Шаблони за урочни планове в Google Docs

Изготвянето на урочни планове може да се усеща като ходене по въже; то изисква внимателно балансиране, за да се справят с множество теми и да се отговаря на въпросите на учениците, като същевременно се държи под око целта – ефективното преподаване.

Но нека бъдем реалисти: справянето с несъответствия във форматирането и неясни детайли в плановете за уроците може да ви извади от релси.

Google Docs отдавна е съюзник в изготвянето на планове за уроци. Гъвкавостта, познатостта и достъпността му позволяват на преподавателите да постигат високи резултати в клас.

Съставихме списък с четири безплатни шаблона за планиране на уроци в Google Docs и 10 допълнителни, по-модерни алтернативи, за да ви представим персонализирани табла за вашите документи за управление на класната стая.

Нека разгледаме как тези редактируеми шаблони могат да революционизират подхода ви към планирането на уроците, като намалят административната работа и ви позволят да се концентрирате върху страстта си към преподаването. Пригответе се да превърнете плановете си за уроци от добри в отлични! 🧑‍🏫

Какво прави един добър шаблон за планиране на уроци в Google Docs?

Добрият шаблон за план за урока в Google Docs обикновено оптимизира работния процес по планиране на урока. Той трябва да отразява хода на урока и целите на обучението, както и задачите и дейностите, включени в занятието.

Нека разгледаме някои ключови функции, които всеки добър шаблон за план за урока в Google Docs трябва да включва:

Структура: Ясно определени раздели за всеки компонент на урока, като цели, материали, задачи и оценки, за да се гарантира цялостна подготовка на урока.

Гъвкавост: Достатъчно адаптивен, за да се приспособи към различни стилове на преподаване и размери на класове, за да отговаря на множество формати на уроци за различни предмети и специални нужди.

Яснота: Опростен и интуитивен дизайн, който улеснява разбирането от всички ученици, постоянни служители и заместващи учители.

Връзки към ресурси: Възможността да вграждате или да свързвате директно външни ресурси, като обучителни видеоклипове, допълнителни материали за четене или интерактивни дейности, за да обогатите учебния опит.

Ефективност: Функции, които спестяват време, като падащи менюта, списъци за проверка и предварително попълнени стандарти, съобразени с образователните цели

Включване на обратна връзка: Включва раздели или функции, които улесняват включването или проследяването на обратната връзка от учениците или колегите, като помагат за непрекъснатото усъвършенстване на преподавателските практики.

Шаблони за урочни планове в Google Docs

Ето няколко безплатни шаблона за урочни планове за учители в Google Docs, които ще ви помогнат да документирате, проследявате, отпечатвате и споделяте материали от курса.

1. Шаблон за ежедневен план за урока с основни елементи на Google Docs от CloudHQ

Шаблонът за ежедневен план за уроци „Google Docs Basic Building Blocks“ от CloudHQ е предназначен за преподаватели, които се нуждаят от прост инструмент за планиране на ежедневните уроци. Той организира по кратък начин ежедневните планове за уроци и дейности, а подробният списък с функции улеснява организацията.

Шаблонът предоставя лесен за следване формат за подробни описания на дейностите и подчертава необходимите материали за извършване на оценки. Той е полезен за учителите в началното училище. Ако сте начинаещ учител, той може да ви предостави проста рамка, която да обхваща основните аспекти на ежедневните уроци.

Минималистичният дизайн на този шаблон премахва ненужните усложнения и предлага директен подход към планирането на уроците. С него можете да се съсредоточите изцяло върху педагогическото съдържание, без да се отклонявате от процеса на планиране.

2. Шаблон за план за уроци за електронно обучение в Google Docs от GooDocs

Този шаблон за план за уроци за електронно обучение на Google Docs от GooDocs отговаря на нарастващото търсене на цифрови образователни ресурси. Създаден за виртуални класни стаи и онлайн учебни сесии, този шаблон помага при структурирането на уроците за електронно обучение.

Ще имате специални раздели за настройка на необходимата технология и AI инструменти за учениците, използване на стратегии за оценка на ангажираността на учениците и наблюдение на ключови учебни цели.

Той е чудесен за учители, които провеждат онлайн уроци и искат да поддържат висока степен на взаимодействие с учениците. Добавете го към вашия набор от инструменти за онлайн преподаване и поставете постижими SMART цели за студенти, които посещават уроци дистанционно.

Този изчерпателен шаблон ви позволява да добавяте елементи като разпределение на времето за всяка дейност. Още по-добре, дизайнът предлага виртуални методи за оценяване и безплатни съвети за поддържане на продуктивността на учениците във виртуални среди.

3. Шаблон за план на урока за курс в Google Docs от Template. net

Този шаблон за план на урока за модул от курса в Google Docs е напълно адаптируем за преподаватели, които планират разширен модул от учебната програма. Той е многократно използваем, последователен в брандирането и лесен за употреба.

Можете да разделите по-големите единици на отделни уроци и да предоставите макропоглед върху образователната траектория на курса. Това е подходящо за учители в средни и гимназиални училища, които трябва да планират своите предмети за няколко месеца.

Можете да опростите техниките за подробно планиране, за да не се налага да разчитате на строги правила за форматиране. Това улеснява и интегрирането на различни методики на преподаване, от лекции и дискусии до проектно-базирано обучение и курсове по изкуствен интелект.

Структурата на този план за урока е съставена така, че да насърчава размисъл върху педагогическия подход. Това улеснява преподавателите да оценяват и коригират урока по време на неговото провеждане.

💡Съвет: Можете дори да използвате тези урочни планове, за да създадете учебни материали като странична дейност и да ги продавате като цифрово съдържание във вашата ниша.

4. Шаблон за план за урока в Google Docs от TPT

Този шаблон за план за урока в Google Docs постига добър баланс, като предоставя структурирана рамка за подробно планиране и същевременно позволява творческа гъвкавост. Разделите му за определяне на учебни цели и стратегии за диференциация са подходящи за различни теми и методи на преподаване.

Разгледайте този шаблон на Google Docs, ако се нуждаете от комбинация от изчерпателна документация и адаптивни AI инструменти за планиране на уроци, подходящи за различни образователни сценарии.

Ще се насладите особено на функциите за съвместно планиране, които позволяват на колегите учители да допринасят и да променят плана за урока в реално време. Това работи най-добре за екосистеми за съвместно преподаване, където се дава приоритет на интегрирането на учебната програма между различни предмети.

Ограничения при използването на Google Docs за шаблони на урочни планове

Въпреки предимствата, използването на Google Docs за шаблони за планиране на уроци има и някои ограничения:

Ограничен офлайн достъп: Изисква интернет за пълна функционалност и достъп

Несъответствия във форматирането: Проблеми при конвертиране към/от други формати като Microsoft Word

Персонализиране на шаблони: Основните инструменти за дизайн ограничават възможностите за разширено персонализиране

Сигурност на данните: Притеснения относно поверителността и контрола на чувствителни образователни материали

Контрол на версиите: Може да не отговаря на нуждите за сложни истории на документи

Ограничения на интеграцията: Ограничена интеграция с платформи, които не са на Google, или със специализирани образователни платформи

Зависимост от екосистемата на Google: Най-добре се използва в екосистемата на Google с инструменти като Google Slides, Google Drive и Google Sheets, което означава по-малка самостоятелна гъвкавост.

Липса на или минимални разширени анализи: Не предлага вградени анализи за взаимодействието на потребителите с документите.

Ограничена мултимедийна поддръжка: Вграждането на видеоклипове и интерактивни медии е по-сложно, отколкото в специализирания софтуер.

Автоматизирани функции: Липсват разширени възможности за автоматизация на динамично съдържание

Алтернативи на шаблоните за урочни планове на Google Docs

Като имаме предвид горните ограничения, нека разгледаме 10 изпитани алтернативи на Google Docs за разработване на урочни планове.

Тези безплатни шаблони за урочни планове от мощния образователен пакет на ClickUp са пълни с важни функции, които подобряват процеса на планиране, писане и документиране на уроците. Те предлагат и лесни възможности за редактиране и техники за оценяване, които оптимизират работния ви процес.

1. Шаблон за планиране на учебна програма от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за планиране на учебна програма на ClickUp е създаден, за да ви помогне да планирате учебната програма на курса си.

Съберете всички материали за планиране на учебната програма на едно място. Това включва учебни ресурси, индекси на уроците и идеи за материали за курса по различни предмети.

Шаблонът за планиране на учебна програма на ClickUp помага за създаването на лесноразбираема учебна програма. От визуализиране на графика на курса до категоризиране на лекционните материали, можете също да персонализирате и усъвършенствате съществуващите учебни програми с вашата организация или група учители.

Предоставяйте на учениците последователни материали от програмата и съгласувайте ключовите уроци и цели на курса с подходящи задачи. Обмислете използването на изгледи в ClickUp, като изглед „Времева линия“, изглед „Табло“, изглед „Календар“ и изглед „Ръководство“, за да сте информирани за крайни срокове, сътрудници, срещи за преглед и др..

Функцията за очертаване на шаблона помага да се включат допълнения като описания на курсове и правила за оценяване. Като цяло, този шаблон ви позволява да създадете изчерпателни учебни програми чрез управляеми по-малки задачи.

2. Шаблон за план за уроци в колеж от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за планове за уроци в колежа на ClickUp е създаден, за да помогне на преподавателите да създават, управляват и проследяват планове за уроци за колежни курсове.

С шаблона за планове за уроци в колежа на ClickUp можете да измисляте, наблюдавате и проектирате атрактивни планове за уроци за университетско преподаване. Този шаблон ви позволява също да сътворявате и персонализирате материалите му, за да помогнете на учениците с качествено съдържание на курса.

Работете с колеги преподаватели и разработвайте седмични планове за уроците, за да помогнете на учениците да постигнат своите учебни цели. Функцията „Потребителски полета“ ви позволява да въвеждате данни за структурата на уроците, оценките, статуса на оценяването и др.. Това помага да организирате структурата на всеки урок, за да отговаря на желаните стандарти за качество.

С функциите за управление на проекти на ClickUp можете да следите времето, което отделяте за конкретни задачи, и да автоматизирате предупрежденията и известията по имейл въз основа на предварително определени контролни точки.

3. Шаблон за планиране на уроци от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за планиране на уроци на ClickUp е създаден, за да ви помогне да организирате и планирате няколко урока.

Създаването на планове за уроци за отделни класове може да отнеме много време, ако нямате предварително определен процес за избор на теми и подтеми. Шаблонът за планиране на уроци на ClickUp ви позволява да следвате пътна карта, за да определите необходимите подраздели и дейности, от които ще се нуждаете.

Този шаблон предлага рамка за предварително организиране на вашите учебни файлове и следване на предварително определен план на урока, за да максимизирате това, което преподавате по време на урока.

Той е надежден ежедневен планиращ инструмент, който събира по-малки части от уроците и в крайна сметка подготвя всички модули по предмета, без да пропуска теми или оценки.

Полетата за персонализиране ви позволяват да прикачите подходящи материали за занятията и да оцените готовността си преди лекцията.

Съвет от професионалист: Използвайте функцията за автоматизация, за да получавате напомняния за крайните срокове за подготовка или сесиите за оценяване на задачите всяка седмица.

4. Шаблон за план за управление на класната стая от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за план за управление на класната стая на ClickUp е създаден, за да ви помогне да поддържате организация и да следите напредъка в класната стая.

Създаването на план за управление на класната стая предоставя на учениците ви насоки за поддържане на подходяща дисциплина.

Шаблонът за план за управление на класната стая от ClickUp ви позволява да определите ясни стандарти за поведението на учениците. Можете също да го използвате, за да очертаете правилата и протоколите за присъствие преди и след оценките в класната стая.

С този шаблон от ClickUp можете да създадете правила за разположение на местата в класната стая и процедури за предаване на домашни работи, както и да споделяте седмични планове за уроците и календари. Идеята е да подготвите планове за действие за различни сценарии в класната стая, като практически, теоретични или лекции в стил дебат.

5. Шаблон за план за действие на учителя от ClickUp

Изтеглете този шаблон Учителите трябва да се уверят, че техните планове за действие отразяват нуждите на учениците им.

Използвайте шаблона за план за действие на учителя на ClickUp, за да избегнете лошо управление при изпълнението на задачи като съставяне на съдържание на курса, попълване на бележници и подготовка за родителски срещи. Този шаблон може да ви помогне:

Актуализирайте персонализираните полета, за да създадете персонализирани системи за оценяване за различни предмети и ученици от различни класове.

Задайте стандартни оперативни процедури за справяне с дисциплинарни оплаквания, проблеми, свързани с присъствието на учениците, или незадоволителна среда в класната стая. ClickUp Views ви позволява стратегически да наблюдавате и управлявате множество задачи като учител в училище.

Делегирайте задачи на класни ръководители и споделете този шаблон с тях, за да намалите натоварването си по отношение на подчертаването на актуализации на изпити или важни бележки от уроците.

6. Шаблон за график на часовете от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за график на уроците на ClickUp е създаден, за да ви помогне да организирате и проследявате какво се случва в класната стая всеки ден.

Най-големият кошмар на всеки учител е да управлява графиците на няколко групи студенти в университета. Шаблонът за графици на ClickUp ви позволява да разделите по-големите отговорности по планирането на графици на по-малки, по-лесно управляеми задачи.

Подгответе прости графици за проверка на данните за присъствие и създаване и разпределяне на задачи. Този шаблон гарантира, че графикът ви включва време за обсъждане на обратна връзка с учениците въз основа на резултатите от тестовете или сесиите за разрешаване на съмнения.

Използвайте персонализираните статуси, за да създадете свои собствени работни процеси за проследяване на дейностите в класната стая, резултатите от тях и посещаемостта на допълнителните лекции. В допълнение, 15-те уникални персонализирани изгледа ви помагат да организирате графици по предмети, за да избегнете смесването на няколко графика.

7. Шаблон за график на часовете за специално образование от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за график на уроците за специално образование на ClickUp е създаден, за да ви помогне да управлявате учениците, класните стаи, уроците и дейностите.

Училищата за специално образование могат да бъдат по-трудни за управление, тъй като включват допълнително ниво на преподаване и комуникация. Шаблонът за график на часовете в училища за специално образование на ClickUp помага при изготвянето на образователни планове, за да премахнете разсейващите фактори и да се съсредоточите върху създаването на по-ефективна среда за преподаване.

Този шаблон предлага средства за повишаване на включването на учениците чрез внимателно инсталиране на оборудване и адаптирани стратегии за преподаване.

Можете да получите достъп до раздела „Персонализирани полета“, за да информирате родителите и настойниците за срещи, тестове или обратна връзка от учениците.

Освен това, персонализираните изгледи са идеални за проверка на важни бележки от клас, дейности и графици за теми с висок приоритет в различни семестри.

8. Шаблон за бележки от часа от ClickUp

Изтеглете този шаблон Този шаблон предоставя примерна страница, която може да бъде редактирана, дублирана и приложена към всяка тема или задача.

Дори опитни учители могат да се почувстват претоварени от различните видове информация в класната стая. Шаблонът за бележки от час на ClickUp помага да се управляват домашните задачи на учениците, дисциплината в класната стая, критериите за оценяване, бележките и други по-ефективно.

Управлявайте личните си и колективните си бележки на едно място и използвайте цветни кодове и персонализирани имена, за да организирате файловете в лесно достъпен формат. Слоевете за споделяне на файлове го правят ефективен инструмент за сътрудничество за групи от ученици.

Освен това, ClickUp предлага ефективни опции за персонализиране, с които можете да експериментирате с форматирането, връзките, цитатите, коментарите и подчертаванията в бележките си. Можете да получите достъп до данните, съхранени в бележките си, и лесно да споделяте и редактирате тези документи с колегите си учители.

9. Шаблон за задачи в клас от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за задачи в клас на ClickUp е създаден, за да ви помогне да организирате и управлявате задачите, свързани с часовете.

Сортирането на данните за задачите на едно място може да ви спести часове всяка седмица. Шаблонът за задачи в клас на ClickUp категоризира задачите въз основа на теми, приоритети, цели и няколко персонализирани параметри.

Изготвяйте по-бързо чернови на задачите, за да разпределите задачите на учениците достатъчно рано. Шаблонът има функции за промяна на крайния срок за задачата въз основа на активните канали за комуникация с учениците.

Форматът на този шаблон помага на учителите да не се налага да създават задачи всеки път, а също така подпомага учениците с колони за проследяване на задачите и обратна връзка, за да се избегне ръчното натоварване.

10. Шаблон за напредъка на учениците от ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за напредъка на учениците на ClickUp е създаден, за да ви помогне да проследявате представянето и напредъка на учениците.

Управлението на класове от 20-40 ученици може да изглежда като задача, подходяща само за Мария Монтесори, освен ако не разполагате с инструменти за проследяване на напредъка на учениците. Шаблонът за напредъка на учениците на ClickUp помага на учители като вас да следят академичния успех на учениците си.

Шаблонът е предназначен за проследяване на индивидуалните постижения на учениците и създаване на подробни доклади, които да се обсъждат с родителите и колегите учители. Можете да сравните техните оценки в области като успех, поведение и извънкласни дейности, за да идентифицирате потенциални области за подобрение.

Използвайте този шаблон, за да създадете бърз преглед на напредъка на учениците и да насочите усилията им към области, в които се нуждаят от подобрение. Този шаблон може да ви помогне да откриете особено талантливи ученици с по-висока способност за критично мислене, които иначе биха били трудни за откриване в по-голяма класна стая.

Използвайте модернизирани шаблони за урочни планове за по-добра академична помощ

Да бъдеш учител е свързано с много отговорности. Комбинацията от административни и специфични задачи изисква повече от работното ви време – от създаване на задачи до проверка на изпитни работи, наблюдение на дейностите в класната стая и подкрепа на академичното развитие на учениците.

Въпреки това, в даден момент ще трябва да оставите писалката и просто да чакате да дойде ваканцията. Безплатните шаблони за урочни планове на ClickUp са създадени, за да се избегнат такива изчерпвания и да се сведе до минимум натоварването при планирането на уроците.

Нашите KWL шаблони предлагат допълнителна помощ за проследяване и оценка на това, което учениците ви разбират и коя информация се нуждае от по-добро обработване.

Комбинацията от автоматизирани функции и персонализирани полета за подготовка на точни образователни и отчетни документи прави ClickUp вашия предпочитан асистент за управление на проекти.

Чрез интегрирането на ClickUp с вашия софтуер за обучение можете също да оптимизирате създаването и предоставянето на образователно съдържание. В края на краищата, вие искате да преподавате, а не да си блъскате главата с подготовката на уроците!

Защо чакате? Започнете да използвате ClickUp безплатно още днес и подобрете плановете си за уроците!