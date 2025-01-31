10-те най-добри алтернативи на Instapage през 2025 г. (ревюта и цени)

Използването на инструмент за създаване на целеви страници ви помага да създадете красиви целеви страници с висока конверсия за минути, без да се изискват големи технически познания. Това е благословия за много маркетинг специалисти и собственици на малки фирми.

За мнозина Instapage е първият избор за създаване на перфектни целеви страници.

Но предлага ограничени възможности за електронна търговия, което ограничава неговата пригодност за тези, които желаят да продават онлайн. Има и ограничен брой шаблони за целеви страници, което сериозно ограничава гъвкавостта на дизайна.

За щастие, Instapage не е единственият инструмент за създаване на целеви страници. Ако искате да откриете най-добрите алтернативи на Instapage, които предлагат по-добър баланс между функции и цена, сте на правилното място.

Ще ви запознаем с 10-те най-добри алтернативи на Instapage, всяка от които е създадена, за да подобри вашето онлайн присъствие.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Instapage?

Преди да се впуснем в списъка, ето един бърз съвет. Изборът на алтернатива на Instapage става много по-лесен, когато знаете точно какво да търсите. Имайте предвид следните фактори, докато оценявате опциите си:

10-те най-добри алтернативи на Instapage, които можете да използвате

Сега, когато вече имате представа как да изберете подходящата алтернатива на Instapage, ето списък с 10-те най-добри опции на пазара днес.

1. Unbounce

чрез Unbounce

Unbounce е инструмент за създаване на целеви страници, известен с лекотата си на употреба. Интерфейсът му с функция „плъзгане и пускане” елиминира необходимостта от умения за кодиране при създаването на целева страница, която привлича и конвертира посетителите.

Можете да избирате между Classic Builder и Smart Builder, за да създадете целева страница. Всеки план на Unbounce ви предлага достъп и до двете. Докато Classic Builder предлага оригиналното преживяване с плъзгане и пускане с усъвършенствано кодиране и персонализиране, Smart Builder използва изкуствен интелект, за да ускори създаването на целеви страници с препоръки, базирани на данни.

За потребителите на WordPress, плъгинът Unbounce WP ви помага да публикувате безпроблемно персонализирани целеви страници директно на вашия WordPress сайт.

Unbounce е известен с функцията си Smart Traffic, която подобрява конверсионните проценти и намалява цената на придобиване с оптимизация, задвижвана от изкуствен интелект.

Най-добрите функции на Unbounce

Изберете от над 100 шаблона за целеви страници с функция „плъзгане и пускане“ и A/B тестване.

Използвайте подходящи за мобилни устройства изскачащи прозорци и залепващи се ленти за постоянни CTA по време на превъртане.

Свържете се с инструменти на трети страни като Google Analytics.

Гарантирайте сигурността на своя акаунт и целеви страници с вградени функции за безопасност.

Персонализирайте видео фонове, светлинни кутии, лесни формуляри за генериране на лийдове и благодарствени съобщения.

Ограничения на Unbounce

Създаването на идеални целеви страници, подходящи за мобилни устройства, е предизвикателство.

Цени на Unbounce

Стартиране : 99 $/месец

Оптимизирайте : 145 $/месец

Accelerate : 240 $/месец

Concierge: Започва от 625 $/месец

Оценки и рецензии за Unbounce

G2: 4. 4/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 250 рецензии)

2. Landingi

чрез Landingi

С Landingi всеки може да създава функционални и визуално привлекателни уебсайтове без да се налага да пише код. За да опрости процеса на дизайн, платформата предлага интуитивен конструктор с функция „плъзгане и пускане”, както и библиотека с над 200 персонализируеми шаблона.

За персонализиран подход Landingi предлага интелигентни секции и гъвкавост при интегрирането на HTML/CSS. Можете да подобрите визуалната привлекателност, като безпроблемно включите безплатни изображения и икони в своите дизайни.

С функцията за дублиране с едно кликване можете лесно да възпроизвеждате целеви страници, като запазвате дизайна и променяте съдържанието, например при създаване на преведени версии. Тя ви позволява също така да групирате целевите страници ефективно въз основа на конкретни категории или кампании.

Можете да оптимизирате още повече производителността на уебсайта си с вградените възможности за A/B тестване.

Накрая, Landingi се интегрира безпроблемно с различни платформи за имейл маркетинг, CRM, електронна търговия, анализи и социални медии, включително Hubspot, Salesforce, ActiveCampaign, Google Analytics и PayPal, за да облекчи вашите маркетингови главоболия.

Най-добрите функции на Landingi

Достъп до над 300 персонализирани шаблона за целеви страници с висока конверсия

Персонализирайте целевите страници с динамично съдържание за целенасочено ангажиране

Създавайте неограничен брой целеви страници

Ограничения на Landingi

Ограничено обслужване на клиенти; липсва чат поддръжка

Цени на Landingi

Lite : 29 $/месец

Професионална версия: 49 $/месец

Агенция : 149 $/месец

Неограничен: 1000 $/месец

Оценки и рецензии за Landingi

G2: 4,5/5 (над 270 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 170 рецензии)

3. Leadpages

чрез Leadpages

Leadpages е една от алтернативите на Instapage, която ви позволява да генерирате потенциални клиенти и да създавате страници, фокусирани върху конверсията. Освен целеви страници, с този инструмент можете да създавате изскачащи прозорци и ленти с предупреждения, а дори и цели уебсайтове без усилие.

Но това не е всичко. Функцията за предсказуема аналитика на платформата ви дава възможност да оцените и оптимизирате ефективността на целевата си страница, като правите информирани промени и корекции. Получавате също така достъп до персонализирано обучение с техните експерти по генериране на лийдове.

Най-добрите функции на Leadpages

Получавайте съвети за конверсия в реално време, докато създавате страници.

Достъп до Leadpages с планове от по-високо ниво

Интегрирайте безпроблемно с популярни доставчици на имейл услуги (ConvertKit, ActiveCampaign, AWeber)

Свържете се с WordPress чрез специален плъгин.

Получете технически консултации от световна класа по имейл, чат или телефон.

Ограничения на Leadpages

Стандартният план не предлага A/B тестване.

Не е подходящ за сложни и комплексни уебсайтове.

Цени на Leadpages

Стандартен: 37 $/месец

Pro: 74 $/месец

Разширено: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Leadpages

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 290 рецензии)

4. Елегантни теми

чрез Elegant Themes

Макар Divi by Elegant Themes често да се категоризира като WordPress тема, всъщност това е цялостна платформа за дизайн, която ви позволява да създавате и персонализирате всеки аспект на вашия уебсайт от нулата.

Divi надминава типичните шаблони, подобрявайки естетиката на целевата ви страница чрез включването на различни уникални елементи.

С визуалния си редактор, достъпен както за начинаещи, така и за професионалисти, можете лесно да проектирате висококачествени целеви страници. Ключовите функции включват редактиране на текст в реално време и персонализиран CSS контрол за напреднали потребители.

Най-добрите функции на Elegant Themes

Активирайте модификации на уебсайта, за да се приспособите към променящите се бизнес нужди.

Създавайте адаптивни уебсайтове и контролирайте как изглеждат на мобилни устройства.

Редовно актуализирайте и подобрявайте функциите, за да подобрите функционалността на темата.

Използвайте елементи от дизайна на целия уебсайт, за да направите глобални промени.

Ограничения на Elegant Themes

Уебсайтовете, създадени с Elegant Themes, се зареждат бавно.

Оформлението не се прехвърля автоматично на мобилни и други устройства.

Цени на Elegant Themes

Divi: 89 $/година

Divi Pro: 569 $/година

Divi Lifetime: 249 долара

Divi Pro + Lifetime: 729 долара

Оценки и рецензии за Elegant Themes

G2: 4,7/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1000 рецензии)

5. Click Funnels

чрез Click Funnels

ClickFunnels е онлайн инструмент за продажби, с който фирмите могат да оптимизират маркетинговите си канали – от пускането на продукти на пазара до абонамента за имейли и продажбите. Всъщност това е цялостно решение за електронната търговия, което предлага редица функции като CRM, анализи, страници за продажби, сайтове за членство и други.

С персонализирани целеви страници и автоматични отговори по имейл, ClickFunnels улеснява създаването на маркетингови фунии. Той предлага лесен за използване интерфейс и интеграция с различни маркетингови платформи. Функции като създаване на формуляри за поръчки и страници с благодарности допълват пакета.

Независимо дали сте собственик на малък бизнес, онлайн предприемач или част от по-голямо предприятие, ClickFunnels може да ви помогне да увеличите конверсионните проценти, като идентифицира възможности за оптимизация на фунията на всеки етап от процеса.

Най-добрите функции на Click Funnels

Достъп до 22 професионални шаблона за фунии, пригодени за различни бизнес сценарии, като пускане на продукти, страници за продажби и промоции на събития.

Използвайте интуитивния редактор с функция „плъзгане и пускане“, за да създавате без усилие продажбени фунии и целеви страници; не са необходими умения за програмиране.

Оптимизирайте вашите фунии с A/B тестове.

Използвайте редактора на код, за да добавите персонализирани функционалности.

Ограничения на Click Funnels

Потребителското преживяване се нуждае от подобрение

Стръмна крива на обучение

Цени на ClickFunnels

Основен : 147 $/месец

Pro : 197 $/месец

Funnel Hacker: 497 $/месец

Оценки и рецензии за ClickFunnels

G2: 4,6/5 (над 380 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 640 рецензии)

6. Pagewiz

чрез Pagewiz

Създаването на целеви страници с Pagewiz е подобно на изготвянето на проста презентация.

Интуитивният редактор с функция „плъзгане и пускане” ви помага да създавате целеви страници с перфектна пикселна точност, без да се нуждаете от технически познания. Това е вярно: можете да поставяте елементи навсякъде и с пикселна точност. Просто посочете, кликнете и публикувайте лесно няколко страници – дори на мобилно устройство.

Pagewiz е също така софтуер за целеви страници, подходящ за създаване на целеви страници за кампании, особено защото ви позволява да изпращате масови имейли. Винаги можете да проверите най-новите статистики и проценти на конверсия на главната страница на кампанията. Освен това вашите данни за потенциални клиенти се съхраняват безопасно на сървърите на Pagewiz.

Най-добрите функции на Pagewiz

Достъп до разширени опции за персонализиране на целеви страници чрез персонализиран HTML, CSS и JavaScript.

Получете неограничен брой шрифтове безплатно от библиотеката Google Fonts.

Добавяйте лесно видеоклипове, без да се налага да използвате вграден код.

Създавайте формуляри с различни типове полета и проектирайте нови типове полета.

Ограничения на Pagewiz

Дизайнът е малко ограничаващ.

Цени на Pagewiz

Основен : 25 $/месец

Стандартен : 42 $/месец

Плюс: 84 $/месец

Pro: 169 $/месец

Оценки и рецензии на Pagewiz

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. HubSpot

чрез HubSpot

HubSpot е всеобхватна платформа за инбаунд маркетинг, продажби и услуги, която предоставя инструменти за всеки етап от пътуването на клиента. Платформата включва мощен CMS за създаване на SEO-оптимизирано съдържание и подобряване на онлайн видимостта и ангажираността.

Едно от основните предимства на HubSpot е неговият обширен набор от интеграции, който подобрява цялостната продуктивност на маркетинга и продажбите. Неговите надеждни анализи предлагат ценна информация за поведението на клиентите и ефективността на кампаниите, подпомагайки информираното вземане на решения, основано на данни.

HubSpot е страхотен инструмент за създаване на целеви страници, който ви позволява да свържете безплатно персонализиран домейн към CMS. Така можете да се съсредоточите не върху техническите предизвикателства, а върху това, което е най-важно – създаването на изключително клиентско преживяване.

Най-добрите функции на HubSpot

Използвайте вградените инструменти за SEO, блогове и управление на социални медии, за да привлечете и конвертирате клиенти.

Оптимизирайте рутинните задачи чрез автоматизация и изкуствен интелект

Създавайте, персонализирайте и автоматизирайте имейл кампании въз основа на поведението на клиентите.

Проследявайте ефективността на кампаниите с мощни аналитични и отчетни възможности.

Ограничения на HubSpot

По-високите цени са възпиращ фактор за малките предприятия и стартиращите компании.

Функции като автоматизация и разширени отчети са достъпни само при по-скъпите тарифни планове.

Цени на HubSpot

Безплатно

Стартово ниво : 18 $/месец

Професионална : 800 $/месец

Enterprise: Започва от 3600 $/месец

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 10 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3900 рецензии)

8. Brevo

чрез Brevo

Brevo, по-рано известен като Sendinblue, е популярен с инструмента си за имейл маркетинг, но е и пълноценен инструмент за създаване на целеви страници. Като една от най-добрите алтернативи на Instapage, Brevo предлага функции като CRM, SMS съобщения и реклами във Facebook.

Скриптът Tracker отличава Brevo, като позволява на потребителите да наблюдават поведението на своите контакти в уебсайта. Бизнесът може да използва тази информация, за да проектира автоматизирани работни процеси, които насърчават растежа.

Драг-енд-дроп конструкторът на целеви страници на платформата предлага лесен за използване интерфейс, който подобрява потенциалните клиенти и увеличава конверсиите. Brevo е ценно решение за бизнеса, който търси гъвкава и практична маркетингова платформа.

Най-добрите функции на Brevo

Опростете задачите с лесен за използване и интуитивен интерфейс.

Проследявайте трафика на целевите страници с помощта на Google Analytics.

Добавяйте лесно формуляри към всяка страница

Ограничения на Brevo

Стръмна крива на обучение

Трудно е да добавяте/премахвате членове от план

Цени на Brevo

Безплатно

Стартово ниво : 25 $/месец

Бизнес : 65 $/месец

BrevoPlus: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Brevo

G2: 4,5/5 (над 650 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1900 рецензии)

9. GetResponse

чрез GetResponse

Създаден като инструмент за автоматизация на имейл маркетинга, GetResponse се превърна в всеобхватна маркетингова платформа с множество функционалности, позволяваща на потребителите да създават целеви страници, да провеждат уебинари и др.

GetResponse предлага функции като шаблони, адаптирани за мобилни устройства, и интегриран редактор на изображения, поддържащ изображения от Shutterstock и GIF файлове от Giphy. Неговият инструмент за създаване на целеви страници предлага пълен пакет с функционалност за A/B тестове, чат на живо и уеб известия.

Най-добрите функции на GetResponse

Изберете от над 200 шаблона за целеви страници, подходящи за вашите конкретни цели.

Използвайте визуалния инструмент за създаване на фуния за продажби, за да подобрите възвръщаемостта на инвестициите.

Създавайте оптимизирани целеви страници с помощта на изкуствен интелект

Получавайте информация в реално време с аналитичен табло

Ограничения на GetResponse

Необходимо е подобрение на използваемостта

По-сложни функции като автоматизация на маркетинга, хостинг на уебинари и инструменти за електронна търговия са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на GetResponse

Имейл маркетинг : 19 $/месец

Автоматизация на маркетинга : 59 $/месец

Електронна търговия и маркетинг: 119 $/месец

Оценки и рецензии за GetResponse

G2: 4. 3/5 (630+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (‎470+ отзива)

10. Groove

чрез Groove

GroovePages е най-новото попълнение в пакета на Groove от инструменти за създаване на целеви страници и маркетинг, отговарящо на нуждите както на малките, така и на големите бизнес собственици.

Безплатният план на GroovePages предлага алтернатива на Instapage без никакви предварителни разходи. Безплатният план обаче има някои ограничения.

За тези, които търсят по-разширени функции, Groove предлага ограничена във времето оферта за достъп до всички интегрирани инструменти без тежестта на месечни такси.

Членството в Groove включва набор от инструменти, сред които GroovePages, GrooveMail, GrooveSell, GrooveKart, GrooveAffiliate, GrooveMember, GrooveVideo, GrooveBlog и други, което го превръща в цялостен пакет от маркетингови решения.

Най-добрите функции на Groove

Оптимизирайте шаблони или създавайте страници блок по блок.

Управлявайте партньорите си безпроблемно с вградената система за управление на партньори.

Използвайте инструмента за създаване на целеви страници без кодиране, с функция „плъзгане и пускане“, за да създавате уебсайтове без усилие.

Редактирайте и преглеждайте страниците според размера на отделните устройства.

Ограничения на Groove

Понякога може да бъде нестабилен и непостоянен.

Цени на Groove

Стартъп план: Безплатен

Безплатен план Lite: Безплатен

План Creator+: 42 $/месец

План Premium+: 299 $/месец

Premium+ Lifetime: 2497 долара

Оценки и рецензии за Groove

G2: 4,7/5 (над 2900 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (‎60+ отзива)

Създаването на целеви страници е само една малка част от преминаването на вашия бизнес в онлайн пространството. Трябва да създадете приличен уебсайт, да настроите онлайн магазин с функции за плащане и платежни портали, да го промотирате пред вашата аудитория и да го оптимизирате за конверсии.

Така че, макар Instapage и неговите алтернативи да са чудесни за подготовката на целевите ви страници, определено ще ви трябват още инструменти за цялостно управление на уебсайтове. И какво може да е по-добро от приложение, което ви позволява да правите всичко това?

Запознайте се с ClickUp!

ClickUp

ClickUp предоставя на маркетинговите екипи различни инструменти и функции за оптимизиране на уеб разработката – от създаване на привлекателни текстове за целеви страници до управление на маркетинговите работни процеси.

ClickUp AI, например, помага за създаването и стартирането на целеви страници от нулата. Използвайте го, за да генерирате красиви и фокусирани върху конверсията дизайни за вашия бизнес, спестявайки ви време и усилия.

Освен това, оптимизирайте съдържанието на целевата страница за по-висока ангажираност и конверсия, като използвате AI-базирания инструмент за създаване на впечатляващи заглавия, убедителни фрази за призив за действие и завладяващи описания на продукти.

Разпалете творчеството си, създайте шаблони за целеви страници или генерирайте текстове с бясна скорост с най-добрия партньор за мозъчна атака в света.

Ако предпочитате да не създавате дизайни на целеви страници, можете да разчитате на шаблона за целеви страници на ClickUp за идеи и вдъхновение.

Създавайте висококонвертируеми целеви страници с шаблона за целеви страници на ClickUp.

Професионален съвет? Възможностите на ClickUp не се ограничават само до създаването на целеви страници. Това е и всеобхватен софтуер за маркетинг на съдържание.

Подобрете планирането на съдържанието си с шаблона за план за съдържание на ClickUp.

ClickUp за маркетинг предлага гъвкаво работно пространство, където вашият екип може да създава съдържание, да възлага задачи, да управлява работните процеси и да анализира резултатите от проектите.

Сравнете визуално натоварването на екипа и проследявайте напредъка с изгледа на времевата линия на ClickUp.

ClickUp също така предоставя надеждни инструменти за управление и планиране на съдържанието. Шаблоните за календар на съдържанието позволяват на маркетинговите екипи да организират и визуализират ефективно своята стратегия за съдържание. Тези шаблони помагат за очертаване на графиците за създаване на съдържание, планиране на датите за публикуване и поддържане на последователността на кампаниите.

Планирайте съдържанието си без усилие с шаблона за календар на съдържанието на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Променете тона и стила на писане мигновено с помощта на ClickUp AI.

Създавайте висококачествено съдържание с помощта на AI подсказки

Оптимизирайте маркирания текст с AI лентата с инструменти безпроблемно

Създавайте ефективно мигновени обобщения и задачи за действие

Превеждайте езици и извършвайте проверка на правописа в приложението

Сътрудничество безпроблемно на ClickUp Whiteboards

Проектирайте работни процеси с персонализирани шаблони

Управлявайте съвместно творческите брифинги с ClickUp Docs

Ускорете процеса на обратна връзка за дизайна с интегрирана функция за проверка.

Ограничения на ClickUp

Широките възможности за персонализиране могат да бъдат прекалено сложни за нови потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Към създаването на по-добри целеви страници

Когато търсите най-добрите алтернативи на Instapage, знаете, че решението е нещо повече от намирането на бърз заместител. Става въпрос за откриването на решение, което добавя стойност към вашите усилия в областта на уеб разработката и маркетинга.

Нашият подбрани списък ще ви помогне да направите информиран избор сред множеството налични AI уебсайт конструктори . Опитайте гъвкаво решение като ClickUp, за да се възползвате от създаването на съдържание и сътрудничеството, задвижвани от AI.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!