ваши бенчмаркинг задачи, документи и данни.

Ето как можете да създадете специално пространство в ClickUp:

Създайте ново пространство: Отидете в раздела „Пространства“ на ClickUp и създайте ново пространство, специално предназначено за бенчмаркинг дейности.

Създайте пространства в ClickUp, за да управлявате проектите си централизирано

Организирайте с папки и списъци: Създайте персонализирани папки и списъци в това пространство, за да категоризирате различни бенчмаркинг проекти (например финансови, оперативни, удовлетвореност на клиентите).

Стъпка 2: Определете целите си

Използвайте функцията за проследяване на цели на ClickUp, за да задавате, проследявате и постигате безпроблемно целите си за бенчмаркинг.

Поставете SMART цели : Уверете се, че вашите цели са конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с време. Тази яснота помага за точно проследяване и оценка.

Създаване на цели в ClickUp: Преминете към раздела „Цели“ в ClickUp и кликнете върху „Нова цел“. Попълнете подробностите за вашата цел, включително име, описание, краен срок и съответните показатели.

Управлявайте всички цели на проекта на едно място с ClickUp Goals

Свържете задачите в ClickUp с целите си: Свържете конкретни задачи и проекти с целите си, за да сте сигурни, че всички дейности допринасят за постигането им. Това създава ясна връзка между ежедневните операции и стратегическите цели.

Създайте конкретни цели и проследявайте напредъка им без усилие с ClickUp Goals

Стъпка 3: Проследявайте напредъка

Потребителските полета и таблата на ClickUp предоставят мощни инструменти за наблюдение и анализ на вашия напредък.

Създаване на персонализирани полета: Персонализираните полета ви позволяват да проследявате конкретни данни, които са от значение за вашите бенчмарки. Например, създайте персонализирани полета за ключови показатели за ефективност (KPI), като ръст на приходите, оценки за удовлетвореността на клиентите или ефективност на производството.

Лесно е да добавите парична стойност към задачите, за да поддържате бюджета на проекта в рамките на планираното

Създайте изчерпателни табла: Използвайте таблата на ClickUp , за да визуализирате напредъка си. Можете да добавите джаджи, за да покажете данни от персонализирани полета, цели и задачи. Тази визуализация помага да се идентифицират тенденции, да се откриват проблеми и да се вземат информирани решения.

Получете цялостен поглед върху състоянието на проектите и оставащите задачи в екипа или отдела ви с Dashboards в ClickUp 3. 0

Автоматизирайте отчетите: Използвайте функциите за автоматизация на ClickUp, за да генерирате редовни отчети, като по този начин ще разполагате с актуална информация за вашите усилия за бенчмаркинг без ръчна намеса.

От съществено значение е да поддържате процеса на бенчмаркинг динамичен и отзивчив към новите данни, за да отговаряте и надхвърляте непрекъснато бенчмарковете. Ето как можете да го направите:

Планирайте редовни прегледи : В ClickUp можете да настроите повтарящи се задачи или напомняния, за да преглеждате редовно данните си за бенчмаркинг. Можете да го правите седмично, месечно или тримесечно.

Анализирайте резултатите : Използвайки данните от таблото и отчетите си, можете да идентифицирате областите, в които надхвърляте бенчмарка, и възможностите за подобрение.

Адаптирайте целите и стратегиите : Въз основа на вашия анализ адаптирайте целите и стратегията си според нуждите. Можете да предефинирате целите си, да преразпределите ресурсите или да промените процесите, за да се приведете в по-голямо съответствие с бенчмаркинга.

Съобщавайте промените: Използвайте : Използвайте чат прозореца на ClickUp , за да сте сигурни, че всички членове на екипа са в течение с промените.

В Chat View можете да възлагате задачи, като споменавате членовете на екипа си и споделяте линкове към проекти. Получавате и известия в Chat View, за да сте винаги в течение с това, което се случва.

Обединете комуникацията в екипа в едно място с ClickUp Chat и споделяйте актуализации, свързвайте ресурси и сътрудничете без усилие

📮 ClickUp Insight: 78% от участниците в нашето проучване изготвят подробни планове като част от процеса на определяне на целите си. Въпреки това, изненадващо 50% от тях не проследяват тези планове с помощта на специални инструменти. 👀 С ClickUp можете безпроблемно да превърнете целите си в изпълними задачи, което ви позволява да ги постигнете стъпка по стъпка. Освен това, нашите табла без код предоставят ясни визуални представяния на вашия напредък, показвайки ви постигнатото и давайки ви повече контрол и видимост върху работата ви. Защото „да се надяваш на най-доброто“ не е надеждна стратегия. 💫 Реални резултати: Потребителите на ClickUp казват, че могат да поемат с около 10% повече работа, без да се изтощават.

Започнете ефективно бенчмаркинг с ClickUp

Всички видове бенчмаркинг се основават на специфични формули и данни, за да бъдат ефективни. Извършването им ръчно отнема часове и е податливо на грешки. Ето защо се нуждаете от надежден инструмент за бенчмаркинг като ClickUp.

ClickUp разполага с шаблони за KPI, цели и табла, които ви позволяват да наблюдавате и управлявате вашите бенчмарки. С ClickUp можете да автоматизирате процеса на бенчмаркинг и да получите информация за вашия напредък. След това използвайте Chat View, за да споделяте лесно отчети с вашия екип и други заинтересовани страни.

Повишете конкурентното си предимство на пазара с бенчмаркинг; регистрирайте се безплатно в ClickUp и започнете своето пътуване.