Тествахме най-добрия CRM софтуер в Канада

Ако тази година в Канада отчитате по-висока от обичайната загуба на клиенти в сравнение с предходната година, не сте единствените.

Всъщност, докладът ServiceNow Consumer Voice Report 2024 посочва, че „74% от канадците са по-малко лоялни към марките, отколкото преди две години“.

Много канадски компании пренасочват усилията си към управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM), за да проследяват поведението на клиентите, да персонализират взаимодействията с тях, да анализират обратната връзка от клиентите и да подобрят тяхната дългосрочна стойност.

Една от най-добрите CRM стратегии за подобряване на привличането и задържането на клиенти е да интегрирате ефективен CRM софтуер.

В този блог ще разгледаме 10-те най-добри CRM софтуера в Канада. Ще споделим и най-добрите им характеристики и ограничения, за да ви помогнем да изберете най-подходящия софтуер за вашите нужди.

Какво да търсите в CRM софтуера в Канада?

Съвременните клиенти изискват изключително качество. Затова трябва да намерите софтуер, който да ви помогне да предоставяте отлично обслужване на клиентите и да привлечете повече клиенти. Ето основните функции, които трябва да търсите в CRM софтуера в Канада:

Сътрудничество: CRM трябва да позволява на членовете на екипа да комуникират и да споделят лесно информация за клиентите. Това улеснява отличното обслужване на клиентите и гарантира, че екипът разполага с актуална CRM трябва да позволява на членовете на екипа да комуникират и да споделят лесно информация за клиентите. Това улеснява отличното обслужване на клиентите и гарантира, че екипът разполага с актуална информация за работния процес

Автоматизация: Изберете CRM софтуер, който автоматизира изпращането на имейли до потенциални клиенти и клиенти въз основа на подробна информация за клиентите. Това спестява време за ръчни процеси и повишава производителността.

Интеграции: CRM софтуерът трябва да се интегрира безпроблемно с вашата технологична платформа, за да можете да събирате данни за клиентите от различни източници.

Мобилен достъп: Вашият екип трябва да има достъп до сделките и данните за клиентите от всяко устройство. Уверете се, че вашият CRM софтуер разполага с лесни за употреба приложения за iPhone и Android, които поддържат функциите на настолните компютри.

Персонализирани отчети: Изберете CRM софтуер, който поддържа персонализирани отчети и предоставя подробни анализи за генериране на потенциални клиенти, продажбени резултати и др.

Мащабируемост: Най-добрият CRM софтуер трябва да бъде лесно мащабируем. Той трябва да може лесно да съхранява големи обеми клиентски данни, да изпраща автоматизирани имейли в големи количества и да изготвя разширени отчети, дори когато базата данни нарасне.

Цени: Изберете CRM софтуер, който предлага персонализирани ценови планове въз основа на вашите бизнес изисквания.

10-те най-добри CRM софтуера в Канада

1. ClickUp (най-добър за управление на вашия продажбен канал)

Управлявайте продажбите и увеличете ангажираността на клиентите с CRM софтуера на ClickUp

Моята най-добра препоръка за CRM софтуер в Канада е ClickUp. С CRM софтуера ClickUp мога да видя всичките си клиентски взаимоотношения на едно място и да визуализирам своя продажбен поток.

ClickUp CRM също така опростява контактите с клиентите. Можете да свържете вашите имейли с ClickUp, за да оптимизирате комуникацията, да сключвате сделки, да изпращате актуализации по проекти и да привличате клиенти.

Една от най-обещаващите функции на софтуера ClickUp CRM е ClickUp Dashboards, който визуализира всички данни за клиентите ми на едно място. Интуитивният му табло (с над 50 джаджи) предлага подробна информация за клиентите. Можете да следите стойността на клиента за целия му жизнен цикъл, средния размер на сделките, целите за продажби и задачите по продажбите и маркетинга.

Освен това, ClickUp ми помага да оптимизирам както CRM, така и управлението на проекти, като помага на екипа ми да предоставя добавена стойност на нашите клиенти. С над 15 гъвкави изгледа, включително Kanban Board и Table view, можете лесно да проследявате и управлявате клиентските акаунти.

С шаблона ClickUp CRM можете да оптимизирате управлението на продажбите и комуникацията в екипа на едно място. Той ви помага да се концентрирате върху ключови области на взаимоотношенията с клиентите, за да подобрите клиентското преживяване и да привлечете повече клиенти.

Изтеглете този шаблон Използвайте CRM шаблона на ClickUp, за да управлявате потенциалните си клиенти, да поддържате отношенията с клиентите и да оптимизирате продажбите си.

Най-добрите функции на ClickUp

Централизирана база данни с клиенти: Управлявайте базата данни с клиенти с помощта на Управлявайте базата данни с клиенти с помощта на софтуера ClickUp CRM CRM шаблоните . Те ви помагат да проследявате потенциалните клиенти и да организирате контактната информация в една централна база данни.

Интегрирана функция за комуникация: Комуникирайте в реално време с екипа си, използвайки @mentions и Комуникирайте в реално време с екипа си, използвайки @mentions и Assign Comments ClickUp Chat . Това позволява безпроблемно междуфункционално сътрудничество и помага за подобряване на клиентското преживяване.

AI-базирани CRM анализи: Получете задълбочени познания за поведението на клиентите, предскажете отлива на клиенти и прогнозирайте продажбите с Получете задълбочени познания за поведението на клиентите, предскажете отлива на клиенти и прогнозирайте продажбите с ClickUp Brain , и подобрете процеса на вземане на решения. Можете да използвате AI подсказки за CRM от библиотеката с подсказки на ClickUp.

Създавайте анкети и персонализирани формуляри с ClickUp Brain и оценявайте качеството на обслужването на клиентите си

Лесно персонализиране: Подобрете CRM задачите и управлението на клиентските данни с персонализирани изгледи, включително Kanban табла, списъци, таблици и диаграми на Гант.

Автоматизирайте общуването с клиентите: Оптимизирайте общуването с клиентите, като интегрирате имейлите с решението Оптимизирайте общуването с клиентите, като интегрирате имейлите с решението за управление на проекти ClickUp Email . Можете автоматично да изпращате последващи имейли или актуализации на клиентите.

Подобрете обслужването на клиентите: Подобрете обслужването на клиентите и спечелете тяхната лоялност с Подобрете обслужването на клиентите и спечелете тяхната лоялност с CRM софтуера за обслужване на клиенти ClickUp . Той оптимизира процеса на регистрация на клиенти, издаване на билети и управление на обратната връзка.

Използвайте ClickUp CRM за взаимодействия с клиенти

Създайте гладко клиентско пътуване: Визуализирайте клиентското пътуване с Визуализирайте клиентското пътуване с ClickUp Whiteboards . Това ви помага да идентифицирате пречките в клиентското пътуване и да премахнете триенето.

Визуализирайте гладкото пътуване на клиента с ClickUp Whiteboard

Подробни анализи и отчети: Получавайте подробни отчети за средния размер на сделките и стойността на клиента за целия му жизнен цикъл с Получавайте подробни отчети за средния размер на сделките и стойността на клиента за целия му жизнен цикъл с таблата за управление на ClickUp.

Получете ясна представа за напредъка на проектите на вашия екип и компания, проследявайте крайните срокове, управлявайте задачите и виждайте кой върху какво работи в реално време в ClickUp Dashboards

Ограничения на ClickUp

Отнема известно време, за да разберете всички функции и примери за употреба на ClickUp CRM.

Цени на ClickUp

Безплатно: Завинаги

Неограничен : 7 $/потребител/месец

Бизнес: 12 $/потребител/месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4100 отзива)

2. Salesforce (най-добър за автоматизация и анализ на данни)

чрез Salesforce

Salesforce е една от най-добрите CRM системи, използвани от много компании в Канада. Интегрираният CRM софтуер Einstein 1 е отличен за автоматизация и анализи, тъй като изкуственият му интелект може да създава съдържание за екипите по продажби, маркетинг, търговия и обслужване на клиенти.

Той се интегрира с повече от 3000 инструмента, което го прави отличен избор за тези, които се нуждаят от комбиниране на няколко различни решения.

Можете също да използвате Salesforce, за да провеждате анкети за обратна връзка от клиенти. Обичам тази функция, тъй като тя събира ценна информация за клиентите и ги кара да се чувстват чути.

Salesforce също така отговаря на канадския Закон за защита на личните данни и електронните документи ( PIPEDA ), което ви позволява да събирате и съхранявате безопасно данни за клиентите.

Най-добрите функции на Salesforce

Автоматизирайте достъпа до социалните данни на клиентите, за да разберете по-добре тяхното конкретно поведение и предпочитания.

Сравнете важни подробности от хронологията на клиента с тези на бизнес конкурентите.

Използвайте AI анализите на Einstein, за да получите комплексна информация за продажбите и услугите.

Ограничения на Salesforce

Възможно е да срещнете забавяне на софтуера при интегрирането на този инструмент с интеграции на трети страни.

Някои функции на настолните компютри може да не са напълно достъпни на мобилни устройства, като например максималният брой редове, показвани в отчетите.

Цени на Salesforce

Безплатно : 30-дневен пробен период

Стартови пакет : 25 $/потребител/месец

Професионална : 80 $/потребител/месец

Enterprise : 165 $/потребител/месец

Неограничен : 330 $/потребител/месец

Einstein 1 sales: 500 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Salesforce

G2: 4. 3/5 (над 19 000 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 18 000 отзива)

3. HubSpot (Най-добър за автоматизиране на комуникациите и обслужването на клиенти)

чрез HubSpot

HubSpot е едно от най-известните приложения за съвместна работа с CRM софтуер в Канада. То предоставя подходящите инструменти за ускоряване на растежа на клиентската база. Харесва ми как HubSpot предлага персонализирани CRM решения за мениджъри по продажбите, професионалисти в областта на продажбите, маркетинг специалисти, екипи за обслужване на клиенти, оперативни мениджъри и собственици на фирми.

Той ми позволява бързо да получа достъп до подробни отчети и да следя представянето на екипа ми по продажбите. Освен това предлага безплатен планировчик на срещи, който потенциалните клиенти могат да използват, за да резервират разговори за запознаване. Екипите могат да го използват, за да създават задачи, да определят крайни срокове и да получават автоматични напомняния.

Той предлага централизирана CRM база данни, която позволява на екипите по продажбите да споделят и да имат достъп до потенциални клиенти и данни за потенциални клиенти отвсякъде. Това позволява безпроблемно проследяване на взаимоотношенията с клиентите и лесно управление на продажбените дейности.

HubSpot също така спазва приложимите канадски федерални и провинциални закони, свързани с обработката на данни на клиенти (като провинциалните разпоредби, например законопроект 64 на Квебек), така че поверителната информация на вашите клиенти остава защитена.

Най-добрите функции на HubSpot

Следете цялата си продажбена верига в реално време на визуален табло.

Използвайте безплатни формуляри, целеви страници и инструменти за управление на реклами, за да превърнете потенциалните клиенти в квалифицирани клиенти.

Контролирайте данните си, като зададете достъп до отчетите и таблата като публичен, частен или ограничен.

Активирайте функциите за издаване на билети и чат на живо, за да осигурите бърза поддръжка на клиентите и да подобрите тяхното преживяване.

Проследявайте активността на уебсайта и идентифицирайте нови потенциални клиенти за вашия бизнес.

Запазете неограничено количество данни за клиенти и до 1 000 000 контакта без ограничение във времето.

Използвайте HubSpot Payments, за да обработвате лесно плащанията в платформата, без да се налага да използвате външни доставчици на платежни услуги като Stripe или PayPal.

Ограничения на HubSpot

Много от функциите на HubSpot CRM не могат да бъдат персонализирани.

Той включва много платени добавки, които могат да увеличат разходите.

Цени на HubSpot

Безплатно: Завинаги

Marketing Hub Starter: 20 $/потребител/месец

Платформа за начинаещи клиенти: 20 $/потребител/месец

Marketing Hub Professional: 890 $/3 потребители/месец

Marketing Hub Enterprise: 3600 $/5 потребители/месец

За канадските фирми таксите на Hubspot не включват данък върху стоките и услугите (GST), провинциален данък върху продажбите (PST) и хармонизиран данък върху продажбите (HST).

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 отзива)

4. Copper (най-подходящ за изграждане на взаимоотношения с клиенти)

чрез Copper

Copper улесни значително изграждането на взаимоотношения с клиентите за моя екип. Той ми позволява да виждам всички точки на взаимодействие с всеки клиент, така че да не пропусна никакви важни подробности.

Copper ми направи впечатление с простия си потребителски интерфейс. Можете лесно да интегрирате Copper в работното си пространство в Google и да управлявате всички имейли и файлове на клиентите си.

Той опростява картографирането на пътя на клиента, автоматично изпраща персонализирани имейли на клиентите и проследява ангажираността на клиентите.

Най-добрите функции на Copper

Автоматизирайте повтарящите се задачи и изпращайте важни съобщения, за да поддържате редовен контакт с важните си контакти.

Достъп до предварително създадени отчети за високо ниво на надзор върху продажбите, маркетинга и успеха на клиентите за абсолютна координация на сметките.

Синхронизирайте прикачените файлове и Google документи от GMail и Google Calendar, за да централизирате данните за клиентите.

Изберете няколко валути и езика, когато работите с международни операции или предимно френскоговорящи региони в Канада.

Ограничения на Copper

Не е гъвкав извън Google Workspace, което го прави по-малко привлекателен за компании, които не са запознати с продуктите на Google.

Цени на медта

Безплатно : 14-дневен пробен период

Стартово ниво: 9 USD/потребител/месец, фактурира се ежегодно

Основен: 23 $/потребител/месец, фактурира се ежегодно

Професионална версия: 59 $/потребител/месец, фактурира се ежегодно

Бизнес: 99 $/потребител/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Copper

G2 : 4,5/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (500+ отзива)

5. TheFishTank (Най-добър за анализ на клиентски данни)

чрез TheFishTank

TheFishTank е корпоративно решение за малки предприятия в Канада. Въпреки че не разполага с родно CRM решение, то може безпроблемно да се интегрира с Salesforce CRM и Microsoft 365 Dynamics решения във вашите CRM операции.

TheFishTank е официален партньор на Sitecore, който предлага безпроблемна интеграция с Salesforce. Той ви помага да получите 360-градусова и омниканална представа за вашите клиенти. Можете да картографирате подробни пътувания на клиентите по множество канали, което ви помага да затворите по-бързо потенциалните клиенти.

С TheFishTank можете също да интегрирате Coveo, AI-базирано SAP решение за клиенти, във вашия технологичен стек.

Най-добрите функции на TheFishTank

Интегрирайте CRM решения, като Salesforce, във вашата бизнес система.

Получете разширени CRM анализи с Sitecore за по-добро вземане на решения

Създайте персонализирани CRM данни с помощта на Sitecore

Ограниченията на TheFishTank

Липсват много CRM функции, като управление на обратната връзка с клиенти, генериране на потенциални клиенти и автоматизация на продажбите.

Цени на TheFishTank

Персонализирани цени в зависимост от размера на бизнеса и отрасъла

Оценки и рецензии за TheFishTank

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

6. CentrixOne (Най-добър за общуване с клиенти)

чрез CentrixOne

CentrixOne е софтуер за CRM, предназначен за малки и средни предприятия в Канада. Всички негови услуги са достъпни на английски и френски език.

Това е мощен инструмент за получаване на цялостен поглед върху продажбения процес. Той позволява лесно проследяване и актуализиране на продажбените дейности с проста функция за плъзгане и пускане.

Харесва ми как той организира множество акаунти, потенциални клиенти, имейли и контакти на едно място. Това може да помогне на екипите по продажбите и маркетинга да спестят време при управлението на потенциалните клиенти.

Функцията за сегментиране на потенциални клиенти ми направи силно впечатление. Тя класифицира и филтрира потенциалните клиенти, така че да знам кои да приоритизирам. Софтуерът също така изпраща персонализирани съобщения до потенциалните клиенти, което улеснява работата ми.

Можете също да го използвате, за да планирате бързо действия, с които да отговорите на потенциалните клиенти веднага след контакта и да ги разпределите незабавно към представител.

Най-добрите функции на CentrixOne

Автоматизирайте персонализираните маркетингови и CRM кампании

Получавайте прогнози за продажбите в реално време

Създавайте впечатляващи имейли с лесно редактиране чрез плъзгане и пускане и филтрирайте списъците с имейли, за да достигнете до конкретна аудитория.

Автоматично събирайте и проследявайте данните на посетителите на уебсайта и идентифицирайте потенциалните клиенти.

Ограничения на CentrixOne

Можете да изпращате автоматизирани имейли само до 1500 контакта наведнъж, за да избегнете маркирането им като спам.

Цени на CentrixOne

Безплатно : 14-дневен пробен период

Необходимо: 26,50 $/потребител/месец

Предимство: 47,50 $/потребител/месец

Растеж: 79,50 $/потребител/месец

Enterprise: 105,50 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за CentrixOne

G2: Н/Д

Capterra: 4. 2/5 (10+ отзива)

7. Pipedrive (най-добър за управление на потенциални клиенти)

чрез Pipedrive

Pipedrive е чудесна платформа за цялостно управление на продажбите. Тя автоматизира процеса на продажбите и улеснява проследяването на продажбените канали и управлението на потенциалните клиенти.

Той също така предоставя подробни отчети за ефективността на потенциалните клиенти и проследяване на сделките. Това, което ми харесва в Pipedrive, е усъвършенстваното проследяване на показателите за продажбите. С Pipedrive мога да задавам цели за продажбите, да прогнозирам продажбите и да управлявам ефективността на екипа.

Можете също да синхронизирате електронната си поща с Pipedrive и да управлявате пощенската си кутия от софтуера.

Най-добрите функции на Pipedrive

Използвайте AI интеграцията на Pipedrive, за да идентифицирате сделки с висок потенциал.

Автоматизирайте изчисленията на продажбите с интелигентни формули

Изчислете средния коефициент на конверсия, за да определите броя на новите потенциални клиенти, необходими за постигане на целите ви.

Използвайте добавката за уеб посетители, за да проследявате потенциалните клиенти.

Активирайте електронните подписи, за да позволите на клиентите си да подписват важни документи, без да ги изтеглят. Това може да ви помогне да сключите сделки по-бързо.

Поддържа многоезични и мултивалутни операции, за да отговори по-добре на нуждите на канадските клиенти.

Ограничения на Pipedrive

Много разширени функции са достъпни като добавки срещу допълнителни разходи.

Цени на Pipedrive

Безплатно : 14-дневен пробен период

Необходимо: 14 $/потребител/месец

Разширено: 29 $/потребител/месец

Професионална версия: 59 $/потребител/месец

Цена: 69 $/потребител/месец

Enterprise: 99 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 3/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2900 отзива)

8. Freshsales (Най-добър за управление на потенциални клиенти)

чрез Freshsales

Ако имате проблеми с управлението на потенциалните си клиенти, опитайте Freshsales. Това е CRM система за продажби, базирана на изкуствен интелект, която ви помага да автоматизирате интелигентни продажбени кампании и да увеличите приходите си.

Можете също така да видите цялата си продажбена верига на Kanban табло.

FreddyAI, AI интеграцията на Freshsales, предоставя оценка на намерението за всеки потенциален клиент и ви позволява да се фокусирате върху ценните потенциални клиенти. Това може значително да помогне за увеличаване на конверсията на потенциалните клиенти.

Можете дори да го използвате, за да опростите имейл маркетинговите кампании, като лесно импортирате контактна информация като CSV/Excel, Google Contact или Outlook Contact.

Най-добрите функции на Freshsales

Използвайте неговия AI-базиран асистент, за да сте информирани за текущите сделки, като подчертавате тези, които изискват незабавно внимание.

Получавайте препоръки за сделки и информация за клиентите, за да вземате по-ефективни и основани на данни решения.

Анализирайте по-добре поведението на клиентите с 360° изглед на данните за клиентите и осигурете персонализирано клиентско преживяване.

Автоматизирайте CRM работните процеси с персонализирани шаблони

Предлага многоезична поддръжка за френскоговорящите региони в Канада.

Ограничения на Freshsales

Системата за оценяване на сделките понякога може да показва някои несъответствия.

Той има ограничени възможности за генериране на отчети.

Цени на Freshsales

Безплатно : Завинаги

Растеж: 9 $/потребител/месец

Предимство: 39 $/потребител/месец

Enterprise: 59 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Freshsales

G2 : 4,5/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 600 отзива)

9. 1CRM (Най-добър за CRM и управление на поръчки)

чрез 1crm

1CRM е многофункционален CRM софтуер, който ви помага да управлявате ежедневните задачи, продажбите и възможностите, обслужването на клиенти и управлението на проекти. Той оптимизира сътрудничеството на целия екип на едно място и намалява необходимостта от различни приложения.

Функцията за управление на поръчки на 1CRM го отличава от другите CRM софтуери в Канада. Тази функция ви позволява да управлявате офертите, фактурите, каталозите и поръчките за покупка.

Най-добрите функции на 1CRM

Проследявайте движението на запасите в различни складови бази

Получавайте актуализации в реално време за просрочени сметки и текущ баланс за плащане.

Използвайте „Записани часове“, за да получите информация за времето, прекарано по различни проекти и клиентски случаи.

Автоматизирайте улавянето на потенциални клиенти, персонализирайте имейлите за проследяване и създавайте бюлетини с редактора с функция „плъзгане и пускане”.

Управлявайте партньорската мрежа и автоматизирайте комисионните от продажбите

Свържете профилите на клиентите си в социалните медии, за да получавате най-новите новини за тях и да изпращате персонализирани кампании.

Ограничения на 1CRM

Неговото решение за управление на проекти не е лесно за използване.

Той не разполага с интеграция за чат на живо, което може да затрудни комуникацията в екипа.

Цени на 1CRM

Безплатно : 30-дневен пробен период

Стартиращ пакет: 15 USD/потребител/месец, фактурира се ежемесечно

Startup +: 23 $/потребител/месец, фактурира се ежемесечно

Професионална версия: 33 USD/потребител/месец, фактурира се ежемесечно

Enterprise: 39 $/потребител/месец, фактурира се ежемесечно

1CRM оценки и отзиви

G2: 4. 3/5 (20+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (50+ отзива)

10. Act! (Най-добър за автоматизация на маркетинга)

Act! е напълно персонализирана CRM и платформа за автоматизация на маркетинговите работни процеси, която предлага 360-градусова визия за всички дейности, взаимодействия и продажби на вашите клиенти. Тя е идеална за изработване на стратегии за управление на клиенти и управление на тръбопроводи.

Можете да оцените вашия продажбен поток по продукт, територия, етап на продажбите, агент и регион, което е полезно, когато работите в различни провинции на Канада. Заедно с CRM, можете да използвате Act! за автоматизиране на маркетингови кампании с персонализирани шаблони и автоматизиране на работни потоци чрез дефиниране на стратегии за достигане до клиенти.

Особено ми харесва неговата интегрирана функция за текстови съобщения, SMS4Act!, с която бързо и лесно мога да изпращам текстови съобщения директно от Act! Тя автоматично записва отговорите за последващи действия и справки, което прави работата ми лесна и бърза.

Най-добрите функции на Act!

Получете незабавен достъп до данни за клиенти и CRM дейности с функцията за търсене.

Получете информация в реално време за бизнес резултатите с цялостен поглед върху цикъла на продажбите.

Консолидирайте данните от електронните таблици и получите нови познания чрез анализ, като използвате функцията „Персонализирани таблици“.

Автоматизирайте привличането на потенциални клиенти с висококонвертируеми целеви страници и уеб формуляри.

Ограничения на Act!

Той предлага ограничен брой шаблони за имейли за маркетингови кампании.

Той има ограничени възможности за интеграция, което го прави неподходящ за бързоразвиващи се компании или такива, които работят с големи обеми клиентски данни.

Цени на Act!

Безплатно : 30-дневен пробен период

Базиран в облака: 30 $/потребител/месец, фактурира се ежегодно

На място: 37,50 $/потребител/месец, фактурира се ежегодно

Act! оценки и рецензии

G2: 3,9/5 (над 400 отзива)

Capterra: 3. 8/5 (700+ отзива)

Повишете качеството на обслужването на клиентите с CRM на ClickUp

Тъй като фокусът върху клиентите се превръща в основен приоритет за бизнеса в канадските индустрии, трябва да внедрите ефективен CRM софтуер с разнообразни функционалности.

С платформата ClickUp CRM можете да използвате персонализирани изгледи като Таблица, Табло, Календар, Списък и Формуляр, за да адаптирате работното си пространство CRM според конкретните си нужди.

От мощни табла за управление до AI-базирани функции за общуване на ClickUp Brain, ClickUp CRM може да се справи с всяка задача по управление на акаунти. И не забравяйте солидните шаблони, оборудвани да поддържат дейности, вариращи от генериране на лийдове до управление на влиятелни лица.

Регистрирайте се в ClickUp безплатно още днес!