Проучване на Forrester: ClickUp осигурява 384% възвръщаемост на инвестициите и 92 400 спестени часа до третата година

В днешния динамичен дигитален свят разпръснатостта на работата е тихият убиец на производителността. Несвързани инструменти, изолирана информация и ръчни процеси отнемат време и енергия от екипите навсякъде.

Ами ако можехте да си върнете тези часове, да увеличите приходите и да дадете повече възможности на своите служители – и всичко това на едно място?

Това е точно това, което разкрива най-новото проучване на Forrester Total Economic Impact™ (TEI) за ClickUp. Поръчано от ClickUp и изготвено от Forrester Research, това независимо проучване количествено измерва реалното въздействие от консолидирането на работата в конвергентна AI работна среда.

Цифрите: възвръщаемост на инвестициите, която говори сама за себе си

Строгият анализ на Forrester установи, че за три години една комбинирана организация*, използваща ClickUp, е постигнала:

384% възвръщаемост на инвестициите (ROI)

92 400 спестени продуктивни часа до третата година благодарение на автоматизацията и изкуствения интелект

3,9 милиона долара увеличение на приходите благодарение на ClickUp

Възвръщаемост на инвестицията за по-малко от 6 месеца

В основата на нашата работа е управлението на работния процес... Без ClickUp не бихме могли да постигнем тези резултати.

*Комбинираната организация е американска компания с годишни приходи от 150 милиона долара и 1000 служители. Тя е представителна за интервюираните клиенти и се използва за представяне на обобщената финансова анализа.

Ето визуална разбивка на това, което тези цифри означават за вас:

Как ClickUp постига резултати: изкуствен интелект, автоматизация и конвергенция

Ползи, реализирани от потребителите на ClickUp за период от 3 години. Източник: Проучване на Forrester TEI

1. Повишаване на производителността чрез автоматизация и изкуствен интелект

Екипите, които използват ClickUp, спестяват средно 12 часа на служител на месец до третата година. Функциите, задвижвани от изкуствен интелект, като автоматични обобщения, Enterprise AI Search и автоматизация на работния процес, елиминират повтарящите се задачи и превключването на контекста, което освобождава екипите да се фокусират върху работа с голямо въздействие.

Обичам изкуствения интелект. Обичам AskAI. Той е много ефективен. Имам набор от табла – всеки ден се събуждам и ги разглеждам като вестник, за да разбера как са напреднали проектите.

2. Увеличаване на приходите без увеличаване на броя на служителите

Чрез преразпределяне на спестеното време към проекти, които генерират стойност, организациите отбелязаха 7-кратно увеличение на производителността в някои отдели и генерираха 3,9 млн. долара нови приходи за три години. Централизираното работно пространство на ClickUp позволява на екипите да приемат повече клиенти, да стартират повече кампании и да доставят повече продукти, без да наемат допълнителни хора.

Сега управляваме около 500 маркетингови операции на месец... Без ClickUp бихме могли да се справим само с около половината от тази натовареност.

ClickUp замества фрагментираните решения за управление на проекти, като намалява разходите за стари софтуерни продукти с 60% до третата година и спестява време на ИТ администраторите. Това означава 114 000 долара спестени разходи за комбинираната организация, плюс нематериалната полза от това, че всичко е на едно място.

Всички тези микрокомуникации... се премахват незабавно, ако го направите правилно, и това е изключително ценно.

4. Предоставяне на неколичествено измерими ползи за по-щастливи клиенти и екипи

Повишена удовлетвореност на клиентите: По-бързите времена за реакция и по-доброто проследяване на проблемите доведоха до По-бързите времена за реакция и по-доброто проследяване на проблемите доведоха до CSAT резултати над 90.

Подобрено преживяване на служителите: Централизираните задачи и комуникация намалиха стреса и дадоха повече възможности на екипите.

Единен източник на информация: Актуализации в реално време и Актуализации в реално време и управление на знанията , които поддържат всички в синхрон

Една година по-късно, след като внедрихме ClickUp... тя успя да заведе баща си в Дисни Уорлд по време на данъчния сезон. Това е разликата, която ClickUp направи – от сълзи в банята до усмивки в Дисни.

📘 Искате пълна разбивка? Открийте как ClickUp помага на компаниите да увеличат производителността си 7 пъти и да реализират приходи в размер на 3,9 млн. долара в доклада на Forrester за TEI👇🏼

Защо е важно

Проучването на Forrester TEI потвърждава това, което клиентите на ClickUp вече знаят: консолидирането на работата в една единствена платформа, задвижвана от изкуствен интелект, не е само повишаване на производителността – то е стратегическо предимство. Независимо дали разширявате бизнеса си, увеличавате приходите си или просто искате да върнете времето на екипа си, ClickUp предоставя измерими резултати.

От възвръщаемостта на инвестициите в управлението на проекти до силата на конвергентното AI работно пространство, данните са ясни: по-малко инструменти, повече контекст и по-умна автоматизация създават пространство за екипите да работят най-добре.

Готови ли сте да видите пълния ефект? Изтеглете проучването на Forrester TEI и открийте как ClickUp може да трансформира вашата организация.