Контекстът е вашето конкурентно предимство в ерата на изкуствения интелект

Парадоксът на изкуствения интелект: защо се проваляме въпреки големия шум около него?

Изкуственият интелект е навсякъде. Той е в центъра на разговорите в заседателните зали, любимец на технологичните заглавия и фокус на масивни корпоративни инвестиции. Той е най-шумното обещание за напредък, но и едно от най-тихите разочарования.

Ето неприятната истина: 95% от пилотните проекти за изкуствен интелект се провалят. Въпреки 130% увеличение на разходите за изкуствен интелект, над 80% от организациите не отчитат осезаемо въздействие на генеративния изкуствен интелект в цялата компания.

Защо?

Отговорът не е липса на амбиция или интелигентност. А липса на контекст.

Живеем в ерата на разрастването на работата , разрастването на изкуствения интелект и разрастването на контекста – перфектна буря от несвързани инструменти, фрагментирани знания и изолирана информация.

Резултатът? Изкуствен интелект, който без контекст е просто безполезен.

Разрастване на работата: миражът на производителността

Управлението на инструменти, известия и ръчни актуализации, известни като разрастване на работата, отнема от работното ви време и ви пречи да вършите значима работа.

Съвременните организации се давят в море от несвързани приложения и платформи.

60% от времето на служителите се губи в търсене на остаряла информация

Трима от четирима служители нямат ясна представа за проектите

Всяка година се губят 2,57 трилиона долара икономическа стойност поради неефективност

Разрастването на работата не е просто неудобство, а съществуваща заплаха за производителността и иновациите.

Служителите преминават от Slack, Confluence, Zoom, Notion, Trello и безброй други инструменти – всеки от които съдържа част от пъзела, но никой не предоставя цялостната картина. Решенията се губят, одобренията отнемат вечност, а производителността тихо изчезва.

Съвременната работа е лабиринт от несвързани приложения и пропуснати решения.

Вместо да напредваме в работата, ние прехвърляме информация между 17 различни бази данни, като всяка от тях ни коства време, пари и концентрация.

Разрастване на изкуствения интелект: фалшивата обещание за „повече“

В бързането си да „направим изкуствен интелект“, забравихме да попитаме: знаем ли изобщо какво му преподаваме? Организациите са внедрили десетки несвързани инструменти за изкуствен интелект в различните отдели.

74% от компаниите се борят да превърнат изкуствения интелект в реално бизнес въздействие

49,8% от работниците описват политиката на своята компания по отношение на изкуствения интелект като „Див Запад“

60% признават, че използват неразрешени публични AI инструменти за работа

Това е разрастването на изкуствения интелект:

Изолирани инструменти , които не могат да комуникират помежду си

Разкъсана връзка с контекста — изкуствен интелект, който не разбира вашите работни процеси или език

Дублиране на усилията между екипи, които решават едни и същи проблеми

Сложни интеграции , които претоварват ИТ отдела с временни решения

Непоследователни резултати поради липсата на единен източник на информация

Парадоксът е ясен: повече изкуствен интелект, по-малко интелигентност.

Разширяване на контекста: тихият убиец

В основата на разрастването на работата и изкуствения интелект лежи разрастването на контекста – фрагментирането на знания, данни и процеси на вземане на решения.

Когато контекстът е разпръснат в десетки инструменти, дори и най-умният изкуствен интелект се свежда до предположения. Можете да подскажете на изкуствения интелект насоките на марката, подробностите за продукта и стратегията, но ако той не знае какво е казал вашият главен изпълнителен директор снощи или нюансите на вашия пазар, резултатът винаги ще пропуска нещо важно.

Контекстът е това, което прави изкуствения интелект полезен – както за хората, така и за изкуствения интелект

Няма да наемете нов служител и да очаквате той да се развива без ясно описание на длъжността, достъп до знанията на компанията и подходящите ресурси. И все пак, точно това правим с изкуствения интелект, като го внедряваме във фрагментирани среди и очакваме той да донесе полза.

📮ClickUp Insight: Само 12% от участниците в нашето проучване използват AI функции, вградени в пакети за продуктивност. Това ниско ниво на приемане предполага, че настоящите имплементации може би не разполагат с безпроблемната, контекстуална интеграция, която би накарала потребителите да преминат от предпочитаните от тях самостоятелни платформи за разговори. Например, може ли изкуственият интелект да изпълни автоматизиран работен процес въз основа на обикновен текстов подкана от потребителя? ClickUp Brain може ! Изкуственият интелект е дълбоко интегриран във всеки аспект на ClickUp, включително, но не само, обобщаване на чат низове, изготвяне или доусъвършенстване на текст, извличане на информация от работната среда, генериране на изображения и много други! Присъединете се към 40% от клиентите на ClickUp, които са заменили 3+ приложения с нашето приложение за всичко, свързано с работата!

Поправяне на изкуствената глупост: трите стълба

1. Елиминирайте разрастването на работата

Разрастването на работата не е само технологичен проблем – то е бизнес проблем.

За да разрешат този проблем, организациите трябва да унифицират работните си процеси, да централизират знанията си и да премахнат изолираните структури. Това означава да се преминава от мозайка от несвързани приложения към единен източник на информация.

2. Премахнете бариерите пред контекста

AI е толкова добър, колкото примерите и контекста, които му се предоставят.

Организациите трябва да предоставят най-добрите примери в своя клас, да направят „доброто“ неоспоримо и да предоставят на изкуствения интелект достъп до контекста в реално време. Така преминавате от общи резултати към наистина диференцирани резултати.

3. Спрете да третирате сигурността като нещо второстепенно

Разпространението на AI инструменти е създало кошмар за сигурността.

Доверявайте се само на AI инструменти, които не съхраняват данни .

Не обучавайте моделите на базата на вашите данни

Изисквайте най-високите сертификати за сигурност (ISO 42001 и по-високи).

Сигурността не е функция, а основа. В ерата на разпространената скрита изкуствена интелигентност сигурността трябва да бъде вградена в ДНК-то на всяко решение.

💬 Критиците казват: Настоящият бум на изкуствения интелект е изпреварил реалните резултати. Според Gartner над 50% от генеративните проекти за изкуствен интелект се провалят поради неясна бизнес стойност, проблеми с данните или липса на междуфункционална съгласуваност. Дори и с огромни инвестиции, много организации не виждат никакъв ефект върху крайния резултат, което отразява разликата между иновациите и изпълнението.

Обещаната земя: контекстуална изкуствена интелигентност и конвергентното изкуствено интелигентно работно пространство

Консолидирането на инструментите и интегрирането на изкуствения интелект трансформираха производителността и опита на този екип – от ръчен хаос към рационализиран успех.

Решението не е повече изкуствен интелект. Това е контекстуален изкуствен интелект — като ClickUp Brain , който е вграден директно във вашия работен процес, учи се от вашето работно пространство на живо и предоставя резултати от изкуствен интелект, които са релевантни, обосновани и в реално време.

За още по-задълбочено взаимодействие с изкуствения интелект, ClickUp Brain MAX поддържа директно преобразуване на глас в текст и изпълнение на задачи. Той предлага и множество водещи модели изкуствен интелект, включително ChatGPT, Claude, Gemini и други, директно от приложението, с пълен контекст на вашата работа, и ви позволява да комуникирате с работното си пространство, използвайки естествен език. Това е изкуствен интелект, който е чувствителен към контекста и винаги е включен.

Говорете, пишете и мислете по-умно с функцията „Talk to text“ в ClickUp Brain MAX.

Конвергентната AI работна среда е краят на разрастването на работата, разрастването на AI и разрастването на контекста:

Всички работни приложения, от които се нуждаете, обединени в една платформа

AI инструменти и агенти, които се учат от вашия житейски контекст

Контекст в реално време за всяко решение

Сигурност и съответствие с изискванията още при проектирането

Това не е просто средство за повишаване на производителността – то е стратегическо предимство. То позволява на хората и изкуствения интелект да работят заедно, като максимизират производителността, креативността и сигурността.

💡 Защо ClickUp Brain предоставя истинска контекстуална изкуствена интелигентност AI не прави работата по-умна – контекстът го прави. Повечето инструменти търсят интелигентност в изолация. ClickUp Brain я изгражда там, където й е мястото – във вашата работа. Тя не се намира в друг раздел и не чака вашата команда; тя се учи от вашето работно пространство на живо, разбира вашите цели, проекти и хора в реално време. Използвайте ClickUp Brain, за да оползотворите контекста в цялото си работно пространство. ✅ Вграден, а не добавен: Интелигентност, вградена във всяка задача, документ и коментар✅ Мултимоделна гъвкавост: Изберете между ChatGPT, Claude, Gemini и други – незабавно✅ Информация в реално време: Винаги бъдете в крак с това, което прави и решава вашият екип Това не е AI асистент – това е живо ниво на разбиране във вашия работен процес. С ClickUp Brain знанията се движат с вас, решенията остават свързани и всяко действие започва от контекста. 🚀 Съобразен с контекста. Винаги активен. Наистина полезен. 🚀 Съобразен с контекста. Винаги активен. Наистина полезен.

Зрялост на изкуствения интелект: от разкъсана към конвергентна

От несвързани инструменти до околна изкуствена интелигентност – вижте къде се намира вашата организация в процеса на трансформация към изкуствена интелигентност.

Организациите трябва да повишат зрелостта на изкуствения си интелект чрез:

Оценяване на настоящите им технологии и работни процеси

Идентифициране на възможности за изкуствен интелект и агенти за ускоряване на работните процеси

Картографиране на работните процеси на изкуствения интелект в съответствие с настоящото им ниво на зрялост

Пътуването преминава от разкъсана, ръчна работа и изолирана автоматизация към унифицирана интелигентност и истинска AI трансформация. 👀 Знаете ли, че? Работното разрастване е страничен ефект от неконтролираното използване на изкуствен интелект – съдържание, което изглежда добре, но липсва контекст, прозрение или реална стойност. Изглежда като напредък, докато не опитате да го използвате. Неотдавнашно проучване установи, че това нискокачествено AI съдържание струва на американските офис работници около 186 долара на месец в загуба на производителност. 🚀 Как ClickUp предотвратява разрастването на изкуствения интелект: Повечето AI инструменти ви оставят с полуготови чернови и резюмета извън вашия работен процес. Това означава повече копиране и поставяне, повече преследване, повече загубени часове. ClickUp Brain пренаписва уравнението, като го вписва точно във вашия работен процес. Актуализациите, обобщенията и последващите действия се базират на ежедневните задачи и документи, с които вашият екип работи. Те са обучени според вашите очаквания и марка, така че всеки резултат е значим и уместен. Резултатът? Вместо да се занимавате с ненужни неща, вие ускорявате напредъка. Всеки резултат движи, разпределя или информира самата работа.

Пътуването преминава от разединена, ръчна работа и изолирана автоматизация към унифицирана интелигентност и истинска AI трансформация.

👀 Знаете ли, че? Работната разпръснатост е страничен ефект от неконтролираното използване на изкуствен интелект – съдържание, което изглежда добре, но липсва контекст, прозрение или реална стойност. Изглежда като напредък, докато не опитате да го използвате. Неотдавнашно проучване установи, че това нискокачествено AI съдържание струва на американските офис служители около 186 долара на месец в загуба на производителност. 🚀 Как ClickUp предотвратява разрастването на изкуствения интелект: Повечето AI инструменти ви оставят с полуготови чернови и резюмета извън вашия работен процес. Това означава повече копиране и поставяне, повече преследване, повече загубени часове. ClickUp Brain пренаписва уравнението, като го вписва точно във вашия работен процес. Актуализациите, обобщенията и последващите действия се базират на ежедневните задачи и документи, с които вашият екип работи. Те са обучени според вашите очаквания и марка, така че всеки резултат е значим и уместен. Резултатът? Вместо да се занимавате с ненужни неща, вие ускорявате напредъка. Всеки резултат движи, разпределя или информира самата работа.

Пътят напред: задълбочени решения и практически изводи

ClickUp + контекстуална изкуствена интелигентност = измерима трансформация Според проучване на Forrester Economic Impact™, екипите, които използват ClickUp, са постигнали 384% възвръщаемост на инвестициите и са спестили 92 400 часа до третата година. ClickUp осигурява измерим ефект, от спестяване на време до ускоряване на производителността в различните отдели. Когато контекстът, работните процеси и интелигентността са на едно място, екипите не просто работят. Те печелят.

Ние не поправяме неуспехите на изкуствения интелект с повече модели – поправяме ги с по-добри системи. Преходът от сензация към въздействие започва с практични, структурни ходове, които закрепват интелигентността в контекста. ⏩ AI възможности: Въпреки широко разпространените неуспехи, има силни сигнали за това какво работи, когато контекстът е съгласуван. McKinsey оценява, че приложенията на изкуствения интелект в предприятията могат да генерират стойност от 2,6 до 4,4 трилиона долара в различни индустрии. Междувременно PwC прогнозира, че изкуственият интелект може да допринесе с 15,7 трилиона долара към глобалния БВП до 2030 г., като 6,6 трилиона долара ще дойдат само от повишаване на производителността. Това не са спекулации – това са възможни резултати, когато изкуственият интелект не е просто добавен, а интегриран в живия контекст, работните процеси и стратегическото съгласуване. Ето как организациите могат да преодолеят тази пропаст – превръщайки амбициите в действие, а хаоса в изкуствения интелект – в яснота.

Ние не поправяме неуспехите на изкуствения интелект с повече модели – поправяме ги с по-добри системи. Преходът от сензация към въздействие започва с практични, структурни ходове, които закрепват интелигентността в контекста.

⏩ AI възможности: Въпреки широко разпространените неуспехи, има силни сигнали за това какво работи, когато контекстът е съгласуван. McKinsey оценява, че приложенията на изкуствения интелект в предприятията могат да генерират стойност от 2,6 до 4,4 трилиона долара в различни индустрии. Междувременно PwC прогнозира, че изкуственият интелект може да допринесе с 15,7 трилиона долара към глобалния БВП до 2030 г., като 6,6 трилиона долара ще дойдат само от повишената производителност. Това не са спекулации – това са възможни резултати, когато изкуственият интелект не е просто добавен, а интегриран в живия контекст, работните процеси и стратегическото съгласуване.

Ето как организациите могат да преодолеят тази пропаст – превръщайки амбициите в действие, а хаоса в изкуствения интелект – в яснота.

Проверете потоците на контекста: Картографирайте къде се намира контекстът във вашата организация. Идентифицирайте пречките пред знанието, изолираните решения и информацията, изгубена при превода. Проектирайте за контекст, а не само за автоматизация: Изберете AI решения, които разбират езика и работните процеси на вашия бизнес и които могат да имат достъп до вашата жива база от знания и да се учат от нея. Обединете работното си пространство: Преминете към конвергентно AI работно пространство, в което инструментите, данните и AI възможностите са обединени. Премахнете изолираността, централизирайте знанията и направете контекста стандарт. Направете сигурността неотменима: Въведете AI решения, които не изискват съхранение на данни, не изискват обучение на модели въз основа на вашите данни и притежават водещи в бранша сертификати. Обучете екипите за рисковете от Shadow AI и им предоставете сигурни, одобрени инструменти. Инвестирайте в управление на промените: Контекстуалната изкуствена интелигентност и конвергенцията са свързани както с културата, така и с технологията. Обучете екипите да мислят системно, награждавайте сътрудничеството и превърнете контекста в основна ценност. Съчетайте експертния опит в дадена област с експертния опит в изкуствения интелект: Съчетайте експерти в дадена област с специалисти по изкуствен интелект, за да ускорите разработването на агенти за изкуствен интелект, да усъвършенствате итерациите и да предоставяте стойност по-бързо. Използвайте знанията в дадена област, за да гарантирате, че решенията за изкуствен интелект са подходящи, практични и съобразени с бизнес целите.

Преосмислете значението на думата „умен“

Бъдещето няма да принадлежи на организациите с най-много изкуствен интелект.

Той ще принадлежи на тези, които са най-контекстуални – които могат да обединят интелигентността, работните процеси и сигурността в една единствена, жива система.

Не се задоволявайте с глупав изкуствен интелект.

Не приемайте разрастването на работата, разрастването на изкуствения интелект или разрастването на контекста като цена за правене на бизнес.

Изисквайте повече. Изградете конвергентна AI работна среда. Превърнете контекста в свое конкурентно предимство.

Ерата на глупавия, изолиран изкуствен интелект приключи. Настъпи ерата на контекстуалния изкуствен интелект и конвергентната работна среда с изкуствен интелект. Ще бъдете ли лидер или ще останете назад?