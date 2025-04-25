10 алтернативи и конкуренти на reMarkable 2 през 2025 г.

Удоволствието от писането на хартия е голямо, но има повече недостатъци, отколкото предимства, поне що се отнася до воденето на бележки: Ами ако бележките ви се изгубят? Ами ако се намокрите или се скъсат?

След това идва въпросът за пространството и организацията – страниците ви свършват, не можете да ги организирате ефективно и нямате гъвкавост, ако трябва да споделяте бележките си, да си сътрудничите с други хора или да търсите конкретна информация.

Таблетите с E-ink като reMarkable 2 са идеалната алтернатива.

Пазарът на цифрови бележници е в разцвет и има няколко конкуренти на reMarkable 2, които можете да разгледате. Независимо дали искате цвят, повече функции или просто различна цена, този наръчник разглежда 10 от най-добрите алтернативи на reMarkable 2.

⏰ 60-секундно резюме Традиционното водене на бележки на хартия има ограничения като загуба, повреда и липса на организация. Таблетите с E-ink като reMarkable 2 предлагат цифрова алтернатива, като различните производители предлагат различни функции и цени. Onyx Boox (най-добър за гъвкавост на приложенията)

Kindle Scribe (най-добър за Kindle екосистемата)

Kobo Elipsa 2E (най-добър за голям дисплей)

Fujitsu Quaderno A5 (Най-добър по отношение на достъпност )

iPad Air (най-добър за многофункционалност)

MeeBook (Най-дълъг живот на батерията)

Supernote (най-добър за писане, подобно на хартия)

MobiScribe (Най-добър дисплей без отблясъци)

Rocketbook (най-добър за многократна употреба на хартия) .

Sony DPT-RP1 (най-добър за управление на документи)

ClickUp (най-добър за всеобхватно водене на бележки и организация): ClickUp превръща бележките в изпълними задачи, уикита или съвместни програми, като подобрява производителността и гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато.

Какво да търсите в алтернативите на reMarkable 2?

Преди да се впуснете в конкретни устройства, обмислете функциите, които са най-важни за вас:

Дисплей: Качеството на e-ink дисплея варира. Вземете предвид фактори като резолюция, отзивчивост и наличие на предна светлина за четене при слаба осветеност.

Опит при писане: Ако харесвате усещането при писане с химикал върху хартия на reMarkable 2, тогава естественото усещане на химикала, чувствителността към натиск и отхвърлянето на дланта ще бъдат от решаващо значение за вас при оценяването.

Функции : Функции като инструменти за организиране, преобразуване на бележки в текст и съхранение в облак могат да опростят работния ви процес.

Четене: Ако четенето на електронни книги е приоритет за вас, обърнете внимание на размера на екрана, интеграцията с библиотеката и настройките на шрифта.

Операционна система: Системите на базата на Android предлагат по-голяма гъвкавост на приложенията, докато затворените системи дават приоритет на сигурността и фокуса.

Цена: reMarkable 2 е с висока цена. Имате ли нужда от всичките му функции или би ви стигнала по-икономична опция?

10 най-добри алтернативи на таблета reMarkable

Сега, когато вече знаете какво да търсите в алтернативите на reMarkable 2, нека разгледаме 10-те най-добри варианта.

1. Onyx Boox

Onyx Boox предлага гама от електронни четци и устройства за водене на бележки, които работят с Android 11. Това позволява по-голяма гъвкавост на приложенията в сравнение с reMarkable 2. Популярни опции са Note Air 3, Note Air 3 C и Tab Ultra C Pro.

Устройствата поддържат различни функции за водене на бележки и анотации, като например възможността да пишете директно върху PDF файлове и електронни книги. Можете също да създавате и организирате ръчно написани бележки в различни формати.

Най-добрите характеристики на Onyx Boox

Получете достъп до широка гама от приложения за водене на бележки , четене и организиране.

Изберете от различни размери на дисплея, които отговарят на вашите нужди.

Използвайте няколко опции за писалки, за да отговорите на различни стилове на писане и предпочитания.

Ограничения на Onyx Boox

Интерфейсът може да е по-малко интуитивен за потребители, които не са запознати с технологиите.

Цени на Onyx Boox

Note Air 3: 399,99 долара

Note Air 3 C: 499,99 долара

Tab Ultra C Pro: 649,99 долара

Оценки и рецензии за Onyx Boox

Amazon: 4. 1/5 (450+ отзива)

Най-добра покупка: 4. 7/5 (700+ отзива)

2. Kindle Scribe

Комбинирайки познатото усещане от четенето на физическа книга с вграден стилус за водене на бележки и анотации, Kindle Scribe е подходящ за тези, които обичат екосистемата на Kindle и искат безпроблемен начин да записват идеите си директно в своите електронни книги.

В сравнение с reMarkable 2, Kindle Scribe предлага по-дълбока интеграция с обширната библиотека на Kindle, което го прави идеален за тези, които дават приоритет на четенето на електронни книги и воденето на бележки в тази екосистема.

Макар reMarkable 2 да предлага по-гъвкава система за управление на документи и по-широк набор от опции за писалки, той не предлага лесното организиране на бележки в електронни книги.

Най-добрите функции на Kindle Scribe

Четете и добавяйте бележки към библиотеката си на Kindle директно на устройството.

Подобрете четенето си при слаба светлина

Насладете се на просторно място за писане с 10,2-инчов дисплей.

Ограничения на Kindle Scribe

Фокусира се предимно върху екосистемата Kindle, с по-малко налични приложения от трети страни.

Някои разширени функции за водене на бележки изискват отделен абонамент.

Цени на Kindle Scribe

339,99 долара

Оценки и рецензии за Kindle Scribe

Amazon: 4. 2/5 (5700+ отзива)

Най-добра покупка: 4. 6/5 (280+ отзива)

3. Kobo Elipsa 2E

Kobo Elipsa 2E е привлекателна опция за тези, които дават предимство на голям дисплей за четене и водене на бележки. Устройството е изработено от рециклирана пластмаса, извлечена от океана, и магнезиева сплав – привлекателна опция за хората, които се грижат за околната среда.

Kobo Elipsa 2E предлага екран с размер, подобен на reMarkable 2, но го превъзхожда по отношение на четенето. Kobo се гордее с превъзходни функции за електронно четене, като вграден достъп до магазина за електронни книги Kobo, регулируема топла и студена ComfortLight Pro за нощно четене и поддръжка на Overdrive за заемане на електронни книги от библиотеката.

Докато reMarkable 2 предлага по-ориентиран към писалката интерфейс, оптимизиран за водене на бележки и скициране, Kobo Elipsa 2E дава приоритет на комфортното четене с възможност за лесно добавяне на бележки и писане на бележки директно върху електронните книги.

Най-добрите характеристики на Kobo Elipsa 2E

Осигурете си естествено усещане при писане с прецизен и отзивчив стилус.

Използвайте различни формати на електронни книги и библиотеки.

Пишете директно върху електронни книги и PDF файлове

Ограничения на Kobo Elipsa 2E

Фокусира се върху екосистемата Kobo, с по-малко налични приложения за водене на бележки от трети страни в сравнение с устройствата на базата на Android.

Цени на Kobo Elipsa 2E

399,99 долара

Оценки и рецензии за Kobo Elipsa 2E

Amazon: 4. 1/5 (130+ отзива)

Най-добра покупка: Недостатъчно отзиви

4. Fujitsu Quaderno A5

Fujitsu Quaderno A5 е цифрово устройство за водене на бележки, предназначено да замести хартиените бележници и документи. Това е второто поколение на модела A5 и успешно отстранява няколко недостатъка от първата версия.

Fujitsu Quaderno A5 дава приоритет на достъпната цена и практичните функции за водене на бележки в сравнение с reMarkable 2. Той разполага с функции като шаблони за многократна употреба и разпознаване на ръчен текст за лесно търсене.

Най-добрите характеристики на Fujitsu Quaderno A5

Възпроизведете тактилното усещане от писането на хартия с прецизна чувствителност към натиск.

Дайте приоритет на воденето на бележки без разсейване на опростен интерфейс.

Носете го лесно благодарение на компактните му размери A5.

Ограничения на Fujitsu Quaderno A5

Без възможности за електронна поща, сърфиране в интернет или аудио запис

Цени на Fujitsu Quaderno A5

549,99 долара

Оценки и рецензии за Fujitsu Quaderno A5

Amazon: 4. 1/5 (360+ отзива)

Най-добра покупка: 4,7/5 (над 400 отзива)

5. iPad Air

С покритие за случайно изпускане и мощен процесор, iPad Air предлага гъвкава алтернатива на reMarkable 2, особено ако вече сте инвестирали в екосистемата на Apple.

В допълнение към своята издръжливост и процесорна мощ, една от ключовите технически характеристики на iPad Air, която го прави идеален за водене на бележки, е поддръжката на Apple Pencil (2-ро поколение при някои модели).

Най-добрите функции на iPad Air

Достъп до широка гама от приложения за водене на бележки, организация и творчество.

Справяйте се с трудни задачи като водене на бележки с отворени няколко приложения

Интегрирайте без усилие с iPhone, Mac и други продукти на Apple.

Ограничения на iPad Air

По-скъп от повечето специализирани електронни четци

Въпреки че предлага опционално приложение за водене на бележки с поддръжка на Apple Pencil, дисплеят не е e-ink. Това означава, че може да не е идеален за продължителни сесии на четене поради напрежението в очите.

Цени на iPad Air

64 GB: Цена от 599 долара

256 GB: Цена от 749 долара

Оценки и рецензии за iPad Air

Amazon: 4. 8/5 (над 12 500 рецензии)

Най-добра покупка: 4. 8/5 (26 300+ отзива)

6. MeeBook

MeeBook P10 Pro предлага удобно четене и писане. Той служи и като цифрово устройство за водене на бележки с гъвкавостта на пълен Android таблет. Това се различава от фокуса на reMarkable 2 върху по-минималистичното водене на бележки.

Устройството работи с Android 11 и е снабдено с предварително инсталирани Google Play Services, което позволява на потребителите да имат достъп до широка гама от приложения. Това е бюджетна алтернатива, която ви позволява да пишете естествено, с линии, които стават по-дебели или по-тънки в зависимост от силата, с която натискате.

Най-добрите функции на MeeBook

Носете го лесно със себе си, за да си водите бележки, докато сте в движение.

Насладете се на отлична издръжливост на батерията при умерена употреба.

Изберете от широка гама от формати, включително PDF, EPUB, TXT, DOCX, MOBI и дори популярни формати за изображения и аудио като JPG, MP3 и CBR.

Ограничения на MeeBook

Фокусира се върху воденето на бележки, с минимални възможности за електронно четене и без поддръжка на приложения.

Може да не е идеален за потребители, които предпочитат голяма повърхност за писане.

Цени на MeeBook

Цени от 259 долара

Оценки и рецензии за MeeBook

Amazon: 3,9/5 (над 100 рецензии)

Най-добра покупка: Недостатъчно отзиви

7. Supernote

Supernote Nomad е проектиран да имитира усещането от писане на хартия. Той разполага с E-ink екран, стилус с твърда върха, система за организиране на бележки и анотации на документи. Тънката му, лека конструкция и стилусът с фина върха осигуряват естествено усещане при писане.

За разлика от стъкления екран на reMarkable 2, хартиеният таблет Nomad се отличава с уникална фолио, която осигурява задоволително „вдлъбнаване“ при всяко движение на писалката, имитирайки тактилната обратна връзка на писалката върху хартия.

Докато reMarkable 2 предлага проста система от папки, Supernote Nomad ви позволява да създавате цифрови бележници, папки и подпапки за организирано водене на бележки.

Най-добрите функции на Supernote

Ефективно добавяйте бележки и маркирайте съществуващи PDF документи

Преобразувайте ръчно написания текст в редактируем и търсим текст

Ускорете воденето на бележки с персонализирани шаблони

Получете поддръжка за над шестдесет езика

Свържете Bluetooth клавиатура за писане без разсейване.

Ограничения на Supernote

Фокусира се върху собственото приложение за водене на бележки, с по-малко опции от трети страни.

Цени на Supernote

299 долара

Оценки и рецензии за Supernote

Amazon: Недостатъчно рецензии

Най-добра покупка: 4,7/5 (190+ отзива)

8. MobiScribe

В сравнение с reMarkable 2, MobiScribe предлага по-гъвкаво устройство, но с по-малък екран.

MobiScribe е нещо повече от просто устройство за водене на бележки. Той съчетава предимствата на бележник, електронен четец и цифров органайзер в едно. Можете да записвате идеи, да съхранявате и четете електронни книги и да управлявате бележките си с папки.

E-ink дисплеят имитира истинска хартия за удобно и познато усещане при писане. Освен това, функцията за премахване на отблясъците улеснява използването на открито или при ярка светлина.

MobiScribe разполага с чувствителен на натиск стилус, който позволява естествено писане и скициране на водоустойчив таблет с E-ink без отблясъци. Устройството може също да преобразува ръчно написани бележки в цифров текст, което улеснява споделянето и търсенето им.

Най-добрите функции на MobiScribe

Пишете в шест цвята, подобно на лепящи се бележки , и дайте живот на вашите скици.

Насладете се на по-малко напрежение в очите и по-добра видимост при продължително четене.

Получете поддръжка за над 100 езика

Ограничения на MobiScribe

Сърфирането в интернет е предизвикателство поради липсата на вграден браузър.

Някои потребители го намират за бавен поради честите проблеми

Цени на MobiScribe

Цени от 320 долара

Оценки и рецензии за MobiScribe

Amazon: Недостатъчно рецензии

Най-добра покупка: Недостатъчно отзиви

9. Rocketbook

Rocketbook предлага уникален хибриден подход, комбиниращ многократно използваеми хартиени бележници с цифрова връзка. За разлика от e-ink дисплея на reMarkable 2, който не може да се изтрие физически, Rocketbook използва истинска хартия, която може да се изтрие и използва отново.

Пишете върху страниците, както бихте писали върху обикновен бележник. Когато искате да използвате отново дадена страница, просто я избършете с влажна кърпа и ще получите нова страница.

След като приключите с дадена страница, използвайте приложението Rocketbook, за да я сканирате. Това интелигентно приложение за бележници може да изпрати бележките ви до различни цифрови дестинации като Google Drive и Dropbox.

Най-добрите функции на Rocketbook

Сканирайте бележките с приложението Rocketbook, за да ги качите в облачно хранилище или платформи за водене на цифрови бележки.

Изберете от различни предварително проектирани шаблони за водене на бележки за различни нужди, свързани с планиране и организация.

Персонализирайте типа на цветовото подобрение в настройките за оптимално сканиране.

Ограничения на Rocketbook

Разчита в голяма степен на приложението за разширени функции

Процесът на изтриване и сканиране на всяка работна сесия чрез приложението на телефона може да бъде досаден за честото водене на бележки.

Цени на Rocketbook

Цени от 17,99 долара.

Оценки и рецензии за Rocketbook

Amazon: 4,5/5 (над 50 000 рецензии)

Най-добра покупка: 4. 3/5 (70+ отзива)

10. Sony DPT-RP1

Sony DPT-RP1 е цифрово устройство за хартия с 13,3-инчов екран, който много прилича на стандартен лист с размер А4.

Приложеният стилус има чувствителен на натиск връх, който възпроизвежда усещането от писане върху хартия, което прави воденето на бележки и добавянето на коментари гладко преживяване.

Той е подобен на стилуса reMarkable 2. Макар и двата да целят естествено усещане, потребителските отзиви сочат, че Sony DPT-RP1 може да има леко предимство благодарение на дизайна на перото си.

Стилусът Sony DPT-RP1 има и специален бутон за изтриване за прецизно изтриване, за разлика от reMarkable2, който разчита на отделен инструмент в софтуера.

Благодарение на e-ink дисплея на Sony DPT-RP1, който отразява светлината като истинска хартия, четенето и добавянето на бележки в документи за продължителни периоди е по-лесно за очите, отколкото на традиционните таблети.

Най-добрите характеристики на Sony DPT-RP1

Преглеждайте документи, докато сте в движение, благодарение на ултралекия дизайн.

Направете подробни бележки в документи с помощта на надеждни инструменти за подчертаване, подчертаване и водене на бележки.

Прехвърляйте безпроблемно документи от и към компютъра си чрез Wi-Fi или Bluetooth за лесно управление и споделяне.

Съхранявайте голям брой документи (около 10 000 PDF файла) във вътрешната памет от 16 GB, като поддържате всичко организирано и достъпно на едно място.

Ограничения на Sony DPT-RP1

Може да не е идеален за художници, които търсят цифров скицник.

Ограничението от 16 нюанса на електронната хартия прави някои изображения или диаграми да изглеждат странно.

Цени на Sony DPT-RP1

656,19 долара

Оценки и рецензии за Sony DPT-RP1

Amazon: 3,8/5 (над 350 отзива)

Най-добра покупка: Недостатъчно рецензии

Все още не сте намерили идеалния инструмент за водене на бележки, който да замести reMarkable 2? Препоръчваме ви ClickUp. Неговият богат набор от персонализирани функции не само улеснява създаването и писането на бележки, но и предлага както AI-управлявани, така и ръчни опции за организиране, които да отговарят на вашите предпочитания.

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

Независимо дали сте в интернет или използвате мобилни и настолни устройства, ClickUp осигурява безпроблемен достъп до всички платформи и устройства. Той се интегрира с над 1000 приложения, което ви гарантира, че не е необходимо да сменяте платформи, за да имате достъп до бележките си.

Ето някои функции, които правят ClickUp отлична алтернатива за водене на бележки:

1. ClickUp Docs

С ClickUp Docs можете да създавате красиви и информативни документи с богат набор от опции за форматиране, интуитивни вложени структури и интегрирани джаджи. Организирайте документите в папки и пространства за ясна категоризация и управление на достъпа.

Създавайте интуитивни бележки с ClickUp Docs Създавайте красиви документи, уикита и други, а след това ги свържете с работни потоци, използвайки ClickUp Docs.

Той позволява и сътрудничество в реално време, като дава възможност на няколко души да работят едновременно върху един и същ документ. Това е полезно за сесии за мозъчна атака или за водене на общи бележки от срещи.

2. ClickUp Brain

ClickUp Brain е вашият виртуален асистент за писане, който подобрява вашето преживяване при водене на цифрови бележки. Той автоматично транскрибира срещи, превръщайки изречените думи в цифрови бележки.

Това ви спестява време и ви гарантира, че ще записвате всичко важно, без да се налага да пишете всичко на ръка.

Обобщете дискусиите по задачите и дейностите от срещите от работното си пространство в ClickUp с помощта на ClickUp Brain.

Създавайте и усъвършенствайте документите си с полезни подсказки и предложения от изкуствения интелект.

Например, ClickUp Brain може да идентифицира свързани задачи или да свърже бележки с конкретни етапи от проекта и да търси концепции или идеи в бележките ви, което улеснява намирането и използването им по-късно.

Задайте на ClickUp Brain всякакви въпроси от работното си място и получите незабавни, съобразени с контекста отговори. Разберете как в това обяснително видео.

3. ClickUp Notepad

Използвайте ClickUp Notepad, за да правите различни видове бележки и да ги организирате в работното си пространство. Форматирайте бележките си, превърнете ги в изпълними задачи и поддържайте реда с списъци със задачи, докато сте в движение.

Бързо записвайте бележки, форматирайте ги с богати възможности за редактиране и превърнете записите в проследими задачи с ClickUp Notepad.

А най-хубавото? Notepad е лесно достъпен за всеки, независимо от техническите му познания.

4. ClickUp Whiteboard

Опитайте безплатно ClickUp Whiteboards Сътрудничейте и визуализирайте идеите си на бели дъски ClickUp.

Whiteboard на ClickUp е динамичен, визуален инструмент за сътрудничество, който прави мозъчната атака и планирането интуитивни и интерактивни. Когато се използва на таблет като reMarkable 2, става още по-забавно! Представете си плавно скициране, естествено писане на ръка и организиране с плъзгане и пускане с усещане като на хартия. Това е перфектното съчетание на продуктивност и креативност, което прави планирането на проекти по-скоро като игра.

5. Шаблон за ежедневни бележки

Искате ли да имате централизирано място, където да съхранявате ежедневните си идеи, мимолетни вдъхновения и списъци с покупки, за да можете да ги намерите, когато наистина ви потрябват? Шаблонът за ежедневни бележки на ClickUp може да бъде идеалният заместител на разпръснатите лепящи се бележки и многобройните бележници.

Той включва персонализирани статуси, които улесняват проследяването и категоризирането на бележките в „завършени“ и „завършени“.

Изтеглете този шаблон Записвайте ключова информация и проследявайте задачите с шаблона за ежедневни бележки на ClickUp.

Освен да записвате идеи и задачи, можете да проследявате напредъка по тяхното изпълнение и да се уверите, че нищо не се губи в морето от мисли.

Превръщайки бележките в задачи в ClickUp със статуси, можете да гарантирате изпълнението на вашите идеи и задачи. Това прави бележките ви нещо повече от просто запис; те стават част от вашия работен процес.

Можете да използвате структурирания шаблон, за да:

Приоритизирайте задачите и проектите според важността и спешността им.

Поставете реалистични цели и проследявайте напредъка си

Съхранявайте важни подробности или бележки на едно място

Подобрете комуникацията и сътрудничеството с членовете на екипа

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители отбелязват стръмна крива на обучение поради разнообразието от функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

Изборът на подходящото решение за водене на бележки

reMarkable 2 е чудесен за записване на идеи, но какво ще стане, ако бележките ви помогнат да повишите производителността си? С ClickUp можете да си водите бележки и да ги превръщате в задачи, уикита или съвместни програми.

ClickUp поддържа всичките ви бележки организирани, достъпни за търсене и достъпни от всяко устройство. По този начин можете да се избавите от ограниченията на reMarkable 2 и да пренесете воденето на бележки на следващото ниво. Опитайте ClickUp още днес!