25 идеи за виртуално коледно парти, които вашият екип ще обикне

Готови ли сте да съберете вашия отдалечен екип за празнично тържество? Ние сме ви подготвили този списък с 25 креативни идеи за виртуално коледно парти, за да разпространите празничното настроение. 🎄

Нека превърнем традиционната ви среща на екипа в забавно и запомнящо се преживяване, за което всички ще говорят дълго след празниците.

Без да губим повече време, нека приведем в действие тези планове за виртуални събития, за да отпразнуваме най-прекрасното време на годината.

Какво е виртуално коледно парти?

Виртуалното коледно парти е като типичното празнично парти в офиса, с тази разлика, че се провежда онлайн чрез софтуер за управление на срещи като Zoom, Google Meet, Microsoft Teams или WebEx.

Виртуалното празнично събитие е чудесна опция за отдалечени служители, защото всеки може да се включи отвсякъде. Освен това можете да спестите пари и да си спестите усилията по организирането на реално парти.

Не забравяйте да използвате празничен планирач, за да сте организирани преди, по време и след партито, за да сте сигурни, че всичко ще мине гладко. 🥳

25 незабравими идеи за виртуално коледно парти

Независимо от големината на вашия екип, тези идеи за виртуално коледно парти, заедно с основните правила за етикет при виртуални срещи, ще превърнат вашето виртуално парти в най-важното събитие на сезона. Да започнем и да направим партито тази година голям хит!

1. Виртуална размяна на подаръци „бял слон“

Забавлявайте се с колегите си (независимо къде се намират) с шаблона „Виртуален бял слон“ на ClickUp, който улеснява наслаждаването на тази класическа игра.

Една от най-добрите идеи за виртуално коледно парти е да организирате забавна размяна на подаръци. Преди събитието не забравяйте да определите и споделите бюджетния лимит за подаръците. 💰

Участниците избират подарък и изпращат на домакина снимка (заедно с дизайна на опаковката). Домакинът може да използва шаблона „Virtual White Elephant“ на ClickUp, за да покаже тези подаръци, скрити зад дизайните на опаковките, и да ги номерира за по-лесно справяне. Можете също да използвате приложение за рандомизиране, за да определите реда, в който участниците „отварят“ подаръците.

По време на партито участниците избират подарък, който да отворят. Те могат да задържат избрания от тях подарък или да откраднат този на някой друг. Ако подаръкът бъде откраднат, засегнатият играч избира отново. За да запазите интереса към играта, определете максимален брой кражби.

Домакинът използва шаблона, за да следи кой на кого принадлежи подаръкът и колко пъти е бил откраднат. Играта приключва, след като първият играч има последен ход, за да задържи или размени подаръка си. След партито всички купуват и си изпращат истинските подаръци. 🎁

2. Виртуална коледна игра „Pictionary“

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да възлагате задачи, да маркирате изпълнители и всичко необходимо, за да започнете следващото си сътрудничество.

Тази коледна игра Pictionary е лесна за организиране и със сигурност ще ангажира всички. Имате нужда от онлайн инструмент за бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, за да я споделите с екипа си.

Преди партито подгответе списък с думи и изрази, свързани с Коледа, като:

Целувка под имел

Елф на рафта 🧝

Джинджифилов човек

Когато дойде време за игра, раздели екипа на малки групи. Тайно изпрати на един член от групата дума, която да нарисува на бялата дъска (чрез частния чат на видео приложението), докато останалите гадаят.

Настройте таймер за всеки рунд да трае около 30 до 60 секунди. Ако даден отбор отговори правилно, получава точка. Сменяйте илюстраторите във всеки отбор, за да направите играта по-интерактивна. Отборът с най-много точки в края печели.

3. Скеч за празниците от Mad Libs

Използвайте ClickUp AI като част от виртуалното си празнично парти, за да измислите забавни скечове за членовете на екипа.

За парти, изпълнено с смях, не търсете нищо друго освен скеч за празниците от Mad Libs. За тази коледна игра първо ще ви е необходим сценарий за скеч с празнична тематика.

Не се притеснявайте, ако не сте драматург – можете да намерите много примери онлайн или да използвате ClickUp AI, AI инструмент за управление на събития, който ще ви помогне да измислите нещо. Ключът е да оставите празни места в сценария за съществителни, глаголи, прилагателни и наречия.

По време на партито всеки участва, като предлага думи, с които да се попълнят празните места, без да знае контекста на скеча. След като попълните всички празни места, разпределете роли на членовете на екипа, за да изпълнят скеча, използвайки думите, които току-що сте измислили.

4. Какво има в подаръчната кутия?

Позволете на вашия отдалечен екип да разкрие вътрешния си детектив с виртуална игра за празнично парти, съчетаваща мистерия и забавление. 🕵️

Като домакин, вие пълните подаръчна кутия с „мистериозен предмет”. По време на партито участниците могат да задават само въпроси с отговор „да” или „не”, за да отгатнат предмета. Например:

Кръгло ли е?

Може ли да го облечеш?

Бихте ли го намерили на коледната елха?

Който отгатне правилно, печели точка за себе си или за своя отбор. Продължавайте играта с различни предмети от кутията и в края на играта печели човекът или отборът с най-много точки.

5. Коледа на безлюден остров

Това е подобно на виртуалната игра „ескейп рум“, но е дори по-добро – става въпрос за творчество, екипна работа и разказване на истории.

Разделете дистанционните работници на екипи и ги помолете да донесат ограничен брой предмети (около пет до десет), с които да празнуват Коледа на безлюден остров. Позволете им да използват инструмент за бяла дъска, за да представят избора си с изображения. 🏝️

След обсъждане в отделни стаи, екипите се събират отново, за да споделят истории за това защо са избрали всеки елемент. Слушането на гледната точка и мотивите на всеки екип прави тази игра интересна и забавна.

6. Празнични любопитни факти

Това е забавен начин да проверите знанията на екипа си за празниците с въпроси от викторини, обхващащи коледни традиции, история, филми, музика и какво ли още не.

Като домакин, вие ще подготвите въпросите предварително и ще ги прочетете по време на събитието. Ако някой мисли, че знае отговора, той вдига ръка в чата. Ако отговори погрешно, следващият отбор, който вдигне ръка, получава шанс. Толкова е просто. ✅

7. Коледен конкурс за костюми

Оживете виртуалното си коледно парти с весела атмосфера и костюми. Нека вашият екип покаже коледния си дух с празнични костюми – от шапки и костюми на Дядо Коледа до костюми на елфи и уникални празнични творения, изработени от вас. 🧣

Добавете състезателен елемент, като накарате всички да гласуват за категории като „Най-креативен“, „Най-забавен“ или „Най-добър DIY костюм“, използвайки функцията за гласуване на видеоразговора. Не забравяйте да включите виртуална „фотокабина“, като заснемете снимка на екипа, за да запазите спомена от празника.

8. Коледно търсене на съкровище

Ловът на съкровища е една от най-интерактивните (и най-лесни!) идеи за виртуално коледно парти. Просто съставете списък с 5 до 10 празнични предмета, които всеки да намери у дома си. Ето някои идеи:

Поздравителна картичка

Забавна семейна снимка

Символ на постижение

Любим празничен филм или книга

Най-добрият корпоративен подарък , който някога съм получавал

Покажете списъка на всички, когато партито започне, включете таймера и наблюдавайте как започва надпреварата. Когато всички се върнат, нека споделят своите предмети и историята зад тях. След това можете да обявите победителя – участникът, който събере най-много предмети преди изтичането на времето, печели. ⏰

9. Отгадайте коледната песен с емоджи

Всички могат да подсвиркват класически коледни мелодии, но дали ще ги разпознаят като емоджита? Тази идея за виртуално коледно парти се състои в превръщането на популярни коледни мелодии в емоджита. Например, ⛄🎩❄️ може да бъде Frosty the Snowman.

Покажете на всички тези комбинации от емоджита с помощта на слайдшоу или ги изпратете в чата. Който отгатне правилно песента, получава една точка, а човекът или отборът с най-много точки в края на играта печели.

10. Виртуален конкурс за правене на снежен човек

Лесно нахвърлете идеите си на ClickUp Whiteboards

Дори и без истински сняг, все пак можете да се забавлявате, като създавате дигитални снежни човеци – изберете онлайн бяла дъска като платно. 🎨

По време на партито отделете време, за да може всеки да нарисува и покаже своя снежен човек. Когато всички са готови, можете да проведете анкета, за да видите чий снежен човек е най-харесван от останалите.

11. DIY Коледни подаръци

Създаването на коледни подаръци е друг празничен начин да накарате всички да покажат своите артистични умения. Изберете един или два лесни подаръка и изпратете на екипа си комплекти за декорация с всички необходими материали. ⚒️

Отделете време за изработването на тези подаръци, като вие (или друг член на екипа) ръководите екипа или следвате стъпките в YouTube урок. В края на сесията можете да заснемете дизайните на всички и да ги споделите в социалните медии или дори да накарате екипа да гласува за любимия си дизайн.

12. Виртуално шоу за таланти

Открийте скритите умения и таланти на вашия екип с празнично шоу за таланти! Това е увлекателна виртуална дейност за изграждане на екип, която ви позволява да видите другата страна на вашите колеги и да оцените тяхното разнообразие.

За да стартирате талант шоуто, помолете членовете на екипа си да подготвят предварително кратко представление или демонстрация на таланта си. Талантите могат да бъдат всичко, като например:

Пеене

Жонглиране

Свирене на музикален инструмент

Рецитиране на оригинално стихотворение

Изпълнение на магически трикове или стендъп комедия

След като всеки е имал възможност да блесне, можете да гласувате за забавни титли като „Най-креативен номер“ или „Най-голяма изненада“. 🏆

13. Коледна филмова вечер

Прекарайте време с екипа си в непринудена обстановка на виртуалното коледно парти. Изберете коледен филм, който всички да харесват, или изпратете анкета предварително, за да решите какъв филм да гледате. 🎥

Преди партито можете да изпратите на всеки пакет с коледни бисквитки, комплекти за горещ шоколад, пуканки или други закуски, или да покриете разходите им за закуски. По време на филма използвайте чата на видео приложението си, за да споделяте смях, коментари или онези моменти, в които си казвате „не може да бъде“, за да поддържате забавното и ангажиращо настроение.

14. Виртуален танцов курс за празниците

Въведете екипа си в празнично настроение, като съчетаете коледни мелодии с прости танцови движения. 🕺

Можете да наемете учител по танци или да помолите член на екипа, който обича да танцува, да води проста танцова програма. Танцовата програма трябва да е забавна и лесна за следване, така че всички членове на екипа да могат да участват и да се забавляват.

15. Празнично предизвикателство за търсене на думи

Добавете празничен акцент към класическата игра за търсене на думи на вашето виртуално парти. Потърсете онлайн пъзели за търсене на думи с коледна тематика, включващи думи като „имел“, „северен елен“, „Дядо Коледа“ и „снежинка“.

Копирайте и поставете тези пъзели в Google Slides или ClickUp Whiteboards, по един слайд (или място на бялата дъска) за всеки участник или екип. По време на партито дайте на всички време да намерят колкото се може повече думи. Лицето или екипът, който намери най-много думи, печели. 🎉

16. Предизвикателство „Думи в една дума“

Тази идея за виртуално коледно парти се състои в намирането на много малки думи от по-голяма дума, свързана с празничната тема. Например, от „Коледа“ играчите ще намерят думи като „Христос“, „чар“, „звезда“ и т.н.

Когато сте готови да започнете играта, създайте списък с думи, свързани с празниците. Споделете една от тях с екипа си и им дайте три до пет минути, за да измислят колкото се може повече по-малки думи.

Можете да го направите по-трудно, като разрешите най-малко три или четири думи. Всеки може да си запише думите, а когато времето изтече, всички споделят списъка си. Участникът с най-много думи печели. 📝

17. Отгадайте „увеличения“ обект

Виждали ли сте някога нещо отблизо и едва сте разпознали какво е? Вероятно никога не сте го пробвали, и точно това е изненадата в тази игра.

За да се подготвите за тази дейност, намерете снимки на коледни предмети и други случайни обекти. Увеличете конкретна част от всяка снимка, като използвате приложението за снимки на компютъра си. 🔎

По време на събитието споделете на екрана всяка увеличена снимка, за да могат участниците да отгатнат какво е. Ако не успеят, продължавайте да намалявате мащаба, докато не успеят.

18. Коледна кръстословица

Ето още една класическа игра с думи, която ще раздвижи мозъците на вашия екип. Намерете кръстословица с коледна тематика и я покажете на отделни слайдове в Google Slides, като дадете на всеки участник или екип свой слайд, върху който да работи.

Участниците могат да работят самостоятелно или в екипи. При екипна работа, разпределете всеки екип в отделна стая. Когато времето изтече, съберете се отново, за да проверите отговорите и да видите кой е отговорил най-правилно.

19. Списъкът на непослушните деца на Дядо Коледа

Разберете кой е бил „непослушен“ през този празничен сезон (или предишни такива) с тази коледна версия на „Никога не съм...“. Като домакин, вие ще казвате изречения, започващи с „Ти си в списъка на непослушните на Дядо Коледа, ако...“.

… никога не сте строили къщичка от джинджифил

… сте преподарили коледен подарък

… сте отворили подарък преди коледната сутрин

Играчите слагат пръст за всяка дейност, която са направили. За да стане по-интересно, можете да им позволите да споделят историите зад всеки пръст, който слагат. Продължете играта, докато изчерпите списъка си или само един човек има вдигнати пръсти – той е победителят. 👆

20. Екстремна игра „захарни пръчици”

Тази виртуална версия на Extreme Spoons със сигурност ще бъде хит на коледното парти в офиса ви – заместете лъжиците с бонбони. 🥄

Всеки играч се нуждае от захарна пръчка и тесте карти. За да започнете, всеки разбърква картите си и избира четири. Сега те избират още една карта от останалото тесте и я изхвърлят в купчина „отпадъци“ или я заменят с една от картите в ръката си.

Целта е да съберете четири еднакви карти възможно най-бързо. Щом го направите, покажете вашата захарна пръчка на камерата, за да могат и другите да направят същото. Който е последният, който покаже своята захарна пръчка, получава „C“ от „CANDY“. Изпишете „CANDY“ и сте аут. Продължавайте да играете, докато остане само един играч.

21. Смесени думи на Дядо Коледа

Ето още една забавна идея за виртуално коледно парти: всички се опитват да разгадаят разбъркани букви, за да образуват думи, свързани с Коледа. Можете да го направите по-трудно с теми като коледни ястия, филми и песни. 🎶

Като домакин, създайте презентация с разбъркани коледни думи. Например, „Дядо Коледа“ става „tanas ualsc“, а „имел“ се превръща в „emitlost“. Участниците могат да казват отговорите или да ги пишат в чата. Участникът или отборът, който отговори правилно на най-много думи, е победител.

22. Коледни песни караоке

Какво ще кажете за караоке сесия с забавен обрат, за да направите виртуалното си парти още по-вълнуващо?

Създайте празничен плейлист за караоке с популярни коледни песни и любимите песни, поискани от членовете на екипа. Намерете тези песни в YouTube, заедно с текстовете на екрана, за да може всеки да пее заедно. 🎤

За да направите празника още по-забавен, организирайте кръг с имитации. Накарайте всички да пеят като известни певци или знаменитости – гарантирано е, че ще се разсмеете до сълзи.

23. Коледно „това“ или „онова“

Това е дейност за изграждане на екип с въпроси за разчупване на леда, за да се свържете, да споделите истории и да научите за празничните традиции на другите. 🧑‍🎄

Подгответе презентация с забавни теми, свързани с празниците, като например:

Истинско или изкуствено дърво?

Егног или горещ шоколад?

Да се срещнете с Гринч или да бъдете Гринч?

Коледни грозни пуловери или пижами?

Да запазите украсите до 5 януари или да ги махнете до Нова година?

След като зададете всеки въпрос, позволете на всички да изберат предпочитанията си (чрез анкета) и да обяснят избора си. Това често предизвиква забавни дебати и укрепва връзките в екипа.

24. Виртуално представление на живо

Да организирате виртуално представление на живо е като да организирате частен концерт или шоу за вашия екип в техните холове. 🛋️

За да организирате това, наемете професионален изпълнител, като певец, фокусник или комедиант. Изберете някой, който може да ангажира публиката и да предложи забавно представление. Това е перфектната дейност, която позволява на вашия екип да седне, да се отпусне и да се забавлява.

25. Онлайн церемония по връчване на коледни награди

Онлайн церемонията по връчване на коледни награди е отличен начин да завършите празничното си събитие с високо настроение. Ако сте организирали няколко състезателни игри, това е идеалният момент да обявите победителите и техните награди. 🏅

Някои идеи за награди включват подаръци за продуктивност, дигитални подаръчни карти, билети за кино, кутии с напитки за щастлив час или дори допълнителен почивен ден. Можете също да включите специална награда „Благодаря“ за всеки, който е допринесъл за успеха на партито.

Често задавани въпроси за планирането на виртуално коледно парти

Ето отговорите на често задаваните въпроси за виртуалните коледни партита в офиса.

Как да организирате виртуално празнично парти?

Определете дата за събитието, изберете платформа за видеоконферентна връзка като Zoom, планирайте интересни дейности и изпратете цифрови покани с програма. Някои от най-добрите дейности включват виртуален Secret Santa или размяна на подаръци „бял слон“, списъкът на непослушните деца на Дядо Коледа и „Това или онова“.

Как да направите виртуалното коледно парти забавно?

Помолете екипа си да се облече в коледна тематична одежда, започнете партито с забавни игри и ледоразбивачи и пуснете фонова музика по време на дейностите или почивките. Насърчавайте участието на всички, за да бъде събитието включващо.

Колко дълго трябва да продължи едно виртуално коледно парти?

Тя трябва да продължи около 1 до 2 часа. Това е достатъчно дълго, за да се включите в различни дейности, без да се уморите от екрана.

