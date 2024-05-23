Как да създадете линейна диаграма в Excel за визуализация на данни

Линейната диаграма или графиката с времева ос винаги е била един от най-добрите начини за представяне на данни като поредица от точки. Тази линейна крива ни помага да разберем и проследим визуално промените през годините и е идеална за използване в отчети и документи.

Те се използват широко за представяне на данни за продажбите, ръста на трафика на уебсайтове или напредъка на проекти.

Много организации все още използват Microsoft Excel, прост софтуер за въвеждане на данни, за съхранение и проследяване на данни и създаване на диаграми.

Създаването на сложни диаграми или редактирането на линейни диаграми обаче може да бъде малко трудно с този инструмент. Ще ви разведем стъпка по стъпка през процеса на създаване на линейна диаграма в Excel, от избора на данните до персонализирането на диаграмата за оптимална яснота.

Ще разгледаме и някои от ограниченията на Excel и ще потърсим алтернативно решение, което е идеално за интерактивно и съвместно управление на данни.

Какво е линейна диаграма?

Линейна диаграма чрез CueMath

Линейната диаграма визуално представя точките данни, свързани с линия. Всяка точка данни на диаграмата съответства на конкретна категория или период на хоризонталната ос (ос x) и съответстваща стойност на вертикалната ос (ос y). Линейните графики са особено подходящи за разкриване на тенденции и промени във времето.

Ефективното използване на линейни диаграми превръща суровите данни в ясни, приложими прозрения за вземане на информирани решения в цялата организация. Това може да помогне за предаване на ключовото послание от даден набор от данни, като осигурява по-добра четимост и разбиране на тенденциите.

Как да създадете линейна диаграма в Excel

За да създадете линейна диаграма в Excel, се нуждаете от форматиран набор от данни, който представя данните в логична времева поредица. В нашия набор от данни, тъй като времевият интервал или период е една година, линейната диаграма, която ще бъде създадена, ще покаже промяната в цената през годините.

Ето стъпка по стъпка как тази таблица може да бъде превърната в линейна графика.

Стъпка 1: Подгответе данните си

Организирайте данните си в ясен и кратък табличен формат. Уверете се, че всяка колона представлява една серия от данни, с етикети в първия ред, които определят точките на данните.

Таблица с данни в Excel

Стъпка 2: Вмъкване на линейна диаграма

Маркирайте целия диапазон от данни, който искате да включите в диаграмата. Той трябва да обхваща точките данни и съответните им етикети в таблицата. След като изберете набора от данни, преминайте към раздела „Вмъкване“ в горната лента с менюта в Excel.

Вмъкване на линейна диаграма в Excel

Намерете групата „Диаграми“ в раздела „Вмъкване“. Ще видите различни икони за типове диаграми. Кликнете върху падащото меню под иконите на диаграмите и изберете опцията „Линейна“ диаграма.

Линейна диаграма, вмъкната в Excel

Стъпка 3: Форматиране на графика

Excel може да генерира тип линейна диаграма по подразбиране (например Линия с маркери). За да разгледате други варианти на линейни диаграми, кликнете върху бутона „Промяна на типа на диаграмата“ в горния десен ъгъл на диаграмата.

Променете типа на линейната диаграма от този, предоставен по подразбиране от Excel

Ще се появи меню с различни подтипове линейни диаграми (например, натрупана линия, линия с маркери). Изберете тази, която най-добре отговаря на вашите данни и визуални предпочитания.

Изберете подтип линейна диаграма, който подхожда на вашите данни

Стъпка 4: Изберете типа диаграма, който отговаря на вашите нужди

Вашата диаграма е създадена и можете да я използвате в електронната си таблица. Сега можете да редактирате диаграмата според вашите изисквания, като например да редактирате заглавието на диаграмата и етикета на данните и да изберете дизайна на диаграмата, който най-добре отговаря на вашите изисквания. Някои от опциите, от които можете да избирате, включват:

Натрупана линейна диаграма в Excel

Натрупана линейна диаграма в Excel

В този тип диаграма всички елементи са подредени един върху друг. Горната линия в графиката представлява сумата от всички линии под нея и ви помага да разберете ясно всеки елемент.

100% натрупана линейна диаграма в Excel

100% натрупана линейна диаграма в Excel

Този тип диаграма разграничава всяка линия, като ос Y показва проценти, а не абсолютни числа. Ос X, която се простира в горната част на диаграмата, показва сумата от 100% във всеки момент.

3-D линейна графика

3D линейна графика в Excel

Неконвенционален вариант, триизмерната линейна графика, може да представи визуално данните и е идеална за добавяне към отчети или презентации.

Съвети за създаване на линейна диаграма

Създаването на линейна диаграма в Excel не се състои само в избора на точките с данни и подходящата опция за диаграма в Excel. Необходимо е да проверите набора от данни и етикетите, за да се уверите, че диаграмата ви е ясна и логично обяснява непрекъснатите данни. За да създадете диаграма в Excel, следвайте някои добри практики, като например:

Използване на времева линия с подобни точки данни. Например, ако използвате линейна диаграма за представяне на тенденциите през годините, уверете се, че всяка година е проследена правилно. Ако годините не са въведени правилно, тези представяния няма да бъдат показани точно в диаграмата.

Дайте на диаграмата си ясен и кратък заглавие, като използвате редактора на диаграми. То трябва да отразява точно представената информация.

Когато създавате линейни графики с множество набори от данни, уверете се, че всяка линия има ясен и отличителен етикет в легендата, за да може лесно да се идентифицира.

Изберете визуално привлекателни цветове, които зрителите могат да разграничават, особено когато става въпрос за множество набори от данни. Избягвайте прекалено ярки или наситени цветове, които могат да натоварват очите.

Обърнете внимание на сложността на данните си и общата визуална йерархия. За по-прости диаграми мрежовите линии може да не са необходими. За сложни набори от данни използвайте фини мрежови линии, за да улесните интерпретацията, без да претоварвате зрителя.

Excel предлага различни опции за трендлинии (линейни, експоненциални и др.). Изберете типа трендлиния от панела за форматиране на серии от данни, който най-добре представя основния модел във вашия набор от данни.

Ограничения при използването на Excel за създаване на линейна диаграма

Microsoft Excel е отличен инструмент, който е предпочитана опция за въвеждане и проследяване на данни. Неговите формули и функционалност на електронни таблици могат дори да помогнат при отчитането и визуализацията на данни, но само до известна степен.

Той също така разполага с функции като календара на Excel или диаграмата „Водопад“ за проследяване на времеви линии. Те обаче са ограничени до въвеждане и управление на основни данни и стават предизвикателни в реални сценарии с комплексни изисквания. Без функции за плъзгане и пускане или възможност за синхронизиране в реално време с други инструменти за управление на проекти, управлението на мащабни проекти в Excel може да бъде трудно.

Например, има по-добри варианти от този, когато трябва да представите качествени данни, и използването на диаграми е добър вариант.

Някои от другите му ограничения включват:

Липса на интерактивни табла, топлинни карти и дървовидни карти

Невъзможност да се управляват и манипулират обширни и сложни набори от данни, което често води до забавяне или проблеми с производителността при почистването или трансформацията

Въпреки че предлага известна гъвкавост при форматирането и дизайна, потребителите не могат да контролират изцяло външния вид и функционалността на диаграмите в сравнение със софтуера за диаграми , който предлага широки възможности за форматиране.

Невъзможност да се комбинират няколко типа диаграми в една визуализация или табло

Ограничения на функциите за съвместно редактиране, тъй като екипите могат да редактират само данните в таблицата, а не директно в диаграмата.

Това е всичко, което трябва да знаете за създаването на линейна диаграма в Excel. Макар че тази проста визуализация на данни ви помага да представите по-добре данните си и да привлечете вниманието към ключовите изводи от даден набор от данни, има много други неща, които може да искате да направите с данните си.

В повечето бизнес приложения графиките се използват за лесно разбиране, мозъчна атака, сътрудничество и експортиране в други формати.

За тези напреднали изисквания, излезте извън рамките на основния софтуер за бази данни и обмислете алтернативи на Excel като ClickUp.

Снимка на линейна диаграма, създадена в ClickUp

ClickUp е универсален инструмент за продуктивност и управление на проекти, създаден за екипи от всякакъв размер и от различни индустрии. Той ви помага да организирате всичките си задачи, документи и база от знания на едно място и бързо да превърнете данните си в мощни визуализации.

📮ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо подкопава производителността на вашия екип. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията в работата се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси (и чат) в една единствена, оптимизирана платформа. Стартирайте и управлявайте задачите си от чат, документи, бели дъски и др., докато функциите, задвижвани от изкуствен интелект, поддържат контекста свързан, достъпен за търсене и управляем!

Няколко шаблона за електронни таблици и шаблони за Excel формуляри ви позволяват да визуализирате данните си в различни формати. Тези шаблони за Excel формуляри, които могат да се попълват, ви позволяват лесно да събирате информация, било то обратна връзка от клиенти, проучвания на клиенти или за вътрешни цели, като събиране на данни от кандидатури за работа, което ги прави по-опростени и ефективни за различни заинтересовани страни.

Той също така разполага с мощни функции, които ви позволяват да отключите изцяло ново ниво на визуализация на данни, за да ви помогне да:

Създаване на линейни графики в ClickUp Whiteboards Обсъждайте идеи и сътрудничете с други членове на екипа, като използвате линейни диаграми и други графики с помощта на ClickUp Whiteboards.

Създавайте линейни диаграми и обсъждайте идеи с екипите си, използвайки ClickUp Whiteboards , празно платно за сътрудничество. За разлика от предварително дефинираните шаблони на Excel, можете да персонализирате всеки аспект на диаграмата си, използвайки шаблоните на Whiteboard . Добавяйте бележки, правете редакции и адаптирайте линейната си диаграма директно, без да се налага да преминавате между набора от данни и диаграмата.

Сътрудничество с членовете на екипа за едновременно редактиране и актуализиране на линейни диаграми, като се гарантира, че всички са на една и съща страница и решенията се основават на най-новите данни.

Управлявайте и опростявайте вашия набор от данни с помощта на ClickUp Table View

Отидете отвъд простите линейни диаграми с ClickUp Table View . Тя ви дава възможност да управлявате с лекота дори най-сложните набори от данни, като предлага мощни функции за филтриране, сортиране и групиране в Table View.

Преобразувайте линейни диаграми в други визуализации на данни, като диаграми на Гант канабан табла , стълбови диаграми, кръгови диаграми и разпръснати диаграми, което ви помага да намерите перфектното представяне на всеки набор от данни.

Използвайте силата на изкуствения интелект за визуализация на данните си , което ви позволява да създавате, редактирате, споделяте и управлявате важни документи и да получавате информация за цялата си база от знания.

Експортирайте линейните си диаграми и ги използвайте за задачите, пътните карти или работните потоци. Това създава централен център за вземане на решения на базата на данни и изпълнение на проекти.

ClickUp отива отвъд създаването на професионални линейни диаграми; той ви дава възможност да ги използвате в рамките на мощно работно пространство за управление на проекти. Представете си свят, в който визуализацията на данни се интегрира безпроблемно с вашите задачи, срещи и комуникация, създавайки истинска работна среда, базирана на данни.

Искате ли да пренесете визуализацията на данни и сътрудничеството на по-високо ниво? Регистрирайте се в ClickUp още днес и се насладете на бъдещето на визуализацията на данни!

Често задавани въпроси

1. Как се създава линейна диаграма в Excel?

За да създадете линейна диаграма в Excel, можете да следвате стъпките по-долу:

Подгответе данните си и изберете набора от данни, който искате да използвате. Уверете се, че първата колона съдържа етикетите на данните за вашите точки (например месец, времева линия и т.н.). Маркирайте двете колони с данни, които искате да включите в диаграмата, като обхванете точките с данни и техните етикети. Преминете към раздела „Вмъкване“ и намерете групата „Диаграми“. Кликнете върху падащото меню под иконите на диаграмите и изберете „Линия“. Excel ще генерира линейна диаграма с вашите набори от данни, представени с отделни линии. Можете да персонализирате диаграмата, като използвате съветите, споменати в тази публикация в блога.

2. Как да създам линейна диаграма в Excel с два набора от данни?

Процесът е подобен на създаването на диаграма с два набора от данни. Подгответе таблицата с данни с една колона за точките и етикетите. Маркирайте цялата колона и следвайте същите стъпки, както при създаването на еднолинейна графика в Excel.

3. Мога ли да експортирам линейната си диаграма за презентации или отчети?

Да. Excel ви позволява да експортирате данните от линейната диаграма по два начина:

Метод „Копирай-Постави“ : Просто кликнете с десния бутон на мишката върху диаграмата и изберете „Копирай“. Сега можете да поставите тази диаграма в желаната презентация или софтуер за база данни (Google Sheets, Smartsheet или други).

Експортиране като изображение: Кликнете с десния бутон върху диаграмата и изберете „Запази като картина“. Изберете желания формат на файла (например PNG, JPEG) и персонализирайте качеството на изображението преди запазването. Това е идеално за използване в софтуер за визуализация на данни или презентации (Powerpoint, Canvas, Keynote или други).

4. Мога ли да добавя линия на тенденцията към линейната си диаграма в Excel?

Разбира се! След като създадете линейната диаграма, я маркирайте. Кликнете върху знака „+“ в горния десен ъгъл на диаграмата. Това отваря менюто „Елементи на диаграмата“. Преминете към опцията „Тенденция“ и изберете типа тенденция, която искате да добавите (линейна, експоненциална и др.).