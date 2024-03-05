Mural срещу Microsoft Whiteboard: кой инструмент за бяла дъска е най-добър?

Ако сте разпръснат екип в различни части на света, който се опитва да обменя идеи, инструментът за дигитално сътрудничество идва на помощ и ви държи свързани, а информацията – в движение.

Mural и Microsoft Whiteboard са два популярни инструмента, които позволяват на вас и вашия екип да работите заедно върху споделени бели дъски и диаграми, независимо къде се намирате.

Да изберете един от тях? Изборът не е лесен.

Mural разполага с динамични шаблони и се интегрира с платформи като Google Drive, за да ви позволи да съхранявате вашите цифрови рисунки. Microsoft Whiteboard предлага безкрайно платно и тясна интеграция с продуктите на Microsoft, така че не е необходимо да променяте работните си процеси, дори когато вашият набор от инструменти се разраства с други инструменти.

Нека се впуснем по-надълбоко, за да разберем кой инструмент е по-подходящ за вашия екип.

Какво е Mural?

чрез Mural

Mural е инструмент за дигитално сътрудничество, който предлага динамична и лесна за използване платформа, на която екипите могат да обменят идеи, планират и изпълняват най-иновативните си проекти.

С Mural екипи от различни индустрии – дизайн, инженеринг или маркетинг – могат да си сътрудничат в реално време, независимо от физическото си местоположение. С помощта на богатите шаблони можете да провеждате структурирани сесии за мозъчна атака, стратегическо планиране и всичко останало.

Възможностите за интеграция на Mural с други големи платформи като Microsoft Teams и Google Drive ви помагат да оптимизирате работните процеси и лесно да споделяте файлове, обратна връзка и актуализации.

Независимо дали работите по малък проект или управлявате сложни процеси, можете да подобрите производителността на екипа и да реализирате колективната си визия с гъвкавото и ангажиращо работно пространство на Mural.

Функции на Mural

Инструментите на Mural са пълни с функции, които правят работата в екип лесна и ангажираща. Нека разгледаме някои от уникалните му възможности:

чрез Mural

Функцията за сътрудничество в реално време на Mural обединява вашия глобален, разпръснат екип. Ще можете да виждате актуализациите в реално време, което гарантира, че всички са на една вълна. Това е като да работите в една и съща стая, независимо къде се намирате.

Тази функция е от решаващо значение за динамични проекти, които изискват незабавна обратна връзка и итеративни процеси на проектиране. Тя подобрява способността на вашия екип да реагира бързо и ефективно на промените.

2. Готови за употреба шаблони

чрез Mural

Една от най-вълнуващите функции на Mural е огромната му библиотека от шаблони. Това не са просто шаблони; те са създадени, за да дадат старт на вашия проект, независимо дали просто правите мозъчна атака, планирате спринт или провеждате SWOT анализ.

Библиотеката ви помага да спестите време и да насърчите последователността между проектите, като елиминира необходимостта да създавате работни процеси от нулата.

С Mural можете да се заемете веднага с важната работа, благодарение на доказана рамка, която стимулира продуктивността и креативността.

3. Дигитални лепящи се бележки

чрез Mural

Вие и членовете на вашия екип можете бързо да записвате идеи и да ги организирате на виртуална бяла дъска, използвайки лепящите се бележки на Mural.

Тази функция е полезна за визуалните мислители, тъй като помага да се категоризират мислите, да се гласува за идеи и да се приоритизират задачите.

Простотата на лепящите се бележки, комбинирана с мощността на цифровата организация, подобрява способността на вашия екип да провежда ефективни мозъчни атаки, улеснява визуализирането на концепции и ускорява вземането на решения.

4. Плавна интеграция

чрез Mural

Интеграцията с други инструменти е областта, в която Mural наистина блести. Той се свързва с множество платформи, включително Microsoft Teams, Google Drive и Slack.

Ако вашият екип работи в други екосистеми, но търси подобрено преживяване с бяла дъска, тази оперативна съвместимост е нещо, което си заслужава да опитате.

Той опростява преноса на информация и централизира комуникацията, което улеснява поддържането на единен източник на информация за вашите проекти.

Mural ви позволява да прекарвате по-малко време в превключване между приложения и вместо това да се фокусирате върху сътрудничеството и изпълнението.

Цени на Mural

Безплатно: Безплатно

Team+: 12 $/член на месец

Бизнес: 17,99 $/член на месец (фактурира се ежегодно)

Предприятия: Персонализирани цени

Какво е Microsoft Whiteboard?

чрез Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard е инструмент за цифрово сътрудничество, който функционира като виртуална бяла дъска. За разлика от физическата бяла дъска, Microsoft Whiteboard предлага безкраен платно, където хората могат да пишат, рисуват, добавят изображения и лепящи бележки. Безкрайното платно означава, че винаги имате достатъчно място, за да запишете идеите си.

А ако обичате да използвате писалка, ще оцените интуитивните й функции за писане и докосване. С функции като различни видове и цветове писалки, форми и шаблони, получавате по-естествено преживяване при писане и рисуване.

Като част от пакета софтуер и инструменти за продуктивност на Microsoft, той гарантира нивото на оперативна съвместимост и сигурност, което очакват предприятията. Това го прави привлекателен избор за организации, които използват широко продуктите на Microsoft.

Функции на Microsoft Whiteboard

С добре балансираните си функции Microsoft Whiteboard превръща вашето цифрово работно пространство в динамично място за идеи, стратегии и работа в екип.

1. Интуитивно писане с мастило

чрез Microsoft Whiteboard

Създаден, за да имитира плавността на писалката върху хартия, интуитивният инструмент за писане с мастило на MS Whiteboard ви позволява да скицирате, рисувате и пишете с прецизност и лекота.

Можете да добавяте бележки към документи, да използвате изображения, да създавате диаграми или да си водите бележки по време на сесия за мозъчна атака. Можете също да правите ръчно написани бележки, които се преобразуват в текст за по-лесно организиране и споделяне. Интуитивната функция за писане с мастило превръща Microsoft Whiteboard в софтуер за настроение за визуални мислители.

2. Неограничено работно пространство

чрез Microsoft Whiteboard

Влезте в свят, в който вашите идеи не познават граници с безкрайното платно на Microsoft Whiteboard. Тази функция предефинира концепцията за пространство в цифровото сътрудничество, позволявайки на вас и вашия екип да продължавате да разширявате мислите си, без да се изчерпва мястото.

Безкрайното платно ви гарантира, че ще уловите всеки детайл, което е идеално за сложни сесии за мозъчна атака или обширно планиране на проекти. Това е като да имате безкрайна цифрова ролка хартия, която се превърта, докато творчеството ви тече.

3. Безпроблемна интеграция с екосистемата на Microsoft

чрез Microsoft Whiteboard

Можете да се възползвате от пълната мощност на екосистемата на Microsoft с безпроблемните възможности за интеграция на Whiteboard.

От лесна синхронизация с документи в Office 365 до директни връзки с MS Teams за сътрудничество в реално време, тази функция гарантира, че Whiteboard се вписва перфектно във вашия работен процес.

Става въпрос за повишаване на производителността, без да се нарушава начинът, по който работи вашият екип, като сътрудничеството става по-лесно и по-ефективно.

4. Интелигентно разпознаване

чрез Microsoft Whiteboard

Можете да подобрите сесиите си за мозъчна атака с интелигентната функция за разпознаване на Microsoft Whiteboard. Направете идеите си да изглеждат подредени и професионални с този умен инструмент, който превръща грубите скици в ясни и прецизни форми и диаграми.

Независимо дали очертавате процеси, провеждате мозъчна атака или просто рисувате, интелигентното разпознаване ви позволява да се съсредоточите върху качеството на вашите мисли, идеи и съдържание, а не върху качеството на вашите скици и рисунки.

Това е отлична функция за бързо организиране на мислите ви и подобряване на цялостната яснота на вашите съвместни проекти.

Цени на Microsoft Whiteboard

Безплатно

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Standard: 12,5 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Apps for business: 8,25 USD/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Mural срещу Microsoft Whiteboard: сравнение на функциите

Ето едно бързо сравнение на функциите на Mural с тези на Microsoft Whiteboard, два водещи инструмента за дизайн мислене.

Функции Mural Microsoft Whiteboard Сътрудничество в реално време Да Да Шаблони Да Да Възможности за интеграция Да Да Безкраен платно Не Да Интуитивно рисуване Да Да Лепящи се бележки Да Не Интелигентно разпознаване на форми Не Да Интерактивно съдържание Да Да Безпроблемна интеграция в екосистемата на Microsoft Не Да Инструменти за улесняване Да Не

1. Сътрудничество в реално време

С превръщането на отдалечените екипи в норма, инструментите за бяла дъска и диаграми трябва да разполагат с надеждни функции за сътрудничество в реално време. Нека видим кой инструмент е най-подходящ за вас в тази област.

С Mural сътрудничеството в реално време е лесно. То предоставя споделено пространство, където членовете на екипа могат да виждат как приносите на другите се развиват в реално време. Те могат да използват инструменти за комуникация като коментари и чатове и дори да привличат вниманието към конкретни области на платното с функция за лазерна показалка.

Microsoft Whiteboard се интегрира с Microsoft Teams, предлагайки възможност за сътрудничество на потребителите на Microsoft.

Макар и двата инструмента да предлагат стабилна съвместна работа в реално време, изборът може да зависи от съществуващия ви работен процес. Изберете Microsoft Whiteboard, ако вашата организация вече използва други продукти на Microsoft.

За по-независим от платформата подход обаче Mural предлага богат набор от функции за сътрудничество, които работят добре с различни инструменти и услуги.

2. Шаблони

Mural и Microsoft Whiteboard предлагат шаблони, които могат значително да ускорят планирането.

Mural предлага разнообразни шаблони, които отговарят на нуждите на различни индустрии и проекти. От гъвкави спринтове до карти на емпатията, тези шаблони са проектирани за бърза адаптация, което ви позволява да започнете сесии за сътрудничество със структуриран подход.

Microsoft Whiteboard също предлага шаблони, но се фокусира върху интеграцията с други инструменти на Microsoft, което осигурява последователност и съвместимост в рамките на пакета Microsoft, например за екипи, които използват Office 365.

Mural има предимство с по-голямо разнообразие от шаблони, докато силата на Microsoft Whiteboard се крие в интеграцията му с пакета Microsoft.

3. Безкраен платно

На какви проекти работите? Това ще ви помогне да определите дали се нуждаете от безкраен платно.

Mural

Mural предоставя значително голямо платно, но то не е наистина безкрайно. Въпреки това, то е повече от достатъчно за повечето проекти и сесии за сътрудничество и ви предоставя достатъчно място за документиране на широк спектър от идеи и приноси.

Microsoft Whiteboard

Безкрайното платно в Microsoft Whiteboard е идеално за изобразяване на сложни диаграми или обширни работни процеси.

Той позволява на екипите да продължават да разширяват работното си пространство, което е особено полезно при сложни и обширни мозъчни бури.

Mural срещу Microsoft Whiteboard: кой е победителят?

Резултатът от сблъсъка между Mural и Microsoft Whiteboard в крайна сметка зависи от това, което вашият екип цени най-много.

Ако интеграцията в екосистемата на Microsoft и безкрайното платно са основни приоритети, Microsoft Whiteboard се очертава като ясен победител. Той е естествен избор за екипи, които вече работят с набора от инструменти на Microsoft, като предлага неограничено пространство за сътрудничество.

От друга страна, Mural триумфира с широката си гама от шаблони и стабилни интегративни възможности на всички платформи, а не само на инструментите на Microsoft. Той е идеалният избор за екипи, които се нуждаят от всеобхватни функции, поддържащи много видове проекти, особено в отдалечени условия.

Всъщност Microsoft Whiteboard е вашият избор за безкрайна мащабируемост в рамките на позната платформа, докато Mural е универсален инструмент, готов да се справи с комплексни и разнообразни екипни проекти заедно с вас.

Изберете Microsoft Whiteboard за безпроблемно преживяване, фокусирано върху Microsoft, или Mural за гъвкава платформа с богат набор от функции.

Mural срещу Microsoft Whiteboard в Reddit

Проучвания от Reddit показват, че Mural е идеален за сложни задачи, докато Microsoft Whiteboard е по-опростена алтернатива за потребителите на Teams.

Коментар на Redditor подчертава как Mural поддържа дистанционен качествен анализ, демонстрирайки своята сила в улесняването на международното сътрудничество.

„Наскоро използвахме това, за да завършим анализ на работния процес с нашия екип, разположен в Китай, ЕС и САЩ.“

Потребителят също така посочи, че Mural предлага платен абонамент за създаване на табла с безплатно сътрудничество за гости, което показва неговия подход, благоприятен за екипната работа. Потребителят също така посъветва, че ако търсите алтернатива на Mural, имайте предвид уникалните функции и предимства на всеки инструмент.

От друга страна, потребителите на Microsoft Whiteboard оценяват лесната му интеграция с Teams и факта, че предлага опция без излишни екстри за потребителите, които вече са част от екосистемата на Microsoft.

Изборът между двете зависи от специфичните изисквания на вашия бизнес по отношение на сътрудничеството и работния процес.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Microsoft Whiteboard и Mural

Проследявайте работата си в ClickUp Съберете екипите и работете заедно с ClickUp

Ако все още сте нерешени и търсите алтернативи на Microsoft Whiteboard и Mural, трябва да обмислите ClickUp.

С ClickUp получавате достъп до многофункционална, богата на функции бяла дъска и унифицирано работно пространство за управление на вашите проекти, което позволява сътрудничество в екип и опростява проследяването на напредъка.

Многофункционалността на ClickUp го прави идеален за тези, които искат да разчистят своето цифрово работно пространство и да се съсредоточат върху постигането на резултати.

ClickUp Whiteboards: Визуализирайте идеите си и сътрудничеството с лекота

Създайте перфектното платно за идеите и работните процеси на екипа с ClickUp Whiteboards.

Имате ли затруднения да запечатате идеите на екипа си по визуално привлекателен и практичен начин? ClickUp Whiteboards предлага мощно решение, което ви позволява да сътрудничите визуално и ефективно, без да жертвате яснотата или професионализма.

Представете си неограничено работно пространство, където вашият екип може да обсъжда идеи, да планира проекти и да разработва решения, и всичко това в реално време. Независимо дали планирате нов проект или обсъждате идеи за дизайн на продукти, ClickUp Whiteboards елиминира необходимостта да превключвате между различни инструменти, като оптимизира работния ви процес и максимизира ефективността.

Превърнете идеите от мозъчната атака в изпълними задачи директно на бялата дъска.

Свържете документи и добавете коментари, за да поддържате цялата важна информация организирана и лесно достъпна.

Насладете се на сътрудничество в реално време, което позволява на всеки член на екипа да допринесе и да бъде чут.

ClickUp Whiteboards насърчава безпроблемната работа в екип, давайки възможност на вашия екип да създава, повтаря и развива идеи съвместно.

ClickUp Mind Maps: Организирайте мислите си

Визуализирайте идеите си с ClickUp Mind Maps

Брейнстормингът е изкуство, а ClickUp Mind Maps са платното. Те предлагат динамичен начин да записвате и свързвате мислите си, разбивайки сложните идеи на управляеми части за по-голяма яснота и разбиране.

Записвайте лесно мимолетни идеи и сложни връзки, използвайки гъвкав интерфейс с функция „плъзгане и пускане“. Използвайте неговите задачно-ориентирани мисловни карти, за да свържете и коригирате работните процеси.

За по-творческа работа или първоначални дискусии по даден проект използвайте възлови мисловни карти, за да създадете диаграми. Провеждайте свободно мозъчна атака и след това превърнете идеите си в практически задачи на картата. След като финализирате диаграмите, можете да създадете задачи директно от картата.

Независимо дали планирате пускане на продукт или разработвате стратегия за маркетингова кампания, мисловните карти на ClickUp ви помагат да видите цялостната картина, без да губите от поглед детайлите.

ClickUp предлага и много шаблони за мисловни карти, които могат да променят начина, по който мислите и планирате.

📮ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от мозъчната атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI image generator да създаде визуализация въз основа на вашите указания. Това е универсалното приложение за работа, което ви позволява да създавате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

Шаблони за бяла дъска на ClickUp: Вашият план за успех

Планирайте всичко лесно с шаблоните за бяла дъска на ClickUp.

Защо да започвате от нулата, когато можете да се възползвате от опита на гигантите? Шаблоните за бяла дъска на ClickUp са вашият пряк път към продуктивността, като предлагат набор от готови формати за всякакви нужди.

Изтеглете този шаблон Организирайте и сътрудничете с шаблона Matrix Whiteboard на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Matrix Whiteboard ви помага да приоритизирате задачите въз основа на усилията и важността им. Можете да изработите стратегия за даден проблем или концепция и да вземете решения чрез този визуален инструмент.

Изтеглете този шаблон Планирайте разработката на вашия продукт с шаблона Roadmap Whiteboard на ClickUp.

Шаблонът Roadmap Whiteboard на ClickUp проправя пътя за ясни и изпълними графици на проектите. Получете обща представа и проследявайте жизнения цикъл на даден проект тук и използвайте данните, за да вземете решения за бъдещи проекти.

Изтеглете този шаблон Проследявайте проучването си от начало до край с шаблона Research Whiteboard Template на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Research Whiteboard ви помага да организирате вашите открития и прозрения за максимален ефект. Това е чудесен шаблон за записване на информацията от тестове за използваемост и интервюта с потребители.

Изтеглете този шаблон Поддържайте организация и актуална информация за напредъка, етапите и задачите с шаблона за актуализация на проекти на ClickUp.

Шаблонът за актуализация на проекта на ClickUp информира всички за най-новите развития по проекта. Използвайте го, за да получите обща представа за състоянието на бюджета и проблемите.

С функции, които обхващат всеки аспект от управлението на проекти и сътрудничеството в екип, ClickUp е повече от достоен конкурент за отличен инструмент за работа с бяла дъска – често е най-добрият избор за екипи, които искат да максимизират потенциала си.

Цени на ClickUp

Намерете идеалния вариант за вашия екип

Изборът между Mural и Microsoft Whiteboard зависи от конкретните изисквания на вашия екип. За работа с по-широк набор от инструменти, Mural може да е вашият избор; за да извлечете максимума от Microsoft Office, може да се насочите към Microsoft Whiteboard.

Независимо дали ви привлича гъвкавостта на Mural или интеграцията на Microsoft Whiteboard в екосистемата на Microsoft, комплексният набор от функции на ClickUp предлага най-доброто от двата инструмента за сътрудничество, което го прави най-добрият софтуер за бяла дъска, който можете да изберете.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да откриете най-добрия начин да споделяте идеи и да ги превърнете в реалност.