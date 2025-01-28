10 най-добри алтернативи на Chatsonic през 2025 г. (рецензии и цени)

Не е лесно да се намери инструмент за писане, който да владее SEO и да поддържа интереса на аудиторията ви. С множеството опции за кодиране, писане и превод, изборът на само една може да се окаже истинско предизвикателство.

ChatSonic е водещ инструмент за създаване на съдържание, превод и SEO. Този AI-базиран асистент за писане помага за създаването на увлекателни текстове и блог публикации за минути.

Съвременните писатели обаче не се задоволяват с използването на един-единствен инструмент. Някои инструменти генерират неточни данни, докато други произвеждат скучно и изкуствено звучащо съдържание. Използването само на ChatSonic не отговаря напълно на това изискване.

Затова сме събрали списък с най-добрите AI инструменти за писане, всеки от които има уникални предимства и ограничения. Тези алтернативи на ChatSonic създават висококачествено съдържание за вас, което е също толкова надеждно, а може би дори и по-добро!

Нека се заемаме и ви помогнем да намерите идеалния софтуер за писане въз основа на функции, ограничения, цени и ревюта.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Chatsonic?

Дали достъпната цена и ограниченията за броя думи са единствените фактори, които трябва да се вземат предвид при търсенето на алтернатива на ChatSonic? Не съвсем. Перфектният асистент за писане се нуждае от много повече от това.

Ето списък с насоки, които да имате предвид, когато правите избор:

Неограничен брой думи: Не позволявайте броят на думите да ограничава вашата креативност! Изберете опция, която не ограничава създаването на съдържание с определен брой думи .

Шаблони за съдържание : Изберете AI инструмент за писане с : Изберете AI инструмент за писане с шаблони за съдържание — те дават идеи и оптимизират процеса на създаване на съдържание.

Функции за редактиране : Изберете софтуер с редактор , базиран на изкуствен интелект, който може да форматира правилно висококачественото ви съдържание и да премахне семантичните и синтактичните грешки.

Генератор на идеи: Изберете решение, което не ограничава вашата креативност. Потърсете такова, което помага Изберете решение, което не ограничава вашата креативност. Потърсете такова, което помага за генериране на идеи както за кратко, така и за дълго съдържание, подпомага планирането, изработването на стратегии и др.

Мобилност: Накрая, уверете се, че предлага отлична мобилност, за да имате достъп до вашия AI партньор, когато сте в движение, като използвате всяко устройство, което е наблизо.

10-те най-добри алтернативи на Chatsonic за 2024 г.

1. Clickup

Използвайте AI асистента за писане в ClickUp, за да създавате дълги текстове, блог публикации, да генерирате идеи, да съставяте имейли и др.

ClickUp служи като инструмент за генериране на AI съдържание, предоставяйки на създателите мощен набор от инструменти за писане, включително генератор на идеи и различни инструменти за куриране на съдържание. Това му осигурява мястото като един от най-добрите инструменти за разработване на AI съдържание.

Пишете, обобщавайте и генерирайте идеи без усилие отвсякъде, използвайки неговия AI-задвижван редактор и гъвкава съвместимост. AI функциите на ClickUp предлагат отлична съвместимост, предоставяйки ви достъп от всеки ъгъл на света. Разкрийте пълния му потенциал с функциите за управление на проекти на ClickUp!

Усъвършенствайте резултатите си, за да достигнете по-добро съдържание по-бързо, като използвате reprompting в ClickUp AI.

Най-добрите функции на ClickUp

Пишете по-добре и по-бързо: Многофункционалният AI-поддържан асистент на ClickUp ви позволява да бъдете по-предвидими, като ви помага да създавате обширни планове за писане, да генерирате идеи, да създавате задачи за действие или да обобщавате дългите, скучни и досадни текстове в кратки откъси, които ви казват точно това, което трябва да знаете. Всичко това с само няколко кликвания!

Вграден редактор на текстове: Усъвършенствайте своите задачи по писане с AI редактора на ClickUp. Подобрявайте документите си в реално време, получавайте предложения за идеи и коригирайте автоматично граматическите грешки, за да постигнете изтънчен и ефективен стил на писане.

Съвместимост с устройства: Използвайте ClickUp от всяко устройство и дори когато сте в движение, благодарение на отличната му съвместимост с множество устройства и платформи.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

Готови AI инструменти: Подпомагайте всеки отдел, независимо от ролята и случая на употреба, като използвате стотици ръчно изработени инструменти за изследване.

Ограничения на ClickUp

Може да дава общи отговори

Може да разбере погрешно някои разговори

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Оценки и ревюта за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. OpenAI

чрез OpenAI

GPT-4 и DALL·E 3 на OpenAI се отличават в създаването на текст и изображения. GPT се справя със сложни задачи, като използва обширните си знания и без усилие интерпретира визуалната информация за надписи и анализи.

Управлението на големи обеми данни не е проблем – той обработва над 25 000 думи наведнъж. GPT-4 и DALL·E 3 се отличават в създаването на съдържание (кратко и дълго) и решаването на проблеми, за да създават разнообразно съдържание, да решават сложни проблеми и да внедряват иновации в различни области.

Най-добрите функции на OpenAI

API платформа: Усвойте без усилие създаването на чатботове и инструменти за изкуствен интелект с API платформата на OpenAI. Научете се да генерирате текст, да проектирате подсказки, да създавате изображения, да преобразувате текст в реч и много други.

GPT-4: Повишете креативността и уменията си за кодиране с най-новия чатбот на OpenAI – първокласен AI инструмент. Насладете се на свободата от щедри ограничения за броя думи в безплатната версия

DALL·E 3: Превърнете идеите си в точни изображения с това разширение на OpenAI. Няма нужда да се притеснявате, че думите или описанията ви ще бъдат пренебрегнати – това е стъпка над типичните системи за преобразуване на текст в изображения.

Ограничения на OpenAI

Знания, прекъснати от януари 2022 г.

Ограничен прозорец за контекст

Не може да адаптира нови знания в реално време

Има склонност да използва многократно изрази за запълване

Цени на OpenAI

GPT-4 Turbo: 0,01 $ / 750 думи (вход) и 0,03 $ / 750 думи (изход)

GPT-4: 0,03 $ / 750 думи (вход) и 0,06 $ / 750 думи (изход)

GPT-3. 5 Turbo: 0,0010 $ / 750 думи (вход) и 0,0020 $ / 750 думи (изход)

Assistants API: 0,03 $ на сесия (безплатно до 12/1/2024)

Вграждане на модели: 0,0001 $ / 750 думи

Персонализирани версии: Персонализирани цени

Рейтинги и ревюта на OpenAI

G2: 4,7/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (30+ рецензии)

Разгледайте тези алтернативи на ChatGPT!

3. TextCortex

чрез TextCortex

Персонализирайте TextCortex, за да отговаря напълно на вашия уникален стил на писане и специфични нужди. TextCortex създава 100% персонализирана изкуствена интелигентност въз основа на вашите знания и въведени данни. Спестява ви време, като бързо се справя с задачите.

Генерирайте няколко творчески идеи и подобрете писателските си умения, когато страдате от писателски блок. Насладете се на всички обичайни функции, като преразказване на изречения, граматика и проверка на правописа в над 25 поддържани езика.

Най-добрите функции на TextCortex

Възможност за персонализиране: Адаптирайте своя AI асистент според конкретните си нужди, използвайки гъвкавите AI-базирани чатбот и инструменти за писане на TextCortex. Zeno се учи от вашите индивидуални входни данни и стил, променяйки начина, по който взаимодействате с него

Креативност, базирана на потребителя: Пренесете креативността си на следващото ниво с динамичния текстов генератор на TextCortex. Той се адаптира към вашия стил на писане, помагайки ви да преодолеете творческите блокажи и вдъхновявайки ви с нови идеи, като същевременно остава верен на вашите предпочитания при съставянето на текстове.

Възможности за интеграция: Използвайте TextCortex на всяко устройство, платформа и приложение с над 30 000 опции за интеграция за настолни, мобилни и браузърни интерфейси.

Ограничения на TextCortex

Не можете да се справите с големи обеми текст

Понякога създава повтарящо се съдържание

Необходими са няколко опита, преди да се приспособите към вашия стил на създаване

Не може да генерира полезна информация за ревюта на продукти

Цени на TextCortex

Безплатно завинаги

Неограничен: 83,99 $/месец на потребител

Lite: 23,99 $/месец на потребител (до 125 000 думи)

Оценки и ревюта за TextCortex

G2: 4,7/5 (над 190 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 90 рецензии)

4. Bard

чрез Bard

Bard на Google е експериментална услуга за разговорна изкуствена интелигентност, предназначена за обмен на идеи и вдъхновение. Нейната отличителна черта е мултимодалността, което означава, че тя разбира и генерира съдържание в различни формати. Bard отговаря на разнообразните предпочитания на потребителите, подобрява достъпността, подобрява потребителското преживяване и насърчава творчеството в различни индустрии.

Той включва фина персонализация, за да се приспособи към вашите предпочитания. Не е необходимо да се научавате на специален език за команди, което прави Bard лесен и удобен за ползване.

Най-добрите функции на Bard

Мултимодалност: Искате ли да промените начина, по който взаимодействате с Bard? Разгледайте неговата гъвкава мултимодална функция, която ви позволява да избирате между текст, изображения или аудио вход за по-разнообразно комуникационно преживяване.

Персонализация: Настройте Bard според вашите предпочитания – колкото повече го използвате, толкова по-умен става. Ученето в реално време означава, че той се настройва според вашите избори и стил, предоставяйки висококачествено съдържание, което отговаря на вашите нужди.

Достъпност: Откажете се от изучаването на инженерство на подсказки и получите точно това, което искате, използвайки прост човешки език

Ограничения на Bard

Липсва контекстуално разбиране

Много вероятно е да има халюцинации или да не реагира

Понякога предоставя невярна информация.

Съдържанието може да бъде без въображение, повтарящо се и пристрастно.

Цени на Bard

Безплатно завинаги

Оценки и ревюта на Bard

G2: 4. 3/5 (30+ рецензии)

Capterra: Недостатъчно оценки

5. Landbot

чрез Landbot

AI чатботът на LandBot се отличава с високо ниво на удовлетвореност на клиентите и квалификация на потенциалните клиенти. Създайте персонализирани чатботи за автоматична конверсия и квалификация на потенциални клиенти.

LandBot гарантира персонализиран подход във всеки разговор с клиент чрез функцията си за условна логика. Конструкторът е визуален и не изисква кодиране, което позволява на всеки без опит в кодирането да създава мощни и ефективни чатботове.

Най-добрите функции на LandBot

Системи за обслужване на клиенти: Повишете нивото на обслужването на клиентите си с помощта на изключителните персонализирани AI ботове на LandBot, предназначени за автоматизиране на процесите по генериране и преобразуване на потенциални клиенти.

Функция за условна логика: Персонализирайте всеки разговор, който вашият AI чатбот води с клиенти и потребители, като използвате функцията за условна логика. Всеки потребител получава най-доброто преживяване според своите нужди.

Визуален чатбот конструктор: Създайте своя чатбот без усилие с Landbot само с няколко кликвания – не са необходими умения за програмиране. Персонализирайте разговорите си, за да съответстват на желания тон, и персонализирайте чат интерфейса, за да отговаря напълно на вашите предпочитания.

Ограничения на LandBot

Ключови думи Функцията за прескачане се нуждае от подобрение

Необходима е възможност за използване на персонализирани икони за бутона за отговор.

Нуждае се от по-добра интеграция и изскачащи прозорци

Цени на LandBot

Sandbox: Безплатно завинаги

Стартово ниво: 40 евро/месец на потребител

Pro: 100 евро/месец на потребител

Бизнес: 400 евро/месец на потребител с персонализирани цени

Оценки и ревюта за LandBot

G2: 4,7/5 (над 280 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 60 рецензии)

6. Jasper

чрез Jasper

Чатботът на Jasper е цялостен помощник, който подпомага вашите маркетингови екипи да постигат по-добри резултати през целия цикъл на продажбите.

Създайте централизиран център за знания за вашите екипи, добавете гласа на вашата марка, останете продуктивни и поддържайте последователност на вашето послание във всички платформи. Лесно разработвайте съдържание, свързано с марката, с помощта на неговия всеобхватен модел за стартиране на кампании.

Най-добрите функции на Jasper

End-to-end Copilot: Дайте възможност на екипа си с асистент, който предоставя данни, базирани на данни, през целия цикъл на продажбите. Оптимизирайте достъпа до знанията на компанията, намалете недоразуменията, ускорете изпълнението на идеите и предложете аналитична подкрепа.

Brand Voice Infusion: Сканирайте гласа на вашата марка с Jasper, за да интегрирате този стил във всичките си бъдещи комуникации и да създавате автоматично уникално и ангажиращо съдържание.

Създаване на кампании: Превърнете краткото резюме в многоканална кампания с помощта на AI асистента на Jasper. Превърнете кратките резюмета в пълноценни многоканални кампании и ги подкрепете с подходящи визуални елементи.

Ограничения на Jasper

Необходима е опция за добавяне на заглавие и мета тагове при създаване на страници „Свържете се с нас“ и „За нас“.

Много кратък пробен период от 7 дни

Потребителският интерфейс се нуждае от подобрение.

Много потребители смятат, че цената му е малко завишена.

Цени на Jasper

Създател: 39 $/месец на потребител

Екипи: 99 $/месец на потребител

Бизнес: Индивидуални цени

Оценки и ревюта за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1230 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (1820+ рецензии)

7. Replika

чрез Replika

Replika е повече от просто AI чат асистент – тя е вашият виртуален доверен приятел. С човекоподобната си реч и адаптивност, Replika се превръща във вашия персонализиран чат приятел, който се вписва безпроблемно във вашия свят.

Какво го прави уникален? Възможността да споделяте реални преживявания в различни медийни режими добавя автентичност към всеки разговор. Можете да използвате тази платформа, за да генерирате текст, подобен на човешкия, който се вписва добре в разговорни блогове и публикации в социалните медии.

Най-добрите функции на Replika

Човешкоподобни взаимодействия: Изберете от аватарите на Replika за човешкоподобно взаимодействие. Replika се отличава в изграждането на тази уникална връзка с вашата аудитория, въпреки че други варианти може да са по-подходящи за технически задачи.

Превъзходна адаптивност: Използвайте фокусираната върху човека структура на Replika, за да получите информация за вашата аудитория. Replika запазва „дневник“ за всеки потребител и формулира „спомени“, които се използват по време на взаимодействията

Споделяне на реални преживявания: Докоснете живота на хората с помощта на системата за генериране на реални преживявания на Repllika. AI инструментът създава псевдо спомени, които са предназначени да свързват хората и са разработени въз основа на предишни взаимодействия.

Ограничения на Replika

Ценовият модел е малко висок.

Някои потребители са заявили, че функционалността му е ограничена.

Потребителите са изразили загриженост относно политиките за поверителност на компанията.

Има вероятност за недоразумения в разговорите

Цени на Replika

Безплатно завинаги

Месечен план: 7,99 $/месец на потребител

Оценки и ревюта за Replika

G2: 4,9/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (40+ рецензии)

8. GetGenie

чрез GetGenie

GetGenie ви осигурява успех в SEO на страниците с резултати от търсачките (SERP). С вградени NLP функции за ключови думи и данни за SERP анализ, той ви помага да създадете SEO съдържание, което се класира високо в търсачките.

AI на GetGenie ви позволява да филтрирате и да получите ефективни ключови думи. Той може също да анализира множество конкурентни уебсайтове, за да запълни празнините във вашето съдържание.

Най-добрите функции на GetGenie

Ефективно генериране на ключови думи: Добавете към съдържанието си най-ефективните и подходящи ключови думи. Използвайте задълбочения анализ на GetGenie, който обработва данни за тенденции, обем на търсене на ключови думи, конкурентоспособност и CPC, за да ви предостави ключови думи, които Google обича.

Анализ на SERP данни: Използвайте SERP Data Analysis на GetGenie, за да анализирате бързо най-добре класираните уебсайтове и конкуренти. Оптимизирайте процеса Използвайте SERP Data Analysis на GetGenie, за да анализирате бързо най-добре класираните уебсайтове и конкуренти. Оптимизирайте процеса на създаване на съдържание , като използвате тази информация, и увеличете вероятността да си осигурите първо място на първата страница на Google.

SEO оптимизация, задвижвана от изкуствен интелект: Оптимизирайте всяко съдържание, което създавате, с едно кликване за 60 секунди. Пишете в големи количества и създавайте статии и ефективно SEO-базирано съдържание, повишавайки своя рейтинг и достоверност.

Ограничения на GetGenie

Ограничен брой думи в безплатната версия

Потребителите съобщават за проблеми при достъпа до раздела с оценки на съдържанието по време на писане.

AI шаблоните не вземат предвид типа на въведеното съдържание.

AI няма функции за автоматизация

Цени на GetGenie

Безплатно завинаги

Writer: 11,40 $/месец на потребител

Pro: 29,40 $ на месец на потребител

Agency Unlimited: 49,50 $ на месец на потребител

Оценки и ревюта за GetGenie

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

9. LaMDa

чрез Google LaMDa

Макар да не е конвенционална AI платформа, която е налична за използване в момента, LaMDA, съкращение от Language Model for Dialogue Applications (Езиков модел за диалогови приложения), е експериментален AI езиков модел на Google, базиран на Transformer. LaMDA беше временно достъпен за широката публика чрез система, достъпна само с покана, в която можехте да се регистрирате и да разговаряте с най-напредналия AI модел, създаван някога.

Въпреки че в момента не можете да го използвате, LaMDA намери място в нашия списък поради огромния си потенциал. Бъдещето на изкуствения интелект е светло и не трябва да пропускате важните моменти в неговото развитие.

Най-добрите функции на LaMDA

Отворена природа: Водете интересни разговори с LaMDA, които започват и завършват в различни моменти. Разговорите са плавни и естествени.

Диалогов подход: Говорете с LaMDA точно както бихте говорили с нормален човек. Благодарение на диалоговия подход към разговора, той ще продължава да ви задава въпроси, докато отговаря на вашите, създавайки интересен диалог.

Поддръжка на Bard: AI на Google, Bard е създаден на базата на LaMDA. Ако стане отворен код, можете да го използвате, за да създадете подобен сложен потребителски интерфейс.

Ограничения на LaMDA

Това е AI модел, а не самостоятелен софтуер. Ще ви са необходими технически умения, за да извлечете максимума от него.

Цени на LaMDA

Не е наличен за покупка

Оценки и ревюта за LaMDA

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

10. You. com

чрез You

You е търсачка с изкуствен интелект, която е и ваш асистент. Тя комбинира възможностите на търсачката с функциите на чатбот с изкуствен интелект, което прави вашето преживяване безпроблемно и интерактивно.

Използвайки обработка на естествен език и най-модерна разговорна изкуствена интелигентност, тя се превръща в постоянно актуализирана база от знания. Това е вашият избор за генериране на код, превод и творческо писане.

Функцията за социално търсене претърсва популярни социални сайтове за информацията, която търсите.

You. com най-добри функции

Интеграция с търсачки: Пренесете търсенето си на следващото ниво с You. com — интуитивен помощник за търсене, базиран на браузър. Отивайки отвъд типичните функции на чатбот с изкуствен интелект, той подобрява търсенето ви, като предлага предложения, подобни на човешките, и ви помага да постигнете целите си по-бързо.

Социално търсене: Използвайте забележителната функция за социално търсене, за да събирате конкретни Използвайте забележителната функция за социално търсене, за да събирате конкретни публикации и данни от социалните медии . Използвайте тази информация, за да увеличите социалното си присъствие, да си сътрудничите с подходящи личности и да разгледате много други възможности.

YouCode Integration: Създавайте код за секунди, използвайки прости езикови команди. Въпреки че функции като YouWrite и YouImagine са полезни, кодиращите способности на YouCode са изключителни и се открояват на съвсем друго ниво.

Ограничения на You.com

Понякога може да прави грешки при кодирането

Потребителският интерфейс е малко претрупан.

Понякога може да прекъсне в средата на изречението

Възможно е да възникнат забавяния при опит за едновременно зареждане на големи количества данни.

Цени на You.com

Безплатно завинаги

YouPro: 9,99 $/месец на потребител

Организации: Персонализирани цени

You. com оценки и ревюта

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

Коя алтернатива на ChatSonic да изберете?

Дори ако обичате да създавате съдържание сами, отказът от помощта на изкуствен интелект за рутинни задачи като обобщаване, редактиране или корекция на съдържание означава, че пропускате много удобство и ефективност. И кой би искал да откаже това?

Този умело подбрани списък с най-добрите алтернативи на ChatSonic представя някои от най-мощните и усъвършенствани AI инструменти, с които вашето съдържание ще достигне до нови хоризонти.

Усъвършенстваният инструмент за писане на ClickUp прави много повече от това да отговаря на изискванията за SEO или да създава фрагменти от код. Той обобщава дълги текстове и помага за лесното генериране на нови идеи за блогове.

Освен това, използвайте го като преводач, за да превключвате между езиците. Максимизирайте потенциала на AI технологията на ClickUp с най-модерни функции като редактиране на текстове, интелигентни предложения за съдържание, форматиране и именуване на функции. = Всичко, което бихте искали да бъде вашият асистент за писане!