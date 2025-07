10 Câu hỏi xây dựng mối quan hệ để tạo dựng niềm tin

Bạn đang tham gia một cuộc họp ảo với một khách hàng tiềm năng. Bạn đã chuẩn bị sẵn bản trình chiếu PowerPoint, sổ ghi chép đáng tin cậy và nụ cười tươi tắn, nhưng bạn cảm thấy năng lượng của khách hàng khác với những gì bạn mong đợi.

Bạn cần phá vỡ sự im lặng, và bạn cần làm điều đó nhanh chóng. 🥶

Nhập các câu hỏi xây dựng mối quan hệ — một loạt câu hỏi cụ thể nhằm thiết lập mối quan hệ và kết nối chân thành với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại.

Về cốt lõi, xây dựng mối quan hệ là tích cực tìm cách hiểu và kết nối với mọi người, đặc biệt là đối với các nhóm bán hàng muốn thu hút khách hàng mới.

Cho dù bạn đang hợp tác với đồng nghiệp hay tương tác với khách hàng, những câu hỏi phù hợp sẽ biến đổi các tương tác này, phát triển sự gắn kết sâu sắc hơn và thúc đẩy sự hợp tác.

Trong blog này, chúng tôi sẽ đề cập đến 10 câu hỏi hàng đầu để tăng cường nỗ lực xây dựng mối quan hệ của bạn, giúp bạn cải thiện cả động lực nhóm và mối quan hệ với khách hàng.

Xây dựng mối quan hệ tại nơi làm việc không chỉ giúp các tương tác hàng ngày trở nên suôn sẻ hơn, mà còn là nền tảng cho các mối quan hệ sâu sắc hơn và tinh thần đồng đội. Hãy cùng xem những lợi ích chính của việc xây dựng mối quan hệ trong nhóm của bạn và với bất kỳ khách hàng tiềm năng nào:

Giả sử bạn là trưởng nhóm, nơi mọi người đều cảm thấy được lắng nghe và đánh giá cao. Bạn đã làm điều này như thế nào? Rất có thể là bằng cách đặt những câu hỏi xây dựng mối quan hệ! Thường xuyên hỏi các thành viên trong nhóm về những thách thức cá nhân và nghề nghiệp của họ sẽ tạo ra một môi trường nơi mọi người được động viên để chia sẻ ý tưởng, tham gia và lắng nghe tích cực

Các câu hỏi xây dựng mối quan hệ giúp cải thiện chất lượng của các phiên brainstorming và tăng cường sự hợp tác và sáng tạo chung của nhóm. Bạn sẽ nhận thấy sự cải thiện rõ rệt trong cách nhóm của bạn giải quyết các dự án phức tạp và xây dựng kết nối có ý nghĩa với các khách hàng tiềm năng.

Giao tiếp hiệu quả là nền tảng của mọi nơi làm việc thành công, và nó bắt đầu từ việc xây dựng lòng tin. Nếu bạn tạo thói quen tương tác với nhóm của mình cả trên phương diện công việc lẫn cá nhân, bạn sẽ mở ra những kênh giao tiếp vượt ra ngoài các công việc đơn thuần.

Các câu hỏi xây dựng mối quan hệ đảm bảo các thành viên trong nhóm và khách hàng tiềm năng cảm thấy thoải mái khi nêu ra các vấn đề và ý tưởng bất cứ lúc nào, tăng cường tính minh bạch và sự tin tưởng trong toàn bộ công ty. Một nhóm tin tưởng lẫn nhau là một nhóm thành công, và điều đó tạo ra sự khác biệt trong môi trường chuyên nghiệp.

Các câu hỏi xây dựng mối quan hệ giúp các cuộc hội thoại trong công việc trở nên thú vị hơn vì chúng cho phép bạn thể hiện sự quan tâm chân thành thay vì hỏi những câu hỏi hời hợt hoặc nói chuyện phiếm

Kết quả là mối quan hệ kết nối lẫn nhau với khách hàng dựa trên mối quan hệ đáng tin cậy thay vì mối quan hệ giao dịch chung chung. Khi mọi người cảm thấy được kết nối và được đánh giá cao trong công việc, sự hài lòng và năng suất của họ sẽ tăng vọt.

Những câu hỏi phù hợp sẽ biến những cuộc hội thoại bán hàng thường ngày thành cơ hội để có những cuộc trò chuyện ý nghĩa. Dưới đây là 10 câu hỏi tuyệt vời để xây dựng mối quan hệ mà bạn phải hỏi để tạo kết nối lẫn nhau:

Sử dụng câu hỏi xây dựng mối quan hệ này như một câu mở đầu trong các cuộc họp, sự kiện ngành hoặc thậm chí trong các cuộc gọi bán hàng. Câu hỏi này mời người khác chia sẻ nhu cầu hoặc lãi suất của họ, tạo tiền đề cho một cuộc tương tác tập trung và cá nhân hóa.

Bằng cách hiểu lý do họ tham gia, bạn thể hiện sự quan tâm và cam kết thực sự trong việc cung cấp hỗ trợ phù hợp, từ đó nâng cao lòng trung thành và sự hài lòng của khách hàng.

Một câu hỏi xây dựng mối quan hệ như thế này cho thấy bạn không chỉ ở đó để thúc đẩy công việc của mình mà còn thực sự quan tâm đến việc nâng cao trải nghiệm của họ. Câu hỏi này rất phù hợp cho các tương tác dịch vụ khách hàng chủ động hoặc các tình huống mà bạn cảm thấy ai đó có thể đang gặp khó khăn.

Đặt câu hỏi này trong buổi khởi động dự án mới, hội thảo hoặc khi giới thiệu quy trình mới tại nơi làm việc sẽ tiết lộ thông tin quý giá về mức độ kinh nghiệm và sự thoải mái của người khác đối với chủ đề này. Điều này cho thấy bạn quan tâm đến quan điểm của họ và sẵn sàng điều chỉnh hỗ trợ khách hàng cho phù hợp với mức độ quen thuộc của họ với công việc hiện tại.

Những câu hỏi xây dựng mối quan hệ hiệu quả như thế này là lý tưởng cho các tương tác tiếp theo. Câu trả lời bạn nhận được từ đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các dự án đang tiến hành hoặc vai trò mà người khác có thể gặp khó khăn. Điều này cho phép họ yêu cầu sự giúp đỡ và đặt bạn vào vị trí là một đồng minh chủ động trong thành công của họ, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Câu hỏi này rất quan trọng trong giai đoạn lập kế hoạch dự án hoặc khi cài đặt mục tiêu phát triển nghề nghiệp. Câu hỏi này giúp làm rõ kỳ vọng và điều chỉnh nỗ lực của bạn cho phù hợp với kết quả mong muốn.

Bằng cách chú ý và hiểu mục tiêu cuối cùng của họ, bạn sẽ hỗ trợ khách hàng hoặc nhân viên của mình tốt hơn và đảm bảo rằng con đường bạn đề xuất thực sự phù hợp với nguyện vọng của họ.

Một câu hỏi như vậy rất hữu ích trong các phiên đánh giá hoặc phản hồi. Nó khuyến khích người khác suy ngẫm về những kinh nghiệm trong quá khứ và đưa ra những ý kiến sâu sắc để hướng dẫn cải tiến hoặc thay đổi. Cho dù đó là một vai trò mới hay một sản phẩm mới, hiểu bối cảnh lịch sử của họ sẽ giúp bạn điều chỉnh cách tiếp cận để đáp ứng tốt hơn mong đợi của họ và xây dựng lòng tin.

Đặt câu hỏi này trong các phiên giải quyết vấn đề hoặc các cuộc kiểm tra thường xuyên để khuyến khích mối quan hệ tốt hơn với khách hàng. Câu hỏi này trực tiếp và được thiết kế để giúp xác định ngay các vấn đề hiện tại, cho phép bạn ưu tiên các giải pháp.

Ngoài ra, việc sử dụng các công cụ như Chế độ xem biểu mẫu của ClickUp để thu thập thông tin này giúp hợp lý hóa quy trình, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ vấn đề nào và mọi vấn đề được giải quyết kịp thời để giúp xây dựng mối quan hệ nhanh chóng.

Sử dụng câu hỏi này để đánh giá phản ứng cảm xúc trong các cột mốc quan trọng của dự án hoặc sau các cuộc họp quan trọng. Câu hỏi này giúp bạn đánh giá tinh thần của nhóm và cảm xúc của từng cá nhân về các công việc đang thực hiện. Hiểu được những cảm xúc tiềm ẩn sẽ giúp bạn quản lý động lực của nhóm, đảm bảo mọi người luôn duy trì động lực và sự tham gia.

Câu hỏi này chuyển trọng tâm sang những lợi ích tiềm năng và tác động tích cực của những nỗ lực hiện tại. Câu hỏi này rất hữu ích để khuyến khích môi trường làm việc tích cực và đặc biệt thúc đẩy động lực trong các giai đoạn dự án đầy thách thức. Bằng cách yêu cầu các thành viên trong nhóm hình dung kết quả thành công, bạn giúp họ tập trung vào mục tiêu và thúc đẩy tinh thần lạc quan.

Câu hỏi xây dựng mối quan hệ hiệu quả này rất lý tưởng cho các phiên lập kế hoạch chiến lược hoặc các cuộc thảo luận phát triển cá nhân. Nó mở ra cuộc đối thoại về mong muốn cá nhân và nghề nghiệp.

Bạn có thể muốn biết liệu ai đó có kế hoạch phát biểu tại các sự kiện trong tương lai hay họ nghĩ gì về xu hướng của ngành. Trong những trường hợp như vậy, hãy ưu tiên bắt đầu với câu hỏi này và sau đó tập trung vào việc lắng nghe tích cực câu trả lời trung thực mà bạn nhận được.

Khi trả lời câu hỏi này, mỗi cá nhân sẽ bày tỏ những gì họ hy vọng đạt được, từ đó giúp bạn hiểu rõ hơn về tham vọng của họ. Sự hiểu biết này sẽ giúp bạn hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển của họ và điều chỉnh mục tiêu của tổ chức cho phù hợp với nguyện vọng của từng cá nhân.

Trong môi trường chuyên nghiệp, việc xây dựng mối quan hệ hiệu quả là nền tảng quan trọng cho một số khía cạnh quan trọng của sự thành công trong làm việc nhóm và phát triển tổ chức:

Các kỹ thuật xây dựng mối quan hệ thực tế cũng quan trọng không kém trong việc chuyển đổi cách các nhóm tương tác và hoạt động. Trong số đó, việc sử dụng các công cụ giao tiếp hiện đại là rất quan trọng trong việc xây dựng kết nối.

Là một nền tảng năng suất tất cả trong một, ClickUp tích hợp giao tiếp vào trung tâm của quy trình làm việc, thoát khỏi cách tiếp cận truyền thống với các công cụ giao tiếp riêng biệt, cô lập.

Hãy xem ClickUp có thể giúp bạn xây dựng luồng giao tiếp tốt hơn như thế nào:

ClickUp Chat cách mạng hóa cách các thành viên trong nhóm tương tác hàng ngày, tạo điều kiện cho giao tiếp liền mạch, điều cần thiết để xây dựng mối quan hệ. Nền tảng này hợp nhất trò chuyện trực tiếp với quản lý quy trình làm việc, cho phép các thành viên trong nhóm chuyển các cuộc thảo luận thành nhiệm vụ ngay lập tức.

Các tính năng AI của ClickUp Chat, như tự động tạo/lập nhiệm vụ từ trò chuyện và đề xuất câu trả lời, giúp các thành viên trong nhóm phản hồi hiệu quả hơn.

Tính năng @mentions của ClickUp giúp tăng cường mối quan hệ tại nơi làm việc bằng cách đảm bảo không ai bỏ lỡ các cuộc hội thoại hoặc cập nhật nhiệm vụ quan trọng. Bằng cách đề cập đến các thành viên trong nhóm trong nhiệm vụ, Trò chuyện và Tài liệu, bạn sẽ ngay lập tức thông báo cho họ, giúp giao tiếp trở nên năng động và toàn diện hơn.

Khi bạn @đề cập đến ai đó trong bình luận công việc, họ sẽ trở thành người xem công việc đó, nhận thông báo và thấy tên của họ được đánh dấu trong Hộp thư đến, giúp mọi người dễ dàng cập nhật thông tin.

Tính năng Nhận xét được chỉ định của ClickUp cách mạng hóa cách các nhóm xử lý phản hồi và nhiệm vụ có thể thực hiện được trong nhận xét. Các nhiệm vụ quan trọng được nhúng trong nhận xét thường có thể bị bỏ qua, nhưng với ClickUp, bạn có thể chỉ định các mục hành động trong nhận xét trực tiếp cho các thành viên trong nhóm.

Phương pháp này giúp tránh bỏ sót công việc và tăng năng suất đáng kể. Người dùng có thể dễ dàng phân công, giải quyết hoặc phân công lại các bình luận, giúp hợp lý hóa quy trình và loại bỏ sự nhầm lẫn.

ClickUp Reactions cung cấp một cách hợp lý để xác nhận và trả lời các bình luận trong nhiệm vụ của bạn. Tính năng này cho phép các thành viên trong nhóm thể hiện suy nghĩ và phản ứng của mình một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng biểu tượng cảm xúc.

Thể hiện sự hỗ trợ, đồng ý hoặc hiểu bằng cách nhấp vào các biểu tượng emoji, tạo ra một môi trường nhạy bén và tương tác.

Bảng điều khiển ClickUp là một công cụ thiết yếu để theo dõi tiến độ cá nhân và nhóm, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ trong nơi làm việc. Bằng cách tạo bảng điều khiển có thể tùy chỉnh hoàn toàn, bạn có thể trực quan hóa quy trình làm việc, theo dõi hiệu suất dự án và quản lý khối lượng công việc của nhóm.

Nó giúp cài đặt các kỳ vọng rõ ràng và điều chỉnh nỗ lực của nhóm, điều này rất quan trọng để nuôi dưỡng môi trường làm việc hỗ trợ và xây dựng lòng tin

Biểu mẫu ClickUp rất hữu ích để thu thập và phản hồi ý kiến, một quá trình cơ bản để xây dựng và duy trì mối quan hệ trong nhóm.

Bằng cách sử dụng biểu mẫu để thu thập ý kiến và quan điểm từ các thành viên trong nhóm hoặc khách hàng, bạn sẽ tạo ra văn hóa giao tiếp cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. Điều này cho phép bạn đi sâu vào động lực của nhóm và đảm bảo rằng mọi người đều cảm thấy được lắng nghe và đánh giá cao, điều này rất quan trọng để kết nối và hợp tác sâu sắc hơn.

ClickUp Docs cho phép các thành viên trong nhóm cộng tác trong thời gian thực với tính năng ClickUp Collaboration Detection, đảm bảo rằng mọi người đều biết ai đang làm việc trên tài liệu và những thay đổi nào đang được thực hiện

Bạn có thể sử dụng nó để tránh trùng lặp công việc và đảm bảo rằng tất cả các đóng góp đều được công nhận, từ đó xây dựng tinh thần đồng đội và sự tôn trọng giữa các đồng nghiệp.

Bảng trắng ClickUp cung cấp một cách năng động để brainstorming ý tưởng một cách trực quan. Các nhóm hợp tác trên bảng trắng này trong thời gian thực, vẽ, thêm ghi chú hoặc lập bản đồ quy trình làm việc.

Công cụ này đặc biệt hữu ích cho các nhóm làm việc từ xa. Nó mô phỏng một phiên bảng trắng thực tế, giúp duy trì sự hợp tác sáng tạo và mối quan hệ tốt đẹp bất kể địa điểm làm việc.

Các mẫu Ice Breaker của ClickUp giúp giới thiệu dễ dàng hơn và tạo không khí sôi nổi cho các cuộc họp trong nhóm. Những công cụ này tạo ra một môi trường thân thiện, khuyến khích các thành viên chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc cá nhân.

Các Mẫu ClickUp Get to Know Me rất hữu ích để xây dựng sự hiểu biết tốt hơn giữa các nhóm. Những công cụ sáng tạo này được thiết kế để giới thiệu các thành viên trong nhóm một cách thú vị và hấp dẫn, giúp xây dựng mối quan hệ và tăng cường sự gắn kết trong nhóm.