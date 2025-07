Cách sử dụng AI để viết quảng cáo (kèm ví dụ gợi ý)

Hiểu sai ngữ cảnh: Đôi khi, AI có thể hiểu sai ngữ cảnh của gợi ý của bạn và tạo ra nội dung không liên quan. Do đó, hãy xem xét kỹ nội dung do AI tạo ra mỗi lần để xác nhận tính liên quan, đặc biệt là đối với các chủ đề phức tạp hoặc nhạy cảm

Các vấn đề đạo đức: Xác minh tính xác thực của nội dung do AI tạo ra là rất quan trọng, vì đạo văn có thể gây ra các rủi ro về đạo đức, chẳng hạn như vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, hãy luôn kiểm tra nội dung do AI tạo ra bằng các công cụ kiểm tra đạo văn mạnh mẽ để đảm bảo tính độc đáo và tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức