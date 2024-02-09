6-те най-добри конференции за продуктов мениджмънт, на които да присъствате през 2025 г.

Като продуктов лидер знаете колко бързо се променя областта на продуктовия мениджмънт. Нови идеи и иновативни стратегии винаги се появяват на хоризонта, но от вас зависи да споделите тези свежи идеи с екипа си. Освен редовното четене на новини от бранша, конференциите за продуктов мениджмънт са най-добрият начин да сте в крак с актуалните тенденции (и неактуалните) в продуктовия мениджмънт.

Конференциите за продуктов мениджмънт са професионални събития, предназначени за хора, ангажирани в разработването на продукти. Областта на разработването на продукти продължава да се разраства, а търсенето на продуктов мениджмънт е изключително високо.

Независимо дали ръководите стартираща компания или сте опитен лидер в голяма корпорация, участието в конференции ще даде на вашия екип богатство от знания и платформа за обмен на идеи с експерти от бранша. ?

В този наръчник ще разгледаме ползите от участието в конференции за продукти – за всеки случай, ако се наложи да ги обосновете пред висшестоящите.

Ще изброим и най-добрите конференции за продукти през 2024 г. и ще препоръчаме някои полезни инструменти и техники за всичко – от управление на конференции до проследяване на посещаемостта.

Значението на конференциите за продукти

Разработването и управлението на продукти не може да се осъществи в изолация. Те процъфтяват благодарение на иновациите, което изисква свързване с други професионалисти във вашата област. Конференциите дават на професионалистите в областта на продуктите възможност да усъвършенстват уменията си и да предоставят по-голяма стойност. А кой не иска да бъде по-добър в работата си?

Конференциите за продукти също така позволяват на вас и вашия екип да:

Научете повече за най-новите тенденции и стратегии за продукти от лидерите в бранша.

Участвайте в казуси и дискусии за потребителското преживяване, продуктовия дизайн и планирането на пътната карта.

Свържете се с продуктови екипи, UX дизайнери, главни продуктови директори и съоснователи от големи компании като Amazon, Uber, LinkedIn и Slack.

Получете ценни съвети от основните лектори, за да проектирате по-добри продукти за вашите клиенти.

Не е възможно да се имитира опитът от личните контакти с други професионалисти. Добре е да четете публикации от бранша и да се запишете за продължаващо обучение, но когато имате нужда да обучите и вдъхновите екипа си, конференциите за продуктов мениджмънт са точно това, от което се нуждаете.

6 конференции за продукти, на които да присъствате през 2024 г.

Участието в големи конференции дава на вашия екип повече възможности за контакти и за опознаване на интересни новости в областта на продуктите. Не пропускайте тези важни конференции за управление на продукти, когато планирате конференциите си за 2024 г.

1. ProductCon

Дата: 29 май 2024 г.

Местоположение: Ню Йорк

Цена: Безплатно

ProductCon е идея на Product School, онлайн център за сертифициране и обучение. Това е най-голямата конференция за продуктов мениджмънт в света, която привлича над 100 000 участници всяка година. А, споменахме ли, че билетите винаги са безплатни? ?

ProductCon се провежда четири пъти в годината, така че ако сте пропуснали последната сесия, не се притеснявайте. През 2024 г. те организират различни събития в САЩ и Европа, включително:

Лондон : 20 февруари 2024 г.

Ню Йорк : 29 май 2024 г.

Онлайн: август 2024 г.

Сан Франциско: 16 октомври 2024 г.

2. Конференцията за продукти

Дата: 23-25 септември 2024 г.

Местоположение: Кливланд, Охайо

Цена: 845–2245 долара

The Product Collective организира ежегодно „Industry: The Product Conference“ за мениджъри на софтуерни продукти от цял свят. Програмата за 2024 г. включва над 30 сесии, дискусии на кръгла маса, сесии с въпроси и отговори и (разбира се) изложение на продукти. Те организират четири събития през годината, включително:

Ню Йорк Сити: 18 април 2024 г.

EMEA : 17-19 юни 2024 г.

Глобално ( Кливланд , Охайо): 23-25 септември 2024 г.

Виртуално: 17 октомври 2024 г.

Виртуалната конференция има най-много участници, но събитието в Кливланд е най-интересната опция за лично присъствие, която привлича глобална общност от професионалисти в областта на продуктите.

С ъпгрейдните билети получавате достъп до ексклузивни полудневни семинари и обучение в групи. Цената е висока – над 1500 долара за ъпгрейден билет, но участниците постоянно възхваляват качеството на тази конференция за продуктов мениджмънт.

3. ProductWorld

Дата: 21-29 февруари 2024 г.

Местоположение: Сан Франциско, Калифорния (и онлайн)

Цени: 100–1590 долара

ProductWorld предлага впечатляващо разнообразие от сесии на теми като:

Най-добри практики за интервюта

Роли в екипа

Животният цикъл на разработването на продукти

UI дизайн

Нов софтуер и технологии

Изберете конференции, посветени на казуси, методологии, софтуер и иновации, продуктови екипи и кръгли маси с продуктови мениджъри. Събитието включва лични семинари от 21 до 23 февруари, онлайн хакатон от 5 до 23 февруари и онлайн събития на живо от 27 до 29 февруари.

4. Product-Led Summit

Дата: 13-14 февруари 2024 г.

Местоположение: Остин, Тексас

Цена: 999–1999 долара

Изслушайте професионалистите от Upwork, Indeed, Keller Williams Realty, GoodRx и Walgreens на тазгодишния Product-Led Summit. Двудневната конференция за управление на продукти ще се фокусира върху теми като изкуствен интелект, клиентско преживяване и растеж, базиран на данни. Всички билети включват достъп до сесии, събития за контакти, храна, записи по заявка и изложбената зала. Ако преминете към абонамент PLA Pro+, ще получите достъп и до сертификационни рамки, менторска програма, ексклузивно съдържание и предавания на живо.

5. Среща на главните продуктови директори

Дата: 20 март 2024 г.

Местоположение: Ню Йорк

Цена: Безплатно – 1999 долара

Конференцията Chief Product Officer Summit е доста малка, със средно 80 участници всяка година, но специализираното й съдържание я прави подходяща за висшето ръководство. Тази година конференцията включва сесии по продуктивност, генеративна изкуствена интелигентност и изграждане на култура.

Ако не можете да присъствате на събитието в Ню Йорк, през 2024 г. ще има и други събития по целия свят, включително:

Амстердам: 15 май 2024 г.

Сан Франциско: 4 септември 2024 г.

Лондон: 20 ноември 2024 г.

6. ProductCamp

Дата: да се определи

Местоположение: Остин, Тексас

Цена: Безплатно

ProductCamp се представя като „неконференция“, която е по-малко структурирана от други събития, но все пак е една от най-добрите конференции за продуктов мениджмънт за годината. Всички участници гласуват за сесиите, които искат да посетят – всъщност, няма да знаете кои сесии ще се проведат до самия ден! ProductCamp 2024 все още е в етап на планиране, така че следете за конференцията тази година.

Съвети за организиране и посещаване на конференция за продукти за вашия екип

Както виждате, през 2024 г. има много конференции за управление на продукти, на които може да изпратите екипа си. Но ние разбираме, че намирането на конференция е само половината от уравнението: трябва да извлечете и реална полза от участието в нея. Следвайте тези съвети, за да планирате ползотворна конференционна програма за екипа си през 2024 г.

Помислете за мястото и времето

Има ли смисъл да изпратите всички членове на продуктовия екип на конференции през 2024 г.? Вероятно не. В крайна сметка, екипът ви ще бъде постоянно на път, а това е рецепта за ниско морално състояние и трудна планировка на проектите. Ако нямате достатъчно време или средства, определете няколко представители от екипа си, които да посетят конференцията и да докладват за своите заключения. ?️

Важно е също да вземете предвид географските ограничения. Ако сте, да речем, във Флорида, вероятно е по-разумно да посетите конференция в САЩ, отколкото в Азия или Европа, само заради логистиката на пътуването.

Дайте приоритет на възможностите за създаване на контакти

Знанието е сила, но голямата полза от личното участие в конференции за продуктов мениджмънт е възможността да се свържете с други професионалисти. Търсете конференции с много участници от различни дисциплини, включително UX дизайнери, продуктови лидери и други.

Оптимизирайте участието си в конференции с ClickUp

Използвайте ClickUp Docs, за да си водите бележки от конференцията, да видите какво научават другите членове на екипа и да обмислите как да приложите наученото, когато се върнете на работа.

Участието в конференция с вашия екип изисква деликатен баланс на логистиката и е лесно да пропуснете нещо в хаоса на организирането на екипно пътуване. Ако планирате да посетите конференция с вашия екип, използвайте инструмент за планиране като ClickUp, за да подредите нещата. ?

Продуктовите екипи разчитат на ClickUp за:

Но това е само върхът на айсберга. ClickUp управлява също така вашето участие в конференции, ежедневните задачи, сесиите за мозъчна атака на бялата дъска, данните за клиентите, проследяването на бъгове и много други. Само нашите шаблони за управление на продукти ще ви замаят главата.

Запишете се за сесии и семинари за развиване на умения

Повечето конференции предлагат някаква форма на надграждане за семинари или възможности за създаване на контакти. Независимо дали става дума за полудневен семинар или практически опит с ментор, ще извлечете повече полза от конференция за продуктов мениджмънт, ако се запишете за такава, която включва задълбочено обучение.

Разбира се, можете да запишете екипа си за виртуална обучителна сесия, но нищо не може да замести личното обучение на конференция. Подходящият семинар ще подобри уменията на екипа ви в областта на продуктовия мениджмънт само за няколко часа, като ви донесе още по-голяма възвръщаемост на инвестицията.

Не всички са луди по изложбената зала, но всъщност тя е чудесна възможност да тествате най-новите инструменти за управление на продукти. Може би ще трябва да изслушате няколко рекламни презентации, но ако продуктите ви спестят усилия и време, посещението ви в изложбената зала ще си струва. Бъдете нащрек за иновации в софтуера за маркетинг на продукти и други SaaS инструменти, които ще ви улеснят живота.

Проследявайте показателите си

Получете цялостен поглед върху състоянието на проектите и оставащите задачи в екипа или отдела си с Dashboards в ClickUp 3. 0

Ръководството на вашата компания вероятно иска да види възвръщаемост на инвестицията, особено за скъпите билети за конференции. Освен това, трябва да знаете дали вашият екип наистина е извлякъл полза от конференцията.

Проследявайте вашите KPI и показатели за управление на продукти преди и след участието в конференцията. Участието в конференции за управление на продукти със сигурност не е панацея, но може да допринесе за подобряване на важни показатели като:

Процент на задържане

Конверсионни проценти

Разходи за привличане на клиенти (CAC)

Дефекти и ефективност на откриването

Билети за поддръжка

Повтарящи се приходи

Идеята е ясна. Предпоставката е, че редовното посещаване на тези конференции трябва да поддържа екипа ви в най-добрата му форма, за да обслужва по-добре вашия бизнес и клиенти. Ако това не се случва, това не означава, че трябва да отмените бъдещи конференции. Това е просто покана да разгледате по-задълбочено данните, за да определите какво, ако има такова, трябва да се промени.

Подкрепа за продуктовите специалисти с ClickUp

Участието в конференция за продуктов мениджмънт е преобразуващо преживяване за всеки професионалист в областта на продуктите. От разширяване на знанията ви за продуктовата стратегия до създаване на контакти с професионалисти от бранша, тези конференции са съкровищница за професионално развитие.

Единственият недостатък е, че участието в конференции изисква много планиране. От полети до билети и балансиране на натоварването – има много неща, които се случват зад кулисите, за да се осъществи една конференция. Съгласувайте екипа си с ClickUp. Нашата платформа „всичко в едно“ е идеална за управление на участието в конференции, ежедневната ви работа и всички ваши големи идеи на едно място.

Не е нужно да ни вярвате на думата. Създайте безплатното си работно пространство в ClickUp сега, за да оптимизирате следващата си конференция за управление на продукти.

Често задавани въпроси

1. Колко дълго траят конференциите за продукти?

Конференциите за продукти обикновено траят между един и три дни. По-големите конференции с няколко паралелни сесии или уъркшопи могат да траят пет или дори седем дни.

2. Каква е целта на конференцията?

Целта на конференциите е да събере професионалисти, които да споделят знания, да обсъждат нови тенденции и да създават контакти. Тези събития са платформи за учене и професионално развитие, както и много необходим източник на вдъхновение в динамична среда като разработката на продукти.

3. Какво е значението и важността на конференциите?

Трудно е да намерите време да посетите конференция, но това е чудесен начин да насърчите култура на непрекъснат растеж и усъвършенстване. Конференциите са място, където се събират различни идеи и професионалистите могат да научат много от другите, а дори и да си изградят име като презентатори.

4. Каква е целта на конференциите за продукти?

Конференциите за продукти са специално насочени към професионалисти в областта на управлението и разработването на продукти. Всяка конференция е различна, но повечето събития се фокусират върху теми като:

Продуктова стратегия

Реални казуси

Пътна карта

Потребителско преживяване

Крайната цел на конференцията за продукти е да даде на вашия екип представа за новите тенденции, инструменти и техники, за да създадете по-добри продукти за вашите клиенти.

5. Заслужават ли си конференциите за продукти?

Повечето хора смятат, че конференциите за продуктов мениджмънт си заслужават инвестицията. Разбира се, това зависи от вашия екип, целите, бюджета и самата конференция. Конференциите са това, което вие направите от тях, затова е толкова важно да подготвите всичко с решение като ClickUp, преди конференцията да започне.