ENTP срещу INFJ: основни разлики и прилики на работното място

Замисляли ли сте се някога защо всички, които познавате на работа, са толкова различни? Защо някои колеги се вълнуват от перспективата за екипна среща, а други предпочитат да комуникират по имейл? Индикаторът за тип на Майърс-Бригс (MBTI) може да даде някои отговори.

Моделът на личността на Майърс-Бригс ни помага да разберем по-добре себе си и другите чрез четири основни предпочитания:

Екстравертност срещу интровертност

Сетивност срещу интуиция

Мислене срещу чувстване

Съждение срещу възприятие

В този блог ще се впуснем в две интересни MBTI типологии: личностният тип INFJ и личностният тип ENTP. Тези два типа личности на работното място носят уникална перспектива. Този блог ще ви даде всичко, което трябва да знаете за тях, и ще ви даде представа за това как те могат да си сътрудничат по-добре на работното място.

ENTP срещу INFJ личностни типове на един поглед

Преди да се впуснем в дълбочината на разговора за INFJ и ENTP, нека разгледаме как двата типа личности се сравняват като цяло.

Аспект INFJ (Защитникът) ENTP (Дебатиращият) Доминиращи черти Проницателни и принципни Знаещи и харизматични Ключови силни страни Креативни, страстни и щедри Оригинален, бързомислещ и отличен в мозъчната атака Основни слабости Стремят се към съвършенство и са чувствителни към критиките Имат склонност да спорят, понякога са нечувствителни и им е трудно да се концентрират. Стил на работа Цени смисъла и целта над всичко друго. Вярвай горещо в равенството и справедливостта на работното място. Обичат предизвикателствата, мислят нестандартно и считат правилата и регламентите за ограничаващи. Стил на комуникация Предпочитат еднолична комуникация, са емпатични и избягват конфликтите. Директните личности са склонни да спорят, да предизвикват съществуващите норми и да генерират идеи. Известни личности Мартин Лутър Кинг, Нелсън Мандела и Морган Фрийман Томас Едисън, Марк Твен и Том Ханкс

Какво е ENTP?

Личностният тип ENTP (известен още като „Дебатиращите“) означава Екстравертен, Интуитивен, Мислещ и Възприемащ. Това са хора, които обичат да предизвикват статуквото. Може да изглеждат груби, но просто имат неконвенционални възгледи и обичат да ги обсъждат.

ENTP са силно аналитични и са добри в разчитането на хората. Те са склонни да бъдат смели и могат спонтанно да измислят множество идеи.

Ключови характеристики на ENTP

Лицата с личностния тип ENTP притежават следните ключови характеристики:

Огромна интелектуална любознателност: ENPT имат ненаситен апетит за знания, което от своя страна им позволява да гледат на нещата в по-широк план и да развиват различни перспективи за света около тях.

Красноречиви оратори: Личностите от типа ENTP са много изразителни. Те са естествено спонтанни, а обширните им познания им помагат да изразяват лесно своето мнение.

Естествени лидери: ENTP са склонни да бъдат естествени лидери. Тяхната основна природа, съчетана с широката им перспектива и готовност да се отклоняват от старите начини, подхранва желанието им да вдъхновяват и да предизвикват статуквото, тласкайки екипите си към нови възможности.

Силни и слаби страни на ENTP

Както всеки тип личност, ENTP също имат своите силни страни и ограничения. Силните страни на ENTP са:

Отлични решавачи на проблеми : Благодарение на обширните си знания, отвореност и безстрашие да поемат по по-малко изтъпкани пътеки, решаването на сложни проблеми е втора природа за ENTP.

Страхотни идеолози : ENTP имат добра екстравертна интуиция, която им позволява да виждат потенциални връзки и възможности. Любопитната им природа и любовта им към мозъчната атака ги правят естествени генератори на идеи.

Комуникативни умения: Те се отличават в общуването на сложни идеи и отстояването на позицията си по различни теми с изключителна увереност.

Слабите страни на ENTP включват:

Спорен : Любовта им към дебатите и вродената им склонност да се изправят срещу конвенционалното мислене често ги поставя в конфликтни ситуации. Макар и не умишлено, това може да накара хората да се почувстват атакувани без видима причина.

Нечувствителни : За ENTP емоционалните аргументи имат малка тежест в дебатите, което може да затрудни формирането на емоционални връзки, особено в работна среда.

Липса на ангажираност: Новите идеи привличат най-много личностите от типа ENTP. Макар че в някои ситуации това е чудесно, тази черта често ги кара да сменят посоката или да не се ангажират с първоначалните идеи, което е ограничение, което не вещае нищо добро в професионална среда.

ENTP на работното място

ENTP процъфтяват като лидери и служители. Ето разбивка на това как тяхната личност се проявява в тези роли.

ENTP в лидерството

ENTP са склонни да бъдат визионери в лидерски роли. Те проправят пътя за иновации, а харизматичната им личност мотивира служителите да следват тяхната визия. ENTP се мотивират най-много от мисленето в широк мащаб и не харесват рутинни и повтарящи се задачи. В резултат на това те делегират такива задачи на тези, които се справят добре с тях.

Те не са привърженици на микромениджмънта, но изискват от своите служители да спазват високи стандарти. Те вярват в конструктивната критика и я практикуват.

ENTP като служители

ENTP като служители са сила, с която трябва да се съобразяваме. Те не се колебаят да споделят идеите си или да оспорят позицията на ръководството по отношение на бъдещето. Това се подкрепя от техния базиран на знания подход към проблемите.

Накратко, ENTP са голямо предимство за всеки екип, защото могат да решават сложни проблеми с неконвенционални решения.

Кариерни пътища за ENTP

ENTP процъфтяват в роли, които предизвикват интелекта им и изискват иновативни решения. Ето някои кариерни пътища, които биха подхождали на техните силни страни:

Маркетинг мениджър : Комуникативните умения на ENTP и тяхната различна перспектива за света им дават възможност да създават уникални маркетингови кампании.

Предприемач : Стремежът им да променят нещата и визионерското им лидерство ги правят подходящи за предприемачество.

Адвокат : Острите аналитични умения на ENTP и способността им да дебатират експертно ги правят страхотни защитници.

Разработка на софтуер: Интелектуалното любопитство, страстта към иновациите и уменията за решаване на проблеми на ENTP ги правят идеални за тази роля.

Какво е INFJ?

Личностният тип INFJ (известен още като „защитниците“) притежава чертите интровертност, интуитивност, чувствителност и преценка. Лицата с този личностен тип са по същество идеалисти, ръководени от вътрешните си емоции и лични ценности (честност, съзнание и етика) и се стремят да направят света по-добро място. INFJ ценят качеството повече от количеството и предпочитат да инвестират времето и усилията си в отношения, които ще продължат цял живот.

Ключови характеристики на INFJ

Хората с личностния тип INFJ проявяват следните ключови характеристики:

Силно възприемчиви : Интровертното мислене на INFJ им дава необикновена способност да четат между редовете. Емоционалната близост е втора природа за тях, което ги прави чудесни партньори и им помага да развиват по-силни взаимоотношения на работното място.

Креативни и страстни: За разлика от ENTP, които разчитат единствено на факти и логика, INFJ притежават и проницателност, а тяхната страст да правят добро по правилния начин им дава уникалната способност да намират креативни решения на проблемите.

Силни и слаби страни на INFJ

Следните са основните силни страни на INFJ личностите:

Изграждане на взаимоотношения : Емпатичността и искреността правят INFJ отлични в изграждането на взаимоотношения. Склонността им към смислени разговори допринася значително за създаването на подкрепяща и приобщаваща среда на работното място и в личния им живот.

Честност и надеждност : Силният им стремеж да направят света около себе си перфектен и високите им етични стандарти ги правят изключително надеждни личности, независимо колко трудна е ситуацията. Когато става въпрос за спазване на ангажименти, INFJ не оставят нищо на случайността.

Креативни решавачи на проблеми: INFJ се справят по-добре с човешкия елемент, когато се сблъскват с предизвикателства. В съчетание с проницателност, INJS могат да измислят креативни решения, които отговарят както на практичните, така и на човешките аспекти на препятствието, с което се сблъскват.

Третият закон на Нютон гласи: „Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие“. По същия начин силните страни на INFJ могат да им попречат в определени ситуации:

Податливи на изчерпване : Дълбоката им емпатия, съчетана с вродената им склонност да помагат на всички, често ги изчерпва физически и емоционално.

Чувствителност към дисбаланс: INFJ типовете поставят мира и перфекционизма над всичко останало. Когато тяхното идеалистично възприятие за света се сблъска с суровата реалност на неговите несъвършенства, INFJ типовете са склонни да се стресират. Тъй като INFJ типовете поддържат високи стандарти за себе си, тяхната самокритичност се засилва, ако не успеят да ги постигнат.

INFJ на работното място

INFJ процъфтяват в работна среда като лидери и служители, стига да имат свободата да се възползват от своите уникални силни страни. Ето как се проявяват техните личностни качества в тези две роли:

INFJ като лидери

INFJ личностите ръководят, като вдъхновяват и мотивират своите екипи. Тяхната дълбока емпатия им помага да разберат по-добре индивидуалните нужди на подчинените си, което от своя страна създава приобщаваща и продуктивна работна среда.

INFJ типовете обаче могат да изпитват затруднения с административните аспекти на лидерството, които включват строги графици и рутинни задачи. INFJ типовете са по-мотивирани, когато им се даде възможност да използват силните си страни.

INFJ като служители

INFJ са отдадени и лоялни служители, които носят богатство от прозрения и креативност на всеки екип. Те се отличават в задачи, които изискват дълбоко мислене, анализ и човешко докосване. Макар да правят всичко възможно, за да постигнат целите си, те често се затрудняват при взаимодействие в отворена среда.

INFJ личностите също могат да имат по-големи затруднения при справянето с офисната политика и могат да се оттеглят, ако почувстват, че техните ценности или чувства не се зачитат, или в случай на конфликт. Те предпочитат да разрешават различията и да поддържат подкрепяща и сътрудническа работна среда.

Кариерни пътища за INFJ

INFJ типовете копнеят да направят положителна промяна около себе си. Ето някои кариерни пътища, които биха им позволили да използват своите уникални силни страни:

Човешки ресурси: Силното им чувство за справедливост и непоколебимата им Силното им чувство за справедливост и непоколебимата им работна етика ги правят идеални кандидати за тази роля.

Терапевти : Способността на INFJ да се свързва с хората, заедно с дълбокото им чувство за емпатия, ги прави естествено подходящи за тази роля.

Писатели : Креативността, страстта и желанието на INFJ да променят нещата им позволяват да създават впечатляващи истории, които ще резонират с читателите.

Преподаване: Естествената им склонност да се грижат за другите и способността им да установяват връзки им осигуряват естествена основа да бъдат преподаватели, които могат да окажат истинско влияние върху живота на своите ученици.

ENTP срещу INFJ: Основни разлики

ENTP и INFJ са диаметрално противоположни в начина, по който възприемат и се справят с възходите и паденията в живота. Ето основните разлики, които отличават тези два типа личности.

Подход към конфликтите

ENTP възприемат конфликтите като възможност за дискусия и учене. Те го правят с доза хумор, остроумие или дори провокация, за да стимулират разговора и да се опитат да придобият нова перспектива за ситуацията.

INFJ, от друга страна, ценят хармонията над всичко друго и предпочитат да успокояват ситуацията възможно най-тихо и дипломатично.

Подход към вземането на решения

ENTP основават решенията си предимно на логика и разум. Те се отличават в анализирането на проблеми, откриването на недостатъци и предлагането на неконвенционални решения.

INFJ, макар и също толкова аналитични, вземат предвид и емпатията и силната си интуиция в процеса на вземане на решения. За INFJ емоционалното въздействие на решението им има същата тежест като необходимостта от решение.

Работа с хора

ENTP са екстроверти и се чувстват добре сред хора. Те обичат оживените дискусии, а човешкото общуване им дава енергия. INFJ, които са интроверти по природа, предпочитат да прекарват времето си сами и се чувстват наистина отпуснати, когато са оставени на мислите си.

ENTP срещу INFJ: Основни прилики

INFJ и ENTP също са сходни в няколко аспекта.

Интелектуална любознателност

INFJ и ENTP споделят дълбока жажда за знания. Въпреки че подходът им към постигането на тази цел може да е различен, тези два типа личности предпочитат непрекъснатото учене и винаги търсят различни гледни точки.

Отвореност

И двата типа личности, ENTP и INFJ, са отворени хора благодарение на интелектуалното си любопитство. ENTP личностите обичат да изследват алтернативни гледни точки, макар и да оспорват алтернативния подход или дори да не са съгласни с тях. INFJ личностите, от друга страна, също са отворени към различни идеологии, но тяхната движеща сила е желанието да разберат различните процеси, които стоят зад тях.

Идеализъм

И ENTP, и INFJ споделят желанието да окажат положително влияние върху света. ENTP обичат иновациите и намирането на творчески решения, докато INFJ се фокусират върху изграждането на по-справедливо и състрадателно общество.

Стратегии за сътрудничество между ENTP и INFJ

Въпреки че ENTP и INFJ имат някои сходства, те притежават контрастиращи стилове на работа. Това повдига въпроса за милион долара: Как да накарате тези на пръв поглед противоположни личности да си сътрудничат и да работят ефективно?

Благодарение на дигиталната ера, в която живеем днес, решението е изненадващо просто: преодоляване на различията с подходящите инструменти. ClickUp е един от тези страхотни инструменти за управление на проекти. ClickUp for Teams разполага с редица функции за сътрудничество, които помагат на INFJ и ENTP, а дори и на останалите 14 типа личности, да работят безпроблемно заедно.

Нека разгледаме няколко стратегии за сътрудничество, които ще помогнат на личностите ENTP и INFJ да работят безпроблемно заедно.

Определете обща цел

Успехът на един проект зависи от два ключови елемента: споделена визия и ясни линии на комуникация между всички заинтересовани страни. За да постигнете това, се нуждаете от солиден план за комуникация.

ClickUp Communication Plan Whiteboard и ClickUp Communication Matrix Report са два шаблона за комуникационен план, които могат да помогнат на INFJ и ENTP да се разберат.

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте и проследявайте ключовите елементи на комуникацията със заинтересованите страни с доклада „Комуникационна матрица“ на ClickUp.

Първият е визуален инструмент, който може да ви помогне да начертаете ключовите елементи, необходими за разработването на солиден план за комуникация в екипа. Вторият е безценен инструмент, който ще следи по-фините елементи на плана за комуникация, т.е.:

Кои са основните заинтересовани страни

Колко често трябва да се общува с тях

Чрез какви методи за комуникация

Шаблонът за комуникационен план ви позволява да създавате персонализирани статуси, полета и отчети, за да оптимизирате още повече управлението на комуникацията.

Заедно тези два инструмента задоволяват нуждата на ENTP от цялостен поглед върху ситуацията, като същевременно позволяват на INFJ да идентифицират възможности за по-задълбочени разговори в по-широкия контекст.

Създайте силен екип

Усещането за другарство е от съществено значение за гладкото функциониране на един проект. Шаблонът „Запознайте се с екипа“ на ClickUp е инструментът, който може да ви помогне да постигнете горните изисквания.

Изтеглете този шаблон Създайте подробни и визуално привлекателни профили на екипа с шаблона „Запознайте се с екипа“ на ClickUp.

Този шаблон ще позволи на ENTP да подчертаят своята експертиза и да изразят своите неконвенционални идеи, като същевременно позволи на INFJ да опознаят отблизо всеки един от своите съотборници.

Същият шаблон позволява на ръководството да представи своите екипи на външните заинтересовани страни, свързани с текущия проект.

След като членовете на екипа вече се познават, матрицата за комуникация и срещи на екипа на ClickUp може да се използва за установяване на отворена и прозрачна комуникация в екипа, която би работила еднакво добре с личностните типове ENTP и INFJ.

Управлявайте ефективно сътрудничеството в екипа с Team Communication и Meeting Matrix на ClickUp

Проектните мениджъри могат да използват този шаблон, за да определят роли и отговорности и да установят графици за свързване на екипа, за да гарантират, че всички участници в проекта са на една и съща страница.

ClickUp Chat View, който улеснява комуникацията в реално време, е идеалната функция за ENTJ, за да обмислят алтернативни стратегии с членовете на екипа незабавно. INFJ, от друга страна, предпочитат да обмислят идеи сами и могат да се възползват от ClickUp Views като ClickUp Gantt Chart и ClickUp Calendar View.

Използвайте ги, за да визуализирате задачите, да идентифицирате пропуските в производителността и да ги адаптирате съответно. За ENTP, ако целта е да се избегне многозадачността и да се подобри концентрацията, ClickUp Kanban Boards работи най-добре.

Вижте задачите, възложени на различни отдели, на едно място с ClickUp Kanban Board

Освен това, ENTP могат да използват ClickUp Clips, за да споделят бързи екранни записи, с които да демонстрират визуално своите идеи или алтернативни стратегии. Междувременно, INFJ могат да използват функцията ClickUp Assigned Comments, за да посочат конкретни части от документ или изображение за обратна връзка.

Споделяйте идеите си лесно и удобно с ClickUp Clips

Преодолейте ограниченията и се възползвайте от силните страни на другия

Вече установихме, че ENTP и INFJ имат своите ограничения. INFJ са склонни към стрес, когато се сблъскват със строги графици и прекалено голяма натовареност, ENTP се борят с концентрацията, а и двете личности мразят рутинните и повтарящи се задачи.

Използвайте силата на изкуствения интелект – използвайте ClickUp Brain, за да преодолеете всички горепосочени предизвикателства с няколко кликвания. Неговият AI Project Manager може да ви помогне да автоматизирате повтарящи се задачи, да създавате бързи обобщения и дори да попълвате автоматично данни. AI Knowledge Manager и AI Writer for work могат да ви помогнат да ускорите несъществените задачи. Заедно те ще ви помогнат да намалите умственото си натоварване и ще ви позволят да се съсредоточите върху това, в което сте най-добри.

Връщайки се към общите им силни страни, лидерството на INFJ може да бъде изключително ефективно в култивирането на продуктивно мислене сред членовете на екипа, благодарение на тяхната склонност да се фокусират върху цялостното благосъстояние на екипа. Лидерството на ENTP може да се отличи в мотивирането на екипите с тяхната заразителна енергия и иновативна визия.

Въпреки че техните стилове на управление са на две противоположни страни на спектъра, когато е необходимо да се работи в екип, те могат да загърбят различията си.

ClickUp предлага над 15 предварително създадени шаблона за управление на проекти, които могат да бъдат особено полезни за INFJ и ENTP, като отговарят на техните индивидуални силни страни. В съчетание с горните функции, тези шаблони ще помогнат за структурирането на текущия проект и определянето на обща визия, гарантираща, че всички са на една вълна от самото начало.

Намерете обща основа с ClickUp

На хартия INFJ и ENTJ по никакъв начин не са идеалната комбинация в нито една ситуация. Въпреки това, те могат да намерят начин да ценят и уважават личността си; основните им разлики могат да бъдат най-голямата им сила.

Използването на силата на онлайн инструменти за сътрудничество като ClickUp е един от начините да помогнем на тези два типа личности да намерят обща основа и да се представят отлично на работното място.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!