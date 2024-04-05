Как да изчислите Takt Time, за да отговорите на търсенето на клиентите

В леан производството има ритъм, който направлява производствените процеси. Този ритъм, измерван в Takt Time, е сърцето на фабриките по целия свят.

В тази публикация в блога разглеждаме Takt time и как да го използвате, за да укрепите производствените си процеси.

Какво е Takt Time?

Тактовото време е скоростта, с която трябва да произвеждате стоки, за да задоволите търсенето на клиентите, без да произвеждате прекалено много или прекалено малко.

Произхождащ от 1930-те години от германската авиационна индустрия, думата „Takt” означава „ритмичност” или „удар”. Оттогава насам, след като беше популяризирана от производствената система на Toyota, тази метрика беше възприета от редица производствени организации.

В системата за олекотено производство Takt time е проста концепция, която поддържа производствената линия в хармония с нуждите на клиентите, като гарантира удовлетвореността на всички заинтересовани страни.

Как да изчислим Takt Time?

Формулата за тактовото време е: Тактово време = Налично производствено време/клиентско търсене.

Разделете времето, което можете да отделите за производството на продукта, на броя продукти, които трябва да произведете. Можете да коригирате всяка от трите променливи, за да оптимизирате бизнес резултатите.

Нека разгледаме един пример. Да предположим, че имате уютна пекарна в сърцето на Париж. Вие, като пекар, трябва да знаете точно колко често трябва да приготвяте кроасани, за да задоволите сутрешния пиков час, без да претоварвате фурните или да хабите ресурси. Ето как бихте го направили.

Стъпка 1: Определете търсенето на клиентите

Търсенето от страна на клиентите е външен фактор, върху който имате малък контрол. Затова започнете оттам. Разберете колко кроасани се нуждаят вашите клиенти и по кое време на деня.

Например, времето за закуска и чай може да е по-натоварено за кроасани, отколкото обядът или вечерята. От друга страна, ако управлявате бизнес за производство на велосипеди, търсенето може да е по-високо през лятото, отколкото когато вали сняг. Като собственик/управител на бизнес, вие сте в най-добрата позиция да прецените това.

Определете търсенето на клиентите си в брой единици, които трябва да произведете. Да приемем, че търсенето на клиентите ви е 1120 кроасана.

Стъпка 2: Изчислете наличното производствено време

Наличното производствено време е под ваш контрол, в зависимост от капацитета, машините, размера на екипа и т.н. За да проследите подробно колко време отнема всеки процес или каква е производителността на всеки служител, опитайте софтуер за проследяване на времето за малки предприятия.

Засега нека вземем един прост пример. Ако вашият екип се състои от един човек, който работи 8 часа на ден, 5 дни в седмицата, и си взема по един час почивка/срещи всеки ден, вие разполагате с 35 часа на седмица.

(1 пекар 8 часа 5 дни) – (1 час * 5 дни)

Ако имате четирима пекари, които си поделят по равно две 8-часови смени, седем дни в седмицата, без почивка, разполагате с 224 часа на седмица.

(8 часа 7 дни 4 пекари)

Стъпка 3: Приложете формулата за такт време

Такт време = Налично производствено време/Търсене от страна на клиентите

В този пример такт времето на вашата пекарна за кроасани е 224/1120 = 0,2 или 1/5 от час.

Това означава, че ако приготвите кроасан за 12 минути, ще задоволите ефективно търсенето на клиентите. Знаейки това, вашите пекари ще могат да планират времето си. Ако е невъзможно да замесите тестото, да направите кифлата и да я изпечете, ще трябва да се примирите с това, че не отговаряте на търсенето на клиентите, или да наемете още пекари!

Takt времето в сравнение с други времеви показатели

Ако сте работили в производството, сте чували за редица показатели, свързани с времето, като например време за изпълнение, време за докосване, време за цикъл и др. В управлението на времето в проектите тези показатели са взаимосвързани. Но как се отнасят те към такт времето? Нека разберем.

Време за изпълнение : Времето от момента на поръчката до момента на доставката.

Време на допир : Времето, през което работниците докосват продукта, т.е. добавят стойност.

Циклично време: времето, необходимо за завършване на един производствен цикъл от начало до край.

Нека се върнем към примера с кроасаните.

Време за изпълнение

Времето за изпълнение е времето между момента, в който клиентът поръчва кроасан, и момента, в който го получава. В този случай кроасаните се приготвят предварително и се съхраняват готови за поръчки, така че времето за изпълнение може да е въпрос на секунди. Времето за изпълнение обаче може да е много по-дълго, ако в същата пекарна се приготвят торти по поръчка.

Основната разлика между времето за производство и Takt е, че първото включва документация, обработка, опаковане и т.н., докато второто обикновено е само времето за производство.

Време за докосване

Времето за докосване е от момента, в който пекарят получава суровините, до момента, в който подрежда партидата кроасани на тавата. Всяка програма за управление на времето, която използвате във вашия бизнес, лесно ще събере тази информация.

Времето за допир е само тази част от производствения процес, когато екипът/машините активно работят по него, т.е. процесът на създаване на стойност. Времето за такт включва и цялото време за изчакване и придвижване.

Например, ако пекарят се нуждае от 10 минути, за да приготви тестото, но трябва да чака 10 минути, докато кухненската маса бъде готова за употреба, Takt времето е 20 минути, но Touch времето е 10 минути.

Циклично време

Цикълът е средното време, необходимо на пекарите за производството на кроасани.

Циклично време = Налично производствено време/действителни единици продукция

Тактовото време сравнява капацитета с търсенето, докато цикловото време сравнява капацитета с действителните резултати.

Ако това ви се струва прекалено много показатели за изчисляване, ето защо трябва да обърнете внимание на тактовото време.

Предимства и ограничения на такт времето

Тактовото време служи като насока за това, което трябва да изпълните в рамките на времето, с което разполагате, за да отговорите на пазарното търсене. Това може да се приложи далеч извън производството.

Ако сте автор на съдържание, който работи 8 часа на ден, а търсенето на вашите услуги е 2 статии на ден, трябва да пишете по една статия на всеки 4 часа, което е вашето Takt време.

Ако се занимавате със строителство и получавате поръчки за строеж на две къщи годишно, вашето Takt време е 6 месеца. Добър софтуер за проследяване на времето за строителство трябва да ви покаже дали вашата работа може да бъде завършена в този срок с дадения капацитет.

Управление на строителството и проследяване на времето с ClickUp

Takt time помага на бизнеса да разбере кога, колко и колко често да произвежда. Ето как това помага.

Предимства на тактовото време

Съобразяване на производството с търсенето: Съобразяването на производството с търсенето на клиентите ще предотврати свръхпроизводството или недостига на продукция.

Елиминиране на загубите: Takt time взема предвид максималния брой единици, които можете да продадете в даден период от време. С тази информация можете да елиминирате загубите, като произвеждате точното количество, поръчвате точното количество суровини, наемате точното количество хора и т.н.

Подобряване на предвидимостта: Търсенето от страна на клиентите действа като котва за производствения процес. То помага да се предвиди колко можете да продадете и колко суровини/капацитет на екипа/машинно време ви е необходимо. Това ви гарантира, че ще идентифицирате и намалите рисковете предварително.

Повишаване на производителността: Takt time ви показва точно колко продуктивни трябва да бъдете, за да максимизирате приходите. Това помага на бизнес лидерите и мениджърите на съоръжения да оптимизират ресурсите си.

Например, ако един пекар не може да направи 280 кроасана на ден, той е непродуктивен и се нуждае от някаква форма на намеса.

Ако сте екип от софтуерни инженери, използвайте софтуер за проследяване на времето за разработчици, за да определите Takt времето и да разпределите ресурсите по-оптимално, за да постигнете Takt времето.

Повишаване на качеството: Takt time обикновено е кратко, затова производствените мениджъри трябва да определят ясни стандарти за качество. Това помага за операционализиране на производството, така че стандартите за качество да се спазват.

Оптимизиране на производителността на програмата: Takt time помага за хармонизиране на различни елементи на производството, от нивата на запасите и разпределението на работната сила до планирането на ресурсите.

Както всеки показател, такт времето също има някои ограничения. Нека ги разгледаме.

Ограничения на тактовото време

Негъвкавост в динамични пазари: В индустрии, където търсенето на клиентите може да се променя толкова бързо, колкото времето, негъвкавостта на такт времето може да се превърне в ограничение. Това е като да планирате пикник седмици предварително, само за да завали дъжд. Без гъвкавостта да се адаптирате бързо, системата може да изпита затруднения.

Прекалено подчертаване на еднородността: Тактовото време предполага известна еднородност, като взема предвид средното търсене и средното производствено време. В действителност търсенето рядко е стабилно.

Поемане на контрол: Тактовото време предполага, че няколко фактора, като наличност на служители, работно време на машините и др., могат да бъдат контролирани, което често не е така.

Въпреки ограниченията си, такт времето е чудесен инструмент за оптимизиране на производството в различни индустрии, продукти и услуги. Ето някои практически стъпки за правилното прилагане на такт времето.

Прилагане на такт време в проекти

Прилагането на Takt time в проектите може да превърне хаотичните работни процеси в ефективни, но изисква внимателна организация и надежден софтуер за управление на продукти като ClickUp. Разгледайте следния постепенен наръчник, който ще ви помогне в процеса на внедряване.

Стъпка 1: Разберете ритъма на търсенето на вашите клиенти

Търсенето от страна на клиентите рядко е еднородно. Трябва да разберете неговите колебания, за да оцените и прогнозирате търсенето. Ако използвате ClickUp като инструмент за управление на производството, можете да видите тенденциите визуално.

ClickUp Dashboard може да бъде персонализиран, за да визуализира продажбите, активността на поръчките, тенденциите в приходите и др. Можете също да го сравните с целите и KPI.

Стъпка 2: Проследявайте наличността в различните процеси

Изчисляването на „наличното производствено време“ включва проследяване на редица неща, като например:

Наличност на машини: Ако работите на споделена производствена линия, се нуждаете от информация за това кога машините са налични.

Наличност на екипа: Каква работа имат вашите служители в момента и кога са на разположение? Проследяването на времето в ClickUp позволява на членовете на екипа да проследяват работата си на подробно ниво. Изгледът на натоварването ви дава цялостна картина на този показател за всички членове на екипа.

Точно отчитане на времето за всяка задача с ClickUp

Наличност на материали: Кога пристигат суровините ви? Ако вашият екип е на разположение, преди суровините да са пристигнали, ще губите тяхното време. За да картографирате ефективно такива зависимости, идеален е изгледът на диаграмата на Гант в ClickUp.

Изглед на диаграмата на Гант в ClickUp за картографиране на зависимостите

Можете да използвате приложение за ежедневен планиращ дневник, за да проследявате всички тези показатели и да изчислявате наличното си производствено време. Тези шаблони за отчитане на времето могат също да ви помогнат да съберете цялата информация, за да вземете информирани решения.

Стъпка 3: Изчислете Takt времето

Takt time е наличното производствено време, разделено на търсенето от страна на клиентите. Използвайте формулните полета на ClickUp, за да изчислите Takt time. Добавете напредъка спрямо целите към таблото.

Планирайте проекта си така, че да постигнете Takt времето. Винаги следете как се справяте спрямо търсенето на клиентите.

Ако сте начинаещ в управлението на проекти, ето няколко шаблона за график на проекти в ClickUp, които ще ви помогнат да започнете.

Изчислете Takt времето без усилие с помощта на персонализираните формулни полета на ClickUp.

Стъпка 4: Идентифицирайте пречките и оптимизирайте производителността

Проблемът с тактовото време е, че няма да можете да задоволите цялото търсене. Например, вместо 1120, ако търсенето на кроасани от страна на клиентите е 5000, вашето тактово време е 2,4 минути, което е почти невъзможно да се постигне.

Целта на тактовото време не е да се насилвате да го постигнете, а да го използвате за оптимизиране на производителността си. Така че, ако търсенето ви се увеличи, можете:

Приемете ситуацията: Приемете, че можете да задоволите само част от търсенето на клиентите. Макар че това поддържа стабилността на бизнеса, то също така пропуска значителна възможност.

Увеличете капацитета: Инвестирайте в допълнителни машини или човешки ресурси, за да увеличите производственото време. Например, ако миксерът отнема прекалено много време за приготвяне на тестото, можете да го определите като пречка и да го замените.

Препроектиране на продукта: Ако настоящият продукт отнема прекалено много време, можете да го препроектирате, без да засягате клиентското преживяване. Например, можете да намалите размера на кроасана, за да произведете повече бройки от същото количество суровина.

Автоматизация: Сглобяващите линии са перфектен пример за автоматизация. Ако не сте готови да създадете сглобяваща линия във вашата пекарна, опитайте с проста автоматизация за фактуриране, покупки и т.н.

ClickUp Automations предлага над 100 шаблона за оптимизиране на работните процеси, рутинните задачи, предаването на проекти и др.

Автоматизация на създаването на задачи в ClickUp

Постигнете целите си за Takt Time с ClickUp

Takt time е чудесен показател, който се използва не само в производството. Това е фундаментален ритъм, който може да доведе до успех в различни индустрии, от оживените фабрични цехове до динамичните пространства за разработка на софтуер. Той помага за синхронизиране на пазара с вашите възможности.

Инструментът за управление на проекти ClickUp помага да наблюдавате, проследявате, измервате и постигате целите на Takt time. С функции за проследяване на времето, отчитане, табла и изчисления, ClickUp ефективно подпомага процесите на lean management.

Независимо дали се занимавате със строителство или разработка на софтуер, възможностите за управление на операциите на ClickUp повишават ефективността и производителността. Опитайте го сами.

Често задавани въпроси за такт времето

1. Каква е разликата между тактовото време и цикловото време?

Цикълът е средното време, необходимо за производството на крайния продукт. Takt time е скоростта, с която трябва да произвеждате стоки, за да задоволите търсенето на клиентите.

Тактовото време сравнява капацитета с търсенето, докато цикловото време сравнява капацитета с действителните резултати.

Циклично време = Налично производствено време/действителни единици продукция

Такт време = Налично производствено време/клиентско търсене

2. Каква е формулата за изчисляване на такт времето?

Takt Time = Налично производствено време/Търсене от страна на клиентите

3. Какво е Takt time в производството?

Tach time е термин от авиацията, който се използва за измерване на натоварването, на което е подложен двигателят на самолет. Често се бърка с Takt time, който е термин от производството.

Тактовото време е идеалната скорост на производство, която задоволява търсенето на клиентите, без да се стига до свръхпроизводство или недостиг на продукция.