Изградете оптимизирана Agile екипна структура

Попитайте всеки екип за разработка на софтуер как управлява множество проектни резултати и процеси на разработка, и отговорът им ще сочи към Agile методологиите за разработка.

Agile методологията, или Agile рамката за управление на проекти, следва итеративен подход към управлението на проекти. Проектите се разделят на по-малки фази, като всяка фаза се завършва чрез непрекъснато усъвършенстване и сътрудничество, както и чрез различни етапи на планиране, изпълнение и оценка.

Според Radix, Agile е една от най-използваните методики за управление на проекти в света днес, като около 61% от компаниите използват Agile за разработване на софтуер.

Но какво е Agile екип и как можете да приложите този подход за управлението на проекти и процеса на разработване на софтуер?

Това ръководство ще ви каже всичко, което трябва да знаете. Да започнем!

Какво прави един Agile екип?

„Agile“ вече е синоним на бързина, гъвкавост и ориентираност към клиента.

Agile екипите не се отнасят само до процеси и спринтове; те се отнасят до мотивирани хора, които споделят обща визия и процъфтяват в непрекъснатото учене и адаптиране. Така че Agile екипът се състои от група хора с различни (и многобройни) умения, които работят заедно в поредица от фази, за да завършат даден проект.

Agile екипните структури често са малки, така че всеки член на екипа е внимателно подбран, за да изпълни една или повече бизнес цели. Това също означава, че всеки член на екипа има множество умения и трябва да работи съвместно, за да завърши успешно фазите.

Това са основните характеристики на структурата на Agile екипа:

Многофункционални: Всеки член на Agile екипа трябва да допринася за повече от една дисциплина. Мултифункционални: Въпреки че всеки член на екипа е експерт в една област, те притежават и допълнителни умения, които добавят стойност към цялостната структура на екипа. Сътрудничество: Тъй като Agile екипите работят заедно за постигането на една цел, те трябва да си сътрудничат, да комуникират, да споделят идеи, да се обучават взаимно, да си помагат и да работят добре с други екипи и членове. Нейерархични: За да улеснят гладкото сътрудничество, Agile екипите са нейерархични. Структурата на Agile екипа е плоска, а отговорността и отчетността се разпределят равномерно.

Традиционни срещу Agile екипни структури

Сега, когато разбираме структурата на Agile екипа, нека разберем фундаменталната разлика между Agile и традиционните екипи.

Традиционни екипи

Традиционните екипи често следват методологията „водопад“, която използва линейна последователност. При нея мениджърите планират и създават стратегия за напредък, а екипът изпълнява този план. Динамиката на екипа се определя въз основа на конкретните отговорности, цели и експертиза на членовете на екипа.

По този начин традиционните екипи често:

Следвайте традиционната методология за управление на проекти и имайте определена йерархия. Има служители, ръководители на екипи, мениджъри, изпълнителни директори и т.н.

Задачите се определят от мениджърите и се възлагат на екипите, които се делегират на членовете чрез екипните лидери. Ролята и ежедневните дейности на всеки са определени.

Традиционният модел оставя малко място за споделяне на умения и междуфункционално сътрудничество , тъй като всеки член на екипа се наема въз основа на конкретни умения и след това му се възлагат съответни задачи.

Традиционният модел работи за по-големи организации, които се нуждаят от йерархия и линейно управление на проекти, за да постигнат резултати. Той е подходящ и за проекти, които като цяло не се отклоняват много от плановете, или за такива, които изискват строги срокове за завършване.

Agile екипи

Agile методологията, от друга страна, включва завършване на проекта в повтарящи се фази. Тъй като всяка фаза изисква хора с широк спектър от умения, структурата на екипа се различава от традиционния водопаден подход.

ClickUp Gantt Chart View за продуктов екип, който дава реалистична представа за задачите и резултатите за гъвкаво управление на екипа

Agile екипът е група от хора с разнообразни умения, способни да изпълнят всяка фаза и проекта самостоятелно.

Agile екипът често е малък (5-10 членове) и се състои от членове, които заедно притежават всички умения, необходими за завършване на проекта.

Agile екипите работят в тясно сътрудничество. Тъй като всяка фаза преминава през всички етапи на разработката за кратко време, е необходимо да има подходяща комуникация и сътрудничество в екипа.

Структурата на Agile екипа се състои от хора с различни умения, които могат да работят в мултифункционална среда. Това води до взаимно обучение и обмен на знания между членовете. Това също означава, че задачите не са строго разпределени и опитни членове на Agile екипа могат да избират задачи според изискванията на проекта и набор от умения.

Накрая, Agile екипите не са йерархични. Структурата на екипа е плоска и всеки член е еднакво отговорен и отчетен за бързината на изпълнение на Agile проекта.

Този очевиден контраст подчертава ярката разлика в философията и подхода. Докато традиционните структури дават приоритет на предсказуемостта и контрола, Agile процъфтява благодарение на гъвкавостта и адаптивността.

Приемайки основните принципи на мултифункционалност, анализ на процесите, автономност и итеративно развитие, Agile екипите достигат ново ниво на отзивчивост, адаптивност и ориентираност към клиента.

Видове Agile екипни структури

Въпреки че Agile екипната структура няма фиксирани роли, някои изисквания са общи за повечето проекти. По този начин, типичен Agile екип ще се състои от следното:

Генералист

Генералистичният Agile екип е такъв, в който всеки член има широк спектър от умения, в които е добър, но като цяло не е експерт в нито едно от тях. Тъй като всеки член на екипа е многофункционален (а уменията се припокриват), те могат да постигнат целите си чрез сътрудничество и работа в екип. Двама членове, които познават фронтенд разработката, могат да работят заедно и да компенсират евентуалните пропуски в знанията, които всеки от тях може да има.

Тази структура работи добре за по-малки екипи и може да не е подходяща за критични роли (или задачи), които изискват експерти.

Специалист

Специалистът е човек, който е експерт в определена ниша. Специализираният Agile екип се състои от група от такива специалисти. Всеки специалист има основни умения и е отговорен за своята област. При този подход ролите и отговорностите често се определят автоматично въз основа на специалността на всеки член.

Тази методология е противоположна на генерализираната структура и се използва, когато проектите (или задачите) са от критично значение.

Хибриден

Както може би сте се досетили, хибридният Agile екип е хетерогенна смесица от генералисти и специалисти. В този модел специалистите поемат сложни задачи в рамките на фазата, в която са експерти, докато генералистите запълват празнините и поддържат екипа заедно.

Agile екипите често са хибридни. Генералистите в екипа позволяват той да бъде гъвкав и адаптивен (което отличава Agile методологията), а специалистите гарантират качествени резултати.

Паралелно

В първите три модела структурата на екипа и крайните резултати остават повече или по-малко същите между всяка итерация.

В паралелната структура екипите сменят задачите си с всяка итерация. Екип, който е работил по бек-енд системи в една итерация, може да работи по фронт-енд разработка в следващата.

Това позволява различни итерации да се случват паралелно, като същевременно дава възможност на членовете да допринесат за други области на проекта. Членовете могат да подобрят уменията си в процеса и да внесат свежи перспективи във всяка област в рамките на итерацията.

Под-екип

Въпреки че в Agile няма йерархии, може да видите структура, която много прилича на такава, наречена структура на под-екипи.

При този подход Agile екипът може да бъде част от по-голям екип или от няколко Agile екипа, които работят заедно. Всеки Agile екип отговаря за определена част от итерацията, но фазата се завършва едва когато всички екипи успеят.

Под-екипи често се формират, когато фазите са прекалено големи, за да бъдат обработени от една Agile екипна структура.

Ключови роли и отговорности в Agile екипа

Въпреки че Agile екипът е нейерархичен, Agile рамката изисква организационна структура.

По-долу са представени структурата и ролите на Agile екипа, признати в Agile манифеста:

Собственик на продукта

Собственикът на продукта е отговорен за разбирането на нуждите на заинтересованите страни и клиентите, за комуникирането им с екипа и за гарантирането, че те са удовлетворени през целия жизнен цикъл на Agile проекта.

Създаване на персонализирани статуси в ClickUp за определяне на целите и резултатите от проекта

За да постигнете това, собственикът на продукта ще се среща редовно със заинтересованите страни и екипа, за да се увери, че проектът е на прав път. Те също така предлагат насоки, когато е необходимо, тъй като най-добре разбират нуждите на клиента.

Ръководител на екип или Scrum майстор

Ръководителят на екипа (или Scrum Master в Scrum) е основно отговорен за всички членове на екипа и тяхната работа. Той избира хората, изгражда екипа, улеснява сътрудничеството, управлява задачите и работните процеси, провежда срещи и т.н.

Ръководителят на екипа е отговорен за това екипът да работи според принципите, описани в Agile манифеста.

В зависимост от типа Agile практика, тази роля може да има различни наименования. Отговорностите обаче остават същите. В Agile Scrum екипите, например, ръководителят на екипа се нарича Scrum Master.

Членове на екипа

Това включва всички членове на Agile екипа за разработка на продукти. В зависимост от типа на бизнеса и екипа, членовете могат да бъдат разработчици, дизайнери, тестери, маркетинг специалисти, търговци и др. В областта на ИТ и софтуерното разработване (където Agile е най-популярен), типичните роли са:

Разработчик : Пише код и създава продукта, отговаря за инженерството на продукта и за реализацията му.

Дизайнер : Създава потребителския поток и определя визуалната естетика на продукта.

Тестиращ: Тества продукта за грешки и други проблеми чрез симулиране на сценарии. Разработчикът и тестиращият работят заедно, за да създадат продукт без грешки.

В зависимост от определената структура, всеки член на екипа може да бъде генералист, специалист или и двете. Членовете на екипа работят с ръководителя на екипа, за да постигнат целите, определени от собственика на продукта, за да задоволят заинтересованите страни.

Консултанти/експерти по темата

Една от основните характеристики на Agile рамката е, че тя позволява гъвкавост и адаптивност. Това означава, че проектът може да се променя, за да отговори на променящите се пазарни изисквания и условия, докато преминава през итерации.

Тези промени изискват определени умения или експертни познания, които не съществуват в структурата на Agile екипа. В такива случаи ръководителят на екипа може да поиска помощ от SME или консултант. Тези хора са специалисти в дадена ниша и често работят за кратък период от време с екипа, през който предлагат подкрепа и насоки.

Пример за това как екипите за разработка могат лесно да добавят условна логика към формулярите в ClickUp

За да управляват специализиран Agile екип, екипите за разработка могат да използват специализирани формуляри, за да записват подробностите на заявката и да отправят заявки към специализираните екипи.

Заинтересовани страни

Заинтересованите страни са основните участници в един проект. Те са засегнати от резултата и също така влияят върху него. Заинтересована страна може да бъде клиент, инвеститор, съвет на директорите и др.

Тяхното нужди определят формата на проекта и всички последващи стратегии. Заинтересованите страни не се включват често в ежедневните дейности и обикновено комуникират чрез продуктовия мениджър.

Изграждане на ефективна структура на Agile екип

След като разберете Agile методологията, нейните предимства и начина, по който работят Agile екипите, може да обмислите да внедрите Agile сами. Има няколко стъпки за изграждане на ефективна Agile екипна структура, които бихме искали да споделим:

Изберете Agile методи

Съществуват различни Agile методи като Scrum, Kanban и др. Изберете един или повече от тези методи в зависимост от отрасъла и вида работа. Методът ще окаже силно влияние върху структурата и дейността на екипа.

ClickUp Kanban Board view, който помага на проектните мениджъри да управляват ефективно спринтовете в Agile проектите

Определете нивото на умения

Ще създадете ли екип от генералисти или екип от специалисти, или ще изберете хибриден подход? Това решение ще повлияе на това кого ще наемете и как ще бъде структуриран екипът.

Насърчавайте адаптивността

Адаптивността е това, което отличава Agile рамката. Насърчавайте това чувство за адаптивност и в екипа. От самото начало всеки член на екипа трябва да знае, че от него се очаква да усвоява нови умения, да работи в различни роли и т.н.

Следвайте етапите на групово развитие на Tuckman

Етапите на развитие на групата според Тъкман чрез Alun Gather Good

Обикновено всеки член на Agile екип преминава през четири фази:

Разчитайте силно на ръководителя и продуктовия мениджър за насоки. Усетете се комфортно в ролите си и поемете отговорностите си без нужда от насоки. Бонд укрепва връзките си с останалите членове на екипа и започва да приема отговорностите на екипа. Започнете да работите на пълни обороти и да постигате оптимални резултати

Използвайте технологиите

Технологиите могат значително да ускорят вашето пътуване в Agile. Софтуерни решения като ClickUp предоставят на собствениците на продукти и лидерите на екипи всички необходими инструменти за ефективно управление на Agile екип.

Функции като задачи и подзадачи, бели дъски и диаграми на Гант позволяват на екипите да внедрят Agile рамката и на лидерите да проследяват напредъка.

ClickUp Gantt изглед с задачи и зависимости за ефективно управление на зависимите задачи

Управлявайте Agile екипи с ClickUp

Собствениците на продукти и лидерите могат да управляват екипите по-ефективно с подходящите инструменти. Софтуерът за управление на проекти ClickUp е един от тези инструменти.

Пакет Dashboard Bundle на ClickUp с екипни цели, за да помогне на всеки отдел да разбере своята роля и усилията си в даден проект

ClickUp Agile предоставя на проектните мениджъри, Scrum екипите и екипите за разработка всички функции, необходими за създаване и управление на Agile екип и фази. От управлението на задачите и натоварването до анализите и отчетите – управлявайте всичко от една платформа.

С организационната диаграма на ClickUp можете ефективно да работите по управлението на Agile екипи и да получите преднина. Вместо да започвате от нулата, можете да използвате нашите готови за употреба Agile шаблони, за да управлявате индивидуални ресурси, да дефинирате взаимоотношения и да помогнете на екипите си да се адаптират към Agile среда.

Ако искате да внедрите Agile методологии във вашите организации и да дадете възможност за Agile разработка на продукти и екипно сътрудничество, регистрирайте се в ClickUp още днес!

Често задавани въпроси

1. Как функционира Agile екипът?

Agile екипите се състоят от многофункционални и самоуправляващи се лица, избрани да изпълнят конкретна задача в даден проект. Тези лица са избрани заради специфичната си бизнес експертиза и могат да работят в съответните си бизнес области, за да помогнат за постигането на обща цел.

Този специализиран Agile екип сътрудничи между отделните отдели, което позволява едновременното изпълнение на множество междуфункционални проекти с минимално прекъсване и забавяне.

2. Какви са различните роли в Agile?

Различните роли в Agile са заинтересовани страни, собственици на продукти, ръководители на екипи, Agile проектни мениджъри и членове на екипи.

3. Каква е идеалната структура на Agile екип?

Идеалният Agile екип трябва да има плоска структура, което означава, че всички членове на екипа имат еднаква отговорност и свобода да работят независимо. Размерът на този екип е малък или олекотен, с 3-10 души.

Това поддържа отчетността на екипа за неговите дейности и подобрява вътрешната комуникация, така че екипът да функционира гладко. То също така помага на проектните мениджъри да разпределят дейностите ефективно и да управляват такъв екип.

4. Защо е необходима Agile структура?

Agile структурата е рамка за управление на малки екипи в зависимост от проектните дейности, работните процеси и ролите в екипа. Това е от решаващо значение, защото гарантира, че всеки член на екипа знае своите задачи и цели, като същевременно насърчава активната комуникация и прозрачността. Помага на екипите да се доверяват един на друг, да приемат промените и да процъфтяват в динамична среда.

5. Как софтуерни инструменти като ClickUp могат да помогнат за организирането на Agile екип?

Инструменти като ClickUp са създадени с помощта на Agile рамки, което помага на проектните мениджъри да работят по няколко проекта без риск. Тъй като Agile екипът се самоуправлява, проследяването на ежедневната работа и целите може да представлява предизвикателство за ръководителите на екипи и собствениците на продукти.

Интуитивният интерфейс и мощните функции на ClickUp оптимизират работния процес, повишават прозрачността и поддържат всички на една и съща страница. Той използва визуални елементи, за да предостави ясна представа за задачите, разбивайки резултатите и ресурсите и проследявайки напредъка по забавените проекти. Това помага на проектния мениджър да взема навременни решения и да гарантира успешната доставка на продукта.