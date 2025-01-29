9 най-добри софтуерни инструмента за настроение, за да организирате дизайнерските си идеи по кохерентен начин

Художниците във всяка област – било то писане, рисуване или дизайн – често се борят да предадат ефективно своите дизайнерски концепции на клиентите. Като че ли това не е достатъчно, нещата стават още по-лоши, когато се сблъскат с препятствие в творческите си проекти и нямат представа каква естетика да изберат! 😅

Тук влиза в игра трансформиращата сила на софтуера за настроение! Той предлага чист, подреден цифров платно, на което да представяте и организирате абстрактни идеи и да добавите структура към всеки творчески процес.

Ако се мъчите да изразите визията си, сте уморени от непредсказуемите AI инструменти за създаване на изкуство или просто търсите вдъхновение за следващия си проект, ние сме тук, за да ви помогнем! В този лесен за следване наръчник ще разгледаме тънкостите на качествените мудбордове и ще представим деветте най-добри софтуерни инструмента за тази задача.

Прочетете нататък!

Какво е софтуер за настроение?

Дните на DIY таблата за настроения, които изискваха часове на изрязване от списания и разхвърляни лепила, отдавна са отминали! ✂️

Цифровите мудбордове са много популярни в момента, защото имат способността да добавят характер към неясни дизайнерски концепции. Подобно на артистичните колажи, тези инструменти могат умело да събират графики, текст, цветни мостри, материали и различни елементи, за да обобщят същността на крайния дизайн.

Мудбордове, чието изработване отнема 3 дни <<< мудбордове, чието изработване отнема 3 часа #продуктивност #маркетинг #мудборд #съветизаспестяваненавреме

♬ оригинален звук – YourMarketingFriend

Известни още като цифрови табла за вдъхновение, табла за идеи или табла за теми, тези многофункционални инструменти се използват в широк спектър от творчески начинания. От създаването на идентичност на марката до оформянето на естетиката на продукта, фината настройка на оформлението на уебсайта и подхранването на естетическите и стилови концепции, тези инструменти са станали незаменими в всеки дизайнерски проект.

Брайнсторминг, стратегически планиране или изготвяне на работни процеси с визуално сътрудничество чрез ClickUp Whiteboards.

Инструментите за настроение обикновено подпомагат графичните дизайнери, интериорните дизайнери, аниматорите, илюстраторите, режисьорите и модните дизайнери. Можете да намерите два основни типа приложения или софтуер за дигитални настроения:

Цифрови табла за настроения с колажи: Най-разпространеният и лесен за използване тип табло за настроения, съдържащо компилация от изображения и текст, подходящо за начинаещи. 3D рендери: Повишава нивото на обикновения колаж на настроението, като интегрира дизайнерски елементи в 3D среда.

Какво да търсите в софтуера за настроение?

Има няколко фактора, които трябва да вземете под внимание, преди да инвестирате в софтуер за създаване на мудборд. Проверете някои стандартни качества, които можете да очаквате:

Персонализиране: Позволява персонализиране на цветови схеми, фонове и шрифтове, за да се съобразят с същността на проекта ви, като същевременно са визуално привлекателни. Интерфейс с функция „плъзгане и пускане”: Позволява ви без усилие да добавяте дизайнерски елементи, като картинки, текстове, фигури и други, както и да променяте размера и позицията на елементите. Разнообразие от шаблони: Наличието на шаблони за настроение е чудесна отправна точка, ако се занимавате с професионални дизайни и теми като мебели и оформление на уебсайтове. Мобилна съвместимост: Гарантира, че можете да работите върху вашата настроена дъска навсякъде, по всяко време Възможности за интеграция: С интеграциите можете да свържете вашата табло за настроения с любимите си приложения за дизайн и изображения и да получите бърз достъп до висококачествени визуализации. Инструменти за сътрудничество в реално време: улесняват съвместното редактиране и обратната връзка при работа в екип.

9 красиви софтуера за настроение, за да създадете готини дизайнерски теми

Да преминем към същината – нашият списък с деветте най-добри софтуера за създаване на настроение ще ви помогне да изберете идеалното решение за вашия проект!

От лесни за употреба приложения, подходящи за начинаещи, до по-сложни инструменти за дизайн за професионалисти – има по нещо за всеки. ✏️

Използвайте гъвкавите бели дъски на ClickUp, за да създадете фантастични настроени табла – възлагайте задачи, маркирайте изпълнители и всичко необходимо, за да стартирате следващото си сътрудничество.

Независимо дали концептуализирате следващото си начинание или искате централизирана платформа, която да се занимава с естетиката на множество проекти, ClickUp е на разположение за всестранна подкрепа! В основата си това е решение за управление на проекти, но богатите му функции за визуално сътрудничество го правят идеален за дизайн на мудборд!

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да създавате настроени табла мигновено на гладък интерфейс с функция „плъзгане и пускане”. Получавате безкрайно платно, на което да начертаете обширни дизайнерски теми. Използвайте вградените инструменти като маркери, химикалки и лепящи се бележки, за да вдъхнете живот на концептуалните си карти.

Можете да експериментирате с различни колажни оформления и да добавяте снимки, илюстрации и други дизайнерски елементи, за да планирате своето табло!

Креативността изисква внимание към сложни елементи като шрифтове, очаквания на потребителите и цялостна естетика, за да премине проверката за атмосфера. В дните, когато креативността просто не ви идва, разчитайте на шаблона за настроение на ClickUp.

Съберете вдъхновение и идеи на едно цветно място

Този шаблон ви предоставя на вас и вашия екип обща платформа, на която да обсъждате идеи в реално време и да експериментирате с различни икони, илюстрации, цветови схеми и типография.

ClickUp разполага с над 1000 други шаблона за всички видове теми и сценарии. Вашият дизайнерски екип ще обожава шаблона ClickUp Design Board, а тези, които работят в областта на видеопродукцията, ще намерят шаблона ClickUp Storyboard за изключително полезен!

Освен бели дъски, ClickUp предлага редица инструменти за сътрудничество, с които да ускорите проектите си. Например, можете да използвате изгледа ClickUp Chat и функцията Proofing, за да обсъждате работни процеси и да споделяте обратна връзка.

Споделяйте документи с членовете на екипа в задачата и събирайте обратна връзка за дизайнерските ресурси, без да напускате ClickUp.

След като дизайнът е готов, просто маркирайте вашия сътрудник и започнете процеса на одобрение.

Над 15-те изгледа на ClickUp могат да бъдат от голяма полза за UI/UX професионалистите и продуктовите екипи, които се стремят да оптимизират работните си процеси в кратки срокове.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

За новодошлите може да има стръмна крива на обучение.

Повече опции за автоматизация биха били от полза (в момента има над 100).

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 рецензии)

2. GoMoodboard

Известен с лесния си за използване интерфейс, GoMoodboard има солидна репутация като едно от най-популярните приложения за дигитални мудбордове в нашия списък.

Този универсален инструмент предлага множество шаблони за настроение, с които можете да създавате впечатляващи визуални колажи. Можете също да изберете празно платно, за да персонализирате таблото си от нулата.

Използвайте функцията „плъзгане и пускане“, за да премествате лесно елементите по платното. GoMoodboard ви позволява да добавяте коментари под всяка изображение, за да постигнете целите си за комуникация с клиенти или колеги.

Най-хубавото е, че той е напълно безплатен и можете лесно да споделяте таблата си с помощта на един единствен линк. Щом приключите, просто запазете и публикувайте! 🎉

Най-добрите функции на GoMoodboard

Не е необходима регистрация, за да създадете мудборд.

Функция „плъзгане и пускане” за преместване на изображения в приложението за настроение

Функция за коментари за сътрудничество

Бързо публикуване

Няколко опции за шаблони на настроение, с които да работите

Ограничения на GoMoodboard

Липса на широка поддръжка за сътрудничество в реално време

Екипите, които търсят богати дизайнерски опции, може да не го намерят за много полезен.

Цени на GoMoodboard

Безплатно

Оценки и рецензии за GoMoodboard

Все още няма налични отзиви

3. Pinterest

Култов фаворит от момента на пускането си на пазара през 2010 г., Pinterest се откроява като популярен избор сред творците, търсещи вдъхновение. Платформата дава приоритет на лекотата и простотата, което я прави отличен ресурс за създаване на мудбордове за множество проекти, без да е необходимо сложни редакции.

Предлагайки широка гама от ресурси, обхващащи филми, телевизия, фотография, лайфстайл, рецепти и интериорен дизайн, Pinterest предоставя съкровищница от референции за настроение за практически всяко творческо начинание!

Всеки елемент, наречен „пин“, е свързан с уебсайт, което ви позволява лесно да го изтеглите, споделите или качите. Закачането на тези визуални елементи на вашите табла улеснява подбора на идеи, които съответстват на вашите стремежи.

Освен тези страхотни функции, Pinterest печели сърцата ни, като е напълно безплатен и достъпен за всички! 🥰

Най-добрите функции на Pinterest

Подходящ за начинаещи в дизайна на мудбордове

Запазва напредъка ви

Богати медийни ресурси

Ефективни филтри за търсене за вашия собствен мудборд или други

Предлага разширения за браузъра, които ви помагат да запазвате линкове към вашите табла.

Ограничения на Pinterest

Рекламите могат понякога да нарушават потребителското преживяване.

Може да има бъгове на някои устройства

Цени на Pinterest

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии в Pinterest

G2: 4,5/5 (над 190 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 240 отзива)

4. Canva

Първоначално създаден като универсална творческа платформа, Canva предлага богата колекция от шаблони за настроение, което го прави предпочитан избор както за дизайн, така и за създаване на сценарии.

Макар да разполагате с тези готови за употреба шаблони, можете също така да създадете свои собствени уникални дизайни. Възползвайте се от инструментите за плъзгане и пускане, за да интегрирате безпроблемно различни елементи и да създадете мудборд, който перфектно отразява вашата концепция!

Създавате сториборди? Този универсален софтуер предоставя достъп до обширна библиотека с шрифтове, дизайнерски елементи и стокови изображения, гарантирайки, че можете да дадете форма на амбициозните си идеи.

Удобният интерфейс на Canva е подходящ както за начинаещи, така и за опитни дизайнери, като опростява творческия процес както на компютъра, така и на мобилното устройство.

Най-добрите функции на Canva

Удобен за ползване интерфейс

Функционалност „плъзгане и пускане”

Лесно споделяне и експортиране

Подобрителят на изображения подобрява визуалните ви ефекти

Предоставя богата колекция от шрифтове, дизайнерски елементи и изображения.

Богат избор от шаблони за мудборд

Ограничения на Canva

Може да не е подходящ за висококачествени графики поради ограничения в размера на файловете.

Презареждането на уеб версията може да отнеме време.

Цени на Canva

Canva Free

Canva Pro: 119,99 $/година на потребител (годишно плащане)

Canva for Teams: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Canva

G2 : 4,7/5 (над 4400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 11 500 рецензии)

5. InVision

InVision е посветен на подобряването на екипната ефективност и сътрудничеството в реално време. Въпреки че е водещ инструмент за управление на работния процес за дизайнери, той предлага и стилна и лесна за използване функция за настроение.

Тази функционалност позволява лесно организиране на съдържанието, като гарантира визуално привлекателен и интуитивен процес.

Благодарение на функцията „плъзгане и пускане” и множеството шаблони, с които можете да работите, дизайнерите могат лесно да създават табла тук. Това, което отличава InVision, е неговата гъвкавост – той не се ограничава до една платформа.

Независимо дали използвате мобилно устройство или компютър, това приложение за настроение поддържа различни типове файлове, осигурявайки безпроблемно преживяване.

Най-добрите функции на InVision

Инструменти за екипна работа, насочени към екипа

Предлага лесен за използване интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Поддържа текстови полета

Предлага широка гама от шаблони от известни производители на шаблони.

Интегрира се с инструменти като Microsoft Teams и Slack.

Ограничения на InVision

Понякога може да се зарежда бавно.

Не е наличен за Android

Цени на InVision

Безплатно завинаги

Оценки и рецензии за InVision

Capterra : 4,6/5 (730+ отзива)

iOS App Store: 4. 3/5 (2500+ рецензии)

6. StudioBinder

StudioBinder предлага персонализирани шаблони за създателите на изображения и видео съдържание. Тази гъвкава платформа ви позволява да организирате ефективно проектите си с функции като Shot Lists и Storyboards. Можете дори да променяте размера на кадрите, оформлението и спецификациите на изображенията за броени секунди.

Този софтуер за създаване на настроение предлага специални секции за елементи като локации, герои, костюми, реквизит и други, подсилени от елегантен и ефективен дизайн.

StudioBinder оптимизира работния ви процес, като ви позволява без усилие да качвате сценарии и да пренареждате сцени или настройки чрез бързи действия с плъзгане и пускане. Ако създавате настроение за дълги производствени графици, добавете почивки през деня и важни бележки и определете местата за снимане.

Освен това, инструментът предлага проследяване на версиите, за да поддържате проекта си организиран и в правилната посока.

Най-добрите функции на StudioBinder

Позволява печат и споделяне

Бързо сътрудничество и обратна връзка

Предлага гъвкаво персонализиране на оформлението по отношение на размерите на рамките.

Изчерпателен списък с кадри и инструмент за създаване на сториборд, за да подобрите творческия си процес

Ограничения на StudioBinder

Липсата на функция за отмяна може да е неудобна за някои потребители.

Потребителският интерфейс може да бъде объркващ за начинаещите

Цени на StudioBinder

Стартово : 25 $/месец

Indie : 42 $/месец

Професионален: 85 $/месец

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за StudioBinder

G2 : 3,7/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (по-малко от 10 рецензии)

7. Mural

Mural е повече от просто цифров инструмент за създаване на настроение; това е цялостен софтуер за визуално сътрудничество, който опростява работните процеси. С помощта на функциите за изображения и бележки на Mural можете да обсъждате и лесно да споделяте своите дизайнерски идеи с екипа си.

От предлагането на функция за плъзгане и пускане до създаването на сложни настроени табла, Mural е чудесно място за използване на техники за мозъчна атака и създаване на динамични и интерактивни преживявания с вашия екип. Можете дори да включите анкети, добавяйки допълнително ниво на ангажираност към вашия творчески процес.

Mural надхвърля традиционното водене на бележки, като ви позволява да добавяте идеи и задачи чрез персонализирани лепящи се бележки и текстови полета. Повишете яснотата, като променяте цветовете и групирате информацията, за да идентифицирате модели и да измислите нови решения.

Mural не се ограничава само с визуални елементи; той се интегрира безпроблемно с Noun Project, GIPHY и Unsplash, което ви позволява да изразите сложни идеи визуално.

Най-добрите функции на Mural

Идеален за работа в екип

Интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Многобройни шаблони

Достъпност на различни устройства

Ограничения на Mural

Цените могат да бъдат относително по-високи.

Потребителският му интерфейс може да не е подходящ за всеки дизайнер.

Цени на Mural

Безплатно

Team+: 9,99 $/месец на потребител

Бизнес: 17,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Mural

G2 : 4,6/5 (над 1350 отзива)

Capterra: 4,5/5 (115+ отзива)

8. Moodzer

Moodzer, лесен за употреба и безплатен инструмент за създаване на настроение, опростява творческия процес с интуитивния си дизайн. Многофункционалните му функции ви позволяват да го използвате едновременно като инструмент за създаване на настроение и колаж.

Многофункционалността на Moodzer се простира до вграждането на текст, което ви позволява да го поставите навсякъде върху изображението. Можете да персонализирате цветовите палитри и шрифтовете, като същевременно имате възможност да зададете разстоянията между изображенията. По този начин получавате цялостен набор от инструменти за създаване на впечатляващо настроение.

С помощта на промяна на размера, филтри, настройки на цветовете и елементи за наслагване, дизайнерите могат да постигнат желания визуален ефект. Moodzer ви позволява да реализирате творческите си идеи с лекота и прецизност.

Най-добрите функции на Moodzer

Организиране на изображения в структурирана мрежова система

Филтри и настройки на цветовете

Удобна платформа за начинаещи и професионалисти

Вградена функция за редактиране на изображения

Ограничения на Moodzer

Липсата на шаблони може да не е привлекателна

Рекламите в безплатния план могат да отвличат вниманието

Цени на Moodzer

Пробна версия: Безплатна завинаги

Стандартен: 5 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Moodzer

Все още няма налични оценки

9. Evernote

Evernote се отличава като универсален софтуер за създаване на настроение, предлагащ бърз подход към изработването на дизайнерски идеи. Персонализирайте своя опит, като създавате бележници, специфични за всеки проект, и безпроблемно интегрирайте изображения в тези бележници, за да създадете персонализирани настроения. Можете също да запазите всички бележки офлайн.

Сътрудничейте без усилие с екипи и се насладете на редица персонализации, които да отговарят на вашия творчески процес. Evernote ви позволява без усилие да влачите и добавяте изображения, като ви предоставя платно, достъпно от вашия телефон, таблет или браузър, за да ви помогне да подобрите визуалното управление на вашите проекти.

Лентата с инструменти ви позволява също да променяте цвета, размера или стила на шрифта. Можете лесно да добавяте изображения, таблици и текст в бележка, за да дадете свобода на творчеството си. Това приложение е особено подходящо за филмови продуценти и агенции, които търсят по-добри техники за генериране на идеи.

Най-добрите функции на Evernote

Специфични за проекта бележници

Цялостна функция за търсене

Запазва всяка бележка офлайн

Подходящ за филмови продуценти

Ограничения на Evernote

Потребителите може да нямат достъп до бележките офлайн в безплатния план.

Понякога може да има проблеми с Macbook

Цени на Evernote

Безплатно завинаги

Лично: 10,83 $/месец на потребител

Професионална версия: 14,17 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Evernote

G2 : 4. 4/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 8000 рецензии)

Озарете вашите Mood Boards с ClickUp!

Когато думите не са достатъчни, настроението се намесва като визуално привлекателен и сложен начин за комуникация и изразяване, без усилие изразявайки идеи и естетика.

Подобрете своя проект с бели дъски и шаблони на ClickUp, създадени да ви водят от концепцията до завършването. Това е идеалната отправна точка за вашите творчески начинания, която ви помага да стартирате проектите си отвсякъде! Започнете, като създадете безплатен акаунт още днес! 🎨