Как да създадете свой собствен AI асистент (примери за употреба и инструменти)

AI асистентите са се превърнали в неразделна част от ежедневието ни, от използването на домашни асистенти за рецепти до проверката на близките ресторанти на смартфоните ни.

Всъщност се очаква до края на 2024 г. да се използват над 8,4 милиарда AI асистенти – повече от световното население!

Днес тези асистенти правят много повече от просто отговаряне на въпроси. Те помагат при създаването на съдържание, автоматизирането на работния процес и много други неща. Но има един проблем: публично достъпните чат асистенти не са подходящи за вашите специфични изисквания.

Ето защо е по-важно от всякога да знаете как да създадете свой собствен AI асистент. А ние сме тук, за да ви помогнем!

В края на този блог не само ще знаете как да създадете свой собствен чат асистент според вашите специфични изисквания, но и ще ви предоставим по-умна и по-лесна алтернатива, която елиминира всички догадки!

⏰60-секундно резюме AI асистентът е чат-базирано AI приложение, предназначено за изпълнение на работни и лични задачи. Той използва машинно обучение и обработка на естествен език, за да разбира запитвания на обикновен език, и може да се използва за изпълнение на конкретни функции. Можете да създадете свой собствен AI асистент с внимателно планиране и обучение на модела. Като универсално приложение за работа, ClickUp предлага вграден AI асистент, който е директно интегриран във вашето работно пространство. Можете да използвате функционалността на ClickUp Brain, за да изпълнявате лесно специфични за проекта действия, като създаване на документи, проверка на напредъка и др.

Какво е AI асистент?

AI асистентът е компютърна програма, предназначена да изпълнява автоматично действия, които иначе биха изисквали човешки усилия и интелект. Използвайки AI за автоматизиране на задачи, можете да посветите времето си на по-сложни проекти.

Тези цифрови помощници разбират запитвания на човешки език благодарение на силата на обработката на естествен език (NLP) и машинно обучение (ML). Това им помага да изпълняват конкретни действия, поискани от вас, потребителя.

Въпреки че възможностите на AI асистента зависят от това, за какво е програмиран, ето някои примери за задачи, които може да изпълнява:

Отговаряне на вашите въпроси въз основа на техните знания или информация, получена от интернет

Настройка и изпълнение на напомняния по време, избрано от нас

Написване на имейли или текстови съобщения

Управление на умните устройства в домовете ни

Генериране на изображения и графики

Обобщаване на уеб страница (или друга информация)

Примери за някои популярни виртуални AI асистенти са Google Assistant, Siri, Alexa и ChatGPT.

Предимства на създаването на собствен AI асистент

Макар че можете да използвате лични AI асистенти за много неща и да ги интегрирате чрез API, създаването на AI асистент предлага четири уникални предимства.

Персонализиране: Когато създавате своя AI асистент, можете да персонализирате неговия потребителски интерфейс или други функции по ваш вкус, нещо, което не можете да направите с AI асистенти на трети страни. Ефективност: Асистентът на трета страна често обработва запитвания от милион потребители в даден момент. Вашият собствен AI асистент ще обработва само вашите запитвания и тези на вашата организация, като по този начин ще гарантира ефективност. Поверителност: Вашият личен AI асистент ви осигурява по-добра поверителност и сигурност на данните, отколкото асистент на трета страна. Данните остават поверителни в рамките на вашата организация и вие решавате как да се използват. Мащабируемост: Персонализираният AI асистент за вашата организация е изключително мащабируем и гъвкав. Можете да го интегрирате с всякакви свои персонализирани приложения и лесно да добавяте нови функции или възможности.

Как да си направите свой собствен AI асистент: стъпка по стъпка ръководство

Стъпка 1: Определете случая на употреба и възможностите

Първото, което трябва да направите, е да определите случая на употреба на вашия AI асистент – неговите възможности и ограничения.

Ако това планиране не се направи внимателно, ще се окажете с продукт, който не може да изпълнява задачите по желания начин. Ето нещата, които трябва да дефинирате ясно и да отбележите за вашия AI асистент, преди да започнете да работите по него:

Вид асистент

Създавате ли личен AI асистент? Или асистент, който ще се използва за случаи като обслужване на клиенти или бизнес операции? Докато универсалният личен AI асистент има множество възможности, които му позволяват да изпълнява много видове действия, асистентите за конкретни случаи изискват специално обучение.

Целеви потребители и техните умения

Кои са целевите потребители на вашия AI асистент и какви са техните умения? Разберете колко са запознати с AI приложенията, какъв език използват, за да дефинират даден проблем, и как предпочитат да използват виртуален асистент (т.е. чрез изпращане на команди или чрез глас в приложение или в интернет).

Проблеми за решаване

Обмислете възможностите на AI асистента и какво искате той да решава. Например, асистентът за продуктивност трябва да има способността да управлява календара, електронната поща и списъка с задачи като минимум. Или може би искате той да обобщава срещите ви и да пише имейли за вас.

Ограничения

Разработчиците често поставят някои ограничения на AI асистента, за да гарантират, че той няма да доведе до неблагоприятни резултати. Затова определете тези ограничения предварително. Например, колко дълго трябва да съхранява потребителските данни? Какви действия не трябва да извършва? Определете и документирайте тези и всички други ограничения, които искате да има вашият асистент.

💡Съвет от професионалист: Докато задавате ограничения, създайте списък „Ще правя / Няма да правя“. Например: ✅ Ще направи: Отговаря на често задавани въпроси на клиенти, предоставя информация за проследяване на поръчки ❌ Не може да прави: Обработва плащания, съхранява чувствителни данни на потребители

Стъпка 2: Идентифицирайте технологичния стек

След като документирате възможностите и ограниченията на своя AI асистент, можете да помислите за подходящия технологичен стек, с който да го създадете. Това включва всички библиотеки и рамки, които ще използвате, за да ускорите разработката на своя асистент, както и друга инфраструктура, като например:

Езикът за програмиране, който ще използвате (например Python, Java, C++ и др.)

Инсталатори на пакети за езика, който планирате да използвате (т.е. мениджър на пакети за Python за Python)

Хостинг среда (т.е. самохостинг, облачен хостинг и др.)

Библиотека или рамка за NLP (например NLTK, spaCy, Gensim и др.)

ML библиотеки и рамки (SciPy, TensorFlow, NumPy и др.)

Библиотеки за разпознаване на глас (ако искате асистентът ви да има гласови функции)

💡Съвет от професионалист: Изберете технологичен стек въз основа на мащабируемост и лекота на интеграция. ✅ Избягвайте прекомерното инженерство в ранните етапи

Стъпка 3: Намерете данни за обучение

Сега трябва да намерите данните, с които да обучите своя личен AI асистент. Можете да намерите тези данни на много места, като сайтове с данни на трети страни, източници на данни, генерирани от потребители, и регистрите за дейността на вашата организация или данните за клиентите.

Що се отнася до типовете данни, ще ви са необходими три типа тренировъчни данни за вашия AI асистент:

Данни за човешкия език за обучение по NLP

Речеви данни за обучение, свързано с речта (ако искате да интегрирате функции, свързани с речта)

Данни, специфични за задачите, за да обучите асистента на задачите, които ще изпълнява

💡Съвет от професионалист: Независимо от избрания от вас набор от данни, уверете се, че той е достатъчно голям, за да обучите AI модел. Добра отправна точка е правилото 10x , което предполага набор от данни, поне 10 пъти по-голям от броя на параметрите във вашия модел.

Стъпка 4: Почистете и подгответе данните за обучение

След като имате данните си, е време да ги почистите, маркирате и подготвите за обучение на модела на асистента. Това е важна стъпка, защото тя ще определи как моделът интерпретира данните ви, така че не бързайте с тази стъпка. Ето как да изпълните всяка от тях:

Почистване: В този процес премахвате всички грешки и аномалии от данните си, като празни редове, изключения, дублирани стойности и т.н. Това се прави, за да се гарантира, че данните, върху които ще се обучава моделът ви, са точни и без никакви неточности.

Етикетиране: Това е процесът на правилно маркиране, категоризиране и етикетиране на данните във вашия набор от данни, за да се гарантира, че моделът може да ги интерпретира правилно по време на обучението. Връзките, които вашият модел ще установи между различните точки от данните, зависят от този процес.

💡Съвет от професионалист: След като сте почистили и маркирали данните си, разделете ги на два набора от данни – един за обучение и един за тестване. Запазете 70% от набора от данни за обучение и 30% за тестване.

Стъпка 5: Обучете своя асистент

Данните ви вече са готови, а технологичната ви платформа е на място. Време е да започнете да обучавате своя AI асистент. Инсталирайте и стартирайте необходимите инструменти във вашата хостинг среда и ги захранете с вашия обучителен набор от данни. Настройте параметрите на обучението, като скорост на обучение и размер на партидата, и започнете процеса на обучение.

Точните стъпки за този процес варират в зависимост от NLP и ML библиотеките, които изберете, затова се обърнете към ръководствата на вашия технологичен стек. За да намалите грешките, наблюдавайте непрекъснато процеса на обучение.

💡Съвет от професионалист: Ако скоростта на обучението е бавна, коригирайте параметрите за скорост на обучение и размер на партидата и рестартирайте процеса. Ако срещнете грешки, вижте съветите за отстраняване на проблеми в библиотеките си.

Стъпка 6: Тествайте асистента

След като вашият AI асистент е обучен, тествайте го върху тестовия набор от данни. Проверете точността на неговата работа. На този етап може да се сблъскате с два вида проблеми:

Прекомерно приспособяване: Това се случва, когато обучаващият модел запомня обучаващите данни, вместо да ги обобщава. В резултат на това той работи точно, когато го тествате с обучаващия набор от данни, но работи зле, когато го тествате с нови данни. Техниките, които можете да използвате, за да разрешите този проблем, включват регуларизация, ансамблиране и др.

Недостатъчно приспособяване: Това се случва, когато моделът не изгражда връзки между входните и изходните параметри на потребителя, което в крайна сметка води до неуспех както при обучението, така и при тестването на наборите от данни. Обикновено това може да се поправи чрез удължаване на времето за обучение или използване на по-голям/по-сложен набор от данни. Ако това не помогне, можете да опитате с по-напреднали техники като инженеринг на функции или преминаване към по-сложна архитектура на модела.

Преобучете модела на вашия AI асистент с помощта на предоставените по-горе решения, за да усъвършенствате неговата функционалност. Щом започне да генерира точни резултати с тестовия набор от данни, преминете към следващата стъпка.

💡Съвет от професионалист: Създайте сценарии, които разширяват границите на възможностите на вашия асистент, включително дълги/къси входни данни, входни данни на различни езици, входни данни със специални символи или необичайно форматиране, както и непълни или двусмислени заявки.

Стъпка 7: Проектирайте потребителския интерфейс (UI)

Когато AI асистентът ви започне да работи както очаквате, можете да пренасочите фокуса към неговия потребителски интерфейс. В крайна сметка, личността на чат асистента е толкова добра, колкото и потребителското му изживяване (UX) – никой не иска да използва такъв, който изглежда и се усеща нестабилен. Затова трябва да проектирате потребителски интерфейс, който е лесен за използване. Ако никога не сте проектирали такъв, наемете UX дизайнер за тази работа!

След като проектирате потребителския интерфейс, комбинирайте го с асистента и го внедрете в хостинг средата си, за да проведете окончателното тестване и отстраняване на грешки.

💡Съвет от професионалист: Добавете интелигентни функции на потребителския интерфейс, като автоматични предложения и бързи отговори, за да ускорите взаимодействията с интелигентни прогнози.

Стъпка 8: Извършете окончателно тестване и отстраняване на грешки

Време е да проведете окончателното тестване на AI асистента, който сте създали. Уверете се, че UX, AI моделът на асистента и всички други елементи работят както трябва. Изпратете команди за изпълнение на желаните задачи и вижте колко точни са резултатите. Тествайте и функционалността, базирана на реч.

За да направите това, поканете няколко потребители от целевата група на асистента да го изпробват. Вижте как формулират своите запитвания и колко добре асистентът им отговаря. Ако нещо не работи както трябва, отстранете грешката и я поправете.

💡Съвет от професионалист: Поканете няколко потребители от целевата група на асистента да го изпробват. Вижте как формулират своите запитвания и колко добре асистентът им отговаря. Ако нещо не работи както трябва, отстранете грешката и я поправете.

Стъпка 9: Стартиране и наблюдение

Накрая, можете да го направите достъпен за целевите потребители във или извън вашата организация. Наблюдавайте как се представя в реалния свят и анализирайте обратната връзка от потребителите. Въз основа на обратната връзка, подобрете го според нуждите.

💡Съвет от професионалист: Помогнете на AI асистента си да се подобрява непрекъснато, като го захранвате с нови данни. Добавете реални взаимодействия, за да подобрите точността и коригирайте езиковите модели, за да разберете по-добре намеренията на потребителите.

Не искате да започвате от нулата? Вземете пример от най-добрите! Един популярен подход е използването на мощните езикови модели на OpenAI. Можете да получите достъп до тези модели по няколко начина: директно чрез API (за което е необходим API ключ) или, по-удобно, чрез Python библиотеката, която улеснява нещата значително. Ключов съвет за всеки AI асистент е управлението на историята на разговорите. Това е като да дадете на асистента си добра памет! Ще трябва да съхранявате миналите взаимодействия, било то в кода си за бързи чатове, във файл за по-сложни разговори или в база данни за комплексни проекти. Когато задавате въпрос на AI, включете съответната история в „подсказката“ си, за да разбере контекста. Ако използвате OpenAI, тяхната Python библиотека е вашият най-добър приятел, който се занимава с всички технически детайли по комуникацията с техните сървъри.

Предизвикателства при създаването на собствен AI асистент

Въпреки всички налични библиотеки, рамки и подкрепа от общността, създаването на собствен AI личен асистент не е лесно. Ще се сблъскате с предизвикателства, включително:

Техническа сложност: Процесът на създаване на AI асистент е сложен. Тук сме го представили в опростена форма, но в действителност той е технически труден (особено ако не сте софтуерен разработчик или инженер).

Цена: Цената за създаване, поддържане и непрекъснато усъвършенстване на персонализиран AI асистент е доста висока. Дизайнът на потребителския интерфейс, разходите за сървъра и разходите за разработка могат лесно да достигнат хиляди долари, ако искате да Цената за създаване, поддържане и непрекъснато усъвършенстване на персонализиран AI асистент е доста висока. Дизайнът на потребителския интерфейс, разходите за сървъра и разходите за разработка могат лесно да достигнат хиляди долари, ако искате да извлечете максималното от AI асистента си

Въпроси, свързани с поверителността: Макар че персонализираният AI асистент може да ви даде по-голям контрол над поверителността на вашите данни, този контрол е съпътстван и от по-голяма отговорност. Когато всички потребителски данни се съхраняват на вашия сървър, отговорността за осигуряване на тяхната сигурност е ваша. В случай на нарушение на сигурността на данните, вие и вашата организация носите отговорност.

Защо ClickUp Brain е по-умна алтернатива на вашия собствен AI асистент

Ако искате да избегнете предизвикателствата, свързани с изграждането на свой собствен AI асистент, но все пак да използвате такъв за вашата организация, вече има лесно решение!

ClickUp — приложението за всичко, свързано с работата — разполага със собствен AI асистент, ClickUp Brain, който екипите могат да използват в различни ситуации.

Благодарение на дълбоката си интеграция с функциите за управление на проекти на ClickUp, ClickUp Brain ви помага да намирате информация, да създавате съдържание и да изпълнявате други специфични за проекта действия с проста текстова команда.

Нека разгледаме какво представлява той и как може да ви помогне да бъдете по-продуктивни на работното си място.

Какво е ClickUp Brain?

ClickUp Brain е AI функционалността, вградена в платформата за управление на проекти на ClickUp. Тя е тясно интегрирана с всички функции на ClickUp във вашето работно пространство, включително и с функцията за вътрешна комуникация ClickUp Chat. Можете да научите повече за ClickUp Brain тук.

Благодарение на дълбоката си интеграция във вашите работни процеси и всяка документация, налична в работната среда, ClickUp Brain винаги е контекстно ориентиран. Независимо дали го използвате, за да напишете съобщение до колегите си относно проекти или докато търсите документ, той винаги намира правилната информация от вашата работна среда ClickUp.

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

Предимства на използването на ClickUp Brain

ClickUp Brain ви позволява да използвате предимствата на AI, без да се сблъсквате с предизвикателството да създадете свой собствен асистент. Ето четири от основните му предимства:

По-висока продуктивност: Позволява ви лесно да внедрите Позволява ви лесно да внедрите AI трикове за продуктивност , които се интегрират дълбоко във всичките ви проекти и техните файлове, задачи, бели дъски и т.н. Това елиминира необходимостта да преминавате между различни инструменти за вашия работен процес.

Лесно настройване и използване: ClickUp Brain е значително по-лесен за настройка и използване от персонализиран AI асистент. Просто се регистрирайте за акаунт в ClickUp и можете да започнете да използвате ClickUp Brain веднага.

Достъпност: ClickUp Brain струва само 7 долара на месец, което е значително по-ниска цена от тази за създаване и експлоатация на ваш собствен AI асистент. Той е и много по-евтин от други AI асистенти с подобни възможности (например ChatGPT Plus и Gemini Advanced).

По-добра сигурност и поверителност: Накрая, ClickUp Brain предлага и по-добра сигурност и поверителност за вашите данни, тъй като отговаря на стандартите за сигурност на данните като GDPR, HIPAA и AICPA SOC2.

Как да използвате ClickUp Brain като свой AI асистент

Има много начини, по които можете да използвате ClickUp Brain като AI асистент по ваш избор за работата си. Можете да го попитате за състоянието на проекти и задачи, а той ще ви даде актуален отговор.

Използвайте ClickUp AI, за да автоматизирате задачи и да намирате документи, свързани с конкретни проекти.

Можете също да го помолите да обобщи документи, срещи, чат разговори, да транскрибира записани клипове или всякаква друга информация, която сте намерили другаде. ClickUp brain не пропуска важни детайли!

Обобщете чат разговорите си с ClickUp AI

Той разполага и с функция „catch-me-up”, с която лесно можете да изтеглите актуализации за определени периоди, докато сте отсъствали. Просто задайте въпроса на AI и той ще ви каже какво се е случило, докато сте били отсъствали, включително завършени задачи, забавени задачи, актуализации от членове на екипа, създадени документи и т.н.

И накрая, но не на последно място, той създава документи, мисловни карти, имейли и др. ClickUp Brain се интегрира с ClickUp Docs, добавяйки генеративна AI функционалност към функцията за редактиране на документи на ClickUp.

Така, когато създавате документ, можете да се възползвате от неговата мощност, за да генерирате бърз конспект или дори целия си документ, в зависимост от вашите изисквания.

Напишете кратките описания на проектите си с ClickUp Brain

Повишете производителността си с AI асистента на ClickUp

AI вече не е просто модна дума – тя предефинира начина, по който работим и живеем. Тя може да създава вашите имейли, да ви помага с проучвания и да автоматизира рутинни задачи. Така че, ако искате да победите конкуренцията, интегрирането на AI във вашите работни процеси вече не е опция!

Както показахме тук, създаването на собствен AI асистент е сложно и скъпо. С ClickUp обаче получавате гъвкаво и достъпно решение чрез ClickUp Brain.

Неговите мощни функции извличат подробности за проекта, обобщават чатове, създават мисловни карти и много други – всичко това за нуждите на управлението на вашия проект!

Какво чакате? Регистрирайте се в ClickUp и се убедете сами в силата на AI!