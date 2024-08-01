Как да приложите дисциплинираната гъвкавост за софтуерни екипи

Да предположим, че сте малък екип, който разработва софтуерно решение. Бихте си помислили, че традиционното Agile разработване на софтуер е правилният подход. И защо да не е така? То се фокусира върху бързи итерации и отзивчивост.

Но вашият софтуерен екип вече е нараснал. И вашият Agile подход може да не отговаря на сложността на мащабирането и спазването на нормативните изисквания.

Тук на помощ идва дисциплинираната гъвкавост. Това е хибриден подход, който предлага структуриран, но адаптивен процес и ви помага да оцелеете и да просперирате в сложна среда.

В тази статия ще разгледаме дисциплинираната гъвкавост, нейните предимства, приложенията й в реалния живот, как се различава от методологията Scrum и как можете да я използвате, за да подобрите разработката на софтуер.

Разбиране на дисциплинираната гъвкавост

Disciplined Agile (DA) или Disciplined Agile Delivery (DAD) е набор от инструменти, който ви помага да адаптирате Agile и Lean практики за разработка на софтуер към вашите специфични бизнес нужди. Мислете за него като за костюм, изработен по поръчка – тук няма нищо готово за носене.

DA е разработена от Scott Ambler и Mark Lines, когато те представиха концепцията на света в книгата си от 2012 г., Disciplined Agile Delivery.

Ambler и Lines осъзнаха колко строги и универсални могат да бъдат някои Agile методи, затова създадоха DA, която е по-гъвкава. DA дава избор на екипите. Тя им позволява да избират стратегиите, които най-добре подхождат на техните проекти, и да изграждат истинска бизнес гъвкавост.

През годините дисциплинираната agile доставка еволюира и разви четири слоя. Тези слоеве имат за цел да ви насочат при внедряването на agile практики.

Основата поставя фундамента с основните принципи на Agile и Lean, като гарантира, че всички членове на екипа разбират и могат да прилагат основните практики. Дисциплинираният DevOps слой се гради върху основата, като интегрира разработката, операциите и други функции, подобрявайки скоростта и качеството на доставката чрез автоматизация и непрекъсната интеграция. Слойът на стойностния поток се фокусира върху оптимизирането на процесите за директно повишаване на стойността за клиента, като идентифицира и усъвършенства стъпките в жизнения цикъл на доставката, които допринасят за постигането на целите. Предприятието разширява тези практики в цялата организация, съгласувайки Agile методите със стратегическите бизнес цели и насърчавайки всеобхватна Agile култура.

Четири гледни точки към дисциплинираната agile доставка предоставят подробно разбиране на рамката и нейните приложения. Те помагат на agile екипа да се ориентира в сложността на DA и да приложи практиките в различни сценарии. Ето кратък преглед:

Четири гледни точки към дисциплинираната agile доставка Нагласата насърчава основните принципи и културни нагласи, които са от съществено значение за успеха на Agile, като уважение, сътрудничество и непрекъснато учене.

Хората определят ролите и динамиката в екипа, като се фокусират върху това как отделните лица работят ефективно заедно в Agile среда.

Потокът описва процесите и жизнените цикли, които ръководят предоставянето на стойност, като подробно описва етапите на управление на проектите и работния поток.

Практиките предлагат подробен набор от конкретни Agile практики, които екипите могат да адаптират, за да подобрят своите процеси и резултатите от проектите.

Нагласата на дисциплинираната гъвкавост

Нагласата на дисциплинираната гъвкавост (DA) не се състои само в следването на набор от правила, а в приемането на начин на мислене. Тази нагласа се изразява чрез принципи, обещания и насоки.

Осем принципа на дисциплинираната гъвкавост

Тези DA принципи са философската основа за бизнес гъвкавостта. Те помагат да се адаптират Agile практиките на различни проекти, за да отговорят на специфичните нужди и предизвикателства при разработването на нови продукти.

Те също така:

Задоволете и изненадайте клиентите си, като постоянно надхвърляте техните очаквания чрез иновации и първокласно обслужване. Помага ви да вършите отлична работа и да създадете среда, в която всеки може да се отличи и да се наслаждава на своя принос. Адаптирайте подхода си, за да отговаря на конкретните обстоятелства, с които се сблъсквате. Помага ви да се фокусирате върху стратегии, които добавят стойност и имат практичен смисъл за вашия проект. Позволете си да приложите обратни връзки, за да научите и подобрите всеки компонент, от процесите до крайните продукти. Споделяйте идеи и решавайте проблеми с вътрешни и външни заинтересовани страни, за да гарантирате съгласуваност и яснота. Поддържайте процесите си гладки и ефективни. Фокусирайте се върху елиминирането на пречките и осигуряването на стабилен напредък без забавяния. Съгласувайте целите на проекта си с по-широките организационни цели, за да подкрепите цялостната стратегия и успеха.

Предимства на дисциплинираната гъвкавост

Освен че ви предлага по-гъвкав подход и свобода да променяте стратегиите си по време на работа, дисциплинираната agile доставка (DAD) предоставя редица изненадващи предимства. Те включват:

По-бързо пускане на пазара

С DAD можете да ускорите процеса на пускане на вашите продукти на пазара. Ключът е в това как рамката опростява вашия Agile работен процес.

Да предположим, че обикновено имате няколко дълги етапа на одобрение. С дисциплинираната гъвкавост можете да преминете към прегледи в реално време със заинтересованите страни.

Тази промяна може да ви помогне да откриете най-пряката пътека към спазването на кратките срокове и по-бързото пускане на вашите иновации на пазара.

По-добро сътрудничество и удовлетворение в екипа

Disciplined Agile помага на екипите да работят по-добре заедно. Тя насърчава всички да споделят идеи и да си сътрудничат тясно, което ускорява процеса и прави работата по-приятна.

Например, вместо да работят изолирано, членовете на екипа могат да проектират съвместно решения или да отстраняват проблеми заедно в реално време.

Като цялостно решение за управление на проекти, ClickUp улеснява мозъчната атака за Agile екипите. То предлага готов за употреба шаблон за мозъчна атака ClickUp, който можете да използвате, за да записвате идеи.

Изтеглете този шаблон Записвайте и организирайте идеите на екипа си чрез шаблона за мозъчна атака на ClickUp.

Можете да използвате този шаблон и за:

Съберете екипа си, за да могат да генерират нови идеи по структуриран начин.

Създайте визуално представяне на идеите

Организирайте идеите си логично

Проследявайте напредъка по задачите

Шаблонът предлага и различни изгледи: изглед на списък, изглед на времева линия, изглед на отдел, изглед по етапи и изглед по приоритети. Тези изгледи гарантират, че всеки може да получи достъп до информацията във формат, който е удобен за него.

Непрекъснато усъвършенстване

Disciplined Agile поставя силен акцент върху непрекъснатото усъвършенстване. Този подход включва извършването на малки промени в процесите и оценяване на това, което работи най-добре.

Например, след приключване на фаза от проекта, екипът ви може да прегледа какво е минало добре и какво не, след което да коригира подхода си за следващия кръг.

Този непрекъснат цикъл на размисъл и усъвършенстване помага да се гарантира, че всеки проект протича по-гладко от предишния, като предоставя практичен начин да продължавате да развивате и подобрявате работата си.

ClickUp Docs предлага съвместен начин за създаване и документиране на процесите в момента, в който се случват. Вие и вашият екип можете да работите заедно, за да създадете вложени страници, които дефинират всеки процес от работния поток.

Освен това, тези документи могат да бъдат свързани с конкретни задачи по проекта, като предоставят допълнителни подробности за процеса.

Създайте документи, за да записвате работните си процеси в ClickUp Docs

Можете да редактирате документите според нуждите, когато проектът достигне финалната си фаза. За бъдещи проекти тези документи служат като единствен източник на информация, който води екипа към успех.

Scrum срещу Agile: кое е по-важно?

Забелязвате ли, че хората използват „Agile” и „Scrum” като синоними? Е, това е едно от най-често срещаните погрешни схващания.

Истината е, че Scrum е създаден в началото на 90-те години от Джеф Съдърланд и Кен Швабер. От друга страна, терминът „Agile” е въведен през 2001 г. с публикуването на Agile Manifesto.

Scrum предшества официалното консолидиране на Agile принципите с около десетилетие. Ето още няколко разлики между Agile и Scrum екипите:

Характеристика Scrum Agile Определение Рамка, използвана за внедряване на Agile управление на проекти Набор от принципи за гъвкаво разработване на софтуер, който насърчава гъвкави реакции към промените. Фокус Конкретни практики и роли, като Scrum Master, Product Owner и Sprints. По-широка философия, която може да включва различни методологии като Scrum, Kanban и Extreme Programming. Гъвкавост Структурирана, по-малко гъвкава Висока адаптивност към промени Мащаб Често се използва за единични екипи или няколко малки екипа, които работят по един и същ продукт. Може да се мащабира за по-големи проекти и организации, използващи Agile моделиращи рамки като Scaled Agile Framework.

Какво е дисциплинираната гъвкавост в Scrum?

Друг често задаван въпрос е дали дисциплинираната гъвкавост е част от методологията Scrum. Отговорът е не.

Представете си DA като обща рамка, която може да включва Scrum, наред с други методологии. Докато Scrum се фокусира тясно върху конкретни роли и спринтове за управление на проекти, Disciplined Agile предлага по-широк набор от инструменти.

Тя позволява на екипите да избират от различни Agile стратегии, включително Scrum, и ги подобрява с допълнителни практики, подходящи за различни размери на организациите и нужди от разработване на нови продукти.

Докато може да използвате Scrum заради структурирания и ясен подход, DA ви дава гъвкавостта да адаптирате и мащабирате тези Agile процеси за разработка на софтуер в цялата си организация или в по-сложни сценарии.

Искате да научите повече за Agile Scrum? Прочетете тази статия от ClickUp, за да научите доказани техники за Agile Scrum.

Как да приложим принципите на дисциплинираната гъвкавост

Прилагането на принципите на дисциплинираната гъвкавост изисква обмислен подход, като се има предвид гъвкавостта и адаптивността на рамката.

Ето един структуриран, но адаптивен подход, с който да започнете:

1. Обучете се и възприемете мисленето на DA

Започва с приобщаването на всички към мисленето на DA. Провеждайте обучения и семинари, за да помогнете на екипа си да разбере принципите на ориентираност към клиента, непрекъснатото усъвършенстване и гъвкавостта да ги адаптирате към вашите специфични нужди.

2. Оценявайте и планирайте

Разгледайте добре настоящите си процеси и вижте къде DA се вписва най-добре. Изберете начин на работа, който отговаря на нуждите на вашия екип и на по-широките ви цели.

Задайте Agile цели за вашия екип с ClickUp Goals

Можете да използвате ClickUp Goals, за да създадете и проследите тези цели на едно място. Използвайте го, за да зададете числови, парични, верни/неверни и задачи цели. То ви позволява също да създавате папки, за да проследявате спринт цикли, OKR и седмичен напредък.

3. Започнете с малки стъпки и повтаряйте

Започнете в малък мащаб – може би с един екип или проект. Прилагайте DA практики в кратки цикли, усъвършенствайки ги въз основа на обратната връзка и резултатите, които получавате.

Спестете време, подобрете сътрудничеството и постигнете целите си чрез ClickUp Sprints

ClickUp Sprints може да ви помогне в това. Той е специално проектиран за Agile екипи, работещи в итеративни цикли, което го прави естествен избор за управление на процеса на непрекъснато усъвършенстване, присъщ на DA.

Координирайте графиците на спринтовете, разпределяйте точки и приоритизирайте задачите, за да осигурите яснота за вашия екип. Използвайте ClickUp Automations, за да автоматизирате пренасянето на работата в следващия спринт и безпроблемно да синхронизирате дейностите по разработката с платформи като GitHub, GitLab или Bitbucket.

4. Подобряване на сътрудничеството

Насърчавайте отворената комуникация и работата в екип. ClickUp Chat е най-лесният начин да поддържате връзка с екипа си и други заинтересовани страни. Можете да чатите с колегите си в контекста на дадена задача, да я възложите на конкретни отговорници и да споделяте линкове към проекти, видеоклипове и таблици. Това е и чудесен инструмент за даване и търсене на обратна връзка.

5. Мащабиране и оптимизиране

След като се запознаете с основните принципи, започнете да разширявате DA практиките и в други части на вашата организация. Следете ефективността на процесите и винаги търсете начини за подобрение.

6. Измервайте и коригирайте

Използвайте ключови показатели за ефективност, за да измерите колко добре DA работи за вас. ClickUp Dashboards улеснява проследяването на KPI.

Визуализирайте целите си и проследявайте напредъка си на таблата на ClickUp

Чрез таблото можете да проследявате производителността на екипа, натоварването и изразходваното време. Визуализирайте данните под формата на диаграми, графики и таблици, което улеснява четенето и разбирането на информацията.

Въз основа на показателите можете да промените и коригирате практиките си, за да отговарят по-добре на целите на вашата организация.

Софтуер за гъвкаво управление на проекти на ClickUp

Управлявайте без усилие продуктовите пътни карти, забавянията и спринтовете с помощта на софтуера за гъвкаво управление на проекти ClickUp

Софтуерът за гъвкаво управление на проекти на ClickUp предлага няколко функции, които улесняват прилагането на DA.

Те включват:

Инструменти за сътрудничество, като ClickUp Whiteboards (за визуално сътрудничество), ClickUp Chat и ClickUp Email (за изпращане и получаване на имейли в ClickUp). Те обединяват членовете на екипа и заинтересованите страни.

Отчитане и анализи чрез ClickUp Dashboards, които проследяват KPI и визуализират данни

Възможностите за интеграция на ClickUp за свързване с над 1000 инструмента за повишаване на производителността

Мобилна достъпност , за да могат членовете на екипа да са в крак с най-новата информация, докато са в движение

Ако имате нужда от малко помощ, за да започнете, шаблонът за гъвкаво управление на проекти на ClickUp е точно това, от което се нуждаете. Този шаблон е идеален за екипи, които не се занимават с разработка на софтуер и искат да внедрят гъвкави методологии като Scrum.

Изтеглете този шаблон Приложете Agile методологии, за да оптимизирате потока на вашия проект чрез шаблона за Agile управление на проекти на ClickUp.

Шаблонът също помага:

Екипи, които не се занимават с разработка на софтуер, прилагат Agile методологии

Дисциплинирани Agile екипи за създаване и приоритизиране на забавени задачи

Маркирате задачите си като „В процес“, „Изпълнено“ или „За изпълнение“.

Роли и отговорности в дисциплинираната гъвкавост

Обикновено DA включва основни роли и поддържащи роли. Всяка от тях има специфична роля в Agile процеса.

Ето кратко описание на някои основни роли:

Ръководител на екип (Disciplined Agile Scrum Master) : Осигурява гладки процеси, премахва препятствия и поддържа фокуса на екипа.

Собственик на продукта : Определя нуждите на клиентите и приоритизира задачите, за да максимизира стойността.

Собственик на архитектурата : Насочва техническите решения, за да ги съгласува с целите на проекта и организацията.

Член на екипа : Участва в доставката на продукта, което може да включва кодиране, тестване или дизайн.

Заинтересовани страни: Предоставят външна обратна връзка и влияят върху посоката на проекта.

Цели на процеса в дисциплинираната гъвкавост

Целите на процеса в дисциплинираната гъвкавост предлагат обща представа за това, върху какво трябва да се фокусира всяка роля по време на проекта.

Тези цели действат като персонализирани точки за вземане на решения, които насочват дисциплинираните agile екипи в усъвършенстването на техните процеси.

Някои от основните цели на процеса включват:

Постепенно изпълнение : Разделете задачите на по-малки сегменти за бързо изпълнение и редовни корекции.

Отговаряне на променящите се нужди на заинтересованите страни : Поддържайте постоянен контакт със заинтересованите страни, за да усъвършенствате посоката на проекта.

Подобряване на качеството : Поддържайте високи стандарти, за да гарантирате ценни резултати без дефекти.

Управление на риска : Идентифицирайте и намалете рисковете на ранен етап, за да гарантирате успеха на проекта.

Оптимизация на работния процес : Повишаване на ефективността и ефикасността на процесите

Координация на дейностите : Поддържайте работата съгласувана и интегрирана в рамките на екипа и с външни групи.

Осигуряване на безопасна среда: Насърчавайте култура, в която членовете на екипа могат да бъдат иновативни и да се учат от грешките си.

Дисциплинираната гъвкавост в практиката Panera Bread, популярна верига пекарни-кафенета, наистина усети трудностите от придържането към традиционните ИТ процеси. За да постигнат напредък, те внедриха дисциплинираната agile рамка, като започнаха с задълбочен преглед на съществуващите си операции, последван от целенасочено обучение както за ръководството, така и за проектните екипи. Те тестваха почвата с два пилотни проекта, като прецизираха практиките според конкретните си сценарии. Тази промяна доведе до много по-добра работа в екип между ИТ и бизнес специалистите, като увеличи способността им да реагират бързо на бизнес изискванията. Този по-сътруднически и Agile подход направи разлика в поддържането на темпото на промените. ​

Трябва ли да използвате дисциплинираната гъвкавост?

DA предлага убедителни предимства за оптимизиране на производителността във вашия бизнес. Тя се фокусира върху:

Гъвкавост: DA признава, че няма универсално решение, подходящо за всички. Тя предоставя гъвкава рамка, която се адаптира към различни контексти, позволявайки на екипите да приспособят своите Agile подходи според своите уникални нужди. Независимо дали работите с мащабни проекти, регулаторни ограничения или стари системи, DA насърчава прагматичните решения.

Разбиране на клиентите: Клиентската ориентираност е в основата на DA. Тя набляга на разбирането на нуждите, предпочитанията и обратната връзка на клиентите. Чрез включването на клиентските мнения във вашите процеси, можете да предоставяте стойност по-ефективно.

Подобряване на сътрудничеството: DA насърчава сътрудничеството между различни роли, екипи и отдели. Тя признава, че успешните резултати зависят от ефективната комуникация, общото разбиране и междуфункционалното сътрудничество. Независимо дали работите на едно място или разпръснати, DA насърчава сътрудничеството.

Непрекъснато учене: DA насърчава култура на непрекъснато усъвършенстване. Екипите се учат от опита си, адаптират практиките си и се развиват. Тази нагласа за учене помага на организациите да останат актуални и да реагират бързо в динамична бизнес среда.

Ако цените адаптивността, фокуса върху клиента, сътрудничеството и ангажираността към ученето, дисциплинираната гъвкавост може да бъде отлично решение за вашата организация.

Приложете дисциплинираната гъвкавост лесно с ClickUp

Поради своята сложност, внедряването на дисциплинираната гъвкавост (DA) често може да бъде предизвикателство. За да бъде успешен, процесът трябва да бъде персонализиран точно за всеки проект и екип.

Това изисква задълбочено познаване на Agile практиките и гъвкав подход към управлението на проекти.

ClickUp може да опрости този процес. Функциите за управление на задачите и персонализираните работни процеси са в съответствие с принципите на DA, което позволява по-лесно адаптиране и по-добро проследяване на итеративния напредък, помагайки на екипите ефективно да прилагат и управляват рамката на DA.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и приложете DA без усилие!