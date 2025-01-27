10-те най-добри приложения и инструменти за самонаети лица и фрийлансъри през 2025 г.

Успехът на вашата кариера на свободна практика зависи почти изцяло от приложенията за самонаети лица, които използвате.

Да бъдем реалисти – работата на свободна практика не е само слънце и дъга.

От жонглиране с крайни срокове, проследяване на часовете, изпращане на фактури и опит да не се изтощите, ежедневната рутина на фрийланс работата може да ви изтощи. Но с подходящите инструменти можете да опростите бизнес операциите си, да повишите производителността си и в крайна сметка да си улесните живота.

Направихме проучване и съставихме списък с 10-те най-добри приложения за самонаети лица през 2024 г.

В тази статия ще разгледаме основните функции, недостатъци и ценови планове на всяко приложение, за да можете да вземете информирано решение за минути.

Какво да търсите в приложенията за самонаети лица?

Това, от което се нуждаете в едно приложение за самонаети лица, може да варира значително в зависимост от предлаганите от вас услуги и отрасъла, в който работите. Въпреки това, ние сме идентифицирали някои универсални аспекти, които трябва да се имат предвид:

Отчитане на времето: Уверете се, че приложението може точно да записва времето, което прекарвате по проекти и задачи, за да можете да фактурирате клиентите си точно.

Опции за фактуриране и отчитане: Изберете приложение, което разполага с инструменти за фактуриране, за да създавате и изпращате професионални фактури, да проследявате плащанията и да управлявате отчитането на клиентите.

Проследяване на разходите: Потърсете функции, които улесняват записването, организирането и управлението на бизнес разходите и разписките за целите на данъчните облекчения.

Управление на проекти и задачи: Това е очевидно. Приложението ви трябва да ви помага Това е очевидно. Приложението ви трябва да ви помага да организирате задачите си и да проследявате ефективно проектите и работните процеси като фрийлансър

Интеграция със софтуер за счетоводство: Фрийлансърите също трябва да се занимават с финансите и данъчните си облекчения, затова се уверете, че приложението ви за самонаети лица може да се свърже с популярни приложения за счетоводство като QuickBooks Online или Xero.

Отчети и анализи: Изберете приложение с подробни функции за отчети и анализи, за да получите информация за бизнес резултатите, приходите, разходите и данъчните данни на вашата фирма.

Мобилна достъпност: Потърсете нещо, което се предлага под формата на мобилни приложения, за да можете да имате достъп и да управлявате работата и финансите си от всяко устройство, навсякъде.

10-те най-добри приложения за самонаети лица

Независимо дали искате да създавате оферти, да следите отработените часове, да издавате фактури или да изготвяте правни договори, има приложение, което ще ви помогне да го направите по-добре.

Нашата мисия е да ви помогнем да ги намерите!

Разгледайте нашия списък с 10-те най-добри приложения за самонаети лица, които да имате предвид през 2024 г. и които са подбрани така, че да обхванат всички аспекти на вашата фрийланс дейност:

1. ClickUp

Като самонаето лице, може да се наложи да превключвате между имейли, задачи, проекти и напомняния в различни приложения.

Ами ако можехте да направите всичко това в едно приложение? Запознайте се с ClickUp.

Софтуерът за управление на проекти ClickUp обединява всички ваши задачи, данни и екип на едно място. Той е предназначен за екипи от всякакъв размер и с всякакъв бюджет.

А най-хубавото? Софтуерът за управление на проекти за фрийлансъри ClickUp предлага широка гама от функции, специално създадени за фрийлансъри, за да проследяват времето, да определят прогнози, да управляват натоварването и дори да опростят фактурирането – всичко това на един лесен за използване екран.

Преглеждайте проектите и клиентите си по начина, по който искате, с над 15 изгледа на ClickUp.

ClickUp разполага и с функции за управление на проекти с над 15 персонализирани изгледа, които се адаптират към индивидуалните нужди, позволявайки на фрийлансърите да визуализират и проследяват работата си по начин, който подхожда на всеки проект или клиент.

Тези изгледи включват изглед „Списък“, за да получите обща представа за вашите проекти, изглед „Канбан“ за актуализации, специфични за статуса, и изглед „Календар“, за да планирате работната си натовареност – всичко това и още много други ви дават гъвкавост да организирате и да се фокусирате върху задачите по начина, по който предпочитате.

Приоритизирайте задачите си по спешност, важност, нормалност и ниска важност и бъдете винаги една крачка пред крайните срокове.

Ако задачите на таблото ви изискват повече внимание от другите, използвайте функциите за приоритизиране на задачите на ClickUp, за да зададете нива на спешност и крайни срокове, за да ги изпълните навреме.

Проследявайте отработените часове с Project Time Tracker на ClickUp и опростете процеса на фактуриране.

Можете да използвате и Project Time Tracker на ClickUp, удобен инструмент за фрийлансъри, който точно записва часовете, прекарани по проекти, за фактуриране на клиенти, улеснява процеса на фактуриране и гарантира, че всеки получава справедливо заплащане.

Изтеглете този шаблон Създавайте фактури и проследявайте плащанията с шаблона за фактури за свободна практика на ClickUp.

Това означава ли, че все още трябва да създавате свои собствени фактури? Не. Достъп до огромната библиотека на ClickUp с персонализирани шаблони за фрийлансъри и изберете шаблона за фактура по ваш избор.

Например, с шаблона за фактури на ClickUp Freelance можете лесно да създавате професионални фактури, да проследявате плащанията си и да съхранявате безопасно цялата информация за клиентите си в едно работно пространство.

Предимствата от използването на този шаблон включват:

Персонализираните фактури могат да бъдат съобразени с нуждите на всеки клиент или проект.

Проследяването на плащанията е по-лесно, като се гарантира, че нито една фактура няма да бъде пропусната.

Автоматизирани напомняния за плащания за навременни плащания и намаляване на времето, което прекарвате в проследяване на клиенти

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Лека крива на обучение за нови потребители

Мобилното приложение не разполага с всички функции на версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Unlimited: 7 $/потребител на месец

Бизнес: 12 $/потребител на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпно за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работното пространство.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (9450+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4050 отзива)

2. Apploye

чрез Apploye

Apploye съчетава три от основните процеси на работата на свободна практика в един лесен за използване център: отчитане на работното време, планиране на проекти и график.

То проследява времето, прекарано в изпълнение на задачи, и ви помага да останете фокусирани с помощта на страхотни инструменти като таймера Pomodoro. Можете да управлявате времето и бюджета си, изразходвани за отделни проекти, с функции като проекти и бюджетиране.

Освен това Apploye може автоматично да изчислява работните ви часове и да генерира фактури за отработеното време, когато става въпрос за фактуриране на клиенти.

Най-добрите функции на Apploye

Проследявайте времето както в онлайн, така и в офлайн режим

Следете задачите с помощта на таблото за проследяване на времето

Създавайте отчети за дейността, за да разберете как се представяте

Интегрирайте ги с приложения за управление на проекти като ClickUp и Asana.

Осигурете сигурност с хостинг на Amazon AWS и SSL криптиране

Ограничения на Apploye

Други функции, като планиране на задачи и управление на отпуски, са в процес на разработка.

Цени на Apploye

Стандартен: 5 $/потребител на месец

Elite: 7 долара на месец за потребител

Оценки и рецензии за Apploye

G2: 4,5/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 30 рецензии)

3. Clockify

чрез Clockify

Clockify е безплатен софтуер за проследяване на времето, който може да се превърне в пълноценен инструмент за управление на времето, което го прави добър избор за самонаетите професионалисти.

Можете лесно да следите проектите си, да записвате работното си време и да създавате подредени времеви разписания за фактуриране на клиентите си.

Clockify ви помага да разберете къде отива времето ви. Можете да разгледате подробни отчети, за да видите какво правите, да го сравните с това, което сте планирали да направите, и да видите колко добре се справяте във времето.

Платформата се свързва и с много други приложения, така че можете да я комбинирате с любимите си инструменти и да поддържате производителността си, без да се налага да сменяте инструментите постоянно.

Най-добрите функции на Clockify

Проследявайте времето ръчно или автоматично от всяко устройство

Вземайте по-добри решения с отчети в реално време

Свържете се с екипите чрез съобщения в приложението

Управлявайте и одобрявайте работните часове с лекота

Синхронизирайте всичките си календари, като интегрирате Google Calendar или Microsoft Outlook.

Ограничения на Clockify

Някои потребители смятат, че интерфейсът е остарял.

Твърда ценова структура

Цени на Clockify

Basic: 4,99 $/потребител на месец

Стандартен: 6,99 $/потребител на месец

Pro: 9,99 $/потребител на месец

Enterprise: 14,99 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Clockify

G2: 4,5/5 (над 160 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4800 отзива)

4. QuickBooks

чрез QuickBooks

Търсите софтуер за счетоводство с пълен набор от услуги, който да управлява финансите ви, докато вие се концентрирате върху развитието на бизнеса си? Опитайте QuickBooks.

Това просто и ефективно приложение за самонаети лица ви помага да следите приходите и разходите си, да се справяте с данъците и отчисленията, да изпращате фактури на клиенти и да виждате отчети за финансите си.

QuickBooks се отличава с това, че оптимизира вашите банкови сметки. Ако импортирате банковите си транзакции в софтуера, той автоматично ще сортира записите и ще ви спести време. Също така ви позволява лесно да качвате разписки, като ги снимате, вместо да ги въвеждате ръчно.

Междувременно, неговият инструмент за създаване на персонализирани отчети улеснява организирането на вашите финансови отчети по всякакъв начин, по който желаете. А ако следите продажбите си, QuickBooks ще ви уведоми, когато запасите ви са на привършване и кои продукти се продават най-добре.

Най-добрите функции на QuickBooks

Проследявайте доходите и разходите на бизнеса си с точност и лекота

Получете данъчна подкрепа чрез проследяване на пробега, тримесечна данъчна оценка и попълване на данъчни декларации и подготовка на данъчни възстановявания.

Създавайте фактури, автоматизирайте повтарящи се фактури и проследявайте всичките си плащания.

Създавайте персонализирани отчети с подробности като отчети за печалби и загуби и декларации за ДДС.

Работете с различни валути

Пазете финансовите си данни в тайна с пароли и криптиране

Ограничения на QuickBooks

Липсва възможност за директно плащане на сметки от платформата

Някои потребители са съобщили за лошо обслужване на клиенти.

Сравнително скъпи за фрийлансъри

Цени на QuickBooks

Simple Start: 30 $/месец

Essentials: 60 $/месец

Плюс: 90 $/месец

Разширено: 200 $/месец

Оценки и рецензии за QuickBooks

G2: 4/5 (над 3200 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 6400 рецензии)

5. Rocket Lawyer

чрез Rocket Lawyer

Независимо дали работите самостоятелно като фрийлансър или управлявате малка компания, наличието на юридически екип е от ключово значение за поддържането на стабилността на вашия бизнес. И Rocket Lawyer може да е точно това, от което се нуждаете.

От подготовката на правни документи до получаването на съвети от професионалисти, Rocket Lawyer се грижи за правните аспекти, когато стартирате свой собствен бизнес.

След като се регистрирате, можете да говорите с толкова адвокати, колкото искате, когато имате нужда от помощ, и да ги помолите да прегледат документите ви. Освен това има над 300 шаблона за формуляри, от които да избирате, покриващи много различни правни изисквания, като наемане на жилище или писане на писмо с молба за услуга.

Най-добрите функции на Rocket Lawyer

Свържете се с адвокат, за да отговорите на спорове относно документи

Създавайте персонализирани договори, документи за учредяване на дружества с ограничена отговорност, търговски марки и др.

Лесно се ориентирайте с помощта на интервюта с указания, ясни инструкции и персонализирани шаблони.

Достъп до над 300 шаблона за справяне с различни правни нужди

Ограничения на Rocket Lawyer

За регистрация е необходима информация за кредитна карта.

Ограничени възможности за членство

Липсват основни пакети за LLC

Цени на Rocket Lawyer

Rocket Legal: 39,99 $/месец, фактурира се ежемесечно

Rocket Legal+: 19,99 $/месец, фактурира се ежегодно

Рейтинги и отзиви за Rocket Lawyer

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,3/5 (над 6400 рецензии)

6. Evernote

чрез Evernote

Ако ви трябва място, където да съберете всичките си брилянтни идеи, мисли и планове в един организиран център, обмислете Evernote.

Можете да записвате идеи, задачи и важни подробности в бележки, като се уверявате, че всичко е лесно за намиране на всичките ви устройства. Evernote организира вашите записки в бележници и етикети, така че можете да поддържате различните части от вашия бизнес разделени и подредени.

Споделяйте бележници и сътрудничейте по проекти с екипи в реално време, дигитализирайте и съхранявайте изображения на сметки, разписки и визитки с документалния скенер на Evernote и поддържайте работното си място подредено.

Най-добрите функции на Evernote

Запазете уеб страници, статии и снимки с уеб клипър

Сканирайте и дигитализирайте документи с вграден скенер

Записвайте аудио бележки, вместо да ги записвате на хартия

Бъдете в крак с задачите си с помощта на списъци със задачи и напомняния

Стартирайте проекти с персонализирани шаблони

Ограничения на Evernote

Не можете да добавяте бележки към сканирани PDF файлове

Сложната организация затруднява намирането на файлове

Ограничено пространство в безплатната версия

Цени на Evernote

Безплатно

Лично: 14,99 $/месец

Професионална версия: 17,99 $/месец

Оценки и рецензии за Evernote

G2: 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (8200+ отзива)

7. Trello

чрез Trello

Trello е популярно средство за управление на проекти с визуален интерфейс, което ви помага да следите задачите и крайните срокове. Можете да организирате всичко в табла, списъци и карти и лесно да ги премествате.

Те не са предназначени само за самостоятелна работа – можете да използвате Trello и за сътрудничество с други фрийлансъри, екипи и клиенти. Освен това можете да персонализирате работните си процеси според конкретните си нужди, което прави управлението на проектите ви още по-лесно.

Можете също да свържете Trello с други приложения, да автоматизирате повтарящи се задачи и да направите работните си процеси по-ефективни.

Най-добрите функции на Trello

Визуализирайте проекти, задачи и етапи на таблата Kanban

Проследявайте сроковете си с помощта на календарния изглед

Достъп до множество различни шаблони, за да спестите време

Интегрирайте с над 200 приложения чрез функцията Power-Ups.

Създайте свои собствени правила и тригери, за да контролирате действията в работния процес.

Ограничения на Trello

Ограничени възможности за персонализиране

Трудно е да се търсят карти

Има крива на обучение за нови потребители

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 6 $/потребител на месец

Премиум: 12,50 $/потребител на месец

Enterprise: 17,50 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (18500+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (8200+ отзива)

8. Proposify

чрез Proposify

За фрийлансърите добре написаното предложение е ключът към сключването на по-големи сделки. С Proposify можете да генерирате автоматично страхотни предложения за броени минути.

Платформата предлага голям избор от персонализирани шаблони за различни типове клиенти. С функции като електронни подписи можете да накарате клиентите да подписват предложенията директно през приложението.

Освен това, то се свързва с други приложения за самонаети професионалисти, като FreshBooks, така че можете да се справите с фактурирането и обработката на плащанията на един път.

Най-добрите функции на Proposify

Съобразявайте се със стила на всеки клиент или представяйте своя бранд с персонализирани шаблони.

Използвайте интерактивно ценообразуване, за да могат клиентите да коригират опциите в офертата.

Съхранявайте и използвайте повторно съдържанието на офертите

Проследявайте статуса на предложенията с полезни показатели и анализи

Достъпът е възможен отвсякъде чрез мобилното приложение.

Ограничения на Proposify

Текстовият редактор е много бъгав за някои потребители.

Липсват персонализирани известия или предупреждения

Цени на Proposify

План за екип: 49 $/потребител на месец

Бизнес план: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Proposify

G2: 4. 4/5 (18500+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 270 рецензии)

9. Stripe

чрез Stripe

Stripe е онлайн инструмент за глобални плащания за всички видове бизнеси, който е особено полезен за самонаетите професионалисти. С персонализираната система за плащане, раздела с информация за клиентите и абонаментите на Stripe можете да обработвате транзакциите на клиентите си от едно място.

Самостоятелно заетите лица или собствениците на малки фирми могат лесно да създадат свои акаунти, да създадат линкове за плащане или да добавят опция за плащане към своя уебсайт. Междувременно, благодарение на вградената функция за фактуриране, можете да обработвате плащания с няколко прости стъпки.

Най-добрите функции на Stripe

Управлявайте повтарящи се плащания и фактури, за да поддържате паричния си поток оптимизиран.

Осигурете сигурността на банковите си сметки и транзакции с криптиране и SSL

Лесно интегрирайте в уебсайта или приложението си с помощта на прост API.

Разширете бизнеса си в световен мащаб с над 135 валути

Ограничения на Stripe

За всяко плащане, което извършвате, се начислява такса за транзакция.

Неудобна функционалност с повтарящи се плащания

Настройката и конфигурацията могат да бъдат сложни

Цени на Stripe

Stripe има ценова структура на базата на транзакции.

Стандартно: 2,9% + 30 цента за успешно плащане с местни карти

Персонализирано: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Stripe

G2: 4,3/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 270 рецензии)

10. Wix

чрез Wix

Wix е чудесен инструмент без кодиране за фрийлансъри или самонаети професионалисти, които искат да създадат уебсайт от най-високо ниво. Той предлага богата библиотека от шаблони, които можете да персонализирате, за да покажете своите услуги или продукти.

С лесната система за плъзгане и пускане на Wix можете да проектирате сайта си точно както искате. Освен това, той има вградени SEO възможности, за да сте сигурни, че ще бъдете забелязани от целевата си аудитория.

Ако се занимавате с продажба на продукти, Wix ви позволява да създадете онлайн магазин и да продавате по целия свят. Персонализираните URL адреси и тагове гарантират, че хората ще могат да открият вашия сайт в интернет. Като цяло, Wix е отличен избор за фрийлансъри, които искат солидно онлайн присъствие, за да привличат клиенти.

Най-добрите функции на Wix

Създайте уебсайт автоматично с Wix ADI (изкуствен дизайн интелигент)

Получете достъп до над 800 шаблона и намерете този, който отговаря на вашите нужди.

Подобрете видимостта на уебсайта си с вградени SEO инструменти

Използвайте инструменти за представяне на продукти и сигурни опции за плащане от Wix Stores.

Ограничения на Wix

Магазинът за шаблони е склонен да работи бавно и да има грешки.

Безплатната версия има ограничения по отношение на SEO и показва ненужни реклами.

Цени на Wix

Light: 17 $/месец

Core: 29 $/месец

Бизнес: 36 $/месец

Business Elite: 159 $/месец

Оценки и рецензии за Wix

G2: 4. 2/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (9400+ отзива)

Ускорете своя фрийланс бизнес с ClickUp още днес!

Като фрийлансър, вие трябва да изпълнявате няколко роли, за да управлявате цял бизнес сам. Но не е нужно да балансирате между хиляди различни приложения, за да го направите – особено когато ClickUp може да се справи с почти всичко за вас.

Независимо дали имате нужда да приоритизирате задачите си, да управлявате сроковете на проектите си, да проследявате отработените часове или да фактурирате клиентите си навреме, ClickUp има решение за всяко препятствие, с което може да се сблъскате при разрастването на бизнеса си. Не ни вярвате? Регистрирайте се в ClickUp още днес и пренесете кариерата си на свободна практика на следващото ниво!