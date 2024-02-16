10 интеграции на Typeform за свързване на вашите приложения през 2025 г.

Ако сте проектен мениджър, творчески професионалист или студент, занимаващ се със събиране на данни, сигурно сте се сблъсквали с Typeform. Това е онлайн инструмент за създаване на анкети и формуляри, с който можете да създавате интерактивни и атрактивни формуляри, анкети и тестове.

Но знаете ли какво? Този вид софтуер за автоматизация става още по-добър с интеграции на трети страни.

С подходящите инструменти можете да превърнете Typeform в персонализиран команден център, който се свързва безпроблемно с любимите ви приложения, за да събирате бързо полезна информация.

Къде можете да намерите подходящия софтуер за интеграция, който да добавите към тази невероятна платформа? Не търсете повече! Ние сме подбрали списък с 10-те най-добри интеграции на Typeform, които отговарят на различни нужди и предпочитания.

Какво да търсите в интеграциите на Typeform?

Изборът измежду различните налични интеграции на Typeform може да бъде както вълнуващ, така и объркващ. За да извлечете максимална полза от тези инструменти, имайте предвид следните фактори:

Леснота на използване : Изберете лесни за използване интеграции с прости процеси на настройка.

Персонализиране: Потърсете интеграции, които предлагат гъвкавост и опции за персонализиране.

Надеждност и поддръжка: Дайте приоритет на интеграциите с надеждна производителност и отзивчиви системи за поддръжка.

Сигурност: Изберете интеграции, които отговарят на строги стандарти за сигурност, особено за чувствителна информация.

Мащабируемост: Обмислете интеграции, които могат да растат заедно с вашите променящи се нужди за дългосрочно решение.

Сега ще сте по-добре подготвени да изберете интеграции на Typeform, които подобряват работния ви процес, правейки вашето дигитално работно пространство още по-мощно и съобразено с вашите предпочитания.

10-те най-добри интеграции на Typeform, които можете да използвате

Огромната библиотека с интеграции на Typeform го прави предпочитан избор за милиони компании по целия свят. Той се свързва с популярни приложения, използвани в съвременните работни места, и обединява инструментите на вашия екип в една платформа.

Спрете да се занимавате с различни приложения – Typeform има всичко необходимо.

Ето 10-те най-добри интеграции на Typeform, които ще подобрят вашето преживяване:

1. ClickUp

Свържете формуляри и задачи за управление на проекти, използвайки интеграцията на ClickUp с Typeform.

Интеграцията на ClickUp с Typeform улеснява екипите да свързват своите интерактивни формуляри и анкети със задачите по управление на проекти. Когато някой попълни Typeform, той автоматично създава задача в ClickUp с правилните подробности, което спестява време на всички и намалява грешките.

Можете дори да поставите формулярите на Typeform директно в ClickUp Tasks, като съхранявате цялата информация, свързана със задачите, на едно място. Това помага на екипите да си сътрудничат по-добре, да автоматизират задачите и да гарантират, че информацията остава актуална и на двете платформи. Това е удобен начин да комбинирате събирането на данни и управлението на проекти без усилие.

А ако все още се притеснявате, че данните от формулярите ви могат да се изгубят, можете да разчитате на функцията за универсално търсене на ClickUp, за да намерите бързо цялата информация. Използвайте универсалното търсене, за да намирате файлове за секунди в ClickUp, любимите си приложения и локалните дискове, всичко това от едно централизирано място. Тази функция прави знанията на работното място лесно достъпни – дори между екипи и отдели.

Търсете в различни платформи, файлове и приложения с ClickUp Universal Search.

Универсалното търсене на ClickUp е изключително адаптивно; то се учи от вашите взаимодействия и предпочитания, предоставяйки по-персонализирани и ефективни резултати от търсенето.

Достъпна от Command Center, Global Action Bar или десктопа, Universal Search предлага удобството да търсите в цялото си работно пространство в ClickUp само с едно кликване.

Поддръжката на над 20 популярни приложения опростява търсенето на съдържание, което го прави решение, спестяващо време на потребителите, които търсят цялостен, но лесен за използване подход за намиране на важна информация.

Ако предпочитате по-конкретно и прецизно търсене, използвайте функцията „Разширено търсене“ на ClickUp. Тя ви позволява да търсите любимите си приложения директно от лентата за универсално търсене. По този начин можете бързо да намирате и да получавате достъп до конкретни интеграции, без да се налага да търсите всяка една поотделно.

А ако не искате да се занимавате с интегрирането на множество инструменти, просто преминайте към ClickUp Forms. Това е една от най-добрите алтернативи на Typeform, която помага за създаването, персонализирането и управлението на формуляри директно в ClickUp, елиминирайки необходимостта от превключване между платформи.

Получете достъп до опции за персонализиране на формуляри, разширени функции за автоматизация и безпроблемна интеграция с ClickUp Forms.

Тази консолидация не само опростява потребителското преживяване, но и минимизира риска от изолирани данни и несъответствия. С всичко централизирано в ClickUp, екипите могат да разполагат с унифицирано работно пространство, за да управляват лесно проекти, задачи и подаване на формуляри.

Освен това, ClickUp Forms View предлага разширени възможности за автоматизация. Екипите могат да задават правила и тригери въз основа на подадените формуляри, като автоматизират повтарящите се задачи и намаляват ръчната работа.

Например, подадена форма може автоматично да задейства създаването на последващи задачи, възлагания или известия, като по този начин гарантира, че екипът остава проактивен и реагира бързо на постъпващите данни.

Опростете процесите си за приемане с условна логика, използвайки Form View на ClickUp.

За да направите работния си процес още по-гладък, ClickUp предлага и много интеграции!

Най-добрите функции на ClickUp

Свържете отговорите от Typeform директно с задачите в ClickUp. Насърчавайте сътрудничеството в екипа, като предоставите централизирано място за дискусии и действия във връзка с резултатите от проучванията.

Автоматизирайте действията в ClickUp въз основа на подадените формуляри в Typeform. Уверете се, че конкретни тригери предизвикват правилните реакции във вашия работен процес по управление на проекти, спестявайки време и намалявайки грешките.

Превърнете записите в Typeform в изпълними задачи в ClickUp, за да поддържате силен темп на проекта си.

Персонализирайте съпоставянето на полетата в Typeform с атрибутите в ClickUp за индивидуален и ефективен процес на обработка на данни, който отговаря на нуждите на вашия екип.

Ограничения на ClickUp

Ограничени опции за картографиране на полета

Някои потребители са съобщили за забавяния при синхронизацията в реално време.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Налично във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9300 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Gmail

Ако редовно работите с имейли, знаете колко лесно е управлението на имейли с Gmail. Мощният имейл клиент на Google предоставя сигурна и ефективна платформа за изпращане, получаване и управление на имейли. Той предлага и удобен за ползване интерфейс с функции като персонализирани етикети, мощни възможности за търсене и интеграция с други услуги на Google, като Google Drive.

Gmail също се интегрира с Typeform, наред с други инструменти на трети страни. Резултатът е мост между мощното създаване на формуляри и ефективната комуникация. Чрез безпроблемното свързване с Gmail, Typeform ви позволява да събирате отговори от формуляри, като ги правите незабавно достъпни във вашите Gmail пощенски кутии.

Тази интеграция позволява незабавни известия по имейл, което улеснява по-бързите отговори и по-ефективното взаимодействие с събраните данни. Можете да използвате Gmail, за да организирате, приоритизирате и сътрудничите по отношение на информацията, събрана чрез формулярите на Typeform.

Най-добрите функции на Gmail

Настройте автоматични известия по имейл за подадени формуляри с Typeform и Gmail.

Опростете събирането и организирането на данни, като интегрирате Typeform директно в своя Gmail акаунт.

Персонализирайте вашите Gmail имейли въз основа на отговорите на респондентите с динамичните функции на Typeform.

Ограничения на Gmail

Ограничени възможности за персонализиране за високо персонализирано форматиране на имейли в Gmail чрез Typeform

Възможни ограничения за размера и типовете файлове при изпращане на прикачени файлове чрез Typeform, интегриран с Gmail

Цени на Gmail

Налични като част от Google Workspace

Business Starter: 7,20 $ на потребител/месец

Бизнес стандарт: 14,40 $ на потребител/месец

Business Plus: 21,60 $ на потребител/месец

Оценки и рецензии в Gmail

G2: Няма налични отзиви

Capterra: 4. 8/5 (над 12 100 рецензии)

3. Google Sheets

Google Sheets ви позволява да създавате, редактирате и споделяте електронни таблици онлайн. То е част от Google Workspace (по-рано известен като G Suite), който включва различни инструменти за продуктивност и сътрудничество.

Интеграцията на Typeform с Google Sheets надхвърля основния трансфер на данни. Тя се превръща в отлично решение за съхранение на данни, задълбочен анализ на данни и сътрудничество.

Някои от идеалните примери за използване на интеграцията на Typeform с Google Sheets включват:

Анкети за обратна връзка от клиенти : Анализирайте обратната връзка незабавно, идентифицирайте области за подобрение и вземайте решения въз основа на данни.

Регистрации за събития : Проследявайте регистрациите, управлявайте информацията за участниците и анализирайте тенденциите в участието.

Формуляри за генериране на лийдове : Улавяйте лийдове ефективно, организирайте данните им и ги поддържайте ефективно.

Проучвания сред служителите: събирайте обратна връзка от служителите, оценявайте удовлетвореността им и идентифицирайте областите, които се нуждаят от подобрение.

Най-добрите функции на Google Sheets

Автоматизирайте прехвърлянето на отговорите от формулярите в определени колони в Google Sheet, за да създадете структуриран и организиран набор от данни.

Адаптирайте организацията на данните си според нуждите си, като без усилие съпоставяте полетата на Typeform с конкретни колони в Google Sheets.

Позволете на няколко потребители да работят едновременно върху данните, събрани от Typeform, за по-добро сътрудничество.

Ограничения на Google Sheets

Ограничения при работа с комплексна логика или условни действия въз основа на отговорите във формуляра, което може да наложи използването на допълнителни инструменти на трети страни за разширена автоматизация.

Потребителите трябва да бъдат предпазливи при споделянето на чувствителни данни чрез интеграцията с Google Sheets.

Цени на Google Sheets

Налични като част от Google Workspace

Business Starter: 7,20 $ на потребител/месец

Бизнес стандарт: 14,40 $ на месец

Business Plus: 21,60 $ на потребител/месец

Оценки и рецензии в Google Sheets

G2: Няма налични отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 12 900 отзива)

4. HubSpot

HubSpot е водещ инструмент за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и автоматизация на входящия маркетинг. Бизнесът разчита на HubSpot, за да привлича посетители към своя уебсайт, да превръща потенциални клиенти в реални, да сключва сделки и да подкрепя усилията за обслужване на клиентите.

Благодарение на интеграцията на HubSpot с Typeform, потребителите могат да синхронизират отговорите от формулярите с CRM шаблоните на HubSpot, като по този начин гарантират, че информацията за потенциалните клиенти се записва точно и се интегрира в по-широката CRM стратегия.

Тази интеграция е полезна за екипите по продажби и маркетинг, които искат да оптимизират процесите си за управление на потенциални клиенти.

Най-добрите функции на HubSpot

Автоматизирайте създаването или актуализирането на контакти, сделки и други CRM записи въз основа на информацията, събрана чрез Typeform.

Привлечете потенциални клиенти с интерактивните формуляри на Typeform и ги интегрирайте без усилие в CRM на HubSpot.

Ограничения на HubSpot

Потребителите могат да изпитат забавяния в синхронизацията на данни между Typeform и HubSpot.

Ограничения при персонализирането на картирането на данни и конфигурациите на полетата

Цени на HubSpot

HubSpot Sales: Започва от 20 $/месец

HubSpot Marketing: Започва от 20 $/месец

Обслужване на клиенти на HubSpot: Започва от 20 $/месец

HubSpot CRM Suite: Започва от 50 $/месец

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 11 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 4000 отзива)

5. Pipedrive

Pipedrive е CRM платформа, която помага на екипите по продажбите да управляват процесите и да сключват сделки по-ефективно. Тя е особено подходяща за малки и средни предприятия.

Интеграцията на Typeform с Pipedrive повишава ефективността на екипите по продажбите, като оптимизира процеса от потенциален клиент до сключване на сделка.

Интеграцията автоматизира прехвърлянето на отговорите от формулярите към Pipedrive и можете да я използвате, за да добавяте автоматично нови потенциални клиенти в CRM инструмента.

Можете също да съпоставите конкретни въпроси във вашия Typeform с съответните полета в Pipedrive. Това гарантира точен и пълен трансфер на данни, обогатявайки вашите сделки с информация като имена, имейл адреси, бюджети и предпочитания.

Най-добрите функции на Pipedrive

Управлявайте точно ценните потенциални клиенти в Pipedrive, подобрявайки сътрудничеството между екипите по продажби и маркетинг.

Съсредоточете се върху продажбите, а не върху ръчното въвеждане на данни. Елиминирайте правописни грешки и човешки грешки чрез автоматичен трансфер на данни.

Задействайте навременни действия в Pipedrive (като поредици от имейли) въз основа на отговорите в Typeform за бързо и ефективно проследяване на потенциалните клиенти.

Ограничения на Pipedrive

Интеграцията може да бъде податлива на прекъсвания в случай на проблеми с мрежата, което може да повлияе на синхронизацията на данните в реално време.

Цени на Pipedrive

Essential: 11,90 $/потребител на месец

Разширено: 24,90 $/потребител на месец

Професионална версия: 49,90 $/потребител на месец

Цена: 59,90 $/потребител на месец

Enterprise: 74,90 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2: 4. 2/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (2920+ отзива)

6. Slack

Slack се превърна в широко използван инструмент за отдалечени и разпръснати екипи и за сътрудничество в офиса. Той предоставя централизирана платформа за комуникация, намалява зависимостта от електронната поща и улеснява по-непосредствени и контекстуални разговори.

Slack е достъпен за различни платформи, включително уеб браузъри, настолни приложения и мобилни устройства.

Интеграцията на Typeform със Slack улеснява сътрудничеството в реално време, като автоматично споделя отговорите от формулярите с определени канали или членове на екипа. Тази интеграция гарантира, че екипите получават незабавно уведомления за нови попълнения в средата на Slack.

Можете да обсъждате, анализирате и предприемате действия по отношение на отговорите във формулярите съвместно. Можете също да интегрирате Typeform с други инструменти чрез Zapier и да задействате автоматизирани действия в Slack въз основа на подадените формуляри, като например възлагане на задачи, актуализиране на табла за проекти или изпращане на персонализирани съобщения, което го прави незаменим инструмент за екипи, които дават приоритет на незабавната комуникация и сътрудничество.

Най-добрите функции на Slack

Насочете динамичните данни от проучвания към вашите канали, като предоставите на екипите си актуална и полезна информация за бързо вземане на решения.

Вградете отговорите от Typeform директно в Slack нишки, превръщайки суровите данни в споделено знание.

Отговаряйте бързо на обратната връзка от клиентите или на нововъзникващите тенденции, засечени от Typeform.

Ограничения на Slack

Претоварването с информация е рисковано, особено в големи екипи или канали. Потребителите могат да имат затруднения при пресяването на потока от данни, което може да доведе до пропуснати идеи или намалено внимание към важни отговори.

Цени на Slack

Безплатен план

Pro: 8,75 $/потребител/месец

Business+ : 15 $/потребител/месец

Enterprise Grid: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (32 270+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 100 отзива)

7. Trello

Trello е популярен уеб-базиран инструмент за управление на проекти и сътрудничество, който използва табла, списъци и карти, за да помогне на отделни лица и екипи да организират своите задачи и проекти. Той предоставя визуален начин за управление на проекти и задачи, което улеснява организирането и приоритизирането на различни елементи.

Интеграцията между Typeform и Trello опростява управлението на проекти, като автоматизира създаването на карти или актуализации на таблата в Trello въз основа на отговорите във формулярите. Използвайте я, за да подобрите проследяването на задачите и координацията на проектите, като безпроблемно включите данните, събрани чрез Typeform, в Trello.

Най-добрите функции на Trello

Събирайте изискванията на клиентите и създавайте задачи на момента за по-добро стартиране на проектите.

Опростете управлението на събития и логистиката, като прехвърляте потвържденията за участие и данните за участниците от Typeform към Trello.

Подобрете процесите по докладване и разрешаване на проблеми, като свържете Typeform с Trello.

Ограничения на Trello

Ефективността на интеграцията зависи до голяма степен от дизайна на Typeform, а вариациите в структурата на формулярите могат да доведат до затруднения при съгласуването на отговорите с задачите в Trello.

Цени на Trello

Безплатен план

Стандартен: 6 $/потребител на месец

Премиум: 12,50 $/потребител на месец

Enterprise: 17,50 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (13 460+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 080 отзива)

8. Airtable

Airtable е платформа за сътрудничество в облака, която съчетава гъвкавостта на електронната таблица с мощността на релационната база данни. Тя ви позволява да създавате и управлявате бази данни, да организирате информацията по визуално привлекателен начин и да сътрудничите с членовете на екипа в реално време.

Интеграцията на Typeform с Airtable предоставя динамично решение за структурирано и гъвкаво управление на данни. Използвайте го, за да:

Свържете вашите Typeform анкети, тестове или приложения с Airtable бази

Автоматично изпращайте отговорите от формулярите като нови записи в Airtable.

Съпоставяйте конкретни въпроси от Typeform със съответните полета в Airtable за точно прехвърляне на данни.

Тази интеграция е идеална за потребители, които се нуждаят от по-сложен и персонализиран подход към управлението на данни, надхвърлящ традиционните електронни таблици.

Най-добрите функции на Airtable

Възползвайте се от мощните функции на базата данни на Airtable, за да организирате, анализирате и сътрудничите по събраните данни.

Адаптирайте процесите си с условни тригери, като свържете подадените формуляри в Typeform с действия в Airtable въз основа на конкретни отговори.

Ограничения на Airtable

Потребителите могат да изпитат забавяния при синхронизирането на отговорите от Typeform към Airtable, което се отразява на работата в реално време и може да доведе до несъответствия в наличността на данните.

Цени на Airtable

Безплатен план

Екип: 24 $/месец на място

Бизнес: 54 $/месец на работно място

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4,6/5 (2210+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1940 рецензии)

9. Microsoft Outlook

Microsoft Outlook е приложение за управление на лична информация и имейл клиент. То е част от софтуерния пакет за продуктивност Microsoft Office, но може да се закупи и като самостоятелно приложение. Outlook се използва широко за имейл комуникация, но предлага и редица функции, които надхвърлят обикновения имейл.

Typeform се интегрира с Microsoft Outlook и подобрява ефективността на комуникацията. Тази интеграция гарантира, че отговорите на формулярите се доставят директно в пощенските кутии на Outlook, което ви позволява да сте винаги в течение с новите постъпления.

Използвайте го, за да получите бърз достъп до данните на Typeform в средата на Outlook.

Най-добрите функции на Microsoft Outlook

Записвайте срещи и планирайте събития лесно, като синхронизирате отговорите от формулярите с календара си в Outlook.

Повишете ангажираността на потребителите и събирайте обратна връзка без усилие, като вграждате персонализирани анкети Typeform директно в имейлите в Outlook.

Автоматизирайте повтарящи се задачи, като създаване на задачи в Outlook или контакти от подадени формуляри в Typeform.

Ограничения на Microsoft Outlook

Може да срещнете трудности при правилното форматиране на сложни или структурирани данни, събрани чрез Typeform, което може да доведе до проблеми с представянето и интерпретирането на данните.

Цени на Microsoft Outlook

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 $ на потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ на потребител/месец

Microsoft 365 Business Premium: 22,00 $ на потребител/месец

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $ на потребител/месец

Оценки и рецензии за Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (над 2620 отзива)

Capterra: Няма налични отзиви

10. ActiveCampaign

ActiveCampaign е платформа за автоматизация на клиентското преживяване (CXA), която комбинира имейл маркетинг, автоматизация на маркетинга, автоматизация на продажбите и CRM възможности. Тя е проектирана да помага на бизнеса да автоматизира и оптимизира усилията си в областта на маркетинга и ангажираността на клиентите.

Интеграцията на Typeform с ActiveCampaign ви позволява да оптимизирате маркетинговите процеси, като прехвърляте отговорите от формулярите към ActiveCampaign. Маркетолозите могат да я използват, за да задействат автоматизирани кампании, да сегментират контактите и да подобрят усилията за поддържане на интереса на потенциалните клиенти въз основа на информацията, събрана чрез Typeform.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Създайте целенасочени и персонализирани маркетингови стратегии, като използвате възможностите на двете платформи за по-ефективно ангажиране на клиентите.

Оптимизирайте списъците си с контакти, като ги сегментирате в ActiveCampaign според конкретни отговори в Typeform.

Консолидирайте и анализирайте ефективността на кампаниите с интегрираните анализи от Typeform и ActiveCampaign.

Ограничения на ActiveCampaign

Възможни закъснения при синхронизацията

Ограничени сценарии за взаимодействие

Цени на ActiveCampaign

Lite : Започва от 39 $/месец

Плюс: Започва от 70 $/месец

Професионална версия: Започва от 187 $/месец

Enterprise: Започва от 323 $/месец

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (над 10 840 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2350 отзива)

Получавайте интелигентни анализи от вашите данни с подходящите интеграции на Typeform

Топ 10 интеграции на Typeform, разгледани в тази статия, отварят врати към обширна екосистема от инструменти за подобряване на процесите по събиране и анализ на данни. Освен че оптимизират работните процеси, те проправят пътя за извличане на полезна информация от анкетите, която да подпомогне информираното вземане на решения.

Не забравяйте обаче, че изборът на оптималната интеграция зависи от вашите конкретни нужди и цели. Вземете предвид размера на екипа си, сложността на работния процес и желаните функционалности на платформата.

