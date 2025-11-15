Güvenli Hasta Veri Yönetimi için En İyi 13 HIPAA Uyumlu CRM Yazılımı

Sağlık hizmetlerinde hasta verileri kalp atışı gibidir: sürekli, hayati önem taşır ve korunmazsa felaketle sonuçlanabilir.

İster yoğun bir klinik, ister bir sağlık merkezi, ister büyük bir sağlık ağı olsun, randevuları, tedavi planlarını ve sürekli takipleri yönetirken hasta bilgilerinin güvenliğini sağlamak çok önemlidir.

Küresel sağlık hizmetleri müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) pazarı, 2030 yılına kadar %7,7 CAGR ile büyümeye devam etmesi beklenirken , HIPAA uyumlu bir CRM seçimi sağlık hizmetleri sektörü için vazgeçilmez hale gelmiştir.

Doğru CRM yazılımı, sağlık hizmeti sağlayıcılarının erişim kontrolleriyle hasta verilerini korumasına yardımcı olur ve takımlara arka planda ilişkileri ve operasyonları sorunsuz bir şekilde yönetmek için gerekli araçları sağlar.

Hasta etkileşimlerini korumaya, günlük süreçleri basitleştirmeye ve hasta memnuniyetini artırmaya hazır mısınız? Size en uygun aracı seçmenize yardımcı olacak, HIPAA uyumlu en iyi 13 CRM seçkimizi keşfedin.

En İyi 13 HIPAA Uyumlu CRM Yazılımı Bir Bakışta

Doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için en iyi HIPAA uyumlu CRM yazılımlarının hızlı bir karşılaştırmasını burada bulabilirsiniz:

Araç En Uygun Anahtar Özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Hepsi bir arada proje ve müşteri yönetimi Otomasyonlu kayıt ve hatırlatıcılar, erişim kontrolü, güvenlikli formlar, özelleştirilebilir görünümler, CRM şablonu Ücretsiz planlar; kurumsal özelikleri Salesforce Health bulut Birleşik hasta görünümü gerektiren büyük sağlık hizmetleri ağları Klinik/klinik dışı verileri birbirine bağlama, planlamayı otomasyon, Agentforce AI, EHR entegrasyonları Kullanıcı başına aylık 325 $'dan başlayan ücretli planlar LeadSquared Yüksek hızlı hasta kazanımı ve etkileşimi Takip işlemlerini, potansiyel müşteri puanlamasını, pazarlama otomasyonunu, veri güvenliğini ve entegrasyonları otomatikleştirin. Kullanıcı başına aylık 60 $'dan başlayan ücretli planlar Keap Küçük klinikler takip ve ödemeleri otomasyon yoluyla gerçekleştiriyor. Ödemeleri/hatırlatıcıları otomasyon, faturalandırma, çevrimiçi ödemeleri, formları ve e-posta entegrasyonlarını güvenliğe alın. Kullanıcı başına aylık 299 $'dan başlayan ücretli planlar HIPAA CRM Güvenlikli veri yönetimine ihtiyaç duyan bütçeye duyarlı uygulamalar Hasta bilgilerini depolama/yönetme, AWS güvenlik, erişim kontrolleri, denetim günlükleri Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 2 $'dan başlayan ücretli planlar Zendesk Departmanlar arası işbirliği ve güvenlikli etkileşim Birleştirilmiş kayıtlar, çok kanallı destek, güvenlik mesajlaşma, bilgi tabanları, yapay zeka içgörüleri Kullanıcı başına 19 $'dan başlayan ücretli planlar Caspio Kod gerektirmeyen, tamamen özel sağlık uygulamaları Kod gerektirmeyen oluşturucu, güvenlik entegrasyonları, erişim kontrolleri, uyumluluk araçları Kullanıcı başına aylık 100 $'dan başlayan ücretli planlar Pipedrive Satışlar için sezgisel boru hattı yönetimi AI ş Akışları, destek, gerçek zamanlı içgörüler, entegrasyonlar Kullanıcı başına aylık 24 $'dan başlayan ücretli planlar Insightly Entegre CRM, pazarlama ve proje yönetimi Birleşik CRM, pazarlama otomasyonu, proje izleme, entegrasyonlar, mobil uygulama Kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlar NexHealth Manuel hasta yöneticisi işlerini ortadan kaldırma Çevrimiçi randevu, hasta formları, sigorta kontrolleri, ödemeler, EHR senkronizasyonu Özel fiyatlandırma Creatio Hızlı CRM özeline ihtiyaç duyan kurumsal işletmeler Kod gerektirmeyen ş Akışı otomasyonu, yapay zeka rehberliği, gösterge paneli, ekipler arası ölçeklendirme Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan ücretli planlar Zoho CRM Uygun maliyetli, çoklu takım işbirliği Teamspaces, Zia AI, kod gerektirmeyen ş Akışları, 1.000'den fazla entegrasyonlar Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar PatientPop Uygulama büyümesi ve çevrimiçi görünürlük SEO, yorumlar, çevrimiçi randevu alma, mobil formlar, hasta kabul otomasyonu Özel fiyatlandırma

HIPAA uyumlu CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

HIPAA uyumlu bir CRM sistemini standart bir sistemden ayıran nedir?

Anahtar farkı, hassas hasta verilerini koruma ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının HIPAA uyumluluk düzenlemelerine uymasına yardımcı olma yeteneğidir. 🏥

HIPAA uyumlu CRM yazılımı seçerken, veri şifreleme gibi özellikleri içerdiğinden ve hasta etkileşimlerini yönetmekten daha fazlasını yaptığından emin olun. Bu yazılım, her adımda veri güvenliğini, hasta gizliliğini ve yasal uyumluluğu güçlendirmelidir. Aşağıdakileri arayın:

✅ Hem depolanan hem de aktarılan hasta bilgileri için güçlü veri şifreleme

✅ Ayrıntılı erişim kontrolleri ve çok faktörlü kimlik doğrulama sayesinde, yalnızca yetkili personel hasta verilerini işleyebilir ve idari görevler en aza indirilebilir.

✅ Ayrıntılı denetim günlükleri, hasta kayıtlarına kimlerin ne zaman eriştiğini izleme için

✅ Korunan sağlık bilgileri için paylaşım sorumluluğunu netleştirmek üzere imzalanmış bir İş Ortağı Anlaşması (BAA)

✅ Veri ihlallerini önlemek ve hasta ilişkilerini korumak için güvenli yedekleme, kurtarma ve iletişim araçları

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

En İyi 13 HIPAA Uyumlu CRM Yazılımı

İşte sağlık sağlayıcılarının güvendiği en iyi 13 HIPAA uyumlu CRM yazılımı çözümü:

ClickUp (Hepsi bir arada proje ve müşteri yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın özelleştirilebilir görünümleri ve proje yönetimi iş akışları ile sağlık hizmetleri iş akışlarınızın her bölümünü net bir şekilde görün.

Hasta bilgilerini yönetmek, sürekli takip etmek ve yalnızca yetkili personelin görmesi gereken bilgileri görmesini sağlamak arasında, hata payı her zaman vardır.

Küçük bir hata, veri ihlali veya HIPAA ihlali anlamına gelebilir. Sağlık sisteminde hiç kimse, özellikle hassas sağlık bilgilerini işlerken böyle bir sorunla uğraşmak istemez.

Dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, sağlık profesyonellerinin ve tıbbi SaaS takımlarının bu zorlukları etkili bir şekilde ele almasına yardımcı olur. Yerleşik AI asistanı ClickUp Brain, tüm ş akışlarınızı birbirine bağlantı kurar ve bilgiye anında erişim sağlar.

ClickUp ile hasta ilişkilerinizi yönetin, hassas hasta bilgilerinin güvenliği sağlayın ve her etkileşimi tek bir HIPAA uyumlu CRM sisteminde izleme

ClickUp'ın HIPAA uyumlu CRM'si ile hasta verilerini koruyun

ClickUp, CRM takımlarına tıbbi geçmişlerden sigorta kayıtlarına kadar her ayrıntıyı güvenli bir şekilde saklamak ve yalnızca yetkili personelin erişimine açık tutmak için tasarlanmış, HIPAA uyumlu güçlü bir CRM sistemi sunar.

Ayrıntılı erişim kontrolleri sayesinde, izinleri kolayca ayarlayabilir ve böylece yalnızca doğru takım üyelerinin hasta verilerini görünüm alıp düzenleme yapabilmesini sağlayarak uyumluluğu ve gönül rahatlığını garanti edebilirsiniz.

Ancak sağlam güvenlik önlemleri sadece kilitlemekle ilgili değildir. ClickUp'ın denetim günlükleri hasta kayıtlarına kimlerin eriştiğini veya güncellediğini izleme imkanı sunarak her eylem için şeffaflık ve hesap sağlar. Bu, her zaman uyumluluk kontrollerine hazır olduğunuz ve herhangi bir veri sorununu hızlı bir şekilde çözebileceğiniz anlamına gelir.

Ayrıca, ClickUp'ın CRM Şablonu, sağlık sağlayıcılarına hasta verilerini, sigorta bilgilerini ve iletişim bilgilerini tek bir güvenli yerde düzenli tutmak için hazır bir yol sunar.

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın CRM Şablonu ile hazır CRM boru hattında hasta iletişim bilgilerini, tedavi aşamalarını ve takip işlemlerini düzenleyin.

Klinikler, hatırlatıcıları manuel olarak ayarlamak veya yapışkan notlara bağımlılık yapmak yerine, randevu planlamasını ve takipleri doğrudan boru hattında otomasyon yoluyla gerçekleştirebilir, böylece randevuya gelmeme ve kaçırılan check-in'leri azaltabilir.

ClickUp Otomasyonları ile zamandan tasarruf edin

ClickUp Otomasyonları ve ClickUp Agents, evrak işlerine daha az zaman ayırıp hastalarına daha fazla zaman ayırmak isteyen sağlık takımları için mükemmeldir.

ClickUp otomasyonları ile hasta kabulünü, randevu hatırlatıcılarını ve takip işlemlerini otomatikleştirerek yoğun iş yükünü azaltın ve hasta verilerini koruyun

Şunu hayal edin: yeni bir hasta çevrimiçi kayıt formunu doldurur ve ClickUp anında bir hasta kaydı oluşturur, kaydı doğru hemşireye atar ve bir hoş geldiniz araması planlar.

Randevu hatırlatıcıları? E-posta veya SMS yoluyla otomatik olarak gönderilir, randevuya gelmeme oranını azaltır. Onam formları ve takip notları? Toplanır, saklanır ve hastanın profiline bağlanır — artık evrak peşinde koşmak yok. Temsilciler, manuel denetim olmadan adım atıp soruları yanıtlayabilir veya insanların ihtiyaçlarını bulmalarına yardımcı olabilir.

ClickUp'ta asenkron ş akışlarını yönetmek için özel temsilcileri eğitin.

Sigorta doğrulama, reçete yenileme talepleri ve ziyaret sonrası anketleri bile otomasyonla gerçekleştirebilirsiniz. ClickUp'ın tekrarlayan idari görevleri üstlenmesini sağlayarak, kliniğiniz en önemli konuya odaklanabilir: mükemmel hasta bakımı sunmak.

ClickUp Gösterge Panelleri ve ClickUp Formları ile ş akışlarını izleyin

Birden fazla hasta ve sağlayıcıyı yöneten klinikler ve muayenehaneler için ClickUp Gösterge Panelleri, zaman çizelgesi görünümleri ve ClickUp Formları her ş akışına netlik ve kontrol sağlar.

ClickUp Dashboards aracılığıyla hasta iletişimi, tedavi planları ve personel iş yüklerini tek bir net görünümde izleme

ClickUp Gösterge Panelleri, hasta akışını görselleştirmenize, bekleyen laboratuvar sonuçlarını izlemenize ve personel iş yükünü tek bir yerden izlemenize olanak tanır. ClickUp Forms, hasta geri bildirimlerini veya ziyaret öncesi bilgileri tek bir yerden güvenli bir şekilde toplamanızı kolaylaştırır.

ClickUp'ın sağlık işleri için otomatikleştirilmiş ş akışlarını güçlendirmek üzere yapay zekayı nasıl kullandığına dair hızlı bir görsel kılavuz:

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Manuel iş yükünü azaltmak için hasta kaydı, hatırlatıcı ve devir işlemlerini otomasyon ile gerçekleştirin.

15'ten fazla özelleştirilebilir görünümle hasta iletişimi, tedavi zaman çizelgeleri ve personel görevlerini takip edin.

HIPAA uyumlu formları kullanarak tıbbi geçmişi ve hasta geri bildirimlerini güvenlik içinde toplayın.

Ayrıntılı erişim denetimleri ve denetim günlükleri ile hasta verilerine kimlerin erişebileceğini kontrol edin.

ClickUp'ın CRM şablonunu kullanarak kişileri, tedavi planlarını ve takip işlemlerini düzenleyin.

ClickUp sınırları

CRM araçlarına yeni başlayan küçük takımlar için zorlayıcı olabilir.

Bazı sağlık hizmetlerine özgü şablonlar özel ayarlamalar gerektirebilir.

Otomasyon kurulum, teknik bilgiye sahip olmayan personel için bir öğrenme süreci gerektirir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

Scrum süreçlerini yönetmekle başlayan deneyimimiz, CRM dahil tüm süreçlerimizi ve takımlarımızı ClickUp aracılığıyla yönetmemize yol açtı. Kullanım kolaylığı, uygulama kolaylığı, geniş şablon aralığı, tüm organizasyonel süreçler için entegrasyon kolaylığı, geniş yetenek aralığı, kolay anlaşılırlık, kullanıcı dostu arayüzler, eğitim ve bilgi desteği ve müşteri desteği gibi sayısız iyi yönü vardır.

Scrum süreçlerini yönetmekle başlayan deneyimimiz, CRM dahil tüm süreçlerimizi ve takımlarımızı ClickUp aracılığıyla yönetmemize yol açtı. Kullanım kolaylığı, uygulama kolaylığı, geniş şablon aralığı, tüm organizasyonel süreçler için entegrasyon kolaylığı, geniş yetenek aralığı, kolay anlaşılırlık, kullanıcı dostu arayüzler, eğitim ve bilgi desteği ve müşteri desteği gibi sayısız iyi yönü vardır.

2. Salesforce Health Cloud (Birleşik hasta görünümünü gerektiren büyük sağlık ağları için en iyisi)

Salesforce aracılığıyla

Sağlık kuruluşları büyüdükçe, hasta verilerini, sigorta bilgilerini ve bakım koordinasyonunu yönetmenin karmaşıklığı da artar. Parçalanmış hasta kayıtları ve birbirinden kopuk takımlar, tutarlı bakım sunmayı ve hasta gizliliğini korumayı zorlaştırır.

Salesforce Health Cloud, sağlık hizmeti sağlayıcılarına, ödeme kurumlarına ve halk sağlığı takımlarına, elektronik sağlık kayıtları da dahil olmak üzere hasta bilgilerini bir araya getiren, HIPAA uyumlu, güvenli bir müşteri ilişkileri yönetim sistemi sunar.

Ayrıca, sıkı veri güvenlik standartlarını karşılarken hasta sonuçlarını iyileştirmek için süreçlerde otomasyon kullanılır.

Salesforce Health Cloud'un en iyi özellikleri

Klinik ve klinik dışı verileri tek bir HIPAA uyumlu CRM platformunda bağlantı kurun.

Hasta kaydı, sosyal hakların doğrulama ve randevu planlamasını otomasyon ile gerçekleştirin.

Agentforce AI'yı kullanarak hastalık eğilimlerini izleyin ve sağlık gözetim ş Akışlarını otomasyonla gerçekleştirin.

Sosyal belirleyicileri ele alan ve hasta katılımını artıran esnek bakım planları oluşturun.

EHR ve EMR sistemleriyle kolayca entegre ederek hasta bilgilerini güncel tutun ve yalnızca yetkili personelin erişimine açık hale getirin.

Salesforce Health Cloud sınırları

Küçük sağlık sağlayıcıları veya klinikler için fiyatlar yüksek olabilir.

Tam kurulum ve entegrasyonlar için özel eğitim ve destek gerektirir.

Gelişmiş özelliklerin özel olarak özelleştirilmesi teknik yönetici kaynakları gerektirebilir.

Salesforce Health Cloud fiyatlandırması

Health Cloud Enterprise : Kullanıcı başına aylık 350 $

Health Cloud Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 525 $

Agentforce 1 for Service : Kullanıcı başına aylık 750 $

Agentforce 1 for Sales: Kullanıcı başına aylık 750 $

Salesforce Health Cloud puanları ve yorumları

G2 : 3,8/5 (35'ten fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Salesforce Health Cloud hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

Herhangi bir sağlık kuruluşunun faaliyetlerini dönüştürebilecek kapsamlı bir araç ve özellik koleksiyonu. Randevu geçmişi, mevcut rahatsızlıklar, hastaları tedavi eden uzmanlar ve reçeteler gibi hastalarla ilgili ayrıntılı bilgileri tek bir konumda sunar.

Herhangi bir sağlık kuruluşunun faaliyetlerini dönüştürebilecek kapsamlı bir araç ve özellik koleksiyonu. Randevu geçmişi, mevcut rahatsızlıklar, hastaları tedavi eden uzmanlar ve reçeteler gibi hastalarla ilgili ayrıntılı bilgileri tek bir konumda sunar.

3. LeadSquared (Yüksek hızda hasta kazanımı ve etkileşimi için en iyisi)

via LeadSquared

Birçok klinik, yeni hastaları daha kapıdan girmeden kaybediyor.

Bunun nedeni, potansiyel müşterileri puanlamak veya önceliklendirmek için net bir yol olmamasıdır. Bu da personel zamanını boşa harcamasına ve güveni zayıflatmasına neden olabilir.

LeadSquared, sağlık sağlayıcılarına her hasta talebini kaydeden, hassas hasta verilerinin güvenliğini sağlayan ve takipleri otomasyon ile gerçekleştiren bir sağlık hizmeti CRM sistemi sunarak bu sorunu çözüyor.

LeadSquared'ın en iyi özellikleri

Manuel işleri azaltmak için hasta takiplerini, randevu planlamalarını ve hatırlatıcıları otomasyon ile gerçekleştirin.

Hasta sorularını puanlayarak personelin yüksek değer potansiyel müşterilere öncelik vermesine ve hasta katılımını artırmasına yardımcı olun.

Hasta verilerini, yalnızca yetkili personelin erişebileceği erişim kontrolleriyle tek bir HIPAA uyumlu CRM sisteminde merkezileştirin.

Pazarlama otomasyonunu kullanarak yeni hastaları güvenlik içinde çekip dönüştüren kampanyalar yürütün.

Mevcut sağlık araçlarıyla kolayca entegre ederek hasta iletişimini yönetebilir ve izleme yapabilirsiniz.

LeadSquared sınırları

Bazı kullanıcılar, telefon sisteminin güvenilirliği ve raporlama esnekliği konusunda sınırlar olduğunu bildiriyor.

CRM otomasyonlarına yeni başlayan takımlar için ek eğitim gerekebilir.

Veri taşıma zorlukları nedeniyle sağlayıcı değiştirmek zor olabilir.

LeadSquared fiyatlandırması

Sales Pro : Kullanıcı başına aylık 60 $

Sales Super: Kullanıcı başına aylık 100 $

LeadSquared puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (240'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların LeadSquared hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları paylaşım yaptı:

LeadSquared Sales + Mobile CRM, sezgisel arayüzü ve sorunsuz entegrasyonu ile öne çıkar ve takımların hareket halindeyken potansiyel müşterileri yönetmelerini, faaliyetleri izlemelerini ve verimliliği zahmetsizce artırmalarını sağlar.

LeadSquared Sales + Mobile CRM, sezgisel arayüzü ve sorunsuz entegrasyonu ile öne çıkar ve takımların hareket halindeyken potansiyel müşterileri yönetmelerini, etkinlikleri izlemelerini ve verimliliği zahmetsizce artırmalarını sağlar.

📮 ClickUp Insight: Her 5 profesyonelden 1'i, görevleriyle ilgili dosyaları, mesajları veya ek bilgileri aramak için günde 3 saatten fazla zaman harcıyor. Bu, sadece birkaç saniye sürmesi gereken bir iş için tam bir çalışma haftasının neredeyse %40'ının boşa harcanması anlamına gelir! ClickUp'ın yapay zeka destekli Kurumsal Arama özelliği, görevler, belgeler, e-postalar ve sohbetler dahil tüm işlerinizi bir araya getirir, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan ihtiyacınız olanı tam olarak bulabilirsiniz.

4. Keap (Hasta takibi ve ödemeleri otomasyonuyla küçük klinikler için en iyisi)

via Keap

Hastaların %40'ından fazlası tıbbi faturalarında hatalar olabileceğinden endişe duymaktadır ve fatura hataları birikince güven hızla sarsılmaktadır. Küçük klinikler ve sağlık uygulamaları için, dağınık faturalar ve geç ödeme hatırlatıcıları her hafta saatler süren zaman kaybına neden olabilir ve hassas hasta bilgilerini riske atabilir.

Keap, tüm bu fonksiyonları tek bir sağlık hizmetleri CRM yazılımında bir araya getirir. Bu yazılım, hasta ödeme verilerinin güvenliğini sağlar, randevu hatırlatıcıları ve fatura takibini otomasyon ile gerçekleştirir ve gerçekten önemli olan şey için zaman kazandırır: hasta bakımı.

Keap'in en iyi özellikleri

Ödeme, randevular ve takipler için hatırlatıcıları manuel izleme yapmadan otomasyonla otomatikleştirin.

Hasta bilgilerini ve fatura bilgilerini HIPAA uyumlu tek bir CRM platformunda güvenlikle saklayın.

Hasta iletişim ş Akışlarına doğrudan bağlantı sağlayan basit formlar oluşturun.

Ödemeleri çevrimiçi olarak kabul edin ve izleme yapın, faturalandırma hatalarını ve evrak işlerini azaltın.

Popüler planlama ve e-posta araçlarıyla entegre ederek hasta etkileşimini sorunsuz hale getirin.

Keap sınırları

Esas olarak küçük muayenehaneler için tasarlanmış olup, daha büyük sağlık sistemleri için uygun olmayabilir.

Bazı özel otomasyonlar, teknik bilgiye sahip olmayan takımlar için ek kurulum gerektirir.

Bütçesi kısıtlı ve temel CRM ihtiyaçları olan klinikler için fiyatlar yüksek gelebilir.

Keap fiyatlandırması

Pro: Aylık 299 $

Keap puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.560+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.300'den fazla yorum)

Kullanıcıların Keap hakkında söyledikleri

Bu Capterra incelemesinde öne çıkan özellikler:

Keap ile olan deneyimim çoğunlukla olumluydu. Süreçlerini otomasyonla gerçekleştirmek ve müşteri etkileşimlerini merkezileştirmek isteyen işler için sağlam bir araçtır.

Keap ile olan deneyimim çoğunlukla olumluydu. Süreçlerini otomasyonla gerçekleştirmek ve özel müşteri etkileşimlerini merkezileştirmek isteyen işler için sağlam bir araçtır.

🧠 Biliyor muydunuz? Hastaların yaklaşık %30'u randevularına geç kalıyor ve sağlık hizmetlerinde ortalama randevuya gelmeme oranı hala %15-20 civarında seyrediyor.

5. HIPAA CRM (Hasta veri yönetimine güvenlik gerektiren, bütçeye duyarlı uygulamalar için en iyisi)

HIPAA CRM aracılığıyla

Birçok küçük klinik ve özel muayenehane, HIPAA uyumlu bir CRM sisteminin güvenliğini arzulamakta, ancak sigorta taşınabilirliği ve hesap verebilirlik ile ilgili karmaşık kurulum maliyetleri nedeniyle tereddüt etmektedir.

Hasta verilerini elektronik tablolarda veya kağıt dosyalarda saklayan takımlar için, veri ihlali veya HIPAA ihlali riski göz ardı edilemeyecek kadar yüksektir.

FreeCRM'nin HIPAA CRM'si, hassas hasta verilerini yönetmek, randevu planlaması yapmak ve hasta etkileşimlerini bulutta yönetmek için pratik, sıfır maliyetli bir seçenek sunarken, Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası tarafından belirlenen katı veri güvenlik standartlarına da toplantı yapar.

HIPAA CRM'nin en iyi özellikleri

Hasta iletişim bilgilerini, tıbbi geçmişini ve fatura ayrıntılarını tek bir yerde güvenlik içinde saklayın ve yönetin.

Yerleşik yedeklilik ve güçlü veri şifreleme özelliğine sahip Amazon AWS veri merkezlerinde çalışır.

Erişimi kontrol ederek, yalnızca yetkili personelin hassas hasta kayıtlarını görebilmesini sağlayın.

Randevu planlamasını, hasta etkileşimlerini ve takipleri izlemeyle hasta sonuçlarını iyileştirin.

Denetim günlüklerini ve uyumluluk araçlarını kullanarak ekstra masraf yapmadan HIPAA düzenlemeleriyle toplantı gerçekleştirin.

HIPAA CRM sınırları

Ücretli CRM çözümlerine kıyasla sınırlı gelişmiş otomasyon

Destek ve özelleştirme seçenekleri kurumsal sistemlere göre daha temel düzeyde olabilir.

Daha büyük, çok konumlu sağlık sağlayıcıları için uygun olmayabilir.

HIPAA CRM fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 2 $

Kurumsal ve HIPAA: Kullanıcı başına aylık 50 $

HIPAA CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

6. Zendesk (Departmanlar arası işbirliği ve güvenli hasta etkileşimi için en iyisi)

via Zendesk

Hastalar tıbbi geçmişlerini birden fazla departmana tekrar tekrar anlatmak zorunda kaldıklarında, bu durum zaman kaybına ve bakım kalitesinin düşmesine neden olan silo sistemlerinin bir işaretidir.

Zendesk, ön saflarda çalışan personel, idari takımlar ve tıbbi sağlayıcıları ortak bir hasta görünümüyle birbirine bağlayan birleşik bir CRM ve hizmet çözümü olarak bu boşlukları kapatmayı amaçlamaktadır.

HIPAA uyumlu güvenlik ve çok kanallı araçlarla Zendesk, sağlık hizmetleri takımlarının her temas noktasında güvenli, verimli ve kişiselleştirilmiş destek sunmasına yardımcı olur.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Tüm departmanlar ve kanallar arasında erişilebilir, birleşik bir hasta kaydı sağlayın.

Biletleme, randevu takipleri ve hatırlatıcıları otomasyonuyla darboğazları azaltın.

E-posta, sohbet, telefon ve sosyal mesajlaşma yoluyla güvenlikli hasta iletişimi sağlayın.

Hasta portalları ve bilgi tabanları gibi self servis alanları oluşturun.

Özelleştirilebilir gösterge panellerine ve yapay zeka destekli içgörülere erişerek bakım trendlerini tespit edin.

Zendesk sınırları

Gelişmiş AI araçları, daha üst düzey bir plan ve ek maliyet gerektirir.

iş akışlarını tamamen özel hale getirmek için bazı teknik yapılandırmalar gereklidir.

Kalıcı ücretsiz plan yoktur; gelişmiş özellikler maliyetleri hızla artırabilir.

Zendesk fiyatlandırması

Suite Takım : Kullanıcı başına aylık 69 $

Suite Professional : Kullanıcı başına aylık 149 $

Suite Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zendesk puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (6.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcıların Zendesk hakkında söyledikleri

G2 incelemesi şöyle diyor:

CRM ve üçüncü taraf uygulamalarımızla entegrasyon sorunsuzdur ve müşteri etkileşimlerinin merkezi bir görünümünü sağlar. Zendesk'in sağlam raporlama özelliği de anahtar metrikleri izlememize ve destek operasyonlarımızı sürekli iyileştirmemize yardımcı olur.

CRM ve üçüncü taraf uygulamalarımızla entegrasyon sorunsuzdur ve müşteri etkileşimlerinin merkezi bir görünümünü sağlar. Zendesk'in sağlam raporlama özelliği, anahtar metrikleri izlememize ve destek operasyonlarımızı sürekli iyileştirmemize yardımcı olur.

7. Caspio (Kod gerektirmeden tamamen özel sağlık yönetimi uygulamaları oluşturmak için en iyisi)

Caspio aracılığıyla

Birçok sağlık hizmeti uygulaması, mevcut yazılım yığınlarının katı olması, kullanmadıkları özelliklerle dolu olması veya ölçeklendirilmesi çok pahalı olması nedeniyle zorluklar yaşamaktadır.

Caspio, hastanelere, kliniklere ve gizli muayenehanelere ihtiyaç duydukları her şeyi tam olarak oluşturabilecekleri düşük kod platformu sunarak bu karmaşıklığı ortadan kaldırır ve operasyonel verimliliği artırır.

İster hasta portalı, ister hasta kabul ş Akışı, ister tam entegre bir hastane bilgi sistemi ihtiyacınız olsun, Caspio'nun sürükle ve bırak oluşturucusu, teknik bilgiye sahip olmayan takımların HIPAA uyumlu uygulamaları hızlı bir şekilde devreye almasına yardımcı olur. Ayrıca, yalnızca kullandığınız depolama, özellik ve performans için ödeme yaparsınız.

Caspio'nun en iyi özellikleri

Kod gerektirmeden özel hasta portalları, gösterge panelleri, formlar ve izleme uygulamaları oluşturun.

Diğer sağlık araçlarıyla güvenlik önlemleriyle entegre edin ve rutin ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin.

Kullanıcı erişimini kontrol edin, ayrıntılı raporlar oluşturun ve HIPAA gerekliliklerini kolayca karşılayın.

Projeyi aylar yerine haftalar içinde başlatın — istediğiniz zaman ölçeklendirin ve değiştirin

Caspio sınırları

İlk kurulum, karmaşık entegrasyonlar için teknik plan gerektirebilir.

Bazı gelişmiş uyumluluk özellikleri için ek aylık ücretler uygulanır.

Yüksek hacimli kullanım veya büyük veri kayıtları plan maliyetlerini artırabilir.

Caspio fiyatlandırması

Lite : Kullanıcı başına aylık 100 $

Artı : Kullanıcı başına aylık 300 $

İş : Kullanıcı başına aylık 600 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Caspio derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (220'den fazla yorum)

Kullanıcıların Caspio hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları içeriyor:

Caspio'nun seçimimizde iki önemli faktörü vardı (1) HIPAA düzeyinde güvenlik sunması ve (2) kullanıcı başına ödeme yapmamanız. Aynı veri kaynaklarıyla etkileşimde bulunan çok sayıda farklı kullanıcıyla uygulamalar çalıştırıyoruz.

Caspio'nun seçimimizde iki önemli faktörü vardı (1) HIPAA düzeyinde güvenlik sunması ve (2) kullanıcı başına ödeme yapılmaması. Aynı veri kaynaklarıyla etkileşimde bulunan çok sayıda farklı kullanıcıyla uygulamalar çalıştırıyoruz.

8. Pipedrive (Sezgisel boru hattı yönetimi isteyen satış takımları için en iyisi)

via Pipedrive

Bir sağlık sağlayıcısını veya başka bir sağlık işini aradıklarında, hastaların %60'ı bir dakikadan fazla beklemez ve sadece %32'si ulaşamadıkları takdirde tekrar aramaya zahmet eder.

Aynı sabırsızlık satışta da mevcuttur: potansiyel müşteriler hızlı, zamanında takip ve sıfır sürtüşme beklerler.

Pipedrive, satış takımlarının bu beklentileri karşılamasına yardımcı olur. Sezgisel bir satış süreci, yapay zeka destekli hatırlatmalar ve otomasyonlar sayesinde satış temsilcileri idari görevlerle boğuşmak zorunda kalmadan anlaşmaları yolunda tutabilirler.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

AI destekli ş akışlarıyla potansiyel müşteri yetiştirme ve takip işlemlerini otomasyonla gerçekleştirin.

Benzersiz süreçlere uyacak şekilde birden fazla satış boru hattını özel olarak özelleştirin

Teknoloji altyapınızı birleştirmek için 500'den fazla uygulama ve araçla entegre edin.

Gerçek zamanlı satış bilgileri, tahminler ve özel raporlar oluşturun.

Potansiyel müşteri oluşturma, web ziyaretçisi izleme ve belge yönetimi için eklentileri kullanın.

Pipedrive sınırları

Otomasyon derinliği, kurumsal CRM'lere kıyasla daha basittir.

Bazı gelişmiş entegrasyonlar, Zapier gibi üçüncü taraf bağlayıcılara dayanır.

Diğer CRM'lerden veri aktarımı için ek kurulum çabası gerekebilir.

Pipedrive fiyatlandırması

Lite : Kullanıcı başına aylık 19 $

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 34 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 64 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 89 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (2.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Kullanıcıların Pipedrive hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

CRM kurulumunda üst düzey deneyimi olmayan biri için bu süreç çok kolay ve hızlı oldu. Diğer CRM'imizde sınırlı olan çok sayıda entegrasyon ve otomasyon ayarlayabilirsiniz.

CRM ayarlarında fazla deneyimi olmayan biri için bu süreç çok kolay ve hızlı oldu. Diğer CRM'imizde sınırlı olan birçok entegrasyon ve otomasyon ayarlayabilirsiniz.

9. Insightly (Entegre CRM + pazarlama + proje yönetimi için en iyisi)

via Insightly

Satış, pazarlama ve projeleri tek bir yerden yönetmek, özellikle araçlar arasında bağlantı yoksa veya sürekli geçici çözümler gerektiriyorsa çok zorlayıcı olabilir.

Insightly, boru hattı yönetimi, pazarlama otomasyonu, destek biletleme ve derin entegrasyonları tek bir platformda birleştiren modern ve esnek bir CRM ile bu sorunu doğrudan ele alır.

Bu, büyüyen takımların ş akışlarını özelleştirebileceği, görevleri otomasyonlayabileceği ve pazara giriş takımlarını daha hızlı uyumlu hale getirebileceği anlamına gelir — bağlantısız sistemlerde kaynakları tüketmeden.

Insightly'nin en iyi özellikleri

Kişileri, satış fırsatlarını ve satış faaliyetlerini tek bir CRM'de merkezileştirin.

Yerleşik araçlarla ş akışlarını, e-posta pazarlamasını ve potansiyel müşteri yetiştirmeyi otomasyon edin.

Özel nesneler ve düzenlerle satış süreçlerinin yanı sıra projeleri de yönetin.

AppConnect'i kullanarak 500'den fazla uygulamanın bağlantısını kurun ve sorunsuz veri akışı sağlayın.

Mobil uygulamaları kullanarak kayıtları güncelleyin ve görevleri hareket halindeyken yönetin.

Insightly sınırları

Özel otomasyon ayarı için öğrenme eğrisi zorlu olabilir.

Bazı entegrasyonlar için ek yapılandırma veya üçüncü taraf araçlar gerekebilir.

Bazı gelişmiş özellikler, daha üst düzey planlarla sınırlıdır.

Insightly fiyatlandırması

Artı : Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 49 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 99 $

Insightly puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (920+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (1.200'den fazla yorum)

Kullanıcıların Insightly hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları paylaşım yaptı:

Insightly çok duyarlıdır. Arama özelliği harika. Arayüzü gezinmesi kolay buluyorum ve otomasyon zamanı geldiğinde Insightly güçlü otomasyon özelliklerine sahip. CRM, günlük kullanım için yeterince kullanıcı dostudur.

Insightly çok duyarlıdır. Arama özelliği harika. Arayüzü gezinmesi kolay buluyorum ve otomasyon zamanı geldiğinde Insightly güçlü otomasyon özelliklerine sahip. CRM, günlük kullanım için yeterince kullanıcı dostudur. *

10. NexHealth (Manuel hasta yönetici işlerini ortadan kaldırmak için en iyisi)

via NexHealth

Tek bir eksik form veya randevuya gelmeme, yoğun ön bürolar için saatlerce süren boşa harcanan idari işlere yol açabilir ve hastalar daha kapıdan içeri adım atmadan hayal kırıklığına uğrayabilir.

NexHealth, uygulamaları yavaşlatan tekrarlayan görevleri otomasyonla gerçekleştirerek bu sorunu çözer. Mevcut hasta yönetim yazılımınızla sorunsuz bir şekilde işleyerek hasta randevularını, formları, ödemeleri ve hatırlatıcıları sağlık kayıt sisteminizle gerçek zamanlı olarak doğrudan senkronizasyon sağlar.

NexHealth'in en iyi özellikleri

Çevrimiçi randevu rezervasyonunu ve geri arama planlamasını otomasyon ile gerçekleştirin

Anında senkronizasyon özelliğine sahip kayıt formları ile hasta yönetimini dijitalleştirin.

Otomasyonlu hatırlatıcılar ve pazarlama kampanyaları gönderin

Ödemeleri daha hızlı işleyin ve manuel faturalandırma görevlerini azaltın

Ziyaretlerden önce sigorta uygunluğunu otomatik olarak doğrulayın

NexHealth sınırları

Benzersiz uygulama ş Akışı için özel özelleştirme sınırlı hissedilebilir.

Gelişmiş raporlama seçenekleri bazı klinikler için daha kapsamlı olabilir.

Küçük tek kişilik muayenehaneler için fiyatlar daha yüksek olabilir.

NexHealth fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

NexHealth puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Kullanıcıların NexHealth hakkında söyledikleri

Bu G2 kullanıcısı şunları not etti:

NexHealth hakkında en çok sevdiğim şey, tüm hasta deneyimini nasıl kolaylaştırdığıdır. Kolay randevu planlama ve otomasyonlu hatırlatıcılardan sorunsuz EHR entegrasyonuna kadar, idari işleri azaltır ve iletişimi iyileştirir.

NexHealth hakkında en çok sevdiğim şey, tüm hasta deneyimini nasıl kolaylaştırdığıdır. Kolay randevu planlama ve otomasyonlu hatırlatıcılardan sorunsuz EHR entegrasyonlarına kadar, idari işleri azaltır ve iletişimi iyileştirir.

11. Creatio (CRM özelleştirmeleri için aylarca bekleyemeyen kurumsal işletmeler için en iyisi)

via Creatio

BT darboğazları nedeniyle küçük ş akışı değişikliklerinin bile aylarca sürebileceği işler için Creatio, yapay zeka tabanlı, kod gerektirmeyen CRM ve süreç otomasyonu ile bu durumu kökünden değiştiriyor.

Sağlık takımları, sabit kodlanmış sınırlarla uğraşmak yerine, derin teknik yardım almadan operasyonel verimliliği artırırken satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir, değiştirebilir ve ölçeklendirebilir.

Platformun gerçek farkı, en iyi sonraki eylem önerileri gibi AI destekli rehberliği, gerçekten esnek ve kod gerektirmeyen bir tasarımcıyla birleştirmesidir. Böylece operasyon takımları uyum içinde kalarak hızlı bir şekilde adapte olabilirler.

Creatio'nun en iyi özellikleri

Kod yapmadan karmaşık satış, pazarlama ve hizmet ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin.

AI'yı kullanarak eylemler önerin, satışları tahmin edin ve manuel veri girişini azaltın.

QuickBooks ve Zoho gibi üçüncü taraf araçlarla kolayca entegre edin.

Farklı takımlar için özel gösterge paneli ve süreç şablonları tasarlayın.

Tek bir özel görünüm korurken departmanlar arasında ş akışlarını ölçeklendirin.

Creatio sınırları

Gelişmiş özel için başlangıç öğrenme eğrisi

Bazı kullanıcı arayüzü öğeleri eski moda hissettirebilir.

Gelişmiş markalama seçenekleri, daha düşük planlarda ek ücrete tabidir.

Creatio fiyatlandırması

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal : Kullanıcı başına aylık 55 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 85 $

Creatio puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (120'den fazla yorum)

Kullanıcıların Creatio hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesinde öne çıkan özellikler:

Creatio, programlama gerektirmeden süreçleri hızlı ve basit bir şekilde oluşturma esnekliği de dahil olmak üzere birçok değerli ve ilginç özelliğe sahiptir, bu da kuruluşun tüm alanlarında teknolojinin benimsenmesini hızlandırır.

Creatio, programlama gerektirmeden süreçleri hızlı ve basit bir şekilde oluşturma esnekliği de dahil olmak üzere birçok değerli ve ilginç özelliğe sahiptir, bu da kuruluşun tüm alanlarında teknolojinin benimsenmesini hızlandırır.

12. Zoho CRM (Maliyet etkin, çoklu takım işbirliği için en iyisi)

via Zoho CRM

Kısıtlı bütçeler ve dağınık takımlar, özellikle her departman kendi araçlarını istediğinde, işbirliğini imkansız hale getirebilir.

Zoho CRM, büyüyen işlere, satış, pazarlama, destek ve hasta iletişim araçları gibi birden fazla takımın özel alanlarda birlikte iş yapabileceği, uygun fiyatlı, uyumlu bir hepsi bir arada sistem sunarak bu sorunu çözmektedir.

Bağlamsal yapay zeka ve sezgisel arayüzü sayesinde, takımlar birbirinden kopuk yazılımlar veya pahalı özel yapım yazılımlar için ekstra bütçe harcamadan bağlantıda kalabilirler.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Amaç odaklı Teamspaces ile iş fonksiyonları takımlarını birbirine bağlama bağlantısı kurun.

Zia, Zoho'nun yapay zeka asistanı ile görevleri otomasyonla gerçekleştirin ve iletişim faaliyetlerini kişiselleştirin.

Kod gerektirmeyen araçlarla satış ş Akışlarını, ritimleri ve tahminleri özel hale getirin.

Zoho Marketplace aracılığıyla 1.000'den fazla uygulamanın entegrasyonlarıyla kolayca entegre olun.

Kılavuzlu onboarding ile diğer CRM'lerden veya elektronik tablolardan hızlı bir şekilde geçiş yapın.

Zoho CRM sınırları

Teknik destek olmadan gelişmiş özelleştirme zor olabilir.

Bazı kullanıcılar, büyük veri kümelerinde performansın yavaşladığını söyleme.

Özelliklerin derinliği, ilk başta küçük takımları zorlayabilir.

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 20 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 35 $

Kurumsal : Kullanıcı başına aylık 50 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (2.790+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.960+ yorum)

Kullanıcıların Zoho CRM hakkında söyledikleri

Bu G2 kullanıcısı şunları not etti:

Zoho CRM, dijital pazarlama ekosistemimizle sorunsuz bir şekilde entegre olan sağlam, özelleştirilebilir bir arayüz sunar. Otomasyon iş akışları, potansiyel müşteri puanlama ve çok kanallı iletişim araçları, kişiselleştirilmiş deneyimleri büyük ölçekte sunmamızı sağlar.

Zoho CRM, dijital pazarlama ekosistemimizle sorunsuz bir şekilde entegre olan sağlam, özelleştirilebilir bir arayüz sunar. Otomasyon ş Akışları, potansiyel müşteri puanlama ve çok kanallı iletişim araçları, kişiselleştirilmiş deneyimleri büyük ölçekte sunmamızı sağlar.

13. PatientPop (Uygulama büyümesi ve çevrimiçi görünürlük için en iyisi)

via PatientPop

Birçok bağımsız sağlık hizmeti uygulaması için, tutarsız hasta akışı ve zayıf çevrimiçi varlık, büyümeyi imkansız hale getirebilir.

Artık Tebra'nın bir parçası olan PatientPop, işinizin çevrimiçi görünürlüğünü artıran, yeni hastalar çeken ve takviminizin dolu kalmasını sağlayan hepsi bir arada bir platform sağlayarak bu sorunu çözüyor.

Bu yazılımın araçları, muayenehanelerin arama sonuçlarında üst sıralarda görünmesine, mükemmel yorumlar toplamasına ve her yerden kolayca randevu alınabilmesine yardımcı olur. Böylece hastalar 7/24 randevu alabilir ve resepsiyonunuz stres yaşamaz.

PatientPop'un en iyi özellikleri

Çevrimiçi rezervasyon ve randevu hatırlatıcılarını otomasyon ile otomatikleştirerek programınızı zahmetsizce doldurun.

Yerleşik SEO ve inceleme yönetimi ile arama sıralamanızı ve itibarınızı artırın.

Evrensel planlama ve mobil uyumlu formlarla hasta deneyimini modernize edin.

Kabul, sigorta kontrolleri ve takipler gibi rutin görevleri dijitalleştirerek personel zamanını ücretsiz hale getirin.

PatientPop sınırları

Gelişmiş analitik ihtiyaçları için raporlama seçenekleri sınır olabilir.

Bazı kullanıcılar, rapor oluştururken ara sıra yenileme sorunları yaşadıklarını not ediyor.

Bazı otomasyon eklentileri, yüksek hacimli uygulamalar için ek maliyetler getirebilir.

PatientPop fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

PatientPop puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (230+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların PatientPop hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şu şekilde işaretlenmiştir:

Telefon veya masaüstü bilgisayar üzerinden müşteri grafiklerine erişim mükemmel. Standart, hızlı ve kolay not ayar özelliği harika bir özellik.

Telefon veya masaüstü bilgisayar üzerinden müşteri grafiklerine erişim mükemmel. Standart, hızlı ve kolay not ayar özelliği harika bir özellik.

ClickUp, Check Up, HIPAA Wrapped ile

Hasta bilgilerini saklamak, sağlık hizmeti sağlayıcıları ile bakımını üstlendikleri kişiler arasındaki güvenin temelidir.

Birçok CRM, hasta verilerini işlemeyi vaat etse de, bunların hepsi sağlık hizmetleri düzenlemelerinin gerektirdiği şekilde bu verileri korumuyor. Bazı sistemler satış takımları için mükemmel olsa da, şifreleme, erişim kontrolleri ve "Bu dosyayı kim ve ne zaman gördü?" gibi soruları yanıtlamak için gerekli denetim izlerinde çok fazla boşluk bırakıyor.

ClickUp bunu değiştirir. 🌟

Hassas hasta kayıtlarının güvenliğini sağlayabileceğiniz, randevu hatırlatıcılarını ve takiplerini otomasyonla gerçekleştirebileceğiniz ve yalnızca doğru kişilerin doğru bilgileri görmesini sağlayabileceğiniz esnek bir çalışma alanıdır. Hasta verilerini korumayı ve takımınıza gönül rahatlığı sağlamayı ciddiye alıyorsanız, şimdi ClickUp'a kaydolun!