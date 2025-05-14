10 алтернативи на Raycast за интегриране на приложения през 2025 г.

Помните ли последния път, когато се опитахте да заредите новия си телефон с по-стар зарядно устройство? Фрустрацията от несъвместимите връзки е чувство, което познаваме твърде добре. Сега си представете този сценарий в цифровото работно пространство, където софтуерните системи отказват да „комуникират“ помежду си.

От комуникационни предизвикателства и несъответствия в данните до повишена сложност на ИТ и по-голяма неефективност в управлението на работния процес, разнородните системи могат да създадат много пречки, които възпрепятстват иновациите и растежа.

Raycast е широко използвано приложение за стартиране на приложения и софтуер за производителност, създаден за macOS. То предлага мощен и персонализируем интерфейс за управление на задачи, изпълнение на команди и търсене локално и онлайн.

Макар Raycast да е популярен избор, той има и своите недостатъци. Потребителите често се сблъскват с трудности при усвояването му, а опциите за интегриране може да не са толкова всеобхватни, колкото се очаква. Освен това софтуерът може да изисква много ресурси, особено при изпълнението на сложни скриптове.

Така че, ако търсите незаменим софтуер за интеграция, различен от Raycast, който действа като най-добрият свързващ елемент, гарантиращ безпроблемното сътрудничество между вашите цифрови инструменти, продължете да четете. Тази публикация в блога разглежда десетте най-добри алтернативи на Raycast, които не можете да пропуснете.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Raycast?

Не всички приложения за софтуерна интеграция са еднакви, затова е необходимо да се оцени как се представят по отношение на следните параметри:

Леснота на използване: Потребителският интерфейс на избрания инструмент трябва да е интуитивен и лесен за навигация. Сложната крива на обучение може да се отрази негативно Потребителският интерфейс на избрания инструмент трябва да е интуитивен и лесен за навигация. Сложната крива на обучение може да се отрази негативно на целите за производителност . Потърсете опция, която предлага прости процеси на настройка и ясни, кратки инструкции.

Производителност: Алтернативата трябва да е лека и бърза, да изпълнява команди бързо, без значително забавяне. Не трябва да използва прекалено много системни ресурси, за да не се отрази негативно на производителността на компютъра ви.

Гъвкавост на интерфейса: Избраният от вас софтуер трябва да ви позволява да персонализирате интерфейса с настройваеми преки пътища, теми и оформление, които подобряват удобството ви при работа.

Съвместимост на платформата: Уверете се, че софтуерът е съвместим с вашата операционна система, независимо дали използвате macOS, Windows или Linux. Някои инструменти са проектирани с поддръжка на различни платформи, докато други са специфични за дадена операционна система.

Разработка и поддръжка: Редовните актуализации са показател за непрекъснати подобрения, отстраняване на бъгове и потенциално нови функции. Форумите за поддръжка, Редовните актуализации са показател за непрекъснати подобрения, отстраняване на бъгове и потенциално нови функции. Форумите за поддръжка, шаблоните за документиране на процесите и надеждното обслужване на клиенти също са от съществено значение.

Възможности за интеграция: Софтуерът ви позволява ли интеграция с популярни Софтуерът ви позволява ли интеграция с популярни приложения и услуги за ежедневния работен процес , като календари, мениджъри на задачи и инструменти за разработка? Колкото повече интеграции поддържа даден инструмент, толкова по-мощен става той.

10 алтернативи на Raycast за интегриране на приложения

Нека се впуснем в подробностите на десетте най-добри алтернативи на Raycast.

1. ClickUp

Опростете управлението на проектите си, подобрете сътрудничеството и улеснете по-интелигентното бизнес планиране с ClickUp.

ClickUp е платформа за управление на проекти, която ви позволява да интегрирате всичките си работни приложения в една съвместна среда и да автоматизирате персонализирани работни процеси.

Ето какво може да направи за вас ClickUp Integrations с над 1000 приложения:

Microsoft Teams. Активирайте безпроблемни известия, създаване на задачи и актуализации на проекти в предпочитания от вас инструмент за комуникация чрез интегриране с популярни платформи за комуникация, като Slack и

Възползвайте се от синхронизацията с календарни услуги, включително синхронизация с Google Calendar и Outlook Calendar; включете задачи и крайни срокове в лични или екипни календари.

Прикачете файлове към задачи и проекти от всеки акаунт за съхранение чрез интеграции с водещи услуги за съхранение в облак, като Google Drive и Dropbox.

Оптимизирайте проследяването на проблеми и споделяйте трикове за производителност в рамките на цикъла на разработка на софтуер, като свържете приложението си с GitHub, GitLab и Bitbucket.

Опростете отчитането на работното време, управлението на фактурираното време и анализа на производителността на вашия екип с инструменти за проследяване на времето като Toggl, Time Doctor и Harvest.

Освен това, повишете ефективността на екипа си с шаблона за интеграция на софтуера ClickUp.

Изтеглете този шаблон Управлявайте връзките между различни софтуерни решения и всички задачи, свързани с интеграцията, на едно място с шаблона за софтуерна интеграция на ClickUp.

Този шаблон предоставя прост процес за оценка на начина, по който се свързват различните софтуерни решения, за възлагане на задачи за по-ефективно сътрудничество в екипа и за организиране на всички функции, свързани с интеграцията, на едно място.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте задачи с 15 различни персонализирани статуса, като „В процес“, „Завършено“, „Необходима информация“, „Завърши“, „Отменено“ и др., за да следите напредъка на всяка стъпка в интеграцията.

Използвайте ClickUp Automations , за да оптимизирате интеграцията на софтуера, да променяте статуси и да създавате нови задачи, като избирате от над 100 предварително създадени автоматизации.

Създайте персонализирана автоматизация въз основа на вашите работни процеси чрез ClickUp Automation.

Бързо намирайте всеки файл, независимо дали се намира в ClickUp, свързано приложение или локалния ви диск, с помощта на функцията ClickUp Universal Search

Добавете персонализирани действия или команди за търсене, като преки пътища към връзки, съхранение на текст за по-късно и други, за да търсите всичко на едно място.

Търсете и получавайте достъп до данни в ClickUp в различни приложения, от изгледи на пространства до конкретни подзадачи.

Създайте свои персонализирани интеграции и приложения ClickUp с нашия публичен интерфейс за програмиране на приложения (API).

ClickUp Brain е роден AI инструмент с мощни функции като Knowledge Manager, който ви позволява да търсите и получавате отговори за всичко в приложението.

Използвайте ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM, за да получите незабавни отговори на всичките си въпроси относно работата, задачите, документите и др.

Ограничения на ClickUp

ClickUp Brain, изкуствената невронна мрежа, е платена функция.

Не всички функции на ClickUp са налични офлайн или в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 долара на месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 7 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки на клиенти на ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

2. Alfred

чрез Alfred

Alfred е приложение за продуктивност за macOS, известно с мощните си функции, които надхвърлят простото стартиране на приложения. С други функции като персонализирани работни потоци, история на клипборда и разширител на текст, то предлага обширен набор от инструменти за подобряване на ефективността. Тази алтернатива на Raycast се адаптира към вашите нужди, което я прави подходяща за дигитализиране на повтарящи се задачи.

Най-добрите функции на Alfred

Свържете бързи клавиши, ключови думи и действия, за да създадете сложни работни процеси, без да пишете нито една реда код.

Извършвайте действия върху файлове и контакти, управлявайте музикалния си плейър и изпращайте системни команди на MacBook.

Използвайте „История на клипборда“, за да намерите всеки текст, изображение или файл, който сте копирали по-рано, без да въвеждате същите отговори отново и отново.

Въведете кратко съкращение и го разширете автоматично в пълен текстов фрагмент.

Ограничения на Alfred

Ограничено до macOS

Разширени функции, достъпни само с покупката на Powerpack

Цени на Alfred

Лиценз за един потребител v5: 34 £

Мега поддръжник: 59 £

Оценки на клиентите на Alfred

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. HeyTaco

чрез HeyTaco

HeyTaco е софтуер за признание и ангажираност между колеги. Той се фокусира върху изграждането на положителна култура чрез система за геймификация, която изпраща „такос“ като знак на признателност към членовете на екипа, празнува постиженията и провокира разговори.

Освен цифровата валута за тако, HeyTaco може да бъде конфигуриран да се интегрира с други инструменти или системи, за да обменя тако за реални награди.

Най-добрите функции на HeyTaco

Създавайте персонализирани приложения за раздаване на тако и преглед на класации за тако, като използвате Taco Giving API, пригоден за конкретни фирмени събития като рождени дни или годишнини.

Използвайте простата документация, достъпна на уебсайта, за да започнете.

Оценявайте ангажираността и изчислявайте такосите, заедно с тенденциите и моделите, с HeyTaco analytics.

Ограничения на HeyTaco

Понастоящем предлага само JSON формат на отговора за интеграция.

Всеки потребител на HeyTaco получава 5 такос, които може да използва ежедневно, а лимитът може да бъде променен само от администраторите на HeyTaco.

Цени на HeyTaco

План за всички: 3 долара на потребител на месец

План за екип: 3 долара на потребител на месец

План за предприятия: Индивидуални цени

Оценки на клиентите на HeyTaco

G2: 4. 8/5 (403 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

4. Keypirinha

чрез Keypirinha

Keypirinha е бърз стартиращ софтуер за Windows. Минималистичният му интерфейс ви позволява бързо да търсите и изпълнявате команди, да стартирате приложения и да намирате файлове, без да напускате клавиатурата.

Keypirinha може да се персонализира чрез плъгини и гъвкава система за конфигуриране и е подходящ за тези, които искат персонализирано преживяване без допълнителните разходи за по-тежки инструменти за производителност. Официалните плъгини и Python API са с отворен код.

Най-добрите функции на Keypirinha

Стартирайте търсене във всеки конфигуриран уебсайт, уебстраници или онлайн речник и открийте приложения, файлове, отметки, URL адреси и регистрационни ключове за миг.

Превеждайте текст на всеки език с помощта на пакета GoogleTranslate.

Изтеглете, разархивирайте и инсталирайте инструмента лесно.

Разделете URL адреса и конвертирайте аргументите му в JSON

Ограничения на Keypirinha

Потребителите, които не са запознати с редактирането на конфигурационни файлове, може да имат затруднения да разкрият пълния потенциал на програмата.

Приложението е само за Windows, което ограничава полезността му за потребители, които работят с различни операционни системи.

Цени на Keypirinha

Безплатно

Оценки на клиентите на Keypirinha

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Ulauncher

чрез Ulauncher

Ulauncher е приложение за стартиране на приложения за Linux, предназначено да подобри производителността на потребителите чрез бързо търсене и персонализирани разширения. Поддръжката за търсене ви дава възможност да получите достъп до приложения, файлове и уеб услуги само с няколко натискания на клавиши. Можете дори да пишете имейли, като въведете имейл адрес.

Този софтуер с отворен код се използва често от Linux потребители, които дават приоритет на ефективността и минимализма в работния си процес.

Най-добрите функции на Ulauncher

Въведете името на приложението, дори ако не знаете как се пише, и функцията за разширяване на текста ще разбере какво имате предвид.

Създайте клавишни комбинации за търсене в интернет или за вашите скриптове, или инсталирайте разширение на трета страна.

Използвайте четири вградени теми или създайте своя цветова схема.

Преглеждайте файлове и директории с лекота – въведете ~ или /, за да започнете.

Ограничения на Ulauncher

Специално разработена за Linux, което ограничава използването ѝ до екосистемата на Linux.

Разширенията му трябва да бъдат написани на Python, което може да затрудни разработчиците, които предпочитат или са по-опитни в други програмни езици.

Цени на Ulauncher

Безплатно

Оценки на клиентите на Ulauncher

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. Wox

чрез Wox

Wox е безплатен лаунчър с пълна функционалност за Windows, който ви помага да автоматизирате задачите и да получите бърз достъп до информация. Подобно на други инструменти за автоматизация на процеси, тази алтернатива на Raycast се интегрира с всичко – от локални файлове и папки до уеб търсения, плъгини и теми. Wox е с отворен код в Github и е идеален за тези, които ценят персонализираното изживяване при работа с компютър.

Най-добрите функции на Wox

Направете плъгин за Wox с всеки програмен език, като NodeJS, Golang, Python и C-Sharp.

Дизайнирайте темата на вашия десктоп, като изберете цветове, шрифтове, размери и др. в конструктора на теми.

Разгледайте уеб, като добавите към търсенето си ключови думи като „wiki“, „g“

Автоматично сортиране на локални файлове въз основа на употребата

Ограничения на Wox

Силна зависимост от плъгини за функционалност, а потребителите са съобщили за проблеми с съвместимостта и стабилността на плъгините.

Случайни несъответствия в актуализациите и разработката пораждат опасения относно дългосрочната му жизнеспособност.

Цени на Wox

Безплатно

Оценки на клиентите на Wox

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. ueli

чрез ueli

ueli е стартиращ софтуер за Windows и macOS, известен с изчистения си дизайн и лесна функционалност. Поддържа търсене на приложения, файлове и отметки, както и изпълнение на системни команди.

С ueli можете да намалите зависимостта си от навигацията с мишката, което го прави подходящ за потребители, които искат да оптимизират своята работна среда.

Най-добрите функции на ueli

Търсете в отметките на браузъра си в Google Chrome, правете прости математически изчисления и конвертирайте цветове в различни формати.

Посочете папките, в които са инсталирани вашите приложения, и коя файлова разширение трябва да се използва, за да ги разпознае.

Използвайте вградената функция за търсене в macOS, за да намирате файлове и папки във вашата локална файлова система.

Изпълнявайте команди от командния ред, като dir, cd , cls и ipconfig за Windows, и ls, cp и ifconfig за macOS/Linux.

Ограничения на ueli

Създадени са с Electron framework, което може да доведе до по-висока употреба на паметта и процесора в сравнение с нативните приложения.

Цени на ueli

Безплатно

Оценки на клиентите на ueli

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. Flow Launcher

чрез Flow Launcher

Flow Launcher е програма за търсене на файлове и стартиране на приложения за Windows, която ви позволява да извършвате уеб търсения, да изчислявате, да изпълнявате скриптове и да търсите файлове и приложения, всичко това от единен интерфейс.

Flow Launcher, проектиран като алтернатива с отворен код, има силна общност, която подкрепя разработването на нови функции. Най-новата му версия беше пусната на 13 февруари 2024 г.

Най-добрите функции на Flow Launcher

Добавете нови възможности за търсене, като инсталирате различни приложения, като Google Search Plus, Clipboard History и IP Address.

Лесно изпълнявайте команди за пакетна обработка и PowerShell като администратор или друг потребител.

Активирайте прозореца за търсене незабавно с помощта на персонализиран бърз клавиш.

Напишете свои собствени плъгини на C#, F#, Python, JavaScript или TypeScript.

Ограничения на Flow Launcher

Тъй като това е сравнително нов и развиващ се проект, той може да не разполага с дълбочината на функциите или стабилността, които се срещат в по-утвърдените инструменти.

Екосистемата на плъгините е ограничена.

Цени на Flow Launcher

Безплатно

Оценки на клиентите за Flow Launcher

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Quicksilver

чрез Quicksilver

Quicksilver е безплатно приложение за продуктивност за macOS, което ви позволява ефективно да контролирате вашия Mac. То се учи от вашите навици, за да ви предложи най-подходящите опции бързо.

Възможностите на Quicksilver се простират до търсене в интернет, изпълнение на скриптове и бърза автоматизация на ежедневни задачи.

Най-добрите функции на Quicksilver

Управлявайте съдържанието чрез плъзгане и пускане или вземете директно избраното съдържание

Прегледайте файловата система на MacBook, като използвате ключови думи и „неясно“ съвпадение.

Отваряйте приложения, документи, контакти и музика без забавяне

Взаимодействайте с инсталираните приложения чрез плъгини

Ограничения на Quicksilver

Стръмна крива на обучение поради уникалния интерфейс и широките възможности за персонализиране

Цени на Quicksilver

Безплатно

Оценки на клиентите на Quicksilver

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Zapier

чрез Zapier

Zapier е софтуер за управление и автоматизация на работния процес, който осигурява интеграция на уеб приложения в различни отдели, като човешки ресурси, маркетинг, финанси, продажби и операции.

Някои от примерите за автоматизация на бизнес процесите включват събиране на потенциални клиенти от различни източници, проследяване на кандидатите за свободна работна позиция, управление на онлайн поръчки на клиенти, създаване, планиране и мониторинг на публикации в социалните медии и поддържане на център за разходи.

Най-добрите функции на Zapier

Плъзнете и пуснете приложенията във визуалния конструктор, за да стартирате работния си процес (наричан още Zap); приложете персонализирана логика, условия и филтри.

Защитете данните си с помощта на строги вътрешни контроли за сигурност. Zapier провежда ежегодни одити SOC 2 (тип II).

Опишете как бихте искали да персонализирате своя тригер или действие, и AI ще напише Javascript или Python кода за вас.

Получавайте данни от всяка услуга или изпращайте заявки към URL адреси, без да пишете код или да стартирате сървъри.

Ограничения на Zapier

Понякога автоматизацията се проваля, което води до загуба на време и необходимост от постоянно наблюдение на Zaps, за да се гарантира, че те работят правилно.

Настройването на връзки с други платформи може да бъде предизвикателство, като поддръжката е насочена предимно към отговори на често задавани въпроси, което прави персонализираната помощ по-труднодостъпна.

Цени на Zapier

Безплатно: 0 $ на месец

Стартово ниво: 19,99 $ на месец

Професионална версия: 49 долара на месец

Екип: 69 долара на месец

Компания: Индивидуални цени

Оценки на клиентите на Zapier

G2: 4,5/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2700 отзива)

Намалете повтарящите се задачи и унифицирайте работния процес чрез интеграция на приложения

Интегрирането на приложения е като съставянето на идеалния екип. Независимо дали сте голямо предприятие или бързоразвиващ се малък бизнес, софтуерът за интегриране на приложения може да промени изцяло играта.

Те могат да ви помогнат да синхронизирате системите си, да оптимизирате процесите си и да повишите производителността, като същевременно спестите време и усилия.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес, за да започнете да се възползвате от неговите функции.