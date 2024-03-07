Smartsheet или Microsoft Project: кой инструмент за управление на проекти е по-добър?

Решенията за управление на проекти могат да бъдат спасителни за организирането на вашите проекти и задачи, особено ако проектът е относително сложен. Изборът на подходящия инструмент за управление на проекти обаче често може да бъде доста трудна задача. Особено когато имате предвид, че има много обещаващи варианти, всеки от които с уникални предимства и функции.

Но когато става въпрос за избор на решение за управление на проекти, трябва да погледнем отвъд бляскавата фасада и да търсим същността. Идеалният инструмент трябва да ви помага да планирате проекти, да разпределяте задачи, да управлявате ресурси, да автоматизирате работните процеси и да осигурявате балансирана натовареност на целия екип.

Ето защо избрахме два отлични инструмента за управление на проекти, известни с практическата си насоченост и доброто си основно функциониране. В това сравнение ще разгледаме предимствата и недостатъците на Smartsheet и Microsoft Project, като сравним основните функции, цените и дори отзивите на клиентите, за да ви помогнем да изберете най-добрия вариант.

Какво е Smartsheet?

Smartsheet е платформа за управление на работата, която използва познатия интерфейс на електронна таблица, за да ви помогне да управлявате проекти, да разпределяте задачи и да се грижите за множество портфейли от проекти. Тя комбинира функциите на инструментите за управление на проекти и функционалностите на Microsoft Excel и отива още по-далеч.

Табло за управление на проекти чрез Smartsheet

Smartsheet ви позволява да визуализирате исторически данни под формата на диаграми, да преглеждате задачите си в диаграми на Гант и да подчертавате важните задачи във времевата линия на проекта си.

Макар Smartsheet да се отличава с гъвкавост, той не разполага с необходимата мощност за управление на сложни проектни функционалности като изравняване на ресурсите и разширено отчитане в сравнение с някои алтернативи на Smartsheet.

Функции на Smartsheet

1. Автоматизация

Автоматизираните работни процеси са популярна функция на Smartsheet, която ви позволява да оптимизирате повтарящи се и отнемащи време процеси. Тя разполага с интерфейс без код, който работи с плъзгане и пускане, за да създавате еднократни или повтарящи се работни процеси чрез комбиниране на множество действия и пътища. Можете също да зададете тригери, базирани на събития или график.

Освен това можете да използвате колекцията им от предварително създадени шаблони за работни процеси за вашите задачи по управление на проекти, включително седмични заявки за статус, напомняния за крайни срокове и др. Това включва и преглед и отговор на актуализации от инструменти на трети страни като Microsoft Teams или Slack.

2. Персонализиране на работния процес

Bridge by Smartsheet е интерфейс с функция „плъзгане и пускане”, който ви позволява лесно да добавяте блокове от работния процес и да дефинирате логиката на работния процес, за да се адаптира към сложен процес. С негова помощ можете да персонализирате работните си процеси според вашите предпочитания.

Можете също да създавате работни потоци с формуляри Smartsheet, за да събирате данни от вътрешни и външни заинтересовани страни и да ги запазвате директно в електронната таблица. Бързо създайте формуляр с условна логика, като направите въпросите си подходящи за лицето, което попълва формуляра. Можете също да използвате елементи на брандинга като цветове, лога, GIF файлове и изображения, за да персонализирате формуляра според вашите изисквания.

Интеграции с инструменти като AccuWeather, FedEx, Google Translate, Salesforce, SendGrid, ServiceNow, Microsoft SharePoint и UPS Tracking, които ви помагат да адаптирате Smartsheet към вашите уникални нужди.

3. Сътрудничество по съдържанието

Можете да работите безпроблемно с членовете на екипа си, да споделяте обратна връзка и да проследявате напредъка в реално време, използвайки Smartsheet за съвместна работа с съдържание.

Сътрудничество по съдържанието чрез Smartsheet

С функциите за чат и коментари можете:

Наблюдавайте и преглеждайте процесите от проектния лист

Задайте сигнали и напомняния за членовете на екипа си

Позволете на колеги или доставчици/партньори да преглеждат съдържанието, без да им предоставяте достъп до таблиците.

Опростете версионирането с автоматично заключване на старите версии, за да сте сигурни, че работите само с най-новото съдържание.

Цени на Smartsheet

Безплатно : План Forever Free

Pro : 9 долара на потребител на месец

Бизнес : 32 долара на потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Какво е Microsoft Project?

Microsoft Project, или MS Project, е софтуер за управление на проекти, предлаган заедно с пакета Microsoft Office. Можете да го използвате за управление на прости проекти, създаване на графици, разпределяне на ресурси и проследяване на времето. Разширени функции като диаграми на Гант, табла Kanban, календари на проекти и други изгледи ви помагат да управлявате няколко малки и големи проекта в един инструмент.

Управление на проекти чрез Microsoft Project

Въпреки че има по-стръмна крива на обучение в сравнение с някои алтернативи на Microsoft Project, той предлага безпроблемна свързаност с други приложения и платформи на Microsoft. Това го прави идеален, ако търсите инструмент за управление на проекти, който се предлага с цялостна екосистема.

Функции на Microsoft Project

1. Множество изгледи на проектите

Microsoft Project предлага няколко изгледа за управление на проекти, което го прави идеален за проектни мениджъри и екипи. Това включва:

Grid View за планиране и управление на списъци със задачи

Board View, като визуална Kanban табло и други, за да ви помогне да управлявате работните процеси и статуса

Визуализации на времевата линия, като диаграма на Гант и други опции за планиране на задачи по времевата линия на проекта.

2. Шаблони за напреднало планиране на проекти

Готови за употреба шаблони за проекти чрез Microsoft Project

Шаблоните за планиране на проекти могат да ви помогнат бързо да организирате задачите и да проследявате целите на проекта. Microsoft Project ви позволява да избирате шаблони, фокусирани върху методологията Agile или Waterfall, и да планирате всеки етап от проекта, използвайки шаблоните за планиране.

3. Надзор над портфолиото

Можете да получите ясна представа за няколко проекта едновременно, като използвате функциите за управление на портфолио. Това ви позволява да анализирате показателите за ефективност, да разпределяте ресурсите по информиран начин и да гарантирате успешни резултати.

Цени на Microsoft Project

Локална/десктоп версия

Project Standard 2021 : 679,99 $ (еднократна покупка)

Project Professional 2021: 1129,99 $ (еднократна покупка)

Облачни решения

План за проект 1 : 10 долара на потребител на месец

Project Plan 3 : 30 долара на потребител на месец

Project Plan 5: 55 долара на месец за потребител

Smartsheet срещу Microsoft Project: сравнение на функциите

Smartsheet и MS Project съчетават уникални функции, за да ви помогнат да свършите работата си по най-добрия начин. Ето едно пряко сравнение между Microsoft Project и Smartsheet, което ще ви помогне да разберете по-добре силните и слабите страни на всяко от тези решения за управление на проекти.

1. Функции за съвместна работа

Smartsheet има някои интересни функции за сътрудничество, които ви позволяват да предоставяте разрешения на ниво ред, да добавяте коментари, да извършвате съвместно редактиране и да сте в течение с добавеното съдържание благодарение на проследяването в реално време. Това го прави идеален за тези, които търсят лесен за използване инструмент за съвместно управление на проекти.

От друга страна, въпреки че Microsoft Project разполага с надеждни инструменти за сътрудничество, те са по-малко интуитивни. Можете да добавяте коментари, да проследявате промени и дори да извършвате актуализации в реално време, но тези функции са ограничени и трудни за управление, особено в десктоп версиите.

Победител: Smartsheet

2. Автоматизация

Smartsheet предлага автоматизирани работни процеси без кодиране, които помагат да се елиминират повтарящите се задачи и да се спести време. Има и много готови шаблони за персонализирани работни процеси, но в сравнение с MS Project, му липсва силата.

MS Project, от друга страна, предлага разширени възможности за автоматизация, които са идеални за сложни работни процеси и нужди от управление на проекти. Разполага с персонализирани шаблони и вградена автоматизация, които можете да използвате при създаването на нови проекти.

Победител: Microsoft Project

3. Гъвкавост на проекта

Известен със своята гъвкавост, Smartsheet предлага интерфейс на базата на таблици, който можете лесно да персонализирате според вашите нужди. Това ви помага да използвате инструмента за бюджетиране, управление на проекти, проследяване на ресурси, инвентаризация и др., като предлага адаптивни изгледи, които ви помагат да управлявате различни проекти.

Microsoft Project обаче разчита на строга структура за своите възможности за разработване на проекти и има стръмна крива на обучение. Въпреки че може да предостави множество изгледи, сложната структура го прави идеален само за конкретни проекти.

Победител: Smartsheet

4. Разширено управление на ресурсите

Тъй като Smartsheet е фокусиран предимно върху изгледа на електронната таблица, той предлага прости функции за разпределение на ресурсите. Това може да ви помогне да планирате проекти, да следите времето и да получавате динамични отчети. Но в сравнение с конкурентите си, той не разполага с усъвършенствани функции за планиране и оптимизация на ресурсите, като откриване на конфликти, изравняване и други.

Когато става въпрос за управление и разпределение на ресурси, обаче, Microsoft Project е ясен победител. Той разполага с разширени функции за планиране на ресурсите, които ви позволяват да изисквате и възлагате задачи, да проследявате програми и множество портфейли от проекти, както и да получавате предварително създадени отчети за проследяване на разпределението на ресурсите. Можете дори да го синхронизирате с други приложения като Microsoft Teams, което ви помага да подобрите разпределението на проектите и възлагането на задачи.

Победител: Microsoft Project

Smartsheet срещу Microsoft Project в Reddit

Какво казват хората в Reddit за Smartsheet и Microsoft Project? Когато потърсите Microsoft Project и Smartsheet в Reddit, ще видите много дискусии за идеалната платформа за управление на проекти.

Повечето потребители са съгласни, че Microsoft Project е идеален, ако вече използвате Microsoft Office 365 или Microsoft Teams като цялостна платформа за управление на работата. Един потребител каза: „Имам опит в различни роли в управлението на програми. Всяка от тях има своите силни страни и изборът зависи от вашите конкретни нужди. Като се има предвид, че вашият екип вече използва MS Teams, интегрирането на платформа за управление на проекти, която работи безпроблемно с Teams, може да подобри сътрудничеството. ”

Smartsheet обаче получава възторжени отзиви като цяло, главно защото поддържа множество изгледи, като списъци, календари, Kanban табла и формуляри. Ето коментар на Redditor: „Използвал съм MS Project, Monday, Trello и Smartsheet и макар че някои от изброените се справят добре в конкретната си област, Smartsheet ми позволи да правя много неща добре. Позволява ми да третирам проектите като списъци, календари, Kanban табла и да използвам формуляри. Разбира се, изисква малко повече учене, тъй като е като празен лист, с по-малко структура, но липсата на структура е и неговата сила, която позволява толкова гъвкавост, колкото можете да понесете*. ”

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Smartsheet и Microsoft Project

Няма ясен победител в надпреварата между Microsoft Project и Smartsheet. Smartsheet е гъвкав и разполага с много мощни функции. Това е софтуер за електронни таблици, който може да се използва и за управление на задачи, създаване на работни процеси и управление на проекти.

От друга страна, Microsoft Project има дълбоки корени в сложното планиране. Той е идеален, ако вече използвате продукти на Microsoft като част от цялостните си бизнес и корпоративни планове. Има стръмна крива на обучение, но може да предостави същите функции и възможности за автоматизация.

Тук е мястото, където платформа за цялостно управление на проекти като ClickUp може да направи чудеса. ClickUp е всеобхватно решение за продуктивност, което може да комбинира всички ваши операции в една платформа. По този начин можете да създавате задачи, да автоматизирате работни процеси, да проследявате целите на проектите и да управлявате цялата си организация с помощта на един-единствен софтуер.

Функции на ClickUp

1. Проследявайте и организирайте работата си с Table View

Управлявайте и проследявайте задачите си в електронна таблица с изгледа „Таблица“ на ClickUp

Отидете отвъд традиционната таблица с Table View на ClickUp, която ви позволява да създавате светкавични таблици и мощни визуални бази данни за минути. С помощта на този изглед можете:

Организирайте задачите и редактирайте данни в големи количества с отзивчиви, интуитивни таблици.

Създайте персонализирани полета в ClickUp , за да проследявате напредъка на задачите, да добавяте прикачени файлове и над 15 други типа полета.

Свържете бази данни и множество полета, като свържете задачи, документи и зависимости.

Форматирайте и споделяйте табличния си изглед с всеки, подобрявайки сътрудничеството в екипа.

2. Готови за употреба шаблони за електронни таблици

Ако обичате да използвате електронни таблици за вашите работни процеси и проследяване на проекти, ще се насладите на работата с шаблона за електронни таблици на ClickUp. Този персонализируем шаблон за електронни таблици може да надхвърли традиционните инструменти, като ви позволява да правите всичко – от прости бюджети до сложно управление на проекти, проследяване на запаси, управление на поръчки и др.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за електронна таблица ClickUp може да ви помогне да организирате и визуализирате различни данни.

С този шаблон за управление на проекти можете да:

Организирайте електронните таблици в една централизирана система

Проследявайте промените във времето и сътрудничество с колегите си

Достъпвайте и актуализирайте данните си от всяка точка на света с лекота

3. Всеобхватна платформа за проекти

С платформата за управление на проекти ClickUp няма да получите само основните функции, както при другите инструменти. Вместо това ще получите най-доброто от инструментите за управление на проекти, екипно сътрудничество и управление на задачи, с разширени функции, които ще ви помогнат да управлявате големи екипи, да проследявате крайни срокове, да опростявате сложни и големи проекти и да спестявате време.

Проследявайте етапите на проекта в изгледа на ClickUp Gantt

Освен това получавате разширени функции за сътрудничество, които ще ви помогнат да:

Стандартизирайте и мащабирайте най-добрите практики за управление на проекти

Използвайте AI мощността на ClickUp Brain , за да оптимизирате задачите и да работите ефективно с AI проектен мениджър до себе си.

Планирайте и приоритизирайте с лекота, получавайки дълбока видимост и множество изгледи на всичките си проекти, което ви помага да ги съгласувате с целите на компанията.

Сътрудничеството става по-ефективно с документи, които могат да се споделят, проследяване в реално време и вътрешен чат.

Повишете ефективността с автоматизация и отчети

Цени на ClickUp

Споменахме ли, че ClickUp предлага безплатен план завинаги, както и четири други ценови опции, от които да избирате:

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на потребител на месец

Бизнес : 12 долара на потребител на месец

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Успешно управление на проекти

ClickUp е идеалният вариант, който отговаря на всички ваши изисквания за организационно управление на проекти. Въпреки че Smartsheet и MS Project са чудесни инструменти сами по себе си, ClickUp си извоюва място благодарение на множеството полезни функции, интеграцията с изкуствен интелект и др. Ако все още не сте го пробвали, горещо ви препоръчваме да го направите. Регистрирайте се в ClickUp още днес!