Резюме на „The Culture Code“: ключови изводи и рецензия

Управлението на големи екипи може да бъде предизвикателство. Несъгласуваната комуникация, несъответстващите очаквания, изолираните екипи и неясните цели играят огромна роля. Тогава как големи организации като Pixar и Google процъфтяват? Това зависи от културата на екипа, казва Даниел Койл в „The Culture Code“.

Тази книга не е просто типична литература за работното място – тя е пътуване в сърцевината на това, което прави екипите наистина успешни.

Резюме на книгата „The Culture Code“ на един поглед

„The Culture Code“ от Даниел Койл е задълбочено проучване за това как една отлична екипна култура поставя основите за изключително успешни групи и организации. Койл твърди, че конкретни творчески умения и динамика са общи за повечето успешни групи, което им позволява да процъфтяват в различни среди.

В цялата книга Койл илюстрира своите тези чрез увлекателни казуси на организации с изключително успешни култури. От творческата сила на Pixar до елитната екипна работа на американските морски тюлени, всеки пример предлага ценни прозрения в процеса на изграждане на култура.

Чрез разглеждане на реални сценарии от „The Culture Code“ можете да разберете по-добре принципите и практиките, които допринасят за създаването на високопроизводителни екипи. Автор: Даниел Койл

Брой страници : 304

Година на публикуване : 2018

Приблизително време за четене : 3 часа и 46 минути

Издател : Random House Business

Рейтинг в Goodreads : 4,46/5

Продължителност на аудиозаписа: 7 часа и 13 минути

„The Culture Code“ предоставя интересни прозрения за динамиката, която стои в основата на успешните групи, и предлага практични стратегии за изграждане на положителна екипна и организационна култура. Независимо дали сте лидер, който иска да насърчи сътрудничеството в своята организация, или индивид, който се стреми да допринесе ефективно за екипа, книгата предлага практични съвети и насоки за изграждане на култура на високи постижения и основни ценности.

Ключови изводи от „The Culture Code“ на Даниел Койл

1. Безопасността на първо място

Изграждането на ефективна култура на екипна работа започва с осигуряването на психологическа сигурност на работното място. Психологическата сигурност помага на хората да се чувстват в безопасност, когато изразяват себе си и са уязвими. Тя дава възможност на хората да поемат рискове, без да се страхуват от осъждане, и изгражда доверие в рамките на по-големия екип. Това подобрява сътрудничеството в екипа, професионалното развитие и иновациите.

Както казва Койл: „Най-важната задача е да се грижим един за друг. ”

Да приемем недостатъците си изисква много кураж. Ето защо лидерите трябва първо да създадат безопасна работна среда, за да изградат доверие и сътрудничество.

2. Приемете уязвимостта

Насърчаването на уязвимостта в групата спомага за по-дълбоки връзки и по-силни взаимоотношения. Когато членовете на екипа са готови да признаят своите слабости и да споделят своите трудности, те изграждат емпатия и укрепват връзките помежду си.

Койл изразява: „Истинската величие се постига чрез приемане на уязвимостта, поемане на рискове и учене от неуспехите.“

Той казва, че цикълът на уязвимост е най-фундаменталният градивен елемент на груповото сътрудничество и доверие. За да постигнете това, избягвайте да давате „сандвич“ обратна връзка (мениджър, който дава негативна обратна връзка, „заклещена“ между две положителни). Вместо това се стремете към радикална откровеност , за да избегнете бруталната честност, както се прави в Pixar.

3. Определете ясна цел

Успешните групи имат силно чувство за цел, което обединява членовете на групата и направлява действията им. Такива групи определят обща мисия за установяване на цел, която гарантира, че всеки член на екипа съгласува индивидуалните си усилия с общите цели.

Ето какво казва Койл: „Идеята зад изграждането на цел не е да се постигне блестящ пробив, а по-скоро да се създадат системи, които генерират много идеи, които да помогнат за откриването на правилните решения. “

Не всеки има прозрение всеки ден. Однако, като установят ясна цел, екипите могат да работят върху малки идеи, които водят до по-големи постижения.

Койл обяснява, че изграждането на цел означава да определите ясно приоритетите си. Направете списък и подредете приоритетите си, съгласувайте целите на членовете на екипа и измервайте това, което е важно.

4. Водете с личен пример

Лидерите играят решаваща роля в определянето на организационното поведение и формирането на идентичността и културата на групата. Като въплъщават ценностите и поведението, които лидерите желаят да видят в своите успешни екипи, лидерите задават тон за сътрудничество, доверие и отчетност на екипа.

Койл говори за метода „Фар“ – той се състои в предоставянето на ясен, насочващ светлинен лъч, който помага на отделните лица или екипи да се придвижат от настоящата си позиция (А) към желаното бъдещо състояние (Б). Този подход често се характеризира с поставянето на ясни цели, установяването на ценности, осигуряването на прозрачност и създаването на визия, която е в съответствие с целта.

5. Празнувайте малките победи

Признаването и отбелязването на напредъка, независимо колко малък е той, засилва положителния език на тялото и насърчава усилията на екипа. Чрез изграждането на култура на признание и оценяване вие насърчавате чувството за принадлежност и постижение в групата.

Екип, който комуникира ефективно, се доверява един на друг и използва силните страни на всеки член, има по-голям шанс да постигне целите си, отколкото екип, който разчита на един суперзвезден изпълнител.

Койл твърди, че „успехът не се дължи на един гений или суперзвезда, а на колективните усилия на екипа“.

6. Насърчавайте разнообразни гледни точки

Приемането на разнообразието от мисли и опит обогатява сплотеността на групата и подобрява способностите за решаване на проблеми. Лидерите трябва да насърчават отворения диалог и да приемат различни гледни точки, за да стимулират творчеството и иновациите.

„Да цениш личността не означава просто да бъдеш мил; това означава да използваш пълния потенциал на всеки член от екипа си. “

Оценяването на хората трябва да надхвърля простото любезно отношение. То означава също да се вземат предвид гледните точки на другите и да се използват техните силни страни, талант и потенциал.

7. Инвестирайте в отношенията

Изграждането на силни взаимоотношения в рамките на групата е от съществено значение за насърчаване на доверието и сътрудничеството. Лидерите трябва да поддържат силни връзки между членовете на екипа, за да създадат подкрепяща и сплотена среда.

Койл подчертава важността на инвестирането в отношенията, като казва: „Културите, които насърчават дълбоки връзки между членовете на екипа, създават чувство за колективна принадлежност и отговорност. “

Това означава, че когато членовете на екипа се чувстват силно свързани, те имат чувство за отговорност и колективна принадлежност. Членовете на екипа също се чувстват насърчени да допринасят активно и да поемат отговорност за действията си.

8. Непрекъснато усъвършенстване

Изграждането на силна групова култура е непрекъснат процес, който изисква ангажираност и усилия от страна на всички. Редовно оценявайте и усъвършенствайте груповата динамика, търсете обратна връзка и внедрявайте необходимите промени, за да създадете сигурност и да гарантирате непрекъснат растеж и успех.

Освен това, изключителните лидери дават насоки и помагат на членовете на екипа да работят по-добре.

Койл обяснява: „Културите процъфтяват, когато лидерите създават среда, която позволява на хората да дадат най-доброто от себе си.“

Популярни цитати от „The Culture Code“

„Културата е набор от живи взаимоотношения, които работят за постигането на обща цел. Тя не е нещо, което сте. Тя е нещо, което правите.“

„Сигналите за принадлежност са поведения, които създават сигурни връзки в групите.“

„Уязвимостта не идва след доверието – тя го предшества. Скачането в неизвестното, когато се прави заедно с други хора, създава солидна основа на доверие под краката ни.“

„Великите култури не се изграждат от един лидер или чрез заповеди отгоре надолу, а чрез стотици или хиляди прости, често незабележими взаимодействия между хора, които са мотивирани от чувство за цел.“

„Културата не е нещо, което сте; тя е нещо, което правите. Тя е като мускул: може да се укрепва и усъвършенства. Ако полагате усилия, тя става по-силна.“

