Glean и Microsoft Copilot: кой AI инструмент е по-подходящ?

Всеки иска да повиши производителността и ефективността си на работното място. Независимо дали става дума за бързи трикове за Excel таблици или инструменти, които лесно се синхронизират с съществуващите работни процеси, всяко предимство е от значение в конкурентна и динамична работна среда. ⚡

Тук на сцената се появяват AI инструменти като Glean и Microsoft Copilot.

И двата инструмента оптимизират работния ви процес, предлагат възможности за интеграция и (най-важното) спестяват много време. Но как да изберете между двата?

В този блог сме сравнили двата инструмента, за да ви спестим усилията. Нека разберем кой печели в дебата Glean срещу Microsoft Copilot!

Спойлер: Останете до края, за да видите друга опция, която е по-добра и от двете! 😉

Какво е Glean?

Създаден от екип от инженери по търсене в Google, Glean е инструмент за изкуствен интелект на работното място. Той се интегрира с няколко приложения и пакети за работното място, като Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce и Slack. С Glean можете да повишите производителността на работното място, да автоматизирате рутинните задачи и да гарантирате, че членовете на екипа имат лесен достъп до информация, свързана с конкретни проекти.

Когато му бъдат зададени въпроси, свързани с работата, Glean търси в приложенията на компанията, за да даде подходящи отговори. Той се основава на данните на компанията и анализира запитванията на потребителите, за да персонализира отговорите, които са съобразени с уникални роли, екипи и проекти.

Функции на Glean

Glean предлага няколко отличителни функции, които могат да помогнат на екипите по човешки ресурси, поддръжка, продажби и инженеринг да повишат производителността си. Нека разберем повече за тях.

🌟 Характеристика № 1: Търсене на работното място

Платформата за търсене в предприятието Glean събира цялото знание на вашата компания на едно място. Служителите могат да използват подсказки, за да намерят точната информация, от която се нуждаят, а AI инструментът претърсва данните, базите от знания и приложенията на вашата компания, за да намери подходящи и точни отговори.

Всички резултати от търсенето се индексират в реално време, така че вашите служители винаги имат достъп до най-актуалната информация. Glean може също да преглежда съществуващите разрешения за всеки документ, което позволява на служителите да виждат само информацията, до която имат достъп, и подобрява сигурността на данните.

Бонус: Ако Glean не може да намери отговори в съществуващите ви ресурси, той идентифицира експерти по темата във вашата организация. Можете да се свържете с подходящия човек, за да получите необходимата ви информация.

🌟 Функция № 2: AI асистент

AI асистентът на Glean ви помага да създавате убедителни имейли, да обобщавате документи и да анализирате данни. Той използва данни от информационното хранилище на вашата компания и ги използва, за да ви помогне да създавате контекстуални документи и отчети.

AI асистентът ви позволява също да автоматизирате сложни работни процеси с помощта на разширени подсказки. Можете да създавате подсказки със стъпки, структури и инструкции, за да насочвате AI асистента на Glean през многоетапни процеси без ръчна намеса.

🌟 Характеристика № 3: Графика на знанията

Графиката на знанията е всеобхватна рамка, която установява връзки между хората, съдържанието и дейността на дадена организация. Glean използва „конектори“, за да свърже знанията с многобройните вътрешни и външни приложения на вашата компания.

След това инструментът събира и индексира информация от тези източници, за да създаде база данни с възможност за търсене. Източниците на информация могат да включват имейли, чатове, документи, инструменти на работното място и др.

Тази функция е полезна, когато искате да получите достъп до контекстуално релевантно съдържание, без да губите време в търсене в цялото си цифрово работно пространство. Glean ще използва графика на знанията, за да разбере предишните взаимодействия и да извлече всички релевантни презентации, комуникации и документи, свързани с вашия проект.

Цени на Glean

Персонализирани цени

Какво е Microsoft Copilot?

Copilot е интелигентен AI асистент, интегриран в Microsoft SharePoint, Word, Excel и други приложения на Microsoft 365. Той може да ви помогне да изпълнявате различни задачи, като създаване на съдържание, AI търсене в предприятието и анализ на данни.

Инструментът използва големи езикови модели (LLM) и е интегриран с Bing, за да ви предостави най-релевантната и актуална информация за вашите търсения. Copilot може също да извлича информация от различни публични източници, което го прави полезен за научни изследвания и образование.

Функции на Microsoft Copilot

Ето някои от основните функции на Copilot, които могат да оптимизират работата ви в приложенията на Microsoft 365.

🌟 Характеристика № 1: Откриване на знания

Copilot действа като платформа за знания, задвижвана от изкуствен интелект, за предприятия. Тя се свързва по сигурен начин с бизнес данните, които се намират във вашите имейли, бележки, документи и календари.

Така, вместо да губите време в преглеждане на безброй източници на знания и свързване с експерти по темата, можете да използвате чат функцията, за да получите отговори на въпроси, свързани с работата.

🌟 Функция № 2: Личен AI асистент

Освен че предоставя знания, Copilot действа като ваш личен асистент, помагайки ви да се справите с повтарящите се задачи. Той се интегрира с приложенията в пакета Microsoft 365, за да предложи няколко предимства. Ето как.

Word : Интегрирайте с Word, за да изготвяте предложения въз основа на вашите бележки и други документи. Използва избрания от вас формат, извлича изображения от различни файлове и дори прави предложения за подобряване на вашата документация.

Excel : Анализирайте таблици и огромни количества данни в Excel с лекота. Използвайте подсказки, за да посочите на Copilot точно какъв анализ искате. Той ще създаде и персонализирана формула въз основа на вашето искане и ще ви даде бързи отговори.

PowerPoint : Създавайте професионални презентации с минимални усилия. Въведете инструкциите си и маркирайте документите, които искате да използвате за справка. Copilot незабавно ще превърне тези файлове в презентация. Можете също да конвертирате презентации в Word документи.

Екипи: Обобщете кой какво е казал по време на среща и запишете действията, които трябва да бъдат предприети. Можете да получите информация за нерешените въпроси и да уловите същността на дискусията, без да правите безкрайни бележки.

🌟 Функция № 3: Интеграция с Microsoft Graph

Microsoft Graph конекторите ви позволяват да въвеждате информация на корпоративно ниво (потребители, устройства, центрове за знания, приложения) от Microsoft и услуги, които не са на Microsoft, в Microsoft Graph. Това дава на Copilot семантично разбиране на подсказките и му позволява да предоставя смислени и релевантни отговори на всички свързани с работата запитвания.

Цени на Microsoft Copilot

Лично (Microsoft Copilot Pro): 20 USD/месец на потребител

Бизнес (Microsoft 365 Copilot): 30 USD/месец на потребител

Enterprise (Microsoft 365 Copilot): 30 USD/месец на потребител

Glean и Microsoft Copilot: сравнение на функциите

На пръв поглед е трудно да се направи разграничение между Glean и Microsoft само въз основа на техните функции. В таблицата по-долу ще сравним Glean с Microsoft Copilot, за да разберем техните функции в детайли.

Функция Glean Microsoft Copilot Бонус: ClickUp ✨ Търсене в предприятието Свързва се с множество платформи, което прави откриването на знания по-контекстуално. Може да получи достъп до данни, разпределени в над 100 услуги на Microsoft и други компании, за да предостави подходящи отговори на запитвания. Включва Connected Search, което ви позволява да търсите в ClickUp Workspace и интегрирани приложения на трети страни от лентата за търсене. Изпълнява разширени команди директно от лентата за търсене с команди със слэш. Контекстно-ориентирана помощ Използва усъвършенстван NLP, за да предоставя контекстуални предложения и препоръки. Ограничен до генериране на резюмета, анализиране на данни и изготвяне на доклади Изпълнява команди на естествен език чрез ClickUp Brain, вградения AI асистент на инструмента, и ClickUp Automations. Автоматизация Предлага функции за автоматизиране на сложни работни процеси Microsoft Copilot предлага възможности за автоматизация само за приложенията на Microsoft 365. Предлага над 100 шаблона за автоматизация и ви позволява да създавате свои собствени правила за автоматизация. Комуникация в екипа Разполага с работен център за управление на фирмена информация с ограничени функции за сътрудничество. Интегрира се с Microsoft Teams за обобщения на срещи, задачи за действие и информация на базата на чат. Позволява сътрудничество в реално време чрез ClickUp Chat, който превръща разговорите в действия незабавно. Предоставя обобщения, базирани на изкуствен интелект, в чата, което ви позволява да се информирате за актуалните новини по-ефективно. Идва с ClickUp Clips, за да ви помогне да записвате екрана си и да споделяте идеи веднага. Интеграции Интегрира се с широка гама от корпоративни приложения Интегрира се с различни CRM системи, инструменти за сътрудничество, бази данни и др. чрез Microsoft Graph конектори. Интегрира се с над 1000 инструмента Удобство на употреба Създава проблем с превключването на контекста, тъй като използва самостоятелна уеб страница. Работи безпроблемно с Microsoft приложенията, които използвате, без да се налага да превключвате между приложенията. Обединява управлението на знания, работните процеси, чата и изкуствения интелект в една платформа като универсално приложение за работа.

🌟 Характеристика № 1: Търсене в предприятието

Glean се свързва с голямо разнообразие от корпоративни системи, обслужвайки редица различни случаи на употреба и функции. Така че, когато използвате Glean за търсене, свързано с работата, получавате консолидирана информация от всички тези системи.

Copilot се интегрира безпроблемно с приложенията за продуктивност на Microsoft. Той се интегрира и с приложения на трети страни чрез Microsoft Graph, което му позволява да извлича контекстуално релевантна информация от различни системи за данни на трети страни, като Confluence, услугите на Google и Salesforce.

Победител 🏆 И Glean, и Microsoft Copilot се представят еднакво добре по отношение на възможностите за търсене в предприятието благодарение на интеграцията си с широка гама от инструменти и приложения на трети страни. Copilot обаче е по-добрият вариант за предприятия, които са дълбоко вградени в екосистемата на Microsoft.

🌟 Характеристика № 2: Помощ, съобразена с контекста

AI на Glean за работното място може да предостави контекстуална помощ. Това означава, че използва усъвършенствана обработка на естествен език, за да разпознае намерението на потребителя при търсене и да предложи следващите стъпки. Тази функция е особено полезна в сценарий за обслужване на клиенти.

Да предположим, че клиент подава заявка в приложение като Zendesk. Glean незабавно извлича цялата необходима информация за клиента, обобщава проблема, включва връзки към свързани документи и посочва специалисти, които могат да ви помогнат. Освен това ви предлага набор от препоръчителни действия, за да могат агентите по поддръжката да реагират бързо.

С Copilot сте ограничени основно до генериране на обобщения, анализиране на данни и изготвяне на отчети в приложенията на Microsoft, вместо да получавате контекстуална помощ.

Победител 🏆 Ясно е, че Glean печели тук, благодарение на способността си да разбира бизнес нуждите и да предоставя по-цялостен и персонализиран набор от предложения. Това е полезно за критични действия във функции като продажби, поддръжка и човешки ресурси.

🌟 Характеристика № 3: Автоматизация

Една от основните функции на Glean е Glean Apps. Можете да използвате тези персонализирани генеративни AI преживявания, за да автоматизирате различни части от ежедневните си работни процеси. Не се изисква кодиране – можете да създавате персонализирани Glean Apps, като използвате естествен език.

С Glean Apps можете да автоматизирате задачи като отговаряне на често задавани въпроси, обработка на ИТ заявки, анализ на проблеми и други. Copilot предлага автоматизация за рутинни задачи като изготвяне на чернови, редактиране, анализ на данни и обобщаване на съдържание.

Победител 🏆 Може да се каже, че Glean печели и този кръг. Неговите усъвършенствани възможности са предимство за автоматизиране на персонализирани действия, особено за сложни, многоетапни работни процеси.

🌟 Функция № 4: Комуникация в екипа

Една от любимите ни функции е Work Hub на Glean. Това е общо работно пространство, където се публикуват обяви, предупреждения, актуализации, документи, KPI и политики за цялата компания, които всеки може да види. Work Hub съдържа и директория за служителите, особено за новоназначените, в която могат да търсят хора по отдел, длъжност или местоположение.

Ако член на екипа ви спомене в някоя от приложенията, споменаването веднага се показва в Work Hub. Това улеснява следенето на важни съобщения, независимо от инструмента, използван за изпращане на съобщението.

Copilot се интегрира с Microsoft Teams. Можете да генерирате обобщения на срещи, да записвате задачи за действие и да наблюдавате проектите, възложени на служителите. Той може също да ви помогне да намерите отговори на конкретни въпроси въз основа на историята на чата ви с колегите или сътрудниците ви.

Победител 🏆 При сравнението между Glean и Microsoft Copilot, първият се представя по-добре. Work Hub на Glean действа почти като база от знания на компанията, събирайки разпръснатите документи и информация на компанията, заедно с няколко функции за комуникация в екипа.

Glean и Microsoft Copilot в Reddit

Бяхме доста любопитни да научим повече за тези инструменти от гледна точка на потребителите. След като проучихме по-подробно Reddit, ето какво открихме:

Един потребител на Reddit специално препоръчва Glean заради лесната настройка и обширната библиотека от API.

Работя много с Glean и той е изключително лесен за настройка, а освен това разполага с богат набор от API, които ви позволяват да създавате вътрешни инструменти, ако желаете.

Друг потребител подчертава Glean заради способността му да функционира като впечатляваща платформа за търсене.

Резултатите от търсенето в Glean са отлични, но потребителският интерфейс може да бъде подобрен.

Много потребители на Reddit бяха доволни от представянето на Microsoft Copilot в различни области. Например, няколко потребители на Reddit похвалиха Copilot за приложението му в областта на медицината и компютърните науки.

Работя в областта на медицината и мисля, че е страхотен. Добре е да се опитам да повторя целия си файл с 7000 реда код, за да включа промените, след като отговори на всеки един малък въпрос, който му задавам.

Въпреки че в Reddit има много отлични потребителски отзиви както за Glean, така и за Copilot, и двата инструмента имат и своите критици.

Най-голямата критика към Glean в Reddit беше използването на обработени данни за обучение на техните AI модели, както е посочено в Reddit нишка за софтуера за водене на бележки на Glean.

Не съм юрист, но прочетох политиката за поверителност на Glean. Тя изглежда казва, че Glean няма да споделя или продава данните в суров вид на външни компании. Така например, те няма да публикуват целите ви лекции в Chegg. Но не виждам нищо в нея, което да казва, че те сами няма да използват вашите данни – или че няма да продават някакъв вид обобщени или несурови данни (т.е. данните, преработени в това, което AI използва за моделиране).

Някои потребители също се оплакват, че Copilot е бъгав, което затруднява използването му.

Преди разчитах на Copilot Pro да ми помага да пренаписвам публикациите си за X (Twitter). Напоследък той отговаря на моите заявки, вместо да пренаписва съдържанието, което е разочароващо и изглежда като бъг.

При по-задълбочено проучване на темата в Reddit за Glean и Microsoft Copilot стана ясно, че макар политиките на Glean по отношение на данните да са най-големият проблем, потребителите рядко поставят под въпрос полезността му. От друга страна, потребителите на Microsoft Copilot са недоволни от неговата производителност, полезност и обща важност за автоматизацията.

Така че, отзивите на потребителите и на двете платформи ясно показват, че Glean е чудесна алтернатива на Microsoft Copilot.

Запознайте се с ClickUp — най-добрата алтернатива на Glean и Microsoft Copilot

Макар Glean и Microsoft Copilot да предлагат отлични функции, има един инструмент, който предоставя всички тези функции и ги изпълнява по-добре – ClickUp!

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Управлението на знанията ви в ClickUp е подсилено с две мощни функции: ClickUp Brain и Connected Search.

Заедно те работят като Connected Brain на вашето работно пространство, като незабавно извличат информация, изпълняват команди, предоставят анализи, изпълняват правила за автоматизация и много други – директно от този начален прозорец!

Но какво прави ClickUp една от по-добрите алтернативи на Copilot или Glean? Нека разберем.

ClickUp е номер 1: ClickUp Brain

Опитайте ClickUp Brain Получавайте актуализации на задачите, търсете файлове, създавайте или обобщавайте актуализации и още много други с ClickUp Brain.

ClickUp Brain е вашият надежден AI инструмент за продуктивност. Всичко, от което може да се нуждаете на работа, независимо дали става дума за изгубен файл или последната актуализация на вашите проекти, може да бъде намерено директно от вашето работно място с ClickUp Brain. Просто задайте въпроса си и Brain ще ви предостави информация и връзки към свързаните задачи и документи!

С ClickUp Brain можете да:

Питайте всичко за задачи, документи или хора

Получавайте актуализации по проекти, обобщения и други, за да можете да работите по-бързо

Създавайте отчети, имейли, шаблони и предложения за бизнес комуникация

💡Професионален съвет: ClickUp Brain може да се използва като AI инструмент за обобщаване на документи. Ако имате дълги изследователски доклади или предложения, които трябва да прегледате, помолете Brain да обобщи текста. Той ще ви даде кратък преглед на ключовите точки, действия и идеи.

ClickUp One Up #2: ClickUp Connected Search

Търсете и намирайте всеки от вашите документи в ClickUp за секунди

Знаете ли, че 60% от работния ден на един екип се прекарва в търсене на информация? Това се случва, когато вашите данни, задачи и документация са разпръснати в различни инструменти и платформи.

ClickUp Connected Search е противоотровата за това! Интегрирайте всички тези инструменти в работната си среда ClickUp и информацията става незабавно достъпна директно от лентата за търсене. Няма нужда дори да напускате началната си страница! Какво ще кажете за това?

Освен това, лентата за търсене е и вашият универсален център за команди. Добавете / команда в търсенето си, за да видите наличните команди.

С ClickUp лентата за търсене служи и като стартираща платформа за команди. Да, всичко е свързано!

Най-добрата функция на Connected Search е, че с течение на времето той научава повече за вашите модели на използване и използва тази информация, за да ви предостави персонализирано търсене.

Опростяваме всички процеси в нашите отдели, като интегрираме платформи за бизнес анализи, инструменти за изпращане на писма с автоматизация и съхраняваме KPI, формуляри, документи за процеси и зависимости в едно приложение (ClickUp).

Опростяваме всички процеси в нашите отдели, като интегрираме платформи за бизнес анализи, инструменти за изпращане на писма с автоматизация и съхраняваме KPI, формуляри, документи за процеси и зависимости в едно приложение (ClickUp).

ClickUp One Up #3: ClickUp Automations

Създавайте персонализирани автоматизирани потоци с Automation Builder на ClickUp.

Не позволявайте рутинните задачи да пречат на вашата продуктивност. Изберете от над 100 автоматизации на ClickUp, за да се погрижите за неща като актуализации на статуса, отговори на имейли и други.

Можете също да използвате Automation Builder на ClickUp, за да конфигурирате персонализирани действия, съобразени с вашите уникални работни процеси. Опишете точно какво искате да автоматизирате на прост английски език и ClickUp Brain ще създаде незабавно работния процес според вашите спецификации.

Можете също да създадете автоматизирани работни процеси в цялата си технологична платформа (използвайки интеграции или персонализирани уебхукове), за да свържете външни приложения с ClickUp.

Например, можете да конфигурирате автоматизация, която създава задача в ClickUp всеки път, когато се добави потенциален клиент в HubSpot. Това ви позволява да управлявате работата си от една платформа и подобрява ефективността.

💡Съвет от професионалист: Можете да използвате ClickUp Brain като инструмент за създаване на съдържание с изкуствен интелект, който да ви помогне да изготвите подробни резюмета за статии с полезна информация за важни процеси и процедури.

ClickUp’s One Up #4: Управление на знанията, задвижвано от изкуствен интелект

Когато става въпрос за управление на знания, изкуственият интелект задвижва всеки аспект на ClickUp.

Например, можете да зададете въпрос на AI на ClickUp от всяка точка на работното си пространство, включително, но не само:

Вашите задачи в ClickUp за обобщаване на дискусии или извличане на заключения

Вашите ClickUp Docs за обобщаване, създаване на задачи, проверка на правописа или проверка на самото съдържание

Вашите коментари и коментарни низове

Вашите чат низове и канали в ClickUp

Опитайте AI Writer в ClickUp Docs Вашите ClickUp Docs са въоръжени със силата на AI писателя, за да ви помогнат да създавате и усъвършенствате съдържанието по-бързо.

Списъкът продължава. TL;DR? Вашите знания са винаги свързани в ClickUp, а всички промени, направени в работното ви пространство или в приложения на трети страни, се синхронизират в реално време, за да сте сигурни, че никога няма да пропуснете нещо важно. Това е управлението на знанията в ClickUp в действие!

💡Съвет от професионалист: Използвайте добре дефинирани подсказки, за да използвате ефективно изкуствения интелект в документацията. Създайте подсказки, за да оптимизирате въвеждането на данни, автоматично да попълвате таблици и да извличате важна информация.

Оптимизирайте управлението на работата с ClickUp

И Glean, и Microsoft Copilot са проектирани да подобряват производителността на работното място. Glean действа като цялостна платформа за търсене в предприятието с възможности за управление на знанията.

Copilot, от друга страна, помага на екипите да използват приложенията за продуктивност на Microsoft за анализ на данни, създаване на документи и провеждане на екипни срещи.

Въпреки това, и двата инструмента имат ограничения, ако търсите цялостно управление на работата и автоматизация на задачите. ClickUp запълва тези празнини и още много други.

Той предлага надеждни функции за сътрудничество, управление на задачи, документация и управление на знания – всичките подкрепени от AI възможности. Тези възможности значително помагат за автоматизирането на работния процес и вземането на решения въз основа на данни. По същество, получавате всичко необходимо, за да оптимизирате работата си в една единствена платформа.

Опитайте ClickUp безплатно още днес и открийте защо той е най-добрият избор за повишаване на производителността на работното място.