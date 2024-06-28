Как да използвате стила на лидерство чрез коучинг: Пълно ръководство за мениджъри на работното място

Днешният бизнес свят е много по-различен от този, който беше преди. Според проучване на Gartner HR, 77% от служителите днес придават голямо значение на подкрепата, която получават от своите мениджъри. Когато компаниите имат високи очаквания към служителите си, последните също имат високи очаквания към мениджърите си, като разчитат на тяхната подкрепа за лично и професионално развитие.

В такъв сценарий как можете да бъдете ефективен мениджър на работното си място, да отговорите на очакванията на всеки служител и да окажете положително влияние върху ангажираността, производителността и цялостния живот на всеки индивид? Тук става важно да се възприеме стилът на лидерство чрез коучинг – стилът, възприет от някои от най-добрите мениджъри и лидери в света.

Нека разгледаме важните аспекти на коучинг стила на лидерство, включително неговите ключови характеристики, как ви помага да бъдете по-добър мениджър, цялостното му влияние върху екипа ви и много други.

Какво е коучинг стил на лидерство?

Коучинг стилът на лидерство е трансформиращ подход, при който мениджърите и лидерите коучират своя екип. Те действат като водачи, помагайки на членовете на екипа си да открият и развият талантите си, да подобрят производителността на работното си място и с времето да достигнат пълния си потенциал.

Освен коучинг лидерството, съществуват много различни стилове на управление, всеки от които има свои предимства и недостатъци. И така, какво прави един стил по-добър и какво го отличава от останалите?

За разлика от бюрократичния, транзакционния и автократичния стил на лидерство, които са строги и следват традиционната динамика на властта, стилът на лидерство чрез коучинг, както бе споменато, е инструмент за трансформация.

Той не набляга на упражняването на власт или контрол и не включва йерархична структура. Вместо това се фокусира върху помощта на служителите да станат най-добрата версия на себе си чрез подкрепа, насоки, съчувствие, насърчаване, конструктивна комуникация и ясно определяне на цели.

Исторически контекст на коучинг лидерството

Коучингът като стил на лидерство се появява през 60-те години на миналия век, когато Пол Хърси и Кенет Бланчард разработват теорията за ситуационното лидерство. Това е стил на лидерство, при който лидерите възприемат стратегия за лидерство в зависимост от обстоятелствата, способностите и желанието на отделните лица на работното място.

Според Хърси и Бланчард, ситуационното лидерство се състои от четири стила на лидерство: ръководене, подкрепа, коучинг и делегиране. След като концепцията за коучинг лидерството се появи, тя започна да придобива популярност благодарение на споменаването й в други теории за ситуационно и трансформационно лидерство, които се развиха след 70-те години на миналия век.

Ключови характеристики на коучинг лидерството

За да бъдете успешен коучинг лидер, трябва да познавате ключовите характеристики, които са в основата на стила на коучинг лидерството.

Лидерство

Централна характеристика на коучинг стила на лидерство е самото лидерство. Коучинг лидерите виждат своя екип като индивидуалности със свои силни и слаби страни, цели и стремежи. Те ги наставляват да развиват своите силни страни и да подобряват представянето си на работното място.

За разлика от другите стилове на лидерство, коучинг стилът на лидерство се фокусира както върху развитието на отделните лица, така и върху развитието на организацията. Коучинг лидерите дават на членовете на екипа си пространството, от което се нуждаят за професионално развитие. Това подобрява способностите на екипа, преодолява пропуските в уменията и в замяна носи ползи за организацията.

Емоционална интелигентност

За да бъдат ефективни, коучинг лидерите трябва да коучират екипа си по смислен начин, който да резонира с всеки отделен член на екипа. Коучинг подходът изисква меката умение на емоционалната интелигентност, тоест способността да разбираш собствените си емоции и емоциите на другите около себе си. По този начин емоционалната интелигентност формира ключов компонент на коучинг лидерството.

За да развиете тази важна умение, започнете с практикуването на следното:

Поискайте обратна връзка от вашите подчинени, за да разберете техните емоции и състояние на ума

Идентифицирайте и назовавайте емоциите, когато ги усещате

Бъдете внимателни към емоциите си по всяко време

Не очаквайте да имате всички отговори

Ефективното използване на уменията за емоционална интелигентност ви помага да разберете истински членовете на екипа си и да изградите значими връзки с тях.

Участие в екипа

Друг ключов компонент на коучинг стила на лидерство е участието на екипа. Коучинг лидерът насърчава всеки член на екипа да изразява свободно своите мисли и идеи. Той насърчава сътрудничеството, като активно включва всеки член на екипа в процеса на вземане на решения, решаване на проблеми и поставяне на цели. Този тип лидер кара членовете на екипа да се чувстват чути и ценени и ги овластява да поемат отговорност за своята работа.

По този начин коучинг лидерът помага на членовете на екипа да развият своите комуникационни и сътруднически умения и да изградят по-добри взаимоотношения помежду си.

Изградете мощна екипна работа с ClickUp Teams

Мотивация и поставяне на цели

Ефективният коучинг лидер мотивира и насочва служителите да постигнат своите цели.

Коучинг лидерите дават конструктивна обратна връзка, признават постиженията и предоставят възможности за професионално развитие. Това внушава чувство за цел и принадлежност и насърчава вътрешната мотивация сред служителите.

Освен че повишават мотивацията на служителите, коучинг лидерите помагат на служителите да разпознаят своите цели и да се ангажират с поставянето на дългосрочни цели. Те осигуряват подкрепата, насоките и насърчаването, от които служителите се нуждаят, за да постигнат баланс между постигането на личните и професионалните си цели и целите на организацията.

Как да управлявате екип с коучинг стил на лидерство?

Ето някои стратегии, които можете да използвате, за да управлявате ефективно екипа си, използвайки стила на лидерство чрез коучинг:

1. Провеждайте индивидуални срещи с членовете на екипа

Коучинг лидерството има за цел да постигне визията на отделните лица, успоредно с визията на организацията. За да помогнете на членовете на екипа да постигнат своята визия, първо трябва да разберете техните стремежи и желания. Един ефективен начин да направите това е да провеждате редовни индивидуални срещи с всеки член.

По време на тези срещи можете да използвате комбинация от два вида въпроси:

Отворени въпроси: Тези въпроси дават на вашите служители възможност да дадат изчерпателен отговор, вместо да отговарят с „да“ или „не“. Отворените въпроси започват с думи като „какво“, „защо“, „как“ и т.н. Задавайте такива въпроси, за да опознаете силните страни, трудностите, амбициите и кариерните цели на всеки служител.

Въпроси с един фокус: Тези въпроси включват фокусиране върху една тема, за да не претоварвате служителите си. Те позволяват по-задълбочено проучване на дадена тема. Например, можете да се съсредоточите върху една тема, като текущата Тези въпроси включват фокусиране върху една тема, за да не претоварвате служителите си. Те позволяват по-задълбочено проучване на дадена тема. Например, можете да се съсредоточите върху една тема, като текущата динамика в екипа , личностното развитие или предизвикателствата, свързани с работата, и да задавате въпроси, свързани с нея.

Като мениджъри и лидери, имате много задачи. С течение на времето планирането и проследяването на индивидуални срещи става все по-трудно.

Изтеглете този шаблон Следете лесно множество индивидуални срещи с шаблона за проследяване на срещи на ClickUp

Ето защо е добра идея да използвате инструменти като шаблона за проследяване на срещи на ClickUp. Този шаблон ви позволява лесно да проследявате всяка среща, да имате достъп до обзор на резултатите от срещите и задачите за действие, както и удобно да актуализирате графика, ако е необходимо да се направят промени или корекции.

2. Поставете и проследявайте целите

Задавайте и проследявайте SMART цели с лекота, използвайки функцията „Цели“ на ClickUp

Коучинг стилът на лидерство включва поставянето на дългосрочни цели. След като сте развили по-добро разбиране за членовете на екипа си, е време да поставите цели, които да им помогнат да достигнат желаните резултати в лично и професионално отношение.

Когато определяте цели за развитие с всеки член на екипа, е по-добре да използвате системата SMART, която ви помага да създадете цели, които са:

С пецифични, което означава добре дефинирани, ясни цели без място за двусмислие

М еряем, което означава да имате критерий за определяне на напредъка

A chievable (постижимо), което означава постижимо в рамките на определен период от време

Р елевантно значение, съобразено с елевантно значение, съобразено с плана за развитие на вашите служители и с целите на вашата организация

Времево ограничен, което означава, че има реалистична начална дата и целева дата

След като сте създали SMART цели, е време да започнете да ги проследявате. Използването на инструменти като ClickUp Goals ви позволява на вас и вашите служители да проследявате целите с лекота. Тази функция ви позволява да зададете ясни цели и ключови резултати. Можете също така да разделите големите цели на по-малки, компактни цели, да проследявате напредъка и да идентифицирате важни етапи. Можете също така да правите навременни корекции, ако е необходимо.

3. Давайте обратна връзка на членовете на екипа си

Предоставяйте редовно навременна и конкретна обратна връзка на своите служители с функцията „Assigned Comments“ (Присвоени коментари) на ClickUp

Ключов аспект на коучинг лидерството е обратната връзка, по-конкретно предоставянето на персонализирана обратна връзка на всеки член на екипа. Една от основните цели на обратната връзка е да помогне на служителите да подобрят представянето си и самочувствието си.

Когато давате обратна връзка, е важно да се уверите, че:

Той се дава и получава редовно

Включва примери от реалния живот

Той е конкретен, а не обобщен, като споменава конкретни аспекти, върху които членът на екипа трябва да работи

Той балансира конструктивната критика с признание за постижение или сила

Предоставянето на обратна връзка и последваща обратна връзка на всеки служител е трудоемък процес. Използването на инструменти като функцията „Assigned Comments“ (Присвоени коментари) на ClickUp обаче ви позволява да предоставяте навременна обратна връзка на членовете на екипа по отношение на задачите. Можете да давате предложения и да споделяте идеи и ресурси с членовете на екипа си в реално време. Навременните съвети и признание са ключ към растежа и обучението на екипа ви.

4. Наблюдавайте развитието на екипа си

Наблюдавайте, организирайте и преглеждайте удобно напредъка в работата на екипа си, използвайки функцията „Изгледи“ на ClickUp

Мениджърите, които имат коучинг стил на лидерство, играят активна роля в развитието на своя екип. Като коучинг лидер, вие трябва да помагате на своя екип да расте и развива умения непрекъснато. Това включва наблюдение на напредъка им, предоставяне на насоки и подкрепа, както и коригиране на стратегиите им при необходимост.

Един ефективен начин да наблюдавате и контролирате развитието на екипа си без да се налага да се занимавате с микромениджмънт е да използвате инструменти като ClickUp Views. Над 15-те персонализирани изгледа в ClickUp ви дават гъвкавост да организирате и разглеждате работата по начин, който ви харесва. Например, можете да:

Визуализирайте етапите на проекта и груповите табла по статус, отговорник, приоритет и др. с помощта на изгледа на таблото

Получете цялостен поглед върху напредъка на задачите, като ги групирате в категории като „В процес“, „Преглед“, „Готово“ и др. с помощта на изгледа „Списък“ .

Управлявайте ресурсите и приоритетите на екипа и определяйте работния капацитет с помощта на Box View

Проследявайте началните и крайните дати на задачите и проектите в календар с помощта на изгледа „Календар“

Персонализираните изгледи на ClickUp ви позволяват да следите представянето на всеки член на екипа по задачи и проекти, да идентифицирате потенциални пречки или затруднения и да правите бързи корекции, за да се уверите, че екипът ви е на прав път. Освен това можете да идентифицирате етапите на развитие и да предложите признание и оценка, които членовете на екипа ви заслужават.

Тази функция ви помага, като ръководител на проект, да бъдете организиран и да контролирате задачите, за да управлявате ефективно и да водите екипа си към успех.

Често срещани предизвикателства при коучинг лидерството

Преди да приложите коучинг стила на лидерство, трябва да знаете, че той има свои собствени предизвикателства и препятствия, като например:

Изисква много време и усилия

Коучинг лидерството се фокусира върху развитието на членовете на екипа на индивидуално ниво. Коучингът и менторството на членовете на екипа един на един изисква много време и усилия от страна на мениджъра. Тъй като лидерите вече трябва да управляват много работа, като срещи, задачи и проекти, които отнемат голяма част от времето им, те имат малко време за нещо друго.

Някои ефективни начини за справяне с това предизвикателство включват използването на софтуер за управление на задачи и инструменти за автоматизация, като ClickUp Brain.

ClickUp Brain ви позволява, като мениджър или лидер, да автоматизирате управлението на задачи и проекти. Можете да автоматизирате повтарящи се задачи, като създаване на подзадачи, актуализиране на статуса на задачи и проекти, създаване на обобщения и отчети за задачи и проекти и много други. По този начин ClickUp Brain ви спестява време, което можете да инвестирате в коучинг и менторство на целия си екип, един по един.

Максимизирайте производителността си с AI-базирания ClickUp Brain

Професионален съвет: За да използвате времето си разумно след внедряването на инструменти за автоматизация, най-добре е да следите времето си с помощта на функцията за проследяване на времето на ClickUp. Този инструмент ви позволява лесно да организирате, коригирате и проследявате времето, така че да можете да посветите повече време и усилия на коучинг на екипа си.

Съпротива срещу промяната

Може да се сблъскате с някои членове на екипа, които са по-устойчиви на промени от другите. Това се дължи на факта, че промените изискват от тях да възприемат нови практики и начини на работа. Те може да предпочитат по-традиционен стил на лидерство, да се борят да се адаптират към промяна в стила на лидерство и да се нуждаят от повече време и подкрепа от другите членове на екипа.

Един ефективен начин за преодоляване на съпротивата срещу промените е да се балансира стилът на лидерство чрез коучинг със ситуационния стил на лидерство. Тази стратегия включва адаптиране на вашия стил според стила на работа на отделния човек. Тя ще ви помогне да разкриете и запознаете съпротивителните членове на екипа с предимствата на стила на лидерство чрез коучинг в подходящи ситуации и ще им помогне да се адаптират напълно към него с течение на времето.

Прекомерна зависимост от лидера

Коучинг стилът на лидерство има подкрепящ подход. Поради това с течение на времето отделните членове на екипа могат да станат прекалено зависими от своя коучинг лидер или мениджър по отношение на вземането на решения, насоки и поставянето на цели.

Тази прекомерна зависимост пречи на растежа на отделните членове на екипа, като влияе на тяхната независимост и способност за вземане на решения и решаване на проблеми. За да се предотврати това, коучинг лидерите трябва да намерят баланс между предоставянето на насоки и насърчаването на самодостатъчността.

Влияние на коучинг лидерството върху ангажираността на служителите

Коучинг лидерството има пряка, силна и положителна корелация с ангажираността на служителите. Коучинг мениджърът с философия на лидерство, която набляга на насоки, насърчаване и овластяване на всеки отделен член на екипа, ги кара да се чувстват ценени, подкрепени и отговорни. Това помага за подобряване на тяхната ангажираност и продуктивност на работното място.

Освен че повишава нивото на ангажираност на служителите, стилът на лидерство чрез коучинг оказва положително влияние върху:

Удовлетвореност от работата: Според Според проучвания лидерите с коучинг умения намаляват намерението на служителите да напуснат работата си и подобряват нивото им на щастие, което от своя страна повишава удовлетворението им от работата.

Нагласа: Ефективното коучинг лидерство насърчава развитието на нагласа за растеж сред служителите. Нагласата за растеж позволява на служителите да поемат изчислени рискове, да се учат от грешките и неуспехите си и да станат устойчиви пред предизвикателствата. Тя поставя служителите на пътя към непрекъснато учене и усъвършенстване и им дава възможност да се превърнат Ефективното коучинг лидерство насърчава развитието на нагласа за растеж сред служителите. Нагласата за растеж позволява на служителите да поемат изчислени рискове, да се учат от грешките и неуспехите си и да станат устойчиви пред предизвикателствата. Тя поставя служителите на пътя към непрекъснато учене и усъвършенстване и им дава възможност да се превърнат в нововъзникващи лидери на работното си място.

Колективна интелигентност: Коучинг стилът на лидерство насърчава сътрудничеството в екипа и подобрява колективната интелигентност, т.е. общата способност на целия екип да изпълнява интелектуални задачи. Това води до по-ефективно решаване на проблеми, повишена креативност, по-добро вземане на решения и подобрени резултати на работното място.

Пътят напред: Станете най-добрият мениджър с коучинг стил на лидерство

Коучинг стилът на лидерство е стил на управление на екипи с висока степен на ангажираност. Прилагането му като мениджър помага да подобрите коучинг уменията си и ви прави по-добър лидер на мултифункционален екип. Този стил на лидерство работи особено добре при управление на екипи, които са талантливи, но им липсва мотивация или екипен дух. Той е ефективен и в ситуации, в които екипите не се доверяват на мениджмънта или когато екипите работят изолирано.

Като се фокусира върху подкрепата и коучинга на отделните членове на екипа, този стил на лидерство е от полза за вашите служители, подобрявайки тяхната ангажираност, удовлетвореност от работата и производителност. В по-дългосрочен план, той е от полза за вашата организация, като подобрява производителността, постигането на целите, намалява текучеството на персонала и увеличава печалбата.

Въпреки многобройните си предимства, прилагането на коучинг стила на лидерство може да бъде предизвикателство и е важно да имате под ръка превантивни решения. Инструменти като ClickUp ви предоставят необходимата помощ при управлението на проекти и задачи и проследяването на времето. Като надежден, персонализируем инструмент за продуктивност и сътрудничество с разширени функции, ClickUp ви помага лесно да управлявате и коучирате екипи от всякакъв размер.

За да станете най-добрият мениджър-коуч на работното място, регистрирайте се в ClickUp още днес.