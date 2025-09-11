2025'te İşe Alım Sürecini Kolaylaştıracak 10 İşe Alım Otomasyon Yazılımı

Günümüzde işe alım süreci sadece iş ilanları yayınlayıp beklemekten ibaret değildir; aday deneyimini iyileştirmeye odaklanarak daha çevik hale gelmiştir. Hızlı hareket etmeli, düzenli olmalı ve rakiplerinizden önce nitelikli adayları bulmalısınız.

Doğru işe alım otomasyon platformu, işe alım sürecinizi dönüştürebilir, en iyi yetenekleri kolayca bulmanıza, adayları yönetmenize ve işe alım ş Akışlarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir.

Bu nedenle, işe alım süresini kısaltmak ve yetenek kazanım çabalarınızı güçlendirmek için en iyi işe alım otomasyon yazılımlarının listesini hazırladık.

İşe alım sürecinizi basitleştirmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım.

Aracılar En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Her boyutlu takım için uçtan uca işe alım süreci izleme ve işbirliği Özel işe alım ş Akışları, görev otomasyonu ve yapay zeka destekli iş tanımları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal için özel özelleştirme seçenekleri mevcuttur Workable Küçük ve orta boyutlu takımlar için yapay zeka destekli aday bulma ve işe alım 200'den fazla iş ilan panosuna ilan verin, AI özgeçmiş taraması yapın ve görüşmeleri kendiniz planlayın Aylık 169 $'dan başlayan fiyatlarla (20 kullanıcıya kadar) Greenhouse Orta boyutlu ve kurumsal takımlar için yapılandırılmış işe alım ve ölçeklenebilir ş Akışı Özel ş Akışları, aday puan kartları, DE&I izleme Özel fiyatlandırma Zoho Recruit Ajanslar ve İK takımları için özelleştirilebilir işe alım otomasyonu AI aday eşleştirme, özgeçmiş analizi, müşteri ve aday portalları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 30 $'dan başlar Recruit CRM Totomasyon odaklı küçük ve orta boyutlu işe alım ajansları Otomasyon, Kanban süreçleri, GPT iş tanımları Aylık 36 $'dan başlayan fiyatlarla Manatal Yapay zeka destekli aday bulma ve zenginleştirme, küçük ve orta boyutlu şirketler için AI aday puanlama, 20'den fazla platformdan zenginleştirme Aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla Paradox Orta boyutlu ve kurumsal takımlar için konuşma tabanlı yapay zeka işe alım ve otomasyon İşe alım adımları için konuşma yapay zekası, çok dilli destek Özel fiyatlandırma Fetcher Küçük ve orta boyutlu takımlar için yapay zeka destekli aday bulma ve etkileşim AI kaynak bulma, çeşitliliğe odaklanan süreçler ve otomasyonlu e-posta iletişimi Aylık 499 $'dan başlayan fiyatlarla SmartRecruiters Ölçeklenebilir kurumsal işe alım otomasyonu AI mülakat planlama, CRM entegrasyonlar, esnek ş Akışı Özel fiyatlandırma SeekOut Orta ve büyük boyutlu kurumsal işletmeler için yapay zeka destekli aday kaynağı ve iş gücü planlaması AI kaynak bulma, iş gücü analizi, iç yetenek pazarı Özel fiyatlandırma

İşe Alım Otomasyon Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İşe alım otomasyon yazılımı seçerken, gösterişli gösterge panellerinden daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Adil işe alım uygulamalarını aktif olarak mümkün kılan, manuel görevleri kolaylaştıran ve nitelikli adayları daha hızlı bulmanıza yardımcı olan özelliklere odaklanın. İşte işe alım teknolojisi yığınınız için olmazsa olmazlar:

ş Akışı otomasyonu : Sadece birkaç tıklamayla görevleri atayın, görüşmeleri planlayın ve iletişimi otomatikleştirin

Aday eşleştirme : Önceden tanımlanmış kriterlere göre adayları iş tanımlarıyla eşleştirmek için yapay zeka destekli araçları kullanın

Mülakat planlama : Sürekli iletişim kurmaya gerek kalmadan mülakatları otomatik olarak koordine edin

İşe alım pazarlama araçları : İş ilanlarını tanıtın ve hedef kampanyalarla en yetenekli adayları çekin

*otomasyonlu raporlama: İşe alım süresi, kaynak etkinliği ve aday katılımı hakkında raporlar oluşturun

Aday etkileşim araçları : İş başvurusunda bulunanları işe alım süreci boyunca bilgilendirin ve faizlerini canlı tutun

cRM ve ATS ile entegrasyonlar*: Zahmetli manuel girdiler yapmadan aday verilerini kolayca senkronizasyon edin

🔍 Biliyor muydunuz? Şirketlerin %92'si, işe alım sürecinde yapay zekanın faydalarını gördüklerini belirtiyor.

En İyi İşe Alım Otomasyon Yazılımları

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Aday bulma ve eleme süreçlerini hızlandıran ve idari görevleri azaltan gelişmiş işe alım otomasyonu ile araç setinizi yükseltmenin zamanı geldi. En iyi işe alım otomasyon araçlarına göz atalım:

*clickUp (Uçtan uca işe alım süreci izleme ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp ile İKY'yi otomasyona başlayın İnsan kaynakları takımları için ClickUp ile işe alım ve oryantasyondan performans değerlendirmelerine kadar insan kaynakları ş akışlarını uçtan uca otomasyonla gerçekleştirin

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, özel iş akışları, aday izleme, görev otomasyonu ve daha fazlasını bir araya getiren, en kapsamlı hepsi bir arada işe alım yönetim platformudur.

HR takımları için ClickUp ile tekrarlayan görevleri otomasyon altına alabilir, aday yönetimini kolaylaştırabilir ve referans olması için ayrıntılı başvuru notlarını tek bir uygulamada saklayabilirsiniz.

Takımınızın iş için özel bir "İşe Alım" Alanı oluşturarak başlayın. Bu alan, aday havuzları, iş tanımları, aday puanlamaları ve diğer her şey için tek doğru kaynak olacaktır.

ClickUp İşe Alım Adayları Şablonunu ekleyin, bu şablon bir Klasör oluşturur ve her departman veya açık rol için Liste oluşturur. Ardından, işe alım süreci boyunca dinamik, izlenebilir kayıtlar olarak işlev gören her aday için ClickUp Görevleri oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın Özel Görev Durumları ile işe alım süreçlerini izleme

Bu şablon, Aday Gönderildi, Telefon Görüşmesi, Teklif ve İşe Alındı gibi Özel Görev Durumları ile adayların yapılandırılmış bir boru hattı görünümünü sunar. Ayrıca özgeçmişleri, işe alım görevlilerinin notlarını ve görüşme sonuçlarını kaydetmek için önceden oluşturulmuş alanlar da içerir. Özgeçmişleri veya portföy bağlantılarını doğrudan aday görevlerine ek dosya yaparak, adaylar arasında sorunsuz bir karşılaştırma yapabilirsiniz.

Bunu, işe alım takımlarının net zaman çizelgeleri oluşturmasına ve işe alım döngüsü boyunca sorumlulukları dağıtmasına yardımcı olan ClickUp İşe Alım Eylem Planı Şablonu ile birleştirin. Bu şablon, kaynak bulma, eleme, mülakat ve işe alım için görev listelerinin yanı sıra hiçbir adımın atlanmamasını sağlayan ClickUp Otomasyon kurallarını da içerir.

Ücretsiz şablon edinin ClickUp'ın İşe Alım Eylem Planı Şablonu ile aday aşamalarını, mülakat kontrol listelerini, değerlendirme puan kartlarını ve hatırlatıcıları düzenlemek için kullanıma hazır bir yapı elde edin

Adayları otomatik olarak aşamalardan geçirin, sonraki görevleri atayın, hatırlatıcılar gönderin veya takip tetikleyicileri başlatın, böylece işe alım ş akışlarınız tutarlı ve verimli kalır. Yerleşik zaman çizelgelerini kullanarak ilerlemeyi bir bakışta izleyin ve işe alımı geciktirmemeleri için darboğazları önceden tespit edin.

Adayları süreçte ilerletmek, takımınıza görevler atamak, hatırlatıcılar ve takip mesajları göndermek için özel ClickUp Otomasyonları kurun

Platformda, ClickUp Belge aday notları, mülakat geri bildirimleri ve paylaşım değerlendirmeleri için merkezi bir hub görevi görürken, dünyanın en eksiksiz iş yapay zekası olan ClickUp Brain, iş tanımlarını anında hazırlamanıza, başvuruları özetlemenize ve mülakat soruları oluşturmanıza yardımcı olarak işe alım uzmanlarının saatlerce zaman kazanmasını sağlar.

ClickUp Brain'in bağlam farkında yapay zekası ile iş tanımları oluşturun, özgeçmişleri özetleyin, aday profillerini analiz edin ve daha fazlasını yapın

İşe alımda yapay zekayı kullanmanın başka yollarını mı arıyorsunuz? İşte en iyi ipuçlarımız:

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Autopilot Agents ile aday havuzunuzdaki güncellemeleri otomatikleştirin. Yeni bir başvuru geldiğinde, bir temsilci bu adayı rolüne göre otomatik olarak etiketleyebilir, özgeçmişini ekleyerek bir görev oluşturabilir ve doğru listeye veya panoya ekleyebilir. Hatta AI ile özgeçmişleri puanlayarak, işe alım uzmanlarının en uygun adayları anında görebilmesini sağlayabilir.

*clickUp'ın en iyi özellikleri

Adayları her işe alım aşamasından geçirmek için özel işe alım ş Akışları oluşturun

Önceden oluşturulmuş başvuru izleme şablonlarını kullanarak kolayca yapılandırılmış süreçler oluşturun

Kod gerektirmeyen görev otomasyonunu uygulayarak görüşmeleri planlayın ve takip işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirin

Belge'leri kullanarak, gerçek zamanlı olarak güncelleyebileceğiniz ve sürüm kontrolü ile geri alabileceğiniz ortak notlar ve aday profilleri oluşturun

*clickUp sınırları

Bu özellikler, küçük takımlar için çok karmaşık olabilir

Özel özelleştirme seçenekleri öğrenme süreci gerektirebilir

*clickUp fiyatlandırması

*clickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400'den fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 kullanıcısının yorumları:

ClickUp, pazarlama, satış, finans, işe alım, içerik gibi neredeyse tüm departmanların sorunlarını çözer. Satış senaryolarımız ClickUp'ın içindedir. Yeni bir müşteri onboarding'i ClickUp otomasyonundan otomatik olarak alınır. Google formları oluşturan kullanıcılar için otomatik olarak bir görev oluşturulur. Görev çok uzun sürerse operatörlerimiz bir uyarı alır. Çok fazla şey var. ClickUp her şey, her yerde, hepsi bir arada. Ve şimdi ClickUp AI ile... Vay canına, toplantılarımızın (ve daha fazlasının) transkripsiyonunu özetliyoruz.

ClickUp, pazarlama, satış, finans, işe alım, içerik gibi neredeyse tüm departmanların sorunlarını çözer. Satış senaryolarımız ClickUp'ın içindedir. Yeni bir müşteri onboarding'i ClickUp otomasyonundan otomatik olarak alınır. Google formları oluşturan kullanıcılar için otomatik olarak bir görev oluşturulur. Görev çok uzun sürerse operatörlerimiz bir uyarı alır. Çok fazla şey var. ClickUp her şey, her yerde, hepsi bir arada. Ve şimdi ClickUp AI ile... Vay canına, toplantılarımızın (ve daha fazlasının) transkripsiyonunu özetliyoruz.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %45'i otomasyon kullanmayı düşünmüş, ancak bu adımı atamamıştır. Sınırlı zaman, en iyi araçlar konusunda belirsizlik ve çok fazla seçenek gibi faktörler, insanların otomasyona doğru ilk adımı atmasını engelleyebilir. ⚒️ Kolayca oluşturulabilen AI ajanları ve doğal dil tabanlı komutları ile ClickUp , otomasyonlara kolayca başlamanızı sağlar . Görevlerin otomatik olarak atanmasından AI tarafından oluşturulan proje özetlerine kadar, öğrenme eğrisi olmadan dakikalar içinde güçlü otomasyonların kilidini açabilir ve hatta özel AI ajanları oluşturabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF, ClickUp'ın dinamik gösterge panelleri ve otomatik grafiklerini kullanarak raporlama süresini %40 azalttı ve saatler süren manuel işleri gerçek zamanlı içgörülere dönüştürdü.

via Workable

Workable, hızlı hareket etmek ve en iyi yetenekleri kaçırmamak isteyen işe alım takımları için geliştirilmiştir. Güçlü kaynak bulma, yapay zeka destekli aday eşleştirme ve kolaylaştırılmış başvuru izleme özelliklerini tek bir sistemde birleştirerek işe alım otomasyon yazılımı pazarında öne çıkmaktadır.

Tek bir tıklama ile 200'den fazla iş ilan sitesinde iş ilanlarınızı yayınlayın ve 400 milyondan fazla profilden oluşan veritabanından yararlanarak pasif adayları hızlı bir şekilde bulun. Otomasyonlu özgeçmiş taraması, kendi programladığınız görüşmeler ve yapay zeka tarafından oluşturulan iş tanımları, tekrarlayan görevleri önemli ölçüde azaltır. Bu sayede, idari işlerle boğuşmak yerine en iyi adayları seçmeye odaklanabilirsiniz.

Workable'ın en iyi özellikleri

AI destekli özgeçmiş analizi ve puan kartı metin iyileştirme özelliklerinden yararlanarak değerlendirmeleri standartlaştırın ve aday değerlendirmelerini iyileştirin

İşe alım süreci boyunca adayları ve işe alım takım üyelerini bilgilendirmek için otomatik e-posta bildirimlerini ayarlayın

Daha hızlı koordinasyon için takvim senkronizasyonu ile kendi kendine randevu ayarlama imkanı sunun

Workable sınırları

Bazı AI özellikleri yalnızca daha yüksek fiyat kademelerinde mevcuttur

Raporlama özel özelleştirme, bağımsız BI araçlarına kıyasla sınır hissedilebilir

Uygun fiyatlandırma

Standart: 20 kullanıcıya kadar aylık 299 $

Premier: 20 kullanıcıya kadar aylık 599 $

Workable derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (650'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

Workable hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Kullanıcı arayüzü harika, AI yardım merkezi çok destekleyici ve resmi e-postayla bağlantıya geçilerek aday görüşmeleri planlanabilir... Bazen veri fazla olduğunda portal yavaşlayabilir, ancak bir sonraki sayfa yüklemek ve yeniden yüklemek 10 saniyeden fazla sürer

Kullanıcı arayüzü harika, AI yardım merkezi çok destekleyici ve resmi e-postayla bağlantıya geçilerek aday görüşmeleri planlanabilir... Bazen veri fazla olduğunda portal yavaşlayabilir, ancak bir sonraki sayfa yüklemek ve yeniden yüklemek 10 saniyeden fazla sürer

🔍 Biliyor muydunuz? İşe alım uzmanlarının %90'ı yapay zekanın işe alım sürecini hızlandırdığını, %80'i ise maliyet tasarrufu sağladığını belirtiyor. Otomasyon araçları sadece bir trend değil, her zamankinden daha hızlı aday bulma, eleme ve işe alma için yeni bir standart haline geliyor.

3. Greenhouse (Yapılandırılmış işe alım ve ölçeklenebilir ş akışı için en iyisi)

via Greenhouse

Greenhouse, yapılandırılmış işe alım yaklaşımıyla işe alım yazılımı alanında öne çıkıyor. Hassasiyet ve adaletle ölçeklendirmenize yardımcı olur. İşe alım kararlarını içgüdüsel olarak vermek yerine, Greenhouse kaynak bulmadan işe alıma kadar her aşamada tutarlılık sağlar.

Bu yazılımı kullanarak özel iş akışları ayarlayın, puan kartlarını kullanarak takımınızın değerlendirmelerini uyumlu hale getirin ve mülakat planlamasını otomatikleştirin. Derin entegrasyonlar, güçlü DE&I araçları ve ayrıntılı raporlama ile temel bir başvuru izleme sisteminin ötesine geçerek işe alım kararlarını iyileştirir ve uzun vadeli yetenek başarısını destekler.

Greenhouse'un en iyi özellikleri

Özel iş akışları ve mülakat kitleri ile yapılandırılmış işe alım süreçleri oluşturun

Aday puan kartlarını kullanarak geri bildirimleri uyumlu hale getirin ve tutarlı ve bilinçli kararlar alın

LinkedIn, Indeed ve ZipRecruiter gibi 500'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyonlarla bağlantı kurarak verileri senkronize edin ve ş akışını kolaylaştırın

Greenhouse sınırlamaları

Kullanıcılar, raporlamanın gezinmesi zor olabileceğini bildiriyor

Platform üzerinden gönderilen e-postalar bazen adayların spam klasörlerine düşebilir

Greenhouse fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Greenhouse derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (3.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (730+ yorum)

*gerçek kullanıcılar Greenhouse hakkında ne diyor?

G2 kullanıcısı Greenhouse hakkında şunları söylüyor:

Özelleştirilebilirliği yüksek, öğrenmesi ve işine girmesi kolay bir arayüze sahip olmasını çok seviyoruz. Ürünlerini işe alım takımınız için kullanımı kolay hale getirirken, aynı zamanda iyi alışkanlıklar ve iyi kayıt tutma alışkanlıkları geliştirmeyi teşvik etmelerini çok seviyorum.

Özelleştirilebilirliği yüksek, öğrenmesi ve işine girmesi kolay bir arayüze sahip olmasını çok seviyoruz. Ürünlerini işe alım takımınız için kullanımı kolay hale getirirken, aynı zamanda iyi alışkanlıklar ve iyi kayıt tutma alışkanlıkları geliştirmeyi teşvik etmelerini çok seviyorum.

➡️ Daha fazla bilgi: İşe Alım Uzmanının Bir Gününü Keşfedin

4. Zoho Recruit (Personel ajansları ve İK takımları için özelleştirilebilir işe alım otomasyonu için en iyisi)

via Zoho Recruit

Zoho Recruit, ATS ve CRM'yi tek bir araçta birleştirerek hız, ölçeklenebilirlik ve esnekliği artırır. Tek bir tıklama ile 75'ten fazla panoya iş ilanları yayınlayabilir, özel aşamalar aracılığıyla tüm yetenek havuzunuzu yönetebilir ve aday bulma sürecinden işe alım sürecine kadar otomasyon sağlayabilirsiniz.

AI destekli aday eşleştirme ve özgeçmiş analizi, adayların taranmasını kolaylaştırırken, Müşteri ve Aday Portalları gibi özellikler, işe alım sürecinin her iki tarafına da tam görünürlük sağlar. Kapsamlı özel seçenekleri, geçici personel desteği ve uzaktan işe alım özellikleri sayesinde Zoho Recruit, sizi katı bir sisteme zorlamak yerine, işe alım ş Akışlarına uyum sağlar.

Zoho Recruit'un en iyi özellikleri

Zoho Recruit'un yapay zeka asistanı Zia'yı kullanarak adayların ilgisini artırın, adayları iş ilanlarıyla eşleştirin ve eşleşme puanları oluşturun

Özel portallar aracılığıyla müşterileri ve adayları kolayca yönetin

Takvim Rezervasyonları ile mülakat planlamasını basitleştirin, adayların zaman aralıklarını seçmelerine izin verin ve çakışmaları ve manuel planlama iş yükünü azaltın

Zoho Recruit sınırları

Uygulama fonksiyonu, web sürümüne kıyasla temel düzeyde kalabilir

Gelişmiş özel ayarlar teknik destek gerektirebilir

Zoho Recruit fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: 30 $/kullanıcı

Profesyonel: 60 $/kullanıcı

Kurumsal: 90 $/kullanıcı

Zoho Recruit puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.790'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.070+ yorum)

Zoho Recruit hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı, bu aracın biraz pahalı olabileceğini, ancak yine de:

Harika bir iş ilanları ve özgeçmiş yönetim platformu. Büyük bir İK takımı yok ve Zoho Recruit, küçük İK takımı tarafından en sevdikleri işi yüksek verimlilikle yapılacak! Zoho Recruit'te, bir işe alım platformundan beklediğimiz hiçbir özellik eksik değil!

Harika bir iş ilanları ve özgeçmiş yönetim platformu. Büyük bir İK takımı yok ve Zoho Recruit, küçük İK takımı tarafından en sevdikleri işi yüksek verimlilikle yapılmasını sağlıyor!!! Zoho Recruit'te, bir işe alım platformundan beklediğimiz hiçbir özellik eksik değil!

➡️ Daha fazla bilgi: İK süreçlerini iyileştirmek için ücretsiz İK şablonları ve formları

5. Recruit CRM (otomasyon odaklı işe alım ajansları için en iyisi)

via Recruit CRM

Recruit CRM, ATS ve CRM fonksiyonlarını, personel ve yönetici arama şirketleri için özel olarak tasarlanmış tek bir işe alım otomasyon yazılımında birleştirir. Bimetrik puanlama sistemi kullanan bu işe alım CRM'si, güçlü ş Akışı otomasyonu, yapay zeka özgeçmiş analizi ve gelişmiş aday eşleştirme özellikleriyle sıkıcı manuel görevleri ortadan kaldırır.

Adayları doğrudan LinkedIn'den bulabilir, Kanban panosu ile aday havuzunu görsel olarak yönetebilir ve hatta adayların tek bir tıklama ile profillerini güncellemesine izin verebilirsiniz. Ayrıca, iş tanımları ve e-posta şablonları için GPT entegrasyonu, daha hızlı hareket etmenize ve elektronik tablolarla uğraşmak yerine en yetenekli adayları işe almak için daha fazla zaman harcamanıza yardımcı olur.

Recruit CRM'nin en iyi özellikleri

Önceden hazırlanmış şablonları kullanın veya belirli işe alım ihtiyaçlarına uyacak şekilde ş akışlarını özel olarak ayarlayın

Geciken adaylar veya iş ilerlemesi hakkında proaktif uyarılar alın, zamanında müdahale edin ve ivmeyi koruyun

Büyük veri hacimlerini yönetmek ve performansı optimize etmek için toplu işlemeyi uygulayın

Recruit CRM sınırları

Toplu metin gönderimi ve gelişmiş raporlama özellikleri, daha yüksek fiyat kademelerinde sunulmaktadır

Bazı kullanıcılar, LinkedIn entegrasyonlarında ara sıra senkronizasyon sorunları yaşadıklarını bildiriyor

Recruit CRM fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 100 $

İş: Kullanıcı başına aylık 125 $'dan başlayan fiyatlarla

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 165 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

Recruit CRM derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (430'dan fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar Recruit CRM hakkında ne diyor?

G2 kullanıcısının yorumları:

Recruit CRM & ATS kullanımı son derece kolaydır ve işe alım sürecini kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan tüm araçları (otomasyon, entegrasyonlar ve özelleştirilebilir ş Akışları) içerir.

Recruit CRM & ATS kullanımı son derece kolaydır ve işe alım sürecini kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan tüm araçları (otomasyon, entegrasyonlar ve özelleştirilebilir ş Akışları) içerir.

💡 Profesyonel İpucu: Otomasyon iş akışlarını her zaman işe alım sürecinize uyacak şekilde özelleştirin. Hazır ayarların nadiren en uygun seçenek olduğunu unutmayın. Daha iyi sonuçlar elde etmek için aday eleme sorularını, e-posta zamanlamalarını ve tetikleyicileri ayarlayın.

via Manatal

Yapay zeka destekli bir işe alım otomasyon yazılımı olan Manatal, işe alım sürecinizi iyileştirerek daha akıllı kaynak bulmanıza, daha hızlı eleme yapmanıza ve adayları daha iyi yerleştirmenize yardımcı olur. 20'den fazla sosyal medya platformundan gelen verilerle aday profillerini zenginleştirerek, işe alım uzmanlarına ekstra iş gerektirmeden 360° bir görünüm sunar.

2.500'den fazla iş ilan panosuna ilan verebilir, aday puanlamasını otomasyonlayabilir ve dakikalar içinde markalı kariyer sayfaları oluşturabilirsiniz. Manatal'ın sezgisel iş akışları, özelleştirilebilir Kanban panoları ve yapay zeka destekli önerileri, yüksek hacimli işe alımları hem ölçeklenebilir hem de kişisel hale getirir; gereksiz kurulumlar veya kafa karıştırıcı kullanıcı arayüzleri sizi engellemez.

Manatal'ın en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak arayüzünü kullanarak farklı işe alım süreçleri için özelleştirilmiş ş akışları oluşturun

Anahtar performans göstergelerini izleme yaparak darboğazları belirleyin ve işe alım stratejilerini optimize edin

Kod yapmadan kariyer sayfalarını özel yaparak işveren markanızı güçlendirin

Manatal sınırlar

İşe alım aşamaları arasında adaylarla iletişim için sınır otomasyon

Bazı gelişmiş CRM özellikleri manuel kurulum gerektirir

Manatal fiyatlandırması

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 19 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 39 $

kurumsal Plus : Kullanıcı başına aylık 59 $

Özel Plan: Özel fiyatlandırma

Manatal derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (130'dan fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar Manatal hakkında ne diyor?

G2 kullanıcısının yorumları:

Manatal, takımların ATS'ye zaten eklenmiş profilleri tanımlamasına yardımcı olabilecek Chrome uzantısı gibi bazı harika özelliklere sahiptir. Ayrıca kişiselleştirilebilen bir kariyer sayfa da bulunmaktadır.

Manatal, takımların ATS'ye zaten eklenmiş profilleri tanımlamasına yardımcı olabilecek Chrome uzantısı gibi bazı harika özelliklere sahiptir. Ayrıca kişiselleştirilebilen bir kariyer sayfa da bulunmaktadır.

➡️ Daha fazla bilgi: İşe Alım Uzmanları için Ücretsiz Personel Planı Şablonları

7. Paradox (Konuşma tabanlı yapay zeka ile işe alım ve otomasyon için en iyisi)

via Paradox

Paradox, konuşma yapay zekasını kullanarak işe alım kampanyalarınızı baştan sona otomasyon sağlayarak geleneksel işe alım sürecini tamamen değiştiriyor. Sizi karmaşık gösterge panelleriyle uğraştırmak yerine, yapay zeka asistanı Olivia, iş arama, eleme, mülakat planlama, aday hazırlığı ve işe alım süreçlerini sohbet veya metin yoluyla basit konuşmalarla hallediyor.

Bu yazılım, hantal ATS ş akışlarını, adayların ilgisini canlı tutan ve işe alım yöneticilerinin manuel görevlerini azaltan hızlı ve sorunsuz etkileşimlere dönüştürür. Kaynak bulma, etkinlik yönetimi veya teklif oluşturma konusunda zorluk yaşıyor olsanız da, Paradox işe alım uzmanlarının zamanlarını geri kazanmalarına ve yazılımla uğraşmak yerine ilişki kurmaya odaklanmalarına yardımcı olur.

Paradox'un en iyi özellikleri

100'den fazla dilde potansiyel adaylarla anında bağlantı kurun ve etkileşimde bulunun

Konuşma akışları aracılığıyla teklif mektupları ve işe alım belgeleri oluşturun

AI destekli koordinasyon ile sanal veya yüz yüze işe alım etkinlikleri düzenleyin

Paradox sınırları

Ücretsiz deneme sürümü, sağlam bir aday yönetimi sistemine ihtiyaç duyan işe alım uzmanları için sınır ATS özellikleri sunar

Paradox fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Paradox derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

*paradox hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcusu paylaşım yapıyor:

Paradox'ta en çok sevdiğim şey, gerçekten zaman kazandırması. Artık adaylarla manuel olarak iletişime geçmek veya ihtiyaçlarımıza uygun olanları bulmak için adayları filtrelemek zorunda kalmıyorum... Biraz daha kullanıcı dostu olabilir. Ancak, bir kez nasıl çalıştığını anladığınızda, işlerin daha kolaylaştığını söyleyebilirim.

Paradox'ta en çok sevdiğim şey, gerçekten zaman kazandırması. Artık adaylarla manuel olarak iletişime geçmek veya ihtiyaçlarımıza uygun olanları bulmak için adayları filtrelemek zorunda kalmıyorum... Biraz daha kullanıcı dostu olabilir. Ancak, bir kez nasıl çalıştığını anladığınızda, işlerin daha kolaylaştığını söyleyebilirim.

✨ Bonus İpucu: İşe alım sürecinde hangi aşamada en yüksek düşüş olduğunu merak mı ediyorsunuz? Ya da hangi kaynaklar en iyi adayları getiriyor? Otomasyon analizlerini kullanarak eğilimleri ortaya çıkarın ve verilerin sizi en uygun seçimleri yapmaya yönlendirmesine izin verin.

via Fetcher

Fetcher, işe alım otomasyon yazılımında insan dokunuşunu yapay zeka ile birleştirir. Birden fazla iş ilan sitesinde veya veritabanında saatler harcamak yerine, belirli işe alım ihtiyaçlarınıza uygun, yapay zeka tarafından seçilmiş aday gruplarına ulaşabilirsiniz.

Fetcher ayrıca, gerçek etkileşimi teşvik eden otomatik e-posta kampanyalarıyla iletişim kurma sürecini kişiselleştirerek, güçlü yetenek havuzlarını daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur. Çeşitlilik kriterleri, esnek otomasyon, kaynak bulma modları ve akıllı analitik özellikleri sayesinde, iddialı işe alım hedeflerinizle uyumlu olarak büyüyen bir avantaj elde edersiniz.

Fetcher'ın en iyi özellikleri

Fetcher'ın analiz gösterge paneli kullanarak kaynak bulma etkinliğini, adayların katılımını ve takım performansını izleyin

Gerçek zamanlı kaynak bulma ve etkileşim verilerini kullanarak optimize edilmiş işe alım kararları verin

ATS, CRM ve e-posta sistemlerinizle kolayca entegre edin

Fetcher sınırları

Tam bir aday izleme sistemi değil, dış kaynak kullanımı için en uygun seçenek

Yüksek hacimli işe alımlara ihtiyaç duyan küçük takımlar için fiyatlar yüksek olabilir

Fetcher fiyatlandırması

Büyüme: 499 $/ay

Amplify: 849 $/ay

Fetcher puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

*paradox hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 kullanıcısının yorumları:

Fetcher. ai, ajansımız için oyunun kurallarını değiştiren bir araç oldu. Eskiden adayları manuel olarak bulmak için saatler harcıyorduk, ancak Fetcher ile her pozisyondu zahmetsizce doldurduk. Yapay zeka zamanla daha akıllı hale geliyor ve bize gerçekten uygun, yüksek kaliteli adaylar gönderiyor, artık sonsuz özgeçmişleri incelemek zorunda kalmıyoruz.

Fetcher. ai, ajansımız için oyunun kurallarını değiştiren bir araç oldu. Eskiden adayları manuel olarak bulmak için saatler harcıyorduk, ancak Fetcher ile her pozisyonda zahmetsizce doldurduk. Yapay zeka zamanla daha akıllı hale geliyor ve bize gerçekten uygun, yüksek kaliteli adaylar gönderiyor, artık sonsuz özgeçmişleri incelemek zorunda kalmıyoruz.

➡️ Daha fazla bilgi: İşe Alım Takımları için En İyi AI İşe Alım Araçları

9. SmartRecruiters (Ölçeklenebilir kurumsal işe alım otomasyonu için en iyisi)

via SmartRecruiters

SmartRecruiters, akıllı ATS ile daha hızlı işe alım kararları sağlayan AI araçlarını bir araya getirerek, büyük ölçekli işe alım otomasyonunu desteklemek için geliştirilmiştir. AI asistanı Winston, yeni kurulan şirketler ve küresel işletmeler için esnek ş Akışları ile mülakat planlamasını, teklifleri ve işe alım sürecini otomatikleştirir.

SmartRecruiters, Zoom, LinkedIn, DocuSign ve halihazırda kullandığınız diğer platformlarla da entegrasyonlara sahiptir. Bu, takımlar arası işbirliğini sorunsuz hale getirir ve işe alım süreci boyunca adayların katılımını güçlendirir.

SmartRecruiters'ın en iyi özellikleri

Takım özel işe alım ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ş Akışı oluşturun

Daha hızlı ve daha stratejik hareket etmek için öneriler ve içgörüler alın

Aday kaynağı, CRM, değerlendirmeler ve işe alım pazarlamasını merkezileştirin

SmartRecruiters sınırları

Gelişmiş raporlama özellikleri bazen ek kurulum gerektirir

Müşteri desteğine erişmek zor ve zaman alıcı olabilir

SmartRecruiters fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SmartRecruiters derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (490+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (140'tan fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar SmartRecruiters hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Platformun sezgisel yapısı, işe alım yöneticilerinin, işe alım uzmanlarının ve hatta adayların aynı sayfa üzerinde buluşmasını kolaylaştırır. Ayrıca, karmaşık iş süreçlerimiz için ş akışlarını özel hale getirme esnekliği de büyük bir avantajdır.

Platformun sezgisel yapısı, işe alım yöneticilerinin, işe alım uzmanlarının ve hatta adayların aynı sayfa bulmasını kolaylaştırır. Ayrıca, karmaşık iş süreçlerimiz için ş akışlarını özel yapma esnekliği de büyük bir avantajdır.

➡️ Daha fazla bilgi: İşe Alım Becerilerinizi Nasıl Geliştirebilirsiniz?

via SeekOut

SeekOut, derin yetenek kaynağı ile yetenek yönetimi araçlarını tek bir platformda birleştirerek, işe alım otomasyon yazılımı için ciddi bir güç sağlar. İster onaylanmış yetenekleri kaynağına ulaşmak, ister niş teknik roller doldurmak, ister çeşitli aday havuzları oluşturmak olsun, zorlu işe alım zorlukları için tasarlanmıştır.

750 milyondan fazla kamuya açık profilde yapay zeka destekli arama, kişiselleştirilmiş mesajlaşma ve iş gücü analizi ile doğru yetenekleri daha hızlı bulmanıza yardımcı olur. Ayrıca, yetenek pazarı iç mobiliteyi mümkün kılarak şirketlerin sadece işe alım yapmakla kalmayıp, iş gücünü büyütmesine ve elde tutmasına da yardımcı olur.

SeekOut'un en iyi özellikleri

Özel kaynak bulma kriterleriyle çeşitli aday havuzları oluşturun

Daha iyi İK planı için harici aday verilerini iç İK sistemleriyle bağlantılandırın

Yerleşik yetenek pazarı ile çalışanların büyümesini ve şirket içi hareketliliğini destekleyin

SeekOut sınırları

İşgücü planlaması gibi bazı özellikler, daha kapsamlı kurulum ve entegrasyon gerektirir

Bazı kullanıcılar, adayların LinkedIn profilleriyle eşleşmeyen yanlış veriler bildirmektedir

SeekOut fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SeekOut puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (750'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (180'den fazla yorum)

*seekOut hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 kullanıcısının yorumları:

Bir buçuk yılı aşkın bir süredir seekout'u kullanıyoruz. Bu araç, aramalarımızı iyileştirdi. Genellikle niş rollere, çok karmaşık becerilere atanıyoruz ve seekout, aramalarımıza başlamak için her zaman ilk tercihimiz oluyor. Kullanımı gerçekten çok kolay, harika uzman ve sağlık seçenekleri var. Büyük hedeflerimizden biri olan çeşitliliği iyileştirebilir ve bu konuda yardımcı olabiliriz.

Bir buçuk yılı aşkın bir süredir seekout'u kullanıyoruz. Bu araç, aramalarımızı iyileştirdi. Genellikle niş rollere, çok karmaşık becerilere atanıyoruz ve seekout, aramalarımıza başlamak için her zaman ilk tercihimiz oluyor. Kullanımı gerçekten çok kolay, harika uzman ve sağlık seçenekleri var. Büyük hedeflerimizden biri olan çeşitliliği iyileştirebilir ve bu konuda yardımcı olabiliriz.

➡️ Daha fazla bilgi: Excel ve ClickUp'ta Çalışan Oryantasyon Kontrol Listesi Şablonları

✨ Özel bahsetmeler İşe alım ş Akışlarınızı kolaylaştırmak için daha fazla seçenek arıyorsanız, burada bahsetmeye değer birkaç işe alım platformu daha bulabilirsiniz: JazzHR: Özelleştirilebilir ş Akışları, mülakat planlama ve aday bulma araçları ile küçük işler için uygun fiyatlı bir ATS

Breezy HR: Sürükle ve bırak özelliğine sahip boru hattı yönetimi, otomasyonlu mesajlaşma ve adayların kendi programlarını kendilerinin belirleyebildiği sezgisel bir platform

Loxo: Yönetici arama şirketleri için tasarlanmış, yapay zeka destekli kaynak bulma, tek tıklamayla erişim ve yerleşik ATS özelliklerine sahip modern bir işe alım CRM'si

Recruitee: Takım tabanlı işe alım, otomatikleştirilmiş planlama ve markalı kariyer sitelerine odaklanan işbirliğine dayalı bir işe alım platformu

clickUp ile işe alım ş akışlarınızı güçlendirin*

Günümüzde işe alım süreçleri hız, organizasyon ve aday deneyimine odaklanmayı gerektirir. Doğru otomasyon yazılımı, işe alım yöneticilerine bu konuda avantaj sağlar. Yetenekli çalışanları bulmak, başvuruları yönetmek veya mülakatları koordine etmek gibi işlerde modern işe alım otomasyon araçları, yoğun iş yükünü ortadan kaldırarak daha iyi, daha hızlı ve daha akıllı bir şekilde işe alım yapmanızı sağlar.

ClickUp'ın birleştirilmiş AI çalışma alanı, her şeyi bir araya getirir: özel işe alım ş Akışları, AI tarafından oluşturulan iş tanımları, otomatikleştirilmiş mülakat planlaması ve merkezi takım işbirliği. Artık platformlar arasında geçiş yapmak veya takip işlemlerini kaçırmak yok — baştan sona sorunsuz bir işe alım süreci.

İşe alım sürecinizi dönüştürmeye hazır mısınız?

👉 ClickUp'a bugün kaydolun!