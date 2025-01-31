10-те най-добри ERP софтуера за производство през 2025 г. (ревюта и цени)

Изборът на ERP софтуер за производство не е лесна задача. С толкова много опции на пазара, може да бъде трудно да намерите подходящия, който не само отговаря на нуждите на вашия бизнес, но и на вашия бюджет.

За ваша радост, ние създадохме този списък с най-добрите ERP софтуерни решения за производството, за да ви помогнем да се ориентирате. В него ще намерите нашите 10 най-добри предложения, подредени по цена, функции, предимства и недостатъци.

Освен това ще подчертаем какво трябва да търсите, когато избирате софтуер за вашия производствен бизнес, за да подобрите процесите от създаването на продукта до неговото изпълнение. ?

Какво трябва да търсите в ERP софтуера за производство?

Софтуерът за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) улеснява управлението на производствения бизнес. Той се занимава с всичко – от счетоводство, човешки ресурси, верига на доставки и снабдяване, така че вие да можете да се съсредоточите върху безпроблемното производство на продуктите.

Ето какво да търсите в софтуера за ERP в производството:

Управление на запасите: Производителите се нуждаят от софтуер, който може да предоставя актуална информация за наличността, състоянието и местоположението на важни материали в веригата за доставки ⚒️

Планиране на капацитета: Можете да произвеждате само толкова стоки, колкото позволява капацитетът ви. Потърсете инструмент, който предлага отчети и прогнози за планиране на капацитета и натоварването.

Управление на задачите: Производството включва работата на десетки членове на екипа от различни отдели. Изберете платформа, която предлага функции Производството включва работата на десетки членове на екипа от различни отдели. Изберете платформа, която предлага функции за управление на задачите , като автоматизация, за да оптимизирате процесите.

Обслужване на клиенти: ERP софтуерът за производство трябва да предлага и инструменти за обслужване на клиенти, като например управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), за да се справя с проследяването на грешки и решаването на проблеми на потребителите.

10-те най-добри ERP софтуерни решения за производство за използване през 2024 г.

Тези 10 софтуерни решения за ERP в производството могат да ви помогнат да оптимизирате работните процеси, да проследявате запасите и да автоматизирате работата. Независимо дали обмисляте идеи за продукти, търсите начини да подобрите капацитета или докладвате за успехите в производството, тези инструменти ще ви помогнат да свършите работата. ?

1. ClickUp

Повишете производителността чрез оптимизиране на задачите и използване на адаптивни изгледи в ClickUp за организиране и наблюдение на всички видове работа.

Управлявайте ежедневните дейности на вашия производствен бизнес с ClickUp, инструмент за управление на проекти с функции за продукти и предприятия за организации. С тази платформа, базирана в облака, ще получите видимост в цялата компания, ще автоматизирате процесите и ще подобрите сътрудничеството в реално време между отделите. ?

Софтуерното решение Enterprise на ClickUp опростява междуфункционалната работа в екип, като ясно определя целите, установява ясен мониторинг и подобрява отчитането – всичко на едно място.

Създавайте задачи и добавяйте няколко изпълнители, за да разпределите работата. Добавяйте приоритети и зависимости, за да знае целият екип върху какво трябва да се работи първо.

Групирайте, филтрирайте или скрийте задачи в ClickUp 3. 0 Диаграми на Гант за проследяване и свързване на работните процеси във всичките ви задачи

Гледката на диаграмата на Гант в ClickUp ви позволява да създадете споделена времева линия, за да следите всички производствени процеси и да избягвате препятствия. Динамичната времева линия ви позволява да правите корекции по време на работа, независимо дали откривате проблеми или ускорявате работата по веригата. Опциите за цветово кодиране предлагат широк преглед на цялата производствена работа, така че можете да създавате пътни карти и планове за проекти за всички.

С функцията „Продукт“ на ClickUp преходът от мозъчна атака към пускане на пазара и изпълнение е по-бърз от всякога. ?

Интеграциите на DevOps ви позволяват да свържете всички инструменти, които използвате за създаване на продукти, в едно пространство. Автоматизацията на работния процес оптимизира процесите и поддържа проектите в движение, докато функциите за проследяване на грешки помагат за бързото решаване на проблеми, свързани с потребителското преживяване.

Искате още? Функцията за управление на ресурсите на ClickUp ви държи информирани за използването на активи, проследяването на времето и формулярите на доставчиците. Използвайте формулярите, за да поискате инвентаризация и да изчислите разходите, или използвайте различните изгледи, за да разгледате по-отблизо капацитета и натоварването на всеки отдел. ?

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Някои функции, като ClickUp AI, са достъпни само в платените планове.

Има крива на обучение, за да се запознаете с всички функции.

ClickUp цени

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 рецензии)

2. SAP

чрез SAP

SAP Digital Manufacturing е инструмент от ново поколение, който опростява управлението на веригата на доставки и спомага за увеличаване на приходите чрез управление на ресурсите. Използвайте го, за да оптимизирате изпълнението и да се справите с капацитета с помощта на информация на всеки етап от производствения процес.

Освен това, инструментите за идентифициране на опасности и намаляване на риска поддържат вашия бизнес в съответствие с изискванията и поставят основите за здравословна работна среда. ?

SAP най-добри функции

Вградената интелигентност предлага поглед върху веригата на доставки и производствения процес, за да се намали рискът и да се оптимизират ресурсите.

SAP S/4HANA предлага 3D визуализации и персонализирани параметри на данните за управление на маршрути и изграждане на производствени процеси.

Таблата за комуникация и рискове ви позволяват да сигнализирате за опасности и да ги отстраните незабавно, за да подобрите безопасността на работното място ⚠️

Проверяемите процеси за въздействие върху околната среда подпомагат отчитането на съответствието и минимизират загубата на ресурси.

Ограничения на SAP

Внедряването на ERP може да отнеме известно време, особено ако се нуждаете от персонализирани решения за вашия производствен бизнес.

Инструментът използва RDP технология за някои процеси, която не е най-новата налична технология.

SAP цени

Обадете се за цени

SAP оценки и рецензии

G2 : 4,2/5 (над 800 отзива)

Capterra: Н/Д

3. Oracle Netsuite

чрез Netsuite

Oracle Netsuite ERP е всеобхватно средство за производство, производствен процес и снабдяване. Потребителите харесват гъвкавостта на персонализирането. Функциите за многоезичност и многовалутност го правят особено полезен за глобалните производители.

Използвайте го, за да получите информация за финансовото управление на клиентите и да контролирате производствените процеси. ??‍?

Най-добрите функции на Netsuite

Инструментите за управление на поръчките подобряват контрола над запасите, така че да максимизирате производителността и да използвате ефективно ресурсите по цялата верига.

Използвайте календари или диаграми на Гант, за да оптимизирате планирането в реално време и да контролирате запасите си там, където е необходимо.

Управлението на местоположението на доставчиците, пълното планиране на дистрибуционните изисквания и инструментите за планиране на множество местоположения предлагат глобална видимост за вашата верига за доставки.

Вграденият CRM е облачно решение, което ви свързва с клиентите, автоматизира маркетинговите процеси и предоставя реални данни за потребителите.

Ограничения на Netsuite

Има стръмна крива на обучение, особено когато започнете да персонализирате ERP платформата.

Има ограничения относно видовете документи, които можете да експортирате, и не цялата информация се прехвърля правилно.

Netsuite цени

Свържете се с нас за цени

Netsuite оценки и рецензии

G2 : 4/5 (над 2800 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1400 отзива)

4. Infor

чрез Infor

Infor е водещо ERP решение за производство, което автоматизира производствените процеси и предлага данни в реално време и прозрачност във всяка точка от веригата на доставки. ERP базираното на облак решение се ползва с доверието на производствени компании в различни индустрии, включително авиационна, здравна и хотелиерска. ?‍⚕️

Използвайте го за обработка на химическото производство или за създаване на работни потоци и тръбопроводи за управление на ресурсите за автомобилен дизайн.

Най-добрите функции на Infor

Отчитането на базата на данни предлага прозрачност в процесите на веригата за доставки с прогнозиране на търсенето и управление на взаимоотношенията с доставчиците (SRM).

Инструментите за планиране ви позволяват да планирате ресурсите и капацитета, за да доставяте винаги навреме на клиентите си.

Инструментите за сътрудничество позволяват на целия екип да работи заедно, за да подобри процедурите и да получава актуална информация за промените.

Лесно проследявайте работните поръчки, създавайте профили на клиенти и изтегляйте отчети за безпроблемно планиране на производството.

Ограничения на Infor

Въпреки че инструментът е персонализируем, може да се наложи да наемете консултант за внедряването му.

Някои модули са достъпни само в премиум плановете.

Цени на Infor

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Infor

G2 : 3,8/5 (118+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (50+ отзива)

5. Odoo

чрез Odoo

Odoo е ERP система за производство, която се занимава с всичко – от MES и контрол на производствения цех до управление на качеството и поддръжка. Персонализирайте инструмента според вашите уникални нужди и оптимизирайте управлението на склада, проследявайте дистрибуторите и контролирайте нивата на запасите. ?

Odoo предлага и подробна информация за поръчките, суровините и процесите на всеки етап от производствения цикъл.

Най-добрите функции на Odoo

Единственото приложение обединява всички работни процеси в производството ви на едно място, като предлага висока степен на мащабируемост, независимо дали сте малка или голяма фирма.

Симулациите в реално време ви позволяват да експериментирате с планирането на капацитета, наличността и контрола на разходите, за да подобрите рентабилността.

Диаграмите на Гант улесняват планирането с визуални табла за планиране на производствените поръчки.

Използвайте интеграции и добавки за IoT (Интернет на нещата), за да свържете принтери за баркодове, инструменти за електронна търговия и приложения за контрол на качеството, за да работите с всичките си инструменти на едно място.

Ограничения на Odoo

Има крива на обучение, особено за потребители, които не са използвали ERP софтуерни решения.

Някои потребители откриха бъгове и проблеми в инструмента, които забавиха производителността.

Цени на Odoo

Едно безплатно приложение : неограничен брой потребители, само едно приложение

Стандартен : 31,10 $ на потребител на месец

Персонализирано: 46,80 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Odoo

G2 : 4,2/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 700 отзива)

6. Oracle Manufacturing

чрез Oracle Manufacturing

Oracle Fusion Cloud Manufacturing е персонализируем ERP инструмент, който предлага десетки функции, за да отговори на вашите специфични нужди. Инструментите за бизнес анализи предлагат информация за данните на ниво основа, за да можете да подобрите процеса на вземане на решения. Функционалността за планиране на производството и производствените операции рационализира работните процеси, подобрява използването на ресурсите и оптимизира качеството. ??

Oracle Manufacturing – най-добри функции

Инструментите за дискретно производство и управление на процесите включват управление на рецепти, проследяване и проследяване на генеалогията и изпълнение на партиди.

Създавайте графици, използвайки наличността на ресурсите в реално време, за да подобрите производството през целия цикъл на управление на производството.

Многостепенната видимост ви позволява да виждате процесите във вътрешни, външни и договорни складове, за да поддържате високо ниво на контрол на качеството.

Използвайте функционалността на IOT, за да следите маршрутите на превозните средства, да персонализирате клиентското преживяване и да получите информация за поддръжката на машините.

Oracle Ограничения при производството

Някои потребители имаха затруднения при интегрирането на инструменти без персонализирана документация.

Потребителският интерфейс може да бъде труден за навигация, особено по време на въвеждането.

Oracle Manufacturing цени

Свържете се с нас за цени

Oracle Оценки и рецензии за производството

G2 : 4,3/5 (над 30 отзива)

Capterra: Н/Д

7. Acumatica

чрез Acumatica

Acumatica е ERP софтуерна система, която опростява бизнес операциите, като осигурява цялостна видимост, заедно с инструменти за планиране и график. Използвайте я, за да разработите спецификация на материалите, да управлявате процесите, свързани с клиентите, и да подобрите проследимостта на ресурсите, които са от жизненоважно значение за вашите производствени процеси.

Най-добрите функции на Acumatica

Инструментът за управление на продукти организира всички видове производствени среди, независимо дали се фокусирате върху серийни процеси или проекти по поръчка.

Engineering Change Control улеснява създаването на спецификации за материали повече от всякога с вградена CAD и PLM функционалност.

Ролевите табла за управление разглеждат всеки аспект от производствения процес, за да минимизират прекъсванията, да увеличат производителността и да повишат приходите.

Инструментите за машинно обучение подобряват управлението на запасите и поръчките за продажби с данни и показатели в реално време, които можете да използвате, за да сте сигурни, че винаги разполагате с капацитет.

Ограничения на Acumatica

Функциите за отчитане на времето могат да бъдат подобрени, за да се оптимизират още повече работните процеси.

Създаването на отчети от нулата изисква дълъг процес на обучение.

Acumatica цени

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Acumatica

G2 : 4,4/5 (над 800 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 100 отзива)

8. Microsoft Dynamics 365

чрез Microsoft Dynamics 365

Използвайте Microsoft Dynamics 365, локална ERP система, за да превърнете бизнес процесите си в източник на приходи. С планиране на производството и дистрибуцията, управление на активи и поддръжка на продажбите, този инструмент е всеобхватен ERP софтуерен център за производство.

Най-добрите функции на Microsoft Dynamics 365

Инструментите за проектиране и обучение опростяват сътрудничеството в предприятието и ускоряват времето, необходимо от идеята до изпълнението.

Вградените IoT и AI инструменти свързват фабриките, така че всеки да получава актуална информация в реално време за наличността на ресурсите и проблемите в веригата на доставки.

Използвайте софтуера за планиране на производството , за да планирате и изпълните всяка стъпка от производствения процес.

Изградете по-добри взаимоотношения с клиентите с помощта на таблото за продажби, което проследява новите потенциални клиенти и създава нови връзки между каналите.

Ограничения на Microsoft Dynamics 365

Някои потребители смятат, че е трудно да получат помощ от екипа за обслужване на клиенти.

Интеграциите не винаги работят безпроблемно, особено с документацията.

Microsoft Dynamics 365 цени

Управление на веригата на доставки : 180 USD/потребител/месец, след това 30 USD/потребител/месец за всяко допълнително приложение

Интелигентно управление на поръчките: Започва от 300 долара за 1000 поръчки на месец

Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics 365

G2 : 3,8/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4/5 (над 100 отзива)

9. IFS

чрез IFS

IFS е ERP система за производство в облака, която предлага цялостна продуктова поддръжка за всички видове бизнеси. Независимо дали вашите производствени процеси са свързани с химикали, храни и напитки или индустриални материали, този инструмент може да подобри начина, по който работите. ✍️

Най-добрите функции на IFS

Интегрираните производствени процеси и инструменти за оптимизация на партидите улесняват спазването на нормативните изисквания, особено за компании, работещи с химикали.

Пълната проследимост ви показва точно къде се намират всички ваши суровини и осигурява видимост в реално време, за да коригирате капацитета.

Използвайте вградения CRM, за да управлявате взаимодействието с клиентите и да предоставяте по-добри продукти и услуги по-бързо.

Инструментите за системи за изпълнение на производството (MES) ви позволяват да идентифицирате модели, да откривате проблеми и да вземате решения, свързани с риска, по-бързо и по-ефективно.

Ограничения на IFS

Някои модули изискват специални лицензи или платени добавки, за да работят безпроблемно.

Управлението на разрешенията и ролите може да бъде сложно в зависимост от начина, по който е внедрена системата.

IFS цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за IFS

G2 : 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 3,8/5 (над 20 отзива)

10. SYSPRO

чрез SYSPRO

Софтуерът SYSPRO за управление на производствените операции (MOM) е инструмент за управление на бизнеса, който се фокусира върху увеличаване на производителността и минимизиране на загубите в веригата на доставки. Използвайте инструмента, за да планирате производствените процеси, да графицирате суровините и да анализирате данните за по-добро вземане на решения.

Най-добрите функции на SYSPRO

360-градусовият поглед върху производствените процеси ви позволява да визуализирате производствения цикъл на едно място.

С функциите на Smart Factory можете да събирате данни и да комуникирате с машините в производствения цех за по-свързан подход към производството.

Интуитивните табла за планиране и график позволяват на всеки член на екипа да види какво се очаква от него.

Интеграциите свързват всички ваши софтуери и инструменти в едно цифрово пространство за лесно управление.

Ограничения на SYSPRO

Няма HR модули, които някои конкуренти предлагат.

В началото платформата може да е трудна за навигация, затова планирайте обучение по време на въвеждането.

SYSPRO цени

Свържете се с нас за цени

SYSPRO оценки и рецензии

G2 : 4. 1/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 100 отзива)

Оптимизирайте производствените процеси с ClickUp

С тези софтуерни решения за ERP в производството можете да вземате по-добри бизнес решения и да оптимизирате производствените си процеси. Всяко от тях предлага собствено ниво на персонализация и специални функции, които могат да отговорят на вашите нужди.

За да започнете да изграждате по-добри производствени процеси и да опростявате работните потоци, защо да не изберете ClickUp? С корпоративни инструменти за проследяване и отчитане ще получите по-добра представа за това, което се случва на всеки етап от производството.

Освен това, инструментите за управление на продукти и ресурси ви позволяват да управлявате активите и ресурсите по-ефективно, за да повишите производителността и рентабилността. ?

Няма нужда да чакате. Регистрирайте се в ClickUp още днес!