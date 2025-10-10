Tasarımcılar için Yaratıcı Süreçleri Otomasyon Olan En İyi 8 AI Aracısı

Hem şirketler hem de tüketiciler tüm sektörlerde daha fazla görsel içerik talep ettikçe, yetenekli tasarımcılara olan talep hiç bu kadar belirgin olmamıştı.

Ancak, tasarım sektöründeki şirketlerin yaklaşık %40'ı görsel olarak çekici tasarımları tutarlı bir şekilde üretmekte zorlanıyor.

Tasarımcıların yapması gereken çok şey olduğundan, bazı işlerde otomasyon sağlamak ve yeni olanaklar yaratmak için yapay zekaya başvurmak mantıklıdır.

Neyse ki, tasarımcılar AI ajanları ile önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Artık daha tekrarlayan görevlerin bir kısmını üstlenerek, insan tasarımcıların dokunuşunu kaybetmeden takımların daha hızlı ilerlemesine yardımcı olabilmektedirler.

Tasarımcılar için En İyi 8 AI Aracısı Bir Bakışta

Aşağıdaki karşılaştırma tablosunda, tasarımcılar için en iyi AI ajanlarının bazılarının özellikleri ve fiyatları hakkında hızlı bir fikir edinebilirsiniz:

Araç En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Yaratıcı görev planlama ve otomasyon Görevler/belge/sohbetteki AI ajanları, ClickUp Brain, Beyaz Tahta, Figma entegrasyonları ve gerçek zamanlı güncellemeler Ücretsiz; Ücretli planlar mevcuttur Canva AI Hızlı, görsel öncelikli AI görüntü oluşturma Magic Media, Metin-Görüntüye, Metin-Grafiğe, stil ön ayarları, Runway entegrasyonları Ücretsiz, Ücretli: Kullanıcı başına aylık 15 $ Khroma Kişiselleştirilmiş AI renk paleti oluşturma Renk tercihleri, tarayıcı tabanlı palet oluşturucu ve erişilebilirlik puanları konusunda eğitim alın Ücretsiz Galileo AI Metin komutlarından UI düzenleri oluşturma Komut tabanlı kullanıcı arayüzü tasarımı, görsel markalama, Gemini destekli şablonlar Özel fiyatlandırma Uizard AI komutlarıyla hızlı tel kafes ve maket oluşturma Metin/ekran görüntüsü girişi, otomatik UI oluşturma, duyarlı temalar, gerçek zamanlı işbirliği Ücretsiz, kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlayan ücretli seçenekler Runway AI destekli video hikaye anlatımı ve efektler Metinden video dönüştürme, hareketli fırçalar, seslendirme, yapay zeka efektleri tek bir platformda Ücretsiz, Kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlayan ücretli seçenekler Adobe Firefly Adobe ekosistemindeki yaratıcı takımlar Metin/görüntü istemleri, moodboard oluşturma, çeviri, Sahneye Görüntü Ücretsiz, kullanıcı başına aylık 9,99 $'dan başlayan ücretli seçenekler Figma AI Yerleşik AI ile gerçek zamanlı tasarım işbirliği Otomatik düzen, düzenlenebilir kullanıcı arayüzleri, arka plan kaldırma, görsel varlık arama Ücretsiz, Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan ücretli seçenekler

clickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz* Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Tasarımcılar için AI Ajanları nedir?

Şunu hayal edin: Yeni bir uygulama ekranı üzerinde işiniz var. Renk paletini ayarlarken, bir AI asistanı mevcut pazar trendlerine göre üç alternatif öneriyor. Kullanıcı akışlarını iyileştiriyor, düzeninizdeki tutarsızlıkları işaretliyor ve hatta marka stilinize uygun vektör grafikleri ekliyor.

Tasarımcılar için AI ajan araçlarının vaadi budur. Genellikle makine öğrenimi ile desteklenen bu özel ajanlar, görevleri yerine getirebilir, kullanıcı girdilerine uyum sağlayabilir ve bağlamsal farkındalıkla tüm tasarım sürecini destekleyerek tasarım takımlarının daha akıllı iş yapmasına yardımcı olabilir.

İşte bazı fonksiyonlarının özeti:

✅ Varlıkların boyutunu değiştirme, dosyaları etiketleme veya katmanları yeniden adlandırma gibi tekrar eden görevleri otomasyon ile gerçekleştirir

✅ Birden fazla tasarım fikri üretir, varyasyonları keşfeder ve sizin düşünmemiş olabileceğiniz yenilikçi çözümler sunar

✅ Gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılarak, tasarım takımlarının iş paylaşımı ve geri bildirim toplama sürecini basitleştirir

✅ Kullanıcı verilerini analiz eder ve veritabanlarına erişerek yaratıcı süreçte daha bilinçli kararlar alınmasını sağlar

✅ Figma gibi tasarım araçlarıyla entegrasyonlar sunar ve genel olarak operasyonel verimliliği artırır

📖 Ayrıca okuyun: Excel ve ClickUp'ta En İyi Ücretsiz Süreç ş Akışı Şablonları

Tasarımcılar için AI ajanlarında nelere dikkat etmelisiniz?

Tasarımcılar için doğru AI ajanları, AI ş Akışı otomasyonu gibi temel fonksiyonların ötesine geçmeli ve birkaç anahtar kriteri karşılayarak iş verimliliğini artırabilmelidir:

kullanıcı dostu bir arayüz sunun İster yeni başlayanlar için sohbet tabanlı bir AI aracı , ister sesle çalışan bir araç, ister mevcut tasarım araçlarınıza entegre edilmiş bir araç olsun, sezgisel hissettirensunun

UI/UX projelerinden vektör grafiklerine ve hatta pazarlama materyallerine kadar farklı tasarım ortamlarına uyum sağlayın

kullanıcı girdilerini analiz ederek, veri kaynaklarından bilgi alarak ve sonraki adımları önererek gerçek mantık* ve karar verme süreçlerini gösterin

İster tek başına çalışan bir tasarımcı olun, ister çeşitli platformlarda iş yapan büyük bir tasarım takımının parçası olun, ihtiyaçlarınıza göre ölçeklendirin

Etik hususları göz önünde bulundurun. Gizlilik'i koruyan ve kapsayıcı tasarım seçenekleri sunan ajanları arayın

👀 Eğlenceli Bilgi: xAI ve OpenAI tarafından yapılan bir demoda, otonom ajanlar birbirleriyle "konuşarak" takvim etkinliklerini planladılar, hiçbir insan müdahil olmadı. Gelen kutusu gerektirmeyen koordinasyona hoş geldiniz.

Tasarımcılar için En İyi AI Ajanları

İşte dikkatinizi çekecek tasarımcılar için AI ajanlarının bir listesi. Her biri gerçek dünyadaki kullanılabilirliğe odaklanırken, performans, hız ve uyarlanabilirlik açısından da başarılıdır.

1. ClickUp (Yaratıcı görev planlama ve otomasyon için en iyisi)

ClickUp'ın AI ajanları ile insan yaratıcılığını engellemeden tasarım takımlarına ihtiyaç duydukları yapıyı sunun

Günümüzün tasarım takımları, daha az sayıda dağınık araç ve daha fazla bağlantı sistemine ihtiyaç duymaktadır. ClickUp, iç konsolidasyonu entegrasyonlarla birleştirerek bunu mümkün kılar.

ClickUp'ın farklı olan yanı şudur: Tasarımcıların sekmeler arasında geçiş yapmadan uygulamalar arasında çalışmaları senkronizasyonunu sağlar. Bu, AI ajanlarının tüm veri kaynaklarınızdan bilgi almasını ve ş akışlarını hızlandırarak size rekabet avantajı sağlamasını mümkün kılar.

ClickUp Brain ile içerik taslağı oluşturun, tartışmaları özetleyin, görseller oluşturun ve daha fazlasını yapın

ClickUp Brain, beyin fırtınası yapmanıza ve içerik oluşturmanıza, maketler oluşturmanıza ve ihtiyacınız olan kritik iş bağlamını ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilir

ClickUp Brain, ClickUp platformu içindeki yaratıcı işleri otomasyonla gerçekleştirerek, oluşturarak ve organize ederek tasarımcıların ş akışlarını güçlendirmek için özel olarak tasarlanmış bir AI ajanı/asistanıdır.

Tasarımcılar, Brain'in AI görüntü oluşturma özelliğini kullanarak Gemini ve Claude gibi birden fazla AI modeli ile basit metin komutlarından anında konsept sanat, maket veya görsel referanslar oluşturabilirler. Bu özellik, hızlı prototip oluşturma, mood board'lar veya müşteri sunumları için çok kullanışlıdır.

Bu AI tarafından oluşturulan görüntüler doğrudan görevlere veya Belgelere eklenebilir, böylece araçlar arasında geçiş yapmadan görsel varlıkları yinelemek, paylaşım yapmak ve devam eden projelere dahil etmek kolaylaşır.

ClickUp Brain, rutin tasarım işlemlerini otomasyon yoluyla gerçekleştirerek ve işbirliğini geliştirerek görüntü oluşturmanın ötesine geçer. Karmaşık tasarım özetlerini eyleme geçirilebilir alt görevlere bölebilir, müşteri geri bildirimlerini özetleyebilir ve çalışma alanınızdan net proje güncellemelerini alabilir. Ayrıca, tasarımcılar Brain'i yazılı içeriği iyileştirmek, küresel takımlar için iletişimi çevirmek ve ş Akışı kurallarına göre hatırlatıcılar veya durum değişikliklerini tetikleyici olarak kullanabilirler.

Günlük işlerinizi halletmek için ajanları kullanın

ClickUp'ın AI ajanları , tasarımcıların zaten çoğu zamanlarını takımlarla iletişim kurarak ve görevlerini tamamlayarak geçirdikleri ClickUp görevleri, ClickUp belgeleri ve ClickUp sohbetine doğrudan entegre edilmiştir .

ClickUp AI Ajanlarını kullanarak görevleri otomasyonla gerçekleştirin, soruları yanıtlayın ve daha fazlası tamamlandı

ClickUp otomasyonları ile paralel olarak çalışan bu ajanlar, durumları güncelleme, sahipleri atama, tartışmaları özetleme ve hatta alt görevleri otomatik olarak oluşturma gibi görevleri yerine getirebilir.

Bu, görevleri otomasyonla gerçekleştirmek ve AI'yı günlük tasarım ş Akışlarınıza entegre etmek için akıcı bir yoldur. Ayrıca, marka uyumluluğu veya kalite kontrolleri için içeriği incelemek üzere özel olarak tasarlanmış Sertifikalı AI ajanlarını ClickUp'a ekleyebilirsiniz.

clickUp Beyaz Tahtası* kullanarak takımınızla canlı beyin fırtınası yapın

ClickUp Beyaz Tahtaları ile yaratıcı süreç ile uygulama arasındaki boşluğu doldurun

ClickUp Beyaz Tahtalar, tasarım takımlarının beyin fırtınası yapmasına, yenilikçi fikirler çizmesine ve kullanıcı akışlarını harita etmesine olanak tanır: her yapışkan not veya diyagram anında bir göreve dönüştürülebilir. Bu, yaratıcı düşünceyi eyleme dönüştürerek projeler arasında ivmeyi korur.

Verileri birbirine bağlantı kurmak için güçlü entegrasyonlar ve arama

Figma veya Adobe XD gibi tasarım araçlarını ClickUp ile eşleştirerek, ClickUp'ın Enterprise Search + ClickUp Integrations özelliği sayesinde görevlerin ve tasarım güncellemelerinin gerçek zamanlı senkronizasyonunu sağlayabilirsiniz.

Yaratıcı liderler, dosya güncellemelerine göre alt görev atayabilirken, pazarlamacılar aynı çalışma alanında varlıkların hazır olup olmadığını izleyebilir. Bu, yaratıcı ş akışı ile yapılandırılmış tasarım proje yönetimi arasında gerçek bir köprü görevi görür.

ClickUp Enterprise Search, tüm iş bağlamını tek bir yerde toplamanıza yardımcı olur

Son olarak, tasarım takımları için ClickUp, işlerinizi ilerledikçe düzenlemenizi sağlar. Görevleri, geri bildirimleri ve varlıkları tek bir yerde merkezileştirerek, fikir aşamasından nihai onaya kadar tüm tasarım sürecini kolaylaştıran işbirliğine dayalı bir platform sunar. Tasarımcılar, Proofing gibi özellikleri kullanarak yorumları doğrudan görüntülere, videolara ve PDF'lere ekleyebilir, atayabilir ve çözebilir, böylece ClickUp'tan ayrılmadan geri bildirim toplamayı ve yaratıcı iş üzerinde yinelemeyi kolaylaştırabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırları

Hepsi bir arada sistemlere yeni başlayan takımlar için öğrenme eğrisi zorlu olabilir

Bazı gelişmiş AI özellikleri ücretli bir eklenti gerektirir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

Bu G2 kullanıcısı şunları paylaşım yapıyor:

ClickUp'ı her gün kullanıyorum. Ayrıca, otomasyonlar ve AI araçları, tekrarlayan görevlerde bana çok zaman kazandırıyor. Proje alanları, görevler ve otomasyonları ayarlamak şaşırtıcı derecede sorunsuzdu.

ClickUp'ı her gün kullanıyorum. Ayrıca, otomasyonlar ve AI araçları, tekrarlayan görevlerde bana çok zaman kazandırıyor. Proje alanları, görevler ve otomasyonları ayarlamak şaşırtıcı derecede sorunsuzdu.

💟 Bonus: Brain MAX, tasarım ş akışlarını güçlendirmek için özel olarak tasarlanmış, hepsi bir arada AI ajanı ve masaüstü yardımcınızdır. Tasarım dosyalarınız, proje yönetimi araçlarınız, e-postalarınız ve takvimlerinizle derin entegrasyonlar sayesinde Brain MAX, yaratıcı projelerinizin tüm bağlamını her zaman elinde bulundurur. Sesli komutları kullanarak fikir üretin, görüntü konseptleri oluşturun, geri bildirimleri düzenleyin veya tekrarlayan tasarım görevlerini otomasyon edin. Brain MAX, talimatlarınızı anında anlar ve harekete geçer. Yaratıcı beyin fırtınası ve içerik oluşturmadan teknik problem çözme ve görüntü oluşturmaya kadar her şey için birden fazla önde gelen AI modeline (GPT, Claude ve Gemini gibi) tek bir platformdan erişebilirsiniz. Her eylem, çalışma alanınızın izinlerini ve gizliliğini gözeterek, varlıkları anında geri getirin, proje zaman çizelgelerini yönetin, görevleri atayın ve revizyonları izleme.

📖 Ayrıca okuyun: Grafik Tasarımda AI Nasıl Kullanılır?

2. Canva AI (Hızlı, görsel öncelikli AI görüntü oluşturma için en iyisi)

via Canva AI

Stok kitaplıklarından varlıkları çekmekle veya platformlar arasında doğru illüstrasyon stilini aramakla uğraşıyorsanız, yalnız değilsiniz.

Hızlı bir şekilde özel görseller ihtiyacı olan ancak Photoshop'ta saatler harcamak istemeyen tasarımcılar için Canva'nın AI'sı hızlı bir çözüm sunar. Ona, komutlara göre tasarım yapmasını, görseller, kod ve hatta video oluşturmasını isteyebilirsiniz. Komutlarınızı ayrıntılı olarak açıklamanıza yardımcı olacak ses-metin dönüştürme özelliği bile vardır.

Magic Media ve Metin-İmge gibi araçlarla Canva, tam olarak istediğiniz komut ve görsel stile göre grafikler, simgeler veya tüm sahneler oluşturmanıza olanak tanır. Eklentiye gerek yok, uygulama değiştirmeye gerek yok — sadece ihtiyacınız olanı yazın ve doğrudan düzeninize bırakın.

Canva AI'nın en iyi özellikleri

Magic Media'nın özelleştirilebilir stillere sahip Metinden Görüntüye özelliğini kullanarak anında AI görüntüleri oluşturun

Metin Grafiğe Dönüştür özelliğini kullanarak markanıza özel simgeler, çıkartmalar ve illüstrasyonlar oluşturun

Runway'in Gen-2 model entegrasyonunu kullanarak kısa AI destekli video oluşturun

Görsel yöneliminize uyması için Suluboya, Neon ve Retrowave gibi stil ön ayarlarını deneyin

Canva AI sınırları

Takip mesajı yok; değişiklikler için yeni girdiler gerekiyor

Görüntü çıktıları, manuel olarak ayarlanmadıkça kare şekline sabitlenir

Ücretsiz plan sizi 50 AI görüntüsü ve 5 video ile sınırlar, bu da çabuk tükenir

Canva AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 15 $

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 10 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Canva AI puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Kullanıcıların Canva AI hakkında söyledikleri

Bu G2 kullanıcısı şunları vurgulamaktadır:

AI özellikleri sihir gibi iş yapar. Müzik ekleme, AI tabanlı içerik oluşturma, entegre AI araçlarını kullanarak kendi müziğinizi yaratma ve daha pek çok özellik, bu vazgeçilmez aracı mucizevi bir makine haline getirir.

AI özellikleri sihir gibi işler. Müzik ekleme, AI tabanlı içerik oluşturma, entegre AI araçlarını kullanarak kendi müziğinizi yaratma ve daha pek çok özellik, bu vazgeçilmez aracı mucizevi bir makine haline getirir.

📖 Ayrıca okuyun: Daha İyi Otomasyon için AI Aracısı Nasıl Oluşturulur?

3. Khroma (Kişiselleştirilmiş AI renk paleti oluşturmak için en iyisi)

via Khroma

Bir marka için tasarım yaparken, çoğu renk aracı sizi seçeneklerle boğar veya başkalarının zevklerine göre sınırlar.

Khroma, AI'sını tercihlerinize göre eğiterek, neleri sevdiğinizi (ve sevmediğinizi) öğrenerek ve görsel stilinize gerçekten uyan paletler oluşturarak bunu değiştiriyor.

Khroma'nın AI ajanı tasarımı, rastgele renk örneklerinden seçim yapmak yerine, binlerce tasarımcı tarafından oluşturulan paletlerden öğrenir ve bu öğrenmeyi renk girdilerinizle birleştirerek dahili bir bilgi tabanı formunda birleştirir. Nihai hedef: Belirli görevleri yerine getirirken hızlı hareket etmenize yardımcı olmak ve insan yaratıcılığınızı ön planda tutmak.

Khroma'nın en iyi özellikleri

Seçtiğiniz renkler üzerine kişiselleştirilmiş bir algoritma eğiterek istenmeyen tonları blok edin

Tarayıcınızda sonsuz renk paletleri, gradyanlar ve tipografi örnekleri oluşturun

Paletleri renk tonu, renk tonu, değer, onaltılık kod veya RGB değerlerine göre filtreleyin ve arayın

Erişilebilirlik puanları (WCAG) dahil olmak üzere tam renkli meta verilerle favorilerinizi kaydedin

Metin, görüntü katmanları ve maketler gibi farklı tasarım bağlamlarında paletlerin görünümüyle karşılaşın

Khroma sınırları

Çevrimdışı erişim yoktur; yalnızca tarayıcı tabanlıdır

Oluşturulan paletleri manuel olarak düzenleme yeteneği sınırlıdır

Figma veya Adobe gibi tasarım araçlarıyla entegrasyonlar yoktur

Khroma fiyatlandırması

Ücretsiz

Khroma puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Yaratıcılığınızı kaybetmeden birden fazla tasarım projesini yönetmekte zorlanıyor musunuz? Yaratıcı Proje Yönetimi: Proje Yöneticileri için Kılavuz, ekibinizin yenilikçi ivmesini yavaşlatmadan ş akışınızı nasıl organize edeceğinizi gösterir.

Tekrarlayan görevleri manuel olarak yerine getirmekten bıktıysanız, ClickUp'ın yapay zekayı kullanarak işleri nasıl otomasyon ettiğine dair hızlı bir kılavuz:

4. Galileo AI (Metin komutlarından UI düzenleri oluşturmak için en iyisi)

via Galileo AI

Mockup'lar günler sürmemeli. Diyelim ki bir kripto uygulama gösterge paneli veya müzisyenler için bir rezervasyon sistemi tasarlıyorsunuz. Her birinin farklı akışları, renkleri ve düzen ihtiyaçları var. Ancak her seferinde, kullanıcı arayüzünün iskeletini sıfırdan yeniden oluşturmak zorunda kalıyorsunuz.

Galileo AI bunu değiştiriyor. Tek bir komut yazmanız yeterlidir: "mavi temalı, filtre çubuğu ve ürün kartları olan bir yürüyüş ekipmanı mağazasının liste sayfa" ve anında kullanılabilir arayüz tasarımları oluşturur.

Google'a katıldığından beri Galileo (şimdiki adıyla Stitch), Gemini'nin modellerini entegre ederek daha zengin AI tarafından üretilen tasarımlar oluşturdu ve tasarım takımlarının her sektör veya platform için tutarlı, duyarlı kullanıcı arayüzlerini hızla oluşturmasına yardımcı oldu.

Galileo AI'nın en iyi özellikleri

Sadece istediğinizi açıklayarak kullanıcı dostu arayüzler oluşturun

Bileşenler arasında uyarlanabilir renk temalarıyla tutarlı görsel markalama uygulayın

Perakende, SaaS veya sağlık gibi sektörler için çeşitli şablon kitaplığına erişin

Arama çubukları, filtreler ve ürün kartları gibi yaygın UI öğelerini özel hale getirin

Gerçek zamanlı geri bildirim ve ayarlamalarla arayüzleri önizleyin ve yineleyin

Galileo AI sınırları

Geniş özellik yelpazesi nedeniyle ustalaşmak için zaman gerektirir

Temel şablonlar, radikal tasarım değişiklikleri için tam olarak esnek değildir

Ağır kaynak kullanımı, düşük kaliteli cihazlarda performansı yavaşlatabilir

Galileo AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Galileo AI puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Galileo AI hakkında söyledikleri

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor :

Şu ana kadar Galileo AI'dan gerçekten çok memnunum. Temiz maketleri oluşturma hızı inanılmaz. Mükemmel değil, ancak saatlerce süren işlerden tasarruf etmenizi sağlayan harika bir başlangıç noktası sunuyor. Daha fazla güncelleme görmek için sabırsızlanıyorum.

Şu ana kadar Galileo AI'dan gerçekten çok memnunum. Temiz maketleri oluşturma hızı inanılmaz. Mükemmel değil, ancak saatlerce süren işlerden tasarruf etmenizi sağlayan harika bir başlangıç noktası sunuyor. Daha fazla güncelleme görmek için sabırsızlanıyorum.

📖 Ayrıca okuyun: Zaman Kazandırmak ve Verimliliği Artırmak için AI Şablonları

5. Uizard (AI komutlarıyla hızlı tel kafes ve maket oluşturmak için en iyisi)

via Uizard

Hiç beş paydaşın gün sonuna kadar bir maket istediği oldu mu?

Uizard, tam da bu senaryo için geliştirilmiştir. Figma'da kutuları sürüklemek veya aynı tel kafesi üçüncü kez yeniden çizmek yerine, ihtiyacınız olanı düz metin olarak açıklamanız yeterlidir.

Kullanıcılar, her öğeyi manuel olarak oluşturmak yerine, ihtiyaçlarını sade ve doğal düz metinle açıklıyor. Örneğin, "E-ticaret sitesi için en çok satan ürünleri, gelir grafiğini ve son sipariş tablosunu gösteren bir web gösterge paneli."

Uizard'ın tescilli motoru bu komutu işler ve anında eksiksiz, düzenlenebilir bir UI prototipi oluşturur. Bu çıktı, statik bir görüntüden daha fazlasıdır; yerleşik tasarım modellerine uygun mantıksal düzenler, önceden uygulanmış uyumlu temalar (renkler ve yazı tipleri) ve hemen değiştirilmeye hazır, tamamen yapılandırılmış modüler bileşenler içerir.

Uizard'ın en iyi özellikleri

Düz metin, ekran görüntüsü veya elle çizilmiş eskizlerden düzenlenebilir UI maketleri oluşturun

Markanıza özel duyarlı tasarım temalarını anında oluşturun

AI'yı kullanarak metin önerileri sunun, görsel öğeler oluşturun ve kullanıcıların dikkatini harita

Tasarım doğruluğunu sağlamak için tel kafes ve maket görünümleri arasında geçiş yapın

Takımlarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve genel bağlantıları anında paylaşım yapın

Uizard sınırları

Autodesigner, ücretli bir plan gerektirir ve ücretsiz sürümde yalnızca sınır AI erişimi sunar

Bazı oluşturulan düzenler çok basit veya genel hissettiriyor

Derin tasarım sistemi kontrolü ve erişilebilirlik araçları eksikliği

Uizard fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 19 $

İş : Aylık 39 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Uizard puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5,0 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (190'dan fazla yorum)

Kullanıcıların Uizard hakkında söyledikleri

Bu Capterra kullanıcısı şöyle not ediyor:

Uizard sayesinde artık fikirlerimi sadece zihnimde hayal etmekle kalmıyorum, aynı zamanda hızlıca çizimlerini de yapabiliyorum. Tasarım oluşturma süreci çok daha hızlı hale geliyor.

Uizard sayesinde artık fikirlerimi sadece zihnimde hayal etmekle kalmıyorum, aynı zamanda hızlıca çizimlerini de yapabiliyorum. Tasarım oluşturma süreci çok daha hızlı hale geliyor.

💡 Profesyonel İpucu: AI'nın işinize nasıl uyum sağlayacağından emin değil misiniz? AI Kullanım Örnekleri ve Kurumsal Takımlar için Uygulamalar, takımların maliyetleri düşürmek, ş akışlarını hızlandırmak ve sektöre özgü zorlukları çözmek için AI'yı nasıl kullandıklarını ayrıntılı olarak açıklar. Böylece siz de aynısını yapabilirsiniz.

6. Runway (AI destekli video hikaye anlatımı ve özel efektler için en iyisi)

via Runway

Günümüzde tasarımcılardan görsel fikirler üretmekten video düzenleme yapmaktan, ses temizlemeye ve hatta bazen hareket senaryoları yazmaya kadar yapılacak her şeyi yapmaları bekleniyor.

Ancak her görev için araç değiştirmek akışı bozar ve zaman kaybına neden olur. Yaratıcılığınız doruk noktasında olduğunda, 10 saniyelik bir klibi canlandırmak veya arka planı kaldırmak için saatlerce yazılımlar arasında geçiş yapmak isteyeceğiniz son şey budur.

Runway bu nedenle öne çıkıyor. Bu görev otomasyon yazılımı, AI destekli video oluşturma, düzenleme, ses üretimi ve görsel efektleri tek bir birleşik alanda bir araya getiriyor. Fikirlerinizi metin olarak taslak haline getirebilir ve anında dinamik videolar olarak görüntüleyebilirsiniz.

Bir çerçeveyi ayarlamanız mı gerekiyor? Öğeleri değiştirmek mi istiyorsunuz? Seslendirme eklemek mi istiyorsunuz? Runway tüm bunları tek bir yerden halleder.

Runway'in en iyi özellikleri

Metin komutları, görüntüler veya video girdilerinden sinematik video oluşturun

Dudak senkronizasyonlu seslendirmeler ve metinden sese dönüştürme özelliği ile özel sesler ekleyin

Hareketli fırçalar kullanarak sabit görüntüleri animasyonlu kliplere dönüştürün

AI destekli araçları kullanarak görselleri düzenleme, değiştirme ve harmanlama yapın

Oyunlar veya animasyonlar için 3D dokular ve varlıklar oluşturun

Pist sınırlamaları

Çevrimdışı erişim yoktur; istikrarlı internet bağlantısı gereklidir

Görüntü oluşturma kalitesi en iyi rakiplerin gerisinde kalıyor

Uzun veya yüksek çözünürlüklü video projeleri için daha yüksek planlar gerekebilir

Runway fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 35 $

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 95 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Runway derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Runway hakkında söyledikleri

Bu G2 kullanıcısı şunları paylaşım yapıyor:

RunwayML, piyasadaki en iyi AI araçlarından biridir ve kullanımı oldukça basittir. Özellikle sihirli değnek gibi çalışan görüntü/metin-video dönüştürme aracını çok beğeniyorum. Video düzenleme ş Akışımda uygulaması çok kolay

RunwayML, piyasadaki en iyi AI araçlarından biridir ve kullanımı oldukça basittir. Özellikle sihirli değnek gibi çalışan görüntü/metin-video dönüştürme aracını çok beğeniyorum. Video düzenleme ş Akışımda uygulaması çok kolay

👀 Eğlenceli Bilgi: DeepMind'daki araştırmacılar, StarCraft II gibi oyunları oynayan ve insan oyuncuların hiç keşfetmediği oyun içi açıkları bulan yapay zeka ajanları geliştirdiler.

7. Adobe Firefly (Adobe ekosistemindeki yaratıcı takımlar için en iyisi)

via Adobe Firefly

Photoshop, Illustrator veya Express gibi araçlarla zaten iş yapıyorsanız, Adobe Firefly akışınızı bozmadan uyum sağlar. Her gün kullandığınız uygulamaların içinde görsellerin taslaklarını oluşturmanıza, kampanya storyboard'ları hazırlamanıza veya içeriği yerelleştirmenize yardımcı olur.

Sunum için birkaç görsel oluşturmanız veya bir videoyu tonunu bozmadan çevirmeniz yapılacak mı? Firefly, temiz bir arayüz ve güvenilir çıktılarla bunu halleder.

Ayrıca, üretim göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır; görüntü varlıklarını ticari açıdan güvende tutarken birden fazla biçimi destekleyen AI sistemleri kullanır.

Adobe Firefly'ın en iyi özellikleri

Metin veya görüntü komutlarından yüksek kaliteli görüntüler, vektörler ve kısa video oluşturun

Referans görüntüleri kullanarak stil veya yapıyı eşleştirin ve özel en boy oranlarını seçin

AI destekli moodboard oluşturma ve takım fikir üretimi için Firefly Panoları kullanın

Videoları 20'den fazla dile çevirin, tonu ve dudak senkronizasyonunu koruyun

Scene to Image ve metin (Text to Video) ile video efektleri, uzamsal illüstrasyonlar ve ambalaj görselleri oluşturun

Adobe Firefly sınırları

Ücretli planlarda bile video oluşturmayı 5 saniyeyle sınırlar

Çıktıları iyileştirmek için olumsuz komut kutusu veya takip komut düzenleme yok

Görüntülerdeki metin oluşturma genellikle güvenilmez veya bozuktur

Adobe Firefly fiyatlandırması

Ücretsiz

Firefly Standard : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Firefly Pro : Kullanıcı başına aylık 29,99 $

Firefly Premium: Kullanıcı başına aylık 199,99 $

Adobe Firefly puanları ve yorumları

G2 : 4,57/5,0 (5+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Adobe Firefly hakkında söyledikleri

Bu G2 kullanıcısı şunları ekliyor:

Adobe Firefly, özellikle Adobe ekosistemine aşina iseniz, inanılmaz derecede sezgiseldir. Kapsamlı tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde fikir üretmek ve yüksek kaliteli sosyal medya içeriği oluşturmak için yararlı buluyorum.

Adobe Firefly, özellikle Adobe ekosistemine aşina iseniz, inanılmaz derecede sezgiseldir. Kapsamlı tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde fikir üretmek ve yüksek kaliteli sosyal medya içeriği oluşturmak için yararlı buluyorum.

💡 Profesyonel İpucu: AI'dan belirsiz veya konudan sapmış yanıtlar mı alıyorsunuz? ChatGPT gibi araçlardan daha hızlı, daha akıllı ve daha doğru yanıtlar almak için doğru soruları nasıl sor acağınızı öğrenin : AI'ya Soru Sormak.

8. Figma AI (Yerleşik AI ile gerçek zamanlı tasarım işbirliği için en iyisi)

via Figma

Son teslim tarihleri, temiz katman adları, eksik varlıklar veya statik maketler için beklemez. Figma AI, katmanları yeniden adlandırma veya görüntü arka planlarını kaldırma gibi tekrarlayan adımları atlamanıza yardımcı olur, böylece gerçek ürün sorunlarını çözmeye ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanabilirsiniz.

Tasarımcılar, tek bir tıklama ile statik kullanıcı arayüzlerini etkileşimli prototiplere dönüştürebilir, gerçekçi yer tutucu içerik oluşturabilir veya görsel arama özelliğini kullanarak çalışma alanındaki mevcut bileşenleri bulabilir.

Daha da iyisi, otomatik düzen önerileri ve düzenlenebilir AI tarafından oluşturulan ekranlar gibi özellikler, fikir oluşturma aşamasından yineleme aşamasına kadar geçen süreyi kısaltır.

Figma AI'nın en iyi özellikleri

Yerleşik tasarım sistemlerini kullanarak metin komutlarından düzenlenebilir UI maketleri oluşturun

Tek bir tıklamayla statik tasarımları tıklanabilir prototiplere dönüştürün

Katmanları otomatik olarak yeniden adlandırın ve yer tutucu metni AI tarafından yazılmış içerikle değiştirin

Tasarım dosyasındaki görüntü arka planlarını anında kaldırın ve metinleri çevirin

Görsel arama özelliğini kullanarak yüklenen görüntülere veya ekran görüntülerine göre varlıkları bulun

Figma AI sınırları

Bazı özellikler (AI tarafından oluşturulan kullanıcı arayüzü gibi) hala beta aşamasındadır ve genel olarak kullanıma açık değildir

İlk taslaktan sonra oluşturulan tasarımları iyileştirmek için gelişmiş kontroller yok

Özelliğin güvenilirliği, komut karmaşıklığına veya kullanım durumuna bağlı olarak değişebilir

Figma AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 20 $

Organizasyon : Kullanıcı başına aylık 55 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 90 $

Figma AI puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5,0 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (810+ yorum)

Kullanıcıların Figma AI hakkında söyledikleri

Bu Capterra kullanıcısı öne çıkıyor:

Figma'nın ardındaki fikir harika. Bu fikir, içerik ve tasarım takımlarının geliştirme sürecinde birbirinden kopuk çalışmak yerine, uygulamaların geliştirilmesinde birlikte iş yapmalarına yardımcı olmak için ortaya çıktı.

Figma'nın ardındaki fikir harika. Bu fikir, içerik ve tasarım takımlarının geliştirme sürecinde birbirinden kopuk çalışmak yerine, uygulamaların geliştirilmesinde birlikte iş yapmalarına yardımcı olmak için ortaya çıktı.

👀 İlginç Bilgi: Amazon, alışveriş danışmanı görevi gören, öğe önerilerinde bulunan, fiyatları karşılaştıran ve davranışlarınız ve niyetinize göre satın alma işlemlerini tamamlanan kişiselleştirilmiş AI ajanlarını deneme aşamasındadır.

ClickUp, Yaratıcılığı Otomasyonla Birleştirmenize Yardımcı Olur

Çoğu tasarım takımının yaratıcılık konusunda bir eksikliği yoktur. Eksik oldukları şey zamandır: yineleme, geri bildirimlere yanıt verme, ayrıntıları düzeltme ve yine de toplantı tarihlerine yetişme zamanı.

AI, yolu temizleyerek takımların gerçek tasarım işine odaklanmalarını sağlayarak gerçek bir etki yaratır. Katmanlara isim vermek, konuları özetlemek ve güncellemeleri izleme gibi tekrarlanabilir görevleri otomasyonla gerçekleştirmek, zihinsel alanı ücretsiz hale getirir ve teslimatı hızlandırır.

ClickUp, bu dengeyi doğru bir şekilde sağlayan birkaç platformdan biridir.

AI araçlarını takımınızın mevcut işine entegre eder. Beyaz tahtaya fikirlerinizi çizebilir, bunları görevlere dönüştürebilir, geliştiricileri sürece dahil edebilir ve hepsini tek bir yerden gönderebilirsiniz.

Bu yöntem iş yapıyor. ClickUp'a geçtikten sonra, Trinetix Tasarım Operasyonları takımının memnuniyetinde %20 artış gördü.

Takımınız benzer sonuçlar arıyor ve yapılandırılmış bir ortamda başarılıysa, ClickUp'ı daha yakından incelemeye değer. Hemen kaydolun!