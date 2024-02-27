Loom и Zoom: коя видео платформа е най-добрата през 2025 г.?

Личните срещи не винаги са практични, особено за отдалечени или хибридни екипи. За щастие, подходящата комбинация от инструменти за дигитална комуникация запълва празнините, позволявайки ви да поддържате връзка с шефа си, колегите и клиентите си с едно натискане на бутон.

Проблемът е, че има много инструменти за видеоконферентна връзка. Кой е най-добрият вариант?

Ако сте на кръстопът, може би се колебаете между Loom и Zoom. И двете платформи ви предлагат предимствата на видеоконферентните разговори и записването на екрана, както и други интересни ползи. Независимо дали се нуждаете от инструмент за професионални срещи, училище или просто за да поддържате връзка с приятели и семейство, е добре да разберете силните и слабите страни на Loom и Zoom, за да намерите най-добрия вариант.

В този наръчник ще разгледаме как работи всяка платформа, ще сравним техните функции и ще ви предложим една не толкова тайна алтернатива, която превъзхожда Zoom и Loom.

Какво е Zoom?

Zoom започна като инструмент за видеоконферентна връзка, но днес предлага широк спектър от функции, от онлайн срещи и уебинари до видеоразговори и сесии с видео на живо.

Zoom е лесна за използване платформа, която хората използват както за лична, така и за професионална комуникация. Тя предлага предимно видеоконферентни услуги, които ви позволяват да се свързвате в реално време с други хора, независимо от часовата зона. Освен това разполага и с функции като споделяне на екран, бели дъски, запис и дори услуги за транскрипция.

Функции на Zoom

Zoom предлага малко от всичко, така че не е чудно, че платформата е най-популярният инструмент за видеоконферентна връзка в света. Разгледайте най-полезните функции на Zoom.

1. Видеоконферентна връзка

Чрез Zoom

Zoom се представя като унифицирана платформа за комуникация „всичко в едно“. Разбира се, виртуалните срещи са основната му функция, но той предлага и планиране на срещи, VoIP телефони и инструменти за чат. Достъпен е за Windows, Mac, iOS и Android, така че можете свободно да създавате, присъединявате се и планирате срещи на всяко устройство.

Ако се притеснявате от Zoom bombing, бъдете сигурни, че Zoom взема сигурността на сериозно. Всички срещи са криптирани. Платформата предлага и ролева сигурност, пароли и чакални, за да не допуска случайни хора в срещите ви.

Чрез Zoom

Zoom добави много функции за сътрудничество, като чат за екипи, видеозаписи и бели дъски, за да поддържа професионалните екипи в правилната посока. Изключителните функции включват споделяне на екрана и бели дъски в Zoom, които са изключително полезни за презентации, демонстрации и сесии за сътрудничество. Потребителите могат също да споделят екраните си в реално време и да взаимодействат динамично по време на видеоконференции. Ако някой не може да присъства на срещата, използвайте функцията за запис или транскрипции, за да улесните споделянето на срещата след това.

О, и ако искате да разнообразите вашите Zoom срещи, платформата предлага и виртуални фонове и емотикони. Те не са задължителни, но правят срещите по-забавни! 🎉

3. Интеграции

Преминаването между Zoom, Slack, Gmail и Microsoft Excel не е забавно. За щастие, Zoom се интегрира с много популярни работни инструменти. Може би все още ще се налага да преминавате между платформите, но интеграциите на Zoom определено ще оптимизират вашите работни процеси.

4. AI

Чрез Zoom

Zoom AI Companion е нова функция, която има голямо влияние. Помолете Zoom AI да:

Обработвайте записите с анализи, индикатори за теми и интелигентни глави

Създавайте дневен ред и обобщения на срещите

Извлечете показателите за презентацията

Автоматично превежда 32 езика

Напишете отговори в чата

Обобщете чат низовете

Напишете имейли и описания на събития за Zoom Events

Създайте съдържание за бяла дъска

AI Companion на Zoom е безплатен с всички платени планове на Zoom, така че защо да не го пробвате?

Цени на Zoom

Основно: Безплатно

Предимства: 13,33 долара на месец на потребител, фактурирани ежегодно

Бизнес: 18,33 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Business Plus: 22,49 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Какво е Loom?

Loom е най-известен като инструмент за запис на екрана, но към него са добавени много полезни функции, които отдалечените екипи ще харесат. С Loom можете да записвате видеоклипове от екрана си – и по желание да включвате кадри от уеб камерата – и да генерирате линк, който да споделите незабавно с екипа си, клиентите си и други. За разлика от традиционните платформи за видеоконферентна връзка като Zoom, Loom е асинхронен, така че не взаимодействате в реално време с други хора.

Функции на Loom

Може би няма да можете да провеждате срещи на живо с Loom, но тази платформа все пак е популярен избор за споделяне на инструкции, обратна връзка или обяснения, които получателят може да гледа отново и отново. Нека разгледаме най-популярните функции на Loom.

1. Записи на екрана

Чрез Loom

Основната функция на Loom е възможността да записвате и споделяте екранни записи само с няколко кликвания. Тъй като можете да записвате както екрана, така и уеб камерата си, Loom улеснява създаването на по-лично и ангажиращо асинхронно преживяване. Можете дори да добавяте задачи, призиви за действие, коментари и емотикони, за да направите видеоклиповете още по-ангажиращи.

Честно казано, безплатната версия на Loom е доста стабилна. Ако искате основен инструмент за запис на екрана, той е достъпен както за индивидуални потребители, така и за малки екипи. Разбира се, винаги можете да платите, ако искате по-разширени функции, но безплатният инструмент за запис на екрана е голямо предимство.

Loom е достъпен чрез настолно приложение, мобилно приложение или разширение за Chrome, така че можете свободно да записвате и споделяте информация, където предпочитате да работите.

Подобно на Zoom, Loom също предлага висококачествена сигурност на корпоративно ниво. Тя ви позволява да персонализирате настройките за съхранение на данни и поверителност, както и да настроите еднократно влизане и други мерки за сигурност.

2. Редактиране и персонализиране

Чрез Loom

Ако записът ви не е излязъл перфектен от първия път, не се притеснявайте. Loom предлага множество функции за редактиране, с които можете да премахнете грешки, да съедините клипове или дори да персонализирате видеото с лога и миниатюри. Можете дори да редактирате видеоклипове като писмени документи с функцията „Редактиране по транскрипт“, което спестява много време.

3. Интеграции

Кой има време да излезе от Google Docs, да запише Loom и след това да го постави обратно в PM решението си? Никой не иска да прави това, затова използвайте интеграциите на Loom, за да вградите или споделите Looms с колегите си само с няколко кликвания.

4. AI

Чрез Loom

Loom също се включва в тенденцията за използване на изкуствен интелект, за да направи работата по-бърза и по-лесна. С Loom AI потребителите генерират заглавия и резюмета с едно кликване. Изкуственият интелект генерира транскрипт на видеото и го анализира, за да:

Пишете имейли

Автоматично вграждане на CTA

Премахнете излишните думи и неудобните паузи

Автоматично генериране на задачи от транскрипти или бележки от срещи

Превърнете един Loom в персонализирани варианти

Превеждайте на повече от 50 езика

Недостатъкът е, че Loom AI не е включен в месечния ви абонамент. Loom таксува 4 долара на месец на потребител, фактурирани ежегодно, за достъп до AI. 🤖

Цени на Loom

Стартово ниво: Безплатно

Бизнес: 12,50 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Разгледайте тези алтернативи на Loom!

Loom и Zoom: Сравнение на функциите

Хората обичат да слагат Zoom и Loom в една и съща категория, но те не са съвсем еднакви. Най-голямата разлика е, че Zoom е синхронна платформа, където цялото взаимодействие се случва в реално време, докато Loom е асинхронна платформа, където можете да записвате предварително съобщения, да ги редактирате и да ги споделяте с екипа си за бъдещето.

Но това не са единствените разлики. Нека сравним функциите на Loom и Zoom, за да видим къде се отличава всяко от двете решения.

AI

И Zoom, и Loom предлагат функции, базирани на изкуствен интелект, макар че полезността и цената на тези функции се различават. Zoom AI превежда 32 езика, докато Loom може да превежда над 50. Zoom и Loom AI създават имейли, пишат чатове и генерират метрики.

Въпреки това, тук трябва да дадем предимство на Loom. Способността на изкуствения интелект да премахва излишните думи, да генерира персонализирани съобщения от едно видео и да създава задачи го прави по-ценен от изкуствения интелект на Zoom. Сега ще трябва да платите допълнителна такса, за да имате достъп до изкуствения интелект на Loom, но много потребители казват, че си струва парите.

Победител: Loom

Вече знаем, че Zoom е по-добър за видеоконференции на живо, докато Loom е по-добър за запис на екрана. И двете платформи предлагат инструменти за взаимодействие и сътрудничество, макар и за различни цели, така че всичко се свежда до това кои функции пасват най-добре на вашия стил на работа. 🛠️

Zoom предлага интерактивни инструменти като бели дъски, анкети и стаи за почивка, които са идеални за ангажиране на зрителите в срещи в реално време. Loom улеснява ангажираността, но предимно чрез коментари, реакции и записани отзиви. Това дава на потребителите време да взаимодействат със съдържанието по свой собствен темп. Това е идеално за всеки, който се страхува да не допусне грешка в етикета на Zoom.

Нито една от двете опции не е по-добра от другата; всичко зависи от вашия случай на употреба и от това, какво искате да прави инструментът.

Победител: Zoom за сътрудничество на живо; Loom за асинхронна работа или документирана обратна връзка

Цени

Ако разглеждаме само цените, Zoom е по-скъп от Loom. Про версията му е с около 1 долар по-скъпа от Loom. Ако обаче плащате добавката на Loom от 4 долара на месец на потребител за AI, Zoom е по-евтин.

Тъй като Zoom и Loom изпълняват две различни функции, това не е точно сравнение между две еднакви неща. И двата инструмента предлагат основни безплатни планове, така че опитайте и двете платформи, за да намерите най-подходящата за вас.

В крайна сметка обаче Loom изглежда като най-изгодната опция, като се има предвид по-високата цена на плановете Business и Business Plus на Zoom.

Победител: Loom

Zoom срещу Loom в Reddit

Zoom и Loom имат своите предимства и недостатъци. Препоръчваме ви да послушате ежедневните потребители, за да разберете коя платформа е най-подходяща за вашия случай на употреба.

Един потребител на Reddit смята, че Loom е променил изцяло обслужването на клиентите, като казва: „Току-що закупих абонамент за Loom за целия си екип. Мисля, че това е страхотен инструмент за взаимодействие с клиентите по нов начин.“

Въпреки това, не всички са влюбени в Loom. Друг потребител на Reddit казва: „Аз ли съм единственият, който мрази Loom? Защо трябва да вадя слушалките си и да гледам видео, в което описвате нещо, което бихте могли лесно да кажете с едно изречение? Или просто съм твърде стар, за да го разбера?“

Бизнес потребителите предпочитат Zoom за синхронна комуникация, особено в сравнение с решения като Microsoft Teams. Един потребител каза: „Zoom, за разлика от Teams, просто работи. Ние [работим] с Zoom от 3 години и нито веднъж... не сме получавали билет или заявка от потребител за помощ с Zoom. Използваме и тяхната телефонна система, така че това е приложение „всичко в едно“, което е „изключително полезно за нашите потребители“, казаха те.

Запознайте се с ClickUp — най-добрата алтернатива на Loom и Zoom

Zoom и Loom са популярни с основание, но тези комуникационни инструменти не могат да се справят с всичко. Zoom няма цялостно управление на проекти, докато Loom все още изостава в областта на комуникацията и ангажираността.

ClickUp е лесният отговор на дебата Zoom vs Loom. Не само че се интегрираме с инструменти като Zoom, но и поддържаме цялостно сътрудничество на едно място. Най-накрая, едно цялостно решение за планиране, комуникация и изпълнение на работата.

Лесно записване на екрана

Споделяйте записи на екрана, за да предадете точно вашето послание, без да се налага да използвате верига от имейли или да се срещате лично с Clip by ClickUp.

ClickUp не предлага видеоконферентни услуги, но ние се интегрираме с платформи като Zoom, за да улесним планирането на видео чатове на живо с вашите колеги.

Функцията ClickUp Clip обаче лесно замества решения като Loom. Записвайте екрана или раздела на браузъра си, добавяйте глас с микрофона си, споделяйте видеоклиповете незабавно с колегите си и създавайте задачи от записите. Тъй като ClickUp е преди всичко решение за управление на проекти, ще добавяте контекст към съобщенията с едно кликване.

Цялостно сътрудничество

Обединете комуникацията в екипа в едно място с ClickUp Chat и споделяйте актуализации, свързвайте ресурси и сътрудничете без усилие.

Ние обичаме Zoom, но голяма част от днешните работни процеси се извършват асинхронно. ClickUp поддържа асинхронна комуникация с изглед „Чат“, който ви предоставя пълната история на чата за един проект или задача – никога повече няма да се налага да превключвате между Slack и вашите задачи. За визуалните сътрудници, ClickUp Whiteboards поддържа сътрудничество в реално време за мозъчна атака, картографиране на процеси и много други.

Спестяващ време AI инструмент

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

ClickUp AI е AI инструментът, който замества всички останали. Кажете на нашия AI каква е вашата длъжност и той ще персонализира предложенията си, за да ви спести максимално време. Той не само служи като полезен чатбот за намиране на хора, задачи и документи в ClickUp, но AI също така автоматизира предаването на задачи, създава шаблони, генерира транскрипти и много други.

Споделяйте видеоклипове за по-малко време в ClickUp

Видеоклиповете в Zoom са чудесни за имитиране на лични разговори онлайн, докато професионалистите използват видеоклиповете в Loom, за да споделят обратна връзка в дигиталните работни пространства. И двата инструмента имат своето време и място, но са далеч от съвършенство.

Спестете повече време и спрете да превключвате между комуникационни платформи. ClickUp се интегрира с Zoom за видеосъобщения в реално време и предлага прости записи с едно кликване, които добавят контекст към всеки проект.

Изпробвайте ClickUp, за да видите от първа ръка нашите възможности за сътрудничество. Създайте безплатното си работно пространство в ClickUp сега.