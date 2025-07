14 Cuốn Sách INFJ Từ Thế Giới Văn Học

INFJ (loại tính cách hiếm nhất theo Myers Briggs Type Indicator hoặc MBTI) được gọi là những người mâu thuẫn, và điều đó hoàn toàn có lý do. Họ thể hiện sự đồng cảm trong khi vẫn duy trì lý tưởng; họ là những người ủng hộ nhiệt tình nhưng thường dè dặt và ít biểu lộ cảm xúc; họ là những người mơ mộng phân tích và nhút nhát nhưng lại phát triển mạnh trong môi trường xã hội.

INFJ có tư duy và quan điểm cứng nhắc, nhưng họ cũng có thể thay đổi chúng với đúng động lực. Đối với họ, đó chính là việc đọc sách.

Sự thu hút tự nhiên đối với văn học khiến những người thuộc loại INFJ trở thành những người đọc cuồng nhiệt. Đọc sách vừa là nơi ẩn náu vừa là nguồn cảm hứng. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ danh sách 14 cuốn sách yêu thích của những người thuộc loại INFJ!

Hiểu rõ tính cách INFJ qua văn học

Tính cách đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành sở thích đọc của một người. Những người thuộc loại INFJ thể hiện hai khuynh hướng mạnh mẽ trong phong cách đọc của họ.

INFJ thích đọc những cuốn sách khám phá cảm xúc sâu sắc, mối quan hệ phức tạp và tâm lý con người. Điều này là do khả năng xử lý cảm giác nhạy bén (SPS), giúp họ nhận thức rõ hơn về những điều tinh tế trong môi trường xung quanh. Bản tính suy tư của họ khao khát những cuốn sách có ký tự phức tạp và thế giới nội tâm.

Là những người có khả năng đồng cảm, họ sống gián tiếp qua những cuốn sách, nơi mà tính hướng nội không phải là rào cản — không phải là họ muốn thoát khỏi tính cách này. Họ chỉ là những con người tò mò, muốn trải nghiệm nhiều cuộc sống, cảm xúc và trải nghiệm của con người trong khi thoải mái tận hưởng việc đọc sách một mình.

Họ có xu hướng thích những câu chuyện về đạo đức lý tưởng, công lý và tự hoàn thiện bản thân. Do đó, họ cởi mở với những tầm nhìn utopia, những câu hỏi triết học và những thay đổi tích cực. Lòng trắc ẩn khiến họ bị thu hút bởi những cuốn sách về hy vọng, sự kiên cường và công bằng xã hội.

Đối với tính cách INFJ, sách giống như tủ quần áo trong Narnia — một cánh cổng dẫn đến một thế giới khác. Sách là nơi họ khám phá sự phức tạp của con người và các mối quan hệ giữa con người, suy ngẫm về giá trị của mình và tìm kiếm nguồn cảm hứng để phát triển bản thân.

14 Gợi ý văn học phổ biến dành cho tính cách INFJ

Sau khi đã tìm hiểu về sở thích đọc sách của INFJ, việc tiếp theo là thảo luận về một số tác phẩm văn học được họ yêu thích nhất. Hãy bắt đầu!

1. Cuộc tìm kiếm ý nghĩa của con người của Viktor E. Frankl

qua Goodreads

Thông tin về sách

Tác giả: Viktor E. Frankl

Năm xuất bản: 1959

Thời gian đọc ước lượng: 3 giờ

Phù hợp cho: Những người đang tìm kiếm sự phát triển cá nhân thông qua sự tự phản tỉnh

Số trang: 165 trang

Đánh giá: 4.7/5 (Amazon) 4.37/5 (Goodreads)

Tóm tắt không tiết lộ nội dung

Cuốn sách Man's Search For Meaning của Viktor E. Frankl là một tác phẩm văn học sâu sắc và có ảnh hưởng lớn. Cuốn sách trình bày tài khoản trực tiếp của tác giả, một người sống sót sau Holocaust, kết hợp với kiến thức chuyên môn và những hiểu biết sâu sắc của ông với tư cách là một bác sĩ tâm thần và triết gia hiện sinh.

Phần đầu tiên của cuốn sách kể lại những trải nghiệm của ông tại trại tập trung của Đức Quốc xã. Cuốn sách miêu tả chi tiết sinh động về điều kiện sống tàn khốc, cái chết và sự mất mát của những người thân yêu, cũng như mối đe dọa liên tục đến tính mạng. Ông chia sẻ những quan sát của mình về những người vẫn tìm thấy ý nghĩa và mục đích trong những khó khăn đó và tiếp tục hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn — một minh chứng cho sự kiên cường của loài người.

Trong phần thứ hai, Frankl đề xuất liệu pháp logotherapy — một phương pháp tâm lý trị liệu xoay quanh việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Ông nói về cách thái độ của mỗi cá nhân trong việc tìm kiếm mục đích và ý nghĩa cuộc sống giúp họ đối phó với những điều kiện bất lợi và đau khổ.

Trích dẫn từ sách

Những ai có lý do để sống, có thể chịu đựng hầu hết mọi cách thức.

Những ai có lý do để sống, có thể chịu đựng hầu hết mọi cách thức.

Tại sao chúng tôi giới thiệu cuốn sách Man's Search for Meaning cho loại tính cách INFJ?

Cuốn sách này khám phá các chủ đề về chủ nghĩa hiện sinh và cuộc tìm kiếm ý nghĩa hoặc mục đích trong cuộc sống. Nó sẽ khơi gợi bản chất nội tâm của INFJ và họ có thể thực sự đánh giá cao các khía cạnh triết học của cuốn sách

Sự nhấn mạnh vào sức mạnh của sự lựa chọn và trách nhiệm cá nhân phù hợp với xu hướng của INFJ trong việc tìm kiếm sự phát triển và trưởng thành thông qua sự tự phản tỉnh. Cuốn sách này đóng vai trò như một hướng dẫn cho INFJ trên con đường khám phá bản thân

Chủ đề của cuốn sách sẽ khơi dậy sự đồng cảm và giúp thúc đẩy sự khám phá tinh thần hoặc biểu hiện sáng tạo

2. A Wrinkle in Time (từ bộ Time Quintet) của Madeleine L'Engle

qua Amazon

Thông tin về sách

Tác giả: Madeleine L'Engle

Năm xuất bản: 1962

Thời gian đọc ước lượng: 3 giờ

Phù hợp cho: Những người có trí tưởng tượng phong phú và sáng tạo

Số trang: 218

Đánh giá: 4.4/5 (Amazon) 3.98/5 (Goodreads)

Tóm tắt không tiết lộ nội dung

Nếu bạn cảm thấy buồn bã khi đọc những chủ đề nặng nề (và chúng tôi không trách bạn vì sự đồng cảm tự nhiên của bạn), hãy thử đọc một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng lành mạnh.

A Wrinkle in Time của Madeleine L'Engle kể về câu chuyện của một cô gái trẻ, Meg Murry. Meg, anh trai cô và một người bạn tham gia vào một cuộc hành trình phi thường để giải cứu cha cô, người đã biến mất khi đang làm việc trong một dự án bí mật của chính phủ. Bộ ba được sự giúp đỡ của ba sinh vật thiên thể bí ẩn, giúp họ du hành qua không gian và thời gian để đối đầu với "IT", một thế lực xấu xa chịu trách nhiệm cho vụ bắt cóc.

Cuốn sách kết hợp khoa học viễn tưởng, fantasy và triết học để khám phá các chủ đề về cá nhân, tình yêu và cuộc chiến giữa thiện và ác.

Trích dẫn từ sách

Cách duy nhất để đối phó với điều gì đó vô cùng nghiêm trọng là cố gắng đối xử với nó một cách nhẹ nhàng hơn.

Cách duy nhất để đối phó với điều gì đó vô cùng nghiêm trọng là cố gắng đối xử với nó một cách nhẹ nhàng hơn.

Tại sao chúng tôi giới thiệu A Wrinkle in Time cho loại tính cách INFJ?

Câu chuyện sáng tạo với cốt truyện hấp dẫn xoay quanh khoa học, fantasy, các chiều không gian khác, v.v., sẽ khơi dậy trí tưởng tượng và sự sáng tạo của các INFJ ở mọi lứa tuổi

Cuốn sách này theo mô típ hành trình của một anh hùng cổ điển, trong đó nhân vật chính trải qua những biến đổi cá nhân và trở nên mạnh mẽ hơn khi vượt qua nghịch cảnh, phù hợp với lãi suất của những người thuộc loại INFJ

Cuốn sách này tôn vinh cá tính bằng cách khuyến khích độc giả phá vỡ xiềng xích của sự tuân thủ. Những người thuộc loại INFJ sẽ đánh giá cao thông điệp về việc chấp nhận bản thân và cá tính của mình

INFJ coi trọng tình bạn sâu sắc và mối quan hệ gia đình, điều này được miêu tả rất đẹp trong câu chuyện

3. Hướng dẫn về tính cách INFJ của Bo Miller

qua Goodreads

Thông tin về sách

Tác giả: Bo Miller

Năm xuất bản: 2017

Thời gian đọc ước lượng: 1 giờ

Lý tưởng cho: Những người INFJ muốn có lời khuyên thiết thực để đạt được mục tiêu của mình

Số trang: 110

Đánh giá: 4.2/5 (Amazon) 4.5/5 (Goodreads)

Tóm tắt không tiết lộ nội dung

Ai có thể là người hướng dẫn tốt hơn cho INFJs hơn chính một INFJ? Bo Miller là một chuyên gia được chứng nhận về Myers-Briggs, điều này thực sự là điểm nhấn hoàn hảo!

Cuốn sách The INFJ Personality Guide của Miller thừa nhận sự hiếm có của loại tính cách này và đi sâu vào những thách thức, điểm mạnh và hành trình biến đổi của những cá nhân như vậy. Miller dựa trên kinh nghiệm cá nhân để nói về cảm giác bị bỏ rơi hoặc bị hiểu lầm trong một nền văn hóa bị chi phối bởi những tính cách khác. Anh chia sẻ câu chuyện khám phá bản thân, giải thích cách xác định mình là loại tính cách INFJ đã mang lại sự rõ ràng, sự công nhận và cảm giác thức tỉnh trong cuộc sống của anh.

Cuốn sách được chia thành ba phần. Phần đầu tiên giải thích bốn sở thích của tính cách INFJ (Hướng nội, Trực quan, Cảm xúc, Phán đoán). Phần thứ hai chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về tư duy thúc đẩy INFJ (được gọi là "hàm" trong ngôn ngữ MBTI). Phần thứ ba là hướng dẫn thực tế cho những người INFJ khác để giúp họ khám phá và tận hưởng cuộc sống hơn.

Trích dẫn từ sách

Trực giác hướng nội là điều khiến những người thuộc loại INFJ trở thành nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà thiết kế đồ họa, nhà văn xuất sắc, v.v. Những kết nối mà họ tạo ra rất độc đáo và tuyệt vời, và trong tâm trí mỗi người thuộc loại INFJ là một thế giới sáng tạo.

Trực giác hướng nội là điều khiến những người thuộc loại INFJ trở thành nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà thiết kế đồ họa, nhà văn xuất sắc, v.v. Những kết nối mà họ tạo ra rất độc đáo và tuyệt vời, và trong tâm trí mỗi người thuộc loại INFJ đều có một thế giới sáng tạo.

Tại sao chúng tôi giới thiệu The INFJ Personality Guide cho loại tính cách INFJ?

Tác giả, bản thân là một INFJ, chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết cá nhân để khám phá và xác nhận những thách thức và điểm mạnh độc đáo của INFJ. Độc giả sẽ thấy cuốn sách này rất dễ đồng cảm

Ba phần của cuốn sách bao quát mọi khía cạnh cần biết về tính cách INFJ, trở thành nguồn tài liệu toàn diện cho những người thuộc loại tính cách INFJ trên hành trình khám phá bản thân

Bo gọi Phần III là "Những điều tôi mong ai đó đã nói với tôi khi còn trẻ", khiến nó trở thành một hướng dẫn tuyệt vời và thực tế cho những người thuộc loại INFJ

Cuốn sách chia sẻ những lời khuyên hữu ích từ góc nhìn của INFJ để giúp mọi người đạt được mục tiêu và tận hưởng cuộc sống

4. Thần Khúc của Dante Alighieri

qua Amazon

Thông tin về sách

Tác giả: Dante Alighieri

Năm xuất bản: 1320

Thời gian đọc ước lượng: 6,5 giờ

Lý tưởng cho: Những người thích đọc các bình luận đạo đức và chính trị về các vấn đề xã hội

Số trang: 798

Đánh giá: 4.7/5 (Amazon) 4.08/5 (Goodreads)

Tóm tắt không tiết lộ nội dung

Trong The Divine Comedy, Dante Alighieri đã sử dụng ẩn dụ để dẫn dắt độc giả qua ba tầng địa ngục, luyện ngục và thiên đàng của thế giới sau khi chết theo đạo Thiên Chúa. The Divine Comedy được viết vào đầu thế kỷ 14 và được chia thành ba phần: Inferno, Purgatorio và Paradiso. Cuốn sách kể về hành trình phiêu lưu của nhân vật chính, người mang tên tác giả. Dante được hướng dẫn bởi nhà thơ La Mã Virgil và sau đó là Beatrice, người tình lý tưởng của ông.

Trong Inferno, Dante chứng kiến chín tầng địa ngục, mỗi tầng đại diện cho một loại tội lỗi với hình phạt tương ứng. Purgatorio miêu tả quá trình thanh tẩy của các linh hồn khi leo lên ngọn núi Purgatory. Cuối cùng, Paradiso khám phá các cõi thiên đàng dưới sự dẫn dắt của Beatrice.

Trong The Divine Comedy, Dante gặp gỡ các nhân vật lịch sử và thần thoại, những người tham gia vào các cuộc hội thoại sâu sắc, thấu đáo về thần học, đạo đức và triết học. Ngoài việc thể hiện những suy ngẫm của Dante về tội lỗi, sự cứu rỗi và trật tự thần thánh, tác phẩm này còn là một bình luận xã hội và chính trị về bản chất con người.

Trích dẫn từ sách

Nếu thế giới hiện tại đi sai hướng, nguyên nhân nằm ở chính bạn, và chính bạn là người phải tìm kiếm câu trả lời.

Nếu thế giới hiện tại đi sai hướng, nguyên nhân nằm ở chính bạn, và chính bạn là người phải tìm kiếm câu trả lời.

Tại sao chúng tôi giới thiệu The Divine Comedy cho loại tính cách INFJ?

Sự sâu sắc và trí tuệ trong các chủ đề triết học và hiện sinh sẽ đáp ứng nhu cầu suy ngẫm sâu sắc và khám phá trí tuệ của họ

Việc sử dụng các biểu tượng, phép ẩn dụ và ngụ ngôn phù hợp với lãi suất tự nhiên của họ, cho phép giải thích tác phẩm một cách phong phú và tinh tế

INFJ tìm kiếm những kết nối sâu sắc và ý nghĩa trong các mối quan hệ, điều này được thể hiện qua tình yêu lý tưởng giữa Dante và Beatrice

Những bình luận đạo đức và chính trị được lồng ghép trong các tác phẩm văn học phong phú này phù hợp với sự quan tâm của INFJ đối với các vấn đề xã hội, sự theo đuổi công lý và sự thay đổi quyền lực

5. The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload của Daniel J. Levitin

qua Amazon

Thông tin về sách

Tác giả: Daniel J. Levitin

Năm xuất bản: 2014

Thời gian đọc ước lượng: 9 giờ

Phù hợp cho: Những người đang tìm kiếm lời khuyên cá nhân và nghề nghiệp dành riêng cho INFJ

Số trang: 528

Đánh giá: 4.3/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)

Tóm tắt không tiết lộ nội dung

Thời đại thông tin đã mang đến một thế giới kiến thức trong tầm tay chúng ta. Tuy nhiên, sự tràn ngập thông tin đột ngột này cũng khá gây xao lãng — thật khó để không cảm thấy như một trình duyệt với quá nhiều tab đang mở. The Organized Mind thảo luận về những thách thức này và chia sẻ những hiểu biết thực tế về cách mỗi cá nhân có thể điều hướng lượng thông tin quá tải để duy trì sự tập trung.

Tác giả Daniel Levitin, một nhà thần kinh học nổi tiếng, trích dẫn một loạt các nghiên cứu từ thần kinh học, tâm lý học và kinh tế học hành vi. Ông đưa ra các chiến lược hành động để cải thiện quá trình ra quyết định, giảm tình trạng tê liệt trong ra quyết định và căng thẳng, đồng thời tăng năng suất.

Cuốn sách này đề cập đến các chủ đề như giới hạn của não bộ con người trong quá trình xử lý thông tin, tầm quan trọng của việc tổ chức và lập kế hoạch, tác động của công nghệ đối với chức năng nhận thức của chúng ta và cách tận dụng công nghệ để làm cuộc sống dễ dàng hơn.

Levitin sau đó chia sẻ các mẹo và thủ thuật về tổ chức không gian vật lý và kỹ thuật số, quản lý thời gian hiệu quả và đưa ra quyết định thông minh hơn — loại bỏ tất cả những yếu tố gây xao lãng.

Trích dẫn từ sách

Cứ như thể bộ não của chúng ta được cấu hình để đưa ra một số quyết định nhất định mỗi ngày và một khi đạt đến giới hạn đó, chúng ta không thể đưa ra thêm bất kỳ quyết định nào nữa, bất kể chúng quan trọng đến mức nào.

Cứ như thể bộ não của chúng ta được cấu hình để đưa ra một số quyết định nhất định mỗi ngày và một khi đạt đến giới hạn đó, chúng ta không thể đưa ra thêm bất kỳ quyết định nào nữa, bất kể chúng quan trọng đến mức nào.

Tại sao chúng tôi giới thiệu The Organized Mind cho loại tính cách INFJ?

Cuốn sách này dựa trên nghiên cứu khoa học đa ngành và do đó thu hút những người INFJ yêu thích phương pháp dựa trên bằng chứng trong việc phát triển bản thân

Cuốn sách chia sẻ các giải pháp thiết thực và có thể áp dụng để quản lý quá tải thông tin, vốn là nhu cầu cấp thiết của mọi người bất kể loại tính cách của họ

Các chiến lược được chia sẻ trong cuốn sách sẽ giúp những người thuộc loại INFJ đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong cuộc sống nghề nghiệp và cá nhân, vì họ thích ra quyết định một cách cân nhắc kỹ lưỡng

INFJ thường gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian hoặc đối phó với căng thẳng. Họ cũng dễ bị kích thích và quá tải. Cuốn sách này có thể giúp họ quản lý những thách thức đó một cách hiệu quả hơn

6. Người Rất Nhạy Cảm: Cách Thích Nghi Khi Thế Giới Quá Tải Bởi Elaine N. Aron

qua Goodreads

Thông tin về sách

Tác giả: Elaine N. Aron

Năm xuất bản: 1997

Thời gian đọc ước lượng: 4 giờ

Lý tưởng cho: Những người muốn củng cố mối quan hệ giữa các cá nhân

Số trang: 251

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)

Tóm tắt không tiết lộ nội dung

Vì INFJ thường cảm nhận cảm xúc một cách mãnh liệt, họ thường rất nhạy cảm. Trong một số trường hợp, một INFJ cũng có thể là một HSP (Người Rất Nhạy Cảm), điều này càng làm phức tạp thêm tính cách nhạy cảm của họ.

Nếu bạn là người có tính cách INFJ-HSP, thì The Highly Sensitive Person sẽ là cuốn sách yêu thích của bạn. Tiến sĩ Elaine Aron, một nhà tâm lý học nghiên cứu lâm sàng và tác giả, chia sẻ những kiến thức và phát hiện của mình trong quá trình khám phá các đặc điểm của những người có tính cách nhạy cảm cao. Cô chia sẻ những hiểu biết khoa học về lý do tại sao một số người nhạy cảm với các kích thích như ánh sáng chói, mùi mạnh và tiếng ồn.

Tiến sĩ Aron thảo luận về những thách thức mà những đặc điểm này mang lại và chia sẻ các chiến lược thực tế để đối phó, chăm sóc bản thân và phát triển. Cuốn sách khuyến khích những người HSI chấp nhận khả năng độc đáo của mình và phát triển tư duy năng suất bất chấp những trở ngại.

Trích dẫn từ sách

Việc nhạy cảm không có nghĩa là bạn không thể trở thành một người kiên cường theo cách riêng của mình.

Việc nhạy cảm không có nghĩa là bạn không thể trở thành một người kiên cường theo cách riêng của mình.

Tại sao chúng tôi giới thiệu cuốn sách The Highly Sensitive Person cho loại tính cách INFJ?

Nó giúp hiểu rõ hơn và nhận ra những đặc điểm, điểm mạnh và thách thức độc đáo của họ, vì INFJ và HSP thường có những đặc điểm trùng lặp

Cuốn sách chia sẻ những công cụ hữu ích và chiến lược đối phó thực tế mà những người thuộc loại INFJ có thể sử dụng để đối phó với tình trạng quá kích thích và những tình huống quá sức chịu đựng, từ đó quản lý sự nhạy cảm của bản thân

Cuốn sách nghiên cứu tác động của các đặc điểm HSP đối với các mối quan hệ và chia sẻ những hiểu biết quý giá để INFJ củng cố các mối quan hệ giữa các cá nhân và thúc đẩy các kết nối có ý nghĩa

Cuốn sách nhấn mạnh sự chấp nhận triệt để những đặc điểm tính cách của HSP và INFJ, đồng thời ca ngợi giá trị độc đáo mà những tính cách này mang lại

7. Cẩm nang INFJ: Hướng dẫn dành cho và về loại tính cách Myers-Briggs hiếm nhất của Marissa Baker

qua Goodreads

Thông tin về sách

Tác giả: Marissa Baker

Năm xuất bản: 2015

Thời gian đọc ước lượng: 1 giờ

Phù hợp cho: Bất kỳ ai muốn hiểu rõ hơn về tính cách INFJ

Số trang: 70

Đánh giá: 4.6/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)

Tóm tắt không tiết lộ nội dung

Cuốn "The INFJ Handbook" là một hướng dẫn khác từ một người INFJ dành cho những người INFJ khác.

Thông qua công việc này, Marissa Baker đưa chúng ta vào một cuộc khám phá sâu sắc, đặc biệt là từ góc nhìn của INFJ. Marissa hiểu sâu sắc những đặc điểm, điểm mạnh và thách thức độc đáo của INFJ và chia sẻ những hiểu biết cá nhân về cách phát triển thành công với tính cách này.

Cuốn sách này bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, từ mối quan hệ, giao tiếp, phong cách quản lý, lựa chọn nghề nghiệp đến phát triển cá nhân. Mỗi chủ đề đều chứa đựng những câu chuyện dễ hiểu, lời khuyên thiết thực và những câu nói gợi mở để giúp những người thuộc loại INFJ định hướng các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của họ.

Trích dẫn từ sách

Là những người cầu toàn và lý tưởng, INFJ luôn nỗ lực để làm mọi thứ tốt hơn. Cho dù đó là mối quan hệ mà chúng ta đầu tư, một người mà chúng ta quan tâm, một dự án mà chúng ta đang thực hiện, hay thậm chí là một cây cảnh, INFJ sẽ không từ bỏ cho đến khi đã thử mọi khả năng để cải thiện.

Là những người cầu toàn và lý tưởng, INFJ luôn nỗ lực để làm mọi thứ tốt hơn. Cho dù đó là mối quan hệ mà chúng ta đầu tư, một người mà chúng ta quan tâm, một dự án mà chúng ta đang thực hiện, hay thậm chí là một cây cảnh, INFJ sẽ không từ bỏ cho đến khi đã cạn kiệt mọi khả năng để cải thiện.

Tại sao chúng tôi giới thiệu The INFJ Handbook cho loại tính cách INFJ?

Cuốn sách chia sẻ những hiểu biết trực tiếp và dễ đồng cảm về trải nghiệm của INFJ, khiến nó trở thành một hướng dẫn đáng tin cậy cho những người INFJ khác

Danh sách này bao gồm một loạt các chủ đề tập trung vào INFJ như giao tiếp, sự nghiệp, phát triển cá nhân, v.v., cung cấp cho họ hướng dẫn về các khía cạnh cụ thể trong cuộc sống của họ

Giọng điệu hỗ trợ xuyên suốt cuốn sách khuyến khích những người thuộc loại INFJ chấp nhận những phẩm chất độc đáo của mình và quản lý hiệu quả những thách thức

8. Im lặng: Sức mạnh của những người hướng nội trong một thế giới không ngừng nói chuyện của Susan Cain

qua Goodreads

Thông tin về sách

Tác giả: Susan Cain

Năm xuất bản: 2012

Thời gian đọc ước lượng: 6 giờ

Phù hợp cho: Những người hướng nội muốn có những chiến lược thực tiễn để giao tiếp hiệu quả

Số trang: 333

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

Tóm tắt không tiết lộ nội dung

Trong một thế giới năng động với nhiều điểm tiếp xúc cho những tương tác sôi động, những người hướng ngoại thường được coi là tầng lớp xã hội ưu việt. Ngược lại, bạn là những người hướng nội – những người đặt chữ 'I' trong INFJ.

Quiet của Susan Cain dựa trên nghiên cứu sâu rộng, các trường hợp nghiên cứu và kinh nghiệm cá nhân để thách thức nhận thức văn hóa về những người hướng nội. Cô khám phá khoa học đằng sau tính hướng nội và chia sẻ sự khác biệt giữa người hướng nội và hướng ngoại dựa trên thần kinh học và tâm lý học. Cain sau đó thảo luận về thành kiến xã hội đối với tính hướng ngoại ở nơi làm việc và môi trường xã hội, điều thường khiến những người hướng nội bị cô lập.

Cô ủng hộ sự hiểu biết bao quát hơn về các đặc điểm tính cách, tôn vinh sự độc đáo của mỗi người. Để truyền tải quan điểm của mình, cô liệt kê các đóng góp của những người hướng nội trong các lĩnh vực khác nhau và kêu gọi mọi người nhận ra và phát huy những điểm mạnh vốn có của họ.

Trích dẫn từ sách

Không có mối liên hệ nào giữa việc là người nói giỏi nhất và có những ý tưởng hay nhất.

Không có mối liên hệ nào giữa việc là người nói giỏi nhất và có những ý tưởng hay nhất.

Tại sao chúng tôi giới thiệu Quiet cho loại tính cách INFJ?

Cuốn sách này ủng hộ việc công nhận khả năng lãnh đạo và phong cách làm việc hướng nội thường thấy ở những người thuộc loại INFJ, chẳng hạn như lắng nghe sâu sắc, đồng cảm và ra quyết định cân nhắc kỹ lưỡng

Nó xác nhận nhu cầu về sự cô độc và nội tâm của INFJ, vì họ thường coi trọng thời gian một mình để nạp lại năng lượng sau các tương tác xã hội

INFJ có thể hưởng lợi từ các chiến lược hành động để giao tiếp và hợp tác hiệu quả trong khi điều hướng các động lực xã hội trong môi trường cá nhân và nghề nghiệp

9. Sức mạnh của người hướng nội: Tại sao cuộc sống nội tâm là sức mạnh tiềm ẩn của bạn của Laurie Helgoe

qua Goodreads

Thông tin về sách

Tác giả: Laurie Helgoe

Năm xuất bản: 2008

Thời gian đọc ước lượng: 5,5 giờ

Lý tưởng cho: Những người hướng nội đang tìm kiếm những mặt tích cực của sự cô độc

Số trang: 288

Đánh giá: 4.4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)

Tóm tắt không tiết lộ nội dung

Tiếp tục với chủ đề làm sáng tỏ về những người hướng nội, chúng tôi giới thiệu cuốn Introvert Power của Laurie Helgoe.

Giống như hầu hết các tác giả trong danh sách của chúng tôi, Laurie chia sẻ tài khoản cá nhân của mình với tư cách là một nhà tâm lý học và một người hướng nội. Cô nhấn mạnh những điểm mạnh độc đáo của người hướng nội, chẳng hạn như suy nghĩ sâu sắc, kết nối có ý nghĩa và sáng tạo. Ngoài việc thách thức các chuẩn mực xã hội thiên về hướng ngoại, cô còn đưa ra những đối số mạnh mẽ để ủng hộ các đặc điểm của người hướng nội.

Cuốn sách là một hướng dẫn sâu sắc cho những người hướng nội, khuyến khích họ chấp nhận con người thật của mình. Trong một thế giới không nhất thiết phải ca ngợi những điểm mạnh của họ. Quan điểm tích cực như vậy sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những người hướng nội.

Trích dẫn từ sách

Hãy làm rõ một điều: Những người hướng nội không ghét trò chuyện vu vơ vì chúng tôi không thích mọi người. Chúng tôi ghét trò chuyện vu vơ vì chúng tôi ghét rào cản mà nó tạo ra giữa mọi người.

Hãy làm rõ một điều: Những người hướng nội không ghét trò chuyện vu vơ vì chúng tôi không thích mọi người. Chúng tôi ghét trò chuyện vu vơ vì chúng tôi ghét rào cản mà nó tạo ra giữa mọi người.

Tại sao chúng tôi giới thiệu Introvert Power cho loại tính cách INFJ?

Nó tôn vinh sự sáng tạo gắn liền với tính hướng nội, điều này đặc biệt nổi bật ở INFJ, những người vốn dĩ có thiên hướng nghệ thuật và giàu trí tưởng tượng

Đây là một cuốn sách đầy sức mạnh, giúp INFJ khám phá sức mạnh nội tại và sự kiên cường của bản thân đồng thời cân bằng thế giới nội tâm với những kỳ vọng từ bên ngoài

Cuốn sách này mang đến một góc nhìn tích cực về sự cô đơn, vốn thường bị nhìn nhận một cách tiêu cực. Cuốn sách này khẳng định nhu cầu của INFJ về thời gian một mình để suy ngẫm và tự nhìn lại bản thân

10. 100 Ngày Để Tìm Lại Bình Yên: Nhật Ký Tìm Kiếm Bình An Hàng Ngày của Amy Leigh Mercree

qua Goodreads

Thông tin về sách

Tác giả: Amy Leigh Mercree

Năm xuất bản: 2020

Thời gian đọc ước lượng: 5-10 phút cho mỗi bài tập

Phù hợp cho: Những ai đang tìm kiếm một không gian tinh thần tốt hơn

Số trang: 208

Đánh giá: 4.6/5 (Amazon) 4.0/5 (Goodreads)

Tóm tắt không tiết lộ nội dung

Những người INFJ hay lo lắng và căng thẳng thường tìm thấy sự an ủi trong thiền định và viết nhật ký. Nếu bạn cũng vậy, hãy thử viết nhật ký với 100 Days to Calm.

Trong cuốn sách này, Amy Leigh Mercree đã tổng hợp một bộ sưu tập các câu hỏi ghi chép, bài tập và suy ngẫm để mang lại sự bình an và tĩnh lặng cho cuộc sống hàng ngày. Hãy xem đây như con đường dẫn bạn đến sự cân bằng cảm xúc và tinh thần.

Cuốn nhật ký này đề cập đến sự tỉnh thức, lòng biết ơn và chăm sóc bản thân để mang lại sự bình tĩnh bất chấp những thách thức khác nhau trong cuộc sống. Bạn cũng sẽ tìm thấy những lời khuyên thiết thực giữa các bài tập viết để thúc đẩy sự cân bằng cảm xúc và bình an. Nếu bạn đang tìm kiếm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để biến sự tỉnh thức thành thói quen và sống một cuộc sống thanh thản, đây sẽ là cuốn sách yêu thích của bạn!

Trích dẫn từ sách

Khi bạn thực sự dừng lại để ngửi hương hoa, bạn không chỉ làm mới bản thân mà còn mang lại sự tươi mới cho những người xung quanh.

Khi bạn thực sự dừng lại để ngửi hương hoa, bạn không chỉ làm mới bản thân mà còn mang lại sự tươi mới cho những người xung quanh.

Tại sao chúng tôi giới thiệu 100 Days to Calm cho loại tính cách INFJ?

INFJ có thể thực hành chánh niệm một cách có hệ thống thông qua cuốn sách này. Cuộc hành trình dần dần kéo dài 100 ngày phù hợp với nhu cầu về mục đích và kỷ luật bản thân để đạt được thành công của họ

Sổ tay hướng dẫn sẽ giúp INFJ tập trung vào việc tìm kiếm sự bình an trong thói quen hàng ngày, phù hợp với mong muốn về sự cân bằng và sức khỏe toàn diện của họ

Đây là nơi riêng tư để những người thuộc loại INFJ thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và khát vọng của mình, đáp ứng nhu cầu thể hiện sự sáng tạo và nội tâm trong một không gian an toàn

Tạp chí này giúp INFJ gắn kết với thực tế đồng thời thúc đẩy một không gian tinh thần tích cực thông qua những lời khẳng định và thông điệp đầy cảm hứng

11. Hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupéry

qua Goodreads

Thông tin về sách

Tác giả: Antoine de Saint-Exupéry

Năm xuất bản: 1943

Thời gian đọc ước lượng: 1,5 giờ

Phù hợp cho: Những người biết trân trọng vẻ đẹp trong những khoảnh khắc nhỏ bé, bình dị hàng ngày

Số trang: 96

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 4.32/5 (Goodreads)

Tóm tắt không tiết lộ nội dung

Hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupéry là một tác phẩm kinh điển bất hủ. Cuốn sách kể về cuộc phiêu lưu của một hoàng tử trẻ tuổi du hành từ hành tinh này sang hành tinh khác và gặp gỡ nhiều cư dân khác nhau. Mỗi ký tự đặc biệt đóng vai trò trung tâm trong một chuỗi câu chuyện, chia sẻ những bài học cuộc sống sâu sắc mà hoàng tử ghi nhớ.

Cuốn tiểu thuyết này khám phá chủ đề tình yêu và tình bạn thông qua những cuộc gặp gỡ kỳ quái và những cuộc hội thoại sâu sắc. Trong khi đọc cuốn sách, bạn sẽ thấy mình suy ngẫm về những điều kỳ diệu của tuổi thơ, sự phức tạp của các mối quan hệ giữa con người và vẻ đẹp của trí tưởng tượng.

Phong cách viết và chiều sâu ẩn dụ khiến cuốn sách trở thành kiệt tác ngay cả sau 80 năm xuất bản.

Trích dẫn từ sách

Tất cả người lớn đều từng là trẻ con… nhưng chỉ có ít người trong số họ còn nhớ điều đó.

Tất cả người lớn đều từng là trẻ con… nhưng chỉ có ít người trong số họ còn nhớ điều đó.

Tại sao chúng tôi giới thiệu The Little Prince cho loại tính cách INFJ?

"Hoàng tử bé" là câu chuyện về một người có khả năng đồng cảm trên hành trình khám phá bản thân và hiểu biết, cân bằng giữa lý tưởng và thực tế. Không có gì có thể phù hợp hơn với INFJ

Cốt truyện đầy trí tưởng tượng và ngộ nghĩnh sẽ thu hút đứa trẻ bên trong của INFJ. Nó nuôi dưỡng sự tò mò tự nhiên, sự trong sáng và tính cách vui tươi vốn có trong INFJ

Hoàng tử bé coi trọng kết nối cảm xúc sâu sắc với những người khác — con người, động vật và thậm chí cả thực vật. Chủ đề này sẽ gây共鳴 với tình yêu của INFJ đối với những mối quan hệ như vậy

Câu chuyện kể về vẻ đẹp trong những khoảnh khắc nhỏ bé, bình dị hàng ngày mà thường bị bỏ qua. Điều này phù hợp với khả năng của INFJ trong việc phát hiện điều phi thường trong những điều bình thường, vì họ luôn nhạy bén và ý thức sâu sắc về mọi thứ xung quanh mình

13. Jane Eyre của Charlotte Brontë

qua Goodreads

Thông tin về sách

Tác giả: Charlotte Brontë

Năm xuất bản: 1847

Thời gian đọc ước lượng: 9,5 giờ

Lý tưởng cho: Những người yêu thích tiểu thuyết thời kỳ

Số trang: 532

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 4.15/5 (Goodreads)

Tóm tắt không tiết lộ nội dung

Thông qua Jane Eyre, Charlotte Brontë đã dệt nên một câu chuyện hấp dẫn về tình yêu, đạo đức, giai cấp xã hội, vai trò giới tính và cuộc đấu tranh giành độc lập. Cuốn tiểu thuyết Bildungsroman đưa độc giả vào một cuộc hành trình đầy biến động, đó là cuộc đời và những cuộc đấu tranh của Jane Eyre.

Mồ côi và bị ngược đãi khi còn nhỏ, Jane chịu đựng khó khăn để theo đuổi việc học đồng thời phát triển một hệ thống giá trị đạo đức vững vàng và khả năng phục hồi. Cô đảm nhận vị trí gia sư tại Thornfield Hall, nơi cô gặp gỡ ông Rochester, một người đàn ông trầm tư và bí ẩn. Mối quan hệ phức tạp và luôn thay đổi của họ thử thách niềm tin đạo đức của Jane.

Khi đọc cuốn sách, bạn sẽ bắt gặp những yếu tố Gothic xuyên suốt cốt truyện, góp phần tạo nên không khí rùng rợn và bí ẩn của Thornfield Hall. Bronte cũng sẽ khiến bạn suy ngẫm về sự đối lập giữa lý trí, tự do cá nhân và kỳ vọng xã hội, đồng thời tìm kiếm bản sắc và sự thuộc về.

Trích dẫn từ sách

Tôi thà hạnh phúc còn hơn là được tôn trọng.

Tôi thà hạnh phúc còn hơn là được tôn trọng.

Tại sao chúng tôi giới thiệu Jane Eyre cho loại tính cách INFJ?

Cuốn sách khám phá những ký tự phong phú, tinh tế và phức tạp sẽ cuốn INFJ vào thế giới nội tâm phức tạp của họ

Niềm hy vọng, sự kiên cường và những nguyên tắc đạo đức vững chắc của Jane Eyre, ngay cả khi đối mặt với khó khăn, sẽ khơi dậy cảm giác về sức mạnh nội tại và công lý trong tâm hồn INFJ

Vì INFJ thường bị thu hút bởi tiểu thuyết lịch sử và thời kỳ, họ sẽ thấy bối cảnh thời Victoria và các chuẩn mực xã hội tương ứng trong cuốn sách này rất thú vị

Các chủ đề về sự độc lập, quyền lực, tìm kiếm bản thân, sự cứu rỗi và sự tha thứ giúp cuốn sách chạm đến tất cả những điểm mấu chốt của một cuốn sách lý tưởng cho INFJ

14. And Then There Were None của Agatha Christie

qua Amazon

Thông tin về sách

Tác giả: Agatha Christie

Năm xuất bản: 1939

Thời gian đọc ước lượng: 4,5 giờ

Phù hợp cho: Những người yêu thích những bí ẩn phức tạp

Số trang: 264

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)

Tóm tắt không tiết lộ nội dung

And Then There Were None là một tiểu thuyết trinh thám phòng kín của bậc thầy trinh thám Agatha Christie.

Câu chuyện bắt đầu với mười người lạ mặt bị lôi kéo đến một hòn đảo hoang vắng dưới những lý do khác nhau. Khi đến nơi, họ phát hiện chủ nhà đã biến mất và tìm thấy một tin nhắn ghi âm buộc tội mỗi người trong số họ về tội giết người mà chưa được trừng phạt. Bị lạc trên hòn đảo không có cách nào thoát ra, các nhân vật bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi, hoang tưởng và cảm giác tội lỗi. Bầu không khí kỳ lạ ngày càng căng thẳng khi từng nhân vật bị giết theo cách giống như bài đồng dao Ten Little Soldiers. Khi số người sống sót ngày càng ít đi, mọi người phải đối mặt với quá khứ đen tối của mình trước khi quá muộn.

And Then There Were None là một cuốn sách hấp dẫn mà bạn không thể bỏ xuống một khi đã bắt đầu đọc. Cuốn tiểu thuyết trinh thám này sẽ khiến bạn hồi hộp đến trang cuối cùng!

Trích dẫn từ sách

Nhưng tôi nhận ra rằng, không có nghệ sĩ nào có thể hài lòng chỉ với nghệ thuật. Có một khao khát tự nhiên về sự công nhận mà không thể phủ nhận.

Nhưng tôi nhận ra rằng, không có nghệ sĩ nào có thể hài lòng chỉ với nghệ thuật. Có một khao khát tự nhiên về sự công nhận mà không thể phủ nhận.

Tại sao chúng tôi giới thiệu And Then There Were None cho loại tính cách INFJ?

INFJ yêu thích bí ẩn và câu đố. Cuốn sách kinh điển này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong thể loại này với những tình tiết bất ngờ, khiến nó trở thành cuốn sách yêu thích của mọi người

Cuốn sách là minh chứng cho khả năng quan sát xã hội của Christie, điều mà những người thuộc loại INFJ sẽ cảm thấy đồng cảm, không có gì ngạc nhiên vì chính cô cũng là một INFJ

Cuốn sách này có các ký tự phức tạp với những câu chuyện phức tạp, bí mật và động cơ ẩn giấu mà những người INFJ sẽ thích

Sự thay đổi động lực nhóm và việc khám phá cách cá nhân phản ứng dưới áp lực mang lại cho INFJ những hiểu biết độc đáo về bản chất con người và kỳ vọng xã hội

Lựa chọn những cuốn sách INFJ phù hợp và áp dụng những bài học từ chúng

Đọc sách đóng vai trò trung tâm trong thế giới của mỗi người INFJ. Việc lựa chọn sách hay truyện không chỉ đơn thuần là giải trí; đối với họ, sách là con đường dẫn đến sự tự phản ánh và phát triển cá nhân. Văn học đóng vai trò biến đổi trong việc hình thành quan điểm, giá trị và lựa chọn của họ.

Với những điều trên, đây là một số cách mà INFJ có thể chọn sách phù hợp và áp dụng những kiến thức đã học:

Khám phá nhiều thể loại đa dạng , từ sách phi hư cấu triết học đến tiểu thuyết gợi suy ngẫm. Càng đọc nhiều, bạn càng phát triển

Tham gia câu lạc bộ sách hoặc tham gia các cuộc thảo luận văn học với những người INFJ khác để chia sẻ những hiểu biết của bạn, có được những góc nhìn đa dạng và khám phá những cuốn sách mới

Đăng ký tham gia các thử thách đọc sách như thử thách đọc 52 cuốn sách của Câu lạc bộ sách, nơi chia sẻ danh sách công việc đọc dựa trên các gợi ý kèm theo ví dụ để duy trì sự nhất quán và động lực

Tham gia các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng và các nền tảng khác nơi những người thuộc loại INFJ có thể khai thác kiến thức được chia sẻ của độc giả trên toàn cầu để thêm những cuốn sách phù hợp vào danh sách TBR của mình

Giữ một sổ tay suy ngẫm để ghi chép suy nghĩ, cảm xúc, nhận thức và phản ứng của bạn trong quá trình đọc, giúp bạn tiếp thu kiến thức một cách sâu sắc

Hãy tích cực tìm kiếm cơ hội để áp dụng những bài học từ sách vào các tình huống thực tế

học tập liên tục bằng cách dành thời gian riêng cho việc đọc sách. Bạn cũng có thể thực hành đặt mục tiêu và lập kế hoạch bằng các công cụ như Hãy hình thành thói quenbằng cách dành thời gian riêng cho việc đọc sách. Bạn cũng có thể thực hành đặt mục tiêu và lập kế hoạch bằng các công cụ như phần mềm quản lý công việc

Tính cách của bạn định hình thế giới xung quanh bạn

Đọc sách là nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn của INFJ. Nó định hình tính cách của họ, và từ đó, họ góp phần định hình thế giới xung quanh.

Với tư cách là những người lập kế hoạch và tổ chức một cách cuồng nhiệt, có sự tập trung nội tại là điểm mạnh, INFJ có thể vẫn gặp khó khăn trong việc tách biệt bản thân khỏi thế giới bên ngoài đầy xao nhãng. Quản lý thời gian và làm nhiều việc cùng lúc là những điểm yếu trong "lớp giáp" của họ.

Tin hay không tin, các công cụ quản lý dự án tùy chỉnh như ClickUp có thể giúp bạn. Bằng cách nào? Dưới đây là một số ví dụ thực tế về tính hữu ích của nó:

Giữ mọi thứ ngăn nắp với Hộp thư đến ClickUp được cải tiến — điều hướng các ưu tiên của bạn và hoàn thành công việc

luôn có tổ chức và kiểm soát mọi việc Sắp xếp các việc cần làm (có thể là danh sách đọc hoặc các công việc hàng ngày tại nơi làm việc) thành Nhiệm vụ ClickUp , mã hóa màu sắc theo loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên. Cấu trúc như vậy sẽ giúp bạnvà kiểm soát mọi việc

Sắp xếp thư viện của bạn thành các bảng Kanban trên ClickUp

mục tiêu, thời hạn và nhắc nhở cá nhân và nghề nghiệp trong ClickUp. Hình dung tiến độ của bạn dưới dạng Đặtcá nhân và nghề nghiệp trong ClickUp. Hình dung tiến độ của bạn dưới dạng bảng Kanban trong ClickUp và ăn mừng mỗi khi bạn chuyển một việc từ "đang làm" sang "đã hoàn thành"!

cá nhân hóa ClickUp để phù hợp với sở thích của mình. Chọn cách bạn muốn hiển thị mọi thứ; với hơn Vì những người thuộc loại INFJ thích làm việc theo ý mình, bạn sẽ thích khả năngđể phù hợp với sở thích của mình. Chọn cách bạn muốn hiển thị mọi thứ; với hơn 15 chế độ xem ClickUp khác nhau để lựa chọn, có thể đáp ứng mọi loại tính cách. Bạn cũng có thể sử dụng Trường Tùy chỉnh trong ClickUp để xây dựng cách tổ chức và theo dõi công việc của mình.

Tài liệu ClickUp để ghi chép và chia sẻ thông tin quan trọng (hoặc đánh giá sách của bạn)

ghi lại suy nghĩ , phản ánh và những điều học được từ sách. Tại nơi làm việc, sử dụng tính năng này để tạo và chia sẻ cơ sở kiến thức (bạn biết bạn thích điều đó!) và các loại tài liệu được thiết kế đẹp mắt. Sử dụng ClickUp Docs để, phản ánh và những điều học được từ sách. Tại nơi làm việc, sử dụng tính năng này để(bạn biết bạn thích điều đó!) và các loại tài liệu được thiết kế đẹp mắt.

Bạn gặp khó khăn trong việc sắp xếp công việc? Tạo danh sách việc cần làm và danh sách kiểm tra cho mọi thứ, từ danh sách sách cần đọc, kế hoạch du lịch đến ý tưởng cho cuộc họp nhóm tiếp theo.

Các ứng dụng ClickUp có vô số ứng dụng trong cuộc sống cá nhân và công việc. Sử dụng nó theo cách bạn muốn. Chúng tôi muốn nói thêm, nhưng chúng tôi biết rằng những người thuộc loại INFJ thích khám phá, vì vậy chúng tôi sẽ để bạn tự khám phá nền tảng này.

Hãy thử miễn phí ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp

1. Cuốn sách INFJ nào là tốt nhất?

Sở thích của INFJ có thể khác nhau, đó là lý do tại sao không có cuốn sách nào là "tốt nhất" cho tất cả mọi người. Khám phá những cuốn sách trong danh sách được chia sẻ ở trên để tìm ra cuốn sách phù hợp với công việc của bạn.

2. Thể loại nào phù hợp nhất cho INFJ?

Những người thuộc loại INFJ thường yêu thích những cuốn sách khám phá cảm xúc, mối quan hệ và sự tự suy ngẫm của con người. Các thể loại tiểu thuyết giả tưởng, văn học, tiểu thuyết lịch sử, tâm lý học, triết học và tự giúp đỡ bản thân đặc biệt thu hút những người thuộc loại INFJ.

3. INFJ thích những chủ đề nào?

INFJ thường bị thu hút bởi các chủ đề như sự đồng cảm, ý nghĩa cuộc sống, tâm lý học, văn học, công lý xã hội, tâm linh và sự phát triển cá nhân.