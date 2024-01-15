Какво е PEST анализ? Шаблони, определение и примери

Опитни бизнес стратези използват „PEST (политически, икономически, социален и технологичен) анализ“, за да определят дали дадена нова страна, пазар или град е подходящ за разширяване на бизнеса.

Освен това, като част от текущото стратегическо планиране, PEST анализът включва идентифициране и откриване на външни сили, които представляват значителни рискове за вашия бизнес, и разработване на стратегии за справяне с тези промени.

Разбиването на причините и потенциалните ефекти от неочаквани промени, които могат да повлияят на вашия бизнес, помага на вашия екип да разбере какво се случва и да изготви план за действие, който да съответства на технологичната среда.

Традиционно PEST анализът включваше записване на анализа на всеки икономически, социален и технологичен фактор и правене на предположения за променящите се модели.

Независимо дали планирате пускането на нов продукт или оценявате пазара за потенциални заплахи, инструментите за афинитетна диаграма от ново поколение и шаблонът за PEST анализ улесняват процеса.

Тези инструменти ви помагат да наблюдавате постоянно и да се подготвяте за загуби, да идентифицирате заплахи и да разберете вашите възможности в по-широката бизнес среда.

В тази статия се споделя как да извършите PEST анализ и инструментите за ефективно провеждане и организиране на вашия анализ.

Какво е PEST анализ?

PEST анализът е методология за прогнозиране на проекти за бизнес професионалисти и стратези. PEST разглежда външни фактори като политически, икономически, социо-културни и технологични промени, които могат да повлияят на бизнес резултатите и приходите ви.

Професор Франсис Агилар от Харвардския университет разработи тази рамка през 1967 г., за да оцени как тези фактори влияят върху бизнес средата. Анализът на PEST факторите ви помага да идентифицирате потенциалните предизвикателства в настоящата икономическа среда и да използвате резултатите като конкурентно предимство.

Различните PEST фактори включват:

Политически фактори

Настоящата икономическа и политическа обстановка в страната

По-подробен поглед върху данъчните политики, трудовото законодателство, защитата на интелектуалната собственост и екологичните норми

Инвестиционен сценарий, възможности за чуждестранно партньорство и външнотърговска политика

Правителствени регулации относно суровините, търговски регулации и подход към данъчната политика

Икономически фактори

Годишни тенденции в икономическите фактори като лихвени проценти и инфлационни проценти

Разходи за живот, покупателна способност и тенденции в начина на живот

Икономически растеж, БВП, разполагаем доход и тенденции в заетостта

Търговски ограничения и правителствена политика за международния бизнес

Общото икономическо състояние и политическата стабилност на страната

Социални фактори

Наличността на таланти, разходите за труд, възрастовото разпределение и изискванията за образование

Темп на растеж на населението, модели на заетост и тенденции на пазара на труда

Популярни марки, потребителски тенденции, здравно съзнание и културни нагласи

Технологични фактори

Наличност на модерна инфраструктура за подкрепа на производствените и маркетинговите дейности

Адаптивност към най-новите технологии като автоматизация и изкуствен интелект

Ниво на промяна и преход към нови технологични стимули

След успешното приключване на PEST анализа ще можете да отговорите на следните въпроси:

Стабилна ли е политическата обстановка в страната?

Икономиката на страната в растеж ли е и целевите пазари могат ли да си позволят вашия продукт?

Ако създам дъщерно дружество, ще намеря ли квалифицирана работна ръка, чиито социални ценности ще съответстват на ценностите на моята марка?

Може ли страната да ми предостави необходимите технологични фактори и инфраструктура, или трябва да се обърна към външни източници?

Какво е PESTLE анализ?

PESTLE анализът е разширение на PEST анализа. PESTLE взема предвид всички фактори от PEST анализа, както и два допълнителни фактора – правни и екологични условия, които могат да повлияят на вашата бизнес дейност.

Правни фактори, които могат да повлияят на вашия бизнес

Закони за защита на данните

Закони срещу дискриминацията

Закони за защита на потребителите

Закони за заетостта

Екологични фактори, на които да се фокусирате

Метеорологични и климатични условия

Инициативи за управление на отпадъците

Осъзнаване на замърсяването на околната среда

Значението на PEST анализа

Каква е общата цел на всички предприятия, независимо от отрасъла, към който принадлежат, или продукта, който продават? Обикновено това е да бъдат печеливши, да водят в конкуренцията или да имат сходни цели.

Тези цели варират в зависимост от бизнеса. Въпреки това, преди да определят подходящите цели, фирмите трябва да имат ясна представа за целевия си пазар и неговите предпочитания. PEST анализът помага да се фокусирате върху разработването на цялостен маркетингов план чрез анализ на критичните външни елементи.

Маркетинг стратезите и бизнес професионалистите се нуждаят от PEST анализ по четири основни причини:

Получаване на предимство на първия, като откривате отлични бизнес възможности, които конкурентите все още не са открили

Идентифициране на критична заплаха и вземане на необходимите предпазни мерки преди официалното започване на операциите

Вземане на решения въз основа на измерими аспекти, а не само на предположения

Извършване на оценка на бъдещето, за да се определи колко вероятно или често тези фактори ще се променят в бъдеще, за да се оцени устойчивостта на вашата бизнес стратегия.

Нека се впуснем по-дълбоко в различните сценарии, в които трябва да използвате PEST анализа като стратегически бизнес инструмент.

Кога трябва да използвате PEST анализ?

PEST анализът се използва за разбиране на неочаквани промени и проактивна оценка дали дадено бизнес решение е подходящо за вашата организация. Някои конкретни случаи, в които PEST анализът е полезен, са:

Драстична промяна във външните фактори

Оценяването на промяната е трудна задача, когато бизнес средата се променя драстично без предупреждение и без подходящите инструменти.

PEST анализът разбива външните икономически и политически фактори, както и технологичните, правните и екологичните промени, за да разберете как те ще повлияят на вашата организация и да се адаптирате съответно.

Нека разгледаме един пример за PEST анализ. По време на карантината в Китай, наложена заради Covid-19, забавянията в доставките засегнаха повечето глобални компании. С PEST анализа можете да екстраполирате и предвидите въздействието на забавянето в доставките върху бъдещата си стратегия.

Разширяване към нов пазар

Тъй като PEST анализът се фокусира върху културните и икономическите фактори при разширяване в нови географски райони, използвайте тази рамка, за да оцените културните разлики. Освен това, наличието на човек, запознат с новия пазар, помага за разработването на стратегия за навлизане на пазара, като се вземат предвид културните фактори.

Например, кампанията на Pepsi „Come Alive with the Pepsi Generation” беше добре приета от англоговорящата аудитория. Китайската версия обаче обещаваше, че „Pepsi ще върне вашите близки от мъртвите”, но не се радваше на успех. Това е добър пример за това как PEST анализът би помогнал да се предотврати тази културна грешка.

Разработване на нов продукт

Разработването на нов продукт изисква значителни проучвания, вариращи от потребителски тенденции до модели на потребление и идентифициране на идеалния профил на клиента (ICP).

PEST анализът ви помага да вземете предвид външните фактори, които вашият ICP би взел под внимание по време на процеса на вземане на решения.

Анализирайте дългосрочната визия

PEST анализът е полезен, когато искате да анализирате дългосрочната картина на вашия бизнес от гледна точка на стратегическото мислене:

Когато стартирате нов бизнес или отваряте филиал на съществуващия си бизнес на ново място. Или пък искате да преоцените съществуващия пазар.

Дали лихвените проценти на целевия пазар са реалистични или бизнесът ще понесе значителни загуби

Когато се сблъскате с критичен проблем (като войната между Русия и Украйна), свързан с приемащата страна, искате да оцените доколко той ще повлияе на вашите операции.

Започвате нова продуктова линия или преминавате от бизнес, базиран на услуги, към бизнес, базиран на продукти.

Какво е SWOT анализ и с какво се различава от PEST анализ?

SWOT анализът, друга известна техника за проучване на пазара, често се използва заедно с PEST анализа за оценка на бизнес средата и други технологични фактори, които оказват влияние върху промяната. SWOT анализът означава – Силни страни, Слаби страни, Възможности и Заплахи.

За разлика от PEST анализа, при който фокусът ви е изцяло върху анализа на външната среда на бизнеса, SWOT анализът оценява както вътрешната, така и външната среда.

Стратезите използват PEST анализа като инструмент за мисловно картографиране, за да анализират бизнес средата и да идентифицират възможни заплахи и възможности. Тази рамка ви е необходима във фазата на идеи на един бизнес.

От друга страна, софтуерът за SWOT анализ е по-специфичен за проекта инструмент, който влиза в употреба, след като успешно сте създали бизнес план. На този етап искате да идентифицирате вътрешните си силни страни, за да се справите с външните заплахи и слабости, така че да не пропуснете външните възможности.

SWOT и PEST анализите дават най-добри резултати, когато се прилагат заедно.

Как да извършите PEST анализ

Извършването на PEST или PESTLE анализ от нулата отнема много време и ресурси. Вместо това, шаблонът за PESTLE анализ на ClickUp предоставя рамки за разбиране и анализ на външните фактори, които оказват влияние върху вашата бизнес среда.

Шаблонът за PESTLE анализ на ClickUp е ценен инструмент за предвиждане на загуби, предотвратяване на рискове и разбиране на бизнес възможностите.

В същото време, използвайки този шаблон, сте идентифицирали значителни възможности за растеж на приходите.

Предимствата от използването на шаблона за PESTLE анализ за постигане на целите на вашия проект са:

Структуриран подход към събирането, организирането и интерпретирането на данни

Помага за създаването на стратегии, съобразени с конкретни политически, икономически, социални, правни и екологични фактори.

Използвайте персонализирани статуси на задачите като „В процес“, „В очакване“, „Отворен отново“, за да проследявате напредъка на конкретен външен фактор, докато завършите проучването.

Изберете различни атрибути (качествени и количествени), за да оцените всеки фактор. Например, бележки, рискови аспекти и оценки за всяка страна.

Този шаблон ви позволява да добавите до шест атрибута, за да опростите анализа на данните.

Както всеки друг софтуер за управление на проблеми , ClickUp предлага три изгледа за този шаблон за PEST анализ. Налични са изглед на табло, изглед на списък и просто ръководство за начало.

Шаблонът за PESTLE анализ предоставя стандартни функции за управление на проекти, като добавяне на графици и персонализирани полета, изпращане на напомняния, етикети и маркировки, за да се гарантира видимост за всички.

Сега нека обсъдим как да използвате този шаблон, за да извършите първия си PEST(LE) анализ.

Идентифицирайте кои аспекти на потенциалните фактори да вземете под внимание

Всеки фактор на околната среда е свързан с множество елементи. Ако анализирате всички тези аспекти поотделно, PEST анализа може да отнеме месеци, дори години, за да бъде завършен. Затова по-разумната стратегия е да идентифицирате ключовите аспекти, които са от голямо значение за вашия бизнес за всеки фактор.

Да предположим, че извършвате PEST анализ на макроикономическите фактори, за да разберете дали трябва да разширите дейността си в нова страна. Създайте проектен документ, в който да изброите всички критични области за всеки фактор, към който искате да се насочите, и факторите, които могат да повлияят на вашия бизнес.

Когато създавате нов продукт, използвайте ClickUp Docs за вашия PEST анализ.

Политическите фактори включват възможността за конфликт с други страни, предстоящи избори или специално политическо законодателство за международни предприятия, които трябва да знаете, преди да започнете проекта.

Следващите икономически фактори, които трябва да се вземат под внимание, са ръстът или спадът на лихвените проценти и БВП, ако има значителна разлика в обменния курс, както и правителствената политика, свързана с ограниченията в международната търговия.

Общи социо-културни фактори са моделите на поведение или предпочитанията на потребителите и разликите в ценностите между поколенията, които могат да повлияят на целевия пазар.

Категоризирайте документите въз основа на етикети, като например външни фактори PEST, за лесен достъп и търсене. Добавете необходимите ресурси, насоки и фирмени уикита към работното си пространство.

Запишете възможностите и заплахите, свързани с всеки фактор.

След като съберете данните, обсъдете и идентифицирайте съответните възможности и заплахи. На този етап ще ви помогне да съчетаете PEST анализа с SWOT анализ.

Например, по време на пандемията от COVID-19 марки като Slack забелязаха следните възможности и заплахи:

Възможности Заплахи Пълно преминаване към дистанционна работа поради честите карантини и популярността на безконтактните технологии. След като пандемията отмине, операциите на място ще започнат отново, което ще доведе до по-малко използване на технологиите за дистанционна работа.

На този етап използвайте ClickUp Whiteboard за съвместно обсъждане на идеи. Ето как Whiteboard е творческо платно за вашия екип:

Сътрудничество с членовете на екипа си в реално време, за да добавяте бележки, да обсъждате подробно и да представяте нови идеи.

Превърнете концепциите в действие по-бързо, като създадете конкретни задачи в ClickUp и възложите на членовете на екипа да изпълнят всяка задача.

Добавянето на изображения и връзки на подходящите места помага да се добави контекст към всяка задача.

Откъснете се от процесите, базирани на документи, и мислете творчески с визуално привлекателни техники за генериране на идеи , като например мисловни карти.

Вградените функции на ClickUp ви позволяват да добавяте уеб, документи и карти с задачи към вашата бяла дъска.

Брейнсторминг, стратегическо планиране или изготвяне на работни процеси с визуално сътрудничество чрез ClickUp Whiteboards

На този етап ClickUp AI оптимизира работния ви процес, независимо дали управлявате пускането на продукт на пазара или създавате документ с PEST анализ за вашите заинтересовани страни. С ClickUp AI можете да извличате задачи за действие от бележките от срещи и да ги споделяте с екипа, да обобщавате коментари и да генерирате актуализации на проекти за вътрешни и външни сътрудници.

Време е да планирате и да предприемете действия

Въз основа на всички събрани данни, свързани с всички макроикономически фактори, определете бизнес целите си и конкретните действия за всяка цел.

Например, в горния пример с Slack, някои от съответните бизнес цели биха могли да бъдат:

Увеличаване на потребителската база на Slack с 80% по време на пандемията

Преминаване от инструмент, предназначен предимно за работа от разстояние, към хибриден инструмент, за да останете актуални след пандемията

За да постигнете горните цели, съответните действия ще бъдат:

Добавяне на повече функции за дистанционна работа в Slack, като видеоразговори, вградено управление на проекти и запис на екрана.

Добавяне на иновативни функции и нови интеграции, така че работните места, работещи в хибриден режим, също да използват този инструмент.

Също така, дръжте под ръка шаблони за доклади след действие, за да проследявате действията от време на време и да вземате подходящи бизнес решения.

Използвайте шаблони за доклади след действие за ретроспективен анализ

Документирайте следващия си PEST анализ с ClickUp

Чудесен начин да извлечете максимална полза от PEST анализа е да използвате инструменти за управление на проекти, за да направите информацията видима за всички вътрешни и външни заинтересовани страни, да си сътрудничите с членовете на екипа си в реално време и да организирате този анализ за бъдеща справка.

Проектните мениджъри и бизнес анализаторите използват инструмента за управление на проекти на ClickUp, за да помогнат на всички да са на една и съща страница по отношение на външните фактори, които могат да повлияят на вашия бизнес.

Шаблонът за PESTLE анализ на ClickUp помага на бизнес професионалистите да разберат настоящата и външната среда на бизнеса и да избегнат разширяването на обхвата.

Започнете, като изброите всички външни фактори в ClickUp Docs, включително социалните фактори, и превърнете текста в проследими задачи, за да сте в крак с идеите си.

След това използвайте шаблоните за ценностни предложения на ClickUp, за да комуникирате вашите оферти, да проведете конкурентен анализ и да разработите уникални ценностни предложения (UVP), ориентирани към клиента.

Създайте задачи за всеки фактор и използвайте ClickUp Goals, за да останете на път към постигането на целите си с ясни срокове.

Задайте вашите North Star показатели и ги постигнете с ClickUp

Превърнете тези планове в действия, разбийте всяко действие на няколко задачи и организирайте всичките си задачи в централен ClickUp Dashboard, за да са видими за всички. Получете подробна информация за напредъка на вашия PEST анализ с линейни, кръгови и лентови графики. Освен това, оценете капацитета на екипа да управлява работната натовареност.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp.

Създайте своя първи PEST анализ и овладейте изкуството на събирането на данни без усилие.