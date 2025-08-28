Проучване: Огромните рискове за управлението и пропуските в сигурността на разрастването на изкуствения интелект

Обещанията на изкуствения интелект са огромни, но за много ИТ лидери той се превръща в кошмар по отношение на съответствието и сигурността. За да разкрием тази празнина, проведохме обширно проучване сред над 200 специалисти в областта на знанието.

Нашите констатации показват, че организациите инвестират значителни средства, но често без необходимите предпазни мерки, което води до огромни рискове за сигурността и други последствия от разрастването на изкуствения интелект.

Основни заключения от нашето проучване:

79,6% от екипите нямат ясна политика за неразрешени AI инструменти.

60% от работниците признават, че използват неразрешени AI инструменти, а 68% от ръководителите знаят, че това се случва .

В 44% от екипите никой не носи официална отговорност за последствията от лошите резултати на изкуствения интелект.

Над 42% от компаниите не са сигурни, че днес биха преминали одит за сигурност на доставчиците.

Това разрастване на изкуствения интелект не е само неефективно, но и представлява сериозен риск за сигурността и отчетността.

Решението се крие в приемането на сигурна, унифицирана и подлежаща на одит изкуствена интелигентност, подкрепена от нововъзникващи стандарти като ISO 42001 – първият международен стандарт, специално предназначен за системи за управление на изкуствена интелигентност (AIMS).

ClickUp се гордее, че е сред първите платформи, получили сертификат ISO 42001. Този строг сертификат доказва нашия ангажимент към сигурни, прозрачни и етични практики в областта на изкуствения интелект във всички наши решения. Следвайки изискванията на ISO 42001, ClickUp гарантира, че вашата организация се възползва от изкуствен интелект, който е иновативен и отговаря на изискванията. Нашата сертификация предоставя проверима гаранция, че вашите данни и работни процеси са защитени от най-високите стандарти в индустрията. С ClickUp можете да сте сигурни, че вашата работа, базирана на изкуствен интелект, се управлява отговорно, което ви дава конкурентно предимство в днешния дигитален свят.

Защо неразрешената изкуствена интелигентност е заплаха за вашата компания

Значителните нарушения на управлението на данните и съответствието са пряко следствие от неразрешеното използване на изкуствен интелект: 60% от работниците признават, че използват неразрешен изкуствен интелект, за да имат преднина в изпълнението на работните си задачи.

Цената не е само потенциални глоби; тя е подкопано доверие, компрометирана сигурност на данните и фундаментална загуба на контрол над вашите цифрови активи.

Това се дължи на хаотичен и неуправляем подход към изкуствения интелект – без наличието на структурирана рамка за управление на изкуствения интелект:

49,8% от работниците описват политиката на своя екип по отношение на изкуствения интелект като „Дивият Запад” .

Други 29,8% работят по рисковия подход „Не питай, не казвай“.

Кръгова диаграма на подходите на екипа към политиката за изкуствен интелект

Лидерите знаят, че рисковете съществуват, но им липсват ресурсите да ги отстранят:

33,17% смятат, че техният екип определено не е изключение от тези нарушения.

35,12% казват, че е малко вероятно техният екип да бъде изключение.

За да се справят с тази заплаха, която стои зад разрастването на изкуствения интелект, ИТ лидерите се нуждаят от проактивна стратегия за управление на изкуствения интелект, а не от пълна забрана. Въвеждането на подход за намаляване на риска, съобразен с рамки като ISO 42001, е от решаващо значение за постигането на баланс между иновациите и контрола.

Изкуственият интелект без отчетност е хазарт за съответствието

Тази липса на контрол води до ужасяваща липса на отчетност и реална страх от това да бъдат хванати неподготвени от клиенти или регулатори. Без ясно отговорно управление на изкуствения интелект, предприятията са изправени пред нарастващи рискове за съответствие с изкуствения интелект и липса на проследимост при вземането на решения, основани на изкуствен интелект.

За нежелани последствия от лоши съвети или пристрастни резултати от изкуствения интелект, 44% от екипите казват, че никой не би носил официална отговорност.

Освен този тревожен факт, разрастването на изкуствения интелект прави почти невъзможно проследяването на решенията на изкуствения интелект, доказването на етичното му използване или дори увереното преминаване на одит за сигурност.

Над 42% от екипите не са сигурни, че днес биха преминали одит за сигурни практики в областта на изкуствения интелект.

Графика с ленти, показваща увереността и отговорността на екипа за сигурни AI одити

Проактивното управление на изкуствения интелект вече не е по избор. Стандарти като ISO 42001 осигуряват критичната рамка за прозрачност и отчетност, като директно противодействат на рисковете за съответствие, свързани с разрастването на изкуствения интелект.

Дайте възможност на вашите служители, без да жертвате сигурността

Работниците използват изкуствения интелект, защото той наистина повишава тяхната производителност. Опитът да се забрани изцяло ще доведе до вътрешни конфликти и продължаващо разпространение на изкуствения интелект в сенчевата ИТ. Вместо това организациите трябва да позволят безопасното внедряване на изкуствения интелект чрез ясни политики, етични практики и прозрачност при използването на неразрешени инструменти за изкуствен интелект.

Общо 82% от лидерите очакват оплаквания от работниците, ако неразрешените AI сайтове бъдат просто блокирани.

Приоритетите на работниците са ясни:

42,44% дават приоритет на скоростта и ефективността

14. 63% дават приоритет на политиката и сигурността на компанията

42,93% дават приоритет и на двете

Диаграма на приоритетите на работниците за използване на изкуствен интелект

Те изискват решение, което не налага компромис между скорост и сигурност.

Идеалното решение скрива сложността на всички бекенд LLM в едно споразумение с един доставчик. Доставчикът се занимава, чрез своите договори и приложение, с цялата сложност по установяването на единен стандарт за изкуствен интелект. Не е нужно да се притесняваме за всички специфики на LLM или моделите. Това е просто чудесно.

Това подчертава критичната нужда от надежден, унифициран инструмент, който опростява управлението на изкуствения интелект за ИТ и екипите по сигурността, позволявайки на екипите да внедряват иновации, без да поемат неприемливи рискове.

От хаос към съответствие

Ерата на неконтролираното разпространение на изкуствения интелект приключва. Време е да върнем властта в ръцете на ИТ:

❌ СТОП: Разчитайте на внезапното внедряване на AI инструменти и се надявайте на най-доброто, което позволява разрастването на AI да създаде неуправляеми слепи точки в съответствието.

❌ СТОП: Въвеждането на пълна забрана на изкуствения интелект, която задушава производителността и води до разпространението на сенчеви ИТ.

❌ СТОП: Оценяване на специфични AI инструменти за различни екипи, което прави ефективното управление почти невъзможно.

✅ СТАРТ: Въвеждане на унифицирана платформа за изкуствен интелект, която се интегрира безпроблемно в съществуващите работни процеси и осигурява необходимата готовност за одит, контрол на риска и надзор за спазване на нормативните изисквания – всички основни стълбове на съвременните рамки за управление на изкуствения интелект.

✅ СТАРТ: Приоритизиране на сигурността на изкуствения интелект от самото начало. Интегрирайте надеждни мерки за сигурност във вашата стратегия за изкуствен интелект от първия ден, вместо да ги третирате като нещо второстепенно.

✅ СТАРТ: Дайте приоритет на решения за изкуствен интелект, които предлагат сигурност на корпоративно ниво и възможност за одит, като тези, които са съобразени с ISO 42001.

Именно затова ClickUp е проектиран по различен начин. Разбираме, че ИТ лидерите се нуждаят от нещо повече от поредния инструмент за изкуствен интелект; те се нуждаят от цялостна система за управление на изкуствения интелект, проектирана да елиминира разрастването и да гарантира съответствие.

ClickUp вече притежава сертификат ISO 42001, с което поставя нов стандарт за надеждна изкуствена интелигентност на работното място. Този сертификат предоставя verificable assurance, че нашата платформа предлага сигурност на данните, отчетност и отговорни практики в областта на изкуствената интелигентност, от които ИТ лидерите се нуждаят спешно, чрез надеждна рамка за управление на изкуствената интелигентност, която отговаря на глобалните стандарти за съответствие с нормативните изисквания.

Пътят напред

Разпространението на изкуствения интелект представлява опасна граница за съвременното предприятие, особено за неговите ИТ лидери.

Според мен, колкото по-малко доставчици имаме, толкова по-добре... Всеки един доставчик добавя време, разходи, усложнения. Това е досадно.

Ето защо: Нашето проучване показва, че служителите се обръщат към неразрешен AI, за да повишат производителността. Все пак, шокиращата липса на отчетност и готовност за одит излага вашия бизнес на риск от катастрофи в областта на съответствието и сигурността.

Ето какво трябва да направите: Пътят напред не е ограничението, а стратегическият контрол. Решението е да консолидирате изкуствения интелект в една единна платформа, която осигурява както производителността, която изискват служителите, така и управлението на корпоративно ниво, от което се нуждаят лидерите.

Ето решението на ClickUp: ClickUp е проектиран да елиминира разпространението на изкуствения интелект. Като една от първите платформи, получили сертификат ISO 42001, ние предлагаме нещо повече от просто мощен изкуствен интелект; ние предоставяме проверима система за управление на изкуствения интелект. Този сертификат гарантира, че ClickUp осигурява сигурност, отчетност и отговорна рамка, за да превърне хаоса в надеждно стратегическо предимство.

Предприемете действия още днес

Научете повече за ClickUp Brain

Единственият AI, сертифициран по ISO 42001, който свързва цялата ви работа

📺 Достъп до уебинара по заявка и наръчника

Вижте как водещите екипи елиминират разрастването на изкуствения интелект и постигат реална възвръщаемост на инвестициите.

💬 Запишете се за лична консултация

Готови ли сте да видите как ClickUp може да предостави сигурното, унифицирано AI решение, от което се нуждае вашият екип, подкрепено от стандартите ISO 42001? Запишете се за безплатна консултация още днес.

Бележка относно методологията на проучването: Данните за този доклад са събрани в рамките на две седмици в края на юли 2025 г. Проучването, състоящо се от 10 въпроса с множествен избор, е проведено анонимно сред над 200 участници. Респондентите представляват балансирана комбинация от професионални роли, от изпълнителни ръководители и мениджъри до индивидуални специалисти и предприемачи. За пълна методология и подробни резултати, свържете се с research@clickup.com.