Трансформация на бизнеса в Сингапур: Моите 10 най-добри CRM инструмента за 2025 г.

През кариерата си съм работил с и оценявал различни системи за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM). Едно нещо, което съм наблюдавал последователно в различни индустрии, е, че когато фирмите избират подходящи CRM инструменти, те отбелязват огромни подобрения по отношение на оптимизацията на продажбите и взаимодействията с клиентите.

Независимо дали искате да установите силни взаимоотношения с клиентите за вашия растящ бизнес или да подобрите стратегиите за управление на клиентите за големи корпорации, надеждното CRM решение ви помага да получите значителни предимства.

В този блог ще обсъдим най-добрите CRM софтуери в Сингапур, избрани въз основа на личния опит на хора, които са работили в Сингапур, и задълбочени проучвания от екипа на ClickUp. Тези препоръки са подбрани, за да помогнат на бизнеса да се справи с редица предизвикателства, специфични за този регион, като спазването на Закона за защита на личните данни от 2012 г. (PDPA).

Какво трябва да търсите в надежден CRM софтуер в Сингапур?

Подходящото CRM решение предлага много предимства за малките и средните предприятия, но намирането на подходящото решение отнема време. Различните доставчици на пазара предлагат гама от продукти с различни функции, включително специфични за отрасъла опции.

Ето някои фактори, които трябва да вземете под внимание, преди да вземете окончателно решение:

Всяка CRM система разчита в голяма степен на управлението на контактите, което е от съществено значение за бизнеса, за да събира и организира обширна информация за потенциални и настоящи клиенти.

CRM софтуерът предоставя 360-градусова гледка върху взаимодействията, което помага за изграждането на взаимоотношения и задържането на клиенти. Уверете се, че CRM софтуерът е лесен за използване и включва ключови показатели.

2. Автоматизация на работния процес

Автоматизираните CRM работни процеси опростяват операциите. Потърсете софтуер с персонализирани правила и автоматизация на продажбите. Автоматизацията на работните процеси помага за стратегическото планиране на вашите CRM дейности, като маршрутизиране на съобщения, изпращане на предварително зададени отговори, проследяване на потенциални клиенти, регистриране на комуникации и безпроблемно отчитане.

3. Автоматизация на маркетинга

Предпочитаният от вас CRM софтуер за продажби трябва да автоматизира маркетинговите задачи и да предоставя информация за персонализирани съобщения. Той трябва да може да събира данни за проследяване на потенциални клиенти, за да превръща повече потенциални клиенти в реални и да анализира възвръщаемостта на инвестициите в кампаниите, за да подобри бъдещите усилия.

4. Персонализиране

Най-добрите CRM софтуери предлагат функции за персонализиране, за да отговорят на уникалните нужди на бизнеса. Изберете решения, които позволяват избор на функции, персонализирани отчети и интеграция със съществуващи инструменти чрез API и плъгини.

5. Интеграции с трети страни

Изберете CRM система, която се интегрира с основния бизнес софтуер. Популярните платформи предлагат интеграция с инструменти като QuickBooks и Mailchimp. Ключовите интеграции включват имейл клиенти, POS системи и услуги за архивиране на данни.

6. Персонализирани взаимодействия

Клиентите в Сингапур ценят персонализираното обслужване. CRM системите с функции като сегментиране на клиентите и целенасочена комуникация могат да помогнат на бизнеса да отговори на индивидуалните нужди на клиентите.

7. Омниканално взаимодействие

Пазарът в Сингапур набляга на взаимодействието с клиентите чрез различни канали. Изберете CRM, който може да се интегрира с различни комуникационни канали, като социални медии, имейл и платформи за съобщения, което ви позволява да ангажирате клиентите безпроблемно в различни точки на контакт.

10-те най-добри CRM софтуера в Сингапур, които да използвате през 2024 г.

Намирането на перфектния CRM софтуер в Сингапур може да означава значителен обрат за вашия бизнес през 2024 г. Аз тествах подробно 10-те най-добри налични решения, за да ви предложа най-подходящото.

Разгледайте внимателно всеки от тях и изберете този, който отговаря на вашите индивидуални нужди:

1. ClickUp: най-добрата система за управление на CRM проекти „всичко в едно“

Проследявайте ангажираността и управлявайте задачите с CRM за успех на клиентите на ClickUp, за да сте сигурни, че вашите клиенти винаги са доволни

ClickUp е известен с голямото си разнообразие от функции за организиране на проекти и висококачествени CRM атрибути. Неговите персонализирани табла за управление предоставят информация в реално време за ангажираността на клиентите, новите потенциални клиенти и други важни показатели. Можете да филтрирате и групирате тези данни, за да генерирате отчети, специфични за вашите нужди.

ClickUp предлага и функции като определяне на цели и мисловни карти, които помагат за планирането и визуализирането на CRM работния процес. Това ви позволява да обмисляте идеи, разделяте сложни дейности по достигане до клиенти на по-малки задачи и да гарантирате, че екипът ви остава съгласуван през целия процес.

Освен това, CRM шаблоните на ClickUp могат да бъдат персонализирани, за да отговорят на различни корпоративни нужди. Те служат като ефективен начин за управление на взаимоотношенията с клиентите и продажбените кампании.

Това, което отличава CRM инструмента на ClickUp, е неговата безпроблемна интеграция с инструменти за управление на проекти, създавайки кохерентна платформа както за управление на задачи, така и за управление на клиенти.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Сложен за използване : Някои потребители смятат, че платформата е сложна, защото има прекалено много функции.

Крива на обучение: Новите потребители ще се нуждаят от известно време, за да се запознаят с всички функции на системата.

Цени на ClickUp

Безплатен план : Включва основни функции с ограничено пространство за съхранение и интеграции.

Неограничен план : 7 долара на потребител/месец

Бизнес план : 12 долара на потребител/месец

План за предприятия : Персонализирано ценообразуване

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 долара на член/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 от над 3000 рецензии

Capterra: 4,7/5 от над 2000 рецензии

2. Salesforce: Най-доброто решение за комплексни CRM решения

чрез Salesforce

Salesforce е добре известно име в CRM индустрията. То предлага стабилни и гъвкави решения, които са идеални за всякакви по размер бизнес предприятия.

С вградения AI, Salesforce Einstein, можете да получите достъп до по-интелигентни прогнози за продажбите, оценка на потенциалните клиенти и управление на възможностите.

Освен това този CRM софтуер предлага широки функционалности, лесна персонализация и безпроблемна интеграция с други системи. Специално за Сингапур Salesforce предлага опции за съхранение на данни, което ви позволява да съхранявате данните на клиентите си в Сингапур, като по този начин потенциално отговаряте на местните изисквания за поверителност на данните.

Най-добрите функции на Salesforce

Предоставя подробна информация чрез персонализирани табла и отчети

Автоматизира работните процеси и процесите на одобрение, за да повиши ефективността

Предоставя достъп до много приложения на трети страни, като по този начин разширява функционалността с хиляди

Използва изкуствен интелект, който помага за изготвянето на прогнози за бъдещи продажби въз основа на събрани данни от миналото.

Напълно функционален CRM софтуер за смартфони, който работи най-добре за мобилна работна сила като тази в Сингапур, където 85% от населението се определя като технически грамотно.

Ограничения на Salesforce

Сложност : Може да се окаже прекалено сложно за нови потребители поради богатите си функции.

Цена : По-висока цена в сравнение с някои конкуренти, което може да бъде пречка за малките предприятия.

Персонализиране: Изисква технически познания за напреднало персонализиране и интеграция.

Цени на Salesforce

Essentials : 25 долара на потребител/месец за основни CRM функции

Професионална : 75 долара на потребител/месец с пълни CRM възможности

Enterprise : 150 долара на потребител/месец за разширени CRM функции

Без ограничения: 300 долара на потребител/месец за пълен набор от функции на Salesforce

Оценки и рецензии за Salesforce

G2 : 4,3/5 от над 12 000 рецензии

Capterra: 4,4/5 от над 17 000 рецензии

3. HubSpot: Най-добър за съгласуване на маркетинга и продажбите

чрез HubSpot

Платформата Hubspot CRM става все по-популярна благодарение на интуитивния си интерфейс и многобройните опции за маркетинг, продажби и услуги. Освен основните CRM функции, тя предлага инструмент за създаване на целеви страници, с който можете да проектирате целеви страници с висока конверсия, които привличат потенциални клиенти и ги поддържат през целия процес на продажба.

Той също така разполага с интегрирано управление на социалните медии, което ви позволява да планирате и публикувате съдържание директно от HubSpot. Чрез безпроблемната интеграция на различни функции, тази всеобхватна платформа се оказва изключително полезна за малките и средните предприятия.

Платформата предлага функции като Service Hub и Content Hub, за да помогне на местните фирми да предоставят оптимизирани, персонализирани клиентски преживявания, които 80% от местните компании считат за ключ към растежа на бизнеса в Сингапур.

Най-добрите функции на HubSpot

Разширен безплатен план с основни CRM функции

Свързва маркетингови инструменти за имейл маркетинг и маркетинг в социалните медии, между другото.

Автоматизира продажбените процеси и проследява ефективността

Управлява билетите за обслужване на клиенти и подобрява поддръжката

Безпроблемно свързване с множество приложения на трети страни

Ограничения на HubSpot

Ограничени възможности за персонализиране : Възможностите за персонализиране са по-ограничени в сравнение с други CRM софтуери.

Цена на разширените функции : Разширените функции за маркетинг и продажби изискват планове от по-висок клас.

Ограничения на данните: За плановете от по-ниско ниво се прилагат някои ограничения на данните и контактите.

Цени на HubSpot

Безплатен план : Основни CRM функции с неограничен брой потребители

Стартово ниво : 50 $/месец за по-усъвършенствани инструменти

Професионален : 800 $/месец с подобрена автоматизация и анализи

Enterprise: 3200 долара на месец за обширна персонализация и разширени функции

Оценки и рецензии за HubSpot

G2 : 4,4/5 от над 7000 рецензии

Capterra: 4,5/5 от над 9000 рецензии

Сингапурските компании се борят да отговорят на търсенето на многоканално съдържание, като 82% споделят, че се нуждаят от инструменти, които да им помогнат да преобразуват съдържанието от един формат или канал в друг. Сингапур е и страната, в която според проучването на HubSpot най-често се посочва нарастващият брой канали като проблем (40%).

Сингапурските компании се борят да отговорят на търсенето на многоканално съдържание, като 82% споделят, че се нуждаят от инструменти, които да им помогнат да преобразуват съдържанието от един формат или канал в друг. Сингапур е и страната, в която според проучването на HubSpot най-често се посочва нарастващият брой канали като проблем (40%).

4. HaloCRM: Най-добър за оптимизиране на обслужването на клиенти

чрез HaloCRM

HaloCRM е компания, която се фокусира върху обслужването на клиенти и управлението на услугите. Тя предоставя портал за самообслужване, който позволява на клиентите да търсят отговори, да имат достъп до статии от базата знания и да подават заявки по удобен начин.

Той предлага и анализ на настроенията, който предоставя информация за настроенията на клиентите чрез анализ на взаимодействията с вашия екип за поддръжка. Това ви позволява да идентифицирате области за подобрение и да персонализирате клиентското преживяване.

Платформата ви позволява да управлявате запитвания през различни канали, като имейл, телефон, социални медии и чат. Това е особено полезно за привличането на клиенти в Сингапур, където много клиенти използват различни платформи, за да се свързват с бизнеса.

Най-добрите функции на HaloCRM

Управлява и приоритизира заявките за поддръжка на клиенти

Предлага многоканална поддръжка за безпроблемно взаимодействие с клиентите чрез имейл, чат, социални медии и др.

Оптимизира процесите на поддръжка чрез автоматизация

Позволява комуникация чрез имейл, чат и социални медийни платформи

Помага при изготвянето на отчети относно нивото на удовлетвореност на клиентите и ефективността на поддръжката.

Ограничения на HaloCRM

Потребителски интерфейс : Някои потребители считат интерфейса за по-малко интуитивен в сравнение с конкурентите.

Опции за интеграция : Ограничени опции за интеграция с приложения на трети страни

Персонализиране: По-малко опции за персонализиране в сравнение с други CRM софтуери

Цени на HaloCRM

Базов : 15 долара на потребител/месец с основни функции за поддръжка

Pro : 35 долара на потребител/месец с усъвършенствана автоматизация и анализи

Enterprise: Персонализирани цени за големи организации с обширни нужди

Оценки и рецензии за HaloCRM

G2 : 4,5/5 от над 500 рецензии

Capterra: 4,6/5 от над 400 рецензии

5. Monday Sales CRM: Най-добър за визуално управление на проекти и продажби

чрез Monday CRM

Софтуерът Monday Sales CRM е известен с визуално интуитивния си интерфейс и гъвкавите си възможности за управление на проекти. Той позволява на екипа по продажбите да управлява лесно продажбите и взаимодействията с клиентите, като използва визуални работни процеси и автоматизация.

Monday Sales CRM надхвърля основните функции с характеристики като проследяване на времето, за да идентифицира области за подобрение и да оптимизира работния процес. Той също така предоставя форма за създаване на формуляри, за да събира данни за потенциални клиенти директно в платформата, което улеснява събирането на данни.

Най-добрите функции на Monday Sales CRM

Интуитивни и персонализирани визуални табла

Предлага безпроблемна интеграция с популярни приложения като Slack, Google Drive и Outlook.

Лесно проследяване на продажбите и етапите

Екипите могат лесно да си сътрудничат с интегрирания инструмент за комуникация.

Автоматизира повтарящите се задачи, за да подобри ефективността

Ограничения на CRM за продажби в понеделник

Сложна настройка: Първоначалната настройка отнема много време поради широките възможности за персонализиране.

Крива на обучение: Потребителите може да се нуждаят от време, за да се адаптират към визуалния интерфейс.

Цена: Плановете от по-висок клас ще бъдат скъпи за малки екипи.

Цени на CRM за продажби в понеделник

Индивидуален : Безплатен за до 2 потребители с основни функции

Basic : 8 долара на потребител/месец с основни CRM функции

Стандартен : 10 долара на потребител/месец с подобрена автоматизация и интеграции

Pro : 16 долара на потребител/месец с разширени CRM възможности

Enterprise: Персонализирани цени за големи организации

Рейтинги и рецензии на Monday Sales CRM

G2 : 4,6/5 от над 2000 рецензии

Capterra: 4,5/5 от над 1500 рецензии

6. GreenRope: Най-добър за интегрирани продажби и маркетинг

чрез GreenRope

Пакетът GreenRope CRM система предоставя широка гама от инструменти за продажби, маркетинг и автоматизация. Проектиран да опрости бизнес процесите, той предлага разширени възможности за имейл маркетинг с услуги за автоматизация, безпроблемно управление на събития и регистрации, както и всеобхватни анализи и отчети.

GreenRope предлага и функция за социално прослушване, за да следи споменаванията на марката и настроенията на клиентите, както и проследяване на уебсайтове, за да разбере поведението на посетителите и да оптимизира съдържанието за по-добри конверсии. Предвид високата проникване на социалните медии в Сингапур (85%), функцията за социално прослушване на платформата може да бъде полезна при изработването на местни стратегии за достигане до потребителите.

Най-добрите функции на GreenRope

Състои се от модули за управление на взаимоотношенията с клиентите за продажби, маркетинг и поддръжка на клиенти.

Опции за по-напреднали имейл маркетинг с автоматизирани услуги

Управлява събития и регистрации безпроблемно

Предлага изчерпателен анализ и отчети

Автоматизира процесите за подобряване на бизнес резултатите

Ограничения на GreenRope

Интерфейс : Някои потребители смятат, че интерфейсът е остарял и не е толкова лесен за използване.

Крива на обучение : Трудно е за използване, защото е сложен и има прекалено много функции.

Поддръжка на клиенти: Ограничени възможности за поддръжка на клиенти при плановете от по-ниско ниво

Цени на GreenRope

Стартово ниво : 99 $/месец за до 1000 контакта

Pro : 199 $/месец за до 10 000 контакта

Премиум : 299 $/месец за до 50 000 контакта

Enterprise: Персонализирани цени за по-големи нужди

Оценки и рецензии за GreenRope

G2 : 4,3/5 от над 200 рецензии

Capterra: 4,4/5 от над 300 рецензии

7. Pipedrive: Най-добър за управление на продажбите

чрез Pipedrive

Pipedrive е изключителен софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти, създаден специално за търговския екип на вашата компания. Той е снабден с лесни за употреба интерфейсни функции и инструменти, полезни за управлението на каналите.

Той автоматизира повтарящите се продажбени задачи и предоставя комуникационни функции за безпроблемно взаимодействие с клиентите по имейл. Интегриран с популярни комуникационни инструменти като WhatsApp и Facebook Messenger, Piperdrive позволява оптимизирана комуникация с клиентите в Сингапур на техните предпочитани платформи.

Pipedrive включва и добре обяснени документи за продажби и мобилно приложение с всички функции, необходими за управление на продажбите в движение. По този начин този софтуер е отличен избор за малки и средни компании в Сингапур, които искат да подобрят производителността си в продажбите.

Най-добрите функции на Pipedrive

Визуален и лесен за използване канал за продажби

Автоматизира повтарящите се задачи по продажбите

Комуникира хармонично с клиентите по имейл

Предоставя добре обяснени и подробни документи за продажбите

Мобилен софтуер с всички възможни функции за управление на продажбите, когато сте извън офиса

Ограничения на Pipedrive

Ограничени възможности за персонализиране : В сравнение с други CRM системи, възможностите за персонализиране са ограничени.

Основни маркетингови инструменти : Ограничени маркетингови функции, по-скоро насочени към продажбите

Цена за добавки: Допълнителните функции могат да увеличат общите разходи.

Цени на Pipedrive

Essential : 12,50 $ на потребител/месец за основни функции

Разширена версия : 24,90 $ на потребител/месец с разширени възможности

Професионална : 49,90 $ на потребител/месец за разширени инструменти

Enterprise: 99 долара на потребител/месец за пълен достъп до функциите

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2 : Оценка 4,2/5 от над 2000 рецензии

Capterra: Оценка 4,5/5 от над 1200 рецензии

8. Freshsales: Най-добър за продажби, базирани на изкуствен интелект

чрез Freshsales

Freshsales е ключов компонент от пакета Freshworks и е предназначен за подобряване на ефективността на продажбения процес чрез използване на AI-базиран анализ и автоматизация.

Платформата автоматизира продажбените процеси, за да подобри производителността, и позволява по-добро проследяване с функции като процент на отворени имейли и проследяване на кликвания. Freshsales предлага и мобилно приложение за управление на продажбените дейности отвсякъде.

Той е известен с лесния си за използване интерфейс и мощните функции, специално разработени за екипите по продажбите.

Най-добрите функции на Freshsales

Използва изкуствен интелект, за да предложи практични идеи или решения

Присвойте оценки на потенциалните клиенти въз основа на нивото им на взаимодействие Автоматизира продажбените процеси, за да подобри производителността

По-добри функции за проследяване в имейлите, за да следите кликовете Управлявайте продажбите отвсякъде с мобилно приложение

Ограничения на Freshsales

Ограничения при интеграцията : Ограничена интеграция в сравнение с някои конкуренти

Сложност : Някои потребители считат, че настройването на разширените функции е сложно.

Поддръжка: Ограничена поддръжка на клиенти при плановете от по-ниско ниво

Цени на Freshsales

Безплатен план : Основни функции за малки екипи

Растеж : 15 долара на потребител/месец с основни CRM инструменти

Pro : 39 долара на потребител/месец с разширени функции

Enterprise: 69 долара на потребител/месец за всеобхватни CRM възможности

Оценки и рецензии за Freshsales

G2 : 4,6/5 от над 900 рецензии

Capterra: 4,6/5 от над 500 рецензии

9. Zoho CRM: Най-добър за персонализиране и достъпност

чрез Zoho CRM

Системата Zoho CRM предоставя на бизнеса от всякакъв мащаб разнообразни опции за персонализиране и достъпни решения. Тя автоматизира работните процеси и рутинните задачи и позволява комуникация през различни канали като имейл, социални медии и чат.

Zoho CRM се интегрира с различни инструменти на трети страни, като счетоводен софтуер QuickBooks, платформи за автоматизация на маркетинга и приложения за производителност. Това позволява на сингапурските компании да свържат Zoho CRM със съществуващите си технологии за единен работен процес.

Научете как Zoho CRM помогна на базираната в Сингапур компания Display Science да разшири дейността си, като същевременно спазва Закона за защита на личните данни (PDPA).

Най-добрите функции на Zoho CRM

Zia AI предоставя прогнозни анализи и информация за продажбите

Разширени опции за персонализиране на модули и полета

Автоматизира работните процеси и рутинните задачи

Изпращайте имейли, общувайте чрез социалните медии и участвайте в чатове в различни канали.

Инструменти на трети страни като Signpass са безпроблемно интегрирани в приложенията на Zoho, за да улеснят процесите в Сингапур.

Ограничения на Zoho CRM

Потребителски интерфейс : Някои потребители смятат, че интерфейсът е по-малко интуитивен.

Крива на обучение : Тя може да бъде стръмна поради широките възможности за персонализиране.

Поддръжка: Поддръжката на клиентите може да бъде подобрена за безплатните и по-ниските планове.

Цени на Zoho CRM

Безплатен план : Основни функции за до 3 потребители

Стандартен : 12 долара на потребител/месец с основни инструменти на CRM системата

Професионална : 20 долара на потребител/месец с разширени функции

Enterprise : 35 долара на потребител/месец за пълни функционалности

Ultimate: 45 долара на потребител/месец за пълен достъп до всички функции

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2 : 4,0/5 от над 1700 рецензии

Capterra: 4,2/5 от над 2000 рецензии

10. Eber: Най-добър за интегриране на програми за лоялност

чрез Eber

Eber е проектиран да интегрира CRM с програми за лоялност на клиентите, което го прави идеален за фирми, които искат да подобрят задържането и ангажираността на клиентите.

Той предлага функции за създаване и управление на програми за лоялност, класифициране на клиентите за целеви маркетинг, автоматизиране на кампании за лоялност и маркетинг, както и получаване на информация за поведението на клиентите и ефективността на програмите.

Освен това Eber се интегрира с популярни POS системи в Сингапур, включително Lightspeed Retail и Shopify, за да създаде кохерентна екосистема от данни.

Най-добрите функции на Eber

Създавайте и управлявайте програми за лоялност на клиентите без никакви затруднения

Класифицирайте клиентите според техните нужди за целеви маркетинг

Помага за автоматизиране на кампании за лоялност и маркетинг

Предоставя информация за поведението на клиентите и ефективността на програмите за лоялност

Интегрира се с POS системи и други бизнес инструменти

Ограничения на Eber

Функционалност : Ограничени CRM функции в сравнение със специализираните CRM платформи

Мащабируемост : Може да не се мащабира добре за много големи предприятия.

Персонализиране: По-малко опции за персонализиране за функции, които не са свързани с лоялността

Цени на Eber

Стартово ниво : 29 $/месец за основни функции на програмата за лоялност

Професионален : 69 $/месец с разширени инструменти за кампании

Бизнес : 129 $/месец за изчерпателни функции за лоялност и CRM

Enterprise: Персонализирани цени за големи организации

Оценки и рецензии на Eber

G2 : 4,5/5 от над 150 рецензии

Capterra: 4,6/5 от над 100 рецензии

Ускорете успеха на вашия стартъп с подходящия CRM

Видяхме редица софтуери за управление на взаимоотношенията с клиентите в Сингапур, всеки от които с уникални характеристики, насочени към задоволяване на разнообразни бизнес изисквания.

От широките възможности на Salesforce до съгласуването на маркетинга и продажбите на HubSpot и интеграцията на управлението на проекти на ClickUp, има CRM за всяка нужда. Оценете тези опции, за да намерите най-подходящата за вашата организация.

Ако търсите всеобхватно CRM решение с функции като персонализирани канали, автоматизация на работния процес, безпроблемна интеграция и цялостно управление на задачите, ClickUp е най-добрият ви избор. Готови ли сте да промените управлението на взаимоотношенията с клиентите си?

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!