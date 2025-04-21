10-те най-добри алтернативи на Mindgrasp AI през 2025 г. (отзиви и цени)

Когато учите нещо ново, това може да ви се струва като тежка работа. Трябва да слушате или четете внимателно, да си водите подробни бележки, да разберете смисъла на написаното, да обобщите и след това да се опитате да запомните всичко. Това е много. 👀

За щастие, развитието на изкуствения интелект ни даде AI инструменти, които улесняват значително ученето както за учениците, така и за учителите. Инструменти като Mindgrasp. AI, например, или една от многото алтернативи на Mindgrasp AI.

Mindgrasp е AI инструмент за водене на бележки, който чете документи или слуша видео съдържание за вас (включително YouTube видеоклипове) и след това ви представя обобщени бележки. Можете да задавате въпроси, които да ви помогнат да разберете и обработите информацията, както и да създавате флаш карти и тестове, които да ви помогнат да я запомните.

Mindgrasp е изключително полезно, но не е единственото приложение за водене на бележки или AI инструмент за учене. Някои алтернативи на Mindgrasp AI предлагат и други функции, които могат да бъдат полезни както за ученици, така и за учители. 🧑‍🎓

Нека разгледаме някои от функциите, които предлагат тези видове AI-управлявани помощници за учене, за да разберете на какво са способни. След това ще разгледаме някои отлични алтернативи на Mindgrasp AI, с които да подобрите ученето (или преподаването) си.

Какво трябва да търсите в алтернатива на Mindgrasp AI?

Винаги е добре да знаете какви са възможностите ви – освен това може да откриете инструменти, за които не сте подозирали, че съществуват. Ето някои от основните характеристики и функции, които да търсите, когато проучвате алтернативи на Mindgrasp AI:

AI-базирани инструменти за транскрипция, които преобразуват текст или реч в писмен формат

Възможност за управление на документи , за да организирате бележките си, така че лесно да намирате това, от което се нуждаете.

Автоматизация на процеси като обобщаване на дълги текстове в няколко ключови точки, което ви спестява време

Двупосочно свързване , за да можете винаги да намерите пътя обратно към свързана информация

Опростени инструменти за споделяне на знания , с които можете да създадете база от знания, от която да се възползват и другите 📚

Персонализиране, за да можете да променяте формата и стила на бележките си, така че да ви бъдат по-полезни

Удобен за ползване интерфейс на AI инструмента, за да можете бързо да започнете работа

Можете да използвате Mindgrasp за някои от тези случаи на употреба, но не за всички, така че нека разгледаме някои други опции.

10-те най-добри алтернативи на Mindgrasp AI, които да използвате през 2025 г.

Всяка от тези алтернативи на Mindgrasp AI предлага различни видове функционалности. Обмислете силните и слабите страни на всяка от тях, за да решите коя инструмент – или комбинация от инструменти – ще ви свърши най-добра работа.

ClickUp е отлична алтернатива на Mindgrasp AI – и много повече. Това е всеобхватно онлайн инструмент за продуктивност, създаден да оптимизира работните процеси и да подобри сътрудничеството в екипа.

ClickUp AI Notetaker: Лесно обобщаване и организиране

Записвайте всеки детайл – използвайте AI Notetaker на ClickUp, за да записвате идеи, задачи и бележки от срещи незабавно.

AI Notetaker на ClickUp е мощен инструмент, който ви помага да обобщавате и организирате бележките си без усилие. Независимо дали преписвате лекции или обобщавате учебни материали, AI-базираните възможности на ClickUp улесняват прегледа и запаметяването на ключови моменти, без да е необходимо да водите подробни бележки. Можете да извличате ключови концепции, да създавате обобщения, които могат да се приложат на практика, и дори да генерирате флаш карти за преглед – всичко това в рамките на една платформа.

ClickUp Brain: Вашият AI асистент за по-умно учене и управление на задачите

Обобщавайте, организирайте и извличайте важната информация от лекционните бележки мигновено с ClickUp Brain.

ClickUp Brain е AI асистент, който подпомага всеки аспект от ученето, от планиране, водене на бележки и обобщаване до създаване на съдържание и съхранение на документи.

Използвайте един от многото шаблони за управление на проекти на ClickUp, за да създадете план за учене и след това да проследявате напредъка си спрямо целите си. Докато учите, използвайте софтуера за писане, задвижван от изкуствен интелект, за да правите точни бележки в ClickUp Notepad или в ClickUp Doc. Извличайте ключови моменти и създавайте обобщения от бележките си или други ресурси, като използвате ClickUp Brain. 📝

Когато сте готови да започнете работа по задача, генерирайте идеи бързо, като използвате един от многото шаблони за мозъчна атака, или създайте обща мисловна карта на ClickUp Whiteboard. AI Writer for Work на ClickUp отново се оказва полезен, за да генерира съдържание от вашия план, да го редактира и форматира, така че да получите професионален документ без грешки.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте вградения софтуер Whiteboard , за да визуализирате как всичко се вписва и да ви помогне да запазите информацията.

Автоматично извличайте точки за действие от бележките си, за да създавате задачи, които могат да се проследяват.

Структурирайте и организирайте бележките си с вложени страници и етикети

Запазете всичките си документи централизирано на платформата ClickUp.

Превеждайте съдържанието си на множество езици, включително английски, френски, испански, италиански и арабски 🌎

Използвайте ClickUp на мобилни устройства с iOS или Android или на настолен компютър.

Ограничения на ClickUp

ClickUp Brain не е наличен в безплатната версия, така че ще ви е необходим платен план, за да го използвате.

С толкова много функции, за новите потребители може да е необходимо известно време, за да се научат да ги използват.

ClickUp цени

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

2. OpenAI

чрез OpenAI

OpenAI е компания, която се фокусира върху изследвания и приложение на изкуствен интелект в полза на човечеството. Най-известна е с разработването на ChatGPT, чатбот с изкуствен интелект, който генерира отговори на въпроси, отговаряйки по много човешки начин. API-то на ChatGPT се използва от много други приложения по целия свят. 🤖

OpenAI Whisper API е само едно от няколко други приложения и преобразува речта в текст, което го прави жизнеспособна алтернатива на Mindgrasp AI. Този инструмент, задвижван от изкуствен интелект, има и други възможности, които го правят ценно помощно средство за учене.

OpenAI най-добри функции

Транскрибирайте лекции, подкасти, Zoom срещи или записи от уебинари, за да имате писмен архив от тях.

Получете бързи отговори на всички въпроси, които имате по темата, която изучавате (или по всякаква друга тема).

Използвайте го като помощник за писане , за да създавате съдържание за вас.

Помолете го да създаде тест, за да проверите знанията си.

Ограничения на OpenAI

Текстът, който генерира, не винаги е 100% точен и може да не премине проверка за плагиатство.

Системата има достъп само до данни от последната си актуализация, така че може да не е в крак с актуалните събития.

OpenAI цени

Плащайте по мере на използване

OpenAI оценки и ревюта

G2: 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)

3. Google for Education

чрез Google for Education

Google for Education не е пряка алтернатива на Mindgrasp AI, а е предназначен за управление на учебни материали за класове и училища. Като част от Google Workspace, той също така предоставя платформа за комуникация и сътрудничество онлайн между ученици и учители.

Безплатният пакет Fundamentals предлага основни функции като Docs, Sheets, Forms и Slides, както и комуникационни инструменти, включително Gmail, Google Meet и Chat. Платените опции дават на образователните институции достъп до разширени функции като сигурност, контрол на достъпа и анализи, както и интеграции и срещи с стотици участници. 🧑‍🏫

Най-добрите функции на Google for Education

Заредете нови задачи на платформата, която е свързана с интегрирания Google Календар, така че всички да знаят кога е крайният срок за изпълнението им.

Изтеглете завършените задачи и оценки директно от платформата.

Използвайте Originality Report, за да проверите дали заданията на вашите ученици не са плагиатски.

Достъп до облачната система отвсякъде

Ограничения на Google for Education

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е труден за навигация.

Тъй като е онлайн, техническите проблеми могат да нарушат процеса на обучение.

Google for Education цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Google for Education

G2: 4,7/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (16 отзива)

4. Kami

чрез Kami

Kami е друг инструмент, който подпомага учителите и помага за персонализиране на обучението, така че да бъде по-ангажиращо за всички. Той се интегрира с вашата система за управление на обучението (LMS), така че можете да го използвате както за преподаване, така и за задачи. ✅

Използвайте инструментите за анотиране, за да направите учебните материали много по-интересни и да насърчите учениците си да правят същото. И учениците, и учителите могат да използват системата, за да задават и отговарят бързо на въпроси или да споделят гласови или видео записи.

Най-добрите функции на Kami

Лесно създавайте или персонализирайте учебни материали, след което ги споделяйте с класа си.

Наблюдавайте как вашите ученици работят заедно онлайн в реално време и се свързвайте с тях, за да поддържате нещата в правилната посока.

Създавайте тестове и оценки, а след това ги оценявайте в един екран.

Интегрирайте с други популярни инструменти за преподаване, като Google Classroom, Teams, OneDrive и Schoology.

Ограничения на Kami

Базовият план ви дава достъп до някои функции, но ще ви е необходим платен план за разширени функции като гласово въвеждане на текст или оценяване и проследяване на оценки.

Някои учители смятат, че цените са малко високи, ако сами плащат за Kami.

Kami цени

Основно: Безплатно

Учител: 99 $/година

Училище или район: Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта на Kami

G2: 4. 3/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

5. EnhanceDocs

чрез EnhanceDocs

EnhanceDocs използва функционалност за търсене на естествен език, за да помага на хората да намират информация. Използвайте го, за да обучавате екипа си, да въвеждате нови служители или да предлагате поддръжка на клиенти, като давате на потребителите бързи отговори на техните запитвания.

За да отговори на даден въпрос, този мощен инструмент търси в съществуващата документация и бази от знания на компанията, в платформи като Microsoft 365, Google Drive, Notion, One Drive, SharePoint и Confluence. След това свързва заявката директно с подходящия документ. Той също така идентифицира често задаваните въпроси и формулира отговори, спестявайки часове на търсене.

Най-добрите функции на EnhanceDocs

Оптимизирайте работния процес на екипа си, като им предоставите бърз достъп до данните, от които се нуждаят, за да изпълнят задачите си.

Използвайте EnhanceDocs директно от чат инструменти като Teams, Discord или Slack.

Извличайте данни от всички видове документи, включително PDF файлове

Бъдете спокойни, знаейки, че сигурността на корпоративно ниво защитава цялата важна информация на вашата компания 🔐

Ограничения на EnhanceDocs

Все още няма достатъчно отзиви, за да се прецени колко добре работи този инструмент.

Цените са високи за малък бизнес.

EnhanceDocs цени

Безплатно

Предимства: 1000 долара на месец

Бизнес: 2500 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за EnhanceDocs

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

6. Chatbase

чрез Chatbase

Chatbase използва GPT, за да създава персонализирани, интерактивни чатботове за вашия бизнес. Като алтернатива на Mindgrasp AI, той взема „бележки“ от различни източници на данни, включително PDF документи и уебсайтове, а след това преобразува тези данни в чатбот разговори.

Мощните аналитични инструменти улесняват идентифицирането и сигнализирането на потенциални проблеми, преди те да ескалират, като помагат за оптимизиране на потребителските пътеки и подобряване на удовлетвореността на клиентите. 😊

Най-добрите функции на Chatbase

Използвайте го, за да взаимодействате с клиенти и да им оказвате подкрепа или за да генерирате потенциални клиенти.

Възползвайте се от модела „freemium“, за да изпробвате системата, преди да я закупите.

Плащайте само за добавки като допълнителни кредити за съобщения или чатботове, когато имате нужда от тях.

Интегрирайте с чат или социални медийни инструменти като WhatsApp, Slack, Facebook Messenger и Zapier.

Ограничения на Chatbase

Потребителите без технически познания често намират кривата на обучение за малко стръмна.

Ще трябва да платите допълнително, за да премахнете брандинга на Chatbase или да използвате свой собствен домейн.

Chatbase цени

Безплатно

Hobby: 19 $/месец за 2 чатбота

Стандартен: 99 $/месец за 5 чатбота

Неограничен: 399 $/месец за 10 чатбота

Оценки и отзиви за Chatbase

G2: Н/Д

Capterra: 4,3/5 (70 отзива)

7. LockDown Browser

чрез LockDown Browser

Lockdown Browser осигурява сигурна онлайн среда за тестове в системите за управление на обучението. Използва се предимно от висши учебни заведения, за да се гарантира честността по време на изпити.

Този инструмент премахва всички опции от менюто и лентата с инструменти, с изключение на тези, които са абсолютно необходими, и не позволява на учениците да имат достъп до други инструменти, които биха могли да се използват за мамене. ❎

Най-добрите функции на LockDown Browser

Интегрирайте с редица LMS системи, включително Moodle, Brightspace, Blackboard Learn и Canvas.

Блокирайте учениците да преминават към други приложения

Направете невъзможно копирането и споделянето на въпроси от изпити

Използвайте Lockdown Browser на устройства с Mac, Windows, iPad и Chromebook.

Ограничения на LockDown Browser

Не е лесно достъпен за студенти с увреждания.

Някои потребители са съобщили за бъгове и проблеми, които добавят стрес към процеса на изпита.

LockDown Browser цени

Цените се определят въз основа на броя на студентите във вашия университет.

Оценки и отзиви за LockDown Browser

G2: 3,7/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,5/5 (11 отзива)

8. Обяснете ми като на петгодишно дете

Explain Like I’m Five е AI инструмент, който обяснява сложни теми на много прост език, така че дори едно дете да може да ги разбере. Използва се от ученици, за да научават нови концепции, и от учители, за да им помагат да ги обясняват.

Базата от знания за изкуствения интелект е създадена от хора от цял свят, които споделят своите лични прозрения, като по този начин осигуряват разнообразие от гледни точки. 💡

Explain Like I’m Five – най-добрите функции

Получавайте три безплатни въпроса на ден

Получавайте бързи отговори на всеки въпрос, който решите да зададете.

Посочете нивото си на разбиране – основно, средно, напреднало или експертно.

Изберете да включите или изключите сарказма, в зависимост от това, което търсите.

Ограничения на Explain Like I’m Five

Тъй като няма единен източник на истина, надеждността на съдържанието варира.

Все още няма достатъчно отзиви, за да преценим колко добре работи Explain Like I’m Five.

Обяснете ми като на петгодишно дете цени

Just Curious: 3,99 $/месец

Tell Me All: 6,99 $/месец

Оценки и ревюта за Explain Like I’m Five

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

9. Academia

чрез Academia

Academia е база от знания, състояща се от научни статии. Академичните лица могат да качват своите статии и да измерват тяхното влияние, а всеки може да следи изследванията на другите, за да бъде в крак с най-новите развития в своята област на изучаване. 📰

Най-добрите функции на Academia

Настройте известия за търсене по теми, които ви интересуват.

Изтеглете безплатно милиони документи, когато се регистрирате

Възползвайте се от вградените аналитични инструменти, за да проследите въздействието на изследователските документи, които качвате.

Използвайте тази алтернатива на Mindgrasp AI, за да получите подробни резюмета на изследователско съдържание.

Ограничения в академичната среда

Трябва да влезете в профила си, за да търсите и да имате достъп до документи.

Някои потребители смятат, че функцията за търсене не е много удобна за ползване.

Академични цени

Безплатно

Премиум за институции: Свържете се с нас за цени

Академични оценки и отзиви

G2: 4. 1/5 (20+ отзива)

Capterra: Н/Д

10. Flip

чрез Flip

Преди известно като Flipgrid, Flip е приложение на Microsoft, което позволява на учениците да записват видео задачи, след което да ги редактират и споделят. Това е алтернативно средство за учене за ученици, които предпочитат да говорят, вместо да пишат, или за да насърчи учениците да намерят своя глас. 🙋

Най-добри функции

Поканете учениците да се присъединят към група и контролирайте достъпа им

Повишете ангажираността, като публикувате подсказки чрез текст или видео и каните учениците да споделят своите идеи.

Насърчавайте сътрудничеството с техните съученици, за да им помогнете да развият своите идеи.

Използвайте Flip като уеб или мобилно приложение

Ограничения на Flip

Системата може да бъде малко объркваща за новите потребители.

Студентите могат да отговарят само чрез видео – няма други опции.

Flip цени

Безплатно

Обърнете оценките и отзивите

G2: 4,6/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 50 отзива)

