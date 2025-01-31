10-те най-добри алтернативи на Instapage през 2025 г. (ревюта и цени)

Използването на инструмент за създаване на целеви страници ви помага да създадете красиви целеви страници с висока конверсия за минути, без да се изискват големи технически познания. Това е благословия за много маркетинг специалисти и собственици на малки фирми.
За мнозина Instapage е първият избор за създаване на перфектни целеви страници.
Но предлага ограничени възможности за електронна търговия, което ограничава неговата пригодност за тези, които желаят да продават онлайн. Има и ограничен брой шаблони за целеви страници, което сериозно ограничава гъвкавостта на дизайна.
За щастие, Instapage не е единственият инструмент за създаване на целеви страници. Ако искате да откриете най-добрите алтернативи на Instapage, които предлагат по-добър баланс между функции и цена, сте на правилното място.
Ще ви запознаем с 10-те най-добри алтернативи на Instapage, всяка от които е създадена, за да подобри вашето онлайн присъствие.
Какво трябва да търсите в алтернативите на Instapage?
Преди да се впуснем в списъка, ето един бърз съвет. Изборът на алтернатива на Instapage става много по-лесен, когато знаете точно какво да търсите. Имайте предвид следните фактори, докато оценявате опциите си:
- Цени: Сравнете ценовите планове и се уверете, че алтернативата отговаря на бюджета ви и предлага функции, от които вашият бизнес се нуждае. Избягвайте ненужни разходи за лъскави функции, които няма да използвате.
- Шаблони: Разнообразен избор от професионално проектирани шаблони ще ви спести време и ще ви помогне да създадете визуално привлекателни целеви страници.
- Характеристики и функционалност: Потърсете платформа с висококачествени шаблони за писане на съдържание, шаблони за карта на сайта, надеждни възможности за A/B тестване, конструктор с функция „плъзгане и пускане” и безпроблемна интеграция с предпочитаните от вас инструменти за инбаунд маркетинг.
- Възможности за сътрудничество: Ако работите с екип, изберете алтернатива на Instapage, която позволява лесно сътрудничество и редактиране на целеви страници.
- Мобилна отзивчивост: С нарастващия брой потребители, които посещават уебсайтове чрез мобилни устройства ( 56,1% към декември 2024 г. ), създадените целеви страници трябва да са мобилно отзивчиви.
- Опции за персонализиране: Уверете се, че избраната от вас платформа предлага достатъчно възможности за персонализиране, за да отразите индивидуалността на вашата марка в целевите си страници.
- Анализ на ефективността: Потърсете инструменти за анализ и отчитане, като проследяване на конверсиите и топлинни карти, които да ви помогнат да намалите процента на отпадане, да подобрите ангажираността и да увеличите продажбите.
10-те най-добри алтернативи на Instapage, които можете да използвате
Сега, когато вече имате представа как да изберете подходящата алтернатива на Instapage, ето списък с 10-те най-добри опции на пазара днес.
1. Unbounce
Unbounce е инструмент за създаване на целеви страници, известен с лекотата си на употреба. Интерфейсът му с функция „плъзгане и пускане” елиминира необходимостта от умения за кодиране при създаването на целева страница, която привлича и конвертира посетителите.
Можете да избирате между Classic Builder и Smart Builder, за да създадете целева страница. Всеки план на Unbounce ви предлага достъп и до двете. Докато Classic Builder предлага оригиналното преживяване с плъзгане и пускане с усъвършенствано кодиране и персонализиране, Smart Builder използва изкуствен интелект, за да ускори създаването на целеви страници с препоръки, базирани на данни.
За потребителите на WordPress, плъгинът Unbounce WP ви помага да публикувате безпроблемно персонализирани целеви страници директно на вашия WordPress сайт.
Unbounce е известен с функцията си Smart Traffic, която подобрява конверсионните проценти и намалява цената на придобиване с оптимизация, задвижвана от изкуствен интелект.
Най-добрите функции на Unbounce
- Изберете от над 100 шаблона за целеви страници с функция „плъзгане и пускане“ и A/B тестване.
- Използвайте подходящи за мобилни устройства изскачащи прозорци и залепващи се ленти за постоянни CTA по време на превъртане.
- Свържете се с инструменти на трети страни като Google Analytics.
- Гарантирайте сигурността на своя акаунт и целеви страници с вградени функции за безопасност.
- Персонализирайте видео фонове, светлинни кутии, лесни формуляри за генериране на лийдове и благодарствени съобщения.
Ограничения на Unbounce
- Създаването на идеални целеви страници, подходящи за мобилни устройства, е предизвикателство.
Цени на Unbounce
- Стартиране: 99 $/месец
- Оптимизирайте: 145 $/месец
- Accelerate: 240 $/месец
- Concierge: Започва от 625 $/месец
Оценки и рецензии за Unbounce
- G2: 4. 4/5 (350+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 250 рецензии)
2. Landingi
С Landingi всеки може да създава функционални и визуално привлекателни уебсайтове без да се налага да пише код. За да опрости процеса на дизайн, платформата предлага интуитивен конструктор с функция „плъзгане и пускане”, както и библиотека с над 200 персонализируеми шаблона.
За персонализиран подход Landingi предлага интелигентни секции и гъвкавост при интегрирането на HTML/CSS. Можете да подобрите визуалната привлекателност, като безпроблемно включите безплатни изображения и икони в своите дизайни.
С функцията за дублиране с едно кликване можете лесно да възпроизвеждате целеви страници, като запазвате дизайна и променяте съдържанието, например при създаване на преведени версии. Тя ви позволява също така да групирате целевите страници ефективно въз основа на конкретни категории или кампании.
Можете да оптимизирате още повече производителността на уебсайта си с вградените възможности за A/B тестване.
Накрая, Landingi се интегрира безпроблемно с различни платформи за имейл маркетинг, CRM, електронна търговия, анализи и социални медии, включително Hubspot, Salesforce, ActiveCampaign, Google Analytics и PayPal, за да облекчи вашите маркетингови главоболия.
Най-добрите функции на Landingi
- Достъп до над 300 персонализирани шаблона за целеви страници с висока конверсия
- Персонализирайте целевите страници с динамично съдържание за целенасочено ангажиране
- Създавайте неограничен брой целеви страници
Ограничения на Landingi
- Ограничено обслужване на клиенти; липсва чат поддръжка
Цени на Landingi
- Lite: 29 $/месец
- Професионална версия: 49 $/месец
- Агенция: 149 $/месец
- Неограничен: 1000 $/месец
Оценки и рецензии за Landingi
- G2: 4,5/5 (над 270 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 170 рецензии)
3. Leadpages
Leadpages е една от алтернативите на Instapage, която ви позволява да генерирате потенциални клиенти и да създавате страници, фокусирани върху конверсията. Освен целеви страници, с този инструмент можете да създавате изскачащи прозорци и ленти с предупреждения, а дори и цели уебсайтове без усилие.
Но това не е всичко. Функцията за предсказуема аналитика на платформата ви дава възможност да оцените и оптимизирате ефективността на целевата си страница, като правите информирани промени и корекции. Получавате също така достъп до персонализирано обучение с техните експерти по генериране на лийдове.
Най-добрите функции на Leadpages
- Получавайте съвети за конверсия в реално време, докато създавате страници.
- Достъп до Leadpages с планове от по-високо ниво
- Интегрирайте безпроблемно с популярни доставчици на имейл услуги (ConvertKit, ActiveCampaign, AWeber)
- Свържете се с WordPress чрез специален плъгин.
- Получете технически консултации от световна класа по имейл, чат или телефон.
Ограничения на Leadpages
- Стандартният план не предлага A/B тестване.
- Не е подходящ за сложни и комплексни уебсайтове.
Цени на Leadpages
- Стандартен: 37 $/месец
- Pro: 74 $/месец
- Разширено: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Leadpages
- G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 290 рецензии)
4. Елегантни теми
Макар Divi by Elegant Themes често да се категоризира като WordPress тема, всъщност това е цялостна платформа за дизайн, която ви позволява да създавате и персонализирате всеки аспект на вашия уебсайт от нулата.
Divi надминава типичните шаблони, подобрявайки естетиката на целевата ви страница чрез включването на различни уникални елементи.
С визуалния си редактор, достъпен както за начинаещи, така и за професионалисти, можете лесно да проектирате висококачествени целеви страници. Ключовите функции включват редактиране на текст в реално време и персонализиран CSS контрол за напреднали потребители.
Най-добрите функции на Elegant Themes
- Активирайте модификации на уебсайта, за да се приспособите към променящите се бизнес нужди.
- Създавайте адаптивни уебсайтове и контролирайте как изглеждат на мобилни устройства.
- Редовно актуализирайте и подобрявайте функциите, за да подобрите функционалността на темата.
- Използвайте елементи от дизайна на целия уебсайт, за да направите глобални промени.
Ограничения на Elegant Themes
- Уебсайтовете, създадени с Elegant Themes, се зареждат бавно.
- Оформлението не се прехвърля автоматично на мобилни и други устройства.
Цени на Elegant Themes
- Divi: 89 $/година
- Divi Pro: 569 $/година
- Divi Lifetime: 249 долара
- Divi Pro + Lifetime: 729 долара
Оценки и рецензии за Elegant Themes
- G2: 4,7/5 (над 80 рецензии)
- Capterra: 4,8/5 (над 1000 рецензии)
5. Click Funnels
ClickFunnels е онлайн инструмент за продажби, с който фирмите могат да оптимизират маркетинговите си канали – от пускането на продукти на пазара до абонамента за имейли и продажбите. Всъщност това е цялостно решение за електронната търговия, което предлага редица функции като CRM, анализи, страници за продажби, сайтове за членство и други.
С персонализирани целеви страници и автоматични отговори по имейл, ClickFunnels улеснява създаването на маркетингови фунии. Той предлага лесен за използване интерфейс и интеграция с различни маркетингови платформи. Функции като създаване на формуляри за поръчки и страници с благодарности допълват пакета.
Независимо дали сте собственик на малък бизнес, онлайн предприемач или част от по-голямо предприятие, ClickFunnels може да ви помогне да увеличите конверсионните проценти, като идентифицира възможности за оптимизация на фунията на всеки етап от процеса.
Най-добрите функции на Click Funnels
- Достъп до 22 професионални шаблона за фунии, пригодени за различни бизнес сценарии, като пускане на продукти, страници за продажби и промоции на събития.
- Използвайте интуитивния редактор с функция „плъзгане и пускане“, за да създавате без усилие продажбени фунии и целеви страници; не са необходими умения за програмиране.
- Оптимизирайте вашите фунии с A/B тестове.
- Използвайте редактора на код, за да добавите персонализирани функционалности.
Ограничения на Click Funnels
- Потребителското преживяване се нуждае от подобрение
- Стръмна крива на обучение
Цени на ClickFunnels
- Основен: 147 $/месец
- Pro: 197 $/месец
- Funnel Hacker: 497 $/месец
Оценки и рецензии за ClickFunnels
- G2: 4,6/5 (над 380 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 640 рецензии)
6. Pagewiz
Създаването на целеви страници с Pagewiz е подобно на изготвянето на проста презентация.
Интуитивният редактор с функция „плъзгане и пускане” ви помага да създавате целеви страници с перфектна пикселна точност, без да се нуждаете от технически познания. Това е вярно: можете да поставяте елементи навсякъде и с пикселна точност. Просто посочете, кликнете и публикувайте лесно няколко страници – дори на мобилно устройство.
Pagewiz е също така софтуер за целеви страници, подходящ за създаване на целеви страници за кампании, особено защото ви позволява да изпращате масови имейли. Винаги можете да проверите най-новите статистики и проценти на конверсия на главната страница на кампанията. Освен това вашите данни за потенциални клиенти се съхраняват безопасно на сървърите на Pagewiz.
Най-добрите функции на Pagewiz
- Достъп до разширени опции за персонализиране на целеви страници чрез персонализиран HTML, CSS и JavaScript.
- Получете неограничен брой шрифтове безплатно от библиотеката Google Fonts.
- Добавяйте лесно видеоклипове, без да се налага да използвате вграден код.
- Създавайте формуляри с различни типове полета и проектирайте нови типове полета.
Ограничения на Pagewiz
- Дизайнът е малко ограничаващ.
Цени на Pagewiz
- Основен: 25 $/месец
- Стандартен: 42 $/месец
- Плюс: 84 $/месец
- Pro: 169 $/месец
Оценки и рецензии на Pagewiz
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: Недостатъчно рецензии
7. HubSpot
HubSpot е всеобхватна платформа за инбаунд маркетинг, продажби и услуги, която предоставя инструменти за всеки етап от пътуването на клиента. Платформата включва мощен CMS за създаване на SEO-оптимизирано съдържание и подобряване на онлайн видимостта и ангажираността.
Едно от основните предимства на HubSpot е неговият обширен набор от интеграции, който подобрява цялостната продуктивност на маркетинга и продажбите. Неговите надеждни анализи предлагат ценна информация за поведението на клиентите и ефективността на кампаниите, подпомагайки информираното вземане на решения, основано на данни.
HubSpot е страхотен инструмент за създаване на целеви страници, който ви позволява да свържете безплатно персонализиран домейн към CMS. Така можете да се съсредоточите не върху техническите предизвикателства, а върху това, което е най-важно – създаването на изключително клиентско преживяване.
Най-добрите функции на HubSpot
- Използвайте вградените инструменти за SEO, блогове и управление на социални медии, за да привлечете и конвертирате клиенти.
- Оптимизирайте рутинните задачи чрез автоматизация и изкуствен интелект
- Създавайте, персонализирайте и автоматизирайте имейл кампании въз основа на поведението на клиентите.
- Проследявайте ефективността на кампаниите с мощни аналитични и отчетни възможности.
Ограничения на HubSpot
- По-високите цени са възпиращ фактор за малките предприятия и стартиращите компании.
- Функции като автоматизация и разширени отчети са достъпни само при по-скъпите тарифни планове.
Цени на HubSpot
- Безплатно
- Стартово ниво: 18 $/месец
- Професионална: 800 $/месец
- Enterprise: Започва от 3600 $/месец
Оценки и рецензии за HubSpot
- G2: 4. 4/5 (над 10 600 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 3900 рецензии)
8. Brevo
Brevo, по-рано известен като Sendinblue, е популярен с инструмента си за имейл маркетинг, но е и пълноценен инструмент за създаване на целеви страници. Като една от най-добрите алтернативи на Instapage, Brevo предлага функции като CRM, SMS съобщения и реклами във Facebook.
Скриптът Tracker отличава Brevo, като позволява на потребителите да наблюдават поведението на своите контакти в уебсайта. Бизнесът може да използва тази информация, за да проектира автоматизирани работни процеси, които насърчават растежа.
Драг-енд-дроп конструкторът на целеви страници на платформата предлага лесен за използване интерфейс, който подобрява потенциалните клиенти и увеличава конверсиите. Brevo е ценно решение за бизнеса, който търси гъвкава и практична маркетингова платформа.
Най-добрите функции на Brevo
- Опростете задачите с лесен за използване и интуитивен интерфейс.
- Проследявайте трафика на целевите страници с помощта на Google Analytics.
- Добавяйте лесно формуляри към всяка страница
Ограничения на Brevo
- Стръмна крива на обучение
- Трудно е да добавяте/премахвате членове от план
Цени на Brevo
- Безплатно
- Стартово ниво: 25 $/месец
- Бизнес: 65 $/месец
- BrevoPlus: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Brevo
- G2: 4,5/5 (над 650 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 1900 рецензии)
9. GetResponse
Създаден като инструмент за автоматизация на имейл маркетинга, GetResponse се превърна в всеобхватна маркетингова платформа с множество функционалности, позволяваща на потребителите да създават целеви страници, да провеждат уебинари и др.
GetResponse предлага функции като шаблони, адаптирани за мобилни устройства, и интегриран редактор на изображения, поддържащ изображения от Shutterstock и GIF файлове от Giphy. Неговият инструмент за създаване на целеви страници предлага пълен пакет с функционалност за A/B тестове, чат на живо и уеб известия.
Най-добрите функции на GetResponse
- Изберете от над 200 шаблона за целеви страници, подходящи за вашите конкретни цели.
- Използвайте визуалния инструмент за създаване на фуния за продажби, за да подобрите възвръщаемостта на инвестициите.
- Създавайте оптимизирани целеви страници с помощта на изкуствен интелект
- Получавайте информация в реално време с аналитичен табло
Ограничения на GetResponse
- Необходимо е подобрение на използваемостта
- По-сложни функции като автоматизация на маркетинга, хостинг на уебинари и инструменти за електронна търговия са достъпни само в плановете от по-висок клас.
Цени на GetResponse
- Имейл маркетинг: 19 $/месец
- Автоматизация на маркетинга: 59 $/месец
- Електронна търговия и маркетинг: 119 $/месец
Оценки и рецензии за GetResponse
- G2: 4. 3/5 (630+ отзива)
- Capterra: 4. 2/5 (470+ отзива)
10. Groove
GroovePages е най-новото попълнение в пакета на Groove от инструменти за създаване на целеви страници и маркетинг, отговарящо на нуждите както на малките, така и на големите бизнес собственици.
Безплатният план на GroovePages предлага алтернатива на Instapage без никакви предварителни разходи. Безплатният план обаче има някои ограничения.
За тези, които търсят по-разширени функции, Groove предлага ограничена във времето оферта за достъп до всички интегрирани инструменти без тежестта на месечни такси.
Членството в Groove включва набор от инструменти, сред които GroovePages, GrooveMail, GrooveSell, GrooveKart, GrooveAffiliate, GrooveMember, GrooveVideo, GrooveBlog и други, което го превръща в цялостен пакет от маркетингови решения.
Най-добрите функции на Groove
- Оптимизирайте шаблони или създавайте страници блок по блок.
- Управлявайте партньорите си безпроблемно с вградената система за управление на партньори.
- Използвайте инструмента за създаване на целеви страници без кодиране, с функция „плъзгане и пускане“, за да създавате уебсайтове без усилие.
- Редактирайте и преглеждайте страниците според размера на отделните устройства.
Ограничения на Groove
- Понякога може да бъде нестабилен и непостоянен.
Цени на Groove
- Стартъп план: Безплатен
- Безплатен план Lite: Безплатен
- План Creator+: 42 $/месец
- План Premium+: 299 $/месец
- Premium+ Lifetime: 2497 долара
Оценки и рецензии за Groove
- G2: 4,7/5 (над 2900 рецензии)
- Capterra: 4. 4/5 (60+ отзива)
Други маркетингови инструменти
Създаването на целеви страници е само една малка част от преминаването на вашия бизнес в онлайн пространството. Трябва да създадете приличен уебсайт, да настроите онлайн магазин с функции за плащане и платежни портали, да го промотирате пред вашата аудитория и да го оптимизирате за конверсии.
Така че, макар Instapage и неговите алтернативи да са чудесни за подготовката на целевите ви страници, определено ще ви трябват още инструменти за цялостно управление на уебсайтове. И какво може да е по-добро от приложение, което ви позволява да правите всичко това?
Запознайте се с ClickUp!
ClickUp
ClickUp предоставя на маркетинговите екипи различни инструменти и функции за оптимизиране на уеб разработката – от създаване на привлекателни текстове за целеви страници до управление на маркетинговите работни процеси.
ClickUp AI, например, помага за създаването и стартирането на целеви страници от нулата. Използвайте го, за да генерирате красиви и фокусирани върху конверсията дизайни за вашия бизнес, спестявайки ви време и усилия.
Освен това, оптимизирайте съдържанието на целевата страница за по-висока ангажираност и конверсия, като използвате AI-базирания инструмент за създаване на впечатляващи заглавия, убедителни фрази за призив за действие и завладяващи описания на продукти.
Ако предпочитате да не създавате дизайни на целеви страници, можете да разчитате на шаблона за целеви страници на ClickUp за идеи и вдъхновение.
Професионален съвет? Възможностите на ClickUp не се ограничават само до създаването на целеви страници. Това е и всеобхватен софтуер за маркетинг на съдържание.
ClickUp за маркетинг предлага гъвкаво работно пространство, където вашият екип може да създава съдържание, да възлага задачи, да управлява работните процеси и да анализира резултатите от проектите.
ClickUp също така предоставя надеждни инструменти за управление и планиране на съдържанието. Шаблоните за календар на съдържанието позволяват на маркетинговите екипи да организират и визуализират ефективно своята стратегия за съдържание. Тези шаблони помагат за очертаване на графиците за създаване на съдържание, планиране на датите за публикуване и поддържане на последователността на кампаниите.
Най-добрите функции на ClickUp
- Променете тона и стила на писане мигновено с помощта на ClickUp AI.
- Създавайте висококачествено съдържание с помощта на AI подсказки
- Оптимизирайте маркирания текст с AI лентата с инструменти безпроблемно
- Създавайте ефективно мигновени обобщения и задачи за действие
- Превеждайте езици и извършвайте проверка на правописа в приложението
- Сътрудничество безпроблемно на ClickUp Whiteboards
- Проектирайте работни процеси с персонализирани шаблони
- Управлявайте съвместно творческите брифинги с ClickUp Docs
- Ускорете процеса на обратна връзка за дизайна с интегрирана функция за проверка.
Ограничения на ClickUp
- Широките възможности за персонализиране могат да бъдат прекалено сложни за нови потребители.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 6000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)
Към създаването на по-добри целеви страници
Когато търсите най-добрите алтернативи на Instapage, знаете, че решението е нещо повече от намирането на бърз заместител. Става въпрос за откриването на решение, което добавя стойност към вашите усилия в областта на уеб разработката и маркетинга.
Нашият подбрани списък ще ви помогне да направите информиран избор сред множеството налични AI уебсайт конструктори . Опитайте гъвкаво решение като ClickUp, за да се възползвате от създаването на съдържание и сътрудничеството, задвижвани от AI.