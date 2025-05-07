10 алтернативи на Copymatic за AI-генерирано копирайтинг през 2025 г.

Привличането на вниманието и след това предизвикването на ангажираност е постоянна борба за всеки копирайтър. Дори и най-убедителният текст може да се изгуби в шума. А какво става, ако не можете да се възползвате от творчеството си по заявка?

Какъвто и да е случаят, имаме предложение за вас – текст, генериран от изкуствен интелект.

Макар че генерираният от AI текст не е идеалното решение за всеки вид съдържание, той определено е нещо, което трябва да имате предвид, ако се сблъсквате с творчески блок или ниска ангажираност поради скучен и безинтересен текст.

Софтуерът за копирайтинг, задвижван от изкуствен интелект, обикновено базиран на усъвършенствани големи езикови модели, се превърна в революционен инструмент, който променя начина, по който бизнеса създава съдържание. Една такава платформа е Copymatic.

Той предлага разнообразни функции и шаблони за съдържание, които са лесни за използване и достъп. Въпреки това, някои потребители може да се чувстват ограничени от интерфейса или просто да желаят по-голям творчески контрол и по-добра SEO интеграция.

Каквато и да е причината, излизането извън Copymatic, както и ChatGPT и неговите алтернативи, може да отключи свят от нови перспективи и потенциал.

От AI-задвижвани изследователски асистенти, които ви помагат да събирате информация и да генерирате идеи, до граматически проверяващи, които гарантират, че вашите текстове са изпипани и професионални, тези алтернативи на Copymatic ви помагат да издигнете съдържанието си на по-високо ниво.

Какво да търсите в алтернативите на Copymatic?

С възхода на AI инструментите за писане, копирайтърите най-накрая имат партньор, който да им помага да създават висококачествени, креативни и ориентирани към клиента текстове – и всичко това само с няколко кликвания!

Но изборът на подходящия инструмент като алтернатива на Copymatic за вашите нужди може да бъде толкова труден, колкото и създаването на самото съдържание.

Ето разбивка на ключовите критерии, които трябва да вземете под внимание, преди да вземете решение:

Размер на данните за обучение : Езиковите модели с по-големи набори от данни за обучение се представят по-добре. Изберете AI инструменти за копирайтинг, базирани на усъвършенстван AI езиков модел и обучени на големи, висококачествени, релевантни за индустрията данни, за да гарантирате точни и безпристрастни резултати, които резонират с вашата целева аудитория.

Контрол и персонализация: Можете ли да насочвате изкуствения интелект с конкретен тон, ключови думи или предпочитания за гласа на марката? Потърсете инструменти, които предлагат опции за персонализация, за да адаптирате резултата към вашите точни изисквания.

SEO оптимизация: Изберете AI генератор на съдържание, който помага за оптимизиране на съдържанието за търсачките. Той трябва да предоставя предложения за ключови думи, анализ на четимостта и генериране на мета-описания.

Качество и оригиналност: Потърсете инструменти, които предлагат проверка за плагиатство, за да се уверите в плавността, съгласуваността и уникалността на генерираното съдържание.

Интеграции: Нито един маркетинг екип не може да оцелее само с един инструмент. Ако разполагате с набор от маркетинг инструменти, изберете опция, която може да се интегрира с вашите системи за управление на съдържание, софтуер за имейл маркетинг или инструменти за дизайн.

Цени: Безплатните пробни версии са вашият приятел! Изпробвайте различни инструменти, преди да се ангажирате. Вземете предвид фактори като бюджета си, обема на съдържанието и желаните функции, за да намерите най-подходящото за вашите нужди.

Потребителски интерфейс и опит: Неудобният интерфейс може бързо да убие творческия ви порив. Изберете AI асистент за писане с лесен за употреба интерфейс, ясни инструкции и интуитивна навигация.

10-те най-добри алтернативи на Copymatic, които можете да използвате

Нека разгледаме 10-те най-добри алтернативи на Copymatic, всяка с уникални предимства и функции, за да ви помогнем да намерите идеалния AI инструмент за писане за вашето пътуване в създаването на съдържание.

1. ClickUp

Изживейте безкрайни възможности за създаване на съдържание на една платформа с ClickUp Brain.

Забравете разпръснатите документи и неефективните работни процеси – всеобхватният подход на ClickUp към продуктивността ви позволява да се съсредоточите върху това, което е важно: мощно писане.

ClickUp идва с вграден AI инструмент за писане, който елиминира блокадата на писателя. ClickUp Brain дава възможност на писателите и копирайтърите да създават различни маркетингови материали, използвайки най-добрите подсказки, подкрепени от проучвания.

Независимо дали създавате високопроизводителни публикации в социалните медии или образователни статии в блогове, подробни описания на продукти или завладяващи рекламни текстове и творчески брифинги, AI Writer for Work на ClickUp е създаден, за да подобри вашите маркетингови усилия.

Напишете и усъвършенствайте съдържанието си с вградения AI-базиран редактор на ClickUp Docs.

Освен писането, задвижвано от изкуствен интелект, ClickUp ви помага да организирате всичките си документи и съдържание на едно място.

Не се задоволявайте само с създаването на шедьовър с ClickUp Brain; използвайте ClickUp Docs, вграден редактор на документи, за да поддържате всичко организирано. Docs използва усъвършенстван AI модел, за да персонализира съдържанието ви според вашите специфични нужди, като тон и целева аудитория, или да генерира резюмета на дълги статии.

Има и безпроблемно управление на работния процес. Щом копието ви е готово, свържете Docs с ClickUp Task, за да проследявате и наблюдавате целия си поток от съдържание – от създаването до разпространението и оптимизацията.

Сътрудничество с екипа ви за съдържание в реално време, гарантирайте, че всички са в течение и информирани, задавайте крайни срокове, проследявайте напредъка и получавайте удобни напомняния – календарът ви за съдържание винаги е актуален.

Бърз съвет: Създаденото от AI съдържание може да не е винаги перфектно или точно. Полезно е да мислите за AI като партньор в творческия си процес, а не като инструмент, който изцяло поема процеса. Моля, проверете и потвърдете съдържанието, създадено от AI, преди да го използвате!

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте дълги текстове, пишете креативни копия, генерирайте идеи, обобщавайте текстове и още много с ClickUp Brain.

Редактирайте и подобрявайте текста, генериран от AI, за да гарантирате яснота и въздействие.

Работете заедно с екипа си в Docs, използвайки възможностите за съвместно редактиране, подчертавайте ключови моменти, за да подобрите съдържанието си, и се възползвайте от вграденото форматиране.

Създавайте персонализирани работни процеси, документирайте проекти и изграждайте карти на процесите бързо с помощта на библиотеката с шаблони на ClickUp.

Брайнсторминг с визуални средства като бели дъски и мисловни карти и превърнете идеите в планове за действие.

Свържете над 1000 инструмента, автоматизирайте повтарящи се задачи и оптимизирайте работния процес по създаване на съдържание.

Ограничения на ClickUp

В безплатната версия на ClickUp няма AI функции. За да отключите AI, ще трябва да преминете към платен абонамент.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 5 $/потребител/работно пространство на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

2. Articleforge

чрез Articleforge

Articleforge създава уникални, висококачествени текстове по всякаква тема за секунди.

Дайте на Articleforge ключова дума и той ще създаде различни видове съдържание, като блог публикации, кратки статии и надписи за социални медии. Той може също да генерира статии с над 1500 думи, изпълнени с подходящи ключови думи.

Инструментът предлага различни функции, включително генериране на няколко езика и интеграция с WordPress. Той дори се актуализира, като използва информация в реално време, за да ви помогне да пишете за актуални теми. Освен това, планирайте публикации за по-късно, ако не сте готови да публикувате веднага.

Най-добрите функции на ArticleForge

Достигнете клиенти отвъд границите с поддръжка на седем езика.

Създавайте добре написани и SEO-оптимизирани текстове, за да подобрите видимостта си в интернет.

Използвайте вградения инструмент за проверка на плагиатство, за да проверите автоматично оригиналността на съдържанието.

Използва информация в реално време, за да пишете за най-актуалните теми и да привлечете повече внимание към вашето съдържание.

Ограничения на ArticleForge

Няма безплатен план

Интегрира се само с WordPress

Съдържанието може да стане повтарящо се или да се отклони от темата.

Цени на ArticleForge

До 25 000 думи/месец и 1 потребител : 27 $/месец

До 100 000 думи/месец и 1 потребител : 57 $/месец

До 250 000 думи/месец и 1 потребител : 127 $/месец

До 500 000 думи/месец и 3+ потребители : 247 $/месец

Над 500 000 думи/месец (Бизнес): Индивидуални цени

Оценки и рецензии за ArticleForge

G2: 4. 2/5 (50+ отзива)

Capterra: 4. 0/5 (5+ рецензии)

3. Anyword

чрез Anyword

Anyword е инструмент за писане, задвижван от изкуствен интелект, чиято цел е да революционизира създаването на маркетингови текстове. Той използва обработка на естествен език, за да генерира и оптимизира съдържание за различни платформи, включително уебсайтове, социални медии и имейл клиенти.

Инструментът е лесен за използване и предлага множество опции за копиране и неограничен брой думи във всичките си планове. Той включва и функции като Brand Voice и Copy Intelligence за усъвършенстване на съществуващото съдържание и анализ на ефективността.

Въпреки че е проектиран предимно за маркетинг специалисти, интуитивният интерфейс и функции на Anyword го правят ценен за писатели с различни роли и функции (например проектни мениджъри, продуктови мениджъри, ръководители на екипи и висши мениджъри). Инструментът за подобряване на съдържанието помага за повишаване на качеството на писането, независимо от уменията на потребителя.

Anyword предлага безпроблемна интеграция с платформи и достъпни опции за абонамент. Лесното му използване, мощните функции и гъвкавостта го правят отличен избор за маркетолози и писатели, които искат да създават убедителни маркетингови текстове.

Най-добрите функции на Anyword

Генерирайте множество варианти за сравнение и усъвършенстване

Интегрирайте безпроблемно с платформи като HubSpot, Meta Ads, LinkedIn Ads, Facebook Pages и Google Ads и оптимизирайте работния си процес.

Подобрете текстовете си с функции като „Глас на марката“ и „Целева аудитория“.

Достъп до неограничен брой думи с всички планове

Ограничения на Anyword

Няма опции за интегриране на приложения

Не работи офлайн

Цени на Anyword

Стартово ниво : 49 $/месец

Базирано на данни: 99 $/месец

Бизнес : 499 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Anyword

G2: 4. 8/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (350+ отзива)

4. Copy AI

Започнете с проучване, обсъждане на идеи и създаване на привлекателно съдържание за минути с Copy AI. То ви позволява да създавате дълги, богати на SEO блог публикации, надписи в социалните медии и описания на продукти, за да отговорите на различни нужди от съдържание в маркетинговите канали.

Copy. ai също така поддържа различни езици, включително английски, испански, френски, немски и много други.

За разлика от някои алтернативи на Copy.ai, които не предлагат персонализация, той предлага функции като „Brand Voice“ и „Infobase“, за да създавате съдържание, което резонира с вашата аудитория.

За да улесни създаването на съдържание, той разполага с над 90 шаблона за писане на съдържание. Независимо дали целта ви е да създадете интересни публикации в блога, завладяващи описания на продукти или кратки надписи в социалните медии, с тези шаблони можете да създадете впечатляващо съдържание за секунди.

Най-добрите функции на Copy AI

Обучете изкуствения интелект на вашата марка, като му предоставите откъси от съществуващото ви съдържание.

Създавайте съдържание, което запазва вашия уникален тон и идентичност на марката.

Съхранявайте ключови подробности за вашата компания, продукти, маркетингови кампании и др. в Infobase, за да добавяте лесно контекст към вашите подсказки и да генерирате персонализирано съдържание.

Усъвършенствайте вашите подсказки за по-добри резултати, като гарантирате съдържание, което е точно и съобразено с вашите нужди.

Използвайте AI Marketing OS с функции като създаване на съдържание, имейл маркетинг и генериране на публикации в социалните медии, за да помогнете на екипите по продажбите да надхвърлят квотите си чрез автоматизиране на задачи като оценяване на потенциални клиенти, CRM хигиена и имейл комуникация.

Ограничения на Copy AI

Случайни несъответствия в качеството на съдържанието

Потребителите са съобщили, че обслужването на клиенти се нуждае от подобрение.

Цени на Copy AI

Безплатен план

Pro : 49 $/месец

Екип : 249 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Copy AI

G2: 4,7/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (50+ рецензии)

5. Writesonic

чрез Writesonic

Writesonic предлага мощни функции за създателите на съдържание, обещавайки значителна икономия на време и творческа помощ.

Неговите възможности включват опции за персонализиране, като избор на тон на гласа, настройка на фокуса на ключовите думи или избор на желания стил на изображенията, за да адаптирате генерираното съдържание към вашите специфични нужди и предпочитания.

Writesonic се свързва с различни инструменти и платформи като Zapier, WordPress и HubSpot, като безпроблемно интегрира създаването на съдържание във вашия съществуващ работен процес. Освен това, разширенията за браузъри Chrome и Firefox осигуряват удобен достъп до Writesonic директно от вашия браузър.

Най-добрите функции на Writesonic

Определете своя уникален тон и стил на писане с функцията Brand Voice, за да се свържете с целевата си аудитория.

Създавайте съдържание за разнообразна аудитория без езикови бариери с поддръжка на над 25 езика както при генерирането на съдържание, така и в потребителския интерфейс.

Интегрирайте с популярни платформи, за да публикувате текстове по-бързо в рамките на инструмента.

Ограничения на Writesonic

Плановете от по-ниско ниво имат по-малки ограничения за генериране на думи.

Потребителският интерфейс има лека крива на обучение.

Цени на Writesonic

Безплатен план

Малък екип : 13 $/месец

Freelancer : 16 $/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4,7/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 1500 рецензии)

6. Eloise AI

чрез Eloise AI

Ако сте създател на съдържание, блогър, предприемач или някой, който работи редовно със съдържание, Eloise AI си заслужава да бъде проучен.

С помощта на своя AI-базиран набор от инструменти, функцията за дълги текстове на Eloise ви помага да създавате текстове за блог публикации и друго дълго съдържание.

Той може също да усъвършенства изречения, да обобщава сложна информация и да генерира идеи, които да подхранват вашето писане. Независимо дали създавате кратки въведения или разширявате пълноценни статии, Eloise може да бъде вашето тайно оръжие за въздействащо и ангажиращо дългоформатно съдържание.

Освен това, благодарение на мощни езикови модели, обучени на оптимизиран за търсачки текст, вашето съдържание може да постигне по-високи класирания, повече органичен трафик и по-добра познаваемост на марката.

Най-добрите функции на Eloise AI

Оптимизирайте съдържанието си, за да се класира по-добре и да достигне до желаната аудитория с обучен езиков модел.

Създавайте последователни, въздействащи, дълги статии по различни теми.

Ограничения на Eloise AI

Липсва интеграция с други бизнес инструменти

Цени на Eloise AI

Безплатно: до 25 000 думи

Pro : 4,99 $/месец, до 75 000 думи

Бизнес : 14,99 $/месец, до 25 000 думи

Enterprise: 44,99 $/месец, до 225 000 думи

Оценки и рецензии за Eloise AI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Rytr

чрез Rytr

Rytr е инструмент за писане, задвижван от изкуствен интелект, който генерира съдържание в различни формати, като блог публикации, дълги статии, текстове за уебсайтове и др. Той използва предварително обучени модели, за да създава съдържание въз основа на потребителски вход, като предлага функции като генериране на различни творчески текстови формати, съкращаване или разширяване на текст и проверка за плагиатство.

Можете също да генерирате висококачествено съдържание за секунди в над 40 случая на употреба, като имейли, блогове, реклами и други. Просто трябва да въведете няколко ключови думи, да зададете едно или две примерни изречения и Rytr ще генерира съдържание за вас. След това можете да редактирате и усъвършенствате съдържанието според вашите предпочитания.

Най-добрите функции на Rytr

Използвайте SEO анализатора за оптимизация на ключови думи, за да се уверите, че съдържанието ви се класира добре в търсачките.

Подобрени предложения за ключови думи при интегриране с Semrush за оптимизация на ключови думи в блог статии.

Ограничения на Rytr

Генерираното съдържание има тенденция да се отклонява от темата и може да се наложи ръчно усъвършенстване.

Ограничен брой символи, който бързо се изчерпва

Цени на Rytr

Безплатен план

Спестовна програма : 9 $/месец

Неограничен план: 29 $/месец

Рейтинги и рецензии за Rytr

G2: 4,7/5 (над 700 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

8. PepperType от Pepper Content

чрез Pepper Content

PepperType от Pepper Content помага на екипите за съдържателен маркетинг да създават привлекателно съдържание, но най-хубавото е, че помага на маркетолозите да обединят цялото си производство и разпространение на съдържание на една платформа.

Чрез платформата можете да проследявате показателите за конверсия на съдържанието, да оптимизирате кампаниите с помощта на аналитични данни и да планирате публикации в социалните медии.

Показателите за ефективност и визуалните табла на Pepper ви позволяват да проследявате ангажираността на аудиторията, да измервате SERP резултатите за вашите съдържателни елементи и да експортирате данни за задълбочен анализ.

С персонализирани шаблони, богата библиотека със съдържание и редакционен календар за стратегическо планиране, създаването на съдържание става лесно с Pepper Content.

Персонализирайте и управлявайте идентичността на вашата марка във всички форми на съдържание без усилие.

Управлението на календара ви помага да бъдете организирани, а инструментите за сътрудничество подпомагат безпроблемната работа на вашия екип.

Публикувайте съдържание по график и използвайте многоканални кампании, за да достигнете до аудиторията си, където и да се намира тя.

Най-добрите функции на Pepper Content

Създавайте висококачествено и персонализирано съдържание с текстовия редактор на инструмента, задвижван от изкуствен интелект.

Интегрирайте с редица популярни платформи като Semrush, Google Analytics и WordPress.

Създавайте съдържание без плагиатство, оптимизирано за търсачките, с помощта на AI-базирания асистент за писане на Pepper Content.

Предсказвайте, проследявайте и подобрявайте въздействието на съдържанието с полезни информации, като обем на органичния трафик, SERP класиране и импресии.

Ограничения на Pepper Content

Лека крива на обучение за нови потребители

Цената може да се окаже неподходяща за индивидуални потребители.

Цени на Pepper Content

Премиум: 399 $/месец за 3 потребители

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Pepper Content

G2: 4. 6/5 (над 400 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. GetGenie

чрез GetGenie

GetGenie е инструмент, задвижван от изкуствен интелект, който предлага цялостен набор от функции, които ви помагат да създавате съдържание, да оптимизирате процеса на създаване на съдържание и да подобрите SEO резултатите си.

Инструментът помага за създаването на съдържание в различни формати без усилие и бързо. Вграденото проучване на ключови думи помага за постигането на положителни резултати, които можете да проследявате и анализирате на платформата.

Инструментът е подходящ за всеки, който иска да пише висококачествено съдържание. Той е достъпен като безплатен план или като абонамент за премиум планове.

Най-добрите функции на GetGenie

Генерирайте оптимизирано за ключови думи съдържание за търсачките

Използвайте данните от SERP анализа, за да създадете съдържание, което се класира по-високо.

Създавайте съдържание и добавяйте изображения с едно кликване с AI-базирания инструмент за писане на GetGenie.

Визуализирайте страниците с резултати от търсачките (SERP), за да видите как се класира вашето съдържание спрямо конкуренцията.

Създайте чатбот с персонализирана личност, който да взаимодейства с посетителите на вашия уебсайт.

Ограничения на GetGenie

За разлика от Copymatic, GetGenie не предоставя API достъп на предприятия.

Макар GetGenie да се интегрира с инструменти като Elementor и WooCommerce, той не се интегрира с Facebook, Google Ads и YouTube.

Цени на GetGenie

Безплатен план

Writer : 19 $/месец

Pro: 49 $/месец

Agency Unlimited: 99 $/месец

Оценки и рецензии за GetGenie

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Автоматично блогване с AI

чрез Autoblogging AI

Autoblogging AI е ценен инструмент за оптимизиране на създаването на съдържание, подобряване на ефективността на търсачките и повишаване на производителността в екипите за съдържание.

Той предлага три нива за създаване на съдържание: Quick Mode генерира бързо общи статии; Pro Mode позволява персонализиране, но отнема повече време; а Godlike Mode предлага разширени функции, включително автоматично въвеждане на високорейтингови ключови думи във вашите статии. Освен това, той може да генерира статии с рецензии за Amazon.

Възможността за безпроблемна интеграция с популярни CMS платформи е една от най-добрите характеристики на Autoblogging AI.

За да сте сигурни, че достигате до аудиторията си, AI технологията на Autoblogging се учи и адаптира към вашите предпочитания, гарантирайки, че създаденото съдържание е съобразено с конкретните нужди и гласа на марката.

Най-добрите функции на Autoblogging AI

Създавайте и публикувайте WordPress статии в големи количества. Използвайте допълнителен кредит за Quick Mode или Godlike Mode, за да ускорите процеса.

Повишете видимостта и класирането на вашия уебсайт с вградени SEO функции.

Поддържа над 30 езика, за да създавате съдържание, което достига до клиенти по целия свят.

Ограничения на AI за автоматично блогване

По-скъп от другите алтернативи на Copymatic

Купените кредити не се прехвърлят към следващия цикъл на фактуриране.

Цени на Autoblogging AI

Редовен: 49 $/месец

Стандартен : 99 $/месец

Премиум: 249 $/месец

Автоматично блогване AI рейтинги и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Не се задоволявайте с малко – отключете пълния потенциал на вашето съдържание с ClickUp!

AI инструментите за копирайтинг ви помагат да генерирате идеи, да проучвате, да пишете, да редактирате и да форматирате съдържание без усилие, спестявайки ви ценно време и подобрявайки писането ви. Инструменти като Copymatic предлагат мощно ускорение на работния ви процес по създаване на съдържание. Те се грижат за всичко – от създаването на съдържание до проследяването на резултатите.

Но не забравяйте, че вашите нужди от съдържание се развиват постоянно, както и AI инструментите. Ето защо се нуждаете от опции, които правят повече, докато вашият бизнес се разраства и пазарите се променят.

Търсете шаблони, уеб интерфейси, поддръжка за интеграция и възможности за създаване на изображения, докато избирате сред алтернативите на Copymatic. Оценете функциите, рецензиите и ограниченията, за да намерите инструмента, който отговаря на вашите нужди по отношение на обема и качеството на съдържанието.

ClickUp Brain, например, комбинира мощни AI функции за писане с всеобхватен софтуер за управление на проекти, което го прави привлекателен избор. Ключът е да намерите инструмент, който се интегрира безпроблемно с вашите нужди, балансирайки обем, качество и лекота на използване.

Разгледайте многото възможности, които предлагат инструментите за създаване на съдържание, базирани на изкуствен интелект, и започнете да пишете по-добре и по-бързо. Регистрирайте се безплатно в ClickUp.