10-те най-добри софтуера за контрол на проекти за управление на проекти през 2025 г.

Успешното завършване на проекта изисква ефективно управление на бюджета, разумно разпределение на ресурсите, управление на риска, удовлетвореност на заинтересованите страни и качествени резултати. Това са много неща, които трябва да се направят правилно.

Нещата могат да бъдат по-лесни, ако използвате софтуер за контрол на проекти, за да проследявате всички елементи на едно място. Подходящият софтуер за контрол на проекти повишава прозрачността на проекта и подобрява управлението на бюджета и риска през целия жизнен цикъл на проекта. Той също така се справя със сложността на съвременните проекти, като ви помага да планирате стратегически ресурсите си, за да постигнете целите на проекта. В този блог ще обсъдим десетте най-добри софтуера за контрол на проекти и техните функции.

Какво трябва да търсите в софтуера за контрол на проекти?

При търсенето на софтуер за контрол на проекти, проектните мениджъри трябва да дадат приоритет на следните възможности:

Цялостно проследяване на проекта: Уверете се, че софтуерът може да проследява задачите, графиците, етапите и бюджета на проекта. Той трябва да предлага и видимост в реално време на изпълнението и напредъка на проекта.

Управление на ресурсите: Знаете, че дори един средно голям проект може да изисква активно управление на ресурсите, за да бъде успешен. Изберете софтуер, който позволява ефективно Знаете, че дори един средно голям проект може да изисква активно управление на ресурсите, за да бъде успешен. Изберете софтуер, който позволява ефективно разпределение и управление на ресурсите , включително персонал, оборудване и материали. Той трябва също да прогнозира нуждите от ресурси и да ви помага да проследявате наличността на ресурсите през целия жизнен цикъл на проекта.

Бюджетиране: Изберете софтуер, който поддържа бюджетиране и управление на разходите. Потърсете функции за оценка на разходите, проследяване на разходите и финансова отчетност.

Икономическа ефективност: Софтуерът за контрол на проекти трябва да предлага икономически ефективни абонаментни планове, които отговарят на вашите бизнес изисквания и предлагат премиум функции на достъпна цена. Безплатен план или безплатна пробна версия са идеални, тъй като ви дават време да прецените дали софтуерът е подходящ, без да се ангажирате с разходи.

Функции за управление на риска: Уверете се, че софтуерът за контрол на проекти включва функции за идентифициране, оценка и намаляване на рисковете по проекта, за да сведете до минимум потенциалните нарушения на графиците и бюджетите на проекта.

Сътрудничество: Най-добрият софтуер за контрол на проекти ще ви предложи безпроблемно планиране, сътрудничество и комуникационни инструменти.

Потребителско преживяване: Трябва да проверите и мащабируемостта, производителността и лекотата на използване на софтуера.

Прочетете повече: Как да приложите контрол на проектите

10-те най-добри софтуера за контрол на проекти, които да използвате за управление на проекти

По-долу сме изброили десетте най-добри софтуера за контрол на проекти, които ще улеснят процесите по управление на проектите ви.

1. ClickUp

Използвайте инструмента за управление на проекти на ClickUp, за да ускорите плановете за проекти, да управлявате ресурсите, да определяте приоритети, да преглеждате напредъка и да правите много други неща

ClickUp е софтуер за управление и контрол на проекти, който предлага множество функции, съобразени с изискванията на вашия проект. Това е платформа „всичко в едно“, която ви помага да работите в тясно сътрудничество с екипа си, като използвате свързани работни потоци, документи, табла в реално време и др. Тя помага на проектните екипи да работят по-бързо, по-умно и да спестяват време.

Решенията за управление на проекти на Clickup ви помагат да управлявате ресурсите, да проследявате резултатите, да създавате и разпределяте задачи, да наблюдавате напредъка и да интегрирате популярни инструменти за проекти – всичко на едно място.

Какво още? Използвайте таблото на ClickUp, за да визуализирате състоянието на проекта чрез карти, таблици, списъци и диаграми. То помага и за събирането и анализирането на всички данни по проекта, така че лесно да проследявате ресурсите, да идентифицирате пречките и да се вместите в бюджета. Персонализирайте таблото според вашите предпочитания, като използвате някой от над 50-те налични джаджи.

Използвайте таблото на ClickUp, за да подобрите ефективността на проекта и да управлявате спринтовете

Ефективният контрол на проектите включва подробни срещи и дискусии. Може да не успеете да избегнете всички срещи, но можете да спестите време с ClickUp Brain, интегрирания AI асистент. Използвайте го, за да обобщавате бележки и разговори от срещи, да създавате резюмета и доклади за проекти, да автоматизирате актуализации на задачи и действия и да попълвате автоматично данни в таблици.

Автоматизирайте планирането на проекти и управлението на задачи с ClickUp Brain

Най-добрите функции на ClickUp:

Изтеглете този шаблон Стандартизирайте процеса на контрол на промените, за да сведете до минимум прекъсванията, като използвате шаблона за стандартни оперативни процедури за управление на промените на ClickUp.

С този шаблон можете:

Създайте стандартизиран процес за заявка, преглед и одобрение на промени

Проследявайте статуса на всяка заявка за промяна и гарантирайте навременното й разрешаване

Поддържайте изчерпателна одитна следа на всички промени за целите на съответствието

Ограничения на ClickUp:

В началото възможността за персонализиране може да ви се стори прекалено сложна.

Мобилното приложение все още не разполага с всички функции на приложението за настолни компютри.

Цени на ClickUp:

Безплатен план завинаги: Най-подходящ за лична употреба

Unlimited: Най-подходящ за малки екипи; 7 USD/месец на потребител

Бизнес: Най-подходящ за средни екипи; 12 USD/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 $/месец на потребител на Workspace

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4. 7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

Прочетете също: Безплатни шаблони за управление на проекти , за да стартирате проекта си бързо

2. Asana

чрез Asana

Asana е друг лесен за използване софтуер за контрол на корпоративни проекти. Основните му функции включват управление на проекти, цели и отчети, управление на ресурси, работни процеси и автоматизация. Потребителите харесват интуитивния му интерфейс.

Тази платформа за управление на задачи ви позволява да разработвате и планирате проекти, да възлагате и проследявате задачи, както и да преглеждате проекти в Kanban, времева линия и други изгледи. Тя също така предоставя обща картина на задачите в различни екипи, което я прави подходяща за сътрудничество между различни екипи при работа по големи проекти. Asana също така се интегрира с над 270 приложения за автоматизация на контрола на проекти.

Най-добрите функции на Asana:

Управлявайте проектите от начало до край и поддържайте екипа синхронизиран и в график, за да постигнете целите си.

Свържете работата на всеки екип с по-голямата цел на компанията, като проследявате напредъка с данни в реално време в отчетите.

Повишете ефективността на екипа с автоматизирани работни потоци и процеси

Планирайте точни графици, коригирайте натоварването и се придържайте към плана, за да постигнете целите си за развитие на проекта

Ограничения на Asana:

Импортът и експортът на данни е достъпен само във форматите JSON и CSV.

Само едно лице може да възлага задачи, което представлява предизвикателство за големи екипи с много заинтересовани страни по проекта. Не можете също така да възлагате задачи на няколко лица.

Цени на Asana:

Безплатно: Завинаги

Стартово ниво: 13,49 $/месец на потребител

Разширено: 30,49 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Enterprise+: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Asana:

G2: 4. 3/5 (9500+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 000 отзива)

3. Smartsheet

чрез Smartsheet

Smartsheet съчетава гъвкавостта на електронната таблица с мощността на инструмент за управление на проекти, което го прави едно от най-гъвкавите решения за контрол на проекти. Можете лесно да визуализирате и персонализирате управлението на проекти с лесния за използване интерфейс на Smartsheet. Наистина е лесно да започнете, особено ако имате опит в работата с Excel.

Той помага да проследявате всички данни по проекта на едно място, да сътрудничите с екипа си в реално време, да автоматизирате работните процеси и да анализирате ключовите показатели за ефективността на проекта. SmartSheet също така позволява интелигентно вземане на решения за проекти с автоматично генерирана визуализация на данните. Въпреки това, той не разполага с други съществени функции за управление на проекти, като документиране и определяне на цели.

Най-добрите функции на Smartsheet:

Планирайте проектите си внимателно, като използвате изгледи Kanban, Gannt, Card или Grid.

Задайте бюджети за проектите и следете праговете, за да увеличите рентабилността на проектите

Разделете проекта си на различни етапи, фази, задачи или задания за по-добро управление на проекта.

Опростете сътрудничеството с споделяне на документи, проверка, известия и низове от разговори

Стандартизирайте и автоматизирайте създаването на проекти и отчитането, за да мащабирате сложни проекти

Ограничения на Smartsheet:

Трябва да закупите допълнителни функции като Pivot Table и др.

Трябва да закупите нови лицензи, за да придобиете неговия усъвършенстван модел.

Липсва достатъчна поддръжка за съхранение на формули и данни

Цени на Smartsheet:

Безплатно: Завинаги

Предимство: 9 USD/месец на потребител

Бизнес: 32 USD/месец на потребител за минимум 3 потребители

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Smartsheet:

G2: 4. 4/5 (над 15 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 отзива)

4. Runn

чрез Runn

Runn позволява гладко планиране на проекти, разпределение и проследяване на ресурсите и управление на капацитета, което го прави отличен софтуер за контрол на проекти за ефективно управление на вашите проектни ресурси.

Използвайте Runn, за да зададете срокове за проекта, да прогнозирате нуждите от ресурси и да проследявате разходите за успешни резултати от проекта. Неговите мощни възможности за отчитане ви помагат да следите нуждите си от ресурси и тяхното използване, да разграничавате платените и неплатените часове и да работите ефективно за постигане на целите си.

Екипите могат да използват разширението за Chrome за незабавно и точно проследяване на времето.

Най-добрите функции на Runn:

Балансирайте натоварването на всеки член на екипа и планирайте според съществуващите разпределения, планираните почивки и празници.

Управлявайте времето и парите за различни типове проекти с прогнозни данни за всички ваши финансови показатели

Поддържайте обща представа за всичките си ресурси, за да проследявате лесно представянето на екипа и да идентифицирате тенденциите в използването на ресурсите.

Измервайте точно напредъка и разходите по проекта, като използвате табели за отчитане на работното време

Планирайте различни сценарии „ако-тогава“, за да сте подготвени за всякакви промени

Ограничения на Runn:

Той има ограничени възможности за персонализиране и може да не успеете да го адаптирате към конкретни елементи на проекта.

Може да ви се стори сложно да го интегрирате с конкретни външни системи.

Цени на Runn:

Безплатно: Завинаги

ПРО: 10 долара на месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Рейтинги и отзиви за Runn:

G2: 4. 5/5 (Недостатъчно отзиви)

Capterra: 4,8/5 (30 отзива)

5. Плаващ

чрез Float

Float е интегрирана платформа за централизирано управление на ресурсите и планиране на проекти. Можете да я използвате за управление на задачите по проекта, определяне на бюджети и тарифи за фактуриране, както и за дефиниране на фазите и графиците на проекта.

С неговия интуитивен интерфейс и функционалност „дръпни и пусни”, можете да създавате подробни графици за ресурсите, да разпределяте ресурсите ефективно и да идентифицирате потенциални пречки. Функцията за проследяване на времето предоставя обща представа за очакваното и действителното време за задачите, което помага за контролиране на бюджетите и графиците на проектите.

Най-добрите функции на Float:

Преглеждайте графиците на проектите на вашия екип в реално време, за да планирате капацитета и да разпределяте работата ефективно.

Разпределяйте задачи, определяйте крайни срокове и разпределяйте бюджети с обзор на степента на използване на всеки

Проследявайте напредъка на екипа си и бюджетите на проектите в реално време, докато членовете на екипа ви лесно регистрират и редактират действителните си работни часове.

Получавайте известия за тенденции при неплатената работа и потенциални загуби

Ограничения на плаващите разходи:

Това може да бъде скъпо за малки екипи

Може да не го намерите за подходящ за мобилни устройства и да имате проблеми с превъртането на мобилния си телефон.

Той предлага ограничени интеграции

Плаваща цена:

Безплатно: 14-дневен пробен период

Стартово ниво: 7,5 долара на месец на потребител

Предимство: 12,5 долара на месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Float:

G2: 4. 2/5 (1000+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1500 отзива)

Прочетете също: Как да изчислим натоварването на ресурсите

6. Teamdeck

чрез Teamdeck

Teamdeck е цялостна платформа за управление на ресурсите и планиране на проекти за творчески и технически екипи. Тя помага за управлението на наличността на ресурсите, проследяването на отчетените часове и лесното прогнозиране на изискванията. Можете да проследявате текущата и бъдещата натовареност на екипа си в реално време в календарите на екипа и да разпределяте ресурсите съответно.

Най-добрите функции на Teamdeck:

Разпределяйте проектите в календара на екипа си и определяйте часовия им график въз основа на наличността, длъжността, уменията и определените от вас характеристики.

Управлявайте отпуските на екипа си и проследявайте тяхната наличност на час, за да знаете кога да очаквате да са на работа и кога да са в почивка.

Персонализирайте шаблоните за отчети за различни екипи, като PM, HR, Finance и Operations, за да спестите време.

Следете с лекота времето, прекарано от отделните членове по различни проекти

Планирайте по-добре предстоящите проекти, като получите пълна представа за текущите си проекти и използването на ресурсите

Ограничения на Teamdeck:

Той не уведомява никого, когато член на екипа вземе почивен ден, което затруднява проследяването на присъствието на екипа.

Потребителите са открили грешки в данните в отчетите

Няма безплатен план, само безплатна пробна версия

Цени на Teamdeck:

Безплатно: 30-дневен пробен период

Лек член: 2 долара на месец

Пълен член: 6 долара на месец

Оценки и рецензии за Teamdeck:

G2: 4. 6/5 (12 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (42 отзива)

7. Jira

чрез Jira

Jira е инструмент за проследяване на проблеми и гъвкаво управление на проекти за екипи за разработка на софтуер. С Jira можете лесно да планирате, проследявате и пускате софтуерни проекти. Той използва гъвкави методологии, които позволяват на екипите да реагират бързо на променящите се изисквания, като по този начин увеличават успеваемостта на проектите. Интегрирайте го с други приложения за разработка, за да начертаете целите на компанията и да откриете пречките в различните отдели.

Най-добрите функции на Jira:

Поддържайте синхронизация между екипа си и заинтересованите страни, като добавяте епични задачи, картографирате работни елементи, зависимости и версии на времева линия.

Използвайте скрам табла, за да разделите големи, сложни проекти на управляеми задачи, така че вашите екипи, работещи в спринтове, да доставят по-бързо

Създайте персонализирани работни процеси, които отговарят на всеки стил на работа

Настройте DevOps и интегрирайте Jira безпроблемно с други продукти на Atlassian

Получавайте данни в реално време за рисковете и напредъка на проекта, за да продължавате да оптимизирате производителността

Ограничения на Jira:

Той не може да автоматизира проектите напълно

Потребителите считат Jira за негъвкав и труден за персонализиране

Макар че можете да импортирате идеи в проект чрез CSV импорт, с този метод не можете да прехвърляте настройки на полета, изгледи или настройки на проекта.

Цени на Jira:

Безплатен завинаги: До 10 потребители

Стандартен: 7,16 долара на месец на потребител

Премиум: 12,48 долара на месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Jira:

G2: 4. 3/5 (5500+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 14 000 рецензии)

8. Basecamp

чрез Basecamp

Basecamp е друг софтуер за управление и контрол на проекти, който предлага различни инструменти за планиране, проследяване и управление на проекти, като форуми, списъци със задачи, групови чатове и таблици с карти за планиране на проекти. Най-голямото му предимство е простият му потребителски интерфейс, който се фокусира само върху онлайн сътрудничеството.

С Basecamp можете да създавате автоматични проверки за повтарящи се задачи на екипа и да виждате общия напредък на множество проекти. Той ви позволява също да планирате събития, крайни срокове и етапи на проекта, като по този начин гарантирате ефективността и прозрачността на проекта.

Най-добрите функции на Basecamp:

Организирайте всичките си проекти, задачи и графици в един прост, едностраничен табло

Използвайте организирани пространства, за да създавате, споделяте и обсъждате документи, файлове и изображения

Комуникирайте ефективно с групов чат в реално време

Настройте автоматични проверки, за да намалите времето за срещи

Ограничения на Basecamp:

Липсват основни функции за управление на проекти, като проследяване на времето, възлагане на задачи и диаграми на Гант.

Не можете да добавяте етикети за приоритизиране, разпределяне или категоризиране на задачите за действие.

Няма безплатен план

Цени на Basecamp:

Безплатен 30-дневен пробен период, без безплатен план

Basecamp: 15 долара на месец на потребител

План Pro Unlimited: 299 долара на месец

Оценки и отзиви за Basecamp:

G2: 4. 1/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4. 3/5 (над 14 000 отзива)

9. Hub Planner

чрез Hub Planner

С Hub Planner можете да планирате и графикът на ресурсите си за различни проекти и да проследявате тяхното изпълнение, като сравнявате прогнозираното време с действителното време. Това ви помага да проследявате изпълнението на екипа спрямо поставените цели и да оценявате набора от умения на всеки ресурс. Той също така предоставя интуитивни табла и шаблони за отчети, за да проследявате напредъка и рентабилността на проекта.

Той също така помага на потребителите бързо да заявят и одобрят ресурси в рамките на системата с помощта на разширение на работния процес.

Най-добрите функции на Hub Planner:

Проследявайте графиците на проектите с времевите таблици на Hub Planner, като сравнявате планираното време и отчетеното време за всяка задача.

Планирайте проекти с лекота между вътрешни и външни екипи

Използвайте динамичната топлинна карта, за да идентифицирате бързо пропуските в графика на проекта и да визуализирате натоварването на екипа си.

Управлявайте разходите по проекта си и получите представа за неговата рентабилност

Ограничения на Hub Planner:

Не можете да редактирате грешка в работния график на проекта си

Някои потребители смятат, че отчитането на проектите е малко сложно

Макар да е полезен за малки екипи, софтуерът може да не отговаря на сложните изисквания на по-големи екипи.

Цени на Hub Planner:

Plug & Play: 7 долара на месец на потребител

Премиум: 18 долара на месец на потребител

Business Leader: 54 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Hub Planner:

G2: 4. 2/5 (19 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (100+ отзива)

10. Saviom

чрез Saviom

Решението за управление на портфолио от проекти на Saviom помага на организациите да управляват едновременно няколко проекта. Можете да проследявате състоянието на проекта и резултатите в реално време, да идентифицирате рисковете по проекта на ранен етап и да намалите пречките.

Освен това Saviom анализира изпълнението на проекта спрямо определените бюджети, за да увеличи рентабилността. Като ви помага да прогнозирате капацитета на екипа и изискванията на проекта, той ви помага да минимизирате разходите и да подобрите използването на фактурируемите ресурси.

Най-добрите характеристики на Saviom:

Изпълнете повече проекти с по-малко ресурси с решението Enterprise Project Portfolio Management (EPPM), което може да генерира прогнози за необходимите ресурси, помагайки ви да максимизирате използването им.

Разпределяйте и премествайте задачи с просто движение „плъзгане и пускане”

Вземайте по-добри решения с подробни табла в реално време и персонализирани отчети с филтри и персонализирани полета.

Генерирайте различни сценарии, за да предвидите и планирате бизнес предизвикателствата

Създайте автоматизирани последователности и персонализирани работни процеси, за да спестите време и усилия

Ограничения на Saviom:

Документацията е ограничена, затова да настроите нещата по начина, по който искате, изисква някои опити и грешки и в началото може да отнеме много време.

Потребителите намират интерфейса за малко тромав и старомоден.

Цени на Saviom:

Power License: Персонализирано ценообразуване

Lite лиценз: Персонализирана цена

Лиценз за неползватели: Индивидуално ценообразуване

Оценки и рецензии за Saviom:

G2: Н/Д

Capterra: 4. 2/5 (20 отзива)

Гарантирайте успеха на проекта с ClickUp

Проектните мениджъри могат да използват софтуер за контрол на проекти, за да гарантират успеха на сложни проекти, като осигуряват прозрачност, ефективност и отчетност. ClickUp предлага широка гама от функции за оптимизиране на процесите по управление на проекти. От планиране и разпределение на капацитета до проследяване на задачите и отчитане, той оптимизира работния процес за успешно изпълнение на проекта.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да постигнете целите на проекта!