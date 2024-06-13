Как да управлявате служители от поколение Z (15 стратегии)

Израснало в среда на постоянни войни в новините, криза на планетата и глобална пандемия, поколението Z (Gen Z) не е типичната група хора. Те са родени между 1995 и 2010 г., с технологии на една ръка разстояние и неограничен достъп до информация.

Gen Z не се придържа към старите правила. Докато обичайният ви стил на управление и комуникация може да е бил подходящ за по-възрастните хора, Gen Z жадува за нови подходи.

И така, как да управлявате поколението Z на работното място?

Ние разбрахме какво им допада и очертахме 15 практични техники, които да ви помогнат да се справяте с служителите от поколение Z. Да започнем! 💻

С какво поколението Z се различава от другите поколения на работното място?

Всеки ден нова група таланти от поколението Z се присъединява към работната сила, като всеки от тях има уникални предпочитания, за разлика от преди.

Поколението Z, израснало в свят, движен от технологиите, цени гъвкавите работни условия и дигиталните умения и се интересува дълбоко от социални и екологични каузи, което се различава от приоритетите на по-старите поколения в работата.

Много представители на поколението Z вярват, че компаниите използват и се грижат за служителите си само когато имат нужда от тях.

Макар да сте отлични в сътрудничеството с по-възрастните поколения, работата с по-младите поколения като поколението Z може да представлява уникално предизвикателство.

Управление на поколението Z: Основни разлики от другите поколения

В проучване на Adobe 1000 американци от поколението Z са класирали баланса между работата и личния живот, връзките с колегите и справедливото отношение като най-важните аспекти на корпоративната култура.

Ясно е, че начинът, по който работим, постоянно се развива, а появата на най-новото поколение Z на пазара на труда налага промяна в стиловете на управление.

Ето разбивка на основните разлики между поколение Z и поколение X (родени между 1965 и 1980 г.) и как трябва да се адаптират подходите за управление: 👇

Област Управление на поколението X Управление на поколението Z Комуникация Отгоре-надолу, съсредоточен върху имейлите Открит, прозрачен, многоканален (чат, видеоконферентна връзка) Обратна връзка Годишни прегледи, ограничена обратна връзка Редовни проверки, обратна връзка на базата на данни Работна среда Структурирана, ясна йерархия Гъвкави, склонни към сътрудничество, фокусирани върху благосъстоянието Обучение и развитие Самостоятелно обучение на работното място Програми за повишаване на квалификацията и преквалификация, акцент върху непрекъснатото обучение Мотивация Кариерно развитие, финансова сигурност Работа, насочена към целта, която прави разлика

Характеристики на служителите от поколението Z

Разгледайте по-отблизо тези характеристики:

Запознатост с модерните технологии : Израснало в обкръжение на технологии, поколението Z се чувства изключително комфортно с дигиталните инструменти и платформи. Те бързо усвояват нови софтуери и се адаптират. Те процъфтяват в среда, която насърчава отворената комуникация и сесиите за мозъчна атака. Поколението Z също така постоянно търси възможности за учене и растеж.

Мотивация чрез цел : Значимата работа е важен мотиватор за поколението Z. Те преследват кариери, които съответстват на техните ценности и им позволяват да допринесат за по-голяма кауза. Като поколение от независими мислители с талант за иновации, те винаги са готови да предизвикат статуквото с творчески решения.

Водени от факти, а не от мнения: Те ценят доказателствата и разчитат на данни, за да вземат решения. Това ги прави умели в анализирането на информация и идентифицирането на тенденции. Поколението е силно осведомено за социалните проблеми и е страстно ангажирано с положителното въздействие върху света. Те също така се привличат от компании с силни етични практики и екологични инициативи.

Отношението на поколението Z към баланса между работата и личния живот в Съединените щати

Gen Z навлиза на пазара на труда с силен акцент върху баланса между работата и личния живот. Това контрастира с културата на забързания живот, която може би е била по-разпространена в предишните поколения.

Доклад на Pew Research Center потвърждава, че поколението Z се очаква да бъде най-голямото поколение в работната сила до 2026 г., като се очаква около 61 милиона души от поколението Z да бъдат наети на работа само в САЩ.

Ето как поколението Z подхожда към баланса между работата и личния живот в САЩ:

Свидетели на изчерпване: Израствайки по време на възхода на културата на забързания живот, поколението Z вероятно е било пряк свидетел на неблагоприятните ефекти от претоварването с работа. Те дават приоритет на благосъстоянието и избягват изчерпването.

Тежестта на студентските заеми: Много от завършилите от поколението Z имат студентски заеми. Натискът от дълговете ги кара да ценят работата заради доходите, които им осигурява, но не за сметка на личния им живот.

Предприемачески дух: Много хора от поколението Z се интересуват от странични дейности или предприемачески начинания. Поддържането на здравословен баланс между работата и личния живот им дава времето и енергията да преследват тези си страсти извън основната си работа.

Интернет поверителност и поколение Z: поглед върху онлайн поведението и влиянието върху работата

След като са станали свидетели на нарушения на данните и скандали, свързани с поверителността, поколението Z като цяло е по-осведомено за това как се събира и използва информацията им онлайн. Те се чувстват комфортно да използват инструменти за поверителност като сърфиране в инкогнито режим, криптиране и приложения, фокусирани върху поверителността.

Служителите и мениджърите от поколението Z вероятно ще оценят ясните политики на компанията относно използването на данни, поведението в социалните медии и наблюдението на служителите.

Уважавайте границите им в интернет и избягвайте да размивате границите между професионалния и личния им живот в социалните медии.

Значението на ангажираността и задържането на служителите за работниците от поколението Z

Загубата на служители може да бъде голям удар от финансова гледна точка, включително разходи за наемане, обучение и спад в производителността по време на прехода.

При ограничен пазар на труда, задържането на талантите от поколение Z става още по-важно.

ClickUp за човешки ресурси е функция на ClickUp, създадена специално за ангажираност на служителите. Проследявайте представянето, ангажираността и развитието на вашите служители с помощта на персонализирани изгледи, които ви помагат да съгласувате работната сила и да управлявате привличането на таланти.

Организирайте вашия HR процес и спестете време с ClickUp HR Project Management

Ангажираните служители са щастливи служители, а щастливите служители са склонни да останат. Това важи за всяко поколение мениджъри и колеги, но е особено важно при задържането на таланти от поколението Z.

15 стратегии за управление на поколението Z на работното място

Създадохме полезен списък с 15 стратегии за управление на вашите служители от поколението Z, като същевременно ги държите доволни на работното място.

Ето ги: 👇

1. Въведете прозрачност и отворена комуникация

Gen Z жадува за яснота и автентичност. Бъдете отворени и честни с вашите служители относно целите, предизвикателствата и успехите на вашата компания. Създайте възможности за служителите да споделят своите идеи и обратна връзка.

ClickUp Docs помага в това отношение, като ви позволява да създавате ясни проектни планове и описания на задачите и да предоставяте актуализации в реално време на членовете на екипа ви. Няколко членове на екипа могат да редактират документи едновременно, което гарантира, че всички са на една и съща страница и редакциите се включват безпроблемно.

Сътрудничество и актуализиране на базата от знания с ClickUp Docs

Проследявайте промените в документите и лесно се връщайте към предишни версии, ако е необходимо. Тази прозрачност създава доверие и дава на вашите служители чувство за принадлежност и контрол.

2. Направете работното време по-гъвкаво

Gen Z цени гъвкавостта и предпочита да не се ограничава до традиционния работен ден от 9 до 5. Те са по-продуктивни, когато сами определят работното си време и работят от мястото, което им харесва.

ClickUp Chat позволява асинхронна комуникация чрез дискусии и коментари в рамките на задачите. За да поддържате всички в течение, изпращайте съобщения директно на отделни членове на екипа или създавайте групови чатове за конкретни проекти или екипи.

Осъществете бърза комуникация и сътрудничество между членовете на екипа с ClickUp Chat

Споменавайте членовете на екипа, за да привлечете вниманието им, и използвайте емотикони, за да добавите личност и яснота към съобщенията си. Разговорите са организирани в низове, което улеснява проследяването на дискусиите и намирането на конкретна информация в чата.

Синхронизирайте календара си с ClickUp, за да сте сигурни, че всички членове на екипа знаят графиците си и могат да се координират по-добре.

Въвеждането на инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, може да повиши ефективността на служителите от поколението Z, като намали задачите и предложи анализи, базирани на данни. Тези инструменти използват автоматизация и предсказуема аналитика, което отговаря на любовта на поколението Z към технологичните решения за оптимизиране на работния процес.

Влияйте на тяхната креативност с AI-базираните функции за търсене и предложения на ClickUp Brain.

Използвайте ClickUp Brain, за да автоматизирате задачите, да подобрите ефективността на управлението на проекти и да оптимизирате работните процеси.

Той има вграден партньор за мозъчна атака, който предоставя релевантна информация, провокира нови идеи и помага на потребителите да свържат точките, за да решат проблемите по иновативен начин.

4. Улеснете безпроблемното сътрудничество между различни платформи

Приемането на удобството на поколението Z при работа с различни цифрови инструменти и платформи може да бъде стратегически използвано, за да се улесни безпроблемното сътрудничество между множество платформи на работното място.

Предвид уменията им да използват широк спектър от цифрови инструменти, организациите могат да възприемат стратегия, която се възползва от тези умения, за да оптимизира комуникацията и сътрудничеството между служителите от поколението Z.

ClickUp се интегрира безпроблемно с комуникационни инструменти като Slack и много други. След като интеграцията е активирана, отделните потребители могат да изберат да получават известия от ClickUp в Slack.

Сътрудничество без усилие в предпочитаните от вас платформи, споделяне на идеи и ефективно напредване на проектите.

5. Използвайте гъвкавостта с персонализирано работно пространство

Gen Z цени възможността да персонализира своя професионален опит. Те искат да могат да избират как работят и инструментите, които използват.

ClickUp разполага с персонализирани табла и изгледи, което позволява персонализиране на работните пространства за максимална ефективност.

ClickUp ви позволява да персонализирате работния си процес по начина, по който искате

Вашите служители могат да го използват, за да приоритизират задачите си, да подреждат информацията визуално и да персонализират своя опит с ClickUp, за да съответства на техния стил на работа и предпочитания.

6. Събирайте обратна връзка чрез практични шаблони

Познаването и разбирането на нуждите на поколението Z ви помага да успеете в ролята си на мениджър. Те ценят прозрачността и обратната връзка, затова е от съществено значение да се създаде култура на отворена комуникация.

Един от начините да постигнете това е да използвате практични шаблони, които улесняват служителите от поколението Z да дават обратна връзка. Тези шаблони могат да събират обратна връзка за всичко – от представянето на екипа до индивидуални проекти.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за обратна връзка от служителите на ClickUp е създаден, за да ви помогне да събирате и управлявате обратната връзка от вашите служители.

Шаблонът за обратна връзка от служителите на ClickUp е отличен пример за шаблон, който може да ви помогне да съберете ценна информация.

Такъв HR шаблон улеснява работата с събраната обратна връзка, като ви позволява непрекъснато да подобрявате работната среда, да отговаряте на притесненията на служителите и да поддържате тяхната ангажираност.

7. Инвестирайте в растеж и развитие

Растежът не е просто привилегия, а необходимост за работниците от поколението Z. Служителите от това поколение ценят възможностите за непрекъснато учене и професионално развитие. Те търсят компании, които инвестират в тяхното развитие и им предоставят възможности да подобрят своите умения и знания.

Инвестирането в обучение и наставничество ги поддържа ангажирани, развива бъдещи лидери и доказва, че цените техния потенциал.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за кариерно развитие на ClickUp е създаден, за да ви помогне да визуализирате и проследявате кариерното развитие в рамките на дадена организация.

Gen Z желае възможности да учи и да се развива. Приложете шаблона за кариерно развитие на ClickUp, за да начертаете ясни възможности за кариерно развитие. Това е инвестиция в тяхното бъдеще, която ги мотивира и ангажира в дългосрочен план.

8. Дайте приоритет на мобилната достъпност

Покажете на вашите служители от поколение Z, че сте ангажирани с създаването на комфортна работна среда за всички. Използвайте инструменти за сътрудничество, които правят работата им достъпна на мобилни устройства.

Тук на помощ идва мобилното приложение ClickUp.

Приложението им позволява да управляват задачи, да имат достъп до информация и да си сътрудничат безпроблемно от своите устройства. Тази гъвкавост им дава възможност да работят дистанционно или в движение, като подобрява мобилността и лекотата на използване.

9. Осигурете смислена работа и цел

Gen Z търси работа, която съответства на техните ценности и прави разлика. Определете ясно целите и задачите на проекта за вашите служители от Gen Z по начин, който им дава чувство за отговорност. Инструментите за управление на проекти биха ви улеснили този процес.

ClickUp е многофункционален инструмент, който предлага различни илюстративни инструменти, като диаграми на Гант и табла Канбан, за илюстриране на цели и задачи.

Управлявайте по-ефективно работата, свързана с проекти, като използвате изгледа на Kanban Board на ClickUp.

Използването на инструментите им позволява да разберат значението на своя принос в по-широк контекст, което насърчава мотивацията и устойчивото ангажиране в техните проекти.

10. Давайте редовно обратна връзка и признание

Gen Z процъфтява благодарение на обратната връзка и признанието. Те ценят прозренията за своето представяне и конструктивните насоки за подобрение. Те ценят признанието за своя принос и усилия.

Насърчаването на култура на редовна обратна връзка и признание поддържа ангажираността на служителите от поколението Z. Това създава чувство за цел и мотивация в екипа, което води до повишена продуктивност и по-силна ангажираност към целите на организацията.

Маркирайте подходящия член на екипа и дайте обратна връзка с коментари в ClickUp.

Използвайте коментарите и споменаванията в ClickUp, за да давате навременна обратна връзка и публично признание за постиженията. Това положително подкрепление ги мотивира, утвърждава тяхната упорита работа и култивира култура на признание на работното място.

11. Насърчавайте култура на учене и експериментиране

Поколението Z са хора, които се учат през целия си живот и жадуват за възможности за растеж и развитие. Те не се страхуват да пробват нови неща и да поемат рискове. Ето защо е от съществено значение да се създаде култура на учене и експериментиране на работното място.

Осигурете достъп до програми за обучение и развитие, насърчавайте служителите да споделят своите идеи и опит и им позволете да експериментират с нови подходи в работата си.

Внедрете споделянето на знания в ClickUp Docs и коментарите.

Пишете, редактирайте и сътрудничете с колеги по един документ с ClickUp Docs

Средата за съвместно учене позволява на служителите да експериментират, да споделят идеи и да разширяват границите.

12. Насърчавайте автономността и доверието в способностите на вашия екип

Доверете се на способностите и таланта на екипа си и им дайте усещане, че са начело. Дайте им отговорност за задачите им, изяснете проектите и им дайте възможност да водят. Това стимулира доверието, автономността и чувството за постижение.

13. Въведете забавления и празненства на работното място

Gen Z цени положителната работна култура. Те искат да работят там, където могат да се забавляват и да се чувстват оценени.

Създаването на забавна и празнична работна среда може да помогне за привличането и задържането на таланти от поколението Z.

Използвайте инструменти, за да проследявате напредъка и да празнувате заедно постигнатите резултати. Това поддържа морала им висок, признава постиженията им и прави работата по-приятно преживяване. ClickUp Goals опростява начина, по който постигате това!

Вижте как ClickUp Goals може да ви помогне:

Проследяване на напредъка : Визуализирайте напредъка с ленти за напредък, празнувайте постиженията с анимации с конфети и наблюдавайте как моралът на поколението Z се повишава, когато видят, че усилията им дават резултат.

Признание и поздравления за екипа : ClickUp Goals позволява на членовете на вашия екип да оставят коментари и да празнуват постиженията си директно в рамките на целите.

Прозрачност и споделени постижения : ClickUp Goals предоставя на всички видимост за напредъка в реално време. Gen Z ще може да види по-голямата картина, да разбере как тяхната работа допринася за успеха на екипа и да празнува колективните постижения.

Персонализиран дизайн на целите: Персонализирайте целите с емотикони, изображения и персонализирани цветове за визуално привлекателно преживяване.

14. Осигурете среда за учене

Gen Z въплъщава култура на непрекъснато учене. Те постоянно търсят нова информация и преживявания, които да им помогнат да растат и да се развиват. Осигурете среда, която подкрепя непрекъснатото учене, за да привлечете и задържите талантите от Gen Z. Това може да включва:

Предлагане на възстановяване на разходите за обучение и други програми за подпомагане на образованието

Създаване на програми за наставничество и учене между връстници

Осигуряване на достъп до онлайн ресурси и платформи за обучение

Насърчаване на служителите да поемат нови предизвикателства и отговорности

15. Защитавайте тяхната лична информация

Поколението Z е силно чувствително към въпросите, свързани с онлайн поверителността. Те са израснали в свят, в който технологиите винаги са били част от живота им, и знаят рисковете, свързани с споделянето на лична информация онлайн.

Те ценят компаниите, които се отнасят сериозно към тяхната поверителност и се опитват да защитят данните им. Изградете доверие и покажете уважение към тяхното дигитално присъствие, като комуникирате открито как се използват данните им.

Софтуерът за управление на проекти на отдалечени екипи на ClickUp предлага солидни възможности за насърчаване на ефективна и ясна комуникация в екипа.

Прозрачните политики за поверителност на данните подхранват доверието и потвърждават вашия ангажимент да защитавате тяхното онлайн присъствие.

Gen Z и организационната култура

Присъствието на поколението Z в работната сила носи нова перспектива за това, което е най-важно в работната среда.

За членовете на поколението Z корпоративната култура е нещо повече от безплатни обеди и футболни маси (макар че и те могат да бъдат приятни!). Те дават предимство на работни места, които наистина съответстват на техните ценности. Това се изразява в:

Прозрачност: Лидерство с ясна комуникация , отворени дискусии за целите на компанията и усещане, че гласът им се чува.

Психологическа сигурност: Чувството, че са ценени като личности и знанието, че могат да правят грешки, без да се страхуват от наказание, създава безопасна среда за учене и развитие.

Подкрепяща работна среда: Достъпът до ресурси, менторство и възможности за професионално развитие е значителен бонус.

Разнообразие, равенство и приобщаване (DEI): Защо тези ценности са важни за поколението Z

Разнообразието, равнопоставеността и приобщаването не се отнасят само до квотите за наемане на работа; става въпрос за създаване на култура, която цени различията и насърчава чувството за принадлежност. Това включва:

Активни усилия: Активно набирайте кандидати за работа с различен произход и внедрявайте програми, които гарантират равни възможности за напредък.

Инклузивна среда: Създайте пространство, в което всеки се чувства добре дошъл и уважаван и може да допринесе със своите уникални перспективи и умения, за да привлечете и задържите работници от поколението Z.

Ролята на устойчивостта за привличане и задържане на служители от поколението Z

Gen Z е дълбоко загрижено за околната среда. Организациите с силни практики за устойчивост намират отклик у тях. Това включва:

Екологични инициативи: Въвеждането на практики като намаляване на отпадъците от хартия, използване на рециклирани материали и енергийно ефективни сгради демонстрира ангажимент към отговорност към околната среда.

Намален въглероден отпечатък: Ясен план за минимизиране на въздействието на компанията върху околната среда показва на поколението Z, че компанията активно работи за устойчиво бъдеще.

Как стилът на управление влияе върху нивото на щастие на поколението Z на работното място

Микроуправлението е сигурен начин да загубите служителите от поколението Z. Те процъфтяват в среда на сътрудничество с достъпни висши ръководители, които осигуряват:

Ясна комуникация: Задаването на очаквания, очертаването на Задаването на очаквания, очертаването на целите на проекта и предоставянето на редовни актуализации са от решаващо значение за успеха на поколението Z.

Редовна обратна връзка: Както положителното подкрепление, така и конструктивната критика са от съществено значение за растежа. Gen Z цени честата обратна връзка, за да разбере своите силни страни и областите, в които може да се подобри.

Възможности за растеж: Предоставянето на менторски програми, възможности за развитие на умения и шанс да допринесат значително за проектите поддържа ангажираността и мотивацията на поколението Z.

Как поколението Z оказва положително влияние върху работната сила

Пристигането на поколението Z на пазара на труда не е просто промяна на поколенията, а означава положителна промяна. Ето някои от техните отличителни ценности и черти, които променят работната среда към по-добро:

Технологична грамотност и иновации

Gen Z е родено в дигитален свят с изключителни технологични умения и естествена афинитет към иновациите. Те могат бързо да научават нов софтуер, да се адаптират към променящите се работни процеси и да идентифицират възможности за оптимизиране на процесите, използвайки най-новите технологии.

Това ще бъде от полза за вашата компания, като насърчи култура на непрекъснато усъвършенстване и разшири границите на възможното.

Сътрудничество и комуникация

Израснало в хиперсвързан свят, поколение Z знае как да сътрудничи и да комуникира ефективно. Те се чувстват комфортно да работят в екип, да споделят открито идеи и да използват дигитални инструменти, за да се свързват безпроблемно с колегите си.

Духът на сътрудничество води до по-инклузивно управление на екипа и динамична работна среда, което води до по-добро решаване на проблеми и по-силни връзки в екипа.

DEI за равни възможности и оценяване на различията

Gen Z е най-разнообразното поколение досега и цени работните места, които отразяват тази разнообразност.

Те се застъпват за равни възможности и ценят различията. Фокусирайте се върху разнообразието, равенството и включването, за да имате достъп до по-голям и по-добър резерв от таланти. Това дори вдъхновява творчеството, тъй като всеки има благоприятна среда за разнообразни перспективи.

Бъдещето на управлението на поколението Z

Влиянието на поколението Z върху работното място е неоспоримо и ефективните стратегии за управление трябва да се развиват, за да поддържат темпото. Ето един поглед към бъдещето на управлението на поколението Z:

1. Възходът на моделите за дистанционна и хибридна работа

Традиционните офис структури с работно време от 9 до 17 часа може да станат по-малко популярни, тъй като поколението Z цени гъвкавостта и баланса между работата и личния живот. Компаниите вероятно ще прегърнат моделите на дистанционна и хибридна работа, предлагайки на служителите по-голям контрол над графиците и местоположението си.

2. Фокусирайте се върху развитието на умения и повишаването на квалификацията

Ученето през целия живот е крайъгълен камък в работната етика на поколението Z.

Инвестирайте в солидни програми за повишаване на квалификацията и преквалификация. Това ще позволи на членовете на поколението Z да останат актуални в бързо променящата се технологична среда и да поддържат ангажираността си в своите роли.

3. Управление на ефективността, базирано на данни

Gen Z се нуждае от прозрачност и обратна връзка.

По-честите, базирани на данни проверки могат да заменят традиционните оценки на представянето. Инструментите за управление на проекти и анализа на данни позволяват обективна обратна връзка и целенасочени планове за развитие.

4. Приоритизиране на психичното здраве и благополучие

Gen Z е отворено по отношение на проблемите с психичното здраве.

Дайте приоритет на благосъстоянието на служителите, като им предлагате ресурси за психично здраве, гъвкаво работно време и организация на работата, и като насърчавате култура, която стимулира отворената комуникация по въпросите на психичното здраве.

5. Акцент върху целта и въздействието

Gen Z търси работа, която съответства на техните ценности и прави разлика.

Изразете ясно мисията си и инициативите си за социално въздействие. Даването на възможност на работниците от поколението Z да допринесат за значими проекти ще повиши ангажираността и удовлетвореността на служителите. Използването на софтуер за ангажираност на служителите опростява процеса.

Приемане на емпатичен подход към управлението на поколението Z

Пристигането на по-младите поколения не е просто демографска промяна, а катализатор за положителна промяна. Тяхното ударение върху гъвкавостта, разнообразието, устойчивостта и благосъстоянието подтиква компаниите да създадат по-прогресивна и успешна работна среда за всички.

Въпреки това, за да просперирате заедно с поколението Z, трябва да възприемете емпатичен подход към управлението.

Емпатията отива отвъд разбирането на техните нужди. Компаниите, които дават приоритет на прозрачността, инвестират в повишаване на квалификацията и предлагат възможности за целенасочена работа, ще привлекат и задържат това талантливо поколение.

ClickUp опростява този процес с табла, документи, чатове, цели и други функции. Това е всеобхватно средство за продуктивност, което оптимизира всеки етап от вашия работен процес. Започнете безплатно още днес!