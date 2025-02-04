Най-добрият софтуер за регистриране на рискове за 2025 г. (безплатен и платен)

Всички знаем, че всеки бизнес е свързан с определен риск. Ето защо надеждният софтуер за регистриране на рискове е от съществено значение в инструментариума на всеки проектен мениджър.

Независимо дали става въпрос за финансово предизвикателство или за пречка, свързана с проект, с инструмент за регистриране на рискове вие и вашият екип можете да вземате решения въз основа на данни и безпроблемно да се справяте с всякакви бизнес заплахи.

Ако сте мениджър по управление на риска в проекти и оценявате инструменти за програма за управление на риска, сте на правилното място! През годините екипът на ClickUp и аз тествахме безброй софтуерни решения за регистриране на рискове в опит да намерим най-ефективния инструмент за тази цел.

В този блог ще изброя 10 от най-добрите софтуерни решения за управление на риска, които сме използвали и харесваме. Да започнем!

Какво трябва да търсите в софтуера за регистриране на рискове?

Идеалният инструмент за регистриране на рискове служи основно за три цели – идентифициране, управление и намаляване на риска. Ето пет основни критерия, които трябва да търсите в един инструмент, за да сте сигурни, че можете ефективно да проследявате и управлявате рисковете:

Леснота на използване: Изберете инструмент с удобен за ползване интерфейс и минимална крива на обучение. Това ще ви помогне на вас и на другите отговорни за риска лица да го използвате безпроблемно и да се възползвате максимално от предимствата му.

Персонализиране: Изберете инструмент за управление на риска с широки възможности за персонализиране. По този начин можете да го адаптирате към уникалните нужди на вашия бизнес в областта на управлението на риска.

Автоматизация на работния процес: Изберете инструмент за регистриране на рискове, който може да автоматизира повтарящите се задачи. Това намалява ръчния труд при провеждането на оценки на риска и улеснява процеса на управление на риска.

Интеграции: Потърсете инструмент, който се интегрира с всички основни инструменти и софтуер, с които работите ежедневно. Това ще ви помогне да оптимизирате работния си процес.

Отчети и анализи: Изберете инструмент, който предоставя отчети и анализи за управление на риска в реално време, за да минимизирате риска.

10-те най-добри софтуера за регистриране на рискове, които да използвате през 2024 г.

Ето 10-те най-добри платени и безплатни софтуера за регистриране на рискове от моя списък:

1. ClickUp (Най-добър за управление на риска)

Комплексният набор от функции на ClickUp го прави моят предпочитан софтуер за управление на риска. Въпреки това, неговата гъвкавост е само една от характеристиките, които правят този инструмент толкова добър избор. ClickUp е също така силно персонализируем, подходящ за съвместна работа и ефективен – перфектната рецепта за оптимизирано управление на риска.

За да ви дам кратка представа за предложенията на ClickUp, ще ви представя някои от най-добрите функции за управление на риска.

Проверете отчета за състоянието на проекта си, вижте кои задачи са с настъпил срок и анализирайте усилията на екипа си, за да изчислите рисковете точно с ClickUp Dashboards

На първо място са ClickUp Dashboards, които за мен са една от най-добрите функции на платформата. Много често не успяваме да предвидим правилно рисковете, свързани с даден проект, защото не можем да следим неговия статус, ресурсите и т.н. ClickUp Dashboards улесняват това. Те ми дават бърз и лесно разбираем поглед върху всичките ми текущи проекти, което ми помага да идентифицирам и разреша предварително всички предстоящи предизвикателства.

Използвайте функциите за проследяване на времето на ClickUp, за да проследявате и регулирате работното време на служителите

Времето е най-важният ресурс от всички – и проектните мениджъри вече знаят това. Възможностите за проследяване на времето на ClickUp ми позволяват да използвам този ресурс разумно. Харесва ми как проследява времето, прекарано за дадена задача, и съответно изчислява времевите изисквания на проекта.

Автоматизирайте управлението на рисковете по проектите с ClickUp Automations

Натовареният работен процес пречи ли на ефективното управление на риска? Аз се кълна в ClickUp Automations, че ми помага в това отношение! Той ми позволява да създавам персонализирани автоматизации, за да гарантирам, че всички резултати от моите проекти се постигат навреме. Освен това, с над 100 персонализирани шаблона, от които да избирам, той ми помага да автоматизирам всички задачи, които иначе биха отнели ценното време и ефективност на моя екип.

Изтеглете този шаблон Управлявайте, проследявайте и намалявайте рисковете по вашите проекти ефективно с шаблона за регистър на рисковете на ClickUp.

Като говорим за шаблони, разказах ли ви за шаблона за регистър на рисковете на ClickUp? Този шаблон е специално създаден за екипи, които искат да намалят и управляват рисковете, и ми помага да:

Идентифицирайте потенциалните рискове, преди те да се превърнат в реалност.

Проследявайте състоянието, собствеността и въздействието на риска, за да разберете неговата дълбочина.

Организирайте оценки на риска, за да ги разрешите по систематичен начин.

Като цяло, ClickUp значително опрости управлението на риска за мен, като намали броя на инструментите, които използвах за тази цел.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с лека крива на обучение

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 7 USD/месец на потребител

Разширено: 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4100 отзива)

2. Mitratech (Най-добър за управление на правни рискове)

чрез Mitratech

Комплексните решения за управление на риска и съответствието (GRC) на Mitratech са сред най-търсените им продукти. Те са създадени, за да ви помогнат да спазвате изискванията, независимо от отрасъла или стандартите, които вашият бизнес трябва да спазва. Софтуерът ви помага да следите за спазването на изискванията в рамките на организацията, а също и при външни доставчици. Той значително намалява всякакви правни рискове, които могат да възникнат поради небрежност, и повишава вашата ефективност.

Най-добрите функции на Mitratech

Изберете от гама от персонализирани GRC решения, за да намерите най-подходящото за вашия бизнес.

Измервайте и наблюдавайте нивото на съответствие на вашата организация

Създавайте, изпълнявайте и управлявайте работни процеси за управление на риска без кодиране във вашите организации.

Използвайте функциите за сътрудничество в приложението, за да максимизирате ефективността на комуникацията в екипа си.

Ограничения на Mitratech

Предлага ограничена гъвкавост по отношение на персонализирането

Изисква дълъг период на обучение

Цени на Mitratech

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Mitratech

G2: Н/Д

Capterra: Недостатъчно отзиви

3. Hyperproof (Най-добър за проследяване и управление на риска, свързан с несъответствието)

чрез Hyperproof

IHyperproof е специализиран в традиционното управление на риска, управлението на доставчици и управлението на одити. Той разполага с над 90 шаблона за рамки за съответствие, за да отговори на разнообразните изисквания за съответствие на различни бизнеси.

Платформата е изключително усъвършенствана. Повечето от функциите ѝ за проследяване и намаляване на риска са автоматизирани, което свежда до минимум възможността за човешка намеса и съответно грешки. Това е още една важна причина, поради която този софтуер за управление на риска е в нашия списък.

Най-добрите функции на Hyperproof

Осигурете съответствие с над 100 рамки като SOC 2, HIPPA, GDPR и FedRAMP.

Използвайте вградените табла за експортиране, за да следите рисковете си.

Автоматизирайте управлението на риска, свързан с доставчиците, за да намалите вероятността от загуби.

Оптимизирайте подготовката за вътрешния одит, като централизирате работата на едно място.

Интегрирайте с инструменти като Azure, GitHub, Google Drive и други.

Ограничения на Hyperproof

Сложен процес на настройка и конфигуриране

Функциите за персонализиране са много ограничени.

Цени на Hyperproof

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Hyperproof

G2: 4,6/5 (127 отзива)

Capterra: 4,8/5 (48 отзива)

4. Diligent One Platform (най-подходящ за управление на ИТ рискове)

чрез Diligent One

Diligent One Platform (по-рано HighBond) е платформа за управление и намаляване на риска. Ако управлявате ИТ бизнес, горещо препоръчвам този софтуер. Неговите предложения – от управление на риска на доставчиците до ERM – са точно съобразени с нуждите на ИТ индустрията.

Diligent One действа като консолидирана платформа, където можете да проверите целия рисков профил на вашата организация – и това е едно предимство за мен. Освен това, непрекъснатото му наблюдение гарантира, че сте в съответствие с изискванията и без риск във всички бизнес аспекти.

Най-добрите функции на Diligent One Platform

Използвайте силата на изкуствения интелект, за да проследявате и намалявате рисковете.

Свържете платформата с всеки източник на данни по ваш избор, за да максимизирате ефективността на работния процес.

Получавайте точни данни и информация, за да избягвате рискове и да вземате информирани решения.

Интегрирайте с водещи софтуерни продукти като Salesforce, Microsoft, Oracle и др.

Ограничения на платформата Diligent One

Сложен процес на настройка

Ограничени функции на мобилното приложение

Цени на платформата Diligent One

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Diligent One Platform

G2: 4,3/5 (124 отзива)

Capterra: 4,5/5 (83 отзива)

5. ServiceNow (най-добър за цялостно управление на риска)

чрез ServiceNow

Това е още една платформа, базирана на изкуствен интелект, която опростява управлението на риска.

ServiceNow е интегрирана платформа, която ви помага да проследявате, наблюдавате и контролирате риска едновременно. От управление на риска, свързан с политиките и съответствието, до управление на операционния риск – този софтуер улеснява всичко това. Задвижван от изкуствен интелект, ServiceNow автоматизира и централизира повечето от тези дейности по управление на риска. Това е надежден инструмент, който ви позволява да вземате по-добри, основани на данни решения за управление на риска.

Най-добрите функции на ServiceNow

Активирайте анализа на въздействието върху бизнеса, за да приоритизирате и реагирате на рисковете с максимална ефективност.

Предвиждайте и предотвратявайте рискове с инструменти и функции, базирани на изкуствен интелект.

Използвайте данните за риска, за да определите обхвата и приоритетите на одиторските планове разумно.

Получете точни анализи на производителността, за да предвидите тенденциите и да бъдете винаги една крачка напред.

Интегрирайте с инструменти като Microsoft, Salesforce, Oracle и др.

Ограничения на ServiceNow

Изисква обширна конфигурация

Може да бъде прекалено сложен за някои екипи

Цени на ServiceNow

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за ServiceNow

G2: 4. 4/5 (1988 отзива)

Capterra: 4,5/5 (246 отзива)

6. TimeCamp (най-подходящ за проследяване на рискове, свързани с проекти)

чрез TimeCamp

TimeCamp е спомагателен инструмент в моя набор от инструменти за управление на риска. Като инструмент за проследяване на времето, той ще ви помогне да контролирате сроковете на проектите и впоследствие да избегнете свързаните с тях рискове.

Това, което отличава TimeCamp от всички други обикновени програми за отчитане на работното време на пазара, е неговият цялостен подход към управлението на риска в проектите. На първо място, това е напълно автоматизиран инструмент, което означава, че не е необходимо да отчитате работното време ръчно. Освен това, той служи за няколко цели – отчитане на часовете за фактуриране, производителността, рентабилността, присъствието и др.

Най-добрите функции на TimeCamp

Проследявайте работното време, за да разберете по-добре изискванията за времето на проекта.

Получавайте информация в реално време за напредъка на работата и състоянието на проекта, за да предотвратите превишаване на бюджета.

Използвайте функцията за GPS проследяване, за да следите местоположението и производителността на служителите на терен.

Записвайте времето на влизане и излизане от работа за отчети за производителността

Интегрирайте с други инструменти във вашия работен процес, като Quickbooks, Github, Airtable, Jira и др.

Ограничения на TimeCamp

Фокусиран предимно върху проследяването на времето, по-малко надежден за управление на риска

Липсва интеграция с важни инструменти за управление на риска

Ограничени възможности за работа офлайн

Цени на TimeCamp

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 1,99 $/месец на потребител

Премиум: 3,99 $/месец на потребител

Ultimate: 5,99 $/месец на потребител

Enterprise: 14,99 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за TimeCamp

G2: 4,7/5 (304 отзива)

Capterra: 4,7/5 (597 отзива)

7. GOAT (Най-добър за проследяване и оценка на риска)

чрез GOAT

Ако нямате предишен опит в работата с пълноценен инструмент за регистриране на рискове, GOAT е идеалният избор за вас. Освен солидните функции, той се отличава с опростен дизайн и интерфейс, което го прави лесен за работа.

Що се отнася до предлаганите функции, има много неща в GOAT Risk, които намирам за полезни. На първо място, той предлага няколко персонализирани шаблона за регистриране на рискове, които можете да използвате, за да започнете с вашите инициативи за управление на риска. С функцията за оценка на риска чрез плъзгане и пускане можете да приоритизирате рисковете за ефективно разрешаване. Освен това GOAT е и много подходящ за съвместна работа. Ако имате екип от служители, които работят по определен проект, можете да ги поканите да сътрудничат в инструмента и да се справят с всеки риск, когато той възникне.

Най-добрите функции на GOAT

Създавайте и преглеждайте рискови профили за всеки бизнес отдел, проект и т.н.

Формулирайте и прилагайте SMART планове за действие с функцията за самооценка на контролния риск.

Автоматизирайте работния си процес, за да проследявате и управлявате всяка дейност по проекта и да минимизирате бъдещите рискове.

Присвойте показатели на рисковете си, за да ги наблюдавате и управлявате с подход, ориентиран към резултатите.

Получавайте подробни, базирани на данни отчети и анализи за оценка на риска.

Ограничения на GOAT

Няма наличен безплатен пробен период/план.

Ограничени възможности за персонализиране

Липсват възможности за интеграция

Цени на GOAT Risk

Стартово ниво: 400 $/година

Стандартен: 1200 $/година

Enterprise: 4800 $/година

Enterprise PRO: 7200 $/година

Оценки и отзиви за GOAT Risk

G2: Н/Д

Capterra: 4,7/5 (51 отзива)

8. Resolver (Най-добър за управление на риска в предприятията)

чрез Resolver

Resolver е друго добре известно име в лигата на инструментите за регистриране на рискове. Въпреки че неговите функции обхващат одит, съответствие и няколко други форми на управление на риска, аз го намирам за най-подходящ за справяне с рисковете в предприятията.

Функциите на Resolver за управление на риска (ERM) са изчерпателно проектирани. Унифицираните регистри за рискове насърчават вътрешното сътрудничество, като предоставят достъп до данни за рисковете на всички заинтересовани отдели във вашата организация. Инструментът е и достатъчно адаптивен. Можете да персонализирате всяко ERM решение според нуждите на вашия бизнес. Освен това Resolver улеснява автоматизацията на процесите и работния поток, за да оптимизира операциите.

Най-добрите функции на Resolver

Достъп до таблото за управление, за да преглеждате и споделяте данни за риска във визуализирана форма.

Получавайте подробни и точни отчети и анализи, за да вземате решения за управление на риска, основани на данни.

Използвайте надеждни софтуерни интеграции, за да импортирате данни за риска от една система в друга.

Интегрирайте с инструменти като Slack, Jira и Microsoft Azure.

Ограничения на Resolver

Ограничени функции на мобилното приложение

Може да бъде прекалено сложен за някои екипи

Цени на Resolver

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Resolver

G2: 4. 4/5 (107 отзива)

Capterra: 4,4/5 (46 отзива)

9. MasterControl (Най-добър за управление на риска, свързан с качеството)

чрез MasterControl

MasterControl Quality Excellence улеснява управлението на риска, свързан с качеството, за предприятията. Неговите всеобхватни възможности ви помагат лесно да отговорите на всички стандарти за качество и съответствие.

За мен най-доброто в този инструмент е неговият 360-градусов подход. Предложенията на MasterControl за управление на риска, свързан с качеството, започват с анализ на риска и завършват с осведоменост за риска. Този задълбочен подход го прави подходящ за управление и мониторинг на всеки риск във всеки етап от производството. Той също така гарантира, че отговаряте на всички изисквания за съответствие и сте винаги готови за одит.

Най-добрите функции на MasterControl

Стартирайте качествени оценки на риска от всяка точка в системата, за да идентифицирате и намалите рисковете, свързани с продуктите, на ранен етап.

Проследявайте и управлявайте обучението на служителите, за да гарантирате спазването на нормативните изисквания и стандартите за качество.

Автоматизирайте графикът, планирането и изпълнението на вътрешни и външни одити.

Ускорете дейностите, свързани с риска, като незабавно преглеждате и одобрявате документи с електронни работни потоци и подписи.

Ограничения на MasterControl

Потребителите считат, че интерфейсът е труден за навигация.

Предлага ограничени възможности за персонализиране

Цени на MasterControl

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за MasterControl

G2: 4. 3/5 (323 отзива)

Capterra: 4,5/5 (422 отзива)

10. Archer IT (Най-добър за интегрирано управление на риска)

чрез Archer Community

Ще завърша този списък с интегриран инструмент за управление на риска – Archer IT. Archer е специализиран във всички видове съответствие и управление на риска. Това включва управление на одити, управление на документи, управление на рискове за сигурността, ERM и т.н.

Въпреки че изисква известно време за усвояване, Archer IT ви дава много възможности, след като свикнете с него. Това е изключително адаптивна платформа, която се съобразява с уникалните изисквания за съответствие на всяка организация. За мен най-забележителното в Archer е неговият дизайн, насочен към сътрудничество. Можете също да поканите заинтересованите страни да участват в ефективното управление на рисковете, което повечето платформи не предлагат.

Най-добрите функции на Archer IT

Създайте централизирани регистри за рискове за документиране, наблюдение и управление на различни бизнес рискове.

Сътрудничество с членовете на екипа ви в рамките на организацията за по-добро управление на риска

Идентифицирайте и категоризирайте процесите и системите на вашата организация, за да определите рисковете на ранен етап.

Получете изчерпателна информация за по-добро приоритизиране на рисковете.

Ограничения на Archer IT

Изисква дълъг период на обучение

Потребителите считат, че процесът на внедряване е сложен и продължителен.

Цени на Archer IT

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Archer IT

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Управлявайте ефективно рисковете по проектите с ClickUp

Независимо от отрасъла, в който работите, управлението на рисковете и автоматизирането на дейностите по спазване на нормативните изисквания ще доведе до успешни проектни операции.

Но тук е уловката – с пазара, препълнен с безброй инструменти и софтуер за регистриране на рискове в предприятията, намирането на идеалния за вашия бизнес е по-трудно от всякога.

Позволете на ClickUp да ви спести усилията.

ClickUp е всеобхватен и всеобъхващ софтуер, който включва функции и възможности, които надхвърлят основната регистрация на рискове и улесняват цялостното управление на рисковете.

Изберете го като вашето най-добро решение за всичко, свързано с производителност, рентабилност и растеж. Създайте безплатен акаунт още днес. Регистрирайте се тук!