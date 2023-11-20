Anyword срещу Jasper: Кой AI асистент за писане е най-добър?

Anyword и Jasper са инструменти за писане, базирани на изкуствен интелект, но коя е по-добрата опция в сравнението между Anyword и Jasper?

В този наръчник ще сравним двете, за да разберем коя е по-добра по отношение на генериране на съдържание, глас на марката и маркетингови кампании. Открийте коя е по-добрата AI писателска и маркетингова програма за вас – или дали нашето бонусно предложение е по-подходящо за вас. 🎉

Какво е Anyword?

Anyword е платформа за писане, базирана на изкуствен интелект, която е проектирана с оглед на лидерите в маркетинга и агенциите. Инструментът се основава в голяма степен на концепцията за подобряване на маркетинговите кампании чрез изкуствен интелект – независимо дали става въпрос за създаване на съдържание или корекция.

Чрез Anyword

Този инструмент за създаване на съдържание е чудесен избор за екипи, които искат да се фокусират върху генерирането на лийдове, съдържателния маркетинг или оптимизацията за търсачки (SEO). 🔍

Характеристики на Anyword

Функциите на Anyword включват интуитивен редактор на блогове, както може да се очаква от инструмент за писане, базиран на изкуствен интелект. Освен това платформата разполага и с редактор, базиран на данни, който помага при създаването на дигитални реклами, инструмент за копиране на уебсайтове и инструмент за копиране на информация, който ви предоставя по-персонализирани и подходящи за вашата марка резултати.

Нека разгледаме по-отблизо отличителните елементи на Anyword, за да ги сравним с офертата на Jasper.

1. Генериране на съдържание с изкуствен интелект

Anyword има много да предложи на маркетинговите екипи и SaaS компаниите, що се отнася до генерирането на съдържание с изкуствен интелект.

Използвайте функцията за редактиране на Anyword, базирана на данни, за да използвате вашите цели и маркетингови данни, за да създадете по-ефективни маркетингови текстове. Получете прогнозни резултати за ефективността на вашите реклами във Facebook, целеви страници и текстове в Instagram, а след това използвайте предложенията, базирани на изкуствен интелект, за да ги направите по-привлекателни за вашата целева аудитория.

Създавайте съдържание с набора от AI инструменти на Anyword

За екипи, които искат да създават блогове, има специален инструмент за това. Използвайте помощника за блогове, за да генерирате не само самото съдържание, но и да зададете свои ключови думи за по-оптимизирано копиране и да получите предложения за заглавия. Има и вграден инструмент за проверка на плагиатство, така че не е нужно да се притеснявате за авторските права.

2. Гласът на марката

Anyword може да анализира и оценява съдържанието ви спрямо вашите цели, което улеснява постигането на желаните резултати и поддържането на последователен тон на вашата марка.

Адаптирайте съдържанието си според профилите на целевата ви аудитория

В Anyword можете да зададете свои собствени правила за марката и забранени термини, а приложението ще следи тона на съдържанието в централен център за марката. Използвайте вградената функция за целева аудитория, за да определите профилите на аудиторията си и да адаптирате съдържанието си към тях всеки път.

3. Маркетингови кампании

С изкуствен интелект, вграден в платформата, можете да създавате, оптимизирате и разширявате вашите маркетингови кампании.

Anyword ще оцени вашето съдържание, за да знаете кое е най-подходящо за вас.

Вместо ръчно да тествате стотици текстове, използвайте изкуствения интелект на Anyword, за да оцените и препоръчате съдържанието, което вероятно ще се представи най-добре в тестовете ви. Вижте как се представя рекламният ви текст с един поглед, за да можете да вземете по-интелигентни решения при проектирането и реализирането на вашите маркетингови кампании.

Използвайте Anyword, за да оптимизирате кампаниите си не само в социалните медии. Създавайте текстове за кампании за съдържателен маркетинг, оптимизирайте темите на имейлите си и пишете целеви целеви страници.

Цени на Anyword

Стартово ниво: 39 $/месец за един потребител

Базирано на данни : 79 $/месец за до трима потребители

Бизнес: От 349 $/месец за до трима потребители

Предприятия: Свържете се с нас за цени

Какво е Jasper AI?

Jasper (понякога известен като Jasper AI и преди това наричан Jarvis) се описва като „AI копилот за корпоративни екипи“ и се е развил от AI инструмент за писане на рекламни текстове до цялостна маркетингова платформа.

Jasper AI вече включва инструменти за създаване на съдържание с изкуствен интелект, анализ на данни и ускоряване на маркетингови кампании. 📊

Функции на Jasper AI

Подобно на Anyword, Jasper AI е проектиран с оглед на екипи, работещи с данни. Това е платформа, която може да се използва не само за генериране на текст с няколко кликвания, но и за създаване на съобщения, които съответстват на вашите цели и гласа на вашата марка.

Ето как се представя Jasper AI по отношение на тези ключови области на производителност.

1. Генериране на съдържание с изкуствен интелект

Jasper AI започва като инструмент за писане на блогове и съдържание, и тези функции остават важна част от набора от инструменти. Но той се е превърнал в инструмент, който е идеален за писане на висококачествено съдържание и дълги текстове.

Създавайте всякакъв вид съдържание с Jasper – от блог публикации и промоционални имейли до надписи за Instagram.

Екипите могат да използват Jasper за създаване на съдържание и текстове за различни цели, включително текстове за уебсайтове, съдържание за блогове и надписи или текстове за социални медии. Използвайте вградения редактор на документи, за да създавате, пишете и редактирате текстове.

Анализирайте дългите си текстове в сравнение с конкурентите с опционалната интеграция SurferSEO и използвайте проверката за плагиатство, за да се уверите, че вашият текст не е прекалено подобен на този на някой друг.

Jasper AI е също така чудесен инструмент за създаване на съдържание за други канали. Повечето инструменти за писане, базирани на изкуствен интелект, предлагат ограничен брой шаблони. Този инструмент обаче ви позволява да избирате измежду над 50 шаблона, за да създавате съдържание за вашите маркетингови имейли, рекламни кампании в Google, публикации в социалните медии и целеви страници.

Използвайте редактора за писане с едно кликване, за да коригирате тона на текста си и да правите подобрения, докато пишете.

2. Гласът на марката

Поддържането на тона на гласа и личността на марката във всички текстове е от решаващо значение, а Jasper Brand Voice може да опрости този процес.

Поддържайте база от знания в Jasper, за да му помогнете да научи гласа на вашата марка.

Въведете Jasper AI във вашия стилов наръчник, брандова идентичност, продуктова база данни и уебсайт на компанията, за да генерирате още по-персонализирани текстове. Платформата ще използва тези данни не само за да персонализира генерирането на AI съдържание, но и за да проверява за несъответствия в съдържанието ви.

3. Маркетингови кампании

Подходът на Jasper към маркетинговите кампании ви позволява да създавате цели колекции от съдържание въз основа на едно кратко описание.

Качете кратко описание и оставете Jasper да генерира съдържанието на вашата кампания.

Напишете кратко описание в Jasper AI или качите съществуващо такова и го използвайте, за да подсилите съдържанието на кампанията си в различни канали. Функцията Instant Magic ви позволява да генерирате текст за различни ресурси за секунди – от прессъобщения и казуси до сценарии за TikTok и описания на продукти за електронна търговия.

Сътрудничейте с членовете на екипа, докато работите по кампании, чрез споделяне на документи и етикети за статус. Споделете идеите си за кампании и със заинтересованите страни, за да получите одобрение за ключовите активи, преди да ги приложите.

Цени на Jasper AI

Създател: 39 $/месец за един потребител

Екипи: 99 $/месец за до трима потребители

Бизнес: Свържете се с нас за цени

Anyword срещу Jasper AI: сравнение на функциите

Anyword и Jasper AI са полезни софтуерни инструменти за писане, базирани на изкуствен интелект, за собственици на фирми и автори на съдържание, които искат да генерират идеи, висококачествено съдържание и оптимизирани текстове за уебсайтове и маркетингови кампании.

И двата инструмента се справят добре, но има ли ясен победител по отношение на тези ключови функции? 🏆

1. Генериране на съдържание с изкуствен интелект

И Anyword, и Jasper се справят добре с създаването на съдържание с изкуствен интелект. Те разполагат със специални инструменти за писане и редактиране на съдържание, с специално създадени шаблони за писане на съдържание, които улесняват генерирането на текстове за конкретни активи.

Редактирането на съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, е лесно и на двете платформи, така че можете да персонализирате текста преди да го публикувате. С вградените програми за проверка на плагиатство не е необходимо да плащате допълнително за друг инструмент, за да сте сигурни, че съдържанието ви е безпроблемно.

2. Гласът на марката

Макар и Anyword, и Jasper да се фокусират основно върху поддържането на гласа на марката, тази функция изглежда по-добре развита в Jasper.

Интелигентността на марката Jasper се усеща навсякъде, а възможността да качите насоките за вашата марка и продуктовия каталог на компанията ви дава предимство, когато става въпрос за използване на изкуствен интелект за генериране на текстове, фокусирани върху марката.

3. Маркетингови кампании

Anyword и Jasper AI имат функции, предназначени да улеснят създаването и реализирането на маркетингови кампании.

Anyword се отличава с използването на данни за определяне на най-добрите стратегии и текстове, докато Instant Magic на Jasper позволява на екипите бързо да създават съдържание въз основа на едно кратко описание. Екипите, които искат по-аналитичен подход към стратегията на кампанията си, може да предпочетат Anyword, докато екипите, които ценят скоростта, може да открият, че Jasper им подхожда по-добре, когато сравняват инструментите за писане, базирани на изкуствен интелект.

Anyword срещу Jasper в Reddit

Често най-добрият начин да намерите подходящия софтуерен инструмент за вас е да чуете мнението на други потребители, а най-подходящото място за това е Reddit. И така, какво мислят потребителите на Reddit за Anyword и Jasper? 🤖

Оказва се, че няма много коментари, сравняващи тези две AI инструменти за маркетинг и социални медии. Намерихме обаче тема за алтернативи на Jasper, която представяше и двете приложения в добра светлина и подчертаваше вградения оптимизатор на съдържание на Anyword.

Можете да постигнете подобен резултат с Jasper, но ще ви е необходим плъгинът SurferSEO.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Anyword и Jasper

Когато става въпрос за Jasper срещу Anyword, няма ясен победител. Но имаме една интересна алтернатива, която да ви представим – ClickUp.

Смятаме, че ClickUp е изявен претендент, когато става въпрос за класиране на най-добрите инструменти за AI съдържание. С функции като ClickUp AI, ClickUp Docs и ClickUp Tasks, лесно е да се разбере защо толкова много маркетингови и корпоративни екипи избират ClickUp за своите кампании.

1. ClickUp AI

Въпреки че е сравнително ново, ClickUp AI вече прави фурор в света на AI инструментите за писане. 🌊

ClickUp AI действа като ваш асистент, задвижван от изкуствен интелект, първият по рода си. Използвайте този инструмент за изкуствен интелект, за да оптимизирате работните си процеси, да опростите процедурите и да генерирате съдържание с бързина и мащаб.

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

ClickUp AI ви дава възможност да работите по-бързо. Задача, която преди ви отнемаше 30 минути, сега може да ви отнеме по-малко от минута. Анализирайте дълги текстове, за да създадете точно резюме за вашите маркетингови отчети, редактирайте и подобрявайте текстовете с вградения редактор и форматирайте съдържанието си перфектно само с няколко кликвания.

Помолете ClickUp AI да ви помогне с маркетинговите задачи, за да спестите време и да добавите малко допълнителна креативност в процеса. Генерирайте висококачествени идеи за кампании, имена на продуктови функции, планирайте маркетингови събития, създавайте потребителски анкети и измислете привлекателни маркетингови слогани за секунди.

Тъй като ClickUp AI съществува в екосистемата на ClickUp, тя може да промени начина, по който работите. Създавайте маркетингови кампании с бясна скорост, пишете промоционални имейли, създавайте отчети за маркетингови кампании и изготвяйте резюмета на съдържанието за секунди. Освен в маркетинга, ClickUp AI може да подпомогне работния ви ден във всички функции – от управление на проекти до планиране на ресурси.

2. ClickUp Docs

ClickUp не е просто лесен за използване AI асистент за писане. Това е платформа с пълна функционалност, която ви предоставя едно място, където да съхранявате идеи, да пишете съдържание и да си сътрудничите с други хора чрез ClickUp Docs. 📝

Използвайте ClickUp Docs за всеки етап от маркетинговия процес. Създавайте дневен ред за срещите по кампанията, планирайте работата си с шаблон за календар на съдържанието, споделяйте маркетингови отчети със заинтересованите страни и създайте вътрешна уики или библиотека с ресурси за всичко, свързано със съдържанието.

Получете бърз преглед на всичките си свързани подстраници и взаимоотношения в ClickUp Docs, за да поддържате организация и да останете свързани с работата си.

Работете в реално време с членовете на екипа си и фрийлансърите и ги маркирайте, за да привлечете вниманието им. Оставяйте коментари, възлагайте задачи и превръщайте текстови редове в изпълними задачи, които можете да проследявате във времето.

Включете ClickUp Docs в работния си процес и оптимизирайте цялата си маркетингова дейност. Пишете съдържание, съхранявайте идеи, сътрудничете си с други хора и организирайте всичките си ресурси на едно място.

3. Задачи в ClickUp

Освен че организира вашите активи и използва изкуствен интелект за създаване на успешно съдържание, ClickUp е отличен инструмент, който помага на вашия екип да остане на прав път. Използвайте ClickUp Tasks, за да направите всички отговорни и да улесните постигането на целите на вашата кампания. ✅

ClickUp Tasks прави поддържането на организация лесно. Планирайте, организирайте и сътрудничете по проекти с нашия софтуер за управление на задачи, който може да бъде персонализиран, за да отговаря перфектно на вашите нужди. Използвайте нашите GTD шаблони и трикове за продуктивност, за да поддържате организация и да работите по-ефективно.

Добавяйте няколко изпълнители, делегирайте коментари и създавайте изчисления с помощта на персонализирани полета – всичко това от задачите ви в ClickUp.

Улеснете управлението на задачите с вградени коментари и множество изпълнители. Превърнете коментарите в действия и избегнете объркване, като добавите споделяеми екранни записи, които членовете на екипа да могат да гледат.

Превърнете големите задачи по маркетинговата кампания в по-малки, по-лесно постижими задачи, които да отбелязвате, докато напредвате. Създавайте задачи и подзадачи и използвайте зависимости, за да структурирате и да работите по-бързо в рамките на проекта си. Добавяйте повтарящи се задачи за повторяеми действия и използвайте цялата система, за да оптимизирате начина, по който работите като маркетингов екип.

Оценяването на Jasper и Anyword не е лесно. И двата инструмента за създаване на съдържание имат какво да предложат на екипите, които искат да разширят маркетинговите си усилия, като в основата им са данните и интелигентността. Anyword има малко повече функции, базирани на данни, докато функциите на Jasper улесняват създаването и разгръщането на ресурси за секунди.

С толкова много софтуерни инструменти на пазара, изборът не се свежда само до Anyword и Jasper. Може би е време да обмислите един от най-добрите конкуренти на двата инструмента за създаване на съдържание, базиран на изкуствен интелект – ClickUp.

С функции като ClickUp AI и всички инструменти за управление на проекти и кампании, от които може да се нуждаете, това може да е точно платформата, която търсите. Опитайте ClickUp безплатно още днес, за да откриете как може да се превърне във вашия AI-базиран двигател. ✨