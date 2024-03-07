10 инженерни OKR за софтуерни екипи

Индивидите и организациите се борят с ясното дефиниране на това, което искат да постигнат, и със систематичното движение към него.

През 70-те години, когато Intel се сблъска с това предизвикателство, бившият главен изпълнителен директор на компанията Андрю Гроув разработи рамката „Цели и ключови резултати“ (OKR). Оттогава Google, Microsoft, Uber и няколко други мултинационални организации са възприели OKR, за да стимулират усилията си.

В тази публикация в блога се фокусираме върху това как можете да приложите OKR за вашите инженерни екипи. Да започнем.

Какво представляват инженерните OKR?

Инженерните OKR са цели и ключови резултати, които можете да зададете за вашата организация, софтуерни екипи или отделни служители.

Цел: Значима, уместна и ясно дефинирана цел, която е качествена и вдъхновяваща.

Ключови резултати: Измерими резултати, които проследяват постигането на тази цел. Обикновено има 3-5 ключови резултата за всяка цел.

На практика, ето как би изглеждало това за един продуктов екип.

Цел : Подобряване на надеждността на системата

Ключов резултат 1 : Намалете прекъсванията в работата на системата от 5% на 1%.

Ключов резултат 2 : Увеличаване на обхвата на единичните тестове от 70% на 90%

Ключов резултат 3: Въвеждане на автоматизирани инструменти за мониторинг на производителността

Ако се чудите къде е думата „цел“ в тази дефиниция, ето една статия, която разяснява разликата между цели и задачи.

Значението на OKR в инженерния екип

За разлика от дейности като продажбите, които оказват пряко влияние върху приходите и печалбите на организацията, инженерството е по-отдалечено. Това прави малко объркващо за инженерния екип да знае какво трябва да прави и да постига.

Първият урок в главата „Как да управляваме инженерите“ обаче ще бъде OKR. Рамката от цели и ключови резултати дава ясна пътна карта за инженерните усилия, като им помага да се фокусират върху това, което е важно. Ето как.

Фокус: OKR приоритизират работата, като ясно дефинират какво е най-важно, което позволява на екипите да фокусират ресурсите и усилията си върху постигането на бизнес цели с висок приоритет.

Съгласуваност: OKR започват от най-високото ниво. Организационните цели се разпределят между екипите, а след това и между отделните лица. Това гарантира, че усилията на всички са съгласувани с целите на организацията.

Свързване на качествени и количествени аспекти: Инженерните OKR се фокусират върху разбиването на качествените цели на измерими ключови резултати, обхващащи цялата гама от целите на организацията.

Обективност: Измеримият характер на OKR позволява на екипите да проследяват напредъка обективно. Членовете на екипа могат да намерят обща основа в ключовите резултати, подкрепяйки се взаимно за постигане на целите.

Цел: OKR дават на членовете на екипа мисия и цел, към която да се стремят. Това не трябва да е нещо толкова велико като спасяването на света. Може да е нещо толкова просто като „предоставяне на софтуер с отлично качество“ или „създаване на продукти, ориентирани към потребителя“, което дава на членовете на екипа емоционална връзка с работата им. Особено сред милениалите и поколението Z, които гледат внимателно на ценностите на компанията, OKR са чудесен начин да се превърнат думите в дела.

Предизвикателства при внедряването на инженерни OKR

Въпреки многото си предимства, OKR не са лесни за внедряване. Внедряването на OKR в цялата организация е свързано с определени предизвикателства, които обсъждаме по-долу.

Твърде много цели

Прекалено много от всичко не е добре. Постигането на прекалено много цели в рамките на един OKR цикъл може да разсее фокуса и ресурсите, което да доведе до изчерпване и намалена ефективност.

Може да си поставите амбициозни цели да преструктурирате цялата кодова база, да въведете архитектура на микроуслуги и да постигнете 100% покритие на тестовете, и всичко това в рамките на едно тримесечие.

Това прекомерно ангажиране е нереалистично и разпръсква екипа прекалено много, като рискува да не постигне задоволително нито една от целите.

Несъответствие с индивидуалните цели

Инженерните екипи се състоят от хора с различни умения, кариерни амбиции и лични мотивации. Често те се борят да съгласуват своите OKR с по-широките цели на компанията.

Когато OKR се налагат отгоре надолу, без да се включва екипът в процеса на определяне на целите, това може да доведе до незаинтересованост и липса на лична ангажираност в постигането на OKR.

Нереалистични OKR

В софтуерното инженерство всяко решение е компромис. Например, ако поставите кратки срокове, може да се наложи да наемете допълнителни членове на екипа или да инвестирате в инструменти за автоматизация.

Ако не сте готови да направите този компромис (да изисквате кратки срокове от съществуващия екип без инструменти), вероятно ще ги изтощите и ще си спечелите тяхното недоволство.

Така че, поставянето на прекалено амбициозна цел или ключов резултат не само ще доведе до провал, но и ще попречи на радостта от постигането й.

Неясни OKR

Критичната част от ключовите резултати е да бъдат конкретни и измерими. Когато OKR е неясен, той е отворен за интерпретация, което води до допълнително объркване.

Например, целта е „подобряване на клиентското преживяване“, а ключовият резултат е „увеличаване на NPS резултата“, което е непълно и не може да се измери. Това е неясен OKR.

Изкушението да се измерва продукцията, вместо резултатите

Ключовите резултати не са задачи, които трябва да бъдат изпълнени {резултат}, а резултати, които трябва да бъдат постигнати. Следователно вашите инженерни OKR не могат да бъдат редове код или брой бъгове, въпреки че те са лесни за измерване.

Без да обмислят активно тази разлика, компаниите определят погрешни OKR, които в крайна сметка не подкрепят организационните им цели.

Непроследяване на напредъка

OKR обикновено се определят за цялата година. Затова най-големият риск, пред който са изправени организациите, е проблемът „задай и забрави“!

В резултат на това екипите не проследяват ключовите си резултати, не правят корекции/подобрения и в крайна сметка изостават.

Например, без ясна представа за OKR в приложение за проследяване на цели, членовете на екипа могат да дадат приоритет на незабавни или спешни задачи пред критични стратегически задачи, което да провали всички усилия.

Твърдост

Бизнесът се развива. Това, което е било приоритет в едно тримесечие, може да стане по-малко важно или дори без значение в следващото.

Днес проектите са динамични, като редовно се появяват нови идеи, обратна връзка от клиенти или технически предизвикателства. Ако не коригират OKR, инженерните екипи рискуват да работят за постигане на цели, които вече не допринасят значително за успеха на компанията.

Екип, който се придържа стриктно към първоначалния набор от OKR, без да отчита променящата се бизнес среда, може да достави остаряла работа, която вече не е полезна.

За щастие, от самото си създаване, няколко организации са се сблъскали с тези предизвикателства с OKR и са измислили решения. Следва да видим как можете да преодолеете тези предизвикателства и да приложите OKR успешно във вашата организация.

Прилагане на OKR в инженерни екипи

За да приложите успешно OKR за всички инженерни екипи, са ви необходими две неща: стратегически процеси и надежден софтуер за управление на инженерни проекти. ClickUp е проектиран точно за тази цел. Той е сред най-добрите OKR софтуери, налични днес, и позволява цялостно управление на проекти.

Ето как можете успешно да приложите OKR за вашите инженерни екипи.

Разберете организационните OKR

Целта на OKR е да съгласува цялата организация към общи цели. За да постигнат това, инженерните екипи трябва да разберат как тяхната работа се вписва в контекста на визията на компанията.

След това адаптирайте организационните OKR към инженерния екип. Например, ако компанията има за цел да предостави отлично обслужване на клиентите, инженерният екип може да го адаптира, за да предостави отлично потребителско преживяване на цифровите продукти.

Включете екипа

Набор от цели и задачи, определени от мениджърите и предадени на екипите, би бил незаинтересуващ за тях. Затова включете екипите в определянето на OKR.

Получете мненията на екипа: Попитайте ги за настоящите им критерии за успех. Разгледайте заедно с тях миналите резултати, за да определите измеримите компоненти. ClickUp Dashboard ви предоставя всички ключови показатели, които бихте искали да видите.

Направете OKR актуални във времето: Начертайте бизнес цикъла и прикрепете OKR към частта от цикъла, която е най-релевантна за него. Например, ако вашата марка постига пикови продажби само през ноември-декември, показателите за надеждност на вашата платформа са най-релевантни през този период.

Идентифицирайте препятствията рано: Разберете с какви предизвикателства се сблъскват редовно и намерете начини да ги преодолеете. Можете да използвате времето, необходимо за отчитане в ClickUp, за да идентифицирате задачите, които отнемат най-много време, и да обсъдите причините с екипа.

Бъдете реалистични: Потърсете мнението на екипа си относно техническата осъществимост, наличността на ресурси и потенциалните предизвикателства. Може би искате да постигнете 100% от ключовия резултат, но това е нереалистично. Експертите предполагат, че постигането на 70% от ключовия резултат може да е напълно достатъчно.

Най-важното е, че когато включите екипа в процеса на разработване на OKR, той е по-склонен да почувства чувство на принадлежност и ангажираност към тях.

Намерете баланса

За да бъдат реалистични, вашите цели и ключови резултати трябва да бъдат амбициозни и вдъхновяващи, като същевременно са съобразени с възможностите и ресурсите на екипа. Това е необходимо, за да се предотврати деморализирането на екипите от невъзможни задачи или самодоволството от прекалено лесни цели.

Целите на ClickUp ви позволяват да задавате цели и да ги разбивате на ключови резултати. Това може да бъде свързано с по-малки, управляеми задачи.

Цели на ClickUp за проследяване на вашия напредък

Например, ако вашата цел е да подобрите ефективността на внедряването, можете да я зададете като цел в ClickUp. След това можете да зададете като цели ключовите си резултати, като автоматизиране на 90% от процеса на внедряване, внедряване без прекъсвания и ежедневна честота на внедряване. Целите в ClickUp могат да бъдат числови, парични или верни/неверни.

Следете напредъка

Организациите обикновено използват годишни OKR цикли. Ако това е вашият случай, поставянето на цели в началото и след това преглед на представянето ви в края на годината противоречи на целта.

Следователно, следете редовно напредъка – всеки спринт би бил добра честота. Месечно също е приемливо. След това идентифицирайте областите, които се нуждаят от внимание, развийте култура на отговорност и непрекъснато се подобрявайте. Приложенията за проследяване на цели са създадени точно за това.

Изглед за проследяване на целите в ClickUp за измерване на напредъка в реално време

Повторете и подобрете

Ако през тримесечието установите, че целите ви са прекалено лесни или прекалено амбициозни, можете да ги коригирате, за да постигнете правилния баланс.

Активно събирайте обратна връзка от всички заинтересовани страни за всеки OKR цикъл и усъвършенствайте процеса, целите и ключовите резултати. Приложете практиките за непрекъснато усъвършенстване и при определянето на цели.

След като поставихме основите, нека да разгледаме някои цели за софтуерни инженери, които можете да възприемете за вашите екипи.

10 инженерни OKR за софтуерни екипи

Инженерните екипи работят по изключително разнообразни задачи, от писане на код до управление на производителността на приложенията. Можете да зададете цели и ключови резултати за всяка от тях. Ето десет примера за OKR в инженерството.

1. Повишете удовлетвореността на клиентите с нови версии

Това е чудесна организационна цел, която може да бъде адаптирана към инженерството. Докато останалата част от компанията работи по своите ключови области на резултати, вие можете да се съсредоточите върху пускането на нови продукти, за да постигнете тази цел.

Ключовите резултати на инженерния екип могат да бъдат:

Постигнете Net Promoter Score {NPS} от 80 за всяка нова версия на функцията.

Намалете времето за отговор на заявки за функции до по-малко от 24 часа (дори и ако отговорът е отрицателен).

Създайте пет основни искания на клиенти за функции

2. Оптимизирайте производителността на приложенията

Аджайл екипите постоянно търсят начини за подобрение. Производителността на приложенията е класически показател за непрекъснато подобрение. Използвайте ключови резултати, като например:

Намалете средното време за зареждане на страницата с 30%

Увеличете времето за работа на приложението до 99,9%.

Намалете времето за миграция на данни с 25%

3. Подобряване на качеството на софтуера

Предотвратяването на технически дълг и осигуряването на по-добро клиентско преживяване зависи от качеството на софтуера. Най-лесният начин да приложите най-добрите практики и да гарантирате последователност е да използвате контролни списъци. Задачите в ClickUp ви позволяват да добавяте контролни списъци към всяка задача/подзадача, което улеснява работата ви.

Изглед на списъка с задачи в ClickUp за управление на всички ваши задачи

Определете критериите си за приемане и работете за постигане на ключови показатели, като например:

Постигнете 95% успеваемост на всички автоматизирани тестове

Намалете критичните бъгове с 40% през следващото тримесечие

Внедрете процес за взаимна проверка на кода със 100% съответствие

4. Подобряване на ефективността на внедряването

Ефективността на внедряването е показател, който е от решаващо значение за гъвкавите процеси. Разгледайте ефективността на внедряването си за последната година и определете ключовите си резултати. Те могат да бъдат:

Автоматизирайте 90% от процеса на внедряване

Постигнете внедряване без прекъсване на работата

Намалете честотата на внедряване до ежедневни пускания

5. Подобряване на сигурността на приложенията

Всяка година това естествено би било цел за инженерните екипи. Подобрете представянето си с ключови резултати, като например:

Отстранете всички критични уязвимости в сигурността в рамките на 48 часа от откриването им.

Внедрете двуфакторна автентификация за всички вътрешни системи

Провеждайте тримесечни обучения по сигурност за всички инженери.

6. Оптимизирайте работните процеси по разработката

Оттук преминаваме към показателите за ефикасност и производителност на екипа. Безпроблемните работни процеси за разработка са от основно значение за потока на информация и ефикасността на екипа.

Визуализирайте работните процеси с ClickUp Mind Maps

Инженерните екипи използват ClickUp Mind Maps, за да визуализират работните си процеси, така че да могат да оптимизират производителността си. Примери за ключови резултати за рационализиране на работните процеси в разработката са:

Намалете средното време за сливане на заявки за изтегляне от 2 дни на 4 часа.

Внедрете автоматизирани процеси за изграждане и тестване за 100% от проектите

Постигнете 30% намаление на времето от идеята до внедряването

7. Повишете продуктивността на екипа

Различните екипи определят производителността по различен начин. Изберете внимателно вашите дефиниции и определете целите си според тях. Създайте OKR, като например:

Намалете времето от кодирането до внедряването в производството с 50%.

Увеличете процента на завършени спринтове до 90%

Намалете броя на непланираните работни часове до 4 на седмица ( проследяването и маркирането на времето в ClickUp може да ви помогне да следите това на подробно ниво).

8. Оптимизирайте разпределението на ресурсите

Тази цел е по-скоро за проектния мениджър, отколкото за самите инженери. Въпреки това, доброто разпределение на ресурсите е от основно значение за управлението на разходите и производителността.

Изгледът на натоварването в ClickUp гарантира, че вашите човешки ресурси са разпределени оптимално. След като обсъдихме производителността и ефективността, нека обсъдим нечовешките ресурси.

Намалете разходите за облачна инфраструктура с 20% без да се отрази на производителността, като оптимизирате използването

Намалете разхищението, като намалите неизползваните лицензи и абонаменти с 80%.

Приложете динамично мащабиране с минимална излишност

9. Разширете инженерния екип

В една растяща организация ефективното мащабиране на софтуерния екип е важна цел не само за привличането на таланти, но и за инженерните лидери. Добрият OKR софтуер за стартиращи компании ви позволява да зададете ключови области на резултати, като например:

Наемете и въведете в работата пет нови софтуерни инженери със специализирани умения.

Постигнете 95% задържане на инженерния екип

Внедрете менторска програма със 100% участие на старши инженери.

10. Укрепете сътрудничеството между отделите

Какво е скрам екип без сътрудничество? Укрепете сътрудничеството в инженерния екип, както и с бизнес заинтересованите страни с ключови резултати, като например:

Елиминирайте дефектите, дължащи се на комуникационни пропуски, с 70%.

Проведете три междуотделни сесии за споделяне на знания

Разгледайте още няколко примера за OKR.

OKR шаблони за инженерни екипи

Надяваме се, че горните примери са ви вдъхновили. Шаблоните по-долу ще ви дадат инструментите, необходими за да ги приложите на практика.

Шаблон за OKR на компанията ClickUp

Започнете с шаблона за OKR на компанията ClickUp, за да настроите и управлявате организационните цели. Той включва осем изгледа, 30 персонализирани статуса и табло за подаване на OKR, за да организирате целите си и да ги направите лесно достъпни за екипа.

OKR и цели на компанията CilckUp с ясни задачи и статус

Шаблон на папка OKR

Шаблонът на папката ClickUp OKR повишава летвата. Това е всеобхватен инструмент за планиране, създаден да помага на отделни лица и екипи да поставят и постигат своите цели. Той включва ритъм на планиране, списъци OKR, пет персонализирани изгледа и седем персонализирани статуса, за да разбива ефективно целите и да следи напредъка.

Шаблон на папка OKR на ClickUp

Търсите нещо конкретно? Ето седем безплатни шаблона за OKR в Excel, Google Sheets и ClickUp. Можете да намерите и други шаблони за инженеринг за оптимизиране на други процеси.

Задавайте и управлявайте вашите инженерни OKR с ClickUp

Ако се чудите каква е разликата между мисия, цели, задачи, показатели и т.н., рамката OKR е полезен инструмент. Тя ви дава структурата и насоките, от които се нуждаете, за да постигнете успех в бизнеса.

Като всеобхватно средство за управление на проекти, ClickUp отразява важността на OKR в целия продукт. То помага на проектните мениджъри да задават, проследяват, наблюдават, преразглеждат, ревизират и постигат цели на едно място. Освен това, шаблоните на ClickUp ускоряват процеса на внедряване на OKR.

Подобрете инженерните си резултати с ClickUp. Опитайте ClickUp безплатно още днес!

Често задавани въпроси

1. Как се пише инженерна OKR?

OKR се състои от две части: цел и ключови резултати. Целта е качествено изявление, а ключовите резултати са измерими резултати. Ето как да напишете OKR за инженерни екипи.

Започнете с ясна, вдъхновяваща и предизвикателна цел за инженерния екип, съобразена с целите на компанията. Например – подобряване на надеждността на системата.

Идентифицирайте ключовите резултати, които ще ви помогнат да постигнете тази цел. Те трябва да бъдат измерими, конкретни, обвързани с време и постижими. Например

Намалете прекъсванията в работата на системата с 50% през второто тримесечие.

Постигнете 90% удовлетвореност на клиентите по отношение на надеждността на системата до края на третото тримесечие.

Внедрете автоматизирано тестване за 80% от кода до четвъртото тримесечие.

2. Какво е технически OKR?

Техническият OKR е набор от цели и ключови резултати за техническия екип. Техническият OKR има за цел да фокусира усилията върху технически подобрения с голямо въздействие, иновации или ефективност, които допринасят за цялостния успех на организацията.