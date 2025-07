Cách áp dụng phương pháp PQRST để học tập hiệu quả

Bạn ngồi xuống để học, quyết tâm tiếp thu mọi thứ cần thiết cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Một giờ sau, cuốn sách vẫn mở ở trang cũ, và đầu óc bạn như một đám mây xoáy cuộn vì quá tải thông tin.

Thật bực bội, phải không?

Phương pháp PQRST có thể chính là giải pháp bạn đang tìm kiếm. Viết tắt của Xem trước, Đặt câu hỏi, Đọc, Tóm tắt và Kiểm tra, chiến lược học tập này giúp bạn tiếp cận tài liệu một cách hiệu quả, giữ cho bạn tập trung và đảm bảo khả năng ghi nhớ tốt hơn.

Hãy cùng khám phá cách thức hoạt động và lý do tại sao đây là một công cụ hữu ích. 📑

Phương pháp PQRST là một chiến lược học tập giúp bạn hiểu rõ hơn, ghi nhớ và tái hiện thông tin một cách hiệu quả. Nó bao gồm năm giai đoạn:

Phương pháp này có thể cải thiện đáng kể khả năng học tập và ghi nhớ thông tin thông qua sự tương tác tích cực với tài liệu học tập. Phương pháp này hữu ích cho tất cả mọi người, kể cả những người gặp khó khăn với trí nhớ hoặc các hàm nhận thức, chẳng hạn như những người bị tổn thương vỏ não trước trán.

Không thể phủ nhận rằng phương pháp PQRST giúp bạn tiếp thu và ghi nhớ thông tin tốt hơn so với các phương pháp học truyền thống. Tuy nhiên, phương pháp này có những ưu điểm và thách thức riêng, điều quan trọng là bạn cần nắm rõ trước khi áp dụng vào quá trình học tập của mình.

Hãy xem bên dưới. 👇

Dưới đây là phân tích chi tiết về các lợi ích chính:

Mặc dù phương pháp học PQRST có nhiều ưu điểm, nhưng hãy cùng xem xét những giới hạn của nó và cách bạn có thể khắc phục chúng.

PQRST bao gồm một khung cấu trúc đã được chứng minh, giúp củng cố việc ghi nhớ thông tin và khuyến khích tương tác tích cực với tài liệu học tập.

Chúng tôi đã biên soạn một hướng dẫn từng bước để giúp bạn hiểu và áp dụng chiến lược học tập này với Phần mềm quản lý dự án sinh viên ClickUp. Ứng dụng quản lý học tập dựa trên AI này cung cấp các công cụ và tài nguyên để quản lý tài liệu học tập, tóm tắt và hơn thế nữa.

Ở giai đoạn này, bạn lướt qua tài liệu học tập và đọc sơ lược. Bạn cố gắng nắm bắt ý chính của tài liệu.

Giả sử bạn đang ôn thi môn Lịch sử về Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Trong giai đoạn này, bạn sẽ thu thập tất cả tài liệu học tập (sách giáo khoa/ghi chú), đọc mục lục để tìm các tiêu đề lớn và tiêu đề phụ liên quan đến Thế chiến II, tìm đến các trang đó và tìm các sự kiện, khái niệm, hình ảnh và dòng thời gian được đánh dấu.

Tuy nhiên, các tài liệu khác nhau cần các phương pháp xem trước khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ thực tế để xem trước hiệu quả:

Đối với sách: Bắt đầu với lời tựa hoặc phần giới thiệu để hiểu mục đích của tác giả. Xem qua bảng mục lục, tiêu đề lớn, tiêu đề phụ và tóm tắt các chương. Chú ý đến các từ in đậm hoặc in nghiêng, hình ảnh và biểu đồ

Hãy nhớ rằng, đây chỉ là giai đoạn trước khi đọc, vì vậy tất cả những gì bạn cần là 10-15 phút để lướt qua các tài liệu học tập quan trọng.

Giai đoạn Xem trước giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc cho phiên học và cung cấp hướng dẫn rõ ràng về cách tiếp cận việc học. Giai đoạn này là biểu mẫu để bạn đi sâu vào tài liệu chi tiết một cách tập trung, đảm bảo rằng nỗ lực của bạn hoàn toàn phù hợp với tài liệu khóa học mà bạn đã chọn.

Ví dụ, Danh sách kiểm tra của ClickUp cho phép bạn nhanh chóng ghi lại các tiêu đề và chương quan trọng, biến chúng thành danh sách việc cần làm rõ ràng. Khi bạn làm việc với tài liệu sau này, Danh sách kiểm tra đảm bảo không có gì bị bỏ sót.

Bạn thậm chí có thể lồng các chủ đề tương tự, tạo danh sách phụ và kéo thả các mục trong danh sách để sắp xếp tốt hơn.

Nếu bạn thích cách tiếp cận chi tiết hơn trong quá trình xem trước, hãy thử sử dụng ClickUp Docs để phác thảo một cấu trúc rõ ràng với các tiêu đề lớn và tiêu đề phụ được sắp xếp hợp lý.

Tài liệu cũng cho phép bạn nhúng các tài nguyên bên ngoài, chẳng hạn như video, bài báo hoặc PDF, và thu thập tất cả các tài liệu học tập có liên quan vào một nơi.

Nhiều người có thể chỉnh sửa và đóng góp vào tài liệu trong thời gian thực, cho phép bạn cùng nhau sắp xếp nội dung, thêm ghi chú và tạo ra trải nghiệm học tập nhóm hoàn hảo.

Trong giai đoạn này, bạn cần chuyển đổi các tiêu đề lớn và các khái niệm khóa thành các câu hỏi mở. Có một số cách để thực hiện điều này:

Khi bạn chuyển đổi một phần nội dung thành các câu hỏi đơn giản, dễ hiểu, bạn sẽ tích cực tương tác với tài liệu trước khi bắt đầu giai đoạn thứ ba.

Sự tương tác này ngay từ giai đoạn đầu của quá trình học tập sẽ kích thích trí tò mò của bạn để tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi đang đốt cháy trong tâm trí.

Bảng trắng ClickUp rất tuyệt vời để động não và sắp xếp các câu hỏi một cách trực quan trên nền tảng kỹ thuật số.

Sử dụng giấy ghi chú để liệt kê các câu hỏi quan trọng, kết nối các chủ đề liên quan hoặc lập kế hoạch cho các lĩnh vực nghiên cứu.

📌 Ví dụ: Chiến tranh thế giới thứ hai kéo dài sáu năm và nhiều sự kiện liên quan đến nhau. Sử dụng Bảng trắng, bạn có thể liên kết các sự kiện này với nhau, tạo phân cấp hoặc kéo và thả chúng để vẽ các kết nối, lộ trình hoặc quy trình làm việc.

Trong giai đoạn này, mục tiêu của bạn là có một phiên đọc sâu sắc và có mục đích. Tại đây, bạn sẽ hiểu các khái niệm và tìm câu trả lời cho các câu hỏi mà bạn đã đặt ra trong giai đoạn Câu hỏi.

Và bạn biết gì không? Tất cả những việc bạn đã làm cho đến nay sẽ giúp bạn đạt được điều này. Nhưng không giống như cách đọc thông thường, chúng ta sẽ áp dụng một phương pháp có cấu trúc và có hệ thống hơn.

Dưới đây là cách thực hiện:

Giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn tự đọc lại. Ở giai đoạn này, bạn tóm tắt những gì vừa đọc để kiểm tra mức độ hiểu và ghi nhớ của mình.

Điều này rất quan trọng; đừng bỏ qua. Phương pháp này củng cố những gì bạn đã học đồng thời nêu bật những phần cần đọc thêm.

Đây là những việc bạn cần làm:

Nếu bạn không có nhiều thời gian, hãy sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt các chủ đề dài hoặc thuật ngữ phức tạp thành những điểm chính đơn giản, rõ ràng, giúp giảm bớt tải trọng nhận thức.

Cách thức hoạt động như sau: bạn nhập văn bản hoặc nội dung thô, Brain sẽ xác định các điểm chính, trích xuất thông tin cần thiết và trình bày chúng theo định dạng dễ hiểu hơn. Đây là công cụ tóm tắt ghi chú AI hoàn hảo.

Giai đoạn 'Kiểm tra' là giai đoạn cuối cùng của phương pháp PQRST. Nó đóng vai trò như một bài kiểm tra tự đánh giá để đánh giá những gì bạn đã học đến thời điểm hiện tại và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Kiểm tra kiến thức của bạn trong vòng 24 giờ sau khi đọc tài liệu để tránh quên.

Hãy cùng tìm hiểu cách thực hiện phương pháp này.

🔍 Bạn có biết? Sử dụng các phương pháp ghi nhớ hoặc trợ giúp trí nhớ như từ viết tắt, vần điệu, bài hát hoặc hình ảnh để đơn giản hóa và ghi nhớ thông tin khó. Ví dụ, 'My Very Educated Mother Just Served Us Nachos' (Mẹ tôi rất học thức vừa phục vụ chúng tôi món Nachos) giúp nhớ thứ tự các hành tinh: Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc, v.v.