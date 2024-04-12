Evernote срещу ClickUp: коя приложение за водене на бележки е най-доброто?

Иновативна идея. Продукт за списъка с покупки. Критерии за приемане на функцията, за която пишете потребителска история. Новина, която искате да споделите с екипа си.

За да живеете без да пропускате важни детайли или да се натоварвате с прекалено много информация, ви е необходима проста, мощна и винаги достъпна апликация за водене на бележки.

В тази публикация в блога разглеждаме двете най-популярни приложения за водене на бележки: Evernote и ClickUp.

Какво е ClickUp?

ClickUp е платформа за управление на проекти, базирана в облака, предназначена за екипи от всякакъв размер и от различни индустрии, които искат да си сътрудничат и да следят работата си на едно място.

ClickUp обединява вашите задачи, документи, цели и чатове, предлагайки единно пространство за планиране на проекти, управление на времето и разпределение на ресурсите. За да улесни вашата работа и работни процеси, ClickUp включва и мощно приложение за водене на бележки.

Основни функции на ClickUp

В пренаселения свят на платформите за продуктивност, ClickUp се отличава с набор от мощни функции, включително отлично приложение за водене на бележки и решения за управление на информация, като например следните.

Общ преглед на ClickUp Docs

ClickUp Docs

ClickUp Docs позволява на екипа ви да централизира бележки, протоколи от срещи, планове за проекти и всичко друго, което трябва да документирате. ClickUp Docs ви позволява да:

Създавайте документи с вложени страници и опции за стилизиране, като маркери, таблици и други

Редактирайте в реално време заедно с екипа си, маркирайте другите с коментари, възлагайте им задачи и преобразувайте текста в проследими задачи.

Свържете документи и задачи, добавете джаджи за актуализиране на работните процеси, промяна на статуса на проектите, възлагане на задачи и др. – всичко това в рамките на вашия редактор.

Категоризирайте за лесен достъп и търсене

Създавайте линкове за споделяне и управлявайте разрешенията за достъп на екипа, гостите или обществеността

Notepad от ClickUp

Записвайте мисли, идеи и задачи на момента с ClickUp Notepad. Тази функция предоставя бърз и лесен начин да си водите бележки по време на срещи или сесии за мозъчна атака, като гарантира, че никоя идея няма да остане незабелязана или забравена.

Организирайте бележките, списъците и задачите си на едно място с безплатния онлайн бележник на ClickUp.

База знания

Създайте изчерпателна база от информация с Knowledge Base на ClickUp. Тази функция е идеална за съхранение на ръководства, често задавани въпроси и фирмени политики, като предоставя на екипа ви ресурси за самообслужване и намалява повтарящите се запитвания.

Какво още? Автоматично генерирайте статии за базата от знания с ClickUp Brain.

ClickUp позволява подробни описания на задачите и коментари в низове, което дава възможност на екипите да водят бележки и дискусии, свързани с конкретни проекти или задачи, като по този начин се запазва и осигурява достъп до контекста.

Независимо дали записвате бележки от срещи, идеи от мозъчна атака или създавате база от знания, ClickUp ви предоставя инструментите, с които да го направите по-ефективно.

Цени на ClickUp

Независимо дали сте индивидуален потребител, който търси начини да повиши ефективността си, или голяма организация, която търси цялостни решения за разработване на проекти, плановете на ClickUp са създадени, за да отговорят на вашите амбиции.

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на потребител на месец

Бизнес : 12 долара на потребител на месец

Предприятие : Свържете се с ClickUp за персонализирана цена

ClickUp Brain: Налично във всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Какво е Evernote?

Evernote е приложение за водене на бележки, което служи като ваш цифров бележник, планиращ дневник и архив. Като инструмент, предназначен за записване и организиране на бележки, Evernote се отличава с това, че поддържа вашите мисли, проучвания и проекти организирани и достъпни.

Приложение за водене на бележки Evernote (Източник: Evernote.com )

Основни функции на Evernote:

Ето някои от многото функции, които правят Evernote подходящо за всеки, който иска да организира живота си и да оптимизира работния си процес.

Организиране на бележки

Създавайте бележници, страници и етикети за лесно категоризиране и извличане на информация.

Web Clipper

Запазвайте статии, уеб страници и екранни снимки директно в профила си с пълно форматиране.

Сканиране на документи

Използвайте камерата на устройството си, за да сканирате и дигитализирате документи, визитки и ръчно написани бележки.

Синхронизация между платформи

Достъпвайте бележките си от всяко устройство, за да сте сигурни, че информацията ви е винаги на разположение.

Цени на Evernote

Evernote предлага няколко ценови нива, всяко от които с уникален набор от функции и предимства.

Безплатно завинаги

Лично : 10,83 долара на месец

Професионална : 14,17 долара на месец

Екипи: 20,83 долара на потребител на месец

Важно е да отбележите, че безплатният план на Evernote има ограничение от 50 бележки. Ще трябва да преминете към по-висок план, за да пишете повече. От друга страна, в ClickUp Docs можете да създавате неограничен брой документи, дори и с безплатния план.

ClickUp срещу Evernote: сравнение на функциите

Ние проучихме всички функции и възможности на двата инструмента, за да ви предложим изчерпателно сравнение между ClickUp и Evernote. Да започнем.

Предполагаем потребител

ClickUp е предназначено както за индивидуални потребители, така и за големи екипи. То съчетава мощни функции за водене на бележки с управление на проекти, а екипи от различни индустрии използват ClickUp за управление на своите проекти/продукти/програми.

Evernote е преди всичко инструмент за водене на бележки. Той ви позволява да сканирате документи, да записвате аудио бележки и да съхранявате разписки, наръчници или семейни рецепти. Въпреки че разполага с мощни функции за водене на бележки, той не предлага възможност за интегриране на тази информация в действие по смислен и мащабируем начин.

Комуникация и сътрудничество

ClickUp Docs работи като софтуер за редактиране на документи в реално време, улесняващ сътрудничеството, комуникацията и работата в екип. Най-мощните му функции за сътрудничество са:

Коментари и споменавания

Чат на живо

Частно и публично споделяне

Редактиране на документи в реално време

Интеграция със задачи и пакет за продуктивност

Evernote има ограничени функции за съвместна работа, като споделяне и коментари към бележките. Можете също да добавяте задачи към бележките.

Макар че те са чудесни за съвместна работа по документи, те бяха ограничаващи за проекти, които се нуждаят от по-силен преход към проследяване на работата, наблюдение на напредъка, оценяване на резултатите и т.н.

Управление на задачи

ClickUp елиминира изолираността на бележките и работата. То интегрира бележките със задачите, позволявайки ви да създавате действия, да коментирате идеи и да маркирате потребители. ClickUp Docs обединява мислите и действията безпроблемно. С подкрепата на мощен, персонализируем и гъвкав софтуер за управление на проекти, ClickUp поддържа вашите бележки и документи в контекст.

Макар Evernote също да предлага възможност за създаване на задачи, действия и графици, функционалностите са ограничени. Evernote е приложение за водене на бележки с няколко функции за управление на задачи. ClickUp обаче е пакет за продуктивност с мощна интеграция на задачи и бележки.

Стили

ClickUp Docs ви позволява да добавяте корични изображения, да променяте шрифтове и цветове, да регулирате разстоянието между редовете/параграфите, да добавяте джаджи/банери, да включвате подстраници, съдържание и др.

Ненадминат стил и мощна функционалност с ClickUp Docs

Evernote също позволява всичко това. Като приложение, създадено изключително за водене на бележки, Evernote предлага различни типове бележки, включително текст, скици, снимки, аудио, изрезки от уеб и PDF файлове.

Отчитане

ClickUp улеснява преминаването от идея (в ClickUp Docs ) към действие (в ClickUp tasks ) и резултати (в ClickUp Dashboard ). Въз основа на целите и задачите, които сте си поставили, можете да генерирате подробни отчети за напредъка на задачите, проследяването на времето и информацията за производителността директно в ClickUp.

Evernote няма вградени възможности за отчитане. Това се дължи отчасти на факта, че Evernote ви помага само да създавате и архивирате документи, подобно на Google Docs. Затова няма много какво да проследявате, освен броя на думите, символите, авторите и т.н.

Интеграции

ClickUp се интегрира с над 1000 други приложения, включително инструменти на трети страни за проследяване на времето, електронна поща, календар и услуги за съхранение на файлове. Тази обширна екосистема позволява на екипите да оптимизират работните процеси и да поддържат безпроблемен поток на данните си.

Evernote, от друга страна, предлага по-малък избор от полезни интеграции. Това може да ограничи способността на приложението да се интегрира напълно в съществуващия работен процес на екипа.

AI възможности

ClickUp Brain подобрява много от функциите на платформата, включително бележките. Ключовите AI възможности, интегрирани във функциите за водене на бележки, са както следва.

AI инструменти за писане: Написвайте чернови на имейли, създавайте документи и генерирайте планове за проекти. Проверявайте правописа в документите и задачите си без плъгини или разширения.

Резюмета: Автоматично генерирайте резюмета от срещи и задачи за действие от бележките от срещите.

ClickUp AI обобщение за документи

Транскрипти: Автоматично преобразувайте гласа в текст и използвайте изкуствен интелект, за да отговаряте на въпроси от вашите срещи и клипове.

AI търсене: Задавайте въпроси и получавайте отговори от задачите, документите и хората си.

Получавайте всички отговори автоматично с ClickUp Brain

Подходът на Evernote към изкуствения интелект е по-скоро насочен към подобряване на основните функции за водене на бележки и организиране на информация.

Предложение за съдържание : Предлагане на свързано съдържание за по-добро откриване

AI търсене : Улеснява намирането на информация в бележките, изображенията или ръчно написания текст

Категоризация: Автоматично маркиране и категоризиране на бележки

Шаблони

ClickUp предлага обширна база от шаблони за всеки случай на употреба, подходящи за всички стратегии за водене на бележки.

Не ни вярвате? Разгледайте стотиците ресурси и най-добрите шаблони за управление на проекти, които помагат за повишаване на производителността. Ето няколко популярни примера, специфични за ClickUp Docs:

Шаблон за документация на проект в ClickUp

ClickUp 1-на-1 шаблон за преглед

ClickUp Агенция/Клиент Документ за откриване на шаблони

Evernote предлага и безплатни шаблони за личен дневник, творческо писане, проследяване на проекти и др. Те обаче са ограничени до водене на бележки и не могат да се използват за управление на проекти.

Поддръжка на клиенти

ClickUp предоставя изчерпателна поддръжка на клиенти с различни ресурси, включително център за помощ, видео уроци, уебинари на живо и форум на общността. Премиум плановете дават достъп до поддръжка 24/7 с впечатляващо време за отговор.

Evernote предлага поддръжка чрез център за помощ и форуми на общността, но пряката поддръжка на клиенти е ограничена до притежателите на Premium и Business акаунти. Това е ограничение за екипи, които се нуждаят от незабавна помощ при планове от по-ниско ниво.

Цени

ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 долара на потребител на месец

Бизнес: 12 долара на потребител на месец

Предприятие: Свържете се с ClickUp за персонализирани цени

ClickUp AI е достъпно за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на Workspace.

Evernote

Безплатно завинаги

Лично: 10,83 долара на месец

Професионална версия: 14,17 долара на месец

Екипи: 20,83 долара на потребител на месец

Като се имат предвид горните фактори, ClickUp явно предлага по-комплексно решение за екипи, които търсят ясен, прост и интегриран начин за управление на бележките си.

Макар Evernote да е силен конкурент като индивидуален бележник, то не успява да поддържа динамичните, съвместни и интегрирани работни процеси, от които екипите се нуждаят днес.

Холистичният подход на ClickUp към продуктивността, който обхваща водене на бележки, управление на задачи, комуникация и отчитане, го прави компетентна алтернатива на Evernote.

ClickUp срещу Evernote в Reddit

Посетихме Reddit, за да разберем какво мислят потребителите за ClickUp и Evernote. Когато търсихме ClickUp vs Evernote в Reddit, резултатите бяха в полза на ClickUp, като потребителите го наричаха добре балансирана алтернатива, фокусирана върху задачите.

Един потребител каза: „Clickup е солидно приложение за управление на задачи, което предлага бели дъски, документи, табла, чат и други функции, улесняващи сътрудничеството”, като добави, че екипът за обслужване на клиенти е „страхотен, а екипът за разработка работи усилено, за да поддържа и актуализира приложението.”

Ето защо не е чудно, че ClickUp е едно от най-добрите приложения за водене на бележки за Android.

Кое приложение за водене на бележки е най-подходящо за вашия екип?

Резултатите са ясни – приложението за водене на бележки на ClickUp е без конкуренция! 🏆

Простият и без излишни екстри подход на Evernote към воденето на бележки и организирането някога беше революционен, но сега бледнее в сравнение с динамичните и многофункционални инструменти, които оттогава са навлезли на пазара.

Въведете ClickUp. 💜

ClickUp не само се равнява на възможностите на Evernote, но и ги надминава. ClickUp предлага всеобхватно, сътрудническо и персонализирано приложение за водене на бележки както за индивидуални потребители, така и за екипи.

Независимо дали просто записвате житейски уроци или работите по разработката на софтуер, ClickUp се адаптира без усилие към вашите нужди.

И още нещо? То подобрява вземането на бележки, като ги интегрира в по-широка екосистема от задачи, проекти и цели. ClickUp Brain автоматизира и ускорява това, което можете да правите с бележките си.

Заедно, ClickUp се превръща в най-мощното все-в-едно решение за идеи, планове и действия – дори и безплатната версия.

Заинтригуван от възможностите? Открийте пълния потенциал на ClickUp за вашия екип.