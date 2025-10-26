Gelişmiş Dil Modelleri için En İyi Mistral AI Alternatifleri

Mistral AI, Fransa'nın en çok konuşulan teknoloji girişimlerinden biri haline geldi ve genellikle Avrupa'nın OpenAI'ye cevabı olarak görülüyor. Mistral AI, "herkesin elinde öncü AI" sloganını yerine getirmede başarılı olsa da, onu kullanan birçok kişi yanıtların her zaman doğru veya gerçekçi olmadığını söylüyor.

Bu, AI teknolojisinin çeşitli sektörlerde işte çalışan insanlara halihazırda sağladığı yardımı azaltmaz. Yakın zamanda yapılan bir McKinsey araştırması, çalışanların liderlerinin düşündüğünden çok daha fazla AI kullanımına açık olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle, farklı iş yöntemlerini anlayan akıllı, çok dilli bir AI asistanına erişimin olması önemlidir.

Bu makalede, yazma, bilgi analizi ve günlük görevleri kolaylaştırma konusunda yardımcı olabilecek Mistral AI'nın en iyi alternatiflerinden bazılarına bakacağız.

🤔 Biliyor muydunuz? Accenture araştırmasına göre, ABD'deki tüm iş faaliyetlerinin %40'ından fazlası GenAI ile geliştirilebilir, otomasyon yoluyla gerçekleştirilebilir veya yeniden tasarlanabilir. Bu değişikliklerin en büyük etkiyi hukuk, bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasası sektörlerinde yaratması beklenirken, bunu perakende, seyahat, sağlık ve enerji sektörleri izleyecektir.

En İyi Mistral AI Alternatiflerine Genel Bakış

İşte, birkaç anahtar özellik, işlem hızları, çok modlu yetenekler, fiyatlandırma ve kullanıcı değerlendirmelerine göre doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacak en iyi ve en gelişmiş Mistral AI alternatif seçeneklerinin hızlı bir karşılaştırması.

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma* Derecelendirmeler ClickUp AI'yı proje yönetimi, belgeler ve iş akışlarıyla entegre edin Yazma ve özetleme, otomasyonlar, AI destekli Talk to Metin ve AI Ajanları için ClickUp Brain Ücretsiz planlar; kurumsal için özel planlar G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 OpenAI GPT-4 Doğru ve çok yönlü AI yanıtları Karmaşık muhakeme ve problem çözme, gelişmiş veri analizi, gerçek zamanlı işleme için GPT‑4o, çok dilli yetenekler ve özelleştirilebilir GPT'ler ile çalışır Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar G2: 4,7/5 Capterra: 4,5/5 Claude AI Doğal, insan benzeri konuşmalar Bağlam farkında akıl yürütme, çok dilli destek, gelişmiş veri analizi, çoklu modeller (Haiku, Sonnet, Opus), işbirliği özellikleri Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Google DeepMind Gemini Çok modlu AI ve derin muhakeme Metin, görüntü, ses ve video anlayışı, Deep Think modu, çok dilli destek, Google Workspace ile entegrasyonlar, özel asistanlar (Gems) Ücretsiz G2: 4,4/5 Llama (Meta AI) Ölçeklenebilir, açık AI geliştirme Çok modlu yetenekler, model özel seçenekleri, geniş bağlam pencereleri ve uygun maliyetli ölçeklendirme Ücretsiz G2: 4,3/5 Cohere Kurumsal düzeyde, gizli AI çözümleri Çok dilli üretken modeller, anlamsal arama ve sıralama, güvenlik dağıtımları, kurumsal AI çalışma alanı Özel fiyatlandırma G2: 4,5/5 Capterra: 4,5/5 Hugging Face Açık kaynaklı AI işbirliği ve NLP projeleri 1 milyondan fazla açık kaynaklı model, NLP ve görme için önceden eğitilmiş dönüştürücüler, işbirliğine dayalı Alanlar, ML kütüphanesi entegrasyonu, kurumsal araçlar Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan ücretli planlar Microsoft Azure AI Ölçeklenebilir, kurumsal kullanıma hazır AI çözümleri OpenAI GPT modellerine, Azure AI Foundry'ye, yerleşik uyumluluk ve güvenlik özelliklerine, gelişmiş arama ve geri alma işlevlerine ve izleme araçlarına erişin Özel fiyatlandırma G2: 4,4/5 Capterra: 4,6/5 Perplexity AI Gerçek zamanlı araştırma ve çoklu model AI arama Alıntılar, GPT-4, Claude, Grok desteği, PDF ve CSV yüklemeleri, işbirliğine dayalı Alanlar ile canlı web araması Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan ücretli planlar G2: 4,7/5 Capterra: 4,7/5 AI21 Labs Jurassic-2 Uzun form, gerçeklere dayalı içerik üretimi Tutarlı, çok dilli, gerçeklere dayalı içerik üretir, sıfır atış talimat izleme, özetleme ve gramer düzeltme için API'ler, gecikme süresi Özel fiyatlandırma

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Neden Mistral AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Mistral AI gibi araçlar yazma veya akıl yürütme işlemlerini yeterince iyi yapabilir, ancak bunlar projelerinizin ve belgelerinizin dışında kalır. Bu da sonsuz kopyalama, sekmeler arasında geçiş yapma ve aynı içeriği tekrar tekrar açıklama anlamına gelir.

Sonuç? Parçalanmış veriler, yavaşlayan projeler ve her zaman bir adım geride kaldıklarını hisseden takımlar.

Daha küçük boyutu nedeniyle Mistral 7B, özellikle daha büyük modellerle karşılaştırıldığında, karmaşık muhakemede veya incelikli konuşmada zaman zaman derinlikten yoksundur.

Daha küçük boyutu nedeniyle Mistral 7B, özellikle daha büyük modellerle karşılaştırıldığında, karmaşık muhakemede veya incelikli konuşmada zaman zaman derinlikten yoksundur.

Bir Mistral AI kullanıcısının bu dürüst yorumu, birçok kişinin yaşadığı bir sorunu yansıtıyor. Ne yazık ki, hepsi bu kadar değil.

AI platformu da şu yaygın sorunlarla karşı karşıyadır:

Özellikle gelişmiş problem çözme veya çok adımlı mantıkla uğraşırken karmaşık muhakeme ve incelikli konuşmalarda zorluklar yaşar

Diğer dil modellerinde bulunan yaratıcılıktan yoksun, laf kalabalığına kaçan veya genel yanıtlar verme eğilimindedir

Kod görevlerinde ve teknik cevaplarda doğruluk oranı daha düşüktür, kullanılabilir sonuçlar elde etmek için daha ayrıntılı komutlar gerekir

Sınırlı çok dilli performans; kullanıcılar Ukraynaca gibi dillerde daha zayıf çıktılar olduğunu not ediyor

Bu eksiklikler, birçok takımın artık AI ş akışlarına daha fazla derinlik, hassasiyet ve daha güçlü çok dilli yetenekler kazandıran Mistral AI alternatiflerini araştırmasının nedenini açıklıyor.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Büyük Dil Modelleri (LLM'ler)

Kullanılacak En İyi Mistral AI Alternatifleri

Hedef sadece Mistral'dan uzaklaşmak değildir. AI'yı, günlük işinize daha uygun bir şekilde verimlilik için kullanmaktır. Belki daha net cevaplara, daha güçlü dil desteğine veya projelerinizi yönetirken daha sezgisel hissettiren bir asistana ihtiyacınız vardır.

Aşağıda, sizin gibi kullanıcıların tercih ettiği en iyi Mistral AI alternatiflerinden bazılarını inceledik.

1. ClickUp (AI'yı doğrudan proje yönetimi, belge ve ş akışlarına entegrasyonlar ile entegre etmek için en iyisi)

ClickUp Brain kullanarak dağınık bilgileri saniyeler içinde eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

Çoğu AI aracı işi kolaylaştıracağını vaat eder, ancak gerçek şu ki: bunlar genellikle zaten kalabalık bir yığın içindeki başka bir bağlantısız uygulamadan ibarettir. Metin oluşturmak için bir araç, toplantı notlarını özetlemek için başka bir araç ve görevleri yönetmek için ayrı bir platform kullanıyor olabilirsiniz. Dağınık bağlam ve silo haline gelmiş araçlardan oluşan bu ağ, işin yayılmasına neden olur ve takımınızın verimlilik ve potansiyeli üzerinde ağır bir yük oluşturur.

ClickUp farklı bir yaklaşım sunar.

AI'yı başka bir bağımsız araca eklemek yerine, ClickUp Brain işlerinizi yaptığınız mevcut sistemlerinizin içinde çalışır. Görevleriniz, belgeleriniz, sohbetleriniz ve raporlarınız birbirine bağlantılı kalır ve AI her projenin bağlamını zaten bilir.

Nasıl işlediğini görelim.

ClickUp Brain kullanarak AI'nın iş yerinizde çalışmasını sağlayın

ClickUp Brain'i ücretsiz deneyin Proje konularıını anında özetlemek mi istiyorsunuz? ClickUp Brain'i kullanın

ClickUp Brain, ClickUp'a entegre edilmiştir, böylece fikirlerinizi taslak haline getirmek veya bir sonraki adımınızı belirlemek için farklı araçlar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

ClickUp Brain ile bir görevi açabilir ve bir haftalık yorumları anında özetleyerek düzgün bir güncelleme oluşturabilirsiniz. Proje özetleri hazırlayabilir, uzun mesajları temizleyebilir ve hatta içeriği farklı bir üsluba uyacak şekilde yeniden yazabilirsiniz. ClickUp Brain'in Connected AI özelliği, projelerinizi zaten bilen birinin size bir sonraki adımı kulağınıza fısıldaması gibidir.

💯 Bunu deneyin: Yeni bir projeye başlarken, ClickUp Brain'e "Geçmiş lansmanlara dayalı olarak anahtar riskleri özetleyin" gibi hızlı bir komut girin. Mevcut belgelerinizden ve görevlerinizden içgörüler çekerek size bir başlangıç noktası sağlayacaktır.

Bir de işleri bir adım öteye taşıyan ClickUp Brain MAX var:

Entegre kurumsal arama: Google Çalışma Alanı, GitHub ve Figma gibi araçlarla bağlantı kurarak, semantik arama kullanarak dosyaları, görevleri ve konuşmaları arayıp bulmanızı sağlar

Talk to Text: AI destekli AI destekli konuşma-metin özelliğini destekler, 40 dilde sesli komutlar kullanarak görevler oluşturmanıza, takvimleri güncellemenize, iş atamanıza ve belgeler hazırlamanıza olanak tanır, böylece rutin işlemleri hızlandırır

Birleşik AI platformu: Gemini, ChatGPT, DeepSeek ve Claude gibi birinci sınıf AI modellerini tek bir yerde sunar. Bu, Gemini, ChatGPT, DeepSeek ve Claude gibi birinci sınıf AI modellerini tek bir yerde sunar. Bu, AI'nın yayılmasına gerek kalmadan kod, yazma, otomasyon ve analiz için çeşitli AI araçlarına erişebileceğiniz anlamına gelir.

ClickUp Brain içinde LLM'leri değiştirerek AI deneyiminizi kişiselleştirin.

Bağlamsal AI yanıtları: ClickUp'ın derin iş grafiğinden yararlanan Brain Max, görevlerinizin, belgelerinizin, toplantılarınızın ve bağlı uygulamalarınızın bağlamına dayalı AI çıktıları sağlar.

📌 Örnek: Bir kreatif direktör, yeni bir reklam kampanyası için beyin fırtınası oturumu düzenler. Brain Max ile her fikir kaydedilir, temaya göre sıralanır ve takım odadan çıkmadan önce metin yazarları, tasarımcılar ve medya planlamacıları için görevlere dönüştürülür. Brain Max'ı kullanan takımlar, her hafta 1,1 gün iş gücü tasarrufu sağladıklarını, görevleri manuel olarak yazmaya göre 4 kat daha hızlı tamamlandıklarını ve yazılım maliyetlerini %88'e varan oranda azalttıklarını bildiriyor.

🎥 ClickUp Brain'i kullanarak verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve ş akışlarınızdaki araçlardan içgörüler elde etmek için nasıl yapabileceğinizi izleyin:

Fikirleriniz ClickUp Belge'de şekillenir

ClickUp Belgesini kullanarak teklifler üzerinde gerçek zamanlı yorumlar ve düzenlemelerle işbirliği yapın

ClickUp Belge, hiç alan dolmayan bir paylaşımlı not defteri gibi hissettirir.

Küçük bir adımla başlayabilir, bir proje için birkaç fikir not alabilir ve bunun tablolar, resimler ve görevlere bağlantılar içeren eksiksiz bir stratejiye dönüşmesini izleyebilirsiniz. Bu uygulamayı özel kılan şey, her şeyin birbirine bağlantılı kalmasıdır. Bir belgedeki not anında bir göreve dönüşebilir ve takım arkadaşlarınızı etiketleyerek ihtiyaç duyduğunuz anda geri bildirimde bulunmalarını sağlayabilirsiniz.

📌 Örnek: Bir veri bilimi lideri, Docs'ta bir dil modelini ince ayarlamak için bir plan hazırlar. Tek bir tıklama ile model eğitim adımları, mühendislere ve ML operasyon uzmanlarına atanan görevler haline gelir. Her bir görev, son teslim tarihi ve bağlam açısından zengin yorumlar içerir, böylece ekstra sprint planlaması toplantıları olmadan sorunsuz bir işbirliği sağlanır.

ClickUp görevleri ile işlerinizi net ve yapılabilir tutun

ClickUp görevleri ile görev bağımlılıklarını takip ederek proje gecikmelerini önleyin

ClickUp Görevleri, bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğini tam olarak belirten küçük yol göstericiler gibidir. Her görevde tartışmalar, ek dosya ve ilerleme güncellemeleri yer alabilir, böylece işlerin ne durumda olduğunu asla merak etmek zorunda kalmazsınız.

Renk kodlu öncelikler, tekrarlayan hatırlatıcılar veya büyük hedefleri alt görevlere bölmek gibi, kendi tarzınıza uygun görevleri özelleştirebilirsiniz. Her şey takımınızın görebileceği şekilde ortada olduğundan, hiçbir şey gözden kaçmaz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain'den uzun görev konuları özetlemesini isteyin. Bu, zaman kazandırır ve yeni takım üyelerinin daha önce kararlaştırılanları anlamasına yardımcı olur.

ClickUp Otomasyonları kullanarak yoğun işlerinizi kendiliğinden halledin

ClickUp Otomasyonları ile AI tarafından oluşturulan durum güncellemelerini otomatik olarak tetikleyici olarak kullanın

ClickUp Otomasyon, arka planda işleri nazikçe yürüten bir yardımcıdır. Bir kez ayarladıktan sonra, rutin güncellemelerin, görevlerin ve durum değişikliklerinin parmağınızı kıpırdatmadan gerçekleşmesini izleyebilirsiniz.

AI oluşturucu ile otomatikleştirmek istediğiniz şeyi basitçe tanımlayın, ClickUp sizin için ayarlayacaktır. Yeni görevleri otomatik olarak atamaktan proje durumlarını güncellemeye kadar, otomasyonlar ivmeyi sürdürür, böylece siz anlamlı işlere odaklanabilirsiniz.

📌 Örnek: Bir ajans veya ekip, ClickUp Automations'ı kullanarak yeni müşteri taleplerini anında doğru hesap yöneticisine atayabilir. Son tarihler ve takip hatırlatıcıları otomatik olarak oluşturulur, böylece manuel sıralama yapmaya gerek kalmadan her müşteriye zamanında ilgi gösterilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Proje bağlamını anlayan AI ile belgeleri veya görevleri yazın, özetleyin ve düzenleme yapın.

Kişisel AI asistanınız Brain Max ile görev oluşturma ve raporlamayı otomasyon ile gerçekleştirerek proje güncellemelerini daha hızlı yapın.

Tüm çalışma alanınızda anında yanıtlar alın ve derinlemesine arama yapın.

Daha sorunsuz bir geçiş süreci için ilgili SOP'leri, geçmiş deneyimleri veya müşteri verilerini ortaya çıkarın.

Gerçek zamanlı çeviriler ve özetlerle çok dilli takımları destekleyin

ClickUp sınırları

Brain Max gibi gelişmiş AI özellikleri ücretli planlar gerektirebilir.

Karmaşık otomasyon kurulumlarının yapılandırılması zaman alabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

Sürekli olarak yeni özellikler ve güncellemeler sunulması, takımın kullanıcı deneyimini iyileştirmeye olan bağlılığını göstermektedir. En dikkat çekici yeniliklerden biri, AI aracı ClickUp Brain'dir. Rutin süreçleri otomasyon yoluyla gerçekleştirerek ve akıllı öneriler sunarak görevleri ve projeleri yönetme şeklimi değiştirdi ve bana önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağladı.

Sürekli olarak yeni özellikler ve güncellemeler sunulması, takımın kullanıcı deneyimini iyileştirmeye olan bağlılığını göstermektedir. En dikkat çekici yeniliklerden biri, AI aracı ClickUp Brain'dir. Rutin süreçleri otomasyon yoluyla gerçekleştirerek ve akıllı öneriler sunarak görevleri ve projeleri yönetme şeklimi değiştirdi ve bana önemli ölçüde zaman ve çaba tasarrufu sağladı.

*clickUp Brain ile daha sorunsuz bir ş Akışı için dağınık araçları ve proje kaynakları arasındaki bağlantıyı nasıl kurabileceğinize dair hızlı bir görsel kılavuz

2. OpenAI GPT-4 (Doğru ve çok yönlü AI yanıtları için en iyisi)

via ChatGPT

Büyük dil modelleri söz konusu olduğunda, GPT-4 diğer birçok aracın hala ulaşmaya çalıştığı bir standart belirlemiştir. Başarısının ardındaki neden: bağlamı gerçekten anlayan biriyle düşünceli bir konuşma yapmaya daha yakın hissettirmesidir.

Mistral AI alternatifi arayan geliştiriciler, veri bilimcileri ve işler için GPT-4, daha derin bir muhakeme, daha geniş bir bilgi tabanı ve küresel projeler için daha iyi çok dilli destek sunar.

OpenAI GPT-4'ün en iyi özellikleri

Daha küçük modellerden daha derin ve incelikli bir şekilde karmaşık görevleri yerine getirin

Gelişmiş veri analizi, kodlama ve problem çözme işlemlerini destekleyin

GPT‑4o gibi modellerle gerçek zamanlı iş için daha hızlı işleme sunun

Uluslararası takımlar için geniş çok dilli destek sağlayıcı

Proje, özel GPT'ler ve çeşitli LLM ajanları ile özelleştirmeye izin verin

OpenAI GPT-4 sınırları

Bazı alternatiflere kıyasla daha yüksek maliyet

Çok özel veya niş sorgularda ara sıra yanlışlıklar olabilir

OpenAI GPT-4 fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 20 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 200 $

OpenAI GPT-4 puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (840'tan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (220'den fazla yorum)

Kullanıcılar OpenAI GPT-4 hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları vurguladı:

Bir kişinin tamamlaması günler sürecek bir işi dakikalar içinde tamamladı Bir kişinin tamamlaması günler sürecek bir işi dakikalar içinde tamamlama yeteneği. Sohbetleri hatırlayabilmesi, belirli bilgileri birden çok kez değiştirmek istediğimizde onu verimli bir araç haline getirir.

Bir kişinin tamamlaması günler sürecek bir işi dakikalar içinde tamamlayabilme yeteneği. Sohbetleri hatırlayabilmesi, belirli bilgileri birden çok kez değiştirmek istediğimizde onu verimli bir araç haline getirir.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların üçte biri, AI'yı keşfetmenin en önemli nedeni olarak beceri geliştirmeyi öne çıkardı. Şunu bir düşünün: Teknik bilgisi olmayan bir ekip üyesi, bir web sayfası için kod parçacıkları oluşturmak istiyor. AI, işi hakkında ne kadar fazla bilgiye sahip olursa, yardımı da o kadar akıllı ve kullanışlı hale gelir. ClickUp'ın AI'sı işte bu noktada öne çıkıyor. İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, projelerinizi zaten anlıyor ve her adımda size rehberlik edebilir, hatta sizin için kod parçacıkları oluşturabilir.

3. Claude (Doğal, insan benzeri konuşma için en iyisi)

via Claude

"Destek veya sorunlarla uğraşırken gerçek bir insan yerine bir chatbot ile konuşmaktan veya onu dinlemekten bıkmış olan başka kimse var mı?" Bu Reddit yorumu, AI araçları robotik veya ilgisiz geldiğinde birçok kişinin hissettiklerini özetliyor.

Ancak Claude farklıdır. Anthropic tarafından geliştirilen bu program, konuşmaların doğal hissettirilmesine odaklanır, sanki sorduğunuz şeyi gerçekten anlayan biriyle konuşuyormuşsunuz gibi.

Mistral AI alternatifi arayan herkes için Claude, düşünceli muhakeme, veri analizi ve çok dilli konuşmaları yönetme yeteneği ile öne çıkıyor. Claude ile ilgili çoğu yorum, bunu insan dokunuşunu kaybetmeden yaptığını öne sürüyor.

Claude'un en iyi özellikleri

Senaryodan çok bir tartışma gibi hissettiren doğal, insan benzeri yanıtları sağlayıcı

Gelişmiş akıl yürütme ile veri analizi, kod görevleri ve daha derin araştırmaları destekleyin

Farklı görev karmaşıklıklarına uyum sağlamak için birden fazla AI modeli (Haiku, Sonnet, Opus) sunun

Takım odaklı özellikler ve belge yönetimi ile işbirliğini mümkün kılın

İş akışlarınıza daha sorunsuz entegrasyonlar için mevcut araçlarla bağlantı kurun

Claude sınırları

Yerleşik görüntü veya video oluşturma araçlarının eksikliği

Daha uzun görevleri tam olarak tamamlamak için daha fazla mesaj alışverişi gerekebilir

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $

Maksimum: Kullanıcı başına aylık 100 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Claude puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (55'ten fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

Kullanıcılar Claude hakkında ne diyor?

Bu Capterra incelemesi şunları içeriyor:

Claude, sanki çok zeki bir gerçek kişiyle konuşuyormuşum gibi hissettiriyor. Gerçekçi ve sorgularımı dürüstçe yanıtlıyor. Çoğunlukla doğru yanıtlar alıyorum.

Claude, sanki çok zeki bir gerçek kişiyle konuşuyormuşum gibi hissettiriyor. Gerçekçi ve sorgularımı dürüstçe yanıtlıyor. Çoğunlukla doğru yanıtlar alıyorum.

👀 İlginç Bilgi: Bir araştırmaya göre, LLM'nin talimatlarına "Adım adım düşünelim" gibi basit bir cümle eklemek, matematikten stratejik muhakemeye kadar çeşitli görevlerde çıktıların doğruluğunu üç kattan fazla artırabilir .

📚 Ayrıca Okuyun: En İyi Claude AI Alternatifleri

4. Google DeepMind Gemini (Çok modlu AI ve derin akıl yürütme için en iyisi)

via Gemini

Gemini, ona verdiğiniz hemen her şeyi halledebilen sessiz bir yardımcı gibi hissettirir. Metinle sınırlı değildir – resim, ses ve hatta video ekleyebilirsiniz, yine de anlamak ve düşünceli bir şekilde yanıt vermek için bir yol bulacaktır.

Son zamanlarda, Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda altı sorudan beşini çözerek karmaşık zorlukları ne kadar iyi çözebileceğini gösterdi. Gemini'yi özel kılan şey, sizinle iş birliği yapmasıdır. Araştırma makalelerini incelerken, diller arasında çeviri yaparken veya büyük bilgi kümelerinden içgörüler çıkarırken, sakin, istikrarlı ve güvenilir bir his verir.

Zaten Gmail, Dokümanlar veya diğer Google araçlarını kullanıyorsanız, Gemini ekstra çaba gerektirmeden hemen kullanıma hazır hale gelir.

Google DeepMind Gemini'nin en iyi özellikleri

Metin, görüntü, ses ve video dahil olmak üzere birden fazla biçimde içerik işleyin ve oluşturun

Deep Think modu ile gelişmiş muhakeme ve çok adımlı problem çözme işlemlerini gerçekleştirin

Küresel takımlar ve projeler için güçlü çok dilli destek sağlayın

Gmail, Dokümanlar, E-Tablolar ve Meet gibi Google Çalışma Alanı araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

AI ajanı ş akışı ve özel veri analizi için özel AI asistanları (Gems) sunun

Google DeepMind Gemini sınırları

Bazen yanlış alıntılar veya güncel olmayan gerçek zamanlı veriler üretir

Karmaşık komutlar için çok modlu görüntü oluşturma hala gelişmeye devam ediyor

Google DeepMind Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

google AI Pro: *Kullanıcı başına aylık 19,99 $

google AI Ultra: *Kullanıcı başına aylık 249,99 $

Google DeepMind Gemini puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcılar Google DeepMind Gemini hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

Gemini, ş akışımızın temel bir parçası haline geldi. Zamanla, özellikle yeni 2.5 Flash modeliyle yanıtlar önemli ölçüde iyileşti. Ayrıca, dosya indeks için Vertex AI ile iyi çalışmasını da beğeniyorum; entegrasyonlar sorunsuz, model talimatları iyi takip ediyor ve doğru sonuç veriyor

Gemini, ş akışımızın temel bir parçası haline geldi. Zamanla, özellikle yeni 2.5 Flash modeliyle yanıtlar önemli ölçüde iyileşti. Ayrıca, dosya indeks için Vertex AI ile iyi çalışmasını da beğeniyorum; entegrasyonlar sorunsuz, model talimatları iyi takip ediyor ve doğru sonuç veriyor

5. Llama (Meta AI) (Ölçeklenebilir, açık AI geliştirme için en iyisi)

via Meta

meta sözcüsü Ryan Daniels, "Modellerimizi ve özelliklerimizi daha da iyileştirmek için geliştirici topluluğundan ve ortaklarımızdan gelen geri bildirimleri sürekli dinliyoruz ve toplulukla iş birliği yaparak değerlerini sürekli olarak artırmayı ve ortaya çıkarmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" diyor.

Bu açıklık ruhu, Llama'yı çekici kılan şeydir. Daha fazla kontrol isteyen geliştiriciler ve işler için tasarlanan Llama 4, hızlı ve uygun maliyetli olmasının yanı sıra hem metinleri hem de görselleri anlayan çok modlu yetenekler sunar.

Ölçeklenebilirlik için tasarlanmış olup, ağır altyapı gereksinimleri olmadan AI uygulamalarını denemeyi, test etmeyi ve dağıtmayı kolaylaştırır. Llama çevresindeki topluluk hızla büyüyor ve Meta'nın ekosistemi, sohbet robotlarından belge analizine ve gelişmiş ajan mantık araçlarına kadar her şeyi destekliyor .

Llama'nın en iyi özellikleri

Metin ve görsel zeka ile yerel olarak çok modlu modeller sunun

Uzun belgeleri analiz etmek için sektör lideri bağlam pencereleri sağlayıcı

Verimli çıkarım ve dağıtım ile uygun maliyetli ölçeklendirme sağlayın

Basitleştirilmiş oluşturma ve test için AWS gibi platformlarla entegre edin

İşbirliği ve inovasyon için geniş bir açık kaynak topluluğunu destekleyin

Llama sınırları

Bazı gelişmiş modeller (Behemoth gibi) hala önizleme aşamasındadır

Tamamen özel hale getirmek ve uygulamak için daha fazla teknik uzmanlık gerektirebilir

Llama fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

Llama puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (145+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Llama hakkında söyledikleri

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

Meta Llama 3, doğal dili anlamada ve yanıtlamada mükemmeldir, böylece konuşmalar akıcı ve doğal hissettirir. Llama'nın önceki sürümlerinden çok daha doğrudur ve ilgili yanıtlar verir, bu da verimliliği ve kullanıcı deneyimini artırır. Ayrıca geliştirme uygulamalarıyla da entegre olur.

Meta Llama 3, doğal dili anlamada ve yanıtlamada mükemmeldir, böylece konuşmalar akıcı ve doğal hissettirir. Llama'nın önceki sürümlerinden çok daha doğrudur ve ilgili yanıtlar verir, bu da verimliliği ve kullanıcı deneyimini artırır. Ayrıca geliştirme uygulamalarıyla da entegre olur.

👀 Eğlenceli Bilgi: "Yapay zeka" terimi, 1956 yılında Dartmouth College'da düzenlenen bir yaz atölyesinde, araştırmacıların "düşünebilen" makineler fikrini araştırırken ortaya çıktı

📚 Ayrıca Okuyun: En İyi Anthropic AI Alternatifleri ve Rakipleri

6. Cohere (Kurumsal düzeyde, gizli AI çözümleri için en iyisi)

via Cohere

"Cohere'i GPT asistan API'sinden çok daha fazla seviyorum... daha hızlı, tutarlı sonuçlar veriyor ve alıntılar doğru" diye paylaşan bir Reddit kullanıcısı, gerçek dünyadaki AI uygulamalarını tartışırken bu görüşünü dile getirdi. Bu görüş, birçok takımın Cohere'i tercih etmesinin nedenini yansıtıyor.

Güvenlik, özelleştirilebilir AI'ya ihtiyaç duyan işler için tasarlanan Cohere, çok dilli üretken modeller, güçlü arama araçları ve karmaşık kurumsal kullanım durumları için özel olarak tasarlanmış bir AI çalışma alanını bir araya getirir.

Belge analizinden AI destekli asistanlara kadar, Cohere, sıkı veri gizliliğini korurken özel veriler üzerinde modelleri ince ayar yapma yeteneği ile öne çıkıyor.

Cohere'nin en iyi özellikleri

Yüksek performanslı komut modelleriyle çok dilli metinler oluşturun

Embed ve Rerank ile doğru multimodal arama ve semantik sıralama sağlayıcı

Geri alma ile güçlendirilmiş üretim ile özel kurumsal veriler üzerinde modelleri ince ayarlayın

VPC, bulut veya şirket içi ortamlar aracılığıyla güvenlik, gizli dağıtımlar sunun

Modern takımlar için özel olarak tasarlanmış bir AI çalışma alanı olan North ile kurumsal işbirliğini mümkün kılın

Cohere sınırları

Gelişmiş özel tasarım için teknik uzmanlık gerektirir

Standart fiyatlandırma hakkında sınırlı kamuya açık bilgi

Cohere fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cohere puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

👀 Eğlenceli Bilgi: 2011 yılında Jeopardy! yarışmasını kazanmasıyla ünlenen IBM'in Watson'ı, daha sonra sağlık sektöründe doktorlara kanser teşhisi ve tedavi önerilerinde yardımcı olmak için kullanıldı.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Meta AI Alternatifleri

7. Hugging Face (Açık kaynaklı AI işbirliği ve NLP projeleri için en iyisi)

via Hugging Face

Hugging Face, sezgisel bir arayüze sahip, AI geliştiricileri için samimi bir topluluk kafesi gibi. İnsanların modelleri, fikirleri ve araçları açık bir şekilde paylaşım yaptığı, birbirlerine öğrenme ve yaratma konusunda yardımcı oldukları bir yer. Burada yolunuzu bulmak için teknoloji uzmanı olmanıza gerek yok.

Bir bilgisayara dili anlamayı öğretmeye, sesli asistan oluşturmaya veya sadece AI'nın neler yapabileceğini keşfetmeye çalışıyor olun, Hugging Face size başlamak için sıcak bir alan sunar.

Hugging Face'in en iyi özellikleri

Hızlı prototip oluşturma için 1 milyondan fazla açık kaynaklı modele, veri setine ve AI uygulamasına erişim sağlayın

NLP, konuşma, görme ve çok modlu görevler için önceden eğitilmiş dönüştürücü modelleri sunun

AI demolarını dağıtmak ve paylaşım için alan ile işbirliğine dayalı geliştirmeyi etkinleştirin

Model eğitimi ve ince ayar için PyTorch ve TensorFlow gibi ML kütüphaneleriyle sorunsuz entegrasyonları destekleyin

SSO, denetim günlükleri ve ayrıntılı erişim denetimleri gibi özelliklerle güvenli AI geliştirme için kurumsal düzeyde araçlar sunun

Hugging Face sınırları

Büyük modelleri çalıştırmak için yüksek hesaplama kaynakları gerektirir

Model mimarisi ve sonuçları için sınır görselleştirme araçları

Hugging Face fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 50 $

Hugging Face puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Kullanıcıların Hugging Face hakkında söyledikleri

Gartner Peer Insights incelemesi şunları paylaşım:

Platform, önceden eğitilmiş modeller ve NLP'den oluşan kapsamlı bir kütüphane sunarak geliştirme için gereken zaman ve çabayı azaltır. PyTorch ve TensorFlow gibi kütüphanelerle mükemmel entegrasyon, platformun en başarılı özelliklerinden biridir.

Platform, önceden eğitilmiş modeller ve NLP'den oluşan kapsamlı bir kütüphane sunarak geliştirme için gereken zaman ve çabayı azaltır. PyTorch ve TensorFlow gibi kütüphanelerle mükemmel entegrasyonlar, platformun en başarılı özelliklerinden biridir.

👀 Biliyor muydunuz: Her (2013) ve Ex Machina (2014) filmleri, insan-AI ilişki (ilişki)lerini ele alan senaryolarıyla Akademi Ödülleri'ni kazandı. Her ikisi de gerçekten yenilikçi ve zamanının ötesindeydi.

📖 Ayrıca okuyun: En iyi Poe AI alternatifleri

8. Microsoft Azure AI (Ölçeklenebilir, kurumsal kullanıma hazır AI çözümleri için en iyisi)

via Microsoft

"Azure'daki diğer tüm hizmetlerde olduğu gibi, ne yaptığınızı ve bir hizmeti neden kullandığınızı biliyorsanız, istediğiniz sonuçları elde edersiniz." Bu Reddit yorumu, Microsoft Azure AI'yı mükemmel bir şekilde özetliyor. Bu, tak ve çalıştır türünde sihirli bir değnek değil, hedeflerini anlayan ekipleri ödüllendiren güçlü ve güvenilir bir platformdur.

Azure AI, verilerin güvenliğini ve uyumluluğunu korurken büyük ölçekte akıllı uygulamalar geliştirmek isteyen işler için tasarlanmıştır. Vodafone ve McDonald's gibi şirketler, İK sohbet robotları oluşturmaktan bilgi madenciliği ve büyük ölçekli müşteri desteğini güçlendirmeye kadar, Azure AI'yı kullanarak daha kişiselleştirilmiş ve verimli deneyimler yaratmıştır.

Microsoft Azure AI'nın en iyi özellikleri

OpenAI'nin en yeni GPT serisi dahil olmak üzere geniş bir seçki, birleştirilmiş API'lerle kullanıma sunun

Azure AI Foundry ve ajan araç zincirlerini kullanarak AI uygulamalarını özel olarak özelleştirin

Yerleşik güvenlik ve emniyet önlemleriyle verileri koruyun ve uyumluluğu sağlayın

Azure AI Search ile gelişmiş arama ve geri alma özelliklerine erişin

Uygulama performansını büyük ölçekte izleyin ve optimize edin

Microsoft Azure AI sınırları

Karmaşık kurulumlar için deneyimli mühendisler gereklidir

Özellikler ve kullanılabilirlik bölgeye göre farklılık gösterebilir

Modellerin ince ayarları zamanla maliyetli hale gelebilir

Microsoft Azure AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Microsoft Azure AI puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.090'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.920+ yorum)

Kullanıcılar Microsoft Azure AI hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi şunları not etmiştir:

Microsoft Azure, basit uygulama barındırmadan gelişmiş AI ve makine öğrenimi çözümlerine kadar çok çeşitli iş ihtiyaçlarını destekleyen kapsamlı bulut hizmetleri paketi ile öne çıkıyor. Kapsamlı veri merkezi ağıyla küresel erişimi, tüm bölgelerde yüksek kullanılabilirlik, düşük gecikme süresi ve yasal düzenlemelere uygunluk sağlar.

Microsoft Azure, basit uygulama barındırmadan gelişmiş AI ve makine öğrenimi çözümlerine kadar geniş iş ihtiyaçlarını destekleyen kapsamlı bulut hizmetleri paketi ile öne çıkıyor. Kapsamlı veri merkezi ağıyla küresel erişimi, tüm bölgelerde yüksek kullanılabilirlik, düşük gecikme süresi ve yasal uyumluluk sağlar.

📖 Ayrıca Okuyun: Bilgi Alma Sistemleriyle Veri Yönetimini Geliştirin

9. Perplexity AI (Gerçek zamanlı araştırma ve çoklu model AI araması için en iyisi)

via Perplexity

Amerikalıların üçte birinden fazlası artık iş veya okul projelerinde araştırma yapmak için AI araçlarına başvuruyor. Bu artan eğilim, AI'nın bilgi bulmak ve karmaşık konuları anlamak için nasıl güvenilir bir yardımcı haline geldiğini gösteriyor. Mevcut birçok seçenek arasında Perplexity AI, gerçek zamanlı araştırma için en güvenilir araçlardan biri olarak öne çıkıyor.

Statik sohbet robotlarının aksine, Perplexity sohbet ederken aktif olarak web'i tarar ve yanıtlarını desteklemek için yeni, alıntılanmış bilgileri alır.

Verileri analiz ederken, araştırma makaleleri yazarken veya sunumlar hazırlarken, GPT-4 Omni, Claude 3, Grok ve DeepSeek R1 gibi birçok AI modeline tek bir yerden erişebilirsiniz.

PDF, CSV veya görüntüleri yükleyerek saniyeler içinde özetler ve içgörüler elde edebilirsiniz. Takımlar için, işbirliğine dayalı alanları, bulguların paylaşımını ve araştırma ağırlıklı projelerde herkesin aynı çizgide kalmasını kolaylaştırır.

Perplexity AI'nın en iyi özellikleri

Her cevap için alıntılanan kaynaklarla web'i gerçek zamanlı olarak arayın.

GPT-4, Claude, Grok ve DeepSeek dahil olmak üzere birden fazla AI modeli arasında geçiş yapın.

Hızlı özetleme ve analiz için PDF, CSV, görüntü ve metin dosyalarını yükleyin.

Alan'da takım arkadaşlarınızla işbirliği yapın ve tutarlı yanıtlar için özel talimatlar ayarlayın.

Albato ve Boost Space gibi entegrasyonlar aracılığıyla 800'den fazla verimlilik aracıyla bağlantı kurun.

Perplexity AI sınırları

Takım işbirliğinde paylaşımlı sohbetler ve gelişmiş raporlama eksikliği var

Halka açık görüntü URL'leri erişilebilir kalmaya devam ediyor ve bu da güvenlik endişelerini artırıyor.

Kurumsal fiyatlandırma benzer alternatiflere göre daha yüksektir.

Perplexity AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise Pro: Kullanıcı başına aylık 40 $

Perplexity AI puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (45+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Kullanıcıların Perplexity AI hakkında söyledikleri

Capterra incelemesi şunları paylaşım yaptı:

Ben bunu günlük olarak kullanıyorum ve çok yönlü işimin günlük organizasyonunda bana yardımcı olabilecek birçok farklı bağlama uygun tonlarca koleksiyon oluşturdum. Harika işliyor ve ilgili LLM'lerin daha da gelişmesiyle daha da karlı hale geleceğini umuyorum.

Ben bunu günlük olarak kullanıyorum ve çok yönlü işimin günlük organizasyonunda bana yardımcı olabilecek birçok farklı bağlama uygun tonlarca koleksiyon oluşturdum. Harika işliyor ve ilgili LLM'lerin daha da gelişmesiyle daha da karlı hale geleceğini umuyorum.

📖 Ayrıca Okuyun: Perplexity ve ChatGPT Karşılaştırması

🤔 Ayrıca deneyin: En iyi Perplexity AI alternatifleri ve rakipleri

10. AI21 Labs Jurassic-2 (Uzun formlu, gerçeklere dayalı içerik üretimi için en iyisi)

Bazen, özellikle doğruluğun gerçekten önemli olduğu uzun raporlar veya ayrıntılı belgeler oluştururken, istikrarlı ve bağımlılık yapan bir AI aracına ihtiyacınız olur.

İşte burada AI21 Labs'ın Jurassic-2 devreye giriyor. Bu araç, insanların ve takımların konuyu iyi bilen biri tarafından yazılmış gibi görünen, net ve özenli içerikler yazmasına yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

Jurassic-2, gerçekleri izlemeyi kaybetmeden büyük ve karmaşık yazıları işleyebilir. Ayrıca birden fazla dili anlar ve önceden çok sayıda örneğe ihtiyaç duymadan talimatlarınızı uygulayabilir. İşler, saatlerce düzenleme yapmadan profesyonel raporlar, teknik kılavuzlar veya hatta sadece iyi yapılandırılmış makaleler yazmak istediklerinde sıklıkla bu programı kullanır.

AI21 Labs Jurassic-2'nin en iyi özellikleri

İş ve teknik kullanım durumlarına özel, uzun, gerçeklere dayalı ve tutarlı içerik oluşturun.

Daha doğal komut işleme için sıfır atış talimat izleme özelliğini kullanın.

Küresel içerik üretimi için çok dilli özelliklere erişin

Özetleme, başka kelimelerle ifade etme ve gramer düzeltme için Wordtune gibi görev API'lerinden yararlanın.

Daha büyük rakip modellere kıyasla daha düşük gecikme süresi ve maliyet optimizasyonu elde edin.

AI21 Labs Jurassic-2 sınırları

Yerleşik görüntü veya çok modlu özellikler olmadan metin oluşturma ile sınırlıdır.

İnce ayar seçenekleri ek uzmanlık ve kaynaklar gerektirir.

AI21 Labs Jurassic-2 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AI21 Labs Jurassic-2 puanları ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📖 Ayrıca Okuyun: Denemeniz Gereken En İyi AI Arama Motorları

Hala ele aldığımız seçeneklerin ötesinde seçenekler arıyorsanız, özel görevleri yerine getirme yetenekleriyle dikkat çeken birkaç başka AI aracı daha var:

Writer (Palmyra Models): Tutarlı iletişim için ince ayarlı modeller, kurumsal düzeyde gizlilik ve stil kılavuzları sunar

Dust: Takımınızın ş akışlarına uyum sağlayan özel AI asistanları oluşturmak için tasarlanmıştır

Jasper AI: Ajanslar ve içerik takımları için işbirliği özellikleriyle reklam metinleri, blog içerikleri ve marka mesajları oluşturur

📖 Ayrıca okuyun: AI Yarışında Önde Olmak İçin En İyi Makine Öğrenimi Araçları

Bağlam Duyarlı AI için ClickUp'ı deneyin

Yazma, plan ve daha hızlı düşünme yöntemleri sunan bazı etkileyici AI araçlarını inceledik.

Ancak gerçek şu ki: Mistral AI dahil olmak üzere bu araçların çoğu, hala ş akışınıza eklemeniz gereken ayrı uygulamalar gibi hissettiriyor. Bu da sürekli bağlam değiştirme ve aynı ayrıntıları yeniden yazma anlamına geliyor.

ClickUp farklıdır. Sadece başka bir AI sohbet robotu veya belge oluşturucu olmak yerine, AI'yı işinizin zaten bulunduğu yere, yani projelerinize, görevlerinize ve belgelerinize yerleştirir.

ClickUp Brain ve ClickUp Brain Max ile sadece metin oluşturmakla kalmaz, tüm ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirir, fikirleri eyleme geçirilebilir planlara dönüştürür ve çalışma alanınızdan ayrılmadan tam bağlamda yanıtlar alırsınız.

Silo halinde işleyen AI araçlarının ötesine geçmeye ve bunun yerine projelerinizin merkezine zeka katmaya hazırsanız, bugün ClickUp'a kaydolun!