Резюме на книгата „Radical Candor“: Ключови изводи за професионалисти

Има много съвети за управлението на екипи и предоставянето на обратна връзка, с различни мнения, дебати и безброй онлайн дискусии по темата.

Сред целия този шум, „Radical Candor“ е книга, която се отличава с уникалния си поглед върху нещата. Докато много мениджъри биха твърдели, че обратната връзка към служителите трябва да бъде подсладена, авторката Ким Скот не е съгласна с това.

В книгата си тя призовава мениджърите да предизвикват своите екипи и да ги насърчават да се учат и развиват. За да го направите ефективно обаче, трябва да се грижите за тях. Скот описва един страхотен шеф като човек, който познава добре членовете на екипа си – работата и личния живот на всеки един от тях и какво ги мотивира – и се интересува искрено от тяхното развитие.

В това резюме на „Radical Candor“ ще обсъдим концепциите, обяснени в книгата, и основните изводи от нея. Освен това ще предложим практични съвети за прилагане на основните познания в собствения ви път към лидерството. Да започнем!

„Радикална откровеност“: книгата накратко

„Radical Candor“ от Ким Скот е задължително четиво за всички екипни лидери и мениджъри, тъй като представя освежаващ поглед върху даването и получаването на обратна връзка и планирането на разговори за кариерата.

Авторката призовава мениджърите да бъдат любезни и отворени, когато дават честна обратна връзка. Тя също така обяснява важността на отрицателната обратна връзка и как тя помага на професионалистите да се учат и да се развиват в кариерата си.

Скот описва и как да се дава тази обратна връзка – като се проявява лична загриженост към членовете на екипа, но и като се поставят директни предизвикателства пред тях.

Идеята да предизвикваш хората може да изглежда нелогична за мнозина. Въпреки това, авторката споделя дълбоко лични преживявания и предоставя солидни аргументи в подкрепа на това. Тя обяснява, че ако се интересуваш от членовете на екипа си, те ще приемат обратната връзка с лекота и ще подобрят слабите си страни.

Това е добре както за отделния човек, така и за екипа.

Ще разгледаме по-подробно в следващите раздели на резюмето на книгата „Radical Candor“. Но първо, ето накратко основните детайли от книгата: Автор : Ким Малоун Скот

Брой страници : 288

Рейтинг в Goodreads : 4,07/5

Година на издаване : 2017

Издател : St. Martin’s Griffin

Приблизително време за четене : 4 часа и 32 минути

Продължителност на слушане: 10 часа и 2 минути

Ключови изводи от „Radical Candor“ на Ким Скот

В тази част от резюмето на книгата „Radical Candor“ ще обсъдим някои ключови изводи от книгата. Дори и да не сте чели книгата, това резюме ще ви даде обща представа за най-важните концепции, обсъждани в нея.

1. Проявявайте лична загриженост; предизвиквайте директно

Първото и най-важното нещо, което искаме да подчертаем в това резюме на книгата, е да се интересуваме лично и да предизвикваме директно.

В книгата си „Radical Candor“ авторката подчертава колко е важно да се грижиш искрено за членовете на екипа си, като същевременно ги предизвикваш да се справят по-добре.

Когато им покажете, че ви е грижа, те ще приемат обратната връзка в правилния дух и ще работят усилено, за да се подобрят и да ви направят горди.

Ако наистина ви е грижа, но не предоставяте конкретна конструктивна обратна връзка, вие ограничавате растежа им. По същия начин, ако бързате да дадете сурова обратна връзка, но не показвате, че ви е грижа, тази обратна връзка вероятно ще бъде нелюбезна и непродуктивна.

Може (с право) да смятате, че това е по-лесно да се каже, отколкото да се приложи на практика. Не всеки ръководител на екип се чувства комфортно да дава откровена отрицателна обратна връзка; стиловете на лидерство се различават в зависимост от личността. Решението е да започнете по начин, който не ви изглежда конфликтен, и постепенно да развивате уменията си за обратна връзка.

Съвет от професионалист: В началото може да ви е по-лесно да давате писмена обратна връзка. За да започнете, опитайте да използвате шаблони за комуникация, докато се почувствате комфортно. Това е отлично начало, но не забравяйте да преминете към устна обратна връзка, за да изградите радикално откровени отношения с членовете на екипа си.

2. Сътрудничество с колелото „Get Stuff Done“ (GSD)

Друг важен извод и чудесна концепция от книгата „Radical Candor“ е колелото GSD за вземане на по-добри решения. То включва поредица от стъпки, за да се прекарва по-малко време в срещи и да се вземат по-бързи решения.

Колелото „Get Shit Done“ за по-добро вземане на решения чрез Radical Candor

Ето седемте стъпки на колелото GSD:

Слушайте : Слушайте активно идеите на екипа си, задавайте въпроси и отговаряйте. Не позволявайте на екипите да ви дават само добри новини.

Изяснете : Обсъдете идеите и проведете индивидуални разговори, за да ги усъвършенствате, докато станат ясни.

Дебат : Дайте на членовете на екипа си време и безопасно пространство, за да обсъждат и дебатират открито идеи, за да намерят най-добрите отговори или решения.

Вземане на решения : Вземайте решения съвместно, въз основа на факти, а не на лични мнения.

Убеждавайте : Ако някои хора не са съгласни с решението, използвайте факти и логични аргументи, за да ги убедите, докато не получите одобрението на всички.

Прилагане : Участвайте в процеса на прилагане на избраната идея и се уверете, че не губите времето на екипа си, а им помагате да бъдат по-продуктивни.

Научете: Идентифицирайте и се поучете от допуснатите грешки и създайте култура на непрекъснато учене.

Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Whiteboards, за да организирате виртуални сесии за мозъчна атака, за да намерите най-добрите решения. Предизвиквайте идеи и предлагайте полезни предложения, за да позволите на целия си екип да се учи и да расте с всеки проект.

Позволете на членовете на екипа си да си сътрудничат и да обменят идеи виртуално в реално време, използвайки ClickUp Whiteboards

3. Идентифицирайте рок звездите и суперзвездите в екипа си

Това резюме на „Radical Candor“ би било непълно, ако не споменем рок звездите и суперзвездите – два типа служители, споменати в книгата.

Рок звездите са последователни високопроизводителни служители, които надеждно допринасят за успеха на компанията. На тях може да се разчита, че ще вършат работата си ефективно, и те са гръбнакът на успешните екипи.

Суперзвездите също са изпълнители, но те са специализирани в разширяването на границите и измислянето на иновативни идеи. Те са идеални за ситуации, в които се изисква нестандартно мислене и традиционните методи не работят.

Според автора, като добър лидер на екип, трябва да знаете как да разпознавате звездите и суперзвездите сред вашите подчинени и да използвате техните уникални способности и стил на работа.

Трябва също така да разберете мотивацията и целите им. Суперзвездите, например, предпочитат стръмна траектория на растеж в кариерата си и ще искат редовни повишения. От друга страна, рок звездите предпочитат постепенна траектория на растеж и може да искат да продължат да изпълняват ролята си по-дълго.

Разбирането на тези предпочитания ще ви помогне да създадете планове за управление на растежа, които да отговарят на индивидуалните им нужди.

4. Научете се да приемате обратна връзка, а не само да я давате

В „Radical Candor“ авторът Ким Скот обяснява колко е важно да се търси обратна връзка, а не само да се дава.

Изграждането на култура на отворена комуникация е двупосочен процес и изисква от лидерите на екипи да са толкова отворени към получаването на обратна връзка, колкото и към даването й.

Тя препоръчва да се създаде работна среда, в която членовете на екипа се чувстват уверени да предизвикват лидера на екипа. Това помага на екипа да намери най-доброто решение, вместо просто да се съгласява с шефа, дори и последният да греши.

Друг важен извод е, че мениджърите трябва активно да търсят обратна връзка от своя екип за това как да бъдат по-добри лидери. Членовете на екипа може да се колебаят да дадат отрицателна обратна връзка на своите мениджъри, затова е важно да я поискат изрично.

Използвайте подходящи комуникационни стратегии, за да улесните този процес. Задавайте въпроси като:

Има ли нещо, което мога да направя, за да улесня работата на екипа?

Има ли нещо, което трябва да спра да правя, защото вреди на производителността или морала на екипа?

Тези въпроси ще ви помогнат да започнете разговор, в който вашият екип ще се чувства комфортно да ви дава обратна връзка. Тази двупосочна обратна връзка насърчава култура на радикална откровеност.

Направете още една стъпка напред, като въведете 360-градусова обратна връзка във вашата организация. Това ще ви позволи да потърсите мнението на всички, с които работите – подчинени, колеги и мениджъри.

Шаблонът за план за действие на ClickUp за 360-градусова обратна връзка може да ви помогне да го приложите и да го превърнете в действие. Използвайте го, за да изготвите план за действие за подобрение за вас и вашия екип въз основа на обратната връзка, предоставена от колегите. Той ще ви помогне да превърнете областите за подобрение в задачи.

Изтеглете този шаблон Приложете получената обратна връзка в действия и изгответе план за подобрение, като използвате шаблона за план за действие на ClickUp за 360 обратна връзка.

Ето някои от функциите, които предлага:

Визуален табло за управление на задачите и сортирането им по приоритет и текущ статус

Цветово кодиране и етикети за категоризиране на задачите по тип и сложност

Възможност за добавяне на отворени коментари към всяка задача

5. Изградете доверие и дългосрочни работни отношения

Основната идея на това резюме на книгата „Radical Candor“ е да се създаде работна среда, в която хората се предизвикват и помагат един на друг да се развиват.

Всяка концепция, инструмент и идея, обсъждани в книгата, водят до едно жизненоважно нещо: изграждането на истински и плодотворни работни отношения.

Грижете се за благосъстоянието на членовете на екипа си, както и за тяхното обучение и развитие. Планирайте индивидуални разговори или намерете други начини да помогнете на всеки член на екипа да се развива професионално и лично.

Освен това, давайте пример и изграждайте доверие в лидерските си качества. По този начин няма да се налага да убеждавате екипа си да ви следва – те ще го правят с удоволствие.

Екип, в който има взаимно доверие и уважение, ще постигне по-добри резултати от екипите с токсична среда и недоверие.

Професионален съвет: Използвайте ClickUp за човешки ресурси, за да управлявате взаимоотношенията и представянето на служителите и да създадете екипа на мечтите си. Той предлага различни функции за прилагане на философията на Radical Candor в реалния живот, като формуляри за събиране на обратна връзка и шаблони за предоставяне на полезна обратна връзка.

ClickUp Form View, например, е отличен за събиране на обратна връзка от членовете на вашия екип.

Съберете обратна връзка за вашия стил на управление и попитайте екипа си какво можете да подобрите, като използвате изгледа на формуляра ClickUp

Основните квадранти на Radical Candor

В тази част от резюмето на „Радикална откровеност“ ще обсъдим четирите квадранта на матрицата „грижи се лично и предизвиквай директно“ от книгата. Това е в основата на рамката на „Радикална откровеност“.

Квадрантите на Radical Candor чрез Radical Candor

1. Неприятна агресия

Това е долният десен квадрант в четириквадрантната диаграма от книгата „Radical Candor“. Той представя ситуации, в които лидерите на екипи или мениджърите предизвикват своите екипи директно, но не се интересуват лично от тях или от тяхното обучение и развитие.

Когато някой проявява неприятна агресия, той е брутално честен или прям в предоставянето на обратна връзка, без да показва лична загриженост. Това води до неискрени похвали или до болезнени критики. Насоките изглеждат неприятно агресивни.

2. Разрушителна емпатия

Това е горният ляв квадрант на радикалната откровеност в диаграмата и е точно обратното на неприятната агресия, при която лидерите се интересуват лично, но не предизвикват директно членовете на екипа си.

Това обикновено се проявява като неконкретни похвали или критики, които са подсладени, и двете са безполезни. Нито едното, нито другото помага на някого да се учи и да се развива в кариерата си.

3. Манипулативна неискреност

Това е друг безполезен начин за даване на обратна връзка. Мениджърите дават неясна обратна връзка, без да се интересуват от членовете на екипа си. Похвалата е неискрена, а критиката е груба и неконструктивна.

Те могат да дават фалшиви похвали, за да получат политическо предимство или да бъдат харесвани, но в крайна сметка това не помага. Отрицателната обратна връзка също не идва от желанието да се помогне на член на екипа да се развие и може да се възприеме като груба.

Такова пасивно-агресивно поведение води до токсична работна среда и не е продуктивно или здравословно.

4. Радикална откровеност

Според автора, това е квадрантът, в който „личното загриженост“ се среща с „прякото предизвикателство“ и е най-добрият от четирите варианта.

Радикалната откровеност включва даване на любезна, конкретна и конструктивна обратна връзка, която помага на екипа ви да се развива. Тя също означава да бъдете честни и директни, когато давате отрицателна обратна връзка, но да подкрепяте, а не да наранявате членовете на екипа си.

Популярни цитати от „Радикална откровеност“

Ето някои от най-известните цитати от книгата „Radical Candor“.

Радикалната откровеност е способността да се интересуваш лично и да предизвикваш директно.

Радикалната откровеност е способността да се интересуваш лично и да предизвикваш директно.

Това подчертава основния принцип, обяснен в книгата „Radical Candor“. Става въпрос за това да предизвикваме служителите да се представят по-добре, но по грижовен и искрен начин.

Страхът от конфликти е най-големият разрушител на творчеството.

Страхът от конфликти е най-големият разрушител на творчеството.

Авторът обяснява, че избягването на конфликти също пречи на творческия процес. Когато членовете на екипа са свободни да обсъждат идеи открито, творчеството тече. Колебанието да се изкажеш поради страх от конфликт има обратния ефект.

Ако трябва да избирате между това да бъдете харесвани и да бъдете ефективни, винаги избирайте да бъдете ефективни.

Ако трябва да избирате между това да бъдете харесвани и да бъдете ефективни, винаги избирайте да бъдете ефективни.

С този цитат авторът съветва мениджърите да не се колебаят да направят нещо добро за екипа, защото се страхуват да не бъдат харесани. Ефективните мениджъри изграждат продуктивни екипи, което е чудесно за всички участници.

Не критикувайте пред другите; хвалете публично, критикувайте насаме.

Не критикувайте пред другите; хвалете публично, критикувайте насаме.

Според автора най-добрият начин да се даде отрицателна обратна връзка е насаме. Така се избягва срама на служителите, които не са се представили добре, и обратната връзка се приема добре в този случай. Скот също така подчертава важността на публичното похваляване на хората, за да се повиши моралът.

Едно добро правило за всякакви взаимоотношения е да не казвате три неважни неща всеки ден.

Едно добро правило за всякакви взаимоотношения е да не казвате три неважни неща всеки ден.

Този цитат подчертава колко е важно да не се казват негативни неща, които са маловажни и не влияят на продуктивността на екипа. Ако нещо не е важно и ще нарани някого, по-добре е да не се казва.

Какво казват читателите

„Radical Candor е написана за мениджъри/шефове, но аз бих я препоръчал на всеки, който работи. Наблюденията на Ким Скот имат широко приложение и отлично подчертават необходимостта да се отнасяме към всеки преди всичко като към човешко същество”.

„Книга, която всеки шеф трябва да прочете. Тя помага за създаването на култура на даване и получаване на честна обратна връзка и създава страхотни екипи. В нея има много истини, много от които ще забележите, ако работите за голяма компания. Може да не сте съгласни с някои части от нея, в зависимост от това как виждате работата и хората, но ако наистина ви е грижа за кариерата на хората и представянето на вашия екип, тя има много смисъл”.

Приложете наученото от Radical Candor с ClickUp

ClickUp е софтуер за управление на проекти, който помага на екипите да си сътрудничат по-добре и да бъдат по-продуктивни.

Тъй като целта на „Radical Candor“ е да се изградят по-силни и по-продуктивни екипи, разполагането с подходящите инструменти за постигане на тази цел е интелигентен избор.

Решението за управление на проекти ClickUp е идеално за определяне на целите на екипа и насърчаване на всички да работят за постигането им.

Нека обсъдим как да приложим наученото от книгата в реалния живот и функциите на ClickUp, които могат да ни помогнат.

Поставете ясни цели

Първата стъпка в управлението на представянето е поставянето на цели. Можете да създадете планове за управление на растежа, да проследявате представянето на всеки служител и да предоставяте откровена обратна връзка въз основа на тях.

Използвайте ClickUp Goals, за да зададете цели за вашия екип и да възложите конкретни задачи на всеки член на екипа. Това ви позволява да проследявате напредъка на всяка цел и нейния статус на индивидуално ниво.

Задайте цели на всеки член на екипа и следете напредъка с помощта на визуалните карти за отчитане на напредъка на ClickUp

Освен това можете да използвате шаблона за план за управление на екипа на ClickUp, за да определите цели за вашия екип и да планирате различни срещи. Той ви позволява също да планирате дейности за изграждане на екип, за да подобрите динамиката в екипа.

Изтеглете този шаблон Направете списък с всички дейности на екипа, срещи и индивидуални сесии, които искате да проведете с всеки член на екипа си, като използвате шаблона за план за управление на екипа на ClickUp.

Този шаблон използва прост формат от типа на списък за проверка, за да изброи различните срещи и индивидуални сесии, които планирате да проведете с членовете на екипа си. Когато всяка задача бъде изпълнена, я отбелязвате и маркирате като завършена.

Тя е проста, но ефективна. Най-хубавото е, че е напълно персонализирана, което ви позволява да добавите всякаква дейност или задача към плана си за управление на екипа за годината.

Предоставяйте радикално откровени насоки

Откритото предоставяне на честна и конструктивна обратна връзка е една от ключовите концепции, обсъждани в книгата, и ClickUp може да ви помогне в това.

ClickUp предлага много функции и шаблони, които улесняват даването на обратна връзка.

Шаблонът за тримесечна оценка на представянето на ClickUp, например, е идеален за даване на официална обратна връзка на членовете на вашия екип.

Изтеглете този шаблон Дайте оценки, дайте конкретна обратна връзка и подчертайте постиженията на всеки член на екипа, като използвате този персонализиран шаблон.

В съответствие с философията на „Radical Candor“, тя ви позволява да давате конкретна и подробна положителна и отрицателна обратна връзка. Освен това, тя може да даде обща оценка на представянето, което е полезно за годишните оценки.

За да усвоите напълно философията на „Radical Candor“, обаче, се нуждаете от по-чести и неформални начини за даване и получаване на обратна връзка. Разбира се, личните разговори за кариерата също работят, но за някои хора, особено за интровертите, те могат да бъдат неудобни.

Тук на помощ идва ClickUp Chat. Това е точно това, от което вие и вашият екип се нуждаете, за да давате неформална обратна връзка по непринуден, но полезен начин. Предизвиквайте идеи, давайте предложения и намирайте най-добрите решения като екип, докато чатите в ClickUp.

Позволете на всеки от екипа да предлага идеи и предложения или да дава обратна връзка по задачите, използвайки чат прозореца на ClickUp

Ако сте начинаещ в даването на обратна връзка, проучете примери за обратна връзка от служители, за да научите как да давате конструктивна обратна връзка, която е едновременно любезна и полезна.

Активно търсете обратна връзка от колегите си

Накрая, книгата насърчава лидерите на екипи и мениджърите да искат активно обратна връзка и да изграждат култура на доверие и честна комуникация. ClickUp може да ви помогне в това, като ви предоставя лесни опции за събиране на обратна връзка от членовете на вашия екип.

Шаблонът „Стартирай, спри, продължи“ на ClickUp е точно това, от което се нуждаете, за да предоставите на екипа си неконфликтен начин да ви дава обратна връзка.

Изтеглете този шаблон Потърсете обратна връзка от екипа си по неконфликтен и структуриран начин, като използвате шаблона „Стартирай, Спри, Продължи“ на ClickUp.

Тя използва прост формат, при който членовете на екипа ви казват:

Неща, които трябва да започнете да правите, за да подобрите производителността и морала на екипа

Неща, които трябва да спрете да правите, тъй като могат да навредят на продуктивността на екипа

Неща, които правите добре и трябва да продължите да правите

Като не оставя нещата отворени и предоставя структура, този шаблон позволява на служителите да дават обратна връзка на своите мениджъри без колебание.

Давайте радикално откровена обратна връзка и управлявайте екипа си ефективно с помощта на ClickUp

Радикалната откровеност е проста концепция с две страни. Първата е личната загриженост, а втората е директното предизвикателство.

Ръководителите на екипи имат различни стилове на управление, но философията на „Radical Candor“ важи за всички. Ким Скот твърди, че като мениджър вие дължите на екипа си нещо повече от просто професионалното си „аз“. Първо трябва да се покажете като човек и да се грижите за тях лично, за да изградите доверителна връзка.

Приложете наученото от това резюме на „Radical Candor“, за да подобрите продуктивността на екипа си, да водите продуктивни разговори за кариерата, да изградите радикално откровени взаимоотношения и да бъдете страхотен шеф.

ClickUp е софтуер за управление на проекти, екипно сътрудничество и управление на служители, комбинирани в един удобен пакет. Той помага за практикуването на радикална откровеност, както се преподава в книгата „Radical Candor“, от даването на честна обратна връзка до изграждането на силни взаимоотношения на работното място.

Регистрирайте се още днес, за да научите повече!